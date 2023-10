Bluvacanze punta su Napoli: la sede partenopea diventa hub strategico È Napoli l’avamposto strategico del gruppo Bluvacanze per sviluppare al Sud tutte le proprie attività travel: il tour operating con Going, il retail del turismo con le agenzie di viaggi Bluvacanze, Vivere&Viaggiare e il polo di affiliazione Blunet, nonché, il business travel con Cisalpina Tours. “L’azienda è proiettata verso un orizzonte di crescita lungo tre direttrici: internazionalizzazione, digitalizzazione e sostenibilità – spiega l’a.d., Domenico Pellegrino -: stiamo aprendo uffici in dieci mercati esteri per acquisire nuovi clienti nel business travel e nell’incoming turistico di alto profilo; abbiamo lanciato la prima applicazione digitale, che mira a cambiare radicalmente la relazione tra viaggiatori e adv e progettiamo un futuro di carbon neutrality che richiederà tempo, ma già ci riempie di fiducia per un domani migliore per noi tutti”. Parte integrante della costellazione di aziende di viaggi del gruppo Msc, che vede a Napoli la propria compagnia di crociere, Bluvacanze concentra quindi oggi in via Agostino Depretis 40 uno staff operativo di oltre 30 dipendenti, che si prevede a breve supereranno le 50 unità. “E’ il momento del ritorno della valorizzazione e della personalizzazione del servizio come elemento di valutazione della qualità del nostro lavoro – osserva il direttore hr, Gabriele Querelante -. Il contatto digitale è certamente apprezzato, ma solo se dietro c’è una persona fisica o un’azienda conosciuta e di fiducia. Questa è la sfida per chi lavora nel travel oggi, sia leisure sia business travel, e su questo campo Cisalpina Tours e Bluvacanze possono contare su collaboratori professionali e preparati in grado di vincere questa sfida. La scommessa sulla sede di Napoli è già vinta in partenza”. La sede partenopea di Bluvacanze diventa perciò un hub, dove si concentrano le attività di organizzazione di viaggi di vacanza con Going (outgoing), per la specializzazione verso gli Stati Uniti e il lungo raggio in genere; incoming sulla Campania attraverso Going2Italy dai mercati Usa, Brasile, Turchia e Regno Unito; ma anche per il business travel, con il nucleo campano di Cisalpina Tours che si occupa principalmente dei viaggi d’affari delle aziende del Sud Italia, ma non solo; per quanto riguarda infine la rete agenziale, il programma di affiliazione Blunet vede una significativa presenza in Campania, cui si aggiunge la partecipazione al network Via Con Noi (110 adv, con headquarter a Napoli). L’obiettivo è ora conquistare nuovi punti vendita. Condividi

