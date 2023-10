Gattinoni Business Travel: partnership con la divisione italiana di McArthurGlen Nuova partnership per Gattinoni Business Travel che sigla un accordo biennale con l’organizzazione italiana del gruppo McArthurGlen, società specializzata nella proprietà, nello sviluppo e nella gestione di designer outlet. I viaggiatori abituali della struttura tricolore del gruppo londinese potranno così avvalersi, per i propri viaggi d’affari, del supporto della divisione Gattinoni Business Travel. Nel dettaglio, i servizi forniti includono la fornitura di biglietteria aerea (vettori legacy e low cost), ferroviaria (Trenitalia e Italo) e marittima oltre a autonoleggi e prenotazioni di hotel in Italia e nel mondo. Nel contratto di collaborazione rientra anche l’implementazione di una reportistica mensile volta al monitoraggio delle vendite, suddivisa per tipologia di servizio offerto, che permette la gestione autonoma della banca dati viaggiatori. “Siamo onorati di aver dato inizio a una nuova collaborazione con questo importante gruppo internazionale – spiega la bt head of sales del gruppo Gattinoni, Elena Carlino -. La partnership ci lega sia da un punto di vista commerciale, sia nella condivisione dei valori. Le nostre aziende si riconoscono infatti in una comune filosofia che pone grande attenzione ai clienti e all’elevata qualità del servizio fornito. Riserveremo la stessa cura ai viaggiatori del gruppo McArthurGlen, ai quali dedicheremo il nostro massimo impegno per soddisfare ogni richiesta, avvalendoci di un team di seri e appassionati professionisti”. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 454224 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Novità nel top management Costa Crociere, che rimescola la propria struttura organizzativa attraverso importanti cambiamenti. Questi saranno operativi dal prossimo 1° di novembre. Roberto Alberti assume in particolare il nuovo ruolo di senior vice president and chief corporate officer a diretto riporto dell’amministratore delegato Mario Zanetti. In questo nuovo ruolo, Alberti guiderà le funzioni di finance, It, legal, corporate communication e government relations. La sua esperienza maturata nell'area commerciale aiuterà la focalizzazione di quelle funzioni sulla generazione della domanda e sullo sviluppo dei ricavi. In Costa da oltre 15 anni, Alberti ha ricoperto diverse posizioni di crescente responsabilità in Italia e all'estero, contribuendo in modo fondamentale alla definizione del piano di sviluppo sostenibile e della strategia di mercato globale. Da marzo 2021, nominato chief commercial officer, ha dato un significativo impulso alle attività di sales & marketing nei diversi mercati in cui opera l’azienda. Francesco Muglia espande invece le sue attuali responsabilità e assume la carica di senior vice president global marketing and sales, sempre a diretto riporto dell’amministratore delegato Mario Zanetti. In questo nuovo ruolo Muglia avrà l’obiettivo di integrare efficacemente le aree di marketing e vendita su tutti i canali, incluso il dipartimento direct sales; assume perciò anche la responsabilità di tutte le operazioni dedicate nelle diverse aree commerciali del mondo, che in questo nuovo assetto riporteranno direttamente a lui. In Costa Crociere dal 2016 Muglia ha ricoperto dapprima la posizione di global customer & marketing intelligence director, per crescere poi in ruoli di più ampia e trasversale responsabilità, incluso quello di general manager Iberia Region (Spagna e Portogallo), fino a ricoprire da settembre 2023 il ruolo di vice president global marketing and source markets. Oltre a quanto appena citato, a Muglia riporterà anche la funzione di brand pr & sustainability. Giovanna Loi assumerà infine il ruolo di vice president global marketing e customer experience innovation, entrando in Costa a partire dal 6 novembre e riportando direttamente a Francesco Muglia. A Loi riporteranno quindi le funzioni gestite fino a oggi da Muglia: global brand & advertising, crm & loyalty, customer experience innovation & on board communication, omnichannel media, marketing intelligence e marketing planning. Loi è una professionista altamente qualificata con una vasta esperienza nel campo del marketing e della consulenza. Attualmente in qualità di chief digital officer presso GroupM Italy, la principale società di investimenti media al mondo, Loi è stata responsabile dello sviluppo e dell'esecuzione di strategie di marketing innovative per la crescita del business, svolgendo un ruolo fondamentale nel spingere le aziende in nuove aree di automazione, innovazione di prodotto, analisi avanzata e trasformazione del business digitale, aiutandole a plasmare funzionalità end-to-end e una cultura basata sulla tecnologia e sui dati. Oltre ai suoi successi professionali, Loi è nota per le sue efficaci capacità di leadership e capacità di costruire e motivare team ad alte prestazioni ed eseguire programmi di gestione del cambiamento. “Francesco e Roberto hanno avuto un ruolo decisivo e contribuito significativamente al recente riposizionamento del nostro brand - sottolinea l'amministratore delegato di Costa Crociere, Mario Zanetti –. Nel corso della loro carriera in Costa hanno anche maturato un’esperienza a 360 gradi dando forte impulso ai programmi di marketing