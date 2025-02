Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 484257 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un successo quasi inaspettato quello del Tove 2025, che in qualche modo promuove il fatto di essere rimasti al Melià Milano. Alle 11,30 di domenica mattina le agenzie di viaggio sono già più di 100 e altre sono attese nella giornata. Come potrete vedere dalle foto tutti i desk stanno lavorando e, parlando con qualche espositore, anche con profitto. Le scommesse più difficili sono quelle che persegui al di là del fatto comune. Mentre la Bit si spostava a Rho, noi siamo rimasti a Milano, perché Milano è il centro del business. [gallery columns="4" ids="484287,484261,484259,484290,484286,484260,484263,484285,484292,484264,484291,484289,484288,484267,484265,484262"] [post_title] => Boom di agenzie e operatori al Tove 2025 [post_date] => 2025-02-09T11:42:04+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( [0] => topnews ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Top News ) ) [sort] => Array ( [0] => 1739101324000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 484230 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il presidente di Fiavet Confcommercio Giuseppe Ciminnisi ci invia una lettera aperta sui fatti di Roccaraso che volentieri pubblichiamo. “Sono stupito che un giornalista di grande livello come Maurizio Belpietro definisca il caso di Roccaraso un evento nei confronti del quale è stato espresso “un atteggiamento di superiorità nei confronti dei visitatori”. Sicuramente qui nessuno vuole “scegliersi i turisti che vuole”, siamo completamente fuori tema rispetto ciò che è accaduto. Fiavet Confcommercio, e credo anche ogni altra associazione di turismo organizzato, si è vista in questa occasione sbeffeggiata da persone, che hanno commesso un abuso, che sembra siano state pagate in contanti, senza traccia fiscale, e che se ne vantino sui social in barba alla legge. Le normative nazionali e regionali indicano che l’attività tipica delle agenzie di viaggio è quella di intermediare e organizzare viaggi e gite, anche di un solo giorno. Queste attività sono disciplinate dalla legge e i viaggiatori che si rivolgono a vere agenzie di viaggio sono assicurati, tutelati contro ogni evenienza. Ed è qui la beffa. Abusivismo Ritengo che bisogna intervenire subito per contrastare questi fenomeni di abusivismo che incoraggiano platealmente a infrangere le normative vigenti e soprattutto prevaricano diritti e tutela dei viaggiatori. La mia lotta all’abusivismo è costante, e tengo particolarmente, da siciliano e uomo del Sud, all’orgoglio della legalità Lo Stato perde più di 2 miliardi di euro ogni anno di evasione fiscale per questi “giochetti”, per queste “gitarelle”. Concorrenza sleale Prego quindi in primis le persone, i consumatori a non mettere in mano le proprie vite, i propri momenti di felicità, a chi opera nell’illegalità e non dà nessuna garanzia. Che sia ben chiaro, infatti, che l’abusivismo è una frode prima di tutto per il consumatore. E poi mi appello alle Istituzioni, perché non lascino impuniti coloro che trasgrediscono la legge. Una impunità che rappresenterebbe una concorrenza sleale e grave per tutti coloro che operano nella legalità, rispettano le norme, pagano le tasse e fondi di garanzia in piena trasparenza. Fiavet Confcommercio si è sempre resa disponibile per un dialogo su questi temi, particolarmente Fiavet Campania dove ogni giorno gli associati combattono e cercano incontri per soluzioni possibili alla luce del rispetto delle regole. Mi auguro, quindi, che sia a livello nazionale sia a livello regionale le Istituzioni trovino il modo per venirci incontro su questa tematica, rimanendo, giustamente, loro stesse, autorità di controllo e gestione, come deve essere quando si tratta di cosa pubblica, dove si impone la trasparenza al di sopra ogni interesse, che poi dovrebbe essere anche nell’etica del giornalismo». [post_title] => Ciminnisi (Fiavet): “Roccaraso esempio di abusivismo e illegalità" [post_date] => 2025-02-07T13:32:08+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( [0] => topnews ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Top News ) ) [sort] => Array ( [0] => 