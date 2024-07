Finnair ha siglato un nuovo accordo con Travelport sui contenuti multi-fonte Finnair amplia l’intesa con Travelport con la firma di un accordo sui contenuti multi-fonte che include sia quelli Ndc sia quelli tradizionali. I clienti delle agenzie Travelport avranno accesso a solidi contenuti multi-fonte di Finnair, compresi i servizi accessori. Le società stanno attualmente collaborando per la fornitura dei contenuti Ndc del vettore finlandese e delle capacità di servizio attraverso la piattaforma Travelport+. “Il nostro accordo con Travelport sottolinea la nostra comune attenzione a fornire più valore e migliori esperienze ai viaggiatori quando acquistano e prenotano Finnair – ha dichiarato Jenni Suomela, vicepresidente di global sales and channel management di Finnair – . Questa collaborazione con Travelport eleverà il nostro programma Ndc mentre continuiamo a scalare e a promuovere l’adozione tra le agenzie e i rivenditori di viaggi”. “Questo accordo garantisce agli agenti che utilizzano Travelport+ l’accesso a contenuti rilevanti, personalizzati e arricchiti da più fonti di Finnair, in modo da poter presentare ai viaggiatori le migliori offerte disponibili -ha aggiunto Damian Hickey, global head of Air Partners di Travelport -. Ci impegniamo a fornire contenuti multi-fonte pronti per la vendita al dettaglio che i nostri clienti di agenzia possono facilmente vendere e gestire per partner come Finnair, perché la moderna vendita al dettaglio di viaggi deve funzionare senza problemi per tutti”. Condividi

Una soluzione flessibile per il turismo in Italia – cresciuto del 30% nell’ultimo anno rispetto al 2022 - ma anche per il settore business che ha registrato nel 2023 un incremento del 25%, con 40 milioni di viaggi per lavoro (fonte dati: Aniasa - Associazione nazionale industria dell’autonoleggio, della sharing mobility e dell’automotive digital).\r

\r

Ed è in parallelo a questi dati che corre il rapporto tra Noleggiare e Silla Industries, due eccellenze italiane nel settore della mobilità e del viaggiare elettrico, oggi sempre più facile. Pluriennale è l’impegno verso la sostenibilità ambientale dell’azienda veronese, punto di riferimento in Italia nel settore del renting con la sua offerta flessibile e che negli ultimi anni ha abbracciato una mobilità sempre più green arricchendo la sua flotta con modelli elettrici a zero emissioni. Con le sue 59 sedi in tutta Italia, nelle principali località turistiche, ma anche nelle città cuore del business come Milano, Roma, Torino, Noleggiare è attiva dal 2006 e offre a privati e aziende soluzioni di mobilità all’avanguardia e di alta qualità per un’esperienza di noleggio innovativa, affidabile e personalizzata.\r

\r

“Abbiamo in mente di rafforzare la nostra offerta elettrica in ogni filiale: oggi abbiamo superato i 40 caricatori installati con Silla Industries, un partner che riflette il nostro impegno concreto verso una mobilità sostenibile. Negli ultimi anni, abbiamo introdotto quasi 400 veicoli completamente elettrici a zero emissioni che attualmente rappresentano una quota crescente della nostra flotta”, commenta Giuseppe Schenal, emobility e luxury vehicles manager di Noleggiare, con un ruolo strategico nella gestione di tutti i veicoli a propulsione elettrica e ibrida. “L'innovazione è un elemento chiave della crescita aziendale che ci vede impegnati anche in nuovi progetti e tecnologie per migliorare i servizi e nel fornire soluzioni di mobilità all’avanguardia volti a tutelare l’ambiente”.\r

\r

“Questa collaborazione, che cresce settimana dopo settimana da un anno e mezzo a questa parte dimostra quanto l’evoluzione della mobilità elettrica e del suo gradimento nel nostro Paese sia reale e come sistemi di ricarica più facili e accessibili possano fare la differenza” aggiunge Alberto Stecca, ceo di Silla Industries. “Da sempre crediamo che il futuro della mobilità sia elettrico e il rapporto con Noleggiare è un acceleratore del percorso di transizione energetica per costruire un mondo più verde e sostenibile per tutti.\"\r

