E-commerce turistico in Italia: 16,9 mld di euro nei trasporti, 19,4 mld nel ricettivo L’e-commerce turistico in Italia raggiunge i 16,9 miliardi di euro nel settore dei trasporti (71% della spesa complessiva) e i 19,4 miliardi in quello dell’ospitalità (54% del totale). Questi i dati presentati al TTG Travel Experience dall’Osservatorio Travel Innovation della School of Management del Politecnico di Milano. Nel 2023 il comparto dei Trasporti vale complessivamente (come somma di online e offline nelle tre componenti incoming, domestica e outgoing) 23,7 miliardi di €, con una crescita del 41% sul 2022 ma soprattutto del 9% sul 2019, l’ultimo anno pre-pandemia che aveva fatto segnare un valore complessivo di 21,7 miliardi.

Anche quest’anno l’eCommerce ha giocato un ruolo primario, crescendo più velocemente del mercato totale (+50% sul 2022 se confrontiamo i soli acquisti online) per un totale di 16,9 miliardi di euro. Se nel 2019 l’incidenza degli acquisti online di comparto era del 55% sul totale, nel 2023 oltre 7 euro spesi su 10 (71%) derivano dal canale digitale; in particolare gli utenti digitali sono molto più propensi a prenotare attraverso canali diretti che indiretti. “Ad oggi, possiamo affermare che il comparto dei trasporti ha abbondantemente superato i valori del periodo pre-pandemia, in particolare per quanto riguarda il noleggio delle auto a finalità turistica e i viaggi aerei, con entrambi i settori in crescita del 13% rispetto al 2019 soprattutto a causa dell’aumento delle tariffe che, in alcuni casi, sono perfino raddoppiate rispetto al 2022. L’unico leggero dato in controtendenza è quello dei trasporti di terra (treni e bus), sostanzialmente stabile rispetto a quattro anni fa, complice il ritorno dei viaggi di lunga tratta” afferma Filippo Renga, Direttore dell’Osservatorio Travel Innovation del Politecnico di Milano. Anche il settore Ricettivo, inteso come somma di alberghiero e extra-alberghiero, è in forte recupero. Considerando sia i flussi incoming che quelli domestici, nel 2023 raggiunge quota 35,8 miliardi, in crescita dell’11% rispetto al 2022, superando del 7% il livello del 2019 quando il totale del comparto (offline più online) valeva 33,4 miliardi di euro. In questo contesto l’eCommerce raggiunge i 19,4 miliardi di € (2,9 miliardi in più rispetto al 2022) e continua a crescere a tassi più alti rispetto al totale del mercato soprattutto nella componente diretta, rappresentando nel complesso il 54% del comparto a valore. Anche il turismo organizzato conferma la ripresa, sebbene i valori del tour operating (crociere escluse) siano ancora leggermente inferiori al 2019 (-2%). Le agenzie di viaggio che sono riuscite a superare il periodo pandemico, invece, registrano per il 2023 un +2% del transato rispetto al 2019. “I dati incoraggianti che possiamo osservare oggi, sebbene risultino in parte drogati da un incremento dei prezzi soprattutto dei vettori a lungo raggio, derivano dal recupero del turismo incoming e outgoing, oltre che da una parziale ripresa dei viaggi d’affari. Il canale digitale si dimostra, ancora una volta, un elemento portante e preferito sia dai viaggiatori che dagli operatori. Questi ultimi dimostrano anche una decisa sensibilità verso le tematiche sociali e ambientali della sostenibilità, che stanno ridefinendo i modelli di business all’insegna della cosiddetta twin transition, dove verde e digitale vanno a braccetto” conclude Eleonora Lorenzini, Direttrice dell’Osservatorio Travel Innovation del Politecnico di Milano. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 453916 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L’e-commerce turistico in Italia raggiunge i 16,9 miliardi di euro nel settore dei trasporti (71% della spesa complessiva) e i 19,4 miliardi in quello dell’ospitalità (54% del totale). Questi i dati presentati al TTG Travel Experience dall'Osservatorio Travel Innovation della School of Management del Politecnico di Milano. Nel 2023 il comparto dei Trasporti vale complessivamente (come somma di online e offline nelle tre componenti incoming, domestica e outgoing) 23,7 miliardi di €, con una crescita del 41% sul 2022 ma soprattutto del 9% sul 2019, l’ultimo anno pre-pandemia che aveva fatto segnare un valore complessivo di 21,7 miliardi. Anche quest’anno l’eCommerce ha giocato un ruolo primario, crescendo più velocemente del mercato totale (+50% sul 2022 se confrontiamo i soli acquisti online) per un totale di 16,9 miliardi di euro. Se nel 2019 l’incidenza degli acquisti online di comparto era del 55% sul totale, nel 2023 oltre 7 euro spesi su 10 (71%) derivano dal canale digitale; in particolare gli utenti digitali sono molto più propensi a prenotare attraverso canali diretti che indiretti. “Ad oggi, possiamo affermare che il comparto dei trasporti ha abbondantemente superato i valori del periodo pre-pandemia, in particolare per quanto riguarda il noleggio delle auto a finalità turistica e i viaggi aerei, con entrambi i settori in crescita del 13% rispetto al 2019 soprattutto a causa dell’aumento delle tariffe che, in alcuni casi, sono perfino raddoppiate rispetto al 2022. L’unico leggero dato in controtendenza è quello dei trasporti di terra (treni e bus), sostanzialmente stabile rispetto a quattro anni fa, complice il ritorno dei viaggi di lunga tratta” afferma Filippo Renga, Direttore dell’Osservatorio Travel Innovation del Politecnico di Milano. Anche il settore Ricettivo, inteso come somma di alberghiero e extra-alberghiero, è in forte recupero. Considerando sia i flussi incoming che quelli domestici, nel 2023 raggiunge quota 35,8 miliardi, in crescita dell’11% rispetto al 2022, superando del 7% il livello del 2019 quando il totale del comparto (offline più online) valeva 33,4 miliardi di euro. In questo contesto l’eCommerce raggiunge i 19,4 miliardi di € (2,9 miliardi in più rispetto al 2022) e continua a crescere a tassi più alti rispetto al totale del mercato soprattutto nella componente diretta, rappresentando nel complesso il 54% del comparto a valore. Anche il turismo organizzato conferma la ripresa, sebbene i valori del tour operating (crociere escluse) siano ancora leggermente inferiori al 2019 (-2%). Le agenzie di viaggio che sono riuscite a superare il periodo pandemico, invece, registrano per il 2023 un +2% del transato rispetto al 2019. “I dati incoraggianti che possiamo osservare oggi, sebbene risultino in parte drogati da un incremento dei prezzi soprattutto dei vettori a lungo raggio, derivano dal recupero del turismo incoming e outgoing, oltre che da una parziale ripresa dei viaggi d’affari. Il canale digitale si dimostra, ancora una volta, un elemento portante e preferito sia dai viaggiatori che dagli operatori. Questi ultimi dimostrano anche una decisa sensibilità verso le tematiche sociali e ambientali della sostenibilità, che stanno ridefinendo i modelli di business all’insegna della cosiddetta twin transition, dove verde e digitale vanno a braccetto” conclude Eleonora Lorenzini, Direttrice dell’Osservatorio Travel Innovation del Politecnico di Milano. [post_title] => E-commerce turistico in Italia: 16,9 mld di euro nei trasporti, 19,4 mld nel ricettivo [post_date] => 2023-10-12T12:06:48+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1697112408000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 453910 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ryanair presenta oggi il suo operativo da Forlì: 4 voli settimanali verso Katowice, vibrante città nel sud della Polonia e 6 voli settimanali per Palermo. La compagnia attende 100mila passeggeri nel FY24, +63% rispetto all’anno precedente. “Con oltre due milioni di passeggeri trasportati fino ad oggi, l’operativo invernale’23 sottolinea il ruolo vitale di Ryanair per il territorio, - dichiara Mauro Bolla, Country Manager per Ryanair Italia -, contribuendo alla crescita ed alla connettività dell’aeroporto di Forlì. Per celebrare il nostro nuovo operativo da Forlì, stiamo lanciando una promozione speciale, con tariffe a partire da soli 24.99€ per viaggi compresi tra novembre ’23 e marzo ’24, prenotabile entro la mezzanotte del 14 Ottobre solo su Ryanair.com”. “Siamo molto felici dell’annuncio che oggi diamo assieme a Ryanair circa il lancio dell’operativo invernale sulle destinazioni di Katowice (Polonia) e Palermo (Sicilia) - prosegue Andrea Stefano Gilardi, Business Aviation, Communication & Marketing Director Forlì Airport -. Ciò a sottolineare il percorso di consolidamento che ci vede al fianco del vettore primo in Italia ed Europa in un’ottica di continuità strategica sia per il nostro scalo sia per tutto il sistema di relazioni che gravita attorno al comparto economico-turistico della Romagna. L’ottima stagione estiva appena conclusa - dalla quale si possono evincere numeri davvero importanti - è il miglior auspicio affinché i risultati di traffico Ryanair trovino conferma e ulteriore slancio nel corso di tutta la Winter 2023-2024. La promozione speciale voluta dalla compagnia aerea a celebrare il nuovo operativo da Forlì rappresenta un’occasione da cogliere al volo”. [post_title] => Ryanair nuovi operativi da Forlì in Polonia e Sicilia [post_date] => 