1738935128000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 484206 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Dopo un 2024 all’insegna delle crescita, gli investimenti della Scuderia di Lipica proseguono sulla linea dello sviluppo e dell’affinamento dei servizi. L'attività ed i programmi della struttura slovena si concentreranno soprattutto su mice, sport e digitalizzazione. Ancora una volta la struttura sarà presente al Travel Open Village Evolution che il gruppo Travel organizza dal 9 al 10 febbraio all'Hotel Melià. Nel 2024 la Scuderia ha superato i numeri del 2019 ed è riuscita a crescere rispetto al 2023. «Nell’anno appena iniziato - spiega Aaron Uazeua business development e sales manager Lipica - punteremo sulla digitalizzazione sia del sistema b2c che del b2b. Non solo, ma ci concentreremo sullo sviluppo del settore mice». A Lipica infatti sono state rinnovate alcune aree della scuderia, grazie alle quali l’offerta per il mice è ora più ricca e completa. La struttura dispone infatti di una grande sala attrezzata per eventi. Per quanto riguarda lo sport, Lipica ha concluso nel 2024 un investimento importante sulla costruzione di un nuovo centro sportivo che comprende 4 campi da tennis con tutti i servizi annessi. L’Italia rappresenta uno dei tre principali mercati stranieri per la Scuderia. Per quanto riguarda i nuovi mercati Lipica investirà molto sulla Polonia. A Lipica procede intanto il radicale restyling della Spa dell’Hotel Maestoso. A breve la clientela avrà a disposizione una nuova piscina con aree wellness, saune e centro fitness di alto livello. Non solo ma sarà ristrutturata anche la reception del campo da Golf. [post_title] => Scuderia Lipica, al TovE con gli investimenti sui servizi e la digitalizzazione [post_date] => 2025-02-07T11:58:47+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1738929527000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 484195 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un patto per il turismo: I Borghi più belli d'Italia nelle Marche e Assohotel Fano, Torrette e Marotta (Pesaro Urbino), siglano un Protocollo d'Intesa per creare un circuito sinergico volto a promuovere i borghi marchigiani e a diffondere la conoscenza del loro patrimonio tra i turisti che soggiornano nelle strutture associate ad Assohotel, con l'obiettivo di arrivare sui mercati nazionali e internazionali con un binomio costa-aree interne in grado di favorire le realizzazione di pacchetti turistici e di valorizzare le bellezze e le peculiarità dei territori attraverso un'offerta di qualità. Il Protocollo prevede che gli albergatori espongano materiali informativi (brochure, mappe, poster) forniti dai borghi e che questi siano anche veicolati tramite i canali digitali, nei siti internet e sulle pagine social. Si studierà una comunicazione congiunta da proporre in occasione delle Fiere e delle Borse del Turismo nazionali e internazionali, e per eventi promozionali e creazione di percorsi turistici tematici. "Mettere a sistema le nostre realtà sia la carta vincente per diversificare l'offerta turistica e implementare i flussi turistici in entrata, proponendo ai turisti mete di qualità e luoghi autentici come i nostri borghi marchigiani", il commento di Boris Rapa responsabile Assohotel Pesaro Urbino. "Lavorare insieme agli albergatori della costa significa creare un ponte tra mare ed entroterra, unendo forze e risorse per promuovere una destinazione capace di soddisfare i visitatori", ha evidenziato Cristiana Nardi, presidente de I Borghi Più Belli d'Italia nelle Marche [post_title] => Accordo per rafforzare i Borghi più belli d'Italia fra le Marche e Assohotel [post_date] => 2025-02-07T11:08:29+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1738926509000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 484192 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La Malesia ha registrato poco più di 25 milioni di arrivi turistici internazionali nel 2024, mancando l'obiettivo di 27,3 milioni che il Ministero del Turismo, delle Arti e della Cultura aveva fissato lo scorso anno. La cifra totale di 25.016.698 arrivi di turisti internazionali corrisponde comunque ad una crescita del 24,2% rispetto ai 20.141.846 visitatori del 2023, ha dichiarato il ministro Tiong King Sing. I flussi turistici più