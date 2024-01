Cresce del 13,4% il prenotato delle piattaforme online Durante il terzo trimestre del 2023, i clienti hanno trascorso 309,4 milioni di notti in alloggi in affitto a breve termine nell’UE, prenotati tramite Airbnb, Booking, Expedia Group o TripAdvisor. Ciò corrisponde ad un aumento del 13,4% rispetto allo stesso periodo del 2022. Con questo valore, il turismo delle piattaforme ha continuato a superare i livelli pre-pandemici e a stabilire nuovi valori record mensili: a luglio sono stati trascorsi 115,7 milioni di pernottamenti in strutture ricettive prenotate tramite piattaforme online, con un aumento del 10,7% rispetto a luglio 2022. Ad agosto, questo il numero è salito a 124,7 milioni di notti (+11,7% rispetto ad agosto 2022) e a settembre è stato di 69,1 milioni (+21,6% rispetto a settembre 2022). Crescita significativa Nei primi nove mesi del 2023, gli ospiti hanno trascorso più di 546,2 milioni di notti in alloggi in affitto a breve termine nell’UE prenotati tramite piattaforme online. Si tratta di una crescita significativa rispetto allo stesso periodo del 2022 (488,6 milioni di notti; +11,8%); con pernottamenti ampiamente superiori ai livelli pre-pandemia (423,7 milioni di pernottamenti nei primi nove mesi del 2019; +28,9%). Queste informazioni provengono dai dati mensili sugli alloggi per soggiorni di breve durata offerti tramite piattaforme online per il terzo trimestre del 2023 a livello nazionale, pubblicati oggi da Eurostat. Inoltre, verranno diffusi anche i dati regionali per il secondo trimestre del 2023. Questi dati vengono raccolti da quattro piattaforme private di economia collaborativa come parte di un accordo con la Commissione europea nel marzo 2020. I dati regionali vengono pubblicati un quarto dopo rispetto ai dati nazionali, in conformità con le regole stabilite nell’accordo. Condividi

