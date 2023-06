Per il Convention Bureau Roma&Lazio nuovi associati e nuove sinergie Un primo semestre all’insegna del consolidamento quello del Convention Bureau Roma&Lazio. Nel corso della prima assemblea del 2023, è stata presentata la nomina nel CdA del CBReL di Flaminia Roberti, global sales director di AIM Group International, ed è stato salutato l’ingresso di tre nuovi associati, Cinecittà World, Starhotels e Merlo Factory, a riprova di un dinamismo che conferma la bella ripartenza di tutto il settore della meeting industry. «Quella del CBReL è davvero una best practice – ha spiegato il presidente Stefano Fiori – perché abbiamo rafforzato la collaborazione con il Comune di Roma, la Regione Lazio e la CCIAA di Roma, mettendo in pratica ed efficientando quel partenariato che è alla base della nostra mission. Nonostante due anni di covid siamo ripartiti alla grande, portando a casa due risultati eclatanti come l’organizzazione dei G20 a Roma e la Fiera del Golf, grazie anche al CBReL. Ora stiamo vivendo uno stato di grazia nel turismo luxury e wedding, con incredibile ripartenza del bacino di traffico degli USA, da dove partono ben 34 voli quotidiani su Roma-Fiumicino. Mentre la meeting industry, pur avendo ripreso rapidamente, tornerà ai flussi pre-Covid solo nel 2024. Quelli citati son comunque tutti turismi ‘buoni’, quelli altospendenti, che creano un valore economico per tutta la filiera». Su quest’ultimo aspetto si è soffermato anche l’assessore ai Grandi eventi, Turismo, Sport e Moda Alessandro Onorato che nel confermare la nascita a giorni della DMO Roma ha spiegato: «Dobbiamo aver memoria e far tesoro della lezione del Covid che ci ha fatto capire il peso del conto economico del turismo sull’economia cittadina. E per sostenere il rilancio dell’intero settore e dell’indotto questa amministrazione capitolina ha investito sulla promozione dei grandi eventi sportivi e musicali, portando concerti di richiamo internazionale e competizioni internazionali che generano ricadute sull’immagine di Roma nel mondo e flussi turistici nuovi. Solo nei concerti live, ad esempio, nel 2022 dopo 11 anni Roma è tornata la prima città italiana per numero si spettatori: 2 milioni di biglietti venduti, 500mila in più di Milano. Ed oggi che assistiamo ad una forte ripresa del settore, non dobbiamo nemmeno sottovalutare la sfida dell’overtourism. Su tutto questo noi contiamo sull’attività del Convention Bureau: per valorizzare e promuovere al meglio uno degli asset economici più importanti della Capitale». È stata poi la volta della Bureau manager del CBReL, Monica Conti che ha illustrato il lavoro dell’organismo sullo sviluppo di sinergie. «In particolare quella pubblico-privata tra istituzioni e stakeholders del territorio per l’attivazione di una policy di accoglienza oltre che dei fondamentali incentivi di destinazione che restano l’elemento fondamentale per supportare ogni candidatura e competere in ambito internazionale con le altre destinazioni. Nei prossimi mesi lavoreremo sul progetto Italy for Wedding- the event la cui 2° edizione si svolgerà a Roma proprio grazie alla candidatura presentata dal CBReL. A fine anno, poi, finalizzeremo il progetto ‘Lazio on the road’ per il segmento automotive, per il quale realizzeremo roadshow e sales blitz in Europa. Così come parteciperemo alle manifestazioni di riferimento, IMEX America a Las Vegas e IBTM World a Barcellona. In quest’ultima, proporremo un side event per facilitare il networking tra gli operatori del territorio e buyers. Stiamo altresì lavorando ad un progetto che è nato come semplice fam trip dedicato al mercato USA e Canada ma che si sta trasformando in una operazione congiunta che vedrà CBReL – ENIT – ITA Airways e Convention Bureau Italia lavorare in squadra per la realizzazione di pre e post tours in occasione di Italy at hand, l’evento meeting di CBI che si svolgerà a dicembre». Non a caso all’assemblea ha portato il suo saluto Tobia Salvadori, direttore del CB Italia. Condividi