e alle attività di vendite in tutti i mercati, anche grazie a iniziative innovative e di grande successo. Affrontiamo le nuove sfide commerciali puntando sempre alla soddisfazione dei nostri ospiti, in un’ottica di costante miglioramento. Sono certo che questo nuovo assetto ci permetterà di raggiungere nuovi importanti successi”. [post_title] => Costa riorganizza i vertici: novità per Alberti e Muglia; entra Giovanna Loi [post_date] => 2023-10-17T14:43:25+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1697553805000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 454221 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sea Milan Airports ha siglato un accordo di gemellaggio con Shenzhen Airport Group. L'intesa, raggiunta a margine di World Routes 2023 a Istanbul, prevede lo scambio di esperienze e opportunità di business da sviluppare con attività di marketing congiunte, e stimolando un’operatività sempre più sostenibile. Spazio anche all'innovazione attraverso la condivisione di idee e best practice e progetti comuni. «Milano è una delle più grandi aree metropolitane al mondo, nonché famosa per la moda e l’arte - ha commentato Chen Fanhua, responsabile del settore passeggeri del Gruppo Shenzhen Airport -. Grazie agli sforzi congiunti, quest'anno Hainan Airlines ha lanciato i servizi diretti Shenzhen-Milano il 20 settembre. La firma di un accordo di gemellaggio con il Gruppo Sea rafforzerà ulteriormente il collegamento tra Shenzhen e Milano». «La firma dell'accordo di gemellaggio con Shenzhen Airport Group segna una tappa importante per lo sviluppo del traffico aereo tra Milano e la Cina - ha aggiunto Andrea Tucci, vp aviation business development di Sea -. Shenzhen è un accesso strategico per la Cina, la terza città economicamente e tecnicamente più sviluppata dopo Shanghai e Pechino. Con la firma di oggi abbiamo messo in atto una forte cooperazione condividendo intuizioni e best practice». [post_title] => Sea Milan Airports a tutta Cina: gemellaggio con Shenzhen Airport Group [post_date] => 2023-10-17T12:33:59+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1697546039000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 454208 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Nuova partnership per Gattinoni Business Travel che sigla un accordo biennale con l’organizzazione italiana del gruppo McArthurGlen, società specializzata nella proprietà, nello sviluppo e nella gestione di designer outlet. I viaggiatori abituali della struttura tricolore del gruppo londinese potranno così avvalersi, per i propri viaggi d’affari, del supporto della divisione Gattinoni Business Travel. Nel dettaglio, i servizi forniti includono la fornitura di biglietteria aerea (vettori legacy e low cost), ferroviaria (Trenitalia e Italo) e marittima oltre a autonoleggi e prenotazioni di hotel in Italia e nel mondo. Nel contratto di collaborazione rientra anche l’implementazione di una reportistica mensile volta al monitoraggio delle vendite, suddivisa per tipologia di servizio offerto, che permette la gestione autonoma della banca dati viaggiatori. “Siamo onorati di aver dato inizio a una nuova collaborazione con questo importante gruppo internazionale - spiega la bt head of sales del gruppo Gattinoni, Elena Carlino -. La partnership ci lega sia da un punto di vista commerciale, sia nella condivisione dei valori. Le nostre aziende si riconoscono infatti in una comune filosofia che pone grande attenzione ai clienti e all’elevata qualità del servizio fornito. Riserveremo la stessa cura ai viaggiatori del gruppo McArthurGlen, ai quali dedicheremo il nostro massimo impegno per soddisfare ogni richiesta, avvalendoci di un team di seri e appassionati professionisti”. [post_title] => Gattinoni Business Travel: partnership con la divisione italiana di McArthurGlen [post_date] => 2023-10-17T12:12:04+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1697544724000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 454201 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Tre nuove aree espositive debutteranno quest'anno al World Travel Market di Londra: le zone - Accommodation & Wholesalers, Experiences e Transportation - sostituiranno l'International Hub e presenteranno prevalentemente espositori del settore privato e non di destinazione. La novità è successiva alla ricerca condotta all'inizio di quest'anno dallo stesso Wtm, che ha identificato una tendenza a prendere decisioni di acquisto di viaggi basate sulle esperienze, piuttosto che sulla pura destinazione, in particolare tra le giovani generazioni. La ricerca ha evidenziato il cambiamento delle abitudini dei viaggiatori, con i Millennials e la Gen Z che sempre più spesso scelgono di viaggiare in base alle esperienze o alle liste di desideri, piuttosto che alla città, al Paese o alla regione che vogliono visitare. «Mentre la generazione X potrebbe andare in Spagna, a New York o a Parigi, le nuove generazioni vogliono visitare un centro benessere, fare rafting o imparare a cucinare in una comunità locale - spiega Juliette Losardo, exhibition director del World Travel Market -. Quest'anno abbiamo assistito a un aumento del numero di espositori non di destinazione che si sono iscritti al Wtm, in risposta al cambiamento delle esigenze dei viaggiatori più giovani, che fanno scelte di viaggio basate su ciò che vogliono fare e sperimentare. Ecco allora