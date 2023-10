Con l’appuntamento di Bangkok si chiude l’intenso 2023 di Travel Hashtag Lo scorso 25 ottobre a Bangkok è andato in scena l’ultima appuntamento 2023 del format Travel Hashtag, la dodicesima edizione in quattro anni, che ha scelto la capitale della Thailandia per il suo debutto nel Sud-Est asiatico. Un evento di networking dedicato alla destinazione Italia che ha visto la partecipazione di agenti di viaggio e tour operator specializzati sull’outgoing, wedding planner, oltre a professionisti del mondo airline e di quello hospitality. Location dell’evento il suggestivo hotel Innside by Meliá Bangkok Sukhumvit, aperto da pochi mesi nel distretto di On Nut. “Una bellissima collaborazione quella attivata con la Camera di commercio italo-thailandese, con cui abbiamo già messo in agenda una serie di iniziative di follow-up insieme a un ritorno del format a Bangkok nel corso del 2024, per esplorare nuovi temi legati al turismo di interesse per questa regione”, spiega Nicola Romanelli, fondatore di Travel Hashtag. Tra i partner dell’iniziativa patrocinata da Enit, Etihad Airways, il gruppo Melia Hotels, Italo, Palazzo di Varignana, l’Apt della Basilicata, Martulli Viaggi, il comune di Cremona e Bettoja Hotels. Il giorno successivo, Travel Hashtag insieme ai propri partner è stato protagonista del business meeting Bridging Italy and Thailand in mutual tourism development presso il Rembrant Hotel & Suites Bangkok che ha coinvolto imprenditori e manager delle aziende presenti nel network della Camera di commercio italo-thailandese. “Il programma del 2024 vedrà riconferme e novità assolute che sveleremo nelle prossime settimane – conclude Romanelli – La prima tappa del nuovo anno sarà sicuramente in Italia”. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 455119 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_352388" align="alignleft" width="300"] L'Hotel Capo d'Africa diventerà il Room Mate Mia[/caption] A poco più di un anno dalla crisi che aveva investito Room Mate, salvata solo dall'intervento del fondo d’investimento americano Angelo Gordon Investments, in partnership con la compagnia alberghiera canadese Westmont Hospitality Group, il gruppo spagnolo risorge a nuova vita e annuncia importanti piani di sviluppo in Italia e in Europa. Stando a quanto dichiarato dall'a.d. e già fondatore della compagnia, Kike Sarasola, al magazine Hosteltur, Room Mate si starebbe infatti apprestando a chiudere l'anno migliore della sua storia, grazie a un fatturato complessivo di oltre 105 milioni di euro, generato da 22 strutture distribuite in 13 città di cinque Paesi differenti. I margini operativi lordi (ebidta) sono inoltre previsti a quota 15 milioni, ossia a un livello quasi tre volte superiori a quello dell'2019. Nell'ultimo anno pre-Covid, infatti, il gruppo aveva registrato un giro d'affari totale di 101 milioni, supportato però da un perimetro di alberghi più ampio (26), per un ebitda di 5,5 milioni. Per quanto riguarda i piani di espansione italiani, la prossima apertura è prevista già a metà dicembre, con l'inaugurazione del Palazzo dei Fiori by Room Mate di Venezia, ricavato da un edificio del diciannovesimo secolo. Per la seconda metà del 2024 è invece in calendario il re-opening dell'attuale Capo d'Africa di Roma. Situata a un centinaio di metri dal Colosseo, la struttura verrà rinominata Rome Mate Mia e sarà dotata di 66 camere. Ma i progetti di espansione della compagnia non si fermano certo qui. Stando sempre a Sarasola, sarebbero infatti in corso trattative per una ventina di alberghi ulteriori, oltre che in Italia, anche in Portogallo e in Francia. In vista ci sarebbe pure il secondo debutto di Room Mate negli Stati Uniti, il lancio di un brand lusso e quello di una catena di ostelli. Infine, in calendario ci sarebbero anche le ristrutturazioni di due indirizzi fiorentini: i Room Mate Luca e Isabella. [post_title] => Risorge Room Mate che chiude l'anno migliore di sempre e si espande a Venezia e a Roma [post_date] => 2023-10-30T13:17:13+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1698671833000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 455108 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Lo scorso 25 ottobre a Bangkok è andato in scena l’ultima appuntamento 2023 del format Travel Hashtag, la dodicesima edizione in quattro anni, che ha scelto la capitale della Thailandia per il suo debutto nel Sud-Est asiatico. Un evento di networking dedicato alla destinazione Italia che ha visto la partecipazione di agenti di viaggio e tour operator specializzati sull’outgoing, wedding planner, oltre a professionisti del mondo airline e di quello hospitality. Location dell’evento il suggestivo hotel Innside by Meliá Bangkok Sukhumvit, aperto da pochi mesi nel distretto di On Nut. “Una bellissima collaborazione quella attivata con la Camera di commercio italo-thailandese, con cui abbiamo già messo in agenda una serie di iniziative di follow-up insieme a un ritorno del format a Bangkok nel corso del 2024, per esplorare nuovi temi legati al turismo di interesse per questa regione”, spiega Nicola Romanelli, fondatore di Travel Hashtag. Tra i partner dell’iniziativa patrocinata da Enit, Etihad Airways, il gruppo Melia Hotels, Italo, Palazzo di Varignana, l'Apt della Basilicata, Martulli Viaggi, il comune di Cremona e Bettoja Hotels. Il giorno successivo, Travel Hashtag insieme ai propri partner è stato protagonista del business meeting Bridging Italy and Thailand in mutual tourism development presso il Rembrant Hotel & Suites Bangkok che ha coinvolto imprenditori e manager delle aziende presenti nel network della Camera di commercio