\r

Oggi, la collaborazione vede oltre 40 colonnine Prism a disposizione di Noleggiare, in 15 sedi dislocate sul territorio italiano. Le caratteristiche innovative di Prism offrono una gestione efficiente delle ricariche e consentono un facile conteggio dei costi: in questo modo, Noleggiare ha la garanzia di registrare e valorizzare ogni singola sessione di ricarica per procedere al saldo delle spese di consumo al momento della riconsegna del veicolo.","post_title":"Noleggiare, accordo con Silla Industries per le ricariche elettriche","post_date":"2024-07-31T13:44:22+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1722433462000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"472600","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Spiagge prese d'assalto dai turisti stranieri che apprezzano sempre di più il connubio tra le bellezze delle nostre coste e delle città d'arte, facendo incrementare il numero degli arrivi. Fin qui le cose positive. Ora passiamo a quelle negative: la mobilitazione dei balneari che preannunciano uno \"sciopero\" di due ore degli ombrelloni per il prossimo 9 agosto. \r

\r

Ma andiamo per gradi. Le destinazioni marine che si confermano anche per l'estate 2024 le più richieste, con un aumento delle prenotazioni della clientela domestica del +1,5% e di quelle della componente straniera, che registra addirittura un +6,3% rispetto allo scorso anno, calcola l'Associazione Italiana Confindustria Alberghi.\r

\r

Una crescita che incrementa dunque l'afflusso di denaro fresco: oltre sei miliardi e mezzo di euro. Tanto spenderanno gli stranieri che ad agosto affolleranno città e borghi d'arte, spiagge e montagne del nostro Paese prevede un' indagine di Cna Turismo e Commercio. I turisti provenienti d'oltreconfine dovrebbero assicurare nel complesso 39 milioni di pernottamenti, con una crescita di 2,7 milioni (+7,5%) rispetto all'anno scorso. \r

Sciopero\r

Il clima positivo è incrinato dallo scontento dei balneari che preannunciano 'scioperi' degli ombrelloni su tutto il litorale italiano ad agosto. Gli ombrelloni saranno aperti con due ore di ritardo sulle spiagge italiane il prossimo 9 agosto, quando i balneari di Fipe Confcommercio e di Fiba Confesercenti adotteranno questa forma di mobilitazione per accendere i riflettori sulla irrisolta questione delle concessioni.\r

\r

La protesta sarà preceduta, il giorno prima, dalla comunicazione in tutte le strutture dei concessionari di una lettera in cui gli operatori del settore denunciano \"la situazione paradossale\" in cui si trovano a fronte delle incertezze sul loro destino e puntano il dito sulla \"ignavia della politica\" .\r

Ft e Le Monde\r

Poi se la prima protesta non basterà, dopo 10 giorni il ritardo nell'apertura delle attrezzature sulle spiagge sarà di 4 ore e dopo ancora potrebbe verificarsi un'ulteriore \"serrata\" di 6-8 ore a fine agosto. \"Sono due anni che il governo non fa nulla\" protesta il presidente del Sindacato Italiano Balneari, Antonio Capacchione. La protesta è presa di mira dal Financial Times: \"Minacciano di interrompere il lavoro\" per proteggere \"concessioni redditizie\" commenta il quotidiano della City. Anche Le Monde però si interessa dei litorali italiani e dei loro gestori \"ben decisi a preservare questo business tipicamente italiano\".","post_title":"Bene le spiagge italiane. Previsto sciopero balneari. Sarcasmo di Ft e Le Monde (che hanno ragione)","post_date":"2024-07-31T12:47:47+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1722430067000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"472588","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nell'anno che celebra le radici italiane nel mondo, Ita Airways e la Farnesina fanno coppia e siglano una convenzione ad hoc che prevede tariffe agevolate per gli italiani residenti all'estero. \r

\"La firma di questa convenzione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale è volta a promuovere il “Turismo delle Radici” – ha dichiarato Antonino Turicchi, presidente della compagnia aerea - e non solo rafforza i legami tra gli italiani residenti all'estero e la loro terra d'origine, ma offre anche vantaggi concreti per riscoprire le proprie radici. Ita supporta così un progetto significativo per garantire la connettività di tutte le comunità italiane, destinato a valorizzare il patrimonio culturale e storico del nostro Paese su scala globale, grazie al nostro network internazionale e intercontinentale che conta 41 destinazioni servite, oltre il doppio rispetto alla nostra partenza operativa di ottobre 2021”.\r

“Sin dall’inizio del mio mandato ho voluto rafforzare il legame con le comunità italiane all’estero, ma anche i servizi ad essi dedicati, per incentivarne il turismo in Italia, alla scoperta dei luoghi di origine dei loro avi - ha commentato Antonio Tajani, vice presidente del Consiglio dei Ministri e ministro degli Affari Esteri -. Le agevolazioni che saranno offerte da Ita Airways rappresentano una dimostrazione del forte legame del tessuto produttivo italiano con i connazionali e gli italo-discendenti nel mondo”.\r