2023-10-12T11:50:57+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1697111457000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 453907 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Continua lo sviluppo di Ada, il software gestionale delle agenzie di viaggio Bluvacanze e Vivere&Viaggiare, che nell’autunno 2022 è diventata una piattaforma di analisi a tutti gli effetti. Oggi, la funzionalità che va ad aggiungersi riguarda la gestione “gruppi”, come noto ai più un’attività di agenzia articolata e che richiede grande responsabilità da parte degli imprenditori. Da ottobre 2023, in Ada – acronimo di Adaptive Data Automation nonché nome di Ada Lovelace Byron, figlia del poeta romantico inglese Lord Byron e riconosciuta come prima programmatrice di computer al mondo, nel 1800 – entra il prodotto Gruppi organizzato dai punti vendita della rete, aprendosi alla fruibilità da parte di tutte le associate. Questa ulteriore implementazione di Ada, un sistema proprietario esclusivo di Bluvacanze, capace di monitorare seduta stante tutti gli indicatori di performance e mettere a disposizione degli agenti le informazioni strategiche in tempo reale, rappresenta ora un’opportunità ulteriore per accompagnare le agenzie alla realizzazione di attività fortemente redditizie. La rete agenziale del Gruppo Bluvacanze, di fatto l’agenzia di viaggi più grande d’Italia, arriva allo sviluppo della nuova funzionalità Gruppi in Ada dopo innumerevoli esperienze all’attivo degli imprenditori associati, che si distinguono per l’ottima capacità organizzativa e di comunicazione. Via via che vengono creati, gli itinerari verranno pubblicati e, nel loro insieme, comporranno un catalogo B2B vero e proprio, ad uso e consumo di tutti i punti vendita, mentre B2C appariranno in Bluvacanze.it che dalla fine dell’estate è diventato un sito e-commerce con finalizzazione in agenzia [post_title] => Bluvacanze implementa il software Ada con i gruppi [post_date] => 2023-10-12T11:39:37+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1697110777000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 453894 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_453895" align="alignleft" width="328"] taglio del nastro al TTG Travel Experience[/caption] L’Italia come meta esclusiva: è uno dei punti che emerge dallo studio di Enit condotto da Unioncamere con il supporto tecnico di Isnart. Oltre il 20% dei turisti stranieri sceglie le nostre destinazioni espressamente attratti dallo stile di vita italiano, associando al nostro Paese una “allure” di esclusività. L’indagine diretta alle strutture ricettive italiane, realizzata da Isnart per Enit e Unioncamere a metà settembre 2023, conferma le previsioni di fine luglio, con una crescita delle vendite rispetto al 2019, l’ultimo anno pre-pandemia. Gli operatori segnalano in chiusura d’estate un tasso di occupazione medio delle camere del 75,3% a luglio e dell’85% ad agosto, circa 1 camera in più ogni 10 rispetto al 2019. Il tasso medio di occupazione camere più elevato si è registrato nelle strutture delle località balneari (89,4%), ma più che positivo è anche il bilancio delle città d’arte (83,3%) e delle strutture in montagna (82,7%). Dai primi dati di settembre emerge un 60,2% di camere occupate/prenotate già a metà mese, complice il clima ancora caldo che favorisce gli ultimi bagni di sole e mare, oltre alle tradizionali visite di fine estate nelle città d’arte (62,8%). Le vendite più consistenti nel comparto extralberghiero sono state in luglio (75,9%) e agosto (86,7%), trainate dai campeggi (82,3% luglio, 94,1% agosto), strutture che appaiono continuare a privilegiare le forme di turismo outdoor, più a contatto con la natura. A settembre, invece, va meglio l’hôtellerie (61,9%) dove sono gli hotel di medio-alta categoria a registrare il tasso di occupazione più elevato del periodo (67,1% nei 4-5 stelle). A fronte di una lieve in flessione del turismo di prossimità, l’andamento appare più che compensato dalla crescita dei turisti stranieri rispetto all’estate 2022, segnalata da oltre il 30% degli esercenti, in particolare dei turisti provenienti da Germania, Francia, Belgio e Paesi Bassi. Quanto alle previsioni per la stagione autunnale, risultano prenotate il 44,8% delle camere offerte per i soggiorni di ottobre, dato già oggi al di sopra del venduto 2019. Per quanto concerne il dato relativo alle prenotazioni per novembre (42,8%) e dicembre (28,7%), complice anche il favorevole calendario dei ponti festivi, esse risultano già superiori a quanto registrato nello stesso periodo del 2022. In continuità con le strategie di pricing adottate durante la stagione estiva, le tariffe applicate per questo autunno sono più alte di quelle del 2022 per 4 strutture su 10. Una scelta che, unitamente ai buoni risultati ottenuti in termini di vendita già da inizio anno, porta il 45% delle imprese a prevedere di riuscire a conseguire un utile di bilancio a fine anno (dato più del doppio del settembre 2022, quando questa previsione era stata formulata solo dal 20% degli operatori). [caption id="attachment_453896" align="aligncenter" width="542"] ministro del Turismo Daniela Santanchè[/caption] “Le tendenze che emergono dallo studio sono un’ulteriore conferma che l’Italia sta intercettando la ripresa del turismo, con un aumento della domanda da parte dei turisti stranieri, i quali vedono nell’Italia – e a ragione – la destinazione ideale per vivere esperienze esclusive all’insegna dello stile di vita italiano che, al pari del ‘Made in Italy’, rappresenta un vero marchio di eccellenza e qualità. Parliamo perlopiù di turisti con redditi di fascia medio-alta e un’importante propensione alla spesa, il che dà vita a quel turismo di alta gamma, che è essenziale per il benessere economico dell’Italia – e lo conferma la proiezione di bilanci in utile per un’azienda turistica su due – in quanto è un segmento che genera entrate significative, crea posti di lavoro, aumenta la visibilità e l’immagine del brand nazionale, stimola altri settori dell’economia e contribuisce, in sintesi, a essere un traino per il turismo tutto, compreso quello a basso costo” commenta il ministro del Turismo Daniela Santanchè. “L'Italia è benedetta da una bellezza naturale straordinaria, dai paesaggi mozzafiato alla magnificenza del patrimonio artistico, un'opportunità per il turismo dal sempre maggiore potenziale, grazie alla sua straordinaria combinazione di cultura, cucina, bellezze naturali e accessibilità. È un onore complimentarsi con il nostro Paese per il suo impegno nel mantenere e migliorare il suo status di destinazione turistica di prima classe. Con il giusto sostegno e promozione, l'Italia continuerà ad attrarre sempre più turisti” dichiara Ivana Jelinic, Presidente e Ceo ENIT. Dall’indagine diretta ai turisti in vacanza in Italia, svolta da ISNART per l’Osservatorio sull’Economia del Turismo di Unioncamere e delle Camere di commercio nel corso dell’estate 2023, emerge come il caro prezzi abbia influenzato il profilo di spesa dei molti turisti in questa estate. Se consideriamo la spesa media giornaliera del turista nell’estate 2023, 71 euro al giorno pro-capite vanno per l’alloggio (tra strutture ricettive e mercato parallelo degli affitti brevi), con un aumento di 15 euro per ogni giorno di vacanza rispetto all’estate 2022 (+27%). Questo ha portato molti turisti a cercare di risparmiare su altre voci, in particolare sui pasti consumati fuori casa, i divertimenti, lo shopping ma anche la cultura. Non sorprende, quindi, che la spesa media per beni e servizi acquistati sul luogo di vacanza, risultato di 60 euro al giorno a persona, appare ridotta sia rispetto alla scorsa estate (-13%) che a quella del 2019 (-5%). Quando invece si va a considerare la fascia più alto spendente, questa riguarda prevalentemente il turista straniero per il quale la spesa media per l’alloggio sale a 184 euro al giorno a persona (110 euro in più del turista medio straniero in Italia) e per gli acquisti di beni e servizi sul territorio a 209 euro (ovvero quasi il triplo della spesa media). In particolare, il 68% dei turisti stranieri spende in vacanza per l’acquisto di moda ed abbigliamento (contro la media Italia del 30%) ed in acquisti dell’artigianato tipico (25% contro una media Italia del 19%).