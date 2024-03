Gardaland: più che raddoppiate le vendite rispetto al 2023 La nuova stagione di Gardaland, inaugurata sabato 23 marzo, si preannuncia già positiva dal punto di vista dell’affluenza al Resort, con il suo Parco divertimenti e i tre hotel a quattro stelle. Rispetto alla stagione precedente, il direttore operativo di Gardaland Alessandra Zanoni ha dichiarato: “un notevole successo della campagna abbonamenti, che per il momento vede più che raddoppiare le vendite rispetto all’anno scorso a pari data” confermando lo stretto legame che gli ospiti hanno nei confronti del Parco divertimenti, sul lago di Garda. Circa l’affluenza per le festività Pasquali, invece, la Zanoni afferma: “Per Pasqua ci aspettiamo principalmente visitatori italiani, ma contiamo di registrare tra aprile e maggio numeri interessanti anche per quanto riguarda il turismo straniero, in particolare clienti provenienti da paesi di lingua tedesca, da cui abbiamo registrato un aumento costante negli ultimi anni”. Conclude Zanoni: “Per quanto riguarda gli hotel, anche qui la predominanza sono clienti italiani che soggiornano mediamente per 2 notti. È ancora troppo presto per i clienti internazionali, che sono quelli che soggiornano più a lungo, che aspettiamo a cavallo della festività di Pentecoste”. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 464318 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_464320" align="alignleft" width="300"] Alessandra Zanoni[/caption] La nuova stagione di Gardaland, inaugurata sabato 23 marzo, si preannuncia già positiva dal punto di vista dell’affluenza al Resort, con il suo Parco divertimenti e i tre hotel a quattro stelle. Rispetto alla stagione precedente, il direttore operativo di Gardaland Alessandra Zanoni ha dichiarato: “un notevole successo della campagna abbonamenti, che per il momento vede più che raddoppiare le vendite rispetto all’anno scorso a pari data” confermando lo stretto legame che gli ospiti hanno nei confronti del Parco divertimenti, sul lago di Garda. Circa l’affluenza per le festività Pasquali, invece, la Zanoni afferma: “Per Pasqua ci aspettiamo principalmente visitatori italiani, ma contiamo di registrare tra aprile e maggio numeri interessanti anche per quanto riguarda il turismo straniero, in particolare clienti provenienti da paesi di lingua tedesca, da cui abbiamo registrato un aumento costante negli ultimi anni”. Conclude Zanoni: “Per quanto riguarda gli hotel, anche qui la predominanza sono clienti italiani che soggiornano mediamente per 2 notti. È ancora troppo presto per i clienti internazionali, che sono quelli che soggiornano più a lungo, che aspettiamo a cavallo della festività di Pentecoste”. [post_title] => Gardaland: più che raddoppiate le vendite rispetto al 2023 [post_date] => 2024-03-26T12:28:31+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1711456111000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 464003 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Cominciano a svelarsi i primi dettagli della nuova attrazione di Gardaland 2024 annunciata a inizio anno e destinata prendere il posto del Sequoia Magic Loop, accanto a Shaman e Colorado Boat. Oggi, tra le vie di Castelnuovo del Garda non è infatti passata inosservata agli automobilisti una motrice americana seguita da due autoarticolati, con a bordo dei tre mezzi un carico speciale: un’imponente torre ottagonale di colore viola alta 25 metri. L'attrazione, la cui inaugurazione è prevista per il mese di giugno, sarà infatti una drop & twist tower: ovvero una torre a caduta, progettata per offrire un’esperienza da brivido per grandi e piccoli ospiti. Gli avventurieri, saliti a bordo, inizieranno la loro corsa sulle note di un canto rituale, circondati da scintillanti simboli da decifrare ed effetti di luce. Solo quando toccheranno il punto più alto dell’attrazione, cadranno attraversando dense nuvole di fumo. Gli ospiti verranno fatti salire e scendere più volte e ruoteranno ripetutamente attorno all’asse della torre, così da vivere un’esperienza unica prima della discesa finale. In attesa della riapertura del resort, sabato 23 marzo, nel cantiere della nuova attrazione le maestranze impiegate hanno coadiuvato i lavori per l'arrivo della torre al parco e la sua successiva installazione con il montaggio della gondola: ovvero le 16 sedute sulle quali saliranno gli avventurosi passeggeri, disposte circolarmente attorno a essa. I tre pezzi che compongono la nuova Drop & twist tower, di circa 22 mila chilogrammi complessivi, sono stati assemblati tra loro in posizione orizzontale e, successivamente, grazie all’aiuto di due gru, sono