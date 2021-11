Bluvacanze avvia lo sviluppo del CRM con Salesforce

All’interno della neo divisione E-Commerce & UX guidata da Francesco Fiaschi, Bluvacanze avvia ufficialmente lo sviluppo della nuova piattaforma CRM, in collaborazione con Salesforce, al servizio di tutte e tre le business unit: Retail, Business Travel e Tour Operating. L’attività sarà guidata da Bernadette Schirinzi, a diretto riporto di Fiaschi, che vanta una qualificata e specifica esperienza professionale.

“L’ingresso di Bernadette, grazie alle sue skills, ci permette di essere significativamente più rapidi ed efficaci nell’avanzamento del progetto dedicato alla gestione a 360 gradi del nostro end consumer – ha dichiarato Francesco Fiaschi – La customizzazione della relazione, grazie alla tecnologia, unita alle dinamiche insostituibili Human2Human, rappresenta lo scenario di riferimento all’interno del quale stiamo costruendo il nostro modello di esperienza”, ha continuato Fiaschi. Bluvacanze è un’azienda leader del turismo italiano ed è partecipata al 100% da MSC Cruises. L’epoca post pandemica viene individuata dal Gruppo come la nuova era in cui operare verso una reale omnicanalità, attraverso un’ibridazione phygital, costruita su soluzioni tecnologiche e caratteristiche strutturali organizzative uniche nello scenario turistico italiano ed internazionale.

In possesso di laurea magistrale in ingegneria dei mezzi di comunicazione, presso il Politecnico di Torino conseguendo presso l’ateneo anche la specializzazione in web e social media marketing, marketing cloud. Ha infine conseguito le principali certificazioni Salesforce. Ha operato con Enigen come marketing cloud consultant per FCA, e in NTT Data Italia per lo sviluppo del progetto CRM di Sky. Nella medesima area operativa rientrerà anche il nuovo Loyalty Program di Bluvacanze, sempre costruito su piattaforma Salesforce.