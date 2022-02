Gattinoni Travel lancia il prodotto Camping village open air

Se alcune tipologie di persone non hanno mai pensato di rivolgersi a un’agenzia per le proprie vacanze, le agenzie si rivolgono a loro. Quelle di Gattinoni Mondo di Vacanze e My Network almeno.

Sono molti gli italiani che ricercano il contatto autentico con la natura, che desiderano esperienze rigeneranti da condividere con amici o familiari senza che questo comporti tende canadesi e zaino in spalla. Gattinoni Travel ha ampliato la programmazione stringendo una collaborazione con tre compagnie specializzate in soggiorni en plen-air accoglienti: Baia Holiday, Human e Club del Sole.

Per l’estate 2022 sono 16 le idee che armonizzano atmosfera bucolica e sistemazioni alternative. Si trovano in Sardegna, Friuli, Veneto, Lago di Garda e altre località molto apprezzate.

Baia Holiday è punto di riferimento nel mercato da 50 anni; mette a disposizione case mobili di design con zone living ampie e luminose, tende lodge attente alla sostenibilità. Human, nuovo brand di una società attiva da 40 anni, realizza “la casa quando non sei a casa”. Club del Sole offre camping village ricchi di servizi e infrastrutture, per il target più attivo e in cerca di divertimento.

Spiega Sergio Testi, direttore ghenerale Gattinoni Travel Network: «cerchiamo ogni anno di incrementare l’offerta di prodotto a disposizione delle nostre agenzie, non solo per quantità ma per varietà: l’idea è innovare per intercettare nuovi clienti che fino ad oggi non si rivolgevano alle agenzie di viaggio per le loro vacanze.

Rientra in questa visione il nuovo progetto Camping village open air, un prodotto selezionato per offrire esperienze di valore, dove la qualità va di pari passo con un ottimo prezzo; glamping, bungalows e soluzioni di accoglienza per la clientela che ama la libertà ma non abbinata all’atmosfera spartana.

Vogliamo intercettare una clientela indipendente, che ama la vacanza a stretto contatto con la natura, una forma evoluta di camping. Useremo non solo il catalogo ma soprattutto mezzi on line e digital per far conoscere ai consumatori contenuti molteplici e variegati.

Per supportare la vendita delle nostre agenzie abbiamo scelto di collaborare con 3 società tra le migliori in Italia per qualità e tipologia di offerta. Varietà, esperienza e garanzia per un prodotto nuovo per la distribuzione organizzata ma che riteniamo possa riscuotere un buon successo di pubblico».