italo-thailandese. "Il programma del 2024 vedrà riconferme e novità assolute che sveleremo nelle prossime settimane – conclude Romanelli – La prima tappa del nuovo anno sarà sicuramente in Italia”. [post_title] => Con l'appuntamento di Bangkok si chiude l'intenso 2023 di Travel Hashtag [post_date] => 2023-10-30T12:12:20+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1698667940000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 454983 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L'inverno di Air France decolla con un network di 167 destinazioni - 84 a lungo raggio e 83 a medio raggio. La compagnia opererà quindi, tra novembre 2023 e marzo 2024, a livelli prossimi a quelli dell'inverno 2019, e precisamente al 98% della capacità del 2019 in termini di posti-chilometro disponibili sui voli a lungo raggio. La winter alle porte vedrà un aumento del 20% delle capacità verso il Nord America rispetto al 2019, con fino a 212 voli settimanali verso 20 destinazioni negli Stati Uniti, in Canada e in Messico. Raleigh-Durham (Carolina del Nord) entrerà a far parte della rete Air France a partire dal 30 ottobre 2023, con 3 voli settimanali su Boeing 787-9. Più a sud, Air France rafforzerà i suoi servizi verso l'America centrale e meridionale con l'introduzione di un servizio giornaliero per San José (Costa Rica) con Airbus A350-900. Nei Caraibi, il 1° dicembre 2023, Air France inaugurerà una nuova rotta tra Pointe-à-Pitre (Guadalupa) e Saint-Martin - un volo settimanale a bordo di un Airbus A320. Crescita anche verso l'Asia dove, anche se ancora al di sotto dei livelli del 2019, la capacità aumenterà del 60% rispetto all'inverno 2022-2023, grazie alla Cina e al Giappone. La compagnia manterrà i voli giornalieri per Pechino, Shanghai e Hong Kong per tutto l'inverno e aggiungerà un secondo volo per Tokyo-Haneda. Quest'inverno, la compagnia volerà fino a 16 volte a settimana verso i due aeroporti di Tokyo. Infine, quest'inverno riprenderanno i voli giornalieri per Bangkok (Thailandia) e la destinazione godrà di un massimo di 10 voli settimanali durante i mesi di punta di gennaio e febbraio 2024. A partire dal 29 ottobre 2023, Air France inizierà a volare verso Abu Dhabi mentre in Africa il vettore vola ora tutti i giorni a Nairobi (Kenya), mentre il servizio per Dar Es Salaam (Tanzania), inaugurato a giugno come continuazione del servizio per Zanzibar (Tanzania), è stato esteso alla stagione invernale. Il medio raggio La rete di medio raggio vede il riavvio delle rotte stagionali tra Paris-Charles de Gaulle e Tromsø, Rovaniemi, Kittilä e Innsbruck. I voli per Cracovia sono stati estesi alla stagione invernale mentre, per ora, i voli da/per Tel Aviv rimangono sospesi (fino al 31 ottobre). La divisione low cost, Transavia France, volerà quest'inverno verso 84 città in 26 Paesi. Ancora una volta, sarà la prima compagnia aerea low-cost ad operare dagli aeroporti di Parigi. [post_title] => L'inverno di Air France conta 167 destinazioni. Più 20% la capacità sul Nord America [post_date] => 2023-10-27T11:16:43+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1698405403000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 454944 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Faccia a faccia con il trade per le Bahamas, grazie al nuovo roadshow che prevede tappe a Verona, Mantova e Bergamo (14, 15 e 16 novembre). "Questi eventi ci permettono di proseguire nel dialogo avviato con agli agenti di viaggio del Nord Italia - afferma Maria Grazia Marino, general manager del Ministero del Turismo, Investimenti e Aviazione delle Bahamas -: particolare attenzione è dedicata quest’anno alle Regioni Veneto e Lombardia, mercati naturalmente molto responsive, ma nei prossimi mesi sono previste iniziative che raggiungeranno anche altre regioni in tutta Italia. Questi incontri saranno mirati alla formazione degli adv ma anche ad aggiornamenti per quelli che la destinazione la conoscono già molto bene”. Intanto, nei primi otto mesi del 2023 il numero dei visitatori italiani alle Bahamas è aumentato del 59%, crescita che posizione ufficialmente il nostro mercato nella top 3 europea dopo Regno Unito e Francia. Chiude la business mission della Marino un incontro organizzato con Going a Milano il giorno 17 novembre; un ulteriore incontro di formazione con le agenzie di viaggio. E a proposito di formazione, entro l’anno verrà lanciato il programma di e-learning in lingua italiana. [post_title] => Bahamas: faccia a faccia con le agenzie di viaggio nel roadshow di novembre [post_date] => 2023-10-27T08:57:27+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1698397047000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 454897 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Torna l’ormai tradizionale appuntamento di Ecoluxury Fair: la fiera internazionale sulla sostenibilità, giunta alla sesta edizione e presieduta da Enrico Ducrot, ceo di Viaggi dell’Elefante, si terrà a Roma, tra il 9 e il 12 novembre, a Palazzo Taverna. Saranno quattro giorni di appuntamenti che partiranno alle 9.30 della data di apertura dell'evento con un workshop b2b, per poi proseguire col forum Turismo e Sostenibilità, nella seconda giornata, dalle 9.30 alle 13.30, e quindi chiudersi, tra l’11 e il 12 novembre, con un fam trip destinato agli operatori turistici con tappe a Roma e nel Lazio. “In questi quattro giorni - spiega lo stesso Ducrot – riuniremo a Roma gli imprenditori e i professionisti più illuminati per favorire opportunità di business e confronto di idee secondo il concetto del laboratorio in continua evoluzione”. Il turismo di alta gamma costituisce in particolare un comparto ormai consolidato che in Italia vale un quarto della spesa turistica totale (circa 25 miliardi) e che in Europa