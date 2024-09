Gattinoni Business apre una nuova sede a Milano. In via Fara 35 Gattinoni Business Travel, divisione del Gruppo Gattinoni, annuncia l’apertura di una nuova sede a Milano, in via Fara 35. Questo traguardo rappresenta un passo strategico per sostenere la crescita della Business Unit. Oltre alla nuova sede di Milano, la divisione Business Travel ha a disposizione altri 6 Business Travel Center situati a Monza, Bologna, Torino, Roma, Treviso e Parma con oltre 120 consulenti specializzati. La nuova sede, pensata per ospitare il team milanese in forte espansione, conta attualmente 45 professionisti, a dimostrazione del continuo sviluppo della Business Unit. Lo spazio è stato appositamente progettato per accogliere sia le funzioni commerciali e di account management, sia le operazioni operative, garantendo un ambiente dinamico e funzionale per tutte le risorse coinvolte. “Questa nuova sede a Milano è solo l’inizio di una fase di forte crescita e innovazione. Siamo determinati a ridefinire gli standard del settore del Business Travel, mettendo al centro i bisogni dei nostri clienti e un impegno concreto verso la sostenibilità e la tecnologia. Il nostro principale obiettivo per il 2025 sarà quello di lavorare per guidare il cambiamento e fornire soluzioni di viaggio che non solo facilitino le trasferte aziendali, ma le rendano più efficienti, sicure e responsabili”, spiega Piergiulio Donzelli, amministratore delegato di Gattinoni Business Travel. Presenza rafforzata su Milano Con questa nuova apertura, Gattinoni Business Travel rafforza la sua presenza a Milano, città che riveste un ruolo chiave nell’economia globale e nel panorama dei viaggi d’affari. La scelta di ubicare la sede in un quartiere nevralgico, denso di collegamenti, sottolinea l’impegno dell’azienda a soddisfare clienti in un contesto sempre più competitivo e con esigenze specifiche. Guardando al futuro, Gattinoni Business Travel ha tracciato un’ambiziosa roadmap di crescita e innovazione per il 2025, con tre aree principali di sviluppo: Investimenti in tecnologia. Il Gruppo sta accelerando la trasformazione digitale dei propri servizi, con l’implementazione di soluzioni avanzate per migliorare l’efficienza operativa e soddisfare al meglio le esigenze dei clienti; questa evoluzione coinvolge anche tutte le dinamiche del Business Travel. Sostenibilità e viaggi responsabili. Consapevole dell’impatto ambientale dei viaggi d’affari, Gattinoni Business Travel mira a integrare sempre più pratiche sostenibili nelle proprie soluzioni, promuovendo viaggi a basso impatto ambientale e offrendo servizi di compensazione delle emissioni di CO2. Innovazione nei servizi di consulenza. Gattinoni sta investendo in servizi di consulenza avanzata per supportare le aziende nell’ottimizzazione delle politiche di viaggio, nella riduzione dei costi e nella protezione dei dipendenti durante le trasferte. Il contesto del Business Travel in Europa ha visto nel 2023 il forte rimbalzo post pandemia e nel 2024 una fisiologica contrazione, sia in Paesi che hanno avuto contraccolpi economici come la Germania, sia altrove. Ciononostante, Gattinoni Business Travel ha registrato nel primo semestre 2024 una crescita del 16% rispetto all’anno precedente. Insieme ai volumi sono aumentate le esigenze delle aziende che vi si sono rivolte; in primo piano la garanzia del servizio, la volontà di organizzare meeting dopo tanto smart working, la decisione di dare un taglio bleisure ai viaggi e di ridurre le trasferte all’estero, la necessità di integrazioni con i propri software e la disposizione ad adottare tool digitali vincendo storiche ritrosie. Condividi

L’annuncio dell’accordo tra il brand di casa Accor e la white label company con base a Mestre è stato fatto oggi in occasione della Luxury Hotel Conference, organizzata sempre a Milano da Teamwork.\r

\r

La struttura, di proprietà di Fondazione Stelline, è stata operata fino a pochi mesi fa dal marchio Voihotels del gruppo Alpirour. Hnh ha vinto poco prima dell’estate il bando per la sua gestione, emesso dalla stessa fondazione. I piani, stando ad alcune voci, sarebbero ora quelli di rinnovare l’hotel, riposizionandolo nel segmento upper upscale - luxury, grazie al supporto dello studio Stefano Boeri Interiors.\r