significativi sono stati quelli provenienti da Singapore con 9,1 milioni di visitatori, seguiti da Indonesia (3,65 milioni), Cina (3,29 milioni), Thailandia (1,64 milioni) e Brunei (1,14 milioni). Tourism Malaysia ha stanziato 10 milioni di ringgit (2,26 milioni di dollari) per le attività promozionali e di sviluppo dei vari Stati quest'anno, rispetto ai 7,6 milioni di ringgit del 2024. [post_title] => La Malesia: gli arrivi internazionali superano di poco i 25 milioni nel 2024 [post_date] => 2025-02-07T11:03:39+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1738926219000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 484179 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_484188" align="alignleft" width="300"] Credits Rvs/Bwm[/caption] New entry austriaca per il gruppo Falkensteiner che acquisisce la gestione dell'ex Hotel Alpine Palace di proprietà della società Raiffeisenverband Salzburg. Situata nella destinazione sciistica di Saalbach-Hinterglemm, direttamente sull’impianto di risalita Reiterkogelbahn, la struttura chiuderà la prossima primavera, per permettere la realizzazione di importanti lavori di ristrutturazione per un investimento pari a 40 milioni di euro. Alla sua riapertura, per la stagione invernale 2026-2027, verrà quindi ribattezzata Falkensteiner Hotel Saalbach-Hinterglemm e posizionata nel segmento 5 stelle. La nuova apertura si aggiunge alle novità del panorama italiano, dove Falkensteiner ha in programma tre new entry previste tra quest'anno e il 2027. Fra di loro, spicca il Falkensteiner Park Resort Lake Garda a Salò: un progetto ambizioso sulle rive del lago che comprende un hotel a 5 stelle di 97 camere e 170 appartamenti Premium Living immersi in un parco botanico, ideati dall'architetto Matteo Thun e dal paesaggista Joao Nunes di Proap. La struttura offrirà esperienze active, proposte gastronomiche innovative, oltre a tanti trattamenti benessere presso l’Acquapura Botanic Spa. Nell’estate 2025 verrà poi inaugurato il Falkensteiner Hotel Bozen Waltherpark, un city hotel, parte della Premium Collection del brand, dallo stile contemporaneo con 113 camere e suite. L’hotel sarà all’interno del nuovissimo complesso Waltherpark che includerà un centro commerciale, uffici e appartamenti. Al sesto piano dell’albergo ci sarà il primo ristorante Mochi in Italia, una vera istituzione della cucina di ispirazione giapponese a Vienna, che proporrà un menù orientale ed europeo. Completa l’offerta di ospitalità l’Acquapura City Spa, accessibile pure agli esterni. Anche l’hotel di Licata sarà parte della Premium Collection del gruppo. Con 125 camere e un concept family, il resort offrirà un'ampia gamma di attività sportive, ma anche tanti momenti di relax per gli ospiti desiderosi di vivere esperienze indimenticabili sulla splendida costa siciliana. [post_title] => Falkensteiner cresce in Austria con l'ex Alpine Palace tra le montagne salisburghesi [post_date] => 2025-02-07T10:55:53+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1738925753000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 484189 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => O'Leary e Ucraina. Ryanair si prepara a essere la prima compagnia aerea a riprendere i voli per l'Ucraina se verrà raggiunto un accordo di cessate il fuoco. La compagnia aerea ha rivelato i piani per riprendere le rotte verso le città di Kiev e Leopoli non appena cesseranno le ostilità. Il ceo della compagnia, Michael O'Leary, ha sottolineato che sono pronti a riattivare i collegamenti aerei. "Vogliamo essere la prima compagnia aerea a tornare in Ucraina." In effetti, secondo TravelMole, si ritiene che ciò sarà possibile nel giro di poche settimane. Cinque aerei Ryanair ha quindi predisposto un'idea per adattarsi alle nuove circostanze e garantire la riattivazione delle sue rotte. "Abbiamo in programma di dirottare cinque dei nostri aerei dalle basi in tutta Europa. Ad esempio, possiamo cancellare un volo da Stansted alle Isole Canarie e inviarlo invece a Leopoli o Kiev", ha rivelato. Il suo obiettivo è quello di volare da 25 città in tutta Europa verso l'Ucraina, tra cui il Regno Unito, per conquistare un mercato fermo da più di due anni. “Abbiamo circa 14 milioni di ucraini sparsi in tutta Europa.” [post_title] => O'Leary: «Ryanair sarà la prima