raggiunge quota 170 miliardi di euro con potenziale ancora inespresso che potrebbe arrivare a 520 miliardi (dati Eccia - European Cultural and Creative Industries Alliance). Uno sviluppo che s’intreccia con gli aspetti sostenibili dell’esperienza di viaggio e gli strumenti dell’innovazione tecnologica, sempre più prioritari tra le esigenze dei profili alto spendenti. Di questi e altri temi si discuterà perciò nel corso del forum del 10 novembre. A introdurre la discussione ci saranno, tra gli altri, l'amministratore delegato Enit, Ivana Jelinic, e il presidente del Convention Bureau di Roma e Lazio, Onorio Rebecchini. Si entrerà poi nel vivo del forum, che coinvolgerà anche Danilo Ragona (Able to Enjoy), Katia Scannavini (Action Aid), Gianluca Santilli (Osservatorio Bikeconomy), Ludovica Casellati (Luxury Bike Hotels), Paolo Cuccia (Artribune), Marcella Ercolini (Tourism Ireland) e Maria Paola de Rosa (Trenitalia). Spazio pure ai dati con le statistiche del lusso, nonché alle ultime frontiere dell’innovazione con un focus sulla smart mobility. Una sessione sarà infine destinata alle strategie da attivare per sensibilizzare i viaggiatori ai temi della sostenibilità, nell’ottica di promuovere scelte consapevoli che possano orientare il mercato al rispetto dell’ambiente. [post_title] => Al via a Roma, dal 9 al 12 novembre, l'edizione 2023 dell'EcoLuxury Fair [post_date] => 2023-10-26T13:22:56+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1698326576000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 454861 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L'industria turistica, presente e futura, sotto la lente di ingrandimento: è quel che promette di svelare l’esclusivo Wtm Global Travel Report che il prossimo 6 novembre sarà presentato in occasione dell'apertura del World Travel Market di Londra. L'indagine, realizzata in collaborazione con i ricercatori di Tourism Economics - società di Oxford Economics - metterà in luce le ultime tendenze del mondo dei viaggi, evidenziando come stanno cambiando esigenze e desideri dei viaggiatori e le destinazioni emergenti e in crescita per il 2024 e oltre. L'appuntamento è dunque per lunedì 6 novembre con il "Wtm Presents...A Global Travel Report" che rivelerà il rapporto completo in dettaglio, che sarà seguito da una tavola rotonda: 'The Industry Impact in associazione con Oxford Economics' che si svolgerà dalle 14:15 alle 15:30 all'Elevate Stage. “Il Wtm Global Travel Report dimostra il nostro impegno nel garantire alla comunità dei viaggiatori la visione più aggiornata delle tendenze che modellano il settore e supporterà le discussioni, gli incontri e la pianificazione che si svolgeranno durante i tre giorni al Wtm - ha spiegato Juliette Losardo, direttrice del Wtm -. Abbiamo collaborato con Oxford Economics, leader nei dati e nell’economia del turismo e il rapporto presenta i risultati della ricerca internazionale, utilizzando un’ampia banca dati che copre quasi 185 paesi in tutto il mondo come destinazioni e come mercati di origine e tutti i principali flussi turistici bilaterali in termini di visite, pernottamenti e sulla spesa, oltre a approfondimenti unici sul settore, il rapporto offre una prospettiva completa sul turismo”. Il rapporto descrive nel dettaglio l’andamento del mercato nel 2023 e prevede lo sviluppo dei viaggi leisure domestici e internazionali nel 2024. Considera l’impatto di sfide come l’inflazione e la compressione del costo della vita – e confronta le diverse fortune di diverse regioni e mercati. Il Wtm Global Travel Report approfondirà i fattori trainanti della domanda in quest’era post-pandemia, esaminando come e perché i viaggiatori danno priorità alle loro vacanze rispetto ad altri tipi di spesa e considerando le prospettive per i diversi dati demografici. Gli autori hanno anche studiato le questioni che riguardano il settore dei viaggi, che ha dovuto affrontare crisi come incendi, scioperi e carenza di personale mentre il settore si riprendeva. “Guardando al 2024, questo rapporto è lì per aiutare i delegati a costruire le loro strategie per l’anno a venire e oltre, armati di una comprensione più profonda delle forze che plasmano il futuro del nostro settore”. [post_title] => 'Wtm Global Travel Report': ecco le sfide e i trend dell'industria turistica mondiale [post_date] => 2023-10-26T10:00:50+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1698314450000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 454809 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => E' un appuntamento importante quello del 2024 con il Tove, che giunge alla sua decima edizione. Dopo il successo del 2023, quando oltre 300 agenti di viaggio hanno affollato le sale del Meliá Milano, torna infatti anche quest'anno l'evento fuori di Fiera di Travel Quotidiano. Il Travel Open Village Evolution si terrà ancora una volta in via Masaccio 19, sempre presso il Meliá Milano, dal 4 al 5 febbraio. "Sono già dieci anni che lo organizziamo. Si può tranquillamente affermare che ormai è diventato un punto di riferimento per il settore - sottolinea il direttore generale del Gruppo Travel, Daniela Battaglioni, - In tutto questo tempo la nostra mission è rimasta la stessa: produrre relazioni e business tra gli operatori del comparto. Accoglieremo tutti gli agenti di viaggio che sceglieranno di partecipare, perché questa sarà un'edizione straordinaria". Tante le novità in preparazione che sveleremo nei prossimi giorni e nelle prossime settimane. Già possiamo però anticipare che quest'anno ci sarà un'intera sezione dedicata all'ospitalità, sulla scia di quanto di buono fatto con il nuovo format dei Travel Open Day Hospitality lanciati lo scorso marzo a Urbino e attualmente in corso con un ricco calendario