che le aree Accommodation & Wholesalers, Transportation & Experience si inseriscono in questo cambiamento culturale, offrendo un luogo in cui gli acquirenti possono venire a vedere le novità e le esperienze più recenti». Il tema dei viaggi esperienziali verrà ampiamente trattato nel programma delle conferenze: in calendario una sessione del vicepresidente di Lonely Planet Tom Hall, intitolata 'Captivating Experience-Seekers: Adopting the Next Generation Mindset', sul palco Innovate martedì 7 novembre, dalle 10.30 alle 11.10. Mercoledì 8 novembre, dalle 10:30 alle 11:10, sarà invece la volta della tavola rotonda 'Curating Unique Customer Experiences Anywhere and Everywhere', cui parteciperanno Vaishali Patel, fondatrice e direttrice, Vaishali Ltd; Jo Fennell, responsabile delle vendite per il Nord Europa, GetYourGuide, e Nishank Gopalkrishnan, chief business officer, Tui Musement. [post_title] => Wtm 2023, tre nuove aree espositive: protagoniste le esperienze di viaggio [post_date] => 2023-10-17T11:57:39+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1697543859000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 454156 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Fra gennaio e settembre 2023 il collegamento aeroportuale Malpensa Express di Trenord ha trasportato 3,6 milioni di passseggeri, il 25% in più rispetto allo stesso periodo del 2019. In continua crescita anche l’incidenza del treno, fra le modalità di trasporto verso l’aeroporto: è del 19%. Settembre è stato un mese da record, con oltre 460mila passeggeri e una media di 15.700 passeggeri da giorno. Il picco massimo è stato lunedì 4 settembre, con 18.200 viaggiatori: è il dato più alto della storia di Malpensa Express. A trainare il dato di settembre è stato anche il GP di Monza: fra l’1 e il 4 settembre hanno viaggiato sul collegamento aeroportuale di Trenord 60.600 viaggiatori. «I numeri confermano il successo in crescita del treno per Malpensa – ha commentato Leonardo Cesarini, direttore commerciale di Trenord - Malpensa Express collega direttamente la città di Milano al resto del mondo con 147 corse giornaliere dalle 4 di mattina all’1 di notte, una ogni 15 minuti per direzione. È un concorrente performante e sostenibile per la mobilità privata e su gomma. Questo è possibile anche grazie alla collaborazione sempre più stretta con SEA Milano, per offrire ai passeggeri aeroportuali un’esperienza senza intoppi dalla stazione al gate, e viceversa». Sui siti Malpensa Express e Trenord, sull’app e nelle biglietterie di Milano Centrale, Porta Garibaldi, Cadorna, Bovisa, Saronno è possibile acquistare, insieme al biglietto ferroviario, il ticket ViaMilano Fast Track di Sea Milano, per l’accesso prioritario ai controlli di sicurezza e all’area imbarchi dei due Terminal aeroportuali. A sua volta, SEA Milano ha integrato sul proprio portale la funzione per l’acquisto dei biglietti Malpensa Express. Per un’offerta di servizi sempre più completa al passeggero aeroportuale, Trenord ha siglato una partnership con Radical Storage, rete globale di depositi bagagli. I clienti che acquistano un biglietto Malpensa Express possono usufruire di uno sconto dedicato del 15%, da utilizzare in qualsiasi deposito Radical Storage in Italia o all’estero. [post_title] => Trenord, sul Malpensa Express 3,6 milioni di viaggiatori nei primi 9 mesi (+25%) [post_date] => 2023-10-17T11:20:53+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1697541653000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 454189 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Stati Uniti in pieno recupero sui flussi turistici pre-Covid: lo scorso luglio i viaggiatori internazionali sono arrivati a 6,5 milioni, pari all'84% del livello 2019. Secondo i dati pubblicati dal National Travel and Tourism Office, rispetto al luglio 2022, i viaggi internazionali negli Usa sono aumentati del 25%. Sempre a luglio, i viaggiatori internazionali provenienti da oltreoceano - esclusi quindi Messico e Canada - sono stati 3,1 milioni, con un incremento del 21% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Regno Unito, Francia e Germania sono stati i principali Paesi di provenienza. Per contro, nello stesso mese, oltre 10,6 milioni di americani hanno viaggiato all'estero, con una crescita del +17% rispetto allo stesso mese del 2022 e il 99% del livello pre-pandemia. L'Europa è stata la principale destinazione estera per gli americani, con un totale di 2,3 milioni di turisti Usa e una crescita del 13% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. [post_title] => Stati Uniti: a luglio gli arrivi internazionali hanno raggiunto l'84% dei livelli pre-pandemia [post_date] => 2023-10-17T10:49:10+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1697539750000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 454185 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L'antitrust europeo inasprisce le norme a cui dovranno attenersi le compagnie aeree che intendono portare avanti progetti di fusione, a garanzia di una concorrenza leale: le indicazioni, come si legge dal Financial Times, arrivano dal nuovo commissario dell'Ue, Didier Reynders. Abitualmente i vettori sono disposti a cedere ai competitor preziosi slot di decollo e atterraggio negli aeroporti per agevolare i merger; ma non semore queste concessioni hanno funzionato. Per questo Bruxelles chiederà ora alle compagnie