Negoziata nel quadro del programma “Italea Card”, noto anche come “Passaporto delle radici”, la convenzione offrirà a italiani e italo-discendenti nel mondo tariffe agevolate sull’acquisto di biglietti aerei. Gli utenti potranno accedere alle tariffe agevolate attraverso il sito italeacard.com, ove verrà inserito un apposito riquadro che rimanderà alla pagina dell’offerta sul sito della compagnia.\r

La Convenzione consente inoltre di avviare attività promozionali congiunte tra Farnesina e Ita Airways, in modo da aumentare la visibilità delle iniziative legate al Turismo delle radici.","post_title":"Intesa Ita Airways e Farnesina sul turismo delle radici: tariffe speciali per italiani all'estero","post_date":"2024-07-31T11:32:29+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1722425549000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"472586","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Finnair amplia l'intesa con Travelport con la firma di un accordo sui contenuti multi-fonte che include sia quelli Ndc sia quelli tradizionali. \r

\r

I clienti delle agenzie Travelport avranno accesso a solidi contenuti multi-fonte di Finnair, compresi i servizi accessori. Le società stanno attualmente collaborando per la fornitura dei contenuti Ndc del vettore finlandese e delle capacità di servizio attraverso la piattaforma Travelport+. \r

\r

\"Il nostro accordo con Travelport sottolinea la nostra comune attenzione a fornire più valore e migliori esperienze ai viaggiatori quando acquistano e prenotano Finnair - ha dichiarato Jenni Suomela, vicepresidente di global sales and channel management di Finnair - . Questa collaborazione con Travelport eleverà il nostro programma Ndc mentre continuiamo a scalare e a promuovere l'adozione tra le agenzie e i rivenditori di viaggi\". \r

\r

\"Questo accordo garantisce agli agenti che utilizzano Travelport+ l'accesso a contenuti rilevanti, personalizzati e arricchiti da più fonti di Finnair, in modo da poter presentare ai viaggiatori le migliori offerte disponibili -ha aggiunto Damian Hickey, global head of Air Partners di Travelport -. Ci impegniamo a fornire contenuti multi-fonte pronti per la vendita al dettaglio che i nostri clienti di agenzia possono facilmente vendere e gestire per partner come Finnair, perché la moderna vendita al dettaglio di viaggi deve funzionare senza problemi per tutti\".","post_title":"Finnair ha siglato un nuovo accordo con Travelport sui contenuti multi-fonte","post_date":"2024-07-31T11:19:45+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1722424785000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"472549","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Con la riapertura della Via dell’Amore parte un innovativo progetto di narrazione divulgativa per il visitatore, in collaborazione con la Holden, la scuola nata 30 anni fa a Torino con l’obiettivo di “insegnare ai propri allievi lo storytelling”.\r

\r

Un programma che inizia con la descrizione della Via dell’Amore attraverso podcast - in più lingue - capaci di trasportare il turista attraverso la storia del sentiero, gli aneddoti e le specifiche geologiche. Si comincia da qui per proseguire risvegliando le tante storie anche quelle che, preziosissime, sono ancora poco conosciute e che abitano questo territorio fatto di oltre 130 km di sentieri.\r

\r

I contenuti sono stati realizzati da Alma Mater Studiorum - Università degli Studi di Bologna, Centro di Studi Avanzati sul Turismo (CAST) e Scuola Holden nell'ambito dell'Accordo Operativo tra Regione Liguria e Ente Parco Nazionale delle Cinque Terre per l'attuazione dell'intervento di valorizzazione della \"Via dell'Amore\" del Piano Operativo \"Cultura e Turismo\", Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014-2020.\r

\r

«La via dell’Amore è il simbolo di una comunità tenace e resiliente – spiega Donatella Bianchi, presidente del Parco Nazionale delle Cinque Terre - Il suo nome un messaggio per il futuro. Ora sta a tutti noi preservarla nel migliore dei modi, nella fruizione più responsabile e sostenibile, affinché la memoria di questi scogli possa continuare a mostrare la bellezza di generazione in generazione. È con questa finalità che, insieme a Scuola Holden, il Parco da oggi dà il via a una innovativa narrazione esperienziale di questo tratto di costa, con l’obiettivo di coinvolgere il turista in una dimensione unica, fatta di maturità, consapevolezza e rispetto. Narrazioni che trasporteranno il visitatore in un viaggio immersivo attraverso podcast che racconteranno la nascita di questo sentiero che è inno all’incontro, all’amore. Attraverso la parola verranno condivisi riferimenti ai paesaggi geologici che qui si possono ammirare. Un intervento che rappresenta un primo tassello di narrazione che si svilupperà nel prossimo futuro per toccare la ricca rete escursionistica del Parco con i suoi 130 chilometri di sentieri da est a ovest, dalla costa fino al crinale». \r