che si snoda lungo tutta la Penisola. Già consistente anche il numero delle adesioni delle aziende partner, che vedono in prima fila operatori come British Airways, Civitatis, Ncl, Caboverdetime, Gnv, Snav, Msc, l'ente del Turismo Thailandese, Igv e Beachcomber. "Non mancherà neppure il nostro tradizionale appuntamento con il party riservato ai partecipanti al Tove - conclude Daniela Battaglioni -. Un'ulteriore occasione per fare networking ma anche per divertirci e stare bene insieme". [post_title] => Il Tove torna il 4 e 5 febbraio al Meliá Milano per la sua decima edizione [post_date] => 2023-10-25T15:18:39+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1698247119000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 454718 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Brand Usa ha ospitato a Londra più di 600 rappresentanti del settore turistico provenienti da oltre 20 Paesi in occasione della più grande Brand USA Travel Week Uk & Europe. Dopo il suo debutto a Francoforte, in Germania, l'evento annuale si è svolto da dal 16 al 19 ottobre nella storica London County Hall della capitale. Nel corso dei quattro giorni, la Brand USA Travel Week Uk. & Europe 2023 ha messo in contatto oltre 170 buyer britannici ed europei con più di 140 espositori statunitensi, attraverso una serie di appuntamenti programmati, per un totale di oltre 4.200 incontri da record. Oltre alla Travel Week, il Media Forum di Brand USA, giunto alla sua seconda edizione, ha accolto 65 giornalisti britannici ed europei e quasi 50 addetti alle pubbliche relazioni degli Stati Uniti, favorendo oltre 1.000 incontri one-to-one per discutere delle novità negli Stati Uniti e della pianificazione per il 2024. Il ceo Summit, alla sua terza edizione, ha visto una delegazione di 48 leader del settore e personalità del marketing statunitensi unire le forze per discutere le prospettive, le sfide, le tendenze e le previsioni del mercato turistico attraverso una serie di tavole rotonde con i media, conferenze di aggiornamento e sessioni dedicate alle strategie. Oltre a questi appuntamenti, sono stati organizzati una serie di incontri di approfondimento per analizzare le tendenze attuali e il futuro dei viaggi. Tra i momenti salienti, il relatore Roger Bennett, broadcaster, podcaster e regista britannico-americano e cofondatore del Men in Blazers Media Network, ha parlato della grande varietà di eventi sportivi internazionali che verranno ospitati negli Stati Uniti, dalla Copa América del 2024 alla Coppa del Mondo Ffia del 2026. «Ogni anno, la Brand Usa Travel Week Uk & Europe continua a creare nuovi spazi e a registrare numeri da record per quanto riguarda il numero e la varietà dei delegati internazionali che si riuniscono per esplorare modi creativi e improntati alla ricerca al fine di ispirare i viaggi negli Stati Uniti. In questo momento, siamo vicini al volume complessivo di presenze del 2019, battendo ogni previsione con il ritorno dei viaggiatori leisure a velocità costante - commenta Chris Thompson, presidente e ceo di Brand Usa - La Travel Week offre l'opportunità e lo spirito per riunire il mondo del turismo, stabilire nuovi contatti con i colleghi e rafforzare le relazioni commerciali, mentre continuiamo a promuovere le visite negli Stati Uniti e a condividere le storie della nostra nazione». La Brand Usa Travel Week U.K. & Europe tornerà a Londra nel 2024, dal 21 al 24 ottobre 2024. [post_title] => Brand Usa, oltre 600 operatori a Londra al Travel Week Uk & Europe [post_date] => 2023-10-25T09:15:56+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1698225356000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 454689 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Manca giusto una settimana al tradizionale appuntamento con l'Halloween Party di Gardaland. Il Parco si prepara infatti ad accogliere i visitatori il 31 ottobre, nella giornata più tenebrosa dell’anno, dalle 10 fino alla mezzanotte, per 14 ore di divertimento da brividi no-stop, in una notte dall’atmosfera elettrizzante e che, proprio in occasione dell’Halloween Party, trasformerà piazza Jumanji, in una vera discoteca a cielo aperto con ospiti da paura. A partire dalle ore 18, dopo una giornata fra attrazioni Adventure, Fantasy e Adrenaliniche, l’atmosfera nel parco si riscalderà con un ricco dj set che vedrà alternarsi sul palco Eros Dj, Saintpaul Dj & Luca Pedonese, Max The Voice, Eliza G e l’intrattenimento della radio partner dell’evento Rtl 102.5 con Andrea De Sabato, Francesca Cheyenne e Dj Sautufau. Tutte le esibizioni saranno accompagnate dalle performance del corpo di ballo di Gardaland vestito con costumi a tema Halloween. A coronare la serata sul grande palcoscenico dell’evento organizzato da FMedia, la band di Italodisco: The Kolors. Il gruppo formato da Stash, Alex e Dario avrà il compito di coinvolgere il pubblico a ritmo delle loro hits più pop. Il divertimento in stile Halloween continuerà a Gardaland nel lungo weekend dal 27 ottobre al 1° novembre, per poi riprendere nel weekend successivo, e conclusivo dell’evento, del 3, 4 e 5 novembre. [post_title] => Gardaland: si avvicina il momento dell'Halloween Party [post_date] => 2023-10-24T13:23:00+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1698153780000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "con lappuntamento di bangkok si chiude lintenso 2023 di travel hashtag" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":60,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":745,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"455119","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_352388\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] L'Hotel Capo d'Africa diventerà il Room Mate Mia[/caption]\r