aeree non solo la cessione degli slot sulle rotte che presentano problemi di concorrenza ma anche la vendita di attività non essenziali per il loro business passeggeri. «Vediamo che alcune soluzioni non risultano efficaci. Alcuni anni fa eravamo sicuri che la soluzione degli slot andasse bene. Ma poi i risultati non sono arrivati» ha sottolineato Reynders, che è commissario ad interim mentre Margrethe Vestager è in congedo non retribuito per candidarsi alla presidenza della Banca europea per gli investimenti. I suoi commenti coincidono con un'ondata di consolidamenti nel settore aereo europeo, successiva alla pandemia.La Commissione potrebbe insistere sulla cessione di beni che "sosterrebbero direttamente l'ingresso e la redditività" di un concorrente. Gli asset potrebbero andare dagli aeromobili alle attività cargo o ai contratti con gli handler degli aeroporti In fieri, oltre all'affaire Lufthansa-Ita Airways, ci sono le trattative di Air France-Klm che punta ad acquisire una quota del 20% di Sas e del Gruppo Iag, che ha accettato di acquistare l'80% della spagnola Air Europa che già non possiede per circa 400 milioni di euro. La Commissione sta anche analizzando l'impatto della proposta di acquisizione di Asiana da parte di Korean Air sulla connettività tra l'Ue e la Corea del Sud. [post_title] => Antitrust Ue: norme più severe per il via libera ai merger fra compagnie aeree [post_date] => 2023-10-17T10:35:33+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1697538933000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 454181 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => AirJapan, la nuova divisione a medio raggio di All Nippon Airways, sta reclutando piloti e personale di cabina per i collegamenti di linea che decolleranno all'inizio del prossimo anno. Per la prima volta, AirJapan sta reclutando piloti esperti (a metà carriera), parallelamente ai suoi sforzi per reclutare assistenti di volo e altre posizioni all'interno della compagnia aerea. «I candidati con una visione globale, competenze specialistiche e un forte desiderio di assumersi la responsabilità di operare voli per i marchi "Ana" e "AirJapan" sono incoraggiati a candidarsi", si legge nel comunicato stampa. Il vettore entrerà in servizio il 9 febbraio 2024, operando una prima rotta tra Tokyo-Narita e Bangkok-Suvarnabhumi. Con base all'aeroporto di Tokyo-Narita, AirJapan intende effettuare voli internazionali a medio raggio «a tariffe accessibili con aeromobili in cui i passeggeri possano rilassarsi e sentirsi a proprio agio». La compagnia utilizzerà aeromobili Boeing 787-8 Dreamliner, configurati in classe unica con 324 posti. [post_title] => AirJapan recluta piloti e personale di cabina in vista del debutto a febbraio [post_date] => 2023-10-17T10:13:35+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1697537615000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 454179 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sarà composto da 36 unità per affitti a breve termine, con 72 posti letto e una superficie media di 55 metri quadrati il quarto indirizzo Numa a Milano. La compagnia tedesca ha infatti stretto una partnership con Investire Sgr (gruppo banca Finnat), che prevede la ristrutturazione di un ex edificio per uffici e residenze, ubicato in corso Sempione 39, nei pressi del quartiere fieristico. La sua apertura, con il nome di Numa Sempione, è in calendario per il quarto trimestre del 2024. “Il nostro gruppo sta sviluppando il proprio portfolio in Italia e ora ha una presenza ancora più forte a Milano - sottolinea il presidente di Numa, Dimitri Chandogin. - E’ prevista una continua espansione in tutta la Penisola; oltre alle nostre location a Roma, Venezia e Milano, cerchiamo immobili idonei anche a Firenze, Bologna, Napoli e Palermo". [post_title] => Il gruppo Numa fa poker a Milano. In arrivo una proprietà in corso Sempione [post_date] => 2023-10-17T10:04:00+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1697537040000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "gattinoni business travel partnership con la divisione italiana di mcarthurglen" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":52,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":4132,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"454224","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Novità nel top management Costa Crociere, che rimescola la propria struttura organizzativa attraverso importanti cambiamenti. Questi saranno operativi dal prossimo 1° di novembre. Roberto Alberti assume in particolare il nuovo ruolo di senior vice president and chief corporate officer a diretto riporto dell’amministratore delegato Mario Zanetti. In questo nuovo ruolo, Alberti guiderà le funzioni di finance, It, legal, corporate communication e government relations. La sua esperienza maturata nell'area commerciale aiuterà la focalizzazione di quelle funzioni sulla generazione della domanda e sullo sviluppo dei ricavi. In Costa da oltre 15 anni, Alberti ha ricoperto diverse posizioni di crescente responsabilità in Italia e all'estero, contribuendo in modo fondamentale alla definizione del piano di sviluppo sostenibile e della strategia di mercato globale. Da marzo 2021, nominato chief commercial officer, ha dato un significativo impulso alle attività di sales & marketing nei diversi mercati in cui opera l’azienda.\r