compagnia a ritornare in Ucraina» [post_date] => 2025-02-07T10:53:37+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1738925617000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 484173 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => E' pronto il 'Piano annuale delle attività di promozione turistica e marketing territoriale 2025 della Liguria, che ha come obiettivo sia una strategia unica per il turismo al fine di potenziare sia la fruizione sostenibile tra la costa e l'entroterra, che la destagionalizzazione, per rendere la Liguria attrattiva 365 giorni all'anno. Prevede inoltre una serie di attività per: consolidare il turismo accessibile (anche nel 2025 verrà pubblicata la Guida Mare delle spiagge fruibili dalle persone con disabilità), promuovere la rete sentieristica ligure, incentivare il turismo sportivo (la Liguria è 'Regione Europea dello Sport 2025'), proseguire con gli eventi autentici liguri proposti dalle Pro Loco in collaborazione con Unpli Liguria, favorire il turismo religioso in occasione dell'anno giubilare e, infine, partecipare alle principali fiere del mondo come il World Expo di Osaka in Giappone. «Nel Piano 2025 abbiamo recepito anche alcune proposte del Tavolo di concertazione – precisa l'assessore regionale Luca Lombardi –. Vorrei ricordarne alcune: su proposta di Federparchi intensificheremo la promozione dei siti Unesco, promuoveremo i cammini religiosi e coinvolgeremo in maniera più diretta e strutturale il sistema dei Parchi liguri e del Cai per la valorizzazione delle emergenze culturali presenti nei parchi stessi. Su proposta di Città Metropolitana collaboreremo al progetto 'Agenda metropolitana di sviluppo sostenibile' che è volto, attraverso azioni specifiche, a rafforzare il legame costa-entroterra per diminuire gli squilibri tra le aree centrali e quelle periferiche, soprattutto in termini di servizi. Infine collaboreremo con Anci nell’ottica del miglioramento del prodotto turistico attraverso un focus su marketing territoriale come ad esempio l'outdoor». [post_title] => Liguria, al via il Piano delle attività di promozione turistica e marketing territoriale 2025 [post_date] => 2025-02-07T10:45:46+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1738925146000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 484183 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Inizio 2025 in salita per Airbus che ha consegnato 25 aeromobili a 17 clienti nel mese di gennaio, rispetto alle 30 consegne a 18 clienti del gennaio 2024. Sebbene non siano stati rilasciati dettagli ufficiali sulle aspettative di consegna di Airbus per il 2025, il costruttore europeo di aeromobili lo scorso anno ha consegnato circa 770 aeromobili - una media di 64 aeromobili al mese. Airbus pubblicherà il prossimo 20 febbraio i risultati finanziari completi per il 2024 e illustrerà i piani per il 2025. Secondo quanto riferito da Reuters, tra i vettori che a gennaio hanno ricevuto nuovi aeromobili figurano China Southern Airlines, United Airlines, Emirates e Japan Airlines. China Southern Airlines ha ricevuto un Airbus A321neo, un A319neo e un A320neo, mentre due A321neo sono stati consegnati a United Airlines. Emirates ha ricevuto un A350-900, dopo aver lanciato il suo primo nel 2024, e Japan Airlines ha ricevuto un A350-1000. Sempre a gennaio Airbus ha ricevuto 55 ordini lordi (quattro cancellazioni) per nuovi aeromobili, un aumento rispetto ai dati del gennaio 2024, quando ne aveva ricevuti in totale 31. Tutti gli ordini di aeromobili, tranne dieci, provengono da clienti al momento non svelati, mentre Starlux si è impegnata per cinque A350F e Lufthansa ha ordinato cinque A350-1000. [post_title] => Airbus: 25 aeromobili consegnati a gennaio, in calo rispetto all'anno scorso [post_date] => 2025-02-07T10:40:12+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1738924812000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "boom agenzie operatori al tove 2025" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":57,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":4229,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"484257","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un successo quasi inaspettato quello del Tove 2025, che in qualche modo promuove il fatto di essere rimasti al Melià Milano. \r