Così Alessandro Tai definisce i risultati ottenuti quest'anno dalla sede milanese di King Holidays, che così rafforza la propria penetrazione nel mercato del Nord Italia. Gli uffici si trovano in viale Coni Zugna, a due passi dai Navigli, e gestiscono direttamente le relazioni con le agenzie per i gruppi tailor made e tutta l’area incentive. Restano invece appannaggio del booking di Roma le prenotazioni individuali e i viaggi di gruppo con partenze garantite da catalogo. \"Il nostro asset principale - spiega il responsabile ufficio gruppi e incentive Milano - è la fiducia degli agenti di viaggio, che ci scelgono per il know-how trentennale, la competitività delle proposte e la qualità dei servizi . I gruppi sono un segmento molto delicato per il business delle agenzie, con un grande valore strategico: per questo privilegiamo un approccio sartoriale, mutuato dalla nostra esperienza nell’incentive. Lavoriamo su tutte le destinazioni, non solo su quelle della programmazione classica, e ci basiamo sulla personalizzazione dei servizi e sul monitoraggio di tutti i fattori di produzione”.\r

\r

Negli ultimi mesi, la domanda si è consolidata: “Lo scorso anno avevamo già superato i numeri del 2019 – prosegue Tai – ma molte delle iniziative erano riferite a operazioni concordate prima della pandemia e rimaste in sospeso. I dati di quest’anno, invece, descrivono una crescita organica, composta da richieste ex-novo”. La dimensione internazionale di King Holidays, che fa parte del gruppo Springwater Tourism, assicura alle agenzie la possibilità di affrontare progetti importanti, comprese convention e team building per centinaia di persone in tutto il mondo, impossibili da gestire senza l’appoggio di una solida rete di supporto.\r

\r

“La scelta di operare direttamente da Milano con uno staff di professionisti altamente qualificati e stimati dal mercato – conclude Roberto Minardi, direttore commerciale King Holidays – è di per sé un esempio dell’attenzione che caratterizza la nostra relazione commerciale con la distribuzione. Non si tratta solo di essere più vicini e più veloci nelle risposte, ma anche e soprattutto di condividere un’affinità culturale, un approccio al lavoro che rende ancora più efficiente il supporto offerto agli intermediari”.","post_title":"King Holidays: cresce la domanda gruppi e incentive. Protagonista la sede milanese del to","post_date":"2023-06-22T11:24:26+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1687433066000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"448182","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Airbus assumerà quest'anno oltre 13.000 persone nel mondo: secondo quanto comunicato dalla società, i piani sono già ben avviati per coprire le posizioni rimanenti e le nuove assunzioni saranno fondamentali per sostenere l'aumento della produzione e gli obiettivi di decarbonizzazione.\r

\r

L'azienda offre migliaia di opportunità di lavoro nei settori della produzione, dell'ingegneria e delle attività che supportano gli obiettivi a lungo termine di Airbus, come la cybersecurity, l'ingegneria del software e le nuove tecnologie di propulsione (ad esempio idrogeno, criogenia, celle a combustibile).\r

\r

Un terzo delle assunzioni totali sarà destinato a neolaureati. Con questo intento, Airbus ha appena firmato un'estensione della sua partnership con il Georgia Institute of Technology per altri 5 anni, nell'ambito dell'Airbus Academic Program (con le 15 migliori università e scuole selezionate in tutto il mondo).\r

\r

Nella strategia per il 2023, oltre a questo programma, la società ha ampliato le sue partnership accademiche con 42 business school e università in tutto il mondo: queste partnership promuoveranno potenziali sinergie nel settore aeronautico che contribuiranno a sviluppare la prossima generazione di professionisti del settore.\r

\r

Airbus impiega attualmente più di 134.000 persone.","post_title":"Airbus punta ad assumere oltre 13.000 persone durante il 2023","post_date":"2023-06-22T09:00:25+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1687424425000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"448102","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Viaggia lungo la strada dell’intermodalità l’estate firmata Italo che proprio oggi vede il debutto dei collegamenti treno + bus in sinergia con Itabus (acquisita poco più di un mese fa).\r