stati innalzati tramite operazioni di raddrizzamento studiate ad hoc per l’area interessata. La nuova torre è dotata di un sistema idraulico che consente di gestire i diversi movimenti ed effetti della gondola attraverso un pannello di controllo touch screen di ultima generazione. “Non vediamo l’ora di inaugurare questa attrazione - sottolinea l'amministratore delegato di Gardaland, Sabrina de Carvalho -. Grazie alla sua impattante scenografia e agli effetti di luce e suoni, i nostri ospiti verranno coinvolti in un’esperienza memorabile: una vera e propria avventura che catturerà l'immaginazione e l'emozione dei nostri visitatori." [post_title] => Svelata la nuova attrazione 2024 di Gardaland: sarà una drop & twist tower [post_date] => 2024-03-21T11:00:33+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1711018833000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 462912 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ci sarà anche un lupo alto 16 metri con le fauci spalancate tra i nuovi protagonisti di Gardaland 2024. I coraggiosi avventurieri dovranno sconfiggere la maledizione che lo ha colpito pietrificandolo. L'attrazione con luci e suoni accuratamente progettati per adattarsi al tema dell’attrazione e sincronizzarsi con gli effetti fumo, offriranno un'esperienza immersiva con una storia ricca di mistero, che si svilupperà intorno all’imponente lupo. La sua figura cardine della nuova attrazione, è da sempre associata a molteplici significati e simbolismi. Il lupo è guida spirituale, simbolo di forza e coraggio, connessione con la natura e simbolo di comunità e famiglia. “Nel corso degli anni abbiamo assistito a una crescente domanda, da parte degli amanti del divertimento e dell’avventura, di esperienze sempre più emozionanti e coinvolgenti. Per questo Gardaland si rinnova per continuare a essere un luogo di energia positiva, dove divertimento e avventura non finiscono mai”, sottolinea l’amministratore delegato Sabrina de Carvalho. [post_title] => Un lupo alto 16 metri tra i nuovi protagonisti di Gardaland 2024 [post_date] => 2024-03-06T10:52:24+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1709722344000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 459654 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Una pietra di colore viola, personalizzata con 22 simboli strani e con un messaggio da decifrare. E' un mistero che si svelerà nelle prossime settimane la nuova attrazione 2024 di Gardaland. La pietra, segno dell'inizio dei lavori di costruzione, è stata simbolicamente posata al centro del cantiere. Quello che si sa, al momento, è che sarà una novità avventurosa: un’attrazione per gli amanti del brivido a partire dalla generazione X a quella Z fino alla gen Alpha e potrà trasportare circa 350 persone all’ora, con un’altezza superiore ai 120 centimetri. Posizionata in un’area di 494 metri quadrati, prenderà il posto del Sequoia Magic Loop, accanto alle attrazioni Shaman e Colorado Boat. Ricca di effetti speciali e con un alto impatto scenografico la nuova attrazione, della quale non è stato ancora svelato il nome, saprà dunque accogliere più generazioni diverse fra loro. La pietra, realizzata dal reparto creativo di Gardaland Resort in circa dieci step per un totale di 100 ore di lavoro, al termine del cantiere verrà posizionata nella nuova attrazione. “Non vediamo l’ora di accogliere i nostri ospiti per la nuova stagione, certi che la futura attrazione li sorprenderà e li farà immergere in un nuovo magico scenario” sottolinea la ceo del parco, Sabrina de Carvalho. [post_title] => Gardaland: al via i lavori per una nuova, misteriosa attrazione [post_date] => 2024-01-18T12:36:11+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1705581371000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 457922 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si sono accese venerdì 8 dicembre le luci del Natale a Gardaland Resort, che, in occasione del ponte dell’Immacolata appena trascorso, ha dato ufficialmente il via all’edizione 2023 di Gardaland Magic Winter, quest'anno dedicato soprattutto ai piccoli ospiti. L’appuntamento invernale offrirà fino al 7 gennaio momenti di divertimento, magia, golosità e antiche tradizioni e sarà interamente dedicato al tema della gentilezza. I piccoli ospiti che visiteranno il Parco in occasione di Gardaland Magic Winter, oltre a divertirsi fra le tante attrazioni disponibili e gli show pensati ad hoc per il periodo, avranno infatti una missione: aiutare Prezzemolo a realizzare la nuova strofa che andrà ad arricchire la main song dell’edizione Winter 2024. Come? Scrivendo un loro personale “pensiero gentile”, una frase di positività e di incoraggiamento da dedicare