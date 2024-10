Ci ha lasciato il grande Luciano Adami È morto questa mattina a Milano Luciano Adami. Ci ha lasciato uno che aveva al posto delle idee dei panorami, delle frontiere e ogni volta cercava di raggiungerle, con una fantasia imprenditoriale che non si è più vista nel nostro settore. Uomo dalla simpatia travolgente ma anche severamente gentile. Una chiacchierata con lui ti faceva aprire così tanto il cervello che ad un certo punto dovevi dire: Lucia’, basta, sei troppo oltre per per me. Titolare del tour operator Aviomar e tra i fondatori di Astoi Confindustria viaggi, ha portato nel settore un segno di innovazione e coraggio. Quando ci incontravamo era sempre una piccola festa. Mi dispiace molto che se ne sia andato. Uno dei pochi cervelli funzionanti che abbia mai incontrato. E poi quell’assenza totale di vanagloria, quella modestia che è essenzialmente solo di chi coltiva la cultura delle grandi idee. Mi mancava già quando si era ritirato e ne chiedevo sempre notizie a Luca. Adesso sarà un po’ più dura. Tutto il gruppo Travel si stringe alla famiglia. Condividi