\r

L’idea è quella di incrementare il numero di camere disponibili che attualmente sono 105, nonché di realizzare una spa, un centro fitness e un ristorante. L’investimento totale dovrebbe ammontare a 16 milioni di euro, includendo anche la ristrutturazione degli altri spazi del Palazzo delle Stelline adibite a ambienti espositivi e aree congressi.\r

\r

Fondazio0ne Stelline è controllata da comune e regione, che contribuiranno con 1,4 milione e 5,5 milioni rispettivamente, mentre il resto del capitale è stato raccolto tramite una leva finanziaria.","post_title":"Palazzo delle Stelline a Milano diventerà un MGallery gestito da Hnh","post_date":"2024-09-26T13:08:45+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1727356125000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"475435","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_475436\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Un'immagine della nuova sede[/caption]\r

Gattinoni Business Travel, divisione del Gruppo Gattinoni, annuncia l'apertura di una nuova sede a Milano, in via Fara 35. Questo traguardo rappresenta un passo strategico per sostenere la crescita della Business Unit.\r

Oltre alla nuova sede di Milano, la divisione Business Travel ha a disposizione altri 6 Business Travel Center situati a Monza, Bologna, Torino, Roma, Treviso e Parma con oltre 120 consulenti specializzati.\r

La nuova sede, pensata per ospitare il team milanese in forte espansione, conta attualmente 45 professionisti, a dimostrazione del continuo sviluppo della Business Unit. Lo spazio è stato appositamente progettato per accogliere sia le funzioni commerciali e di account management, sia le operazioni operative, garantendo un ambiente dinamico e funzionale per tutte le risorse coinvolte.\r

“Questa nuova sede a Milano è solo l’inizio di una fase di forte crescita e innovazione. Siamo determinati a ridefinire gli standard del settore del Business Travel, mettendo al centro i bisogni dei nostri clienti e un impegno concreto verso la sostenibilità e la tecnologia. Il nostro principale obiettivo per il 2025 sarà quello di lavorare per guidare il cambiamento e fornire soluzioni di viaggio che non solo facilitino le trasferte aziendali, ma le rendano più efficienti, sicure e responsabili”, spiega Piergiulio Donzelli, amministratore delegato di Gattinoni Business Travel.\r

Presenza rafforzata su Milano\r

[caption id=\"attachment_475438\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Piergiulio Donzelli[/caption]\r

Con questa nuova apertura, Gattinoni Business Travel rafforza la sua presenza a Milano, città che riveste un ruolo chiave nell’economia globale e nel panorama dei viaggi d’affari. La scelta di ubicare la sede in un quartiere nevralgico, denso di collegamenti, sottolinea l’impegno dell’azienda a soddisfare clienti in un contesto sempre più competitivo e con esigenze specifiche.\r

Guardando al futuro, Gattinoni Business Travel ha tracciato un’ambiziosa roadmap di crescita e innovazione per il 2025, con tre aree principali di sviluppo: Investimenti in tecnologia. Il Gruppo sta accelerando la trasformazione digitale dei propri servizi, con l’implementazione di soluzioni avanzate per migliorare l'efficienza operativa e soddisfare al meglio le esigenze dei clienti; questa evoluzione coinvolge anche tutte le dinamiche del Business Travel.\r

Sostenibilità e viaggi responsabili. Consapevole dell'impatto ambientale dei viaggi d'affari, Gattinoni Business Travel mira a integrare sempre più pratiche sostenibili nelle proprie soluzioni, promuovendo viaggi a basso impatto ambientale e offrendo servizi di compensazione delle emissioni di CO2.\r

Innovazione nei servizi di consulenza. Gattinoni sta investendo in servizi di consulenza avanzata per supportare le aziende nell'ottimizzazione delle politiche di viaggio, nella riduzione dei costi e nella protezione dei dipendenti durante le trasferte.\r

Il contesto del Business Travel in Europa ha visto nel 2023 il forte rimbalzo post pandemia e nel 2024 una fisiologica contrazione, sia in Paesi che hanno avuto contraccolpi economici come la Germania, sia altrove. Ciononostante, Gattinoni Business Travel ha registrato nel primo semestre 2024 una crescita del 16% rispetto all’anno precedente. Insieme ai volumi sono aumentate le esigenze delle aziende che vi si sono rivolte; in primo piano la garanzia del servizio, la volontà di organizzare meeting dopo tanto smart working, la decisione di dare un taglio bleisure ai viaggi e di ridurre le trasferte all’estero, la necessità di integrazioni con i propri software e la disposizione ad adottare tool digitali vincendo storiche ritrosie.\r