al prossimo, sulle apposite cartoline natalizie distribuite all’ingresso e nei vari punti ristoro nel parco. Ciascun bimbo potrà poi inserire il proprio “pensiero gentile” all’interno del mega pacco regalo, simbolo dell’iniziativa, allestito, per l’occasione, nella piazza Jumanji. Lo scopo dell’iniziativa è di dare voce alle emozioni dei più piccoli (tramite Prezzemolo) che troveranno spazio non solo nella canzone del Welcome Show il prossimo anno, ma andranno anche a decorare per tutta la durata di questa edizione una parete del Villaggio di Babbo Natale che diventerà il Gardaland’s Wall of Kindness: un muro dove verranno appesi alcuni pensieri gentili. “Già nel primo weekend di apertura l’iniziativa si è rivelata un successo, segnando un ottimo inizio per Gardaland Magic Winter: tra venerdì 8 e domenica 10 sono stati infatti raccolti circa mille bigliettini che, a partire dal prossimo fine settimana, saranno selezionati da Prezzemolo e Babbo Natale in persona e saranno visibili sul Gardaland’s Wall of Kindness - spiega la ceo Sabrina de Carvalho -. L’edizione in corso di Gardaland Magic Winter è incentrata sui valori intramontabili della gentilezza, dell’amicizia, del coraggio e della speranza, valori fondamentali per gli adulti di oggi e del domani”. [post_title] => E' iniziato il Gardaland Magic Winter, quest'anno a tema gentilezza [post_date] => 2023-12-12T12:51:54+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1702385514000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 456679 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La prima cena in giallo per liberare Babbo Natale. Dedicato ad aziende, gruppi di amici e colleghi, è l'evento speciale che Gardaland Resort sta preparando per le prossime festività. Tra misteriosi indizi e depistaggi, il complesso gardesano proporrà un’esperienza inedita, che combina il divertimento con l’interesse per le storie investigative. Un format rivolto prevalentemente a un target di adulti, che andrà in scena nella cornice del Wonder Restaurant presso il Gardaland Hotel venerdì 15 dicembre alle ore 19:45. Chi ha rapito Babbo Natale? sarà un evento esclusivo in cui, tra una gustosa portata, l'animazione e l'atmosfera di Gardaland si dovrà scoprire chi e perché ha rapito Babbo Natale. Ad arricchire la serata una proposta culinaria, che inizierà dall’ingresso con un aperitivo di benvenuto e gustosi appetizer e proseguirà al tavolo con un antipasto dai sapori invernali, un primo piatto della tradizione italiana, un secondo che troverà ispirazione nelle pietanze natalizie e un dessert per festeggiare il mistero risolto. Il tutto accompagnato dai vini del territorio. Per terminare la serata, via libera infine al divertimento sulle note delle hit del momento. Parte del ricavato della serata sarà donato a Merlin’s Magic Wand: l’ente di beneficenza di Merlin Entertainments che ha lo scopo di creare magiche esperienze per bambini in difficoltà e che opera a livello globale in tutte le oltre 140 strutture del gruppo con tre programmi legati tra loro dal filo unico della magia: Giornate magiche, Magia in tour, Spazi magici. [post_title] => Gardaland presenta la prima cena in giallo per liberare Babbo Natale [post_date] => 2023-11-23T11:13:40+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1700738020000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 456523 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sarà attivo fino al prossimo 15 gennaio il concorso Scalapay Vinci un sogno. Per partecipare basta fare un acquisto del valore minimo di 80 euro sulla piattaforma, registrarsi sulla pagina d'atterraggio dedicata nell'app e attendere l'estrazione finale. Il vincitore riceverà un servizio concierge dedicato per sei mesi, per convertire il premio di un milione di euro in beni o servizi. Durante tutta la durata del concorso, inoltre, in palio ogni giorno un buono regalo da mille euro. In questo caso, per partecipare, gli utenti devono accedere alla app Scalapay alle 21 e rispondere a tutte e dieci le domande a risposta multipla nel quiz in diretta. Il vincitore sarà il più veloce a rispondere correttamente. “Realizzare i sogni è qualcosa che i clienti hanno menzionato centinaia di volte nelle recensioni di Scalapay su Trustpilot, Google e sugli Apple Store - spiega il ceo della società, Simone Mancini -. Quindi abbiamo pensato: come possiamo supportarli nell'esaudire i loro sogni più grandi? La nostra missione coincide spesso con quella dei professionisti dei viaggi e dell'ospitalità. La campagna live ha perciò l’ambizione di promuovere questo sogno e di sostenere i partner”. Partner che nel settore travel sono appunto sempre più numerosi; fra i tour operator outgoing