\r

A poco più di un anno dalla crisi che aveva investito Room Mate, salvata solo dall'intervento del fondo d’investimento americano Angelo Gordon Investments, in partnership con la compagnia alberghiera canadese Westmont Hospitality Group, il gruppo spagnolo risorge a nuova vita e annuncia importanti piani di sviluppo in Italia e in Europa.\r

\r

Stando a quanto dichiarato dall'a.d. e già fondatore della compagnia, Kike Sarasola, al magazine Hosteltur, Room Mate si starebbe infatti apprestando a chiudere l'anno migliore della sua storia, grazie a un fatturato complessivo di oltre 105 milioni di euro, generato da 22 strutture distribuite in 13 città di cinque Paesi differenti. I margini operativi lordi (ebidta) sono inoltre previsti a quota 15 milioni, ossia a un livello quasi tre volte superiori a quello dell'2019. Nell'ultimo anno pre-Covid, infatti, il gruppo aveva registrato un giro d'affari totale di 101 milioni, supportato però da un perimetro di alberghi più ampio (26), per un ebitda di 5,5 milioni.\r

\r

Per quanto riguarda i piani di espansione italiani, la prossima apertura è prevista già a metà dicembre, con l'inaugurazione del Palazzo dei Fiori by Room Mate di Venezia, ricavato da un edificio del diciannovesimo secolo. Per la seconda metà del 2024 è invece in calendario il re-opening dell'attuale Capo d'Africa di Roma. Situata a un centinaio di metri dal Colosseo, la struttura verrà rinominata Rome Mate Mia e sarà dotata di 66 camere. Ma i progetti di espansione della compagnia non si fermano certo qui. Stando sempre a Sarasola, sarebbero infatti in corso trattative per una ventina di alberghi ulteriori, oltre che in Italia, anche in Portogallo e in Francia. In vista ci sarebbe pure il secondo debutto di Room Mate negli Stati Uniti, il lancio di un brand lusso e quello di una catena di ostelli. Infine, in calendario ci sarebbero anche le ristrutturazioni di due indirizzi fiorentini: i Room Mate Luca e Isabella.","post_title":"Risorge Room Mate che chiude l'anno migliore di sempre e si espande a Venezia e a Roma","post_date":"2023-10-30T13:17:13+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1698671833000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"455108","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Lo scorso 25 ottobre a Bangkok è andato in scena l’ultima appuntamento 2023 del format Travel Hashtag, la dodicesima edizione in quattro anni, che ha scelto la capitale della Thailandia per il suo debutto nel Sud-Est asiatico. Un evento di networking dedicato alla destinazione Italia che ha visto la partecipazione di agenti di viaggio e tour operator specializzati sull’outgoing, wedding planner, oltre a professionisti del mondo airline e di quello hospitality. Location dell’evento il suggestivo hotel Innside by Meliá Bangkok Sukhumvit, aperto da pochi mesi nel distretto di On Nut.\r

\r

“Una bellissima collaborazione quella attivata con la Camera di commercio italo-thailandese, con cui abbiamo già messo in agenda una serie di iniziative di follow-up insieme a un ritorno del format a Bangkok nel corso del 2024, per esplorare nuovi temi legati al turismo di interesse per questa regione”, spiega Nicola Romanelli, fondatore di Travel Hashtag.\r

\r

Tra i partner dell’iniziativa patrocinata da Enit, Etihad Airways, il gruppo Melia Hotels, Italo, Palazzo di Varignana, l'Apt della Basilicata, Martulli Viaggi, il comune di Cremona e Bettoja Hotels. Il giorno successivo, Travel Hashtag insieme ai propri partner è stato protagonista del business meeting Bridging Italy and Thailand in mutual tourism development presso il Rembrant Hotel & Suites Bangkok che ha coinvolto imprenditori e manager delle aziende presenti nel network della Camera di commercio italo-thailandese. \"Il programma del 2024 vedrà riconferme e novità assolute che sveleremo nelle prossime settimane – conclude Romanelli – La prima tappa del nuovo anno sarà sicuramente in Italia”.","post_title":"Con l'appuntamento di Bangkok si chiude l'intenso 2023 di Travel Hashtag","post_date":"2023-10-30T12:12:20+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1698667940000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"454983","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'inverno di Air France decolla con un network di 167 destinazioni - 84 a lungo raggio e 83 a medio raggio. La compagnia opererà quindi, tra novembre 2023 e marzo 2024, a livelli prossimi a quelli dell'inverno 2019, e precisamente al 98% della capacità del 2019 in termini di posti-chilometro disponibili sui voli a lungo raggio.\r

