Gabetti Short Rent: dopo la partnership con Alpitour arriva la nuova linea neve

Cervinia, Cortina d’Ampezzo, Selva di Val Gardena, Courmayeur e il villaggio di Zermatt, in Svizzera, sono solo alcune delle località dove si trovano le 90 strutture esclusive, tra case e chalet, della nuova linea neve di Gabetti Short Rent, che si aggiunge alla recente partnership siglata con il cluster specialties & goal oriented del gruppo Alpitour. Connettività, entertainment tecnologico, spa e sauna, palestra, piscina e area kids sono quindi alcuni tra i servizi messi a disposizione di quanti sceglieranno la montagna per passare le proprie festività di fine anno.

“La nuova linea neve – dichiara Emiliano Di Bartolo, amministratore delegato di G Rent s.p.a. – ci permette di ampliare in maniera importante la nostra offerta, andando ad aggiungere a ville e appartamenti di lusso in Italia e all’estero anche esclusivi chalet situati nelle più rinomate località di montagna. In questo modo, riusciamo a dare nuovo slancio alla nostra linea di business luxury houses, che offre servizi dedicati alla clientela privata per la gestione in full outsourcing di immobili di altissimo pregio destinati allo short rent. Con uno slancio ottimistico in un momento delicato come quello che stiamo vivendo, ci auguriamo di poter dare un contributo importante al rilancio del settore turistico in Italia, offrendo un servizio di alto standing sempre all’insegna del comfort e della sicurezza, in un periodo in cui occorre mantenere comunque un’attenzione all’emergenza pandemica. Natale è alle porte e noi ci impegniamo al massimo per rendere piacevoli ed emozionanti queste vacanze per tutti coloro che sceglieranno la montagna per un brindisi di fine anno”.

In concomitanza con il lancio della nuova linea neve, Gabetti Short Rent ha deciso di mettere a disposizione una Christmas Promo, che consente di ottenere uno sconto cashback del 10% per le prenotazioni effettuate entro il prossimo 31 dicembre. La promozione, valida per prenotazioni con un valore minimo pari a 5 mila euro, sarà utilizzabile per le vacanze successive confermate entro il 2022.