“Il turismo del lusso inizia a configurarsi come un segmento di mercato in espansione anche per il nostro Paese. La ricerca di “esperienze esclusive” che vedono intrecciarsi il viaggio di lusso, l’alta qualità del “Made in Italy” nelle sue diverse declinazioni ed una forte sensibilità per la sostenibilità dell’offerta, attira crescenti flussi di clientela alto spendente, in particolare internazionale”, sottolinea Loretta Credaro, Presidente di Isnart. Infine, per quanto concerne la valutazione complessiva della vacanza in Italia, si conferma un forte gradimento espresso dai turisti che visitano il nostro Paese, tanto italiani (voto medio 8,2) che stranieri (voto medio 8,4). A soddisfare pienamente, in particolare, è la ristorazione ed i prodotti dell’enogastronomia locale ed il nostro risultare accoglienti. Giudizi positivi che i turisti condividono sempre più sul web, lasciando recensioni on line, abitudine che riguardava il 39% degli intervistati nell’estate 2022 e che è salita al 47% dei rispondenti di quest’anno. I social più utilizzati sono Instagram (39,7% dei turisti che postano recensioni), Facebook (35,7%) e TripAdvisor (28,8%), seguiti da Google, Booking e Twitter. Il l web ed i social media sono oramai il primo e più importante veicolo di comunicazione delle eccellenze del Paese, influenzando il 48% dei turisti nella loro scelta della destinazione. [post_title] => Enit: Italia meta di lusso esclusiva [post_date] => 2023-10-12T10:31:33+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( [0] => daniela-santanche [1] => enit [2] => in-evidenza [3] => stranieri-in-italia [4] => turismo-di-lusso-in-italia [5] => turismo-in-italia ) [post_tag_name] => Array ( [0] => daniela santanchè [1] => Enit [2] => In evidenza [3] => stranieri in italia [4] => turismo di lusso in italia [5] => turismo in italia ) ) [sort] => Array ( [0] => 1697106693000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 453889 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_409469" align="alignleft" width="281"] Gianni Chessa assessore al turismo della Sardegna[/caption] La Regione Sardegna introduce - grazie alla modifica della legge regionale 16/2017 - una grande novità in termini di ricettività e ospitalità: l'albergo nautico diffuso. Una struttura ricettiva di nuova concezione, che unisce i servizi a terra (dove si ubicheranno accoglienza, registrazione e assistenza al cliente, oltre ai normali servizi alberghieri) con l'opportunità di vivere la bellezza delle coste sarde, grazie alla possibilità delle imbarcazioni di muoversi - nelle sole ore diurne - nel raggio di tre miglia dalla propria ubicazione portuale.Gli alberghi nautici diffusi saranno composti da un numero non inferiore a sette unità da diporto per non meno di cinquanta posti letto “in cabina”, e potranno essere concesse in uso ai clienti solo con contratti di locazione di durata compresa fra un minimo di 24 ore ed un massimo di quattro settimane. Non è consentita la navigazione notturna e quella oltre le tre miglia dalle linee base delle acque territoriali delle unità da diporto costituenti albergo nautico diffuso. "L'introduzione di questa nuova tipologia di struttura ricettiva è la dimostrazione di come la Sardegna sappia essere un punto di riferimento per il turismo nazionale, con la normazione tempestiva di nuove frontiere dell'ospitalità, che ci permettono ancora una volta di essere all'avanguardia in Italia e nel mondo", commenta l'Assessore Regionale del Turismo, Artigianato e Commercio Giovanni Chessa. "Inoltre, l'albergo nautico diffuso ci consente di continuare a lavorare in una direzione che ci sta molto a cuore e in cui la Sardegna è sempre stata un modello: l'ecosostenibilità. La creazione di nuovi posti letto di questo genere, infatti, ci permette di aumentare la capacità ricettiva dell'isola salvaguardando le nostre meravigliose coste". La Sardegna introduce per la prima volta un nuovo riconoscimento, a cui le strutture possono accedere qualora rispettino determinati requisiti previsti, anche in questo caso, dalle nuove modifiche legge regionale 16/2017. I requisiti non comprendono esclusivamente il rispetto della sostenibilità ambientale, ma anche di quella sociale e culturale, che si attuano ad esempio con l'implementazione di best practices aziendali o con iniziative di carattere architettonico, culturale ed enogastronomico che tengano conto delle specificità, della storia e delle tradizioni della Regione Sardegna. Il tutto è finalizzato all'obiettivo di realizzare un turismo sostenibile per lo sviluppo socioeconomico e la tutela della cultura e della biodiversità, oltre a incentivare la conservazione, gestione e valorizzazione delle risorse del territorio e la transizione ecologica e resiliente ai cambiamenti climatici nonché premiare le strutture ricettive che cooperino allo sviluppo socioeconomico dei territori su cui insistono. Rientrano nei criteri di cui è richiesto il rispetto, ad esempio, il controllo e il contenimento dei rifiuti e dei consumi di energia e acqua, la formazione del personale sui temi della sostenibilità, il controllo e il contenimento dell'impatto delle infrastrutture e dei flussi turistici del territorio, ma anche l'utilizzo per la costruzione e la ristrutturazione di materiali naturali e locali, tipici della tradizione costruttiva locale, la presenza degli spazi verdi, l'introduzione di divieti di fumo, la messa a disposizione di biciclette, la corretta gestione della luce e del rumore, la promozione delle realtà artigianali ed enogastronomiche locali, frutto delle tradizioni del territorio e la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale, dell’identità e delle risorse locali. Le strutture ricettive che dimostreranno di essere in possesso dei requisiti previsti potranno utilizzare uno speciale segno distintivo che le categorizzerà come strutture “ecosostenibili”. Oltre all'introduzione del riconoscimento di struttura ecosostenibile, le strutture del territorio regionale potranno ambire inoltre anche al riconoscimento di "Struttura ricettiva ad accessibilità universale", qualora dimostrino di essere in possesso dei requisiti di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche. "Il turismo della nostra meravigliosa regione mostra di essere sempre più inclusivo, aperto, accogliente e di qualità", conclude l'Assessore Chessa. "Vogliamo lavorare in una direzione che ci consenta di continuare a fare della Sardegna la punta di diamante del turismo nazionale, facendo attenzione a tutti i dettagli che possano garantire ai nostri turisti un'offerta d'eccellenza e diversificata, non solo in termini di accoglienza ma anche dal punto di vista della promozione della cultura e delle tradizioni del nostro territorio, quelle che garantiscono una proposta attrattiva non solo estiva, ma in tutte le stagioni dell'anno, partendo dalle coste ma valorizzando anche l'interno dell'isola". I dati premiano la strada intrapresa in questo senso, con un incremento degli arrivi 2023 (6.377.247 tra porti e aeroporti contro i 6.005.971 del 2022) che conferma che la Sardegna è ancora e sempre in cima alla lista dei desideri turistici internazionali. Anche le scelte fatte per valorizzare e promuovere il territorio nella prossima stagione turistica vanno in un'ottica slow e di attenzione alla sostenibilità, con la presenza di eventi sportivi di valore (dai campionati mondiali di scacchi a Pula agli sport acquatici, dal campionato di Formula 1 di motonautica a Olbia ai rally storici dell'Isola, passando per il tennis e le arti marziali). [post_title] => La Regione Sardegna lancia l'albergo nautico diffuso [post_date] => 2023-10-12T09:49:37+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( [0] => nofascione ) [post_tag_name] => Array ( [0] => nofascione ) ) [sort] => Array ( [0] => 1697104177000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 453807 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_453808" align="alignleft" width="291"] Carlo Schiavon[/caption] Un nuovo player del vasto panorama fintech in un mercato, quello del turismo, sempre più digitalizzato ma non privo di complessità. Si chiama Sekurest e nasce da un progetto imprenditoriale guidato da Carlo Schiavon, manager che vanta una vasta esperienza nel settore, che ha studiato e analizzato le maggiori aree di criticità della “filiera del viaggio” prima di dare vita ad un progetto che mira a garantire protezione finanziaria e flessibilità di pagamento a viaggiatori e operatori del turismo.Il nome Sekurest deriva dal termine inglese “securest”, che sta a indicare “il più sicuro” e dalla fusione di “secure” + “rest”, ovvero “riposo tranquillo”. La scelta di usare la “K” al posto della “C” si ispira invece all’esperanto, la lingua inventata per far dialogare i popoli di tutto il mondo e creare tra di essi comprensione e pace (il termine “sicuro” in esperanto si traduce “sekura”). Una decisione dettata dalla volontà di sottolineare una mission ben precisa: fornire protezione totale e sostenibilità finanziaria a operatori turistici, strutture ricettive, agenzie e viaggiatori, attraverso un ecosistema solido e all’avanguardia. Per la realizzazione del progetto è stato coinvolto un pool di aziende di eccellenza con servizi fra loro complementari, con cui Sekurest ha stipulato importanti accordi allo scopo di garantire ai propri clienti un’unica proposta innovativa di grande valore. Grazie a una piattaforma accessibile, veloce e all’avanguardia, e a un sistema di servizi digitali integrati come Sekurest Pay, Sekurest Lock e Sekurest Chain, la startup guidata da Schiavon si posiziona come nuovo punto di riferimento per la sicurezza finanziaria e l’innovazione nel turismo. Una fintech che offre sicurezza e serenità finanziaria a viaggiatori e imprese in un mercato in costante evoluzione, grazie a un sistema virtuoso che mitiga i rischi finanziari, migliora la redditività dei business e genera maggiore credibilità per gli operatori del settore. [post_title] => Sekurest debutta al TTG la nuova piattaforma di servizi finanziari [post_date] => 2023-10-11T11:40:45+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1697024445000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 453683 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_453690" align="aligncenter" width="499"] ItaliAbsolutely Travel Deals e Fam Trips[/caption] ItaliAbsolutely.com, unico portale b2b di incoming in lingua inglese rivolto ai buyer internazionali, accorcia le distanze tra domanda estera ed offerta nostrana potenziando funzionalità e servizi. Oltre ad informare le agenzie di viaggio estere sulle novità del turismo italiano, fornendo spunti ed ispirazioni per costruire pacchetti di viaggio tailor made, oggi il portale offre due vantaggi in più. Grazie alla partnership siglata con Regiondo, marketplace sul turismo esperienziale utilizzato da oltre sei mila fornitori di tour e attività, la piattaforma proporrà pacchetti ed esperienze di viaggio uniche acquistabili online (sezione Travel Deals). In pochi click ItaliAbsolutely metterà in contatto la domanda internazionale con l’offerta italiana, sia dal punto di vista informativo che commerciale. Operatori e strutture ricettive potranno quindi connettersi con i buyer internazionali ed informarli mediante il sito e la newsletter settimanale, proponendo notizie, iniziative territoriali, approfondimenti e offerte di viaggi e soggiorni. «Contiamo di allargare sempre più il nostro bacino di utenza all’estero con l’obiettivo di diventare un sito di riferimento per l’informazione e la commercializzazione del prodotto Italia sul mercato estero - commenta Daniela Battaglioni, founder & general manager di ItaliAbsolutely». Ad accogliere entusiasti i buyer anche la seconda new entry di questi mesi: i fam trip organizzati in collaborazione con enti ed imprese turistiche italiane. «Sono già centinaia i buery provenienti da tutto il mondo che si sono iscritti per partecipare ai primi educational, dimostrando forte interesse a partecipare a tutti i prossimi eventi in calendario. Il nostro obiettivo è quello di far conoscere all’estero i tesori nascosti dell’Italia, le aree turistiche meno battute dal turismo di massa, creando una vera sinergia con gli operatori italiani – prosegue la general manager». A fare da apripista di questa nuova iniziativa, la Sicilia con i primi due Fam Trip di Messina ( Meet Tourism Messina dal 18 al 22 ottobre - già sold out) e Palermo (BTE Borsa del Turismo Extralberghiero dal 7 al 12 novembre) tra visite culturali, escursioni, esperienze e networking. Per maggiori informazioni: info@italiabsolutely.com Tel: 06.89.01.75.77 [post_title] => ItaliAbsolutely: al via la partnership con Regiondo e i fam trip per buyer [post_date] => 2023-10-11T07:24:52+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza [1] => italiabsolutely [2] => italiabsolutely-fam-trip-messina [3] => italiabsolutely-fam-trip-palermi [4] => italiabsolutely-fam-trips [5] => italiabsolutely-pacchetti-viaggio [6] => italiabsolutely-regiondo [7] => italiabsolutely-tarvel-deals [8] => italiabsolutely-ttg-travel-experience [9] => regiondo ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza [1] => italiabsolutely [2] => italiabsolutely fam trip messina [3] => italiabsolutely fam trip palermi [4] => italiabsolutely fam trips [5] => italiabsolutely pacchetti viaggio [6] => italiabsolutely regiondo [7] => italiabsolutely tarvel deals [8] => italiabsolutely ttg travel experience [9] => regiondo ) ) [sort] => Array ( [0] => 1697009092000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 453728 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si attesta sui 100 milioni di euro il fatturato dell'estate 2023 di Club del Sole, il cui giro d'affari cresce del 16% rispetto all'anno precedente. Allo stesso tempo i margini operativi lordi (ebitda) dell'operatore open sono stati di circa 30 milioni di euro, anche in questo caso posizionandosi su livelli superiori sia al 2022, sia all'anno pre-Covid 2019. I 20 villaggi firmati Club del Sole, presenti in Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Abruzzo e sul lago di Garda, hanno registrato oltre 3 milioni di presenze (+14% rispetto al 2022). In linea con la passata stagione, gli italiani registrano la quota più elevata di presenze, pari al 57% del totale. La quota estera ha rappresentato il 43% del totale, indice di un crescente interesse del mercato internazionale verso l’open air. Di questo segmento, hanno registrato un incremento i mercati Dach (i paesi di lingua tedesca: +11%), nonché gli arrivi dalla Francia (+6%) e dai Paesi Bassi (+11%). "Il mercato apprezza il nostro nuovo posizionamento: un sistema di offerta evoluto, che vede nella natura l’elemento che moltiplica il comfort - spiega il direttore generale di Club del Sole, Angelo Cartelli -. Le percentuali di crescita dal gruppo, più robuste rispetto alle performance del settore turistico, ci confermano che la direzione intrapresa è quella giusta”. Durante il 2023, la compagnia ha investito oltre 35 milioni per potenziare offerta, servizi, ricettività e tecnologia: dal rafforzamento delle strutture sportive con il progetto Bike experience e il padel alle innovazioni di prodotto, come il redesign funzionale e strutturale del comparto f&b, l’installazione di oltre 300 lodge di ultima generazione e il completamento dei progetti di riqualificazione del Romagna Family Village e Rimini Family Village. Lato accoglienza, il progetto Family Dog Friendly, format ricettivo dedicato agli ospiti a quattro zampe, è stato esteso a tutti i villaggi del gruppo, portando nel 2023 a un incremento dell’87% della clientela dog, che rappresenta il 10% della clientela totale. Sul fronte tecnologico, da sempre focus e fattore distintivo del gruppo, è stato infine completamente rinnovato il sito web, è stata affinata l’app My Club del Sole e potenziato il sistema cashless. [post_title] => L'estate di Club del Sole flirta con quota 100 milioni. Ebitda margin attorno al 30% [post_date] => 2023-10-10T11:28:39+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1696937319000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 453710 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un nuovo network di attori dell’accoglienza locale nato con l'obiettivo di unire e raccontare luoghi e persone di una Sicilia ancora inesplorata. In occasione della fiera di Rimini (padiglione C7, corsia 5, stand 421-520), in programma da domani sino al 13 ottobre, parte ufficialmente l'avventura di Sicani Villages, ovvero la rete dei Borghi Sicani: un territorio che dalla costa sud si estende fino ai boschi dell’entroterra, abbracciando un comprensorio di 29 comuni riuniti sotto il distretto rurale di Qualità dei Sicani, vasta area geografica tra le province di Agrigento e Palermo. I Sicani sono una delle prime popolazioni che, in arrivo dalla penisola iberica, ma di origine africana, si insediarono in Sicilia circa 4 mila anni fa. Dal popolo prese il nome il territorio, vario nella morfologia, con rilievi che raggiungono quasi i mille metri di altitudine, ma che si presta a coltivazioni e allevamenti. Tantissime quindi le aree naturalistiche da visitare, ma costellato anche di castelli e musei che racchiudono la storia e l’artigianato locali. I piccoli borghi sono sospesi nel tempo, ricchi di tradizioni storiche, legati ad antichi riti folcloristici e popolati da persone genuine, proprio come i prodotti che realizzano e che crescono in quelle terre. Luoghi semplici, ricchi di contrasti, che racchiudono moltissime eccellenze enogastronomiche e di artigianato tipici della regione. Un'offerta turistica che, mettendo in rete produttori di eccellenze agroalimentari, tour operator, local insider e strutture ricettive di qualità, punta anche sull’accessibilità e sulla sostenibilità per ripensare la fruizione dei piccoli borghi in chiave slow e garantire ai viaggiatori un’immersione autentica nei piccoli centri all’insegna delle esperienze e degli incontri con chi li abita. Ed è proprio l'offerta esperienziale-relazionale dell'entroterra ad aver giocato un ruolo cruciale nella nomina di Agrigento, una delle porte di accesso al territorio dei Sicani, a Capitale della Cultura 2025: una chiara testimonianza del valore di quest’area che sta iniziando a emergere, trovando finalmente una sua voce. [post_title] => Nasce il progetto Sicani Villages, rete di operatori dell'accoglienza del Sud della Sicilia [post_date] => 2023-10-10T10:35:44+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1696934144000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "commerce turistico italia 169 mld euro nei trasporti 194 mld nel ricettivo" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":80,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1261,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"453916","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L’e-commerce turistico in Italia raggiunge i 16,9 miliardi di euro nel settore dei trasporti (71% della spesa complessiva) e i 19,4 miliardi in quello dell’ospitalità (54% del totale). Questi i dati presentati al TTG Travel Experience dall'Osservatorio Travel Innovation della School of Management del Politecnico di Milano.\r