\r

","post_title":"Parco 5 Terre: un percorso narrativo sulla Via dell’Amore con la Scuola Holden","post_date":"2024-07-31T10:15:41+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1722420941000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"472542","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" Il 2024 di GoOpti porta il segno dell'ampliamento delle operazioni in Italia, con le recenti aperture dei servizi a Torino e in Emilia Romagna, oltre che di un rafforzamento delle relazioni con il trade , con la prossima collaborazione con i network di agenzie.\r

\r

La società specializzata nell'offerta di trasferimenti condivisi in minivan da casa all'aeroporto, oggi opera infatti tra \"Friuli Venezia Giulia, Veneto, Lombardia e Piemonte - ricorda Tomaz Lorenzetti, co-founder & Bdo -. Siamo attivi a Torino dallo scorso 1° marzo, con un ottimo riscontro dal mercato: finalmente i viaggiatori possono usufruire di un servizio che consente la partenza da casa all'ora desiderata per raggiungere l'aeroporto, al prezzo di un autobus. Da inizio giugno abbiamo inserito anche l'Emilia Romagna nel nostro network\".\r

\r

La competizione però non manca: \"La concorrenza indiretta con autobus e treni è piuttosto forte in Nord Italia, ma il servizio GoOpti si distingue perché offre un'esperienza alternativa all'auto privata. I nostri van però, rispetto all'auto, consentono di ottimizzare i costi, aumentare il comfort e soprattutto di ridurre le emissioni di CO2\".\r

\r

Il trend è certamente positivo: \"Stiamo superando i numeri del 2019 e aumentando la crescita del 30% su base annua\".\r

\r

Il sodalizio con il trade è sempre centrale nella distribuzione: \"L'agenzia che si registra attivando il suo profilo sul nostro sito www.goopti.com, riceverà una commissione su ogni prenotazione. Ma possono anche applicare un mark-up al costo del transfer che diventa un vero e proprio servizio aggiuntivo per i loro clienti. Agli agenti raccomandiamo di prenotare il transfer contemporaneamente ai biglietti aerei, poiché il prezzo dipende dal momento della prenotazione. Infine, ci sono anche varie iniziative dedicate agli adv, ad esempio con regali speciali, che comunichiamo attraverso la nostra newsletter\".\r

\r

Tra le partnership più significative spiccano quelle \"con Ita Airways e Alpitour World, ma stiamo per firmarne un'altra, molto importante. Infine, dal prossimo anno, inizieremo a lavorare con i network di agenzie di viaggio, posizionati nel Nord Italia\".\r

\r

[gallery ids=\"472548,472546,472547\"]\r

\r

","post_title":"GoOpti cresce in Italia, tra nuovi collegamenti e accordi con i network","post_date":"2024-07-31T10:00:10+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1722420010000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"472572","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' un'avanzata che non conosce soste quella di Dubai, che nel primo semestre 2024 ha accolto 9,31 milioni di visitatori internazionali pari ad un incremento del 9% rispetto agli 8,55 milioni di turisti dello stesso periodo del 2023.\r

\r

I dati raccolti dal Dipartimento dell'Economia e del Turismo di Dubai (Det) evidenziano come questa crescita faccia seguito allo slancio record del 2023, quando la città ha ospitato 17,15 milioni di visitatori internazionali.\r

\r

“Il settore turistico di Dubai continua a dimostrare il suo forte potenziale di crescita e la sua attrattività per i viaggiatori - commenta Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, principe ereditario dell'emirato -. Il nostro obiettivo è quello di valorizzare l'offerta di Dubai creando esperienze ricche e memorabili”. Lo sceicco ricorda inoltre che i dati sono in linea con gli obiettivi dell'Agenda economica di Dubai D33.\r

\r

Principali mercati si confermano quelli di prossimità del Ccg e dell'area Mena, che hanno contribuito al 26% dei visitatori complessivi; a seguire l'Europa occidentale che ha rappresentato il 20% dei visitatori con 1,89 milioni di arrivi; infine l'Asia meridionale con 1,62 milioni (17%), Csi ed Europa orientale con 1,37 milioni (15%). Il Nord-est e il Sud-est asiatico hanno raggiunto una quota del 10% con 896.000 visitatori, grazie alla forte ripresa della Cina.\r