\r

Francesco Muglia espande invece le sue attuali responsabilità e assume la carica di senior vice president global marketing and sales, sempre a diretto riporto dell’amministratore delegato Mario Zanetti. In questo nuovo ruolo Muglia avrà l’obiettivo di integrare efficacemente le aree di marketing e vendita su tutti i canali, incluso il dipartimento direct sales; assume perciò anche la responsabilità di tutte le operazioni dedicate nelle diverse aree commerciali del mondo, che in questo nuovo assetto riporteranno direttamente a lui. In Costa Crociere dal 2016 Muglia ha ricoperto dapprima la posizione di global customer & marketing intelligence director, per crescere poi in ruoli di più ampia e trasversale responsabilità, incluso quello di general manager Iberia Region (Spagna e Portogallo), fino a ricoprire da settembre 2023 il ruolo di vice president global marketing and source markets. Oltre a quanto appena citato, a Muglia riporterà anche la funzione di brand pr & sustainability.\r

\r

Giovanna Loi assumerà infine il ruolo di vice president global marketing e customer experience innovation, entrando in Costa a partire dal 6 novembre e riportando direttamente a Francesco Muglia. A Loi riporteranno quindi le funzioni gestite fino a oggi da Muglia: global brand & advertising, crm & loyalty, customer experience innovation & on board communication, omnichannel media, marketing intelligence e marketing planning. Loi è una professionista altamente qualificata con una vasta esperienza nel campo del marketing e della consulenza. Attualmente in qualità di chief digital officer presso GroupM Italy, la principale società di investimenti media al mondo, Loi è stata responsabile dello sviluppo e dell'esecuzione di strategie di marketing innovative per la crescita del business, svolgendo un ruolo fondamentale nel spingere le aziende in nuove aree di automazione, innovazione di prodotto, analisi avanzata e trasformazione del business digitale, aiutandole a plasmare funzionalità end-to-end e una cultura basata sulla tecnologia e sui dati. Oltre ai suoi successi professionali, Loi è nota per le sue efficaci capacità di leadership e capacità di costruire e motivare team ad alte prestazioni ed eseguire programmi di gestione del cambiamento.\r

\r

“Francesco e Roberto hanno avuto un ruolo decisivo e contribuito significativamente al recente riposizionamento del nostro brand - sottolinea l'amministratore delegato di Costa Crociere, Mario Zanetti –. Nel corso della loro carriera in Costa hanno anche maturato un’esperienza a 360 gradi dando forte impulso ai programmi di marketing e alle attività di vendite in tutti i mercati, anche grazie a iniziative innovative e di grande successo. Affrontiamo le nuove sfide commerciali puntando sempre alla soddisfazione dei nostri ospiti, in un’ottica di costante miglioramento. Sono certo che questo nuovo assetto ci permetterà di raggiungere nuovi importanti successi”.","post_title":"Costa riorganizza i vertici: novità per Alberti e Muglia; entra Giovanna Loi","post_date":"2023-10-17T14:43:25+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1697553805000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"454221","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sea Milan Airports ha siglato un accordo di gemellaggio con Shenzhen Airport Group. L'intesa, raggiunta a margine di World Routes 2023 a Istanbul, prevede lo scambio di esperienze e opportunità di business da sviluppare con attività di marketing congiunte, e stimolando un’operatività sempre più sostenibile. Spazio anche all'innovazione attraverso la condivisione di idee e best practice e progetti comuni.\r