\r

","post_title":"Gattinoni Business apre una nuova sede a Milano. In via Fara 35","post_date":"2024-09-26T10:49:27+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1727347767000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"475407","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_475408\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Una delle strutture di Russotti Gestioni: l'Ortea Palace di Siracusa, Autograph Collection[/caption]\r

\r

Un canale per l’acquisto di attrezzature semi-professionali, tra cui cancelleria, prodotti per l’abbellimento camere, piccoli strumenti di manutenzione e oggettistica decorativa, oltre che per gestire specifiche richieste di prodotti necessari per gli eventi organizzati presso gli hotel, che spaziano dai business meetings ai matrimoni. Russotti Gestioni Hotels, il più grande franchising di Marriott in Italia, ha stretto una partnership con Amazon Busines per contribuire a migliorare e digitalizzare i propri processi di approvvigionamento, nonché come supporto per il controllo degli acquisti e per ridurre il tempo dedicato alle mansioni amministrative.\r

\r

“La pandemia continua ancora oggi ad avere un impatto significativo sul settore dell’hospitality - spiega il direttore acquisti di Russotti Gestioni Hotels, Christian Perri -. Per prosperare in questo nuovo scenario è fondamentale adattare i nostri processi, così da garantirci la possibilità di attrarre clientele sempre nuove e diverse. Abbiamo implementato le funzionalità di Amazon Business da pochi mesi e stiamo già vedendo i benefici di un maggiore controllo, di una semplificazione dei costi e della possibilità per i nostri dipendenti di prendere decisioni di acquisto smart, monitorandole in modo costante e migliore. Grazie a questi vantaggi siamo in grado di rispondere al meglio alle esigenze dei nostri clienti, garantendo loro i prodotti di cui hanno bisogno, al giusto prezzo\".\r

\r

Con sede a Milano e 500 dipendenti, Russotti gestisce un portafoglio totale di 1.500 camere in cinque proprietà alberghiere, situate a Milano, Roma, Venezia e in Sicilia.","post_title":"Russotti Gestioni Hotels: partnership con Amazon Business per il procurement","post_date":"2024-09-26T10:21:23+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1727346083000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"475419","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Da sempre operativa su Milano e Roma, Singapore Airlines, è presente in Italia dal 1971: «L’Italia è un mercato importante per la nostra compagnia, dinamico ed entusiasmante - afferma Aswin K, nuovo general manager ltalia - per cui il nostro impegno sarà quello di continuare a portare i passeggeri italiani a vivere una bellissima esperienza a bordo. Dedichiamo molta attenzione alla clientela con continue ricerche, per migliorare continuamente i collegamenti. Siamo una compagnia cinque stelle. Prestiamo molta cura al servizio».\r

\r

Consolidare la forte presenza di Singapore Airlines in Italia: in vista della prossima estate, dunque, la compagnia rivede network e rotte in modo che la capacità di trasporto sia allineata alla domanda.\r

\r

Così, il Milano-Singapore giornaliero (ad oggi con quattro frequenze dirette e tre con proseguimento andata e ritorno per Barcellona), passerà presto a volo diretto giornaliero. La Roma Fiumicino-Singapore da 4 voli settimanali (martedì, mercoledì, venerdì e domenica) salirà a cinque voli nel luglio 2025.\r

\r

Tutti i voli dall’Italia sono operati dall’Airbus A350-900 configurato con 3 classi di servizio, Business, Premium Economy ed Economy con intrattenimento durante il volo: KrisWorld offre oltre 1.900 opzioni on demand e include una selezione di film, videogame, corsi di lingua, programmi radio, contenuti culturali e approfondimenti sulle destinazioni di viaggio.\r

\r

Inoltre, attraverso Kris+, la Lifestyle reward, piattaforma di servizi, inclusi sistemi di pagamento e raccolta punti, i passeggeri possono usufruire di vantaggi su ristoranti, negozi e intrattenimento, con la possibilità di ottenere miglia. Tutte le classi, incluse la Premium Economy e l’Economy, offrono wi-fi gratuito illimitato.\r

\r

Per i passeggeri in transito, superiore a 5,5 ore ed entro 24 ore, è prevista l’offerta Free Singapore Tour con diversi itinerari turistici organizzato congiuntamente da Singapore Airlines, Singapore Tourism Board e Changi Airport Group.\r

