Disponibile la app mobile di SiteMinder: revenue management ovunque e in tempo reale Realizzata in otto lingue, è disponibile l'app per dispositivi mobile di SiteMinder. Grazie a essa gli operatori di strutture ricettive potranno gestire le strategie di revenue management e affrontare eventuali problematiche tempestivamente, anche lontano dalla propria scrivania. Si tratta della prima fase di un processo di evoluzione della piattaforma intelligente di SiteMinder, che prevede di introdurre una serie di funzionalità durante il corso dell'anno. Il lancio dell'app fa seguito a un periodo di beta testing che ha coinvolto oltre 800 utenti in più di 60 Paesi. Grazie a questa nuova soluzione, le strutture ricettive saranno in grado di monitorare le performance dei ricavi e di intervenire prontamente, quando necessario, utilizzando la panoramica personalizzata di 14 giorni delle camere vendute, dei ricavi generati e dei canali di distribuzione più efficienti. A differenza di altri sistemi esistenti, l'applicazione permette agli utenti di gestire la domanda di prenotazione in tempo reale, con l'adeguamento istantaneo delle tariffe e della disponibilità, l'adattamento della durata minima e massima del soggiorno e la chiusura della vendita delle camere, fino alla completa ottimizzazione dei prezzi. "Ci troviamo in una nuova era di viaggi caratterizzata da modelli e comportamenti di prenotazione inediti – sottolinea la chief product officer di SiteMinder, Leah Rankin -. Gli albergatori hanno la necessità di rispondere in maniera dinamica a un mercato in costante evoluzione, dove la velocità di commercializzazione ha un impatto diretto sulla generazione delle entrate e sulla perdita di opportunità di business. L'app consente quindi agli albergatori di gestire le proprie strategie di revenue management e di marketing end-to-end in modo semplice e veloce, anche in movimento. Grazie alla garanzia di dati affidabili, si evitano di perdere opportunità di guadagno derivanti da occasioni che richiedono tempestività, come eventi pubblici che stimolano la domanda o cambiamenti nei prezzi della concorrenza. E qualsiasi errore può essere prontamente corretto prima che si verifichino danni economici o di reputazione. Si tratta di funzionalità che tradizionalmente venivano ritenute troppo complesse per essere eseguite perfino su desktop, ma la gestione dinamica dei ricavi trova ora nella mobilità il suo fulcro principale". "Oltre a consentire ai clienti di ottimizzare le entrate in maniera tempestiva – aggiunge il regional manager di SiteMinder Italia, Simone Portaluri – il lancio dell'applicazione su dispositivi mobili riflette il nostro obiettivo di rendere più semplice e conveniente per gli hotel la gestione e la crescita del proprio business. Con questa app, offriamo alle strutture italiane la possibilità di recuperare tempo prezioso, permettendo loro di concentrarsi pienamente sulla creazione di esperienze straordinarie per i loro ospiti". All'Itb in corso di svolgimento a Berlino (5-7 marzo) Aimee Olley, revenue product consultant di SiteMinder, è disponibile per illustrare ai visitatori la nuova app.