«Milano è una delle più grandi aree metropolitane al mondo, nonché famosa per la moda e l’arte - ha commentato Chen Fanhua, responsabile del settore passeggeri del Gruppo Shenzhen Airport -. Grazie agli sforzi congiunti, quest'anno Hainan Airlines ha lanciato i servizi diretti Shenzhen-Milano il 20 settembre. La firma di un accordo di gemellaggio con il Gruppo Sea rafforzerà ulteriormente il collegamento tra Shenzhen e Milano».\r

«La firma dell'accordo di gemellaggio con Shenzhen Airport Group segna una tappa importante per lo sviluppo del traffico aereo tra Milano e la Cina - ha aggiunto Andrea Tucci, vp aviation business development di Sea -. Shenzhen è un accesso strategico per la Cina, la terza città economicamente e tecnicamente più sviluppata dopo Shanghai e Pechino. Con la firma di oggi abbiamo messo in atto una forte cooperazione condividendo intuizioni e best practice».\r

","post_title":"Sea Milan Airports a tutta Cina: gemellaggio con Shenzhen Airport Group","post_date":"2023-10-17T12:33:59+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1697546039000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"454208","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nuova partnership per Gattinoni Business Travel che sigla un accordo biennale con l’organizzazione italiana del gruppo McArthurGlen, società specializzata nella proprietà, nello sviluppo e nella gestione di designer outlet. I viaggiatori abituali della struttura tricolore del gruppo londinese potranno così avvalersi, per i propri viaggi d’affari, del supporto della divisione Gattinoni Business Travel. Nel dettaglio, i servizi forniti includono la fornitura di biglietteria aerea (vettori legacy e low cost), ferroviaria (Trenitalia e Italo) e marittima oltre a autonoleggi e prenotazioni di hotel in Italia e nel mondo.\r

\r

Nel contratto di collaborazione rientra anche l’implementazione di una reportistica mensile volta al monitoraggio delle vendite, suddivisa per tipologia di servizio offerto, che permette la gestione autonoma della banca dati viaggiatori. “Siamo onorati di aver dato inizio a una nuova collaborazione con questo importante gruppo internazionale - spiega la bt head of sales del gruppo Gattinoni, Elena Carlino -. La partnership ci lega sia da un punto di vista commerciale, sia nella condivisione dei valori. Le nostre aziende si riconoscono infatti in una comune filosofia che pone grande attenzione ai clienti e all’elevata qualità del servizio fornito. Riserveremo la stessa cura ai viaggiatori del gruppo McArthurGlen, ai quali dedicheremo il nostro massimo impegno per soddisfare ogni richiesta, avvalendoci di un team di seri e appassionati professionisti”.\r

\r

","post_title":"Gattinoni Business Travel: partnership con la divisione italiana di McArthurGlen","post_date":"2023-10-17T12:12:04+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1697544724000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"454201","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Tre nuove aree espositive debutteranno quest'anno al World Travel Market di Londra: le zone - Accommodation & Wholesalers, Experiences e Transportation - sostituiranno l'International Hub e presenteranno prevalentemente espositori del settore privato e non di destinazione.\r

\r

La novità è successiva alla ricerca condotta all'inizio di quest'anno dallo stesso Wtm, che ha identificato una tendenza a prendere decisioni di acquisto di viaggi basate sulle esperienze, piuttosto che sulla pura destinazione, in particolare tra le giovani generazioni.\r

\r

La ricerca ha evidenziato il cambiamento delle abitudini dei viaggiatori, con i Millennials e la Gen Z che sempre più spesso scelgono di viaggiare in base alle esperienze o alle liste di desideri, piuttosto che alla città, al Paese o alla regione che vogliono visitare.\r

\r

«Mentre la generazione X potrebbe andare in Spagna, a New York o a Parigi, le nuove generazioni vogliono visitare un centro benessere, fare rafting o imparare a cucinare in una comunità locale - spiega Juliette Losardo, exhibition director del World Travel Market -. Quest'anno abbiamo assistito a un aumento del numero di espositori non di destinazione che si sono iscritti al Wtm, in risposta al cambiamento delle esigenze dei viaggiatori più giovani, che fanno scelte di viaggio basate su ciò che vogliono fare e sperimentare. Ecco allora che le aree Accommodation & Wholesalers, Transportation & Experience si inseriscono in questo cambiamento culturale, offrendo un luogo in cui gli acquirenti possono venire a vedere le novità e le esperienze più recenti».\r