\r

Con l’obiettivo di fornire ai clienti \"un’esperienza che sia la più semplice e migliore possibile” afferma il direttore commerciale Fabrizio Bona (a destra nella foto, insieme al direttore vendite Marco De Angelis), “oggi siamo in grado di offrire un network allargato, che tocca località altrimenti difficilmente raggiungibili se non con interminabili viaggi e cambi di mezzi\". Potenziamento che ha le premesse giuste per essere \"anche un’ottima opportunità per le agenzie di viaggio, che possono aumentare le vendite con una proposta che prima non avevano. E per semplificarne e velocizzarne il lavoro”.\r

Leisure\r

Si parte con le destinazioni leisure tipicamente estive e cioè con i collegamenti verso la Campania con Pompei e Sorrento; la Puglia con Polignano a Mare, Porto Cesareo, Nardò e Gallipoli e la Sicilia, con Giardini Naxos-Taormina, Catania, Enna, Caltanissetta, Agrigento, Milazzo, Cefalù e Palermo. Quattro servizi al giorno per ogni destinazione, connessa con le grandi città del Centro-nord quali Torino, Milano, Reggio Emilia, Bologna, Firenze e Roma.\r

\r

Il tutto servito da una flotta composta da 51 treni e 100 bus, dove il fattor comune \"è quello della qualità del servizio offerto: i mezzi (della tedesca Man) sono di nuova generazione e di due tipologie, 50 posti e a due piani da 75 posti, tutti dotati di wi-fi, toilette, offerta di bibite e snack per garantire il massimo del comfort anche ambiente dedicato per la notte con sedili reclinabili\".\r

\r

\"Puntiamo molto sulle agenzie di viaggio - aggiunge De Angelis - che dovranno accompagnarci in questo nuovo percorso segnato dall’intermodalità. Come sempre, premieremo le agenzie che lavoreranno bene con noi, proseguendo quel percorso di crescita che portiamo avanti insieme da ormai più di dieci anni\".\r

L'operativo dell'estate\r

Il network globale per l'estate 2023 prevede poi 118 servizi quotidiani, con il potenziamento dei collegamenti verso la Calabria (da 6 a 8 ogni giorno) e l'introduzione di 4 servizi “in doppia”, grazie all’unione di due treni Italo Evo, garantendo così 940 posti totali: \"Questi ultimi opereranno sulla linea Torino-Milano-Roma-Napoli-Salerno, in risposta all'elevata domanda di trasporto fra le principali città italiane\".\r

\r

Altra novità riguarda il segmento di clientela business, da tempo al centro delle strategie di sviluppo di Italo: \"Un nuovo Carnet Consumer No Stop Lounge, valido per i treni No Stop e One Stop in ambiente Prima sulla tratta Milano – Roma: 10 coupon validi 180 giorni che garantiranno anche l’accesso nelle lounge\".\r

\r

Infine, da non dimenticare, la campagna pet-friendly, che prevede la gratuità per i cani di piccola taglia che possono quindi viaggiare nell’apposito trasportino vicino al padrone; per gli altri ci sono posti riservati, da acquistare con un’aggiunta di prezzo che varia in base alla tratta. ","post_title":"Italo, ecco l'estate dell'intermodalità. Al via oggi i servizi treno+bus","post_date":"2023-06-21T10:19:04+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1687342744000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"448039","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_448043\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Da sinistra, Ezio Barroero e Michele Zucchi[/caption]\r

\r

Si prepara un 2023 record per il gruppo Lab Travel e i personal voyager di Euphemia. La prima parte dell'anno si chiude infatti con un fatturato in crescita del 52% sul 2022, grazie anche la processo di consolidamento della compagnia condotto negli ultimi 12 mesi, che si è tradotto tra l'altro nell'ingresso di 18 nuovi personal voyager e nell’apertura delle filiali di Modena, Piacenza, Genova Nervi, Trecate e Castellaneta. Ma soprattutto sono salite le vendite di Euphemia a parità di perimetro con il 2019, cresciute di ben il 35%. \r