[gallery columns=\"4\" ids=\"484287,484261,484259,484290,484286,484260,484263,484285,484292,484264,484291,484289,484288,484267,484265,484262\"]","post_title":"Boom di agenzie e operatori al Tove 2025","post_date":"2025-02-09T11:42:04+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1739101324000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"484230","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il presidente di Fiavet Confcommercio Giuseppe Ciminnisi ci invia una lettera aperta sui fatti di Roccaraso che volentieri pubblichiamo.\r

\r

“Sono stupito che un giornalista di grande livello come Maurizio Belpietro definisca il caso di Roccaraso un evento nei confronti del quale è stato espresso “un atteggiamento di superiorità nei confronti dei visitatori”. Sicuramente qui nessuno vuole “scegliersi i turisti che vuole”, siamo completamente fuori tema rispetto ciò che è accaduto.\r

Fiavet Confcommercio, e credo anche ogni altra associazione di turismo organizzato, si è vista in questa occasione sbeffeggiata da persone, che hanno commesso un abuso, che sembra siano state pagate in contanti, senza traccia fiscale, e che se ne vantino sui social in barba alla legge.\r

Le normative nazionali e regionali indicano che l’attività tipica delle agenzie di viaggio è quella di intermediare e organizzare viaggi e gite, anche di un solo giorno. Queste attività sono disciplinate dalla legge e i viaggiatori che si rivolgono a vere agenzie di viaggio sono assicurati, tutelati contro ogni evenienza. Ed è qui la beffa.\r

\r

Abusivismo\r

Ritengo che bisogna intervenire subito per contrastare questi fenomeni di abusivismo che incoraggiano platealmente a infrangere le normative vigenti e soprattutto prevaricano diritti e tutela dei viaggiatori.\r

La mia lotta all’abusivismo è costante, e tengo particolarmente, da siciliano e uomo del Sud, all’orgoglio della legalità\r

Lo Stato perde più di 2 miliardi di euro ogni anno di evasione fiscale per questi “giochetti”, per queste “gitarelle”.\r

\r

Concorrenza sleale\r

Prego quindi in primis le persone, i consumatori a non mettere in mano le proprie vite, i propri momenti di felicità, a chi opera nell’illegalità e non dà nessuna garanzia. Che sia ben chiaro, infatti, che l’abusivismo è una frode prima di tutto per il consumatore. E poi mi appello alle Istituzioni, perché non lascino impuniti coloro che trasgrediscono la legge.\r

Una impunità che rappresenterebbe una concorrenza sleale e grave per tutti coloro che operano nella legalità, rispettano le norme, pagano le tasse e fondi di garanzia in piena trasparenza.\r

Fiavet Confcommercio si è sempre resa disponibile per un dialogo su questi temi, particolarmente Fiavet Campania dove ogni giorno gli associati combattono e cercano incontri per soluzioni possibili alla luce del rispetto delle regole.\r

Mi auguro, quindi, che sia a livello nazionale sia a livello regionale le Istituzioni trovino il modo per venirci incontro su questa tematica, rimanendo, giustamente, loro stesse, autorità di controllo e gestione, come deve essere quando si tratta di cosa pubblica, dove si impone la trasparenza al di sopra ogni interesse, che poi dovrebbe essere anche nell’etica del giornalismo».","post_title":"Ciminnisi (Fiavet): “Roccaraso esempio di abusivismo e illegalità\"","post_date":"2025-02-07T13:32:08+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1738935128000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"484206","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dopo un 2024 all’insegna delle crescita, gli investimenti della Scuderia di Lipica proseguono sulla linea dello sviluppo e dell’affinamento dei servizi. L'attività ed i programmi della struttura slovena si concentreranno soprattutto su mice, sport e digitalizzazione.\r

