Euphemia: tutte le novità e la tavola rotonda al Ttg Travel Experience Energia e passione: sono queste le parole chiave che segnano la partecipazione di Lab Travel Group – Euphemia a Ttg Travel Experience, riportate a chiare lettere all’interno dello stand e nella nuova campagna di comunicazione.

Come due lati della stessa medaglia, Lab Travel Group ed Euphemia uniscono l’energia di un back-office composto da 35 professionisti alla passione di 150 Personal Voyager: consulenti di viaggio che, con esperienza e dedizione, sono sempre capaci di offrire le soluzioni più adatte alle esigenze dei loro clienti. «In un contesto di mercato profondamente mutato rispetto agli anni d’oro del turismo organizzato, offriamo agli agenti di viaggio una chance per fare ancora della loro passione un’opportunità concreta di guadagno – afferma Ezio Barroero, presidente Lab Travel Group -. Nel corso degli ultimi mesi la squadra di Personal Voyager è cresciuta e abbiamo in previsione nuovi ingressi tra dicembre e gennaio. Sono professionisti molto preparati, con un portfolio consolidato di clienti, che con noi trovano l’opportunità di proseguire la loro attività, liberandosi dai costi e dagli oneri burocratici legati alla gestione diretta della loro agenzia, senza rinunciare del tutto al punto vendita fisico, grazie alla rete di filiali Euphemia sul territorio». Tante le novità presentate in fiera, a cominciare dal prodotto, con un netto potenziamento del parco fornitori: oltre al consolidamento degli accordi con i migliori tour operator, i Personal Voyager possono ora contare su numerosi e interessanti DMC, compagnie aeree e altri operatori della filiera italiani e stranieri, con la certezza di essere sempre competitivi sul mercato, tanto nel caso di prodotti intermediati, quanto nel caso dell’organizzazione diretta. Prosegue inoltre lo sviluppo del nuovo sito di Euphemia, concepito in ottica b2b2c, nel quale i Personal Voyager potranno caricare le proprie proposte di viaggio, ampliando notevolmente il bacino di riferimento. Parallelamente, il sito conterrà nuove aree tematiche e informative, rivolte sia ai Personal Voyager che ai clienti finali. «Ttg Travel Experience – commenta Michele Zucchi, AD Euphemia – è una grande opportunità per fare conoscere la nostra filosofia. Il marketing ha rivisto il brand: ora anche da quello si evince che Euphemia è la passione e Lab Travel l’energia. Quindi una emozione unita alla capacità di agire. Nel nostro modello, l’unico protagonista è l’agente di viaggio, che diventa un consulente senza costi, mai solo, con guadagni certi, senza vincoli e senza rischi. Stiamo lavorando al potenziamento della squadra: dopo Rimini saremo a Genova, Firenze, Padova, Verona e Brescia in collaborazione con Travel Quotidiano. Puntiamo anche al mercato del centro e sud Italia, che ha ottime potenzialità e nel quale siamo meno presenti». Da segnalare anche la partecipazione alla tavola rotonda: “Agenzia di viaggio indipendente, network o consulente: io chi sono?” in programma giovedì 13 ottobre alle 15:30 presso il Social Corner del padiglione A2. Il dibattito, moderato dall’agenzia di comunicazione m&cs, mette a confronto diversi modelli distributivi e analizza differenti scenari e opportunità di business, in modo che ogni agente possa scegliere la soluzione migliore in base alle proprie esigenze personali e professionali.