\r

“Non siamo certo gli unici a registrare incrementi a doppia cifra nel fatturato – dichiara Ezio Barroero, presidente Lab Travel – ma le nostre performance dimostrano, oltre alle circostanze favorevoli del mercato, il successo del modello Euphemia, che offre agli agenti di viaggio una concreta opportunità di crescita, nel breve e nel lungo periodo”. Le destinazioni più vendute riflettono l’attuale scenario turistico post-pandemico. L’Italia si conferma tra le mete più richieste e apprezzate, beneficiando anche quest’anno dell’effetto riscoperta e dell’interesse per il turismo di prossimità. Molti personal voyager si sono specializzati nell’organizzazione di viaggi di gruppo ricchi di attività originali in sinergia con le peculiarità del territorio, che stanno riscuotendo grande successo. Per quanto riguarda l’estero, l'Egitto si posiziona al primo posto, soprattutto per il segmento balneare con il mar Rosso, seguito da Stati Uniti, Maldive, Giappone e, con i mesi estivi, Grecia e Spagna.\r

\r

Da segnalare anche la crescita dell’incidenza dell’organizzazione diretta, supportata dal reparto programmazione interno, che rappresenta il 50% dell'organizzazione di viaggi di gruppo: tra i segmenti in forte ripresa, quello dei pellegrinaggi, trainato da personal voyager specializzati, che costruiscono itinerari dedicati a Medjugorje, Santiago de Compostela e combinazioni di viaggio in Israele e Giordania a sfondo religioso. “La libertà operativa è il tratto distintivo di Euphemia più apprezzato dai nostri agenti – aggiunge Michele Zucchi, a.d. Euphemia – e si traduce in un numero estremamente elevato di fornitori, in controtendenza rispetto ai principali network a cui siamo erroneamente assimilati. Collaboriamo, per esempio, con oltre 60 tour operator e più di 100 vettori. In Euphemia ogni personal voyager può avere accesso a tutti i fornitori che ritiene più opportuni per soddisfare le aspettative dei suoi clienti, senza dover scendere a compromessi con accordi commerciali o strategie di gruppo”.","post_title":"Lab Travel - Euphemia: il 2023 un anno record. Molto meglio anche del 2019","post_date":"2023-06-20T11:53:16+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1687261996000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"448005","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dopo l'incendio della vecchia sede dello scorso 2 giugno, a quasi tre settimane dall'inizio di un periodo complicato, durante il quale il to non ha però mai smesso di operare, Ota Viaggi trova finalmente una nuova casa. La compagnia capitolina si sposta infatti in via di Grotta Perfetta 643. Nel quartier generale dell'Annunziatella è già entrata una parte cospicua del team, composta da circa 35 persone. Nel breve periodo il to pensa di riportare tutte le attività a pieno regime.\r

\r

\"Desideriamo esprimere sincera gratitudine alle persone e alle realtà che hanno dimostrato un infinito sostegno durante questa fase di emergenza - si legge in una nota -. Il supporto ricevuto è stato fondamentale per superare le difficoltà e garantire un rapido ritorno alla normalità. In particolare, desideriamo ringraziare le aziende che ci hanno offerto il loro aiuto nel fornire soluzioni tempestive ed efficaci per le nostre sedi. Grazie alla loro professionalità non abbiamo mai sospeso la nostra operatività avendo aperto due sedi provvisorie già da lunedì 5 giugno. Questo ci ha permesso di operare in continuità, anche se a ranghi ridotti e di supportare le agenzie e tutti i nostri passeggeri\".\r

