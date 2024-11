BizTravel: bene Limosani e Lo Piano. Il resto: “brevi cenni sull’universo” BizTravel Forum 2024. Iniziamo da chi ha parlato di cose che ci interessano. Emiliana Limosani di Ita e Serafino Lo Piano di Trenitalia (non metto le cariche perché sono così articolate e lunghe che ci vuole un mezzo paragrafo. Anzi un consiglio: accorciatele, per favore. Stanno prendendo il posto dei cognomi nobiliari, tipo: contessa Serbelloni Mazzanti Viendalmare). I loro interventi hanno puntato sull’integrazione aereo-treno. E questo è sicuramente un passo interessante verso nuove soluzioni turistiche. Se ci ricordiamo bene questa vicinanza in passato era vista come il fumo negli occhi. Anzi c’era una furiosa concorrenza fra il treno e l’aereo. Questa la dice lunga sulla poca lucidità di alcuni manager dell’epoca. E’ naturale che con l’integrazione dei due mezzi si dà un colpo di vigore all’intero sistema dei trasporti in Italia. L’integrazione Ita-Trenitalia è sicuramente un punto di forza. Catastrofi e geopolitica Sul resto del panel meglio lasciare stare. Il padrone di casa, Luca Patanè, punta sempre al meglio ma non si accorge che il meglio molto spesso non è in sintonia con la platea, con coloro che ascoltano. Valerio De Molli, di Ambrosetti. ha fatto un lungo elenco di catastrofi e di vantaggi del nostro tempo. Una cosa abbastanza lunga e del tutto scollegata con il settore. Il giornalista geopolitico Dario Fabbri, dal canto suo si è esercitato in una spiegazione veloce (sic) (aveva un altro evento) dell’attuale situazione politica mondiale. Il fatto che l’abbia fatto velocemente ci dice dell’impatto e dell’interesse della sua relazione. Insomma come si diceva una volta: brevi cenni dell’universo. Ma qui noi più modestamente ci accontenteremmo di brevi cenni di mercato o di indicatori specifici. Magari la prossima volta. Giuseppe Aloe Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 480026 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => BizTravel Forum 2024. Iniziamo da chi ha parlato di cose che ci interessano. Emiliana Limosani di Ita e Serafino Lo Piano di Trenitalia (non metto le cariche perché sono così articolate e lunghe che ci vuole un mezzo paragrafo. Anzi un consiglio: accorciatele, per favore. Stanno prendendo il posto dei cognomi nobiliari, tipo: contessa Serbelloni Mazzanti Viendalmare). I loro interventi hanno puntato sull'integrazione aereo-treno. E questo è sicuramente un passo interessante verso nuove soluzioni turistiche. Se ci ricordiamo bene questa vicinanza in passato era vista come il fumo negli occhi. Anzi c'era una furiosa concorrenza fra il treno e l'aereo. Questa la dice lunga sulla poca lucidità di alcuni manager dell'epoca. E' naturale che con l'integrazione dei due mezzi si dà un colpo di vigore all'intero sistema dei trasporti in Italia. L'integrazione Ita-Trenitalia è sicuramente un punto di forza. Catastrofi e geopolitica Sul resto del panel meglio lasciare stare. Il padrone di casa, Luca Patanè, punta sempre al meglio ma non si accorge che il meglio molto spesso non è in sintonia con la platea, con coloro che ascoltano. Valerio De Molli, di Ambrosetti. ha fatto un lungo elenco di catastrofi e di vantaggi del nostro tempo. Una cosa abbastanza lunga e del tutto scollegata con il settore. Il giornalista geopolitico Dario Fabbri, dal canto suo si è esercitato in una spiegazione veloce (sic) (aveva un altro evento) dell'attuale situazione politica mondiale. Il fatto che l'abbia fatto velocemente ci dice dell'impatto e dell'interesse della sua relazione. Insomma come si diceva una volta: brevi cenni dell'universo. Ma qui noi più modestamente ci accontenteremmo di brevi cenni di mercato o di indicatori specifici. Magari la prossima volta. Giuseppe Aloe [post_title] => BizTravel: bene Limosani e Lo Piano. Il resto: “brevi cenni sull'universo” [post_date] => 2024-11-28T14:47:44+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1732805264000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 479845 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La Liguria è presente alla VII edizione della Borsa Internazionale del Turismo Esperienziale (Bitest) in corso a Venezia. Lo stand della Liguria è un concentrato di quello che caratterizza il territorio da Ponente a Levante, per accompagnare i visitatori in un viaggio simbolico: dall’olio dell’Imperiese al cuore di Genova, città d’arte, fino alla cultura enogastronomica, e non solo, delle Cinque Terre. L'offerta regionale è molto ampia. Dal lato 'active', per chi vuole tenersi in movimento anche in vacanza, a quello più creativo delle 'arts & movies'. Non mancano 'regeneration', per chi vede nella vacanza l’occasione perfetta per riconnettersi con sé stesso, e 'family', pensato per chi desidera un’esperienza a misura di grandi e piccoli, senza trascurare le mille avventure che si possono vivere nei borghi dell’entroterra e nelle località marittime. In primo piano ovviamente il pesto, la salsa simbolo della tradizione ligure con i suoi ingredienti principali: Basilico Genovese Dop, Olio Dop Riviera Ligure e i vini Dop/Igp, che caratterizzano la cucina locale. Con oltre 100 buyer internazionali e 4mila appuntamenti, l’edizione di quest’anno rappresenta un’opportunità per la Liguria di farsi conoscere come meta privilegiata per chi desidera un turismo sostenibile e immersivo. [post_title] => Liguria, alla Bitesp 2024 con tutte le sfaccettature dell'offerta regionale [post_date] => 2024-11-28T08:43:50+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1732783430000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 479903 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Gattinoni Travel sviluppa costantemente progetti mirati a incentivare l’afflusso di potenziali clienti