\r

Ancora una volta la struttura sarà presente al Travel Open Village Evolution che il gruppo Travel organizza dal 9 al 10 febbraio all'Hotel Melià.\r

\r

Nel 2024 la Scuderia ha superato i numeri del 2019 ed è riuscita a crescere rispetto al 2023.\r

\r

«Nell’anno appena iniziato - spiega Aaron Uazeua business development e sales manager Lipica - punteremo sulla digitalizzazione sia del sistema b2c che del b2b. Non solo, ma ci concentreremo sullo sviluppo del settore mice».\r

\r

A Lipica infatti sono state rinnovate alcune aree della scuderia, grazie alle quali l’offerta per il mice è ora più ricca e completa. La struttura dispone infatti di una grande sala attrezzata per eventi.\r

\r

Per quanto riguarda lo sport, Lipica ha concluso nel 2024 un investimento importante sulla costruzione di un nuovo centro sportivo che comprende 4 campi da tennis con tutti i servizi annessi.\r

\r

L’Italia rappresenta uno dei tre principali mercati stranieri per la Scuderia. Per quanto riguarda i nuovi mercati Lipica investirà molto sulla Polonia.\r

\r

A Lipica procede intanto il radicale restyling della Spa dell’Hotel Maestoso. A breve la clientela avrà a disposizione una nuova piscina con aree wellness, saune e centro fitness di alto livello. Non solo ma sarà ristrutturata anche la reception del campo da Golf.","post_title":"Scuderia Lipica, al TovE con gli investimenti sui servizi e la digitalizzazione","post_date":"2025-02-07T11:58:47+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1738929527000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"484195","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un patto per il turismo: I Borghi più belli d'Italia nelle Marche e Assohotel Fano, Torrette e Marotta (Pesaro Urbino), siglano un Protocollo d'Intesa per creare un circuito sinergico volto a promuovere i borghi marchigiani e a diffondere la conoscenza del loro patrimonio tra i turisti che soggiornano nelle strutture associate ad Assohotel, con l'obiettivo di arrivare sui mercati nazionali e internazionali con un binomio costa-aree interne in grado di favorire le realizzazione di pacchetti turistici e di valorizzare le bellezze e le peculiarità dei territori attraverso un'offerta di qualità.\r

\r

Il Protocollo prevede che gli albergatori espongano materiali informativi (brochure, mappe, poster) forniti dai borghi e che questi siano anche veicolati tramite i canali digitali, nei siti internet e sulle pagine social. Si studierà una comunicazione congiunta da proporre in occasione delle Fiere e delle Borse del Turismo nazionali e internazionali, e per eventi promozionali e creazione di percorsi turistici tematici.\r

\r

\"Mettere a sistema le nostre realtà sia la carta vincente per diversificare l'offerta turistica e implementare i flussi turistici in entrata, proponendo ai turisti mete di qualità e luoghi autentici come i nostri borghi marchigiani\", il commento di Boris Rapa responsabile Assohotel Pesaro Urbino.\r

\r

\"Lavorare insieme agli albergatori della costa significa creare un ponte tra mare ed entroterra, unendo forze e risorse per promuovere una destinazione capace di soddisfare i visitatori\", ha evidenziato Cristiana Nardi, presidente de I Borghi Più Belli d'Italia nelle Marche","post_title":"Accordo per rafforzare i Borghi più belli d'Italia fra le Marche e Assohotel","post_date":"2025-02-07T11:08:29+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1738926509000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"484192","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Malesia ha registrato poco più di 25 milioni di arrivi turistici internazionali nel 2024, mancando l'obiettivo di 27,3 milioni che il Ministero del Turismo, delle Arti e della Cultura aveva fissato lo scorso anno.\r

\r

La cifra totale di 25.016.698 arrivi di turisti internazionali corrisponde comunque ad una crescita del 24,2% rispetto ai 20.141.846 visitatori del 2023, ha dichiarato il ministro Tiong King Sing.\r