\r

\"In questo periodo particolare - continua il documento - sono state tantissime le realtà che ci hanno offerto il loro sostegno ma tra tutte, un grazie particolare va a Travel Technologies per il supporto fornito in merito all’infrastruttura informatica e di rete, Sca Impianti, per la parte elettrica e telefonica, Opentur, per il ripristino del gestionale e di tutti i relativi dati, lo studio associato Piciucchi, per aver ospitato l’amministrazione e l’ufficio documenti, il canale senior account di Tim Enterprise e l’assistenza aziende di Tim, per aver progettato e realizzato il ripristino in brevissimo tempo con nuove linee telefoniche e dati, Service 2000, per l’assistenza fornita nella gestione delle stampe e nella fornitura di stampanti di rete, e AvCommunication, per aver gestito la delicata comunicazione al pubblico nel periodo di emergenza. Una menzione speciale, inoltre, va alla società Sky Network, che già dalla sera del 2 giugno si è attivata nel metterci a disposizione un'area interna, presso i loro uffici di oltre 700 metri quadrati proprio di via di Grotta Perfetta, ossia in quelli che oggi sono la nostra nuova sede operativa\".\r

\r

Per garantire una maggiore operatività dei reparti, dalla data odierna e per questo periodo di emergenza che vede coinvolto il to, fino a nuova comunicazione, il centralino è stato ampliato con un nuovo numero 06 43 36 09 08.\r

\r

\r

\r

[gallery ids=\"448015,448018,448019\"]","post_title":"Ota Viaggi entra nei nuovi uffici capitolini dell'Annunziatella","post_date":"2023-06-20T10:58:27+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1687258707000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"447845","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_447846\" align=\"alignleft\" width=\"277\"] Tom Jenkins, amministratore delegato di ETOA[/caption]\r

\r

La netta ripresa dei viaggi in Europa è ormai un dato evidente, certamente positivo ma non esente da insidie. Il Destinations Exchange Europe, organizzato da ETOA (European Tourism Association) in collaborazione con City Destinations Alliance, si è svolto con successo a Londra il 12 e 13 giugno presso l’Hilton London Metropole ed ha coinvolto oltre 100 destinazioni e 350 professionisti in 10 mila appuntamenti e confronti sulle principali opportunità e problematiche che sta affrontando il settore turistico in questo periodo di rinascita.\r

\r

I volumi di traffico sono tornati ai livelli del 2019, in particolare dal Nord America, dove molti operatori hanno riscontrato risultati superiori ai livelli pre-Covid, mentre per il Continente asiatico ed in particolare per la Cina e il Giappone, ci si attende una ripresa nel quarto trimestre del 2023.\r

\r

[caption id=\"attachment_447848\" align=\"aligncenter\" width=\"453\"] Destinations Exchange Europe[/caption]\r

\r

«Questa ripresa va celebrata - ha dichiarato Tom Jenkins, amministratore delegato di ETOA -, ma rimane parziale e, come tutti i rapidi miglioramenti, mostra sintomi atipici. Alcuni mercati sono in crescita, altri in calo; alcune destinazioni vedono una ripresa completa, altre no. Alcuni di questi problemi che si stanno manifestando potrebbero risolversi da soli nei prossimi due anni, altri più strutturali, sono comunque sintomo di successo, quindi vanno accolti con favore. I mercati locali hanno indubbiamente manifestato un crescente interesse per le singole destinazioni: Stati Uniti e Canada, Cina, Giappone, India Australasia e tutti i principali mercati lontani, che mostrano un maggiore interesse sia per l'Europa che per i singoli Paesi europei. Tra questi quello che ha registrato il livello di crescita più sostenuto negli ultimi dieci anni è senza dubbio l'Italia, che continua a esercitare un fascino unico e globale come destinazione europea, e se solo avessimo più hotel e più destinazioni come Venezia, Firenze e Roma credo che saremmo molto felici. Questo non significa affatto denigrare l'appeal universale del Mezzogiorno, di Milano o di Napoli. Ovviamente abbiamo avuto tre anni molto difficili, quindi è stato bello vedere come non solo i mercati, soprattutto quello nordamericano, si stiano riprendendo, ma anche l'industria che sostiene questi mercati stia tornando, e il fatto di vedere come il Destinations Exchange Europe si sia rivelato un successo dimostra quanto sia forte la domanda per l'Europa come destinazione e per l'Italia in particolare».\r