\r

La winter alle porte vedrà un aumento del 20% delle capacità verso il Nord America rispetto al 2019, con fino a 212 voli settimanali verso 20 destinazioni negli Stati Uniti, in Canada e in Messico. Raleigh-Durham (Carolina del Nord) entrerà a far parte della rete Air France a partire dal 30 ottobre 2023, con 3 voli settimanali su Boeing 787-9.\r

\r

Più a sud, Air France rafforzerà i suoi servizi verso l'America centrale e meridionale con l'introduzione di un servizio giornaliero per San José (Costa Rica) con Airbus A350-900. Nei Caraibi, il 1° dicembre 2023, Air France inaugurerà una nuova rotta tra Pointe-à-Pitre (Guadalupa) e Saint-Martin - un volo settimanale a bordo di un Airbus A320.\r

\r

Crescita anche verso l'Asia dove, anche se ancora al di sotto dei livelli del 2019, la capacità aumenterà del 60% rispetto all'inverno 2022-2023, grazie alla Cina e al Giappone. La compagnia manterrà i voli giornalieri per Pechino, Shanghai e Hong Kong per tutto l'inverno e aggiungerà un secondo volo per Tokyo-Haneda. Quest'inverno, la compagnia volerà fino a 16 volte a settimana verso i due aeroporti di Tokyo. Infine, quest'inverno riprenderanno i voli giornalieri per Bangkok (Thailandia) e la destinazione godrà di un massimo di 10 voli settimanali durante i mesi di punta di gennaio e febbraio 2024.\r

\r

A partire dal 29 ottobre 2023, Air France inizierà a volare verso Abu Dhabi mentre in Africa il vettore vola ora tutti i giorni a Nairobi (Kenya), mentre il servizio per Dar Es Salaam (Tanzania), inaugurato a giugno come continuazione del servizio per Zanzibar (Tanzania), è stato esteso alla stagione invernale.\r

\r

Il medio raggio\r

\r

La rete di medio raggio vede il riavvio delle rotte stagionali tra Paris-Charles de Gaulle e Tromsø, Rovaniemi, Kittilä e Innsbruck. I voli per Cracovia sono stati estesi alla stagione invernale mentre, per ora, i voli da/per Tel Aviv rimangono sospesi (fino al 31 ottobre).\r

\r

La divisione low cost, Transavia France, volerà quest'inverno verso 84 città in 26 Paesi. Ancora una volta, sarà la prima compagnia aerea low-cost ad operare dagli aeroporti di Parigi.","post_title":"L'inverno di Air France conta 167 destinazioni. Più 20% la capacità sul Nord America","post_date":"2023-10-27T11:16:43+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1698405403000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"454944","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Faccia a faccia con il trade per le Bahamas, grazie al nuovo roadshow che prevede tappe a Verona, Mantova e Bergamo (14, 15 e 16 novembre).\r

\"Questi eventi ci permettono di proseguire nel dialogo avviato con agli agenti di viaggio del Nord Italia - afferma Maria Grazia Marino, general manager del Ministero del Turismo, Investimenti e Aviazione delle Bahamas -: particolare attenzione è dedicata quest’anno alle Regioni Veneto e Lombardia, mercati naturalmente molto responsive, ma nei prossimi mesi sono previste iniziative che raggiungeranno anche altre regioni in tutta Italia. Questi incontri saranno mirati alla formazione degli adv ma anche ad aggiornamenti per quelli che la destinazione la conoscono già molto bene”.\r

Intanto, nei primi otto mesi del 2023 il numero dei visitatori italiani alle Bahamas è aumentato del 59%, crescita che posizione ufficialmente il nostro mercato nella top 3 europea dopo Regno Unito e Francia. \r

\r

Chiude la business mission della Marino un incontro organizzato con Going a Milano il giorno 17 novembre; un ulteriore incontro di formazione con le agenzie di viaggio.\r

E a proposito di formazione, entro l’anno verrà lanciato il programma di e-learning in lingua italiana.","post_title":"Bahamas: faccia a faccia con le agenzie di viaggio nel roadshow di novembre","post_date":"2023-10-27T08:57:27+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1698397047000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"454897","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Torna l’ormai tradizionale appuntamento di Ecoluxury Fair: la fiera internazionale sulla sostenibilità, giunta alla sesta edizione e presieduta da Enrico Ducrot, ceo di Viaggi dell’Elefante, si terrà a Roma, tra il 9 e il 12 novembre, a Palazzo Taverna. Saranno quattro giorni di appuntamenti che partiranno alle 9.30 della data di apertura dell'evento con un workshop b2b, per poi proseguire col forum Turismo e Sostenibilità, nella seconda giornata, dalle 9.30 alle 13.30, e quindi chiudersi, tra l’11 e il 12 novembre, con un fam trip destinato agli operatori turistici con tappe a Roma e nel Lazio.\r

\r

“In questi quattro giorni - spiega lo stesso Ducrot – riuniremo a Roma gli imprenditori e i professionisti più illuminati per favorire opportunità di business e confronto di idee secondo il concetto del laboratorio in continua evoluzione”. Il turismo di alta gamma costituisce in particolare un comparto ormai consolidato che in Italia vale un quarto della spesa turistica totale (circa 25 miliardi) e che in Europa raggiunge quota 170 miliardi di euro con potenziale ancora inespresso che potrebbe arrivare a 520 miliardi (dati Eccia - European Cultural and Creative Industries Alliance). Uno sviluppo che s’intreccia con gli aspetti sostenibili dell’esperienza di viaggio e gli strumenti dell’innovazione tecnologica, sempre più prioritari tra le esigenze dei profili alto spendenti.\r