Cartorange, YallaYalla, Evvai, Vamonos Vacanze, Sand Tour. Per le vacanze studio, Mla World, Tour Service e Sunnylife. Fra i network Welcome Travel Group, Mister Holiday e Crocierepiù. Nell’hospitality Hu Open Air, Color Holiday e Arbatax Park. Nel rentalcar OkMobility. Nelle esperienze Gardaland, Magicland e Zoomarine. Le più recenti collaborazioni sono poi con Alpitour, Best Western, Gattinoni, Grimaldi Lines, Ita Airways, Noleggiare, Si Vola, Trenord, Utravel e WeRoad. Il concorso Vinci un sogno da 1 milione di euro può quindi diventare una leva per supportare imprenditori e manager italiani nel guidare le prenotazioni verso il turismo 2024. I partner possono comunicare ai propri clienti la possibilità di vincere prenotando una vacanza, un viaggio o una esperienza, nell’ottica di supportare la propria stagione invernale e porre le basi per la prossima estate. [post_title] => Mancini, Scalapay: il concorso Vinci un sogno opportunità per i partner del turismo [post_date] => 2023-11-21T13:25:50+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1700573150000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 455465 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Dopo il successo dello scorso anno, il Gardaland Sea Life Aquarium propone quattro nuovi appuntamenti dedicati alla scoperta e all’importanza dell’ambiente marino, soprattutto per i più piccoli, con due ospiti d’onore: una sirena e un tritone. A partire da sabato 11 novembre, e per tutti i sabati consecutivi, ininterrottamente fino al 2 dicembre, dalle 11 alle 15, gli ospiti potranno così incontrare due delle creature mitologiche marine più raffigurate, decantate e narrate in storie, libri e leggende, in ogni angolo del mondo. La sirena, in particolare, alternerà momenti di interazione con i piccoli e grandi ospiti a periodi in acqua, esibendosi nella speciale disciplina del mermaiding, che trae ispirazione proprio dai movimenti sinuosi delle sirene, la cui popolarità è in continua crescita in tutto il mondo per i diversi benefici, tra cui migliorare la propria forma fisica, stimolare l’attività respiratoria e diminuire lo stress. Durante la visita, entrambe sirena e tritone risponderanno inoltre a ogni curiosità, illustrando tra l'altro l’importanza dell’ambiente marino e l’impegno che ciascuno di noi ha nel preservarlo. Non mancheranno neppure racconti e qualche piccolo segreto da svelare su altre creature quali meduse, squali, polpi cavallucci, leoni e stelle marine. [post_title] => Al Gardaland Sea Life Aquarium tornano gli appuntamenti dedicati all'ambiente marino [post_date] => 2023-11-06T11:42:38+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1699270958000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 454689 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Manca giusto una settimana al tradizionale appuntamento con l'Halloween Party di Gardaland. Il Parco si prepara infatti ad accogliere i visitatori il 31 ottobre, nella giornata più tenebrosa dell’anno, dalle 10 fino alla mezzanotte, per 14 ore di divertimento da brividi no-stop, in una notte dall’atmosfera elettrizzante e che, proprio in occasione dell’Halloween Party, trasformerà piazza Jumanji, in una vera discoteca a cielo aperto con ospiti da paura. A partire dalle ore 18, dopo una giornata fra attrazioni Adventure, Fantasy e Adrenaliniche, l’atmosfera nel parco si riscalderà con un ricco dj set che vedrà alternarsi sul palco Eros Dj, Saintpaul Dj & Luca Pedonese, Max The Voice, Eliza G e l’intrattenimento della radio partner dell’evento Rtl 102.5 con Andrea De Sabato, Francesca Cheyenne e Dj Sautufau. Tutte le esibizioni saranno accompagnate dalle performance del corpo di ballo di Gardaland vestito con costumi a tema Halloween. A coronare la serata sul grande palcoscenico dell’evento organizzato da FMedia, la band di Italodisco: The Kolors. Il gruppo formato da Stash, Alex e Dario avrà il compito di coinvolgere il pubblico a ritmo delle loro hits più pop. Il divertimento in stile Halloween continuerà a Gardaland nel lungo weekend dal 27 ottobre al 1° novembre, per poi riprendere nel weekend successivo, e conclusivo dell’evento, del 3, 4 e 5 novembre. [post_title] => Gardaland: si avvicina il momento dell'Halloween Party [post_date] => 2023-10-24T13:23:00+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1698153780000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "gardaland" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":9,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":39,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"464318","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_464320\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Alessandra Zanoni[/caption]\r

