Expedia: un nuovo marketplace per il settore dei viaggi

Al suo evento annuale per i partner, Explore, Expedia Group ha presentato una strategia a tre livelli per ridefinire il suo posizionamento nel settore dei viaggi, tra cui una nuova piattaforma tecnologica per rafforzare l’industria chiamata Expedia Group Open World; un marketplace rinnovato che premia i partner che offrono esperienze eccellenti ai viaggiatori; e un focus sullo sviluppo di una tecnologia per i turisti che offre informazioni precise per rafforzare la fiducia durante le prenotazioni.

La piattaforma tecnologica Expedia Group Open World

L’azienda ha annunciato Expedia Group Open World, la sua nuova piattaforma tecnologica creata appositamente per i partner al fine di ottimizzare e configurare i prodotti e i servizi necessari per ottenere risultati nell’ecosistema dei viaggi. La piattaforma fornirà un’intera suite di ecommerce, con sezioni fondamentali come pagamenti, controlli antifrode, comunicazioni e servizi, che chiunque può utilizzare per accelerare, migliorare o addirittura entrare nel mercato turistico.

«Che tu sia una banca con un programma fedeltà, una compagnia aerea che vuole ampliare la propria offerta, un agente di viaggio specializzato in vacanze a basso costo, o un influencer di TikTok che mostra ai suoi followers la sua prossima destinazione, se vuoi essere nel business dei viaggi, la piattaforma Open World ti può aiutare ad avere successo. La nostra piattaforma, combinata con le innovazioni che abbiamo annunciato oggi, è ispirata dal desiderio di mettere i turisti al primo posto, perché crediamo fondamentalmente che quando i viaggiatori ottengono ciò che vogliono – tutti noi otteniamo qualcosa», ha aggiunto Kern.

Man mano che la piattaforma si svilupperà, diventerà un luogo dove sviluppatori, data scientist, marketer, imprenditori e molti altri potranno creare nuovi modi per incoraggiare e permettere alle persone di viaggiare.

Un marketplace rinnovato che premia i partner per l’esperienza del viaggiatore

Expedia Group ha anche annunciato un marketplace rinnovato che mette al centro l’esperienza del viaggiatore. Utilizzando un’ampia gamma di dati, incluse le recensioni dei viaggiatori, le interazioni con il servizio clienti e altro ancora, ogni hotel riceverà un nuovo punteggio per l’esperienza degli ospiti. Questo punteggio avrà un impatto diretto sui fattori di ricerca e ordinamento, guidando così la visibilità nell’algoritmo del marketplace di Expedia Group.

I partner riceveranno analisi personalizzate e consigli praticabili per migliorare i loro punteggi di esperienza degli ospiti in linea con le aspettative dei viaggiatori. Incentivando i partner a offrire esperienze migliori assegnando più prenotazioni a coloro che ottengono un buon punteggio, l’azienda si aspetta di migliorare le relazioni tra partner e viaggiatori nonché una maggiore fedeltà a lungo termine per tutti.

Gli hotel partner possono vedere il loro punteggio di esperienza dell’ospite accedendo a Expedia Group Partner Central. Il punteggio dell’esperienza dell’ospite sarà visibile ai viaggiatori nei prossimi mesi; in seguito è previsto l’ampliamento ad altre aree di business.

Nuove funzionalità per i viaggiatori per migliorare la trasparenza e la fiducia

L’azienda ha anche introdotto tre nuove funzionalità progettate per aumentare la sicurezza e la fiducia nell’esperienza di acquisto e prenotazione di viaggi.

Trip Boards: Per consentire una migliore esperienza di pianificazione del viaggio, Expedia Group sta estendendo Trip Boards a più prodotti. I Trip Boards fungono da homebase per tutti gli elementi relativi al viaggio, dagli hotel, alle attività, ai voli e altro ancora, permettendo ai viaggiatori di salvare e prenotare gli articoli, e semplificando la condivisione con i compagni di viaggio. Trip Boards è già presente con successo su Vrbo e verrà introdotto quest’estate su Expedia, con nuove funzionalità per la collaborazione nel corso dell’anno.

Smart Shopping: Lo smart shopping rende più facile per i viaggiatori confrontare e scegliere tra le offerte facendo emergere una vasta serie di opzioni più rapidamente e in un unico luogo. Per gli hotel, questo include le caratteristiche delle camere, le categorie e le opportunità di upgrade. Per i voli, include i diversi orari, gli scali, la selezione del posto e il controllo del bagaglio. Lo smart shopping offre ai viaggiatori più trasparenza durante l’acquisto, mentre i partner ottengono opportunità di guadagno aggiuntive. Lo smart shopping è attivo da oggi per gli hotel e in arrivo a breve per i voli.

Monitoraggio dei prezzi: Il monitoraggio dei prezzi mostra le tendenze passate e le previsioni sui prezzi futuri per le ricerche di voli. Permette ai viaggiatori di vedere come potrebbero cambiare i prezzi dei loro voli, permettendo loro di prenotare con sicurezza al momento giusto. Per i partner, questo incoraggia i viaggiatori a considerare e acquistare voli che diversamente non avrebbero potuto prenotare. Il monitoraggio dei prezzi è disponibile oggi sull’app di Expedia e nei punti vendita dei voli negli Stati Uniti. Sarà esteso agli hotel nel corso di quest’anno.

A seguito della notizia dello scorso anno secondo cui Expedia Group avrebbe creato un nuovo programma di fidelizzazione unificato, la società ha comunicato che il nuovo servizio porterà il nome di “One Key” e riunirà quattro diversi programmi di fidelizzazione che la società gestisce. Quando One Key sarà lanciato (l’anno prossimo), tutti i membri saranno, per la prima volta, in grado di guadagnare e consumare punti con qualsiasi brand di Expedia Group, come Expedia, Vrbo, Hotels.com e altri, e con qualsiasi prodotto di viaggio, compresi aerei, hotel, case vacanze, auto e crociere.