\r

Di questi e altri temi si discuterà perciò nel corso del forum del 10 novembre. A introdurre la discussione ci saranno, tra gli altri, l'amministratore delegato Enit, Ivana Jelinic, e il presidente del Convention Bureau di Roma e Lazio, Onorio Rebecchini. Si entrerà poi nel vivo del forum, che coinvolgerà anche Danilo Ragona (Able to Enjoy), Katia Scannavini (Action Aid), Gianluca Santilli (Osservatorio Bikeconomy), Ludovica Casellati (Luxury Bike Hotels), Paolo Cuccia (Artribune), Marcella Ercolini (Tourism Ireland) e Maria Paola de Rosa (Trenitalia).\r

\r

Spazio pure ai dati con le statistiche del lusso, nonché alle ultime frontiere dell’innovazione con un focus sulla smart mobility. Una sessione sarà infine destinata alle strategie da attivare per sensibilizzare i viaggiatori ai temi della sostenibilità, nell’ottica di promuovere scelte consapevoli che possano orientare il mercato al rispetto dell’ambiente.\r

\r

","post_title":"Al via a Roma, dal 9 al 12 novembre, l'edizione 2023 dell'EcoLuxury Fair","post_date":"2023-10-26T13:22:56+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1698326576000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"454861","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'industria turistica, presente e futura, sotto la lente di ingrandimento: è quel che promette di svelare l’esclusivo Wtm Global Travel Report che il prossimo 6 novembre sarà presentato in occasione dell'apertura del World Travel Market di Londra.\r

\r

L'indagine, realizzata in collaborazione con i ricercatori di Tourism Economics - società di Oxford Economics - metterà in luce le ultime tendenze del mondo dei viaggi, evidenziando come stanno cambiando esigenze e desideri dei viaggiatori e le destinazioni emergenti e in crescita per il 2024 e oltre.\r

\r

L'appuntamento è dunque per lunedì 6 novembre con il \"Wtm Presents...A Global Travel Report\" che rivelerà il rapporto completo in dettaglio, che sarà seguito da una tavola rotonda: 'The Industry Impact in associazione con Oxford Economics' che si svolgerà dalle 14:15 alle 15:30 all'Elevate Stage.\r

\r

“Il Wtm Global Travel Report dimostra il nostro impegno nel garantire alla comunità dei viaggiatori la visione più aggiornata delle tendenze che modellano il settore e supporterà le discussioni, gli incontri e la pianificazione che si svolgeranno durante i tre giorni al Wtm - ha spiegato Juliette Losardo, direttrice del Wtm -. Abbiamo collaborato con Oxford Economics, leader nei dati e nell’economia del turismo e il rapporto presenta i risultati della ricerca internazionale, utilizzando un’ampia banca dati che copre quasi 185 paesi in tutto il mondo come destinazioni e come mercati di origine e tutti i principali flussi turistici bilaterali in termini di visite, pernottamenti e sulla spesa, oltre a approfondimenti unici sul settore, il rapporto offre una prospettiva completa sul turismo”.\r

\r

Il rapporto descrive nel dettaglio l’andamento del mercato nel 2023 e prevede lo sviluppo dei viaggi leisure domestici e internazionali nel 2024. Considera l’impatto di sfide come l’inflazione e la compressione del costo della vita – e confronta le diverse fortune di diverse regioni e mercati. Il Wtm Global Travel Report approfondirà i fattori trainanti della domanda in quest’era post-pandemia, esaminando come e perché i viaggiatori danno priorità alle loro vacanze rispetto ad altri tipi di spesa e considerando le prospettive per i diversi dati demografici.\r

\r

Gli autori hanno anche studiato le questioni che riguardano il settore dei viaggi, che ha dovuto affrontare crisi come incendi, scioperi e carenza di personale mentre il settore si riprendeva. “Guardando al 2024, questo rapporto è lì per aiutare i delegati a costruire le loro strategie per l’anno a venire e oltre, armati di una comprensione più profonda delle forze che plasmano il futuro del nostro settore”.","post_title":"'Wtm Global Travel Report': ecco le sfide e i trend dell'industria turistica mondiale","post_date":"2023-10-26T10:00:50+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1698314450000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"454809","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' un appuntamento importante quello del 2024 con il Tove, che giunge alla sua decima edizione. Dopo il successo del 2023, quando oltre 300 agenti di viaggio hanno affollato le sale del Meliá Milano, torna infatti anche quest'anno l'evento fuori di Fiera di Travel Quotidiano. Il Travel Open Village Evolution si terrà ancora una volta in via Masaccio 19, sempre presso il Meliá Milano, dal 4 al 5 febbraio. \"Sono già dieci anni che lo organizziamo. Si può tranquillamente affermare che ormai è diventato un punto di riferimento per il settore - sottolinea il direttore generale del Gruppo Travel, Daniela Battaglioni, - In tutto questo tempo la nostra mission è rimasta la stessa: produrre relazioni e business tra gli operatori del comparto. Accoglieremo tutti gli agenti di viaggio che sceglieranno di partecipare, perché questa sarà un'edizione straordinaria\".\r

\r

Tante le novità in preparazione che sveleremo nei prossimi giorni e nelle prossime settimane. Già possiamo però anticipare che quest'anno ci sarà un'intera sezione dedicata all'ospitalità, sulla scia di quanto di buono fatto con il nuovo format dei Travel Open Day Hospitality lanciati lo scorso marzo a Urbino e attualmente in corso con un ricco calendario che si snoda lungo tutta la Penisola.\r