\r

La nuova stagione di Gardaland, inaugurata sabato 23 marzo, si preannuncia già positiva dal punto di vista dell’affluenza al Resort, con il suo Parco divertimenti e i tre hotel a quattro stelle.\r

Rispetto alla stagione precedente, il direttore operativo di Gardaland Alessandra Zanoni ha dichiarato: “un notevole successo della campagna abbonamenti, che per il momento vede più che raddoppiare le vendite rispetto all’anno scorso a pari data” confermando lo stretto legame che gli ospiti hanno nei confronti del Parco divertimenti, sul lago di Garda.\r

Circa l’affluenza per le festività Pasquali, invece, la Zanoni afferma: “Per Pasqua ci aspettiamo principalmente visitatori italiani, ma contiamo di registrare tra aprile e maggio numeri interessanti anche per quanto riguarda il turismo straniero, in particolare clienti provenienti da paesi di lingua tedesca, da cui abbiamo registrato un aumento costante negli ultimi anni”.\r

Conclude Zanoni: “Per quanto riguarda gli hotel, anche qui la predominanza sono clienti italiani che soggiornano mediamente per 2 notti. È ancora troppo presto per i clienti internazionali, che sono quelli che soggiornano più a lungo, che aspettiamo a cavallo della festività di Pentecoste”.","post_title":"Gardaland: più che raddoppiate le vendite rispetto al 2023","post_date":"2024-03-26T12:28:31+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1711456111000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"464003","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Cominciano a svelarsi i primi dettagli della nuova attrazione di Gardaland 2024 annunciata a inizio anno e destinata prendere il posto del Sequoia Magic Loop, accanto a Shaman e Colorado Boat. Oggi, tra le vie di Castelnuovo del Garda non è infatti passata inosservata agli automobilisti una motrice americana seguita da due autoarticolati, con a bordo dei tre mezzi un carico speciale: un’imponente torre ottagonale di colore viola alta 25 metri. L'attrazione, la cui inaugurazione è prevista per il mese di giugno, sarà infatti una drop & twist tower: ovvero una torre a caduta, progettata per offrire un’esperienza da brivido per grandi e piccoli ospiti.\r

\r

Gli avventurieri, saliti a bordo, inizieranno la loro corsa sulle note di un canto rituale, circondati da scintillanti simboli da decifrare ed effetti di luce. Solo quando toccheranno il punto più alto dell’attrazione, cadranno attraversando dense nuvole di fumo. Gli ospiti verranno fatti salire e scendere più volte e ruoteranno ripetutamente attorno all’asse della torre, così da vivere un’esperienza unica prima della discesa finale. In attesa della riapertura del resort, sabato 23 marzo, nel cantiere della nuova attrazione le maestranze impiegate hanno coadiuvato i lavori per l'arrivo della torre al parco e la sua successiva installazione con il montaggio della gondola: ovvero le 16 sedute sulle quali saliranno gli avventurosi passeggeri, disposte circolarmente attorno a essa. I tre pezzi che compongono la nuova Drop & twist tower, di circa 22 mila chilogrammi complessivi, sono stati assemblati tra loro in posizione orizzontale e, successivamente, grazie all’aiuto di due gru, sono stati innalzati tramite operazioni di raddrizzamento studiate ad hoc per l’area interessata.\r