\r

Sul fronte alberghiero, il tasso di occupazione medio si è attestato al 78,7%, in crescita rispetto al 77,7% dello stesso periodo del 2023.","post_title":"Dubai: visitatori internazionali a +9% nel primo semestre dell'anno","post_date":"2024-07-31T09:42:04+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1722418924000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"472540","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Con una decisione inattesa Air New Zealand ha annunciato di voler rinunciare ai propri obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2 entro il 2030.\r

\r

Il vettore motiva la decisione in relazione alle difficoltà nel reperire aeromobili più efficienti e carburante sostenibile. Con questa mossa la compagnia neozelandese diventa il primo grande vettore a livello mondiale a fare una momentanea marcia indietro in materia.\r

\r

La compagnia aerea ha però precisato che sta lavorando a un nuovo obiettivo a breve termine e che rimane impegnata a raggiungere un obiettivo a livello industriale di emissioni nette zero entro il 2050.\r

\r

Si stima che l'industria dell'aviazione produca circa il 2% delle emissioni globali di anidride carbonica, che le compagnie aeree stanno cercando di ridurre con misure che includono la sostituzione dei velivoli più datati e l'utilizzo di carburante proveniente da fonti rinnovabili.\r

\r

“Negli ultimi mesi, e soprattutto nelle ultime settimane, è diventato evidente che i potenziali ritardi nel nostro piano di rinnovo della flotta rappresentano un ulteriore rischio per il raggiungimento dell'obiettivo”, ha dichiarato Greg Foran, ceo di Air New Zealand. Nel 2022, il vettore ha adottato un obiettivo per il 2030 di riduzione delle emissioni di quasi il 29%.\r

Traguardo molto più ambizioso rispetto a quello del 5% di riduzione nello stesso periodo fissato dall'industria aeronautica mondiale.\r

\r

I carburanti per l'aviazione sostenibili (Saf) sono una parte fondamentale della strategia del settore per ridurre le emissioni, ma le compagnie aeree hanno faticato ad acquistarne in quantità sufficiente.","post_title":"Air New Zealand fa retromarcia sugli obiettivi di riduzione delle emissioni al 2030","post_date":"2024-07-31T09:37:50+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1722418670000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"472534","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Oltre 4 milioni di euro: questo l'investimento varato da Sacbo grazie all'approvazione da parte del cda del piano per la realizzazione di interventi di mitigazione ambientale.\r

\r

L'iniziativa riguarda edifici residenziali nei Comuni dell’intorno aeroportuale e risultati avere necessità di isolamento acustico, sulla base delle valutazioni effettuate dall’Istituto per le Tecnologie della Costruzione del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Il relativo bando, il quarto in aggiunta ai precedenti che hanno permesso di intervenire finora su circa 550 abitazioni per un investimento complessivo di 10 milioni di euro a carico di Sacbo, prevede un ulteriore stanziamento di 4,1 milioni a beneficio di 211 unità abitative situate nei Comuni di Bergamo (62), Grassobbio (43), Orio al Serio (99) e Seriate (7).\r

\r

La somma investita da Sacbo è ripartita in interventi di sostituzione degli infissi (per un valore corrispettivo di 2.785.000 euro), per migliorare il fono-isolamento, e installazione di impianti di climatizzazione (per 1 milione 313mila euro).\r

\r

“Prosegue l’impegno di Sacbo sul fronte della sostenibilità ambientale, che si esprime in questo caso con il nuovo capitolo delle opere di mitigazione delle residenze abitative più esposte all’impronta acustica, continuando nel contempo a mettere in campo tutte le soluzioni migliorative dell’impatto generato dall’attività aeronautica, anche attraverso l’efficiente gestione dei voli e il progressivo ammodernamento delle flotte delle compagnie aeree - dichiara il presidente della società di gestione dell'aeroporto di Milano Bergamo, Giovanni Sanga (nella foto) - Abbiamo intrapreso il percorso nell’ottica della sostenibilità, convinti di poter generare risultati soddisfacenti e rispondere alle richieste degli stakeholders, producendo i benefici attesi e continuando ad attestare l’aeroporto di Bergamo ai vertici degli standard europei”.","post_title":"Sacbo e la priorità green: 4,1 mln di euro per la mitigazione ambientale","post_date":"2024-07-31T09:17:39+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1722417459000]}]}}