\r

Nel 2023 il comparto dei Trasporti vale complessivamente (come somma di online e offline nelle tre componenti incoming, domestica e outgoing) 23,7 miliardi di €, con una crescita del 41% sul 2022 ma soprattutto del 9% sul 2019, l’ultimo anno pre-pandemia che aveva fatto segnare un valore complessivo di 21,7 miliardi.\r

Anche quest’anno l’eCommerce ha giocato un ruolo primario, crescendo più velocemente del mercato totale (+50% sul 2022 se confrontiamo i soli acquisti online) per un totale di 16,9 miliardi di euro. \r

\r

Se nel 2019 l’incidenza degli acquisti online di comparto era del 55% sul totale, nel 2023 oltre 7 euro spesi su 10 (71%) derivano dal canale digitale; in particolare gli utenti digitali sono molto più propensi a prenotare attraverso canali diretti che indiretti.\r

\r

“Ad oggi, possiamo affermare che il comparto dei trasporti ha abbondantemente superato i valori del periodo pre-pandemia, in particolare per quanto riguarda il noleggio delle auto a finalità turistica e i viaggi aerei, con entrambi i settori in crescita del 13% rispetto al 2019 soprattutto a causa dell’aumento delle tariffe che, in alcuni casi, sono perfino raddoppiate rispetto al 2022. L’unico leggero dato in controtendenza è quello dei trasporti di terra (treni e bus), sostanzialmente stabile rispetto a quattro anni fa, complice il ritorno dei viaggi di lunga tratta” afferma Filippo Renga, Direttore dell’Osservatorio Travel Innovation del Politecnico di Milano.\r

\r

Anche il settore Ricettivo, inteso come somma di alberghiero e extra-alberghiero, è in forte recupero. Considerando sia i flussi incoming che quelli domestici, nel 2023 raggiunge quota 35,8 miliardi, in crescita dell’11% rispetto al 2022, superando del 7% il livello del 2019 quando il totale del comparto (offline più online) valeva 33,4 miliardi di euro.\r

\r

In questo contesto l’eCommerce raggiunge i 19,4 miliardi di € (2,9 miliardi in più rispetto al 2022) e continua a crescere a tassi più alti rispetto al totale del mercato soprattutto nella componente diretta, rappresentando nel complesso il 54% del comparto a valore.\r

\r

Anche il turismo organizzato conferma la ripresa, sebbene i valori del tour operating (crociere escluse) siano ancora leggermente inferiori al 2019 (-2%). Le agenzie di viaggio che sono riuscite a superare il periodo pandemico, invece, registrano per il 2023 un +2% del transato rispetto al 2019.\r

\r

“I dati incoraggianti che possiamo osservare oggi, sebbene risultino in parte drogati da un incremento dei prezzi soprattutto dei vettori a lungo raggio, derivano dal recupero del turismo incoming e outgoing, oltre che da una parziale ripresa dei viaggi d’affari. Il canale digitale si dimostra, ancora una volta, un elemento portante e preferito sia dai viaggiatori che dagli operatori. Questi ultimi dimostrano anche una decisa sensibilità verso le tematiche sociali e ambientali della sostenibilità, che stanno ridefinendo i modelli di business all’insegna della cosiddetta twin transition, dove verde e digitale vanno a braccetto” conclude Eleonora Lorenzini, Direttrice dell’Osservatorio Travel Innovation del Politecnico di Milano.","post_title":"E-commerce turistico in Italia: 16,9 mld di euro nei trasporti, 19,4 mld nel ricettivo","post_date":"2023-10-12T12:06:48+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1697112408000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"453910","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ryanair presenta oggi il suo operativo da Forlì: 4 voli settimanali verso Katowice, vibrante città nel sud della Polonia e 6 voli settimanali per Palermo. La compagnia attende 100mila passeggeri nel FY24, +63% rispetto all’anno precedente. \r

\r

“Con oltre due milioni di passeggeri trasportati fino ad oggi, l’operativo invernale’23 sottolinea il ruolo vitale di Ryanair per il territorio, - dichiara Mauro Bolla, Country Manager per Ryanair Italia -, contribuendo alla crescita ed alla connettività dell’aeroporto di Forlì. Per celebrare il nostro nuovo operativo da Forlì, stiamo lanciando una promozione speciale, con tariffe a partire da soli 24.99€ per viaggi compresi tra novembre ’23 e marzo ’24, prenotabile entro la mezzanotte del 14 Ottobre solo su Ryanair.com”.\r

\r

“Siamo molto felici dell’annuncio che oggi diamo assieme a Ryanair circa il lancio dell’operativo invernale sulle destinazioni di Katowice (Polonia) e Palermo (Sicilia) - prosegue Andrea Stefano Gilardi, Business Aviation, Communication & Marketing Director Forlì Airport -. Ciò a sottolineare il percorso di consolidamento che ci vede al fianco del vettore primo in Italia ed Europa in un’ottica di continuità strategica sia per il nostro scalo sia per tutto il sistema di relazioni che gravita attorno al comparto economico-turistico della Romagna. L’ottima stagione estiva appena conclusa - dalla quale si possono evincere numeri davvero importanti - è il miglior auspicio affinché i risultati di traffico Ryanair trovino conferma e ulteriore slancio nel corso di tutta la Winter 2023-2024. La promozione speciale voluta dalla compagnia aerea a celebrare il nuovo operativo da Forlì rappresenta un’occasione da cogliere al volo”.","post_title":"Ryanair nuovi operativi da Forlì in Polonia e Sicilia","post_date":"2023-10-12T11:50:57+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1697111457000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"453907","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Continua lo sviluppo di Ada, il software gestionale delle agenzie di viaggio Bluvacanze e Vivere&Viaggiare, che nell’autunno 2022 è diventata una piattaforma di analisi a tutti gli effetti. Oggi, la funzionalità che va ad aggiungersi riguarda la gestione “gruppi”, come noto ai più un’attività di agenzia articolata e che richiede grande responsabilità da parte degli imprenditori.\r

\r

Da ottobre 2023, in Ada – acronimo di Adaptive Data Automation nonché nome di Ada Lovelace Byron, figlia del poeta romantico inglese Lord Byron e riconosciuta come prima programmatrice di computer al mondo, nel 1800 – entra il prodotto Gruppi organizzato dai punti vendita della rete, aprendosi alla fruibilità da parte di tutte le associate.\r

\r

Questa ulteriore implementazione di Ada, un sistema proprietario esclusivo di Bluvacanze, capace di monitorare seduta stante tutti gli indicatori di performance e mettere a disposizione degli agenti le informazioni strategiche in tempo reale, rappresenta ora un’opportunità ulteriore per accompagnare le agenzie alla realizzazione di attività fortemente redditizie.\r