\r

La nuova torre è dotata di un sistema idraulico che consente di gestire i diversi movimenti ed effetti della gondola attraverso un pannello di controllo touch screen di ultima generazione. “Non vediamo l’ora di inaugurare questa attrazione - sottolinea l'amministratore delegato di Gardaland, Sabrina de Carvalho -. Grazie alla sua impattante scenografia e agli effetti di luce e suoni, i nostri ospiti verranno coinvolti in un’esperienza memorabile: una vera e propria avventura che catturerà l'immaginazione e l'emozione dei nostri visitatori.\"","post_title":"Svelata la nuova attrazione 2024 di Gardaland: sarà una drop & twist tower","post_date":"2024-03-21T11:00:33+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1711018833000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"462912","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ci sarà anche un lupo alto 16 metri con le fauci spalancate tra i nuovi protagonisti di Gardaland 2024. I coraggiosi avventurieri dovranno sconfiggere la maledizione che lo ha colpito pietrificandolo. L'attrazione con luci e suoni accuratamente progettati per adattarsi al tema dell’attrazione e sincronizzarsi con gli effetti fumo, offriranno un'esperienza immersiva con una storia ricca di mistero, che si svilupperà intorno all’imponente lupo. La sua figura cardine della nuova attrazione, è da sempre associata a molteplici significati e simbolismi. Il lupo è guida spirituale, simbolo di forza e coraggio, connessione con la natura e simbolo di comunità e famiglia.\r

\r

“Nel corso degli anni abbiamo assistito a una crescente domanda, da parte degli amanti del divertimento e dell’avventura, di esperienze sempre più emozionanti e coinvolgenti. Per questo Gardaland si rinnova per continuare a essere un luogo di energia positiva, dove divertimento e avventura non finiscono mai”, sottolinea l’amministratore delegato Sabrina de Carvalho.","post_title":"Un lupo alto 16 metri tra i nuovi protagonisti di Gardaland 2024","post_date":"2024-03-06T10:52:24+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1709722344000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"459654","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Una pietra di colore viola, personalizzata con 22 simboli strani e con un messaggio da decifrare. E' un mistero che si svelerà nelle prossime settimane la nuova attrazione 2024 di Gardaland. La pietra, segno dell'inizio dei lavori di costruzione, è stata simbolicamente posata al centro del cantiere.\r

\r

Quello che si sa, al momento, è che sarà una novità avventurosa: un’attrazione per gli amanti del brivido a partire dalla generazione X a quella Z fino alla gen Alpha e potrà trasportare circa 350 persone all’ora, con un’altezza superiore ai 120 centimetri. Posizionata in un’area di 494 metri quadrati, prenderà il posto del Sequoia Magic Loop, accanto alle attrazioni Shaman e Colorado Boat.\r

\r

Ricca di effetti speciali e con un alto impatto scenografico la nuova attrazione, della quale non è stato ancora svelato il nome, saprà dunque accogliere più generazioni diverse fra loro. La pietra, realizzata dal reparto creativo di Gardaland Resort in circa dieci step per un totale di 100 ore di lavoro, al termine del cantiere verrà posizionata nella nuova attrazione. “Non vediamo l’ora di accogliere i nostri ospiti per la nuova stagione, certi che la futura attrazione li sorprenderà e li farà immergere in un nuovo magico scenario” sottolinea la ceo del parco, Sabrina de Carvalho.","post_title":"Gardaland: al via i lavori per una nuova, misteriosa attrazione","post_date":"2024-01-18T12:36:11+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1705581371000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"457922","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si sono accese venerdì 8 dicembre le luci del Natale a Gardaland Resort, che, in occasione del ponte dell’Immacolata appena trascorso, ha dato ufficialmente il via all’edizione 2023 di Gardaland Magic Winter, quest'anno dedicato soprattutto ai piccoli ospiti. L’appuntamento invernale offrirà fino al 7 gennaio momenti di divertimento, magia, golosità e antiche tradizioni e sarà interamente dedicato al tema della gentilezza.\r

\r

I piccoli ospiti che visiteranno il Parco in occasione di Gardaland Magic Winter, oltre a divertirsi fra le tante attrazioni disponibili e gli show pensati ad hoc per il periodo, avranno infatti una missione: aiutare Prezzemolo a realizzare la nuova strofa che andrà ad arricchire la main song dell’edizione Winter 2024. Come? Scrivendo un loro personale “pensiero gentile”, una frase di positività e di incoraggiamento da dedicare al prossimo, sulle apposite cartoline natalizie distribuite all’ingresso e nei vari punti ristoro nel parco. Ciascun bimbo potrà poi inserire il proprio “pensiero gentile” all’interno del mega pacco regalo, simbolo dell’iniziativa, allestito, per l’occasione, nella piazza Jumanji.\r