\r

Al 1 settembre 2024 Singapore Airlines copre 125 destinazioni in 36 Paesi, compresa la compagnia Scoot, con flotta e prodotti innovativi, un servizio d’eccellenza e un ampio network. Nei piani di espansione della compagnia c'è al momento «il potenziamento dei collegamenti verso destinazioni meno conosciute in Asia, investimenti in nuove partnership tra cui Air India, Philippine Airlines, e Garuda. Negli ultimi due anni abbiamo ottenuto un’ottima performance finanziaria dovuta alla ripresa post Covid. La flessione di un primo trimestre del 2024 è considerata fisiologica, dovuta all’aumento del carburante e alla situazione geopolitica».\r

\r

","post_title":"Singapore Airlines rilancia sull'Italia rafforzando la capacità su Roma e Milano","post_date":"2024-09-26T10:11:49+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1727345509000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"475393","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'inverno di Foggia non solo manterrà il collegamento operato da Lumiwings verso Milano Linate, ma porterà l’arrivo della settima frequenza settimanale, il venerdì.\r

\r

Dal ‘Gino Lisa’ quindi si volerà anche su Milano Bergamo, con tre voli settimanali rispetto agli attuali due, che rafforzano ancora di più la connettività con la macroarea di Milano; inoltre collegamenti anche con Torino, due volte a settimana.\r

\r

Intanto Aeroporti di Puglia sta lavorando in sinergia con la Regione e la compagnia aerea per l’attivazione, sempre dall’aeroporto di Foggia, di nuove tratte sempre per la winter.\r

\r

«L’annuncio del collegamento di Linate – ha dichiarato il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile – ci dà ragione del grande lavoro di squadra con la Regione Puglia e la Lumiwings fatto in questi ultimi mesi. Su questo aeroporto si è concentrata l’attività di tutti, perché era necessario poter garantire e arricchire i collegamenti, su una rotta molto apprezzata dai passeggeri sia pugliesi che milanesi e poter quindi soddisfare le esigenze dei due territori. Sento di poter dire che abbiamo svolto un ottimo lavoro, perché abbiamo garantito con l’aumento delle frequenze su Bergamo, una migliore copertura dell’area est della Lombardia. Sono fermamente convinto che in occasione del Giubileo, l'aeroporto di Foggia può e deve giocare un ruolo attivo nel facilitare l'arrivo dei pellegrini e dei turisti, diventando punto di accesso privilegiato per chi intende raggiungere i principali luoghi di culto. Il Giubileo può essere un volano per il turismo religioso è un'opportunità di crescita per tutto il territorio».\r

\r

«La conferma del collegamento con Linate – ha dichiarato l’assessore alle Infrastrutture della Regione Puglia, Raffaele Piemontese - rappresenta per il territorio una grande conquista. Era necessario potenziare la connettività della Capitanata con uno snodo cruciale come Milano Linate. Questo volo rappresenta non solo un'opportunità per lo sviluppo economico e turistico, ma anche un riconoscimento dell'importanza strategica che Foggia riveste all'interno della rete infrastrutturale della nostra regione».","post_title":"Lumiwings: per l'inverno il collegamento Foggia-Linate diventa giornaliero","post_date":"2024-09-26T09:34:30+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1727343270000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"475332","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Idee per Viaggiare, in collaborazione con l’ambasciata turca e Turkish Airlines, ha presentato in occasione di una serata romana la destinazione Turchia e il tour Meravigliosa Istanbul per un Capodanno in viaggio dal 28 dicembre al 1° gennaio.\r

\r

Il Paese attira sempre più visitatori ed entra nella programmazione di IpV sia come meta finale, sia come stop-over. Nella prima parte del 2024 si è registrato, rispetto all’anno passato, un aumento delle visite del 7,11% con quasi 36 milioni di arrivi di cui 461.698 italiani, il 19,55% in più rispetto allo stesso periodo del 2023. Si prospettano perciò 720 mila arrivi dalla nostra Penisola entro la fine dell'anno, mentre l’obiettivo per il 2025 è di raggiungere quota 800 mila. Nel mirino 90 milioni di turisti annui complessivi e 100 miliardi di dollari in entrate turistiche entro fine 2028, come spiega il direttore dell’ufficio cultura e informazioni dell’ambasciata turca a Roma, Riza Haluk Söner.\r

\r

[caption id=\"attachment_475391\" align=\"alignright\" width=\"300\"] Live performance di Ebru art, tradizionale tecnica turca di pittura su acqua[/caption]\r