\r

I flussi turistici più significativi sono stati quelli provenienti da Singapore con 9,1 milioni di visitatori, seguiti da Indonesia (3,65 milioni), Cina (3,29 milioni), Thailandia (1,64 milioni) e Brunei (1,14 milioni).\r

\r

Tourism Malaysia ha stanziato 10 milioni di ringgit (2,26 milioni di dollari) per le attività promozionali e di sviluppo dei vari Stati quest'anno, rispetto ai 7,6 milioni di ringgit del 2024.","post_title":"La Malesia: gli arrivi internazionali superano di poco i 25 milioni nel 2024","post_date":"2025-02-07T11:03:39+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1738926219000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"484179","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_484188\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Credits Rvs/Bwm[/caption]\r

\r

New entry austriaca per il gruppo Falkensteiner che acquisisce la gestione dell'ex Hotel Alpine Palace di proprietà della società Raiffeisenverband Salzburg. Situata nella destinazione sciistica di Saalbach-Hinterglemm, direttamente sull’impianto di risalita Reiterkogelbahn, la struttura chiuderà la prossima primavera, per permettere la realizzazione di importanti lavori di ristrutturazione per un investimento pari a 40 milioni di euro. Alla sua riapertura, per la stagione invernale 2026-2027, verrà quindi ribattezzata Falkensteiner Hotel Saalbach-Hinterglemm e posizionata nel segmento 5 stelle.\r

\r

La nuova apertura si aggiunge alle novità del panorama italiano, dove Falkensteiner ha in programma tre new entry previste tra quest'anno e il 2027. Fra di loro, spicca il Falkensteiner Park Resort Lake Garda a Salò: un progetto ambizioso sulle rive del lago che comprende un hotel a 5 stelle di 97 camere e 170 appartamenti Premium Living immersi in un parco botanico, ideati dall'architetto Matteo Thun e dal paesaggista Joao Nunes di Proap. La struttura offrirà esperienze active, proposte gastronomiche innovative, oltre a tanti trattamenti benessere presso l’Acquapura Botanic Spa.\r

\r

Nell’estate 2025 verrà poi inaugurato il Falkensteiner Hotel Bozen Waltherpark, un city hotel, parte della Premium Collection del brand, dallo stile contemporaneo con 113 camere e suite. L’hotel sarà all’interno del nuovissimo complesso Waltherpark che includerà un centro commerciale, uffici e appartamenti. Al sesto piano dell’albergo ci sarà il primo ristorante Mochi in Italia, una vera istituzione della cucina di ispirazione giapponese a Vienna, che proporrà un menù orientale ed europeo. Completa l’offerta di ospitalità l’Acquapura City Spa, accessibile pure agli esterni. Anche l’hotel di Licata sarà parte della Premium Collection del gruppo. Con 125 camere e un concept family, il resort offrirà un'ampia gamma di attività sportive, ma anche tanti momenti di relax per gli ospiti desiderosi di vivere esperienze indimenticabili sulla splendida costa siciliana.\r

\r

","post_title":"Falkensteiner cresce in Austria con l'ex Alpine Palace tra le montagne salisburghesi","post_date":"2025-02-07T10:55:53+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1738925753000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"484189","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"O'Leary e Ucraina. Ryanair si prepara a essere la prima compagnia aerea a riprendere i voli per l'Ucraina se verrà raggiunto un accordo di cessate il fuoco. La compagnia aerea ha rivelato i piani per riprendere le rotte verso le città di Kiev e Leopoli non appena cesseranno le ostilità.\r

\r

Il ceo della compagnia, Michael O'Leary, ha sottolineato che sono pronti a riattivare i collegamenti aerei. \"Vogliamo essere la prima compagnia aerea a tornare in Ucraina.\" In effetti, secondo TravelMole, si ritiene che ciò sarà possibile nel giro di poche settimane.\r

Cinque aerei\r

Ryanair ha quindi predisposto un'idea per adattarsi alle nuove circostanze e garantire la riattivazione delle sue rotte. \"Abbiamo in programma di dirottare cinque dei nostri aerei dalle basi in tutta Europa. Ad esempio, possiamo cancellare un volo da Stansted alle Isole Canarie e inviarlo invece a Leopoli o Kiev\", ha rivelato.\r