\r

Il tema dei viaggi esperienziali verrà ampiamente trattato nel programma delle conferenze: in calendario una sessione del vicepresidente di Lonely Planet Tom Hall, intitolata 'Captivating Experience-Seekers: Adopting the Next Generation Mindset', sul palco Innovate martedì 7 novembre, dalle 10.30 alle 11.10. Mercoledì 8 novembre, dalle 10:30 alle 11:10, sarà invece la volta della tavola rotonda 'Curating Unique Customer Experiences Anywhere and Everywhere', cui parteciperanno Vaishali Patel, fondatrice e direttrice, Vaishali Ltd; Jo Fennell, responsabile delle vendite per il Nord Europa, GetYourGuide, e Nishank Gopalkrishnan, chief business officer, Tui Musement.","post_title":"Wtm 2023, tre nuove aree espositive: protagoniste le esperienze di viaggio","post_date":"2023-10-17T11:57:39+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1697543859000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"454156","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Fra gennaio e settembre 2023 il collegamento aeroportuale Malpensa Express di Trenord ha trasportato 3,6 milioni di passseggeri, il 25% in più rispetto allo stesso periodo del 2019. In continua crescita anche l’incidenza del treno, fra le modalità di trasporto verso l’aeroporto: è del 19%.\r

\r

Settembre è stato un mese da record, con oltre 460mila passeggeri e una media di 15.700 passeggeri da giorno. Il picco massimo è stato lunedì 4 settembre, con 18.200 viaggiatori: è il dato più alto della storia di Malpensa Express.\r

\r

A trainare il dato di settembre è stato anche il GP di Monza: fra l’1 e il 4 settembre hanno viaggiato sul collegamento aeroportuale di Trenord 60.600 viaggiatori.\r

\r

«I numeri confermano il successo in crescita del treno per Malpensa – ha commentato Leonardo Cesarini, direttore commerciale di Trenord - Malpensa Express collega direttamente la città di Milano al resto del mondo con 147 corse giornaliere dalle 4 di mattina all’1 di notte, una ogni 15 minuti per direzione. È un concorrente performante e sostenibile per la mobilità privata e su gomma. Questo è possibile anche grazie alla collaborazione sempre più stretta con SEA Milano, per offrire ai passeggeri aeroportuali un’esperienza senza intoppi dalla stazione al gate, e viceversa».\r

\r

Sui siti Malpensa Express e Trenord, sull’app e nelle biglietterie di Milano Centrale, Porta Garibaldi, Cadorna, Bovisa, Saronno è possibile acquistare, insieme al biglietto ferroviario, il ticket ViaMilano Fast Track di Sea Milano, per l’accesso prioritario ai controlli di sicurezza e all’area imbarchi dei due Terminal aeroportuali. A sua volta, SEA Milano ha integrato sul proprio portale la funzione per l’acquisto dei biglietti Malpensa Express.\r

\r

Per un’offerta di servizi sempre più completa al passeggero aeroportuale, Trenord ha siglato una partnership con Radical Storage, rete globale di depositi bagagli. I clienti che acquistano un biglietto Malpensa Express possono usufruire di uno sconto dedicato del 15%, da utilizzare in qualsiasi deposito Radical Storage in Italia o all’estero.","post_title":"Trenord, sul Malpensa Express 3,6 milioni di viaggiatori nei primi 9 mesi (+25%)","post_date":"2023-10-17T11:20:53+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1697541653000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"454189","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Stati Uniti in pieno recupero sui flussi turistici pre-Covid: lo scorso luglio i viaggiatori internazionali sono arrivati a 6,5 milioni, pari all'84% del livello 2019. Secondo i dati pubblicati dal National Travel and Tourism Office, rispetto al luglio 2022, i viaggi internazionali negli Usa sono aumentati del 25%.\r

\r

Sempre a luglio, i viaggiatori internazionali provenienti da oltreoceano - esclusi quindi Messico e Canada - sono stati 3,1 milioni, con un incremento del 21% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Regno Unito, Francia e Germania sono stati i principali Paesi di provenienza.\r

\r

Per contro, nello stesso mese, oltre 10,6 milioni di americani hanno viaggiato all'estero, con una crescita del +17% rispetto allo stesso mese del 2022 e il 99% del livello pre-pandemia.\r