\r

La rete agenziale del Gruppo Bluvacanze, di fatto l’agenzia di viaggi più grande d’Italia, arriva allo sviluppo della nuova funzionalità Gruppi in Ada dopo innumerevoli esperienze all’attivo degli imprenditori associati, che si distinguono per l’ottima capacità organizzativa e di comunicazione.\r

\r

Via via che vengono creati, gli itinerari verranno pubblicati e, nel loro insieme, comporranno un catalogo B2B vero e proprio, ad uso e consumo di tutti i punti vendita, mentre B2C appariranno in Bluvacanze.it che dalla fine dell’estate è diventato un sito e-commerce con finalizzazione in agenzia","post_title":"Bluvacanze implementa il software Ada con i gruppi","post_date":"2023-10-12T11:39:37+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1697110777000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"453894","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_453895\" align=\"alignleft\" width=\"328\"] taglio del nastro al TTG Travel Experience[/caption]\r

\r

L’Italia come meta esclusiva: è uno dei punti che emerge dallo studio di Enit condotto da Unioncamere con il supporto tecnico di Isnart. Oltre il 20% dei turisti stranieri sceglie le nostre destinazioni espressamente attratti dallo stile di vita italiano, associando al nostro Paese una “allure” di esclusività.\r

\r

L’indagine diretta alle strutture ricettive italiane, realizzata da Isnart per Enit e Unioncamere a metà settembre 2023, conferma le previsioni di fine luglio, con una crescita delle vendite rispetto al 2019, l’ultimo anno pre-pandemia. Gli operatori segnalano in chiusura d’estate un tasso di occupazione medio delle camere del 75,3% a luglio e dell’85% ad agosto, circa 1 camera in più ogni 10 rispetto al 2019.\r

\r

Il tasso medio di occupazione camere più elevato si è registrato nelle strutture delle località balneari (89,4%), ma più che positivo è anche il bilancio delle città d’arte (83,3%) e delle strutture in montagna (82,7%).\r

Dai primi dati di settembre emerge un 60,2% di camere occupate/prenotate già a metà mese, complice il clima ancora caldo che favorisce gli ultimi bagni di sole e mare, oltre alle tradizionali visite di fine estate nelle città d’arte (62,8%).\r

\r

Le vendite più consistenti nel comparto extralberghiero sono state in luglio (75,9%) e agosto (86,7%), trainate dai campeggi (82,3% luglio, 94,1% agosto), strutture che appaiono continuare a privilegiare le forme di turismo outdoor, più a contatto con la natura. A settembre, invece, va meglio l’hôtellerie (61,9%) dove sono gli hotel di medio-alta categoria a registrare il tasso di occupazione più elevato del periodo (67,1% nei 4-5 stelle). A fronte di una lieve in flessione del turismo di prossimità, l’andamento appare più che compensato dalla crescita dei turisti stranieri rispetto all’estate 2022, segnalata da oltre il 30% degli esercenti, in particolare dei turisti provenienti da Germania, Francia, Belgio e Paesi Bassi.\r

\r

Quanto alle previsioni per la stagione autunnale, risultano prenotate il 44,8% delle camere offerte per i soggiorni di ottobre, dato già oggi al di sopra del venduto 2019. Per quanto concerne il dato relativo alle prenotazioni per novembre (42,8%) e dicembre (28,7%), complice anche il favorevole calendario dei ponti festivi, esse risultano già superiori a quanto registrato nello stesso periodo del 2022.\r

\r

In continuità con le strategie di pricing adottate durante la stagione estiva, le tariffe applicate per questo autunno sono più alte di quelle del 2022 per 4 strutture su 10. Una scelta che, unitamente ai buoni risultati ottenuti in termini di vendita già da inizio anno, porta il 45% delle imprese a prevedere di riuscire a conseguire un utile di bilancio a fine anno (dato più del doppio del settembre 2022, quando questa previsione era stata formulata solo dal 20% degli operatori).\r

\r

[caption id=\"attachment_453896\" align=\"aligncenter\" width=\"542\"] ministro del Turismo Daniela Santanchè[/caption]\r

\r

“Le tendenze che emergono dallo studio sono un’ulteriore conferma che l’Italia sta intercettando la ripresa del turismo, con un aumento della domanda da parte dei turisti stranieri, i quali vedono nell’Italia – e a ragione – la destinazione ideale per vivere esperienze esclusive all’insegna dello stile di vita italiano che, al pari del ‘Made in Italy’, rappresenta un vero marchio di eccellenza e qualità. Parliamo perlopiù di turisti con redditi di fascia medio-alta e un’importante propensione alla spesa, il che dà vita a quel turismo di alta gamma, che è essenziale per il benessere economico dell’Italia – e lo conferma la proiezione di bilanci in utile per un’azienda turistica su due – in quanto è un segmento che genera entrate significative, crea posti di lavoro, aumenta la visibilità e l’immagine del brand nazionale, stimola altri settori dell’economia e contribuisce, in sintesi, a essere un traino per il turismo tutto, compreso quello a basso costo” commenta il ministro del Turismo Daniela Santanchè.\r

\r

“L'Italia è benedetta da una bellezza naturale straordinaria, dai paesaggi mozzafiato alla magnificenza del patrimonio artistico, un'opportunità per il turismo dal sempre maggiore potenziale, grazie alla sua straordinaria combinazione di cultura, cucina, bellezze naturali e accessibilità. È un onore complimentarsi con il nostro Paese per il suo impegno nel mantenere e migliorare il suo status di destinazione turistica di prima classe. Con il giusto sostegno e promozione, l'Italia continuerà ad attrarre sempre più turisti” dichiara Ivana Jelinic, Presidente e Ceo ENIT.\r

\r

Dall’indagine diretta ai turisti in vacanza in Italia, svolta da ISNART per l’Osservatorio sull’Economia del Turismo di Unioncamere e delle Camere di commercio nel corso dell’estate 2023, emerge come il caro prezzi abbia influenzato il profilo di spesa dei molti turisti in questa estate.\r

\r

Se consideriamo la spesa media giornaliera del turista nell’estate 2023, 71 euro al giorno pro-capite vanno per l’alloggio (tra strutture ricettive e mercato parallelo degli affitti brevi), con un aumento di 15 euro per ogni giorno di vacanza rispetto all’estate 2022 (+27%).\r

\r

Questo ha portato molti turisti a cercare di risparmiare su altre voci, in particolare sui pasti consumati fuori casa, i divertimenti, lo shopping ma anche la cultura. Non sorprende, quindi, che la spesa media per beni e servizi acquistati sul luogo di vacanza, risultato di 60 euro al giorno a persona, appare ridotta sia rispetto alla scorsa estate (-13%) che a quella del 2019 (-5%). Quando invece si va a considerare la fascia più alto spendente, questa riguarda prevalentemente il turista straniero per il quale la spesa media per l’alloggio sale a 184 euro al giorno a persona (110 euro in più del turista medio straniero in Italia) e per gli acquisti di beni e servizi sul territorio a 209 euro (ovvero quasi il triplo della spesa media). In particolare, il 68% dei turisti stranieri spende in vacanza per l’acquisto di moda ed abbigliamento (contro la media Italia del 30%) ed in acquisti dell’artigianato tipico (25% contro una media Italia del 19%).“Il turismo del lusso inizia a configurarsi come un segmento di mercato in espansione anche per il nostro Paese. La ricerca di “esperienze esclusive” che vedono intrecciarsi il viaggio di lusso, l’alta qualità del “Made in Italy” nelle sue diverse declinazioni ed una forte sensibilità per la sostenibilità dell’offerta, attira crescenti flussi di clientela alto spendente, in particolare internazionale”, sottolinea Loretta Credaro, Presidente di Isnart.\r

\r

Infine, per quanto concerne la valutazione complessiva della vacanza in Italia, si conferma un forte gradimento espresso dai turisti che visitano il nostro Paese, tanto italiani (voto medio 8,2) che stranieri (voto medio 8,4). A soddisfare pienamente, in particolare, è la ristorazione ed i prodotti dell’enogastronomia locale ed il nostro risultare accoglienti. Giudizi positivi che i turisti condividono sempre più sul web, lasciando recensioni on line, abitudine che riguardava il 39% degli intervistati nell’estate 2022 e che è salita al 47% dei rispondenti di quest’anno. I social più utilizzati sono Instagram (39,7% dei turisti che postano recensioni), Facebook (35,7%) e TripAdvisor (28,8%), seguiti da Google, Booking e Twitter.\r