\r

\r

\r

L’evento è stato l’occasione per capire meglio come incentivare il turismo sviluppando la Unique Selling Proposition di quei prodotti turistici meno battuti dal turismo di massa, fuori dai classici circuiti culturali. Ha fatto emergere problemi come la carenza di competenze nel settore aggravata dalla ricerca obbligata di lavoro extra settore a causa del fermo dovuto alla pandemia, l’insistenza sugli aumenti delle retribuzioni e la sproporzione tra domanda e offerta in alcune destinazioni ormai sature e i relativi problemi di gestione aziendale in particolare di fronte a grandi volumi di richiesta.\r

\r

[gallery ids=\"447851,447852,447853,447854,447855,447856\"]","post_title":"ETOA: sfide ed opportunità al Destinations Exchange Europe","post_date":"2023-06-16T12:20:14+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1686918014000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"447804","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"NYC & Company, l'ente ufficiale per la promozione della città di New York, con il rebranding “New York City Tourism + Convention”, presenta il suo nuovo svp Tourism Market Development per l'Europa Robert Beckham, che prende il posto di Reginald Charlot. Charlot, dopo 15 anni di supervisione dei mercati europei, diventa svp of Tourism Market Development nei segmenti Lusso e Lgbtq+ per Australia, Canada, Nuova Zelanda e Stati Uniti. Un cambiamento nel quale la soddisfazione per il percorso compiuto, si arricchisce del desiderio di vivere nuove sfide.\r

\r

Charlot ripercorre i mesi trascorsi: «Nel 2022 abbiamo avuto una ripresa economica evidente, con oltre 56 milioni di viaggiatori arrivati in città e una crescita del 72,5% rispetto al 2021. Sono stati anche realizzati oltre 1200 eventi mice, alla presenza di 4 milioni di delegati, raggiungendo l’85% dei livelli di visita record del 2019. Quest’anno NYC si prepara ad accogliere 63,3 milioni di visitatori, che potranno scoprire una metropoli in costante evoluzione e trasformazione. L’ospite italiano - aggiunge - si ferma più a lungo: prima trascorreva 3,4 notti a NYC , che era una tappa del suo viaggio negli Usa, oggi raggiunge la città utilizzando i numerosi collegamenti diretti in partenza da Milano, Roma, Venezia e Napoli, si ferma per 6,7 giorni e poi torna a casa».\r

\r

Frattanto, tramite la campagna social #WHATSGOODNYC, 8,5 milioni di newyorkesi stanno raccontando la bellezza della propria città e dei suoi cinque distretti. I dati raccolti verranno condivisi con viaggiatori e cittadini incoraggiandoli a esplorare tutto ciò che New York ha da offrire. E, mentre i 3 aeroporti limitrofi si ampliano con terminal di design, nascono nuovi ristoranti e hotels e aprono e crescono musei e istituzioni, come quelli dedicati a Broadway, a Louis Amstrong, all’Hip Hop nel 50esimo anniversario della sua nascita e anche alla comunità LGBTQ+ con l’apertura nel 2024 del The Stonewall National Monument Visitor Center e de The American LGBTQ+ Museum: la prima istituzione a parlare della storia della comunità. Innumerevoli gli eventi, le performances e le mostre in programma, da scoprire sul nuovo web site: nyctourism.com. Infine il mondo dell’industria dei viaggi sarà in primo piano dal 26 al 28 ottobre prossimi con il NY International Travel Show, organizzato presso il Javits Center di Manhattan, alla presenza di molti tra i 1800 partner di New York City Tourism + Convention.\r

\r

[gallery ids=\"447808,447809,447810,447813,447811,447812\"]","post_title":"New York City: il rebranding, i nuovi ruoli e la continua, vivace evoluzione della città","post_date":"2023-06-16T10:42:24+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1686912144000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"447690","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_406843\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] David Tommaso, direttore marketing & sales di Leolandia[/caption]\r

\r

Sono 200.000 metri quadri gli spazi declinabili per ogni tipo di evento, supporto tecnico audio – video professionale, un nutrito cast di performer artistici con regia e sartoria e, soprattutto, un’ottima e rodata organizzazione, pronta a stimolare le idee e la creatività di event planner, registi e operatori del segmento Mice, oltre alle aziende che desiderano allestire una giornata dedicata al proprio team: è la nuova proposta di Leolandia, il parco a tema più importante della Lombardia, situato in posizione strategica sull’autostrada A4 a 30 minuti da Milano e 20 minuti dall’aeroporto di Bergamo Orio al Serio.\r