\r

Il suo obiettivo è quello di volare da 25 città in tutta Europa verso l'Ucraina, tra cui il Regno Unito, per conquistare un mercato fermo da più di due anni. “Abbiamo circa 14 milioni di ucraini sparsi in tutta Europa.”","post_title":"O'Leary: «Ryanair sarà la prima compagnia a ritornare in Ucraina»","post_date":"2025-02-07T10:53:37+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1738925617000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"484173","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' pronto il 'Piano annuale delle attività di promozione turistica e marketing territoriale 2025 della Liguria, che ha come obiettivo sia una strategia unica per il turismo al fine di potenziare sia la fruizione sostenibile tra la costa e l'entroterra, che la destagionalizzazione, per rendere la Liguria attrattiva 365 giorni all'anno. Prevede inoltre una serie di attività per: consolidare il turismo accessibile (anche nel 2025 verrà pubblicata la Guida Mare delle spiagge fruibili dalle persone con disabilità), promuovere la rete sentieristica ligure, incentivare il turismo sportivo (la Liguria è 'Regione Europea dello Sport 2025'), proseguire con gli eventi autentici liguri proposti dalle Pro Loco in collaborazione con Unpli Liguria, favorire il turismo religioso in occasione dell'anno giubilare e, infine, partecipare alle principali fiere del mondo come il World Expo di Osaka in Giappone.\r

\r

«Nel Piano 2025 abbiamo recepito anche alcune proposte del Tavolo di concertazione – precisa l'assessore regionale Luca Lombardi –. Vorrei ricordarne alcune: su proposta di Federparchi intensificheremo la promozione dei siti Unesco, promuoveremo i cammini religiosi e coinvolgeremo in maniera più diretta e strutturale il sistema dei Parchi liguri e del Cai per la valorizzazione delle emergenze culturali presenti nei parchi stessi. Su proposta di Città Metropolitana collaboreremo al progetto 'Agenda metropolitana di sviluppo sostenibile' che è volto, attraverso azioni specifiche, a rafforzare il legame costa-entroterra per diminuire gli squilibri tra le aree centrali e quelle periferiche, soprattutto in termini di servizi. Infine collaboreremo con Anci nell’ottica del miglioramento del prodotto turistico attraverso un focus su marketing territoriale come ad esempio l'outdoor».","post_title":"Liguria, al via il Piano delle attività di promozione turistica e marketing territoriale 2025","post_date":"2025-02-07T10:45:46+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1738925146000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"484183","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Inizio 2025 in salita per Airbus che ha consegnato 25 aeromobili a 17 clienti nel mese di gennaio, rispetto alle 30 consegne a 18 clienti del gennaio 2024.\r

\r

Sebbene non siano stati rilasciati dettagli ufficiali sulle aspettative di consegna di Airbus per il 2025, il costruttore europeo di aeromobili lo scorso anno ha consegnato circa 770 aeromobili - una media di 64 aeromobili al mese.\r

\r

Airbus pubblicherà il prossimo 20 febbraio i risultati finanziari completi per il 2024 e illustrerà i piani per il 2025.\r

\r

Secondo quanto riferito da Reuters, tra i vettori che a gennaio hanno ricevuto nuovi aeromobili figurano China Southern Airlines, United Airlines, Emirates e Japan Airlines.\r

\r

China Southern Airlines ha ricevuto un Airbus A321neo, un A319neo e un A320neo, mentre due A321neo sono stati consegnati a United Airlines. Emirates ha ricevuto un A350-900, dopo aver lanciato il suo primo nel 2024, e Japan Airlines ha ricevuto un A350-1000.\r

\r

Sempre a gennaio Airbus ha ricevuto 55 ordini lordi (quattro cancellazioni) per nuovi aeromobili, un aumento rispetto ai dati del gennaio 2024, quando ne aveva ricevuti in totale 31.\r

\r