\r

Per il Capodanno a Istanbul, Roberto Morgi, responsabile della destinazione Turchia di IpV, ha quindi raccontato il tour di cinque giorni e quattro notti, che prevede sistemazioni in strutture a 4 o 5 stelle in zona piazza Taksim e partenze con voli diretti Turkish Airlines da Roma, Milano e Napoli. Inclusi nel prezzo una cena tipica di fine anno, trasferimenti e visite con guida parlante italiano.\r

\r

“Questa estate è stata una grandissima estate - ha sottolineato Chiara De Stefano, sales e marketing agent di Turkish Airlines -. Siamo felici del risultato sulla Turchia ma anche oltre, perché il nostro prodotto è in costante espansione pure sul network globale”. In Italia, aggiunge, dopo le recenti aperture delle tratte che collegano Istanbul a Torino e Palermo non sono previsti ulteriori ampliamenti a breve.\r

\r

Argomenti centrali in fiera a Rimini per la compagnia aerea saranno infine i servizi Touristanbul e stopover. Con Touristanbul Turkish Airlines propone, a chi ha un transito di almeno sei ore, sette diversi itinerari ogni giorno per visitare la città. Per transiti volontari superiori alle 20 ore c’è invece lo stopover: la linea aerea offre ai clienti in partenza dall’Italia una notte in hotel 4 stelle se si possiede un biglietto Economy class e due notti in hotel 5 stelle se si viaggia in business Class. Il servizio è da prenotare almeno 72 ore prima ed è estendibile con una tariffa convenzionata. Per i transiti obbligati superiori a nove ore (Business) e 12 ore (Economy) Turkish Airlines mette a disposizione un servizio di accommodation, nel caso in cui non sia previsto un collegamento con coincidenza più breve.\r

\r

Elisa Biagioli","post_title":"Turchia sempre più importante nei programmi Idee per Viaggiare","post_date":"2024-09-25T15:00:12+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1727276412000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"475325","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ritornano i Travel Open Day di autunno e ritornano con il botto. Infatti oggi allo Starhotel Cristallo Palace di Bergamo sono presenti 28 espositori e più di 60 di agenti di viaggio. \r

\r

Evidentemente la formula continua ad attrarre sia gli operatori che i dettaglianti che ad inizio stagione riprendono i contatti, discutono sulle nuove proposte, fanno piani per il futuro. Cercano di mettere su dei piani di business per una nuova stagione del turismo italiano.\r

\r

[caption id=\"attachment_475361\" align=\"aligncenter\" width=\"449\"] Conferenza Msc Crociere[/caption]\r

Prospettive\r

Una riconferma quindi che già in autunno ha dato un primo risultato di grande rilievo. Del resto le prospettive per i prossimi passi del turismo sono di grande interesse. In questo ambito abbiamo collocato il Travel Open Day di Bergamo che sta ottenendo un successo che supera le aspettative e ci dà fiducia sia nei prossimi Travel Open Day autunnali, ma dà anche un respiro più ampio a tutto il settore.\r

\r

Infine una parola sullo Starhotel Cristallo palace di Bergamo che ci sembra una struttura perfetta per questi eventi sotto tutti i punti di vista.\r

\r

[gallery columns=\"4\" ids=\"475354,475353,475352,475351,475350,475349,475348,475340,475341,475342,475343,475344,475345,475346,475347,475338,475337,475336,475335,475334,475333,475360\"]\r

\r

","post_title":"I Travel Open Day autunnali a Bergamo iniziano con un grande successo","post_date":"2024-09-25T12:03:03+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":["bergamo","conferenza-msc-crociere","in-evidenza","travel-open-day"],"post_tag_name":["bergamo","conferenza msc crociere","In evidenza","Travel Open Day"]},"sort":[1727265783000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"475306","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nuove nomine per Cathay Pacific ai vertici del management della divisione europea. Adrien Ng è stato scelto in qualità di regional director for Southern Europe, con sede a Parigi.\r

\r

Adrien Ng - che succede a Maggie Wong, nominata chief operating officer di Hong Kong Airport Services, parte del gruppo Cathay - supervisionerà le operazioni commerciali, la pianificazione strategica e il coinvolgimento degli stakeholder di Cathay nell'Europa meridionale, in particolare in Francia, Italia e Spagna. Con una vasta esperienza internazionale in affari aziendali e consulenza legale, Adrien ha precedentemente ricoperto vari ruoli strategici all'interno di Cathay.\r