\r

Con 8 punti ristoro per un totale di 2.000 posti, 1 arena da 500 sedute attrezzata con ledwall da 28 m2, 2 palcoscenici all’aperto e diverse conference room tematizzate in grado di ospitare fino a 150 persone, il parco offre un’ampia gamma di spazi che si adattano all’organizzazione di team building, family day, meeting aziendali e conferenze.\r

\r

La storica Minitalia, con 160 riproduzioni dedicate al patrimonio naturale e culturale del Belpaese, e le aree a tema ispirate al mondo della fantasia e dei cartoni animati regalano innumerevoli ambientazioni esclusive, ideali anche come set per videoclip e servizi fotografici.\r

L’offerta è descritta nella nuova sezione Eventi e location pubblicata sul sito del parco: una comoda base di partenza per la realizzazione di progetti personalizzati, in funzione delle esigenze degli organizzatori.\r

\r

David Tommaso, direttore marketing e vendite Leolandia, dichiara: «Abbiamo già collaborato con diverse realtà e possiamo contare su un’esperienza consolidata. Spesso le aziende organizzano le convention durante gli orari di apertura al pubblico, lasciando poi gli ospiti liberi di godersi le attrazioni al termine dei panel. Un’altra formula molto richiesta è la prenotazione di aree riservate per cene di gala o serate a tema dopo l’orario di apertura, o ancora la pianificazione di team building nei giorni di chiusura. Per semplificare il lavoro degli organizzatori e fornire una panoramica delle numerose opzioni disponibili, abbiamo già disponibile un listino di massima, ampiamente personalizzabile su richiesta».\r

\r

A garanzia di un servizio sempre impeccabile, Leolandia collabora con agenzie di eventi, incentive house e altre realtà in grado di creare pacchetti hospitality e di intrattenimento su misura.","post_title":"Leolandia investe in modo organico sul segmento Mice","post_date":"2023-06-14T14:14:38+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1686752078000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"447660","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Cambi al vertice per il team di Tourism Development del Nyc Tourism + Conventions: Robert Beckham, precedentemente svp of membership, assumerà il ruolo di svp Tourism Market Development per l'Europa, supervisionando i mercati europei, con base nel Regno Unito. Beckham prenderà il posto di Reginald Charlot, che dopo 15 anni come managing director for Tourism Market Development assumerà l’incarico di svp of Tourism Market Development per i segmenti Lusso e Lgbtq+ per Australia, Canada, Nuova Zelanda e Stati Uniti.\r

\r

Inoltre, Makiko Matsuda Healy, in precedenza managing director for Tourism Market Development, assumerà il ruolo di svp of Tourism Market Development. Le sue mansioni rimangono invariate e continuerà a concentrarsi sullo sviluppo commerciale per i mercati di Asia, America Latina, Medio Oriente e Africa. Questi cambiamenti operativi, supervisionati da Nancy Mammana, chief marketing officer, ampliano l'investimento dell'organizzazione nei mercati inbound di primaria importanza per New York City.\r

\r

\"Questa nuova struttura del team dirigenziale ci permette di far crescere il nostro portfolio di mercati leisure internazionali e di concentrarci maggiormente sulle quote di mercato nazionali - ha dichiarato Fred Dixon, presidente e ceo di Nyc Tourism + Conventions President -. Siamo entusiasti di poter sfruttare i nostri talenti interni per questi ruoli di primaria importanza. Sia Reginald che Robert hanno lavorato a lungo per Nyc Tourism + Conventions e li ringrazio per il lavoro che hanno svolto. La loro esperienza decennale ha portato un grande valore aggiunto al posizionamento strategico e alle vendite di New York City come destinazione di livello mondiale\".","post_title":"Nyc Tourism + Conventions: nuovi vertici per la squadra del Tourism Development","post_date":"2023-06-14T11:27:28+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1686742048000]}]}}