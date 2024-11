Flexible Autos presenta i suoi servizi e le iniziative formative In un evento esclusivo dove è stato presentato in anteprima a tutti gli invitati il nuovo film “Il Gladiatore”, a Roma, Flexible Autos ha illustrato l’insieme dei suoi servizi e gli sviluppi futuri dell’azienda. Con più di 22 mila locations in 120 paesi, la società rivolge esclusivamente il suo mercato verso le agenzie di viaggio: l’idea di fondo, secondo quanto emerso dalla presentazione del manager director Alessandro Patacchiola, è quella di svolgere il suo ruolo di broker offrendo servizi di qualità, a prezzi competitivi e ad alta tecnologia, nel campo del noleggio (auto, camper, scooter, furgoni, trasferimenti point to point). Ma perché scegliere in un settore così competitivo e pieno di alternative (fornitori tradizionali, broker B2C) proprio Flexible Autos? Interessante la comparazione dei servizi e dei prezzi offerti dalla società, in una logica nella quale l’agenzia di viaggi dovrebbe offrire al cliente finale (il viaggiatore) un servizio di assoluta qualità a 360°, al riparo da brutte sorprese: coprendo qualsiasi rischio e danno – così emerge dal benchmarking mostrato – si possono perseguire diversi vantaggi ed evitare tutta una serie di problemi, a prezzi assolutamente competitivi. «Flexible Autos – ha proseguito il manager director nell’intervista – per il prossimo futuro intende investire per rendere noti i suoi prodotti, in particolare concentrandosi verso iniziative formative destinate agli operatori delle agenzie di viaggio, soprattutto utili per far conoscere la piattaforma informatica della società. Le agenzie italiane che hanno già scelto Flexible Autos sono passate dalle 2.820 del 2023 alle 3.410 del 2024, con un incremento del 12%: l’auspicio del manager della società è ovviamente quello di espandersi ulteriormente». Da un punto di vista di sviluppo del business, infine, l’azienda spagnola ha annunciato l’intendimento di continuare a sviluppare il proprio impegno internazionale, concentrandosi, in prima battuta, sull’ingresso nel mercato del Brasile. Marco Micaroni Condividi

\r

La proposta gastronomica spazierà tra un’ampia gamma di opzioni: dalle pietanze internazionali a quelle locali, con un'enfasi sugli ingredienti di provenienza autoctona. Un beach club, una caffetteria e un bar a bordo piscina offriranno proposte rinfrescanti durante tutto il giorno. Il resort sarà caratterizzato anche da tre piscine outdoor, offrendo diverse esperienze per famiglie e adulti. Con il beach club sarà possibile, infatti, praticare numerosi sport acquatici, mentre presso il Kid's Club saranno disponibili una vasta gamma di esperienze per i bambini di tutte le età. All’interno della spa all-inclusive sarà inoltre presente una gamma completa di trattamenti di benessere e di bellezza, tra cui i programmi signature firmati Mandarin Oriental. Lo spazio dedicato al benessere comprenderà pure una piscina coperta e percorsi termali all'aperto.","post_title":"Mandarin Oriental: in arrivo un nuovo resort sulla riviera Maya","post_date":"2024-10-25T10:48:39+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1729853319000]}]}}