Il l web ed i social media sono oramai il primo e più importante veicolo di comunicazione delle eccellenze del Paese, influenzando il 48% dei turisti nella loro scelta della destinazione.","post_title":"Enit: Italia meta di lusso esclusiva","post_date":"2023-10-12T10:31:33+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["daniela-santanche","enit","in-evidenza","stranieri-in-italia","turismo-di-lusso-in-italia","turismo-in-italia"],"post_tag_name":["daniela santanchè","Enit","In evidenza","stranieri in italia","turismo di lusso in italia","turismo in italia"]},"sort":[1697106693000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"453889","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_409469\" align=\"alignleft\" width=\"281\"] Gianni Chessa assessore al turismo della Sardegna[/caption]\r

\r

La Regione Sardegna introduce - grazie alla modifica della legge regionale 16/2017 - una grande novità in termini di ricettività e ospitalità: l'albergo nautico diffuso. Una struttura ricettiva di nuova concezione, che unisce i servizi a terra (dove si ubicheranno accoglienza, registrazione e assistenza al cliente, oltre ai normali servizi alberghieri) con l'opportunità di vivere la bellezza delle coste sarde, grazie alla possibilità delle imbarcazioni di muoversi - nelle sole ore diurne - nel raggio di tre miglia dalla propria ubicazione portuale.Gli alberghi nautici diffusi saranno composti da un numero non inferiore a sette unità da diporto per non meno di cinquanta posti letto “in cabina”, e potranno essere concesse in uso ai clienti solo con contratti di locazione di durata compresa fra un minimo di 24 ore ed un massimo di quattro settimane.\r

\r

Non è consentita la navigazione notturna e quella oltre le tre miglia dalle linee base delle acque territoriali delle unità da diporto costituenti albergo nautico diffuso.\r

\r

\"L'introduzione di questa nuova tipologia di struttura ricettiva è la dimostrazione di come la Sardegna sappia essere un punto di riferimento per il turismo nazionale, con la normazione tempestiva di nuove frontiere dell'ospitalità, che ci permettono ancora una volta di essere all'avanguardia in Italia e nel mondo\", commenta l'Assessore Regionale del Turismo, Artigianato e Commercio Giovanni Chessa. \"Inoltre, l'albergo nautico diffuso ci consente di continuare a lavorare in una direzione che ci sta molto a cuore e in cui la Sardegna è sempre stata un modello: l'ecosostenibilità. La creazione di nuovi posti letto di questo genere, infatti, ci permette di aumentare la capacità ricettiva dell'isola salvaguardando le nostre meravigliose coste\".\r

\r

La Sardegna introduce per la prima volta un nuovo riconoscimento, a cui le strutture possono accedere qualora rispettino determinati requisiti previsti, anche in questo caso, dalle nuove modifiche legge regionale 16/2017.\r

\r

I requisiti non comprendono esclusivamente il rispetto della sostenibilità ambientale, ma anche di quella sociale e culturale, che si attuano ad esempio con l'implementazione di best practices aziendali o con iniziative di carattere architettonico, culturale ed enogastronomico che tengano conto delle specificità, della storia e delle tradizioni della Regione Sardegna. Il tutto è finalizzato all'obiettivo di realizzare un turismo sostenibile per lo sviluppo socioeconomico e la tutela della cultura e della biodiversità, oltre a incentivare la conservazione, gestione e valorizzazione delle risorse del territorio e la transizione ecologica e resiliente ai cambiamenti climatici nonché premiare le strutture ricettive che cooperino allo sviluppo socioeconomico dei territori su cui insistono.\r

\r

Rientrano nei criteri di cui è richiesto il rispetto, ad esempio, il controllo e il contenimento dei rifiuti e dei consumi di energia e acqua, la formazione del personale sui temi della sostenibilità, il controllo e il contenimento dell'impatto delle infrastrutture e dei flussi turistici del territorio, ma anche l'utilizzo per la costruzione e la ristrutturazione di materiali naturali e locali, tipici della tradizione costruttiva locale, la presenza degli spazi verdi, l'introduzione di divieti di fumo, la messa a disposizione di biciclette, la corretta gestione della luce e del rumore, la promozione delle realtà artigianali ed enogastronomiche locali, frutto delle tradizioni del territorio e la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale, dell’identità e delle risorse locali. Le strutture ricettive che dimostreranno di essere in possesso dei requisiti previsti potranno utilizzare uno speciale segno distintivo che le categorizzerà come strutture “ecosostenibili”.\r

\r

Oltre all'introduzione del riconoscimento di struttura ecosostenibile, le strutture del territorio regionale potranno ambire inoltre anche al riconoscimento di \"Struttura ricettiva ad accessibilità universale\", qualora dimostrino di essere in possesso dei requisiti di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche.\r

\r

\"Il turismo della nostra meravigliosa regione mostra di essere sempre più inclusivo, aperto, accogliente e di qualità\", conclude l'Assessore Chessa. \"Vogliamo lavorare in una direzione che ci consenta di continuare a fare della Sardegna la punta di diamante del turismo nazionale, facendo attenzione a tutti i dettagli che possano garantire ai nostri turisti un'offerta d'eccellenza e diversificata, non solo in termini di accoglienza ma anche dal punto di vista della promozione della cultura e delle tradizioni del nostro territorio, quelle che garantiscono una proposta attrattiva non solo estiva, ma in tutte le stagioni dell'anno, partendo dalle coste ma valorizzando anche l'interno dell'isola\".\r

\r

I dati premiano la strada intrapresa in questo senso, con un incremento degli arrivi 2023 (6.377.247 tra porti e aeroporti contro i 6.005.971 del 2022) che conferma che la Sardegna è ancora e sempre in cima alla lista dei desideri turistici internazionali. Anche le scelte fatte per valorizzare e promuovere il territorio nella prossima stagione turistica vanno in un'ottica slow e di attenzione alla sostenibilità, con la presenza di eventi sportivi di valore (dai campionati mondiali di scacchi a Pula agli sport acquatici, dal campionato di Formula 1 di motonautica a Olbia ai rally storici dell'Isola, passando per il tennis e le arti marziali).","post_title":"La Regione Sardegna lancia l'albergo nautico diffuso","post_date":"2023-10-12T09:49:37+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["nofascione"],"post_tag_name":["nofascione"]},"sort":[1697104177000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"453807","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_453808\" align=\"alignleft\" width=\"291\"] Carlo Schiavon[/caption]\r

\r

Un nuovo player del vasto panorama fintech in un mercato, quello del turismo, sempre più digitalizzato ma non privo di complessità. Si chiama Sekurest e nasce da un progetto imprenditoriale guidato da Carlo Schiavon, manager che vanta una vasta esperienza nel settore, che ha studiato e analizzato le maggiori aree di criticità della “filiera del viaggio” prima di dare vita ad un progetto che mira a garantire protezione finanziaria e flessibilità di pagamento a viaggiatori e operatori del turismo.Il nome Sekurest deriva dal termine inglese “securest”, che sta a indicare “il più sicuro” e dalla fusione di “secure” + “rest”, ovvero “riposo tranquillo”. La scelta di usare la “K” al posto della “C” si ispira invece all’esperanto, la lingua inventata per far dialogare i popoli di tutto il mondo e creare tra di essi comprensione e pace (il termine “sicuro” in esperanto si traduce “sekura”). Una decisione dettata dalla volontà di sottolineare una mission ben precisa: fornire protezione totale e sostenibilità finanziaria a operatori turistici, strutture ricettive, agenzie e viaggiatori, attraverso un ecosistema solido e all’avanguardia.\r

\r

Per la realizzazione del progetto è stato coinvolto un pool di aziende di eccellenza con servizi fra loro complementari, con cui Sekurest ha stipulato importanti accordi allo scopo di garantire ai propri clienti un’unica proposta innovativa di grande valore. Grazie a una piattaforma accessibile, veloce e all’avanguardia, e a un sistema di servizi digitali integrati come Sekurest Pay, Sekurest Lock e Sekurest Chain, la startup guidata da Schiavon si posiziona come nuovo punto di riferimento per la sicurezza finanziaria e l’innovazione nel turismo. Una fintech che offre sicurezza e serenità finanziaria a viaggiatori e imprese in un mercato in costante evoluzione, grazie a un sistema virtuoso che mitiga i rischi finanziari, migliora la redditività dei business e genera maggiore credibilità per gli operatori del settore. ","post_title":"Sekurest debutta al TTG la nuova piattaforma di servizi finanziari","post_date":"2023-10-11T11:40:45+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1697024445000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"453683","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_453690\" align=\"aligncenter\" width=\"499\"] ItaliAbsolutely Travel Deals e Fam Trips[/caption]\r