\r

L'Europa è stata la principale destinazione estera per gli americani, con un totale di 2,3 milioni di turisti Usa e una crescita del 13% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.","post_title":"Stati Uniti: a luglio gli arrivi internazionali hanno raggiunto l'84% dei livelli pre-pandemia","post_date":"2023-10-17T10:49:10+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1697539750000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"454185","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'antitrust europeo inasprisce le norme a cui dovranno attenersi le compagnie aeree che intendono portare avanti progetti di fusione, a garanzia di una concorrenza leale: le indicazioni, come si legge dal Financial Times, arrivano dal nuovo commissario dell'Ue, Didier Reynders.\r

\r

Abitualmente i vettori sono disposti a cedere ai competitor preziosi slot di decollo e atterraggio negli aeroporti per agevolare i merger; ma non semore queste concessioni hanno funzionato. Per questo Bruxelles chiederà ora alle compagnie aeree non solo la cessione degli slot sulle rotte che presentano problemi di concorrenza ma anche la vendita di attività non essenziali per il loro business passeggeri.\r

\r

«Vediamo che alcune soluzioni non risultano efficaci. Alcuni anni fa eravamo sicuri che la soluzione degli slot andasse bene. Ma poi i risultati non sono arrivati» ha sottolineato Reynders, che è commissario ad interim mentre Margrethe Vestager è in congedo non retribuito per candidarsi alla presidenza della Banca europea per gli investimenti.\r

\r

I suoi commenti coincidono con un'ondata di consolidamenti nel settore aereo europeo, successiva alla pandemia.La Commissione potrebbe insistere sulla cessione di beni che \"sosterrebbero direttamente l'ingresso e la redditività\" di un concorrente. Gli asset potrebbero andare dagli aeromobili alle attività cargo o ai contratti con gli handler degli aeroporti\r

\r

In fieri, oltre all'affaire Lufthansa-Ita Airways, ci sono le trattative di Air France-Klm che punta ad acquisire una quota del 20% di Sas e del Gruppo Iag, che ha accettato di acquistare l'80% della spagnola Air Europa che già non possiede per circa 400 milioni di euro. La Commissione sta anche analizzando l'impatto della proposta di acquisizione di Asiana da parte di Korean Air sulla connettività tra l'Ue e la Corea del Sud.\r

\r

","post_title":"Antitrust Ue: norme più severe per il via libera ai merger fra compagnie aeree","post_date":"2023-10-17T10:35:33+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1697538933000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"454181","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"AirJapan, la nuova divisione a medio raggio di All Nippon Airways, sta reclutando piloti e personale di cabina per i collegamenti di linea che decolleranno all'inizio del prossimo anno.\r

\r

Per la prima volta, AirJapan sta reclutando piloti esperti (a metà carriera), parallelamente ai suoi sforzi per reclutare assistenti di volo e altre posizioni all'interno della compagnia aerea. «I candidati con una visione globale, competenze specialistiche e un forte desiderio di assumersi la responsabilità di operare voli per i marchi \"Ana\" e \"AirJapan\" sono incoraggiati a candidarsi\", si legge nel comunicato stampa.\r

\r

Il vettore entrerà in servizio il 9 febbraio 2024, operando una prima rotta tra Tokyo-Narita e Bangkok-Suvarnabhumi. Con base all'aeroporto di Tokyo-Narita, AirJapan intende effettuare voli internazionali a medio raggio «a tariffe accessibili con aeromobili in cui i passeggeri possano rilassarsi e sentirsi a proprio agio». La compagnia utilizzerà aeromobili Boeing 787-8 Dreamliner, configurati in classe unica con 324 posti.\r

\r

","post_title":"AirJapan recluta piloti e personale di cabina in vista del debutto a febbraio","post_date":"2023-10-17T10:13:35+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1697537615000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"454179","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sarà composto da 36 unità per affitti a breve termine, con 72 posti letto e una superficie media di 55 metri quadrati il quarto indirizzo Numa a Milano. La compagnia tedesca ha infatti stretto una partnership con Investire Sgr (gruppo banca Finnat), che prevede la ristrutturazione di un ex edificio per uffici e residenze, ubicato in corso Sempione 39, nei pressi del quartiere fieristico. La sua apertura, con il nome di Numa Sempione, è in calendario per il quarto trimestre del 2024. \r

\r

“Il nostro gruppo sta sviluppando il proprio portfolio in Italia e ora ha una presenza ancora più forte a Milano - sottolinea il presidente di Numa, Dimitri Chandogin. - E’ prevista una continua espansione in tutta la Penisola; oltre alle nostre location a Roma, Venezia e Milano, cerchiamo immobili idonei anche a Firenze, Bologna, Napoli e Palermo\".","post_title":"Il gruppo Numa fa poker a Milano. In arrivo una proprietà in corso Sempione","post_date":"2023-10-17T10:04:00+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1697537040000]}]}}