\r

Ha svolto un ruolo chiave nel rappresentare, promuovere e proteggere gli interessi dell'azienda presso il governo di Hong Kong, i consolati generali e le camere di commercio, oltre ad aver contribuito allo sviluppo di strategie di coinvolgimento della comunità. Laureato in giurisprudenza presso la London School of Economics, ha conseguito una laurea specialistica in giurisprudenza presso l'Università di Hong Kong. Ha lavorato a Londra, Shanghai, Vancouver e Hong Kong prima di trasferirsi a Parigi per rafforzare la presenza di Cathay nell'Europa meridionale.\r

\r

Brian Tsoi è stato invece nominato regional general manager for Europe, con sede a Francoforte. Prima di assumere questo ruolo, è stato regional director per l'Europa settentrionale e, ancora prima General Manager Airport Service Delivery, è stato responsabile delle operazioni aeroportuali di Cathay.\r

\r

Da quando è entrato a far parte di Cathay nel 2005, Brian ha ricoperto vari incarichi nei settori formazione e sviluppo, servizi di bordo, vendite e sviluppo prodotti. Ha inoltre ricoperto posizioni di leadership in Nuova Zelanda, Indonesia, Bahrein e Arabia Saudita e ha fatto parte del consiglio di amministrazione di Hong Kong Airport Service Ltd. e LSG SkyChefs Hong Kong Ltd.\r

\r

[caption id=\"attachment_475311\" align=\"alignleft\" width=\"200\"] Brian Tsoi_Regional General Manager for Europe[/caption]\r

\r

Nel suo nuovo incarico, Brian Tsoi assumerà la responsabilità del mercato europeo, rafforzando ulteriormente l'impegno di Cathay in questa regione strategica. Forte sostenitore della diversità e dell'inclusione, continuerà anche a supportare la rete Fly With Pride di Cathay.","post_title":"Cathay Pacific: due nuovi manager ai vertici della divisione europea","post_date":"2024-09-25T10:41:26+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1727260886000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"475240","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

Dalla metalmeccanica al tessile, all'ospitalità, la famiglia Bonfanti approccia ogni settore con la stessa passione ed entusiasmo. Forte dell’esperienza nell'industria, il gruppo omonimo ha quindi scelto di diversificare i propri investimenti impegnandosi anche nell'alberghiero. Al termine di un’importante opera di ristrutturazione e restyling a opera dell'architetto Paul Seeber su commissione della proprietaria Paola Bonfanti, in Val Pusteria, in pieno Covid è nato così il Bonfanti Design Hotel di Chienes, nuovo 4 stelle alpin chic dal design soft.\r

\r

Il concept, che ha guidato la scelta degli arredi, è la delicatezza del disegno, dei colori e degli spazi, secondo un progetto architettonico in equilibrio tra nuovi trend e tradizione dell'ospitalità altoatesina. I materiali naturali (legno, pietra) si combinano a velluti e toni neutri che danno personalità a tutti gli ambienti: dagli spazi comuni accoglienti e alle 60 camere\r

\r

“Quello in Val Pusteria è il nostro primo investimento nel settore alberghiero. La nostra famiglia si è innamorata dell’Alto Adige e non è detto che in futuro possiamo proseguire su questa strada, ancora in montagna o al mare”, spiega la stessa Paola Bonfanti. A un chilometro dal borgo di Chienes e a dieci da Brunico, la struttura offre anche una cucina gourmet con piatti mediterranei, internazionali e locali, colazione a buffet con salsicce viennesi, formaggi e marmellate fatte in casa. Immancabile poi l'area spa, con saune, bagno turco, snow room, piscine, idromassaggio indoor e outdoor. Il tutto immerso nella natura, accanto a un esclusivo laghetto balneabile.\r

\r

“Molti gli obiettivi raggiunti - conclude Paola Bonfanti - e molti altri sono da perseguire. Una sfida nel settore alberghiero non facile da superare, in particolare nella gestione dell’hotel ma che, oggi, grazie alle nuove tecnologie che stiamo implementando, ci darà molta soddisfazione con il prossimo obiettivo puntato sulle 4 stelle superior”.\r

\r

[gallery ids=\"475249,475250,475251,475253,475254,475255\"]","post_title":"L'hotellerie per diversificare il business: il caso dell'altoatesino Bonfanti Design Hotel","post_date":"2024-09-25T10:00:52+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1727258452000]}]}}