\r

ItaliAbsolutely.com, unico portale b2b di incoming in lingua inglese rivolto ai buyer internazionali, accorcia le distanze tra domanda estera ed offerta nostrana potenziando funzionalità e servizi.\r

\r

Oltre ad informare le agenzie di viaggio estere sulle novità del turismo italiano, fornendo spunti ed ispirazioni per costruire pacchetti di viaggio tailor made, oggi il portale offre due vantaggi in più. Grazie alla partnership siglata con Regiondo, marketplace sul turismo esperienziale utilizzato da oltre sei mila fornitori di tour e attività, la piattaforma proporrà pacchetti ed esperienze di viaggio uniche acquistabili online (sezione Travel Deals). In pochi click ItaliAbsolutely metterà in contatto la domanda internazionale con l’offerta italiana, sia dal punto di vista informativo che commerciale. Operatori e strutture ricettive potranno quindi connettersi con i buyer internazionali ed informarli mediante il sito e la newsletter settimanale, proponendo notizie, iniziative territoriali, approfondimenti e offerte di viaggi e soggiorni.\r

\r

«Contiamo di allargare sempre più il nostro bacino di utenza all’estero con l’obiettivo di diventare un sito di riferimento per l’informazione e la commercializzazione del prodotto Italia sul mercato estero - commenta Daniela Battaglioni, founder & general manager di ItaliAbsolutely». \r

\r

Ad accogliere entusiasti i buyer anche la seconda new entry di questi mesi: i fam trip organizzati in collaborazione con enti ed imprese turistiche italiane.\r

\r

«Sono già centinaia i buery provenienti da tutto il mondo che si sono iscritti per partecipare ai primi educational, dimostrando forte interesse a partecipare a tutti i prossimi eventi in calendario. Il nostro obiettivo è quello di far conoscere all’estero i tesori nascosti dell’Italia, le aree turistiche meno battute dal turismo di massa, creando una vera sinergia con gli operatori italiani – prosegue la general manager». \r

\r

A fare da apripista di questa nuova iniziativa, la Sicilia con i primi due Fam Trip di Messina ( Meet Tourism Messina dal 18 al 22 ottobre - già sold out) e Palermo (BTE Borsa del Turismo Extralberghiero dal 7 al 12 novembre) tra visite culturali, escursioni, esperienze e networking.\r

\r

\r

\r

Per maggiori informazioni: \r

info@italiabsolutely.com\r

Tel: 06.89.01.75.77","post_title":"ItaliAbsolutely: al via la partnership con Regiondo e i fam trip per buyer","post_date":"2023-10-11T07:24:52+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":["in-evidenza","italiabsolutely","italiabsolutely-fam-trip-messina","italiabsolutely-fam-trip-palermi","italiabsolutely-fam-trips","italiabsolutely-pacchetti-viaggio","italiabsolutely-regiondo","italiabsolutely-tarvel-deals","italiabsolutely-ttg-travel-experience","regiondo"],"post_tag_name":["In evidenza","italiabsolutely","italiabsolutely fam trip messina","italiabsolutely fam trip palermi","italiabsolutely fam trips","italiabsolutely pacchetti viaggio","italiabsolutely regiondo","italiabsolutely tarvel deals","italiabsolutely ttg travel experience","regiondo"]},"sort":[1697009092000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"453728","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si attesta sui 100 milioni di euro il fatturato dell'estate 2023 di Club del Sole, il cui giro d'affari cresce del 16% rispetto all'anno precedente. Allo stesso tempo i margini operativi lordi (ebitda) dell'operatore open sono stati di circa 30 milioni di euro, anche in questo caso posizionandosi su livelli superiori sia al 2022, sia all'anno pre-Covid 2019.\r

\r

I 20 villaggi firmati Club del Sole, presenti in Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Abruzzo e sul lago di Garda, hanno registrato oltre 3 milioni di presenze (+14% rispetto al 2022). In linea con la passata stagione, gli italiani registrano la quota più elevata di presenze, pari al 57% del totale. La quota estera ha rappresentato il 43% del totale, indice di un crescente interesse del mercato internazionale verso l’open air. Di questo segmento, hanno registrato un incremento i mercati Dach (i paesi di lingua tedesca: +11%), nonché gli arrivi dalla Francia (+6%) e dai Paesi Bassi (+11%).\r

\r

\"Il mercato apprezza il nostro nuovo posizionamento: un sistema di offerta evoluto, che vede nella natura l’elemento che moltiplica il comfort - spiega il direttore generale di Club del Sole, Angelo Cartelli -. Le percentuali di crescita dal gruppo, più robuste rispetto alle performance del settore turistico, ci confermano che la direzione intrapresa è quella giusta”.\r

\r

Durante il 2023, la compagnia ha investito oltre 35 milioni per potenziare offerta, servizi, ricettività e tecnologia: dal rafforzamento delle strutture sportive con il progetto Bike experience e il padel alle innovazioni di prodotto, come il redesign funzionale e strutturale del comparto f&b, l’installazione di oltre 300 lodge di ultima generazione e il completamento dei progetti di riqualificazione del Romagna Family Village e Rimini Family Village. Lato accoglienza, il progetto Family Dog Friendly, format ricettivo dedicato agli ospiti a quattro zampe, è stato esteso a tutti i villaggi del gruppo, portando nel 2023 a un incremento dell’87% della clientela dog, che rappresenta il 10% della clientela totale. Sul fronte tecnologico, da sempre focus e fattore distintivo del gruppo, è stato infine completamente rinnovato il sito web, è stata affinata l’app My Club del Sole e potenziato il sistema cashless.\r

\r

","post_title":"L'estate di Club del Sole flirta con quota 100 milioni. Ebitda margin attorno al 30%","post_date":"2023-10-10T11:28:39+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1696937319000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"453710","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un nuovo network di attori dell’accoglienza locale nato con l'obiettivo di unire e raccontare luoghi e persone di una Sicilia ancora inesplorata. In occasione della fiera di Rimini (padiglione C7, corsia 5, stand 421-520), in programma da domani sino al 13 ottobre, parte ufficialmente l'avventura di Sicani Villages, ovvero la rete dei Borghi Sicani: un territorio che dalla costa sud si estende fino ai boschi dell’entroterra, abbracciando un comprensorio di 29 comuni riuniti sotto il distretto rurale di Qualità dei Sicani, vasta area geografica tra le province di Agrigento e Palermo.\r

\r

I Sicani sono una delle prime popolazioni che, in arrivo dalla penisola iberica, ma di origine africana, si insediarono in Sicilia circa 4 mila anni fa. Dal popolo prese il nome il territorio, vario nella morfologia, con rilievi che raggiungono quasi i mille metri di altitudine, ma che si presta a coltivazioni e allevamenti. Tantissime quindi le aree naturalistiche da visitare, ma costellato anche di castelli e musei che racchiudono la storia e l’artigianato locali. I piccoli borghi sono sospesi nel tempo, ricchi di tradizioni storiche, legati ad antichi riti folcloristici e popolati da persone genuine, proprio come i prodotti che realizzano e che crescono in quelle terre. Luoghi semplici, ricchi di contrasti, che racchiudono moltissime eccellenze enogastronomiche e di artigianato tipici della regione.\r

\r

Un'offerta turistica che, mettendo in rete produttori di eccellenze agroalimentari, tour operator, local insider e strutture ricettive di qualità, punta anche sull’accessibilità e sulla sostenibilità per ripensare la fruizione dei piccoli borghi in chiave slow e garantire ai viaggiatori un’immersione autentica nei piccoli centri all’insegna delle esperienze e degli incontri con chi li abita. Ed è proprio l'offerta esperienziale-relazionale dell'entroterra ad aver giocato un ruolo cruciale nella nomina di Agrigento, una delle porte di accesso al territorio dei Sicani, a Capitale della Cultura 2025: una chiara testimonianza del valore di quest’area che sta iniziando a emergere, trovando finalmente una sua voce.","post_title":"Nasce il progetto Sicani Villages, rete di operatori dell'accoglienza del Sud della Sicilia","post_date":"2023-10-10T10:35:44+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1696934144000]}]}}