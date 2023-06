ETOA: sfide ed opportunità al Destinations Exchange Europe La netta ripresa dei viaggi in Europa è ormai un dato evidente, certamente positivo ma non esente da insidie. Il Destinations Exchange Europe, organizzato da ETOA (European Tourism Association) in collaborazione con City Destinations Alliance, si è svolto con successo a Londra il 12 e 13 giugno presso l’Hilton London Metropole ed ha coinvolto oltre 100 destinazioni e 350 professionisti in 10 mila appuntamenti e confronti sulle principali opportunità e problematiche che sta affrontando il settore turistico in questo periodo di rinascita. I volumi di traffico sono tornati ai livelli del 2019, in particolare dal Nord America, dove molti operatori hanno riscontrato risultati superiori ai livelli pre-Covid, mentre per il Continente asiatico ed in particolare per la Cina e il Giappone, ci si attende una ripresa nel quarto trimestre del 2023. «Questa ripresa va celebrata – ha dichiarato Tom Jenkins, amministratore delegato di ETOA -, ma rimane parziale e, come tutti i rapidi miglioramenti, mostra sintomi atipici. Alcuni mercati sono in crescita, altri in calo; alcune destinazioni vedono una ripresa completa, altre no. Alcuni di questi problemi che si stanno manifestando potrebbero risolversi da soli nei prossimi due anni, altri più strutturali, sono comunque sintomo di successo, quindi vanno accolti con favore. I mercati locali hanno indubbiamente manifestato un crescente interesse per le singole destinazioni: Stati Uniti e Canada, Cina, Giappone, India Australasia e tutti i principali mercati lontani, che mostrano un maggiore interesse sia per l’Europa che per i singoli Paesi europei. Tra questi quello che ha registrato il livello di crescita più sostenuto negli ultimi dieci anni è senza dubbio l’Italia, che continua a esercitare un fascino unico e globale come destinazione europea, e se solo avessimo più hotel e più destinazioni come Venezia, Firenze e Roma credo che saremmo molto felici. Questo non significa affatto denigrare l’appeal universale del Mezzogiorno, di Milano o di Napoli. Ovviamente abbiamo avuto tre anni molto difficili, quindi è stato bello vedere come non solo i mercati, soprattutto quello nordamericano, si stiano riprendendo, ma anche l’industria che sostiene questi mercati stia tornando, e il fatto di vedere come il Destinations Exchange Europe si sia rivelato un successo dimostra quanto sia forte la domanda per l’Europa come destinazione e per l’Italia in particolare». L’evento è stato l’occasione per capire meglio come incentivare il turismo sviluppando la Unique Selling Proposition di quei prodotti turistici meno battuti dal turismo di massa, fuori dai classici circuiti culturali. Ha fatto emergere problemi come la carenza di competenze nel settore aggravata dalla ricerca obbligata di lavoro extra settore a causa del fermo dovuto alla pandemia, l’insistenza sugli aumenti delle retribuzioni e la sproporzione tra domanda e offerta in alcune destinazioni ormai sature e i relativi problemi di gestione aziendale in particolare di fronte a grandi volumi di richiesta.





Tom Jenkins, amministratore delegato di ETOA[/caption] La netta ripresa dei viaggi in Europa è ormai un dato evidente, certamente positivo ma non esente da insidie. Il Destinations Exchange Europe, organizzato da ETOA (European Tourism Association) in collaborazione con City Destinations Alliance, si è svolto con successo a Londra il 12 e 13 giugno presso l’Hilton London Metropole ed ha coinvolto oltre 100 destinazioni e 350 professionisti in 10 mila appuntamenti e confronti sulle principali opportunità e problematiche che sta affrontando il settore turistico in questo periodo di rinascita. I volumi di traffico sono tornati ai livelli del 2019, in particolare dal Nord America, dove molti operatori hanno riscontrato risultati superiori ai livelli pre-Covid, mentre per il Continente asiatico ed in particolare per la Cina e il Giappone, ci si attende una ripresa nel quarto trimestre del 2023. [caption id="attachment_447848" align="aligncenter" width="453"] Destinations Exchange Europe[/caption] «Questa ripresa va celebrata - ha dichiarato Tom Jenkins, amministratore delegato di ETOA -, ma rimane parziale e, come tutti i rapidi miglioramenti, mostra sintomi atipici. Alcuni mercati sono in crescita, altri in calo; alcune destinazioni vedono una ripresa completa, altre no. Alcuni di questi problemi che si stanno manifestando potrebbero risolversi da soli nei prossimi due anni, altri più strutturali, sono comunque sintomo di successo, quindi vanno accolti con favore. I mercati locali hanno indubbiamente manifestato un crescente interesse per le singole destinazioni: Stati Uniti e Canada, Cina, Giappone, India Australasia e tutti i principali mercati lontani, che mostrano un maggiore interesse sia per l'Europa che per i singoli Paesi europei. Tra questi quello che ha registrato il livello di crescita più sostenuto negli ultimi dieci anni è senza dubbio l'Italia, che continua a esercitare un fascino unico e globale come destinazione europea, e se solo avessimo più hotel e più destinazioni come Venezia, Firenze e Roma credo che saremmo molto felici. Questo non significa affatto denigrare l'appeal universale del Mezzogiorno, di Milano o di Napoli. Ovviamente abbiamo avuto tre anni molto difficili, quindi è stato bello vedere come non solo i mercati, soprattutto quello nordamericano, si stiano riprendendo, ma anche l'industria che sostiene questi mercati stia tornando, e il fatto di vedere come il Destinations Exchange Europe si sia rivelato un successo dimostra quanto sia forte la domanda per l'Europa come destinazione e per l'Italia in particolare». L’evento è stato l’occasione per capire meglio come incentivare il turismo sviluppando la Unique Selling Proposition di quei prodotti turistici meno battuti dal turismo di massa, fuori dai classici circuiti culturali. Ha fatto emergere problemi come la carenza di competenze nel settore aggravata dalla ricerca obbligata di lavoro extra settore a causa del fermo dovuto alla pandemia, l’insistenza sugli aumenti delle retribuzioni e la sproporzione tra domanda e offerta in alcune destinazioni ormai sature e i relativi problemi di gestione aziendale in particolare di fronte a grandi volumi di richiesta. [gallery ids="447851,447852,447853,447854,447855,447856"] [post_title] => ETOA: sfide ed opportunità al Destinations Exchange Europe [post_date] => 2023-06-16T12:20:14+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1686918014000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 447822 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_276920" align="alignleft" width="300"] Primarete, Ivano Zilio,[/caption] Il gruppo Primarete con l’irruzione del digital abbiamo intrapreso una conversione. «Dopo un’attenta analisi dei bisogni e delle opportunità siamo passati ad un futuro che passa dall’integrazione tra offline a online, il consumatore oggi è perennemente connesso e bisogna raggiungerlo dappertutto - dichiara il patron di Primarete Ivano Zilio -. 