\r

Lo scopo dell’iniziativa è di dare voce alle emozioni dei più piccoli (tramite Prezzemolo) che troveranno spazio non solo nella canzone del Welcome Show il prossimo anno, ma andranno anche a decorare per tutta la durata di questa edizione una parete del Villaggio di Babbo Natale che diventerà il Gardaland’s Wall of Kindness: un muro dove verranno appesi alcuni pensieri gentili.\r

\r

“Già nel primo weekend di apertura l’iniziativa si è rivelata un successo, segnando un ottimo inizio per Gardaland Magic Winter: tra venerdì 8 e domenica 10 sono stati infatti raccolti circa mille bigliettini che, a partire dal prossimo fine settimana, saranno selezionati da Prezzemolo e Babbo Natale in persona e saranno visibili sul Gardaland’s Wall of Kindness - spiega la ceo Sabrina de Carvalho -. L’edizione in corso di Gardaland Magic Winter è incentrata sui valori intramontabili della gentilezza, dell’amicizia, del coraggio e della speranza, valori fondamentali per gli adulti di oggi e del domani”.","post_title":"E' iniziato il Gardaland Magic Winter, quest'anno a tema gentilezza","post_date":"2023-12-12T12:51:54+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1702385514000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"456679","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La prima cena in giallo per liberare Babbo Natale. Dedicato ad aziende, gruppi di amici e colleghi, è l'evento speciale che Gardaland Resort sta preparando per le prossime festività. Tra misteriosi indizi e depistaggi, il complesso gardesano proporrà un’esperienza inedita, che combina il divertimento con l’interesse per le storie investigative. Un format rivolto prevalentemente a un target di adulti, che andrà in scena nella cornice del Wonder Restaurant presso il Gardaland Hotel venerdì 15 dicembre alle ore 19:45.\r

\r

Chi ha rapito Babbo Natale? sarà un evento esclusivo in cui, tra una gustosa portata, l'animazione e l'atmosfera di Gardaland si dovrà scoprire chi e perché ha rapito Babbo Natale. Ad arricchire la serata una proposta culinaria, che inizierà dall’ingresso con un aperitivo di benvenuto e gustosi appetizer e proseguirà al tavolo con un antipasto dai sapori invernali, un primo piatto della tradizione italiana, un secondo che troverà ispirazione nelle pietanze natalizie e un dessert per festeggiare il mistero risolto. Il tutto accompagnato dai vini del territorio. Per terminare la serata, via libera infine al divertimento sulle note delle hit del momento.\r

\r

Parte del ricavato della serata sarà donato a Merlin’s Magic Wand: l’ente di beneficenza di Merlin Entertainments che ha lo scopo di creare magiche esperienze per bambini in difficoltà e che opera a livello globale in tutte le oltre 140 strutture del gruppo con tre programmi legati tra loro dal filo unico della magia: Giornate magiche, Magia in tour, Spazi magici.","post_title":"Gardaland presenta la prima cena in giallo per liberare Babbo Natale","post_date":"2023-11-23T11:13:40+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1700738020000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"456523","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sarà attivo fino al prossimo 15 gennaio il concorso Scalapay Vinci un sogno. Per partecipare basta fare un acquisto del valore minimo di 80 euro sulla piattaforma, registrarsi sulla pagina d'atterraggio dedicata nell'app e attendere l'estrazione finale. Il vincitore riceverà un servizio concierge dedicato per sei mesi, per convertire il premio di un milione di euro in beni o servizi. Durante tutta la durata del concorso, inoltre, in palio ogni giorno un buono regalo da mille euro. In questo caso, per partecipare, gli utenti devono accedere alla app Scalapay alle 21 e rispondere a tutte e dieci le domande a risposta multipla nel quiz in diretta. Il vincitore sarà il più veloce a rispondere correttamente.\r

\r

“Realizzare i sogni è qualcosa che i clienti hanno menzionato centinaia di volte nelle recensioni di Scalapay su Trustpilot, Google e sugli Apple Store - spiega il ceo della società, Simone Mancini -. Quindi abbiamo pensato: come possiamo supportarli nell'esaudire i loro sogni più grandi? La nostra missione coincide spesso con quella dei professionisti dei viaggi e dell'ospitalità. La campagna live ha perciò l’ambizione di promuovere questo sogno e di sostenere i partner”.\r

