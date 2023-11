Bto: scatta il countdown per la 15esima edizione, i dettagli del programma A meno di due settimane dall’apertura della quindicesima edizione di Bto – Be Travel Onlife (alla Stazione Leopolda di Firenze il 22 e 23 novembre prossimi), è sempre il tema 2023 a tenere banco. “Sapiens meet AI”, questo il filo conduttore che si focalizzerà sulla ricerca della centralità dell’elemento umano nel complesso rapporto con l’intelligenza artificiale. Oltre 100 gli eventi con alcuni tra i maggiori esperti del settore tra approfondimenti, seminari, workshop, contaminazioni e speech futuristici per conoscere le nuove tendenze tecnologiche applicate al travel, declinate nei quattro topic di Bto: Destination, Digital Strategy, Food &Wine Tourism e Hospitality. La kermesse (la cui organizzazione è affidata a Toscana Promozione Turistica, PromoFirenze e Fondazione Sistema Toscana) vuole essere viaggio che superi la contrapposizione tra intelligenza artificiale e umana e che faccia comprendere come l’AI cambierà l’esperienza di viaggio e l’organizzazione dei sevizi turistici in uno scenario che vede sempre centrale il fattore umano, Sapiens, appunto. Anche le statistiche uscite nell’ultimo periodo sui trend portano a questa direzione: le chatbots basate su AI hanno gestito le richieste dei clienti il 50% più velocemente rispetto agli operatori umani; l’intelligenza artificiale è stata in grado di rilevare il sentiment nelle recensioni degli hotel con un tasso di precisione del 95%; l’85% dei turisti ha provato e apprezzato le cucine e i ristoranti consigliate dall’intelligenza artificiale; l’analisi predittiva è stata in grado di prevedere la domanda di crociere con una precisione del 92%. Il ricco programma di Bto (consultabile a questo link), costruito dal direttore scientifico Francesco Tapinassi insieme agli 80 esperti dell’Advisory Board, indagherà a fondo il tema IA per delineare questo nuovo Sapiens dove l’Intelligenza artificiale raggiunge la sua massima espressione sempre e solo con la creatività umana. Condividi

