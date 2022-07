Evolution Travel, per i clienti è possibile pagare online con 15 criptovalute

L’evoluzione nel settore dei viaggi passa anche nella versatilità e sicurezza delle prenotazioni online. I clienti devono essere agevolati nel poter acquistare velocemente e con fiducia le esperienze di viaggio che hanno scelto, senza complicazioni e con la consapevolezza di poter contare su un sistema all’avanguardia, sicuro, trasparente e garantito.

Per questo Evolution Travel, agenzia di viaggi e tour operator, con consulenti di viaggio online che organizzano vacanze su misura, si è evoluta aggiungendo nuove criptovalute a quelle che già accettava, consentendo di ricevere pagamenti con un totale di 15 criptomonete diverse, nuove possibilità che si aggiungono alle classiche modalità con bonifico, carta di credito e Paypal. Inoltre la novità è che non ci sono costi di oscillazione sul cambio. Per pagare un viaggio con Evolution Travel in criptovaluta, il cliente riceve un codice che corrisponde all’indirizzo del wallet di Evolution Travel (il portafoglio virtuale che risiede nel computer o nello smartphone di ogni utilizzatore). Il sistema calcola automaticamente l’importo nella criptovaluta scelta, senza oscillazioni nel valore ricevuto. Tutto molto rapidamente.