\r

Partner che nel settore travel sono appunto sempre più numerosi; fra i tour operator outgoing Cartorange, YallaYalla, Evvai, Vamonos Vacanze, Sand Tour. Per le vacanze studio, Mla World, Tour Service e Sunnylife. Fra i network Welcome Travel Group, Mister Holiday e Crocierepiù. Nell’hospitality Hu Open Air, Color Holiday e Arbatax Park. Nel rentalcar OkMobility. Nelle esperienze Gardaland, Magicland e Zoomarine. Le più recenti collaborazioni sono poi con Alpitour, Best Western, Gattinoni, Grimaldi Lines, Ita Airways, Noleggiare, Si Vola, Trenord, Utravel e WeRoad. Il concorso Vinci un sogno da 1 milione di euro può quindi diventare una leva per supportare imprenditori e manager italiani nel guidare le prenotazioni verso il turismo 2024. I partner possono comunicare ai propri clienti la possibilità di vincere prenotando una vacanza, un viaggio o una esperienza, nell’ottica di supportare la propria stagione invernale e porre le basi per la prossima estate.","post_title":"Mancini, Scalapay: il concorso Vinci un sogno opportunità per i partner del turismo","post_date":"2023-11-21T13:25:50+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1700573150000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"455465","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dopo il successo dello scorso anno, il Gardaland Sea Life Aquarium propone quattro nuovi appuntamenti dedicati alla scoperta e all’importanza dell’ambiente marino, soprattutto per i più piccoli, con due ospiti d’onore: una sirena e un tritone. A partire da sabato 11 novembre, e per tutti i sabati consecutivi, ininterrottamente fino al 2 dicembre, dalle 11 alle 15, gli ospiti potranno così incontrare due delle creature mitologiche marine più raffigurate, decantate e narrate in storie, libri e leggende, in ogni angolo del mondo.\r

\r

La sirena, in particolare, alternerà momenti di interazione con i piccoli e grandi ospiti a periodi in acqua, esibendosi nella speciale disciplina del mermaiding, che trae ispirazione proprio dai movimenti sinuosi delle sirene, la cui popolarità è in continua crescita in tutto il mondo per i diversi benefici, tra cui migliorare la propria forma fisica, stimolare l’attività respiratoria e diminuire lo stress.\r

\r

Durante la visita, entrambe sirena e tritone risponderanno inoltre a ogni curiosità, illustrando tra l'altro l’importanza dell’ambiente marino e l’impegno che ciascuno di noi ha nel preservarlo. Non mancheranno neppure racconti e qualche piccolo segreto da svelare su altre creature quali meduse, squali, polpi cavallucci, leoni e stelle marine.\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Al Gardaland Sea Life Aquarium tornano gli appuntamenti dedicati all'ambiente marino","post_date":"2023-11-06T11:42:38+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1699270958000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"454689","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Manca giusto una settimana al tradizionale appuntamento con l'Halloween Party di Gardaland. Il Parco si prepara infatti ad accogliere i visitatori il 31 ottobre, nella giornata più tenebrosa dell’anno, dalle 10 fino alla mezzanotte, per 14 ore di divertimento da brividi no-stop, in una notte dall’atmosfera elettrizzante e che, proprio in occasione dell’Halloween Party, trasformerà piazza Jumanji, in una vera discoteca a cielo aperto con ospiti da paura.\r

\r

A partire dalle ore 18, dopo una giornata fra attrazioni Adventure, Fantasy e Adrenaliniche, l’atmosfera nel parco si riscalderà con un ricco dj set che vedrà alternarsi sul palco Eros Dj, Saintpaul Dj & Luca Pedonese, Max The Voice, Eliza G e l’intrattenimento della radio partner dell’evento Rtl 102.5 con Andrea De Sabato, Francesca Cheyenne e Dj Sautufau. Tutte le esibizioni saranno accompagnate dalle performance del corpo di ballo di Gardaland vestito con costumi a tema Halloween.\r

\r

A coronare la serata sul grande palcoscenico dell’evento organizzato da FMedia, la band di Italodisco: The Kolors. Il gruppo formato da Stash, Alex e Dario avrà il compito di coinvolgere il pubblico a ritmo delle loro hits più pop. Il divertimento in stile Halloween continuerà a Gardaland nel lungo weekend dal 27 ottobre al 1° novembre, per poi riprendere nel weekend successivo, e conclusivo dell’evento, del 3, 4 e 5 novembre.\r

\r

","post_title":"Gardaland: si avvicina il momento dell'Halloween Party","post_date":"2023-10-24T13:23:00+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1698153780000]}]}}