\r

Già consistente anche il numero delle adesioni delle aziende partner, che vedono in prima fila operatori come British Airways, Civitatis, Ncl, Caboverdetime, Gnv, Snav, Msc, l'ente del Turismo Thailandese, Igv e Beachcomber. \"Non mancherà neppure il nostro tradizionale appuntamento con il party riservato ai partecipanti al Tove - conclude Daniela Battaglioni -. Un'ulteriore occasione per fare networking ma anche per divertirci e stare bene insieme\".","post_title":"Il Tove torna il 4 e 5 febbraio al Meliá Milano per la sua decima edizione","post_date":"2023-10-25T15:18:39+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1698247119000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"454718","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Brand Usa ha ospitato a Londra più di 600 rappresentanti del settore turistico provenienti da oltre 20 Paesi in occasione della più grande Brand USA Travel Week Uk & Europe. Dopo il suo debutto a Francoforte, in Germania, l'evento annuale si è svolto da dal 16 al 19 ottobre nella storica London County Hall della capitale.\r

\r

Nel corso dei quattro giorni, la Brand USA Travel Week Uk. & Europe 2023 ha messo in contatto oltre 170 buyer britannici ed europei con più di 140 espositori statunitensi, attraverso una serie di appuntamenti programmati, per un totale di oltre 4.200 incontri da record.\r

\r

Oltre alla Travel Week, il Media Forum di Brand USA, giunto alla sua seconda edizione, ha accolto 65 giornalisti britannici ed europei e quasi 50 addetti alle pubbliche relazioni degli Stati Uniti, favorendo oltre 1.000 incontri one-to-one per discutere delle novità negli Stati Uniti e della pianificazione per il 2024. Il ceo Summit, alla sua terza edizione, ha visto una delegazione di 48 leader del settore e personalità del marketing statunitensi unire le forze per discutere le prospettive, le sfide, le tendenze e le previsioni del mercato turistico attraverso una serie di tavole rotonde con i media, conferenze di aggiornamento e sessioni dedicate alle strategie.\r

\r

Oltre a questi appuntamenti, sono stati organizzati una serie di incontri di approfondimento per analizzare le tendenze attuali e il futuro dei viaggi. Tra i momenti salienti, il relatore Roger Bennett, broadcaster, podcaster e regista britannico-americano e cofondatore del Men in Blazers Media Network, ha parlato della grande varietà di eventi sportivi internazionali che verranno ospitati negli Stati Uniti, dalla Copa América del 2024 alla Coppa del Mondo Ffia del 2026.\r

\r

«Ogni anno, la Brand Usa Travel Week Uk & Europe continua a creare nuovi spazi e a registrare numeri da record per quanto riguarda il numero e la varietà dei delegati internazionali che si riuniscono per esplorare modi creativi e improntati alla ricerca al fine di ispirare i viaggi negli Stati Uniti. In questo momento, siamo vicini al volume complessivo di presenze del 2019, battendo ogni previsione con il ritorno dei viaggiatori leisure a velocità costante - commenta Chris Thompson, presidente e ceo di Brand Usa - La Travel Week offre l'opportunità e lo spirito per riunire il mondo del turismo, stabilire nuovi contatti con i colleghi e rafforzare le relazioni commerciali, mentre continuiamo a promuovere le visite negli Stati Uniti e a condividere le storie della nostra nazione».\r

\r

La Brand Usa Travel Week U.K. & Europe tornerà a Londra nel 2024, dal 21 al 24 ottobre 2024.","post_title":"Brand Usa, oltre 600 operatori a Londra al Travel Week Uk & Europe","post_date":"2023-10-25T09:15:56+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1698225356000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"454689","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Manca giusto una settimana al tradizionale appuntamento con l'Halloween Party di Gardaland. Il Parco si prepara infatti ad accogliere i visitatori il 31 ottobre, nella giornata più tenebrosa dell’anno, dalle 10 fino alla mezzanotte, per 14 ore di divertimento da brividi no-stop, in una notte dall’atmosfera elettrizzante e che, proprio in occasione dell’Halloween Party, trasformerà piazza Jumanji, in una vera discoteca a cielo aperto con ospiti da paura.\r

\r

A partire dalle ore 18, dopo una giornata fra attrazioni Adventure, Fantasy e Adrenaliniche, l’atmosfera nel parco si riscalderà con un ricco dj set che vedrà alternarsi sul palco Eros Dj, Saintpaul Dj & Luca Pedonese, Max The Voice, Eliza G e l’intrattenimento della radio partner dell’evento Rtl 102.5 con Andrea De Sabato, Francesca Cheyenne e Dj Sautufau. Tutte le esibizioni saranno accompagnate dalle performance del corpo di ballo di Gardaland vestito con costumi a tema Halloween.\r

\r

A coronare la serata sul grande palcoscenico dell’evento organizzato da FMedia, la band di Italodisco: The Kolors. Il gruppo formato da Stash, Alex e Dario avrà il compito di coinvolgere il pubblico a ritmo delle loro hits più pop. Il divertimento in stile Halloween continuerà a Gardaland nel lungo weekend dal 27 ottobre al 1° novembre, per poi riprendere nel weekend successivo, e conclusivo dell’evento, del 3, 4 e 5 novembre.\r

\r

","post_title":"Gardaland: si avvicina il momento dell'Halloween Party","post_date":"2023-10-24T13:23:00+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1698153780000]}]}}