nelle agenzie del network. In occasione delle settimane di shopping che precedono il Natale, l’azienda propone due iniziative pensate per coinvolgere il pubblico e promuovere la conclusione delle prenotazioni direttamente presso le agenzie affiliate. Gattinoni Travel crea un calendario dell’Avvento, in formato digitale: “Natale senza confini. Un abbraccio che unisce il mondo” è il nome dell’operazione, che prende avvio il 1° dicembre. Sulla piattaforma https://game.gattinoni.it alcune caselle presenteranno contenuti editoriali quali usanze natalizie nel mondo, ricette e curiosità, mentre altre conterranno premi: gadget, promocode, travel card e altre sorprese. Le persone dovranno registrarsi per giocare e, nel caso di vincita, saranno indirizzate all’agenzia Gattinoni più vicina per ritirare il premio. Strumento L’idea è stata di creare uno strumento divertente e interattivo per generare un nuovo bacino di contatti e portare in agenzia persone, magari alla loro prima volta. Attraverso l’attività di gaming le persone viaggeranno virtualmente e poi potranno farlo anche nella realtà. Una tipologia dei premi in palio è rappresentata dalla Gattinoni Travel Card, strumento già noto alle agenzie dei network Gattinoni che sotto Natale diventa anche un ottimo regalo. Chi regala sceglie l’importo da caricare, chi riceve ha 12 mesi di tempo dall’attivazione per usufruirne, in totale libertà. Non ci sono vincoli di nessun tipo, può essere spesa per trasporti, hotel, tour, in Italia e in qualunque parte del mondo; sarà il destinatario del regalo a decidere dove e quando. Viaggio Nei desiderata delle persone il viaggio è sempre ai primi posti; regalare una parte della quota, da utilizzare a piacimento, risulta un’opportunità di grande appeal. Le Gattinoni Travel Store – agenzie di proprietà – avranno anche un espositore dedicato, che mette in risalto il packaging della card, capace di conquistare anche i più indecisi. A supporto del lancio della Travel Card, Gattinoni ha sviluppato uno spot radiofonico, che verrà veicolato nella web radio Gattinoni e un piano integrato che collegherà tutti i touch point dell’azienda, dal sito web ai canali social, alle vetrine delle agenzie Travel Store e Travel Point, per uniformare la comunicazione e presidiare il periodo che precede le festività. [post_title] => Gattinoni Travel: due iniziative natalizie per rafforzare i clienti nelle agenzie del network [post_date] => 2024-11-27T11:38:57+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1732707537000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 479895 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => «Il mare per noi è fonte di ricchezza e posti di lavoro. Questa è la prima volta che viene disciplinato il turismo subacqueo, finora c'erano leggi regionali, e questo non facilitava i nostri turisti». Lo ha detto il ministro del turismo, Daniela Santanchè, nel corso della conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri. «Sappiamo che il turismo subacqueo è in crescita - ha aggiunto -. Questo ddl ci permette di fare una mappatura degli itinerari per il turismo subacqueo, e quindi di essere più appealing, più sexy sulla nostra offerta turistica". Segmento in crescita «Il mare e il turismo sono due settori comunicanti, stanno sempre insieme - ha proseguito Santanchè -. Vorrei dare solo un dato, per quanto riguarda l'economia blu: il turismo genera, secondo i dati, il 29% del valore aggiunto e il 40% degli occupati. Noi siamo certi che con questo ddl che valorizza la risorsa mare di poter offrire ai nostri turisti delle offerte più importanti e di fare gemellaggi con altre nazioni per metterci insieme e capire quali sono i siti che hanno più valore da un punto di vista subacqueo». Siamo d'accordo con tutto con il ministro. Ci aspettiamo che ora disciplini anche il turismo fuori dall'acqua. Non sarebbe male. Ga [post_title] => Santanchè: «Disciplinato il turismo subacqueo». Ora tutto il resto [post_date] => 2024-11-27T11:04:26+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1732705466000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 479812 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => E' la nuova tendenza social media marketing del momento nel turismo: meno influencer generalisti e più contenuti autentici realizzati da insider, punti di riferimento per il pubblico a cui si rivolgono. Sono i cosiddetti micro-influencer, che magari non possono esibire i numeri roboanti dei "colleghi" più famosi, ma i cui contributi sono particolarmente considerati da parte del loro pubblico di riferimento. Ne è convinta Natalie Heatlie, la social media manager di Hays Travel, il più grande network di agenti di viaggi indipendenti britannico. Ma anche un operatore italianissimo come Tour2000AmericaLatina sta puntando da qualche tempo sui micro-influencer. Lo testimonia l'ultimo roadshow ibrido Get Travel with Us, che ha visto gli adv diventare protagonisti del racconti di itinerari classici e avventurosi in tutti i Paesi dell'America Latina. Tutto merito di Claudia Spreafico che del nuovo concept formativo itinerante è creatrice e convinta assertrice: "Get Travel with Us si inserisce nel piano strategico di marketing di Tour2000AmericaLatina - spiega la responsabile comunicazione e marketing dell'operatore marchigiano, nonché fondatrice di Ruby Image & Communication -. Abbiamo scelto di dare voce e un volto sui social media a chi ogni giorno in agenzia racconta i nostri viaggi ai clienti finali. Come? Nel modo più naturale possibile: alle loro scrivanie in una giornata di lavoro come tante altre. Abbiamo preferito l’intelligenza umana a quella artificiale. Siamo riusciti a trasmettere in questi brevi video, tra sorrisi e racconti delle loro esperienze di viaggio, tutta la loro e nostra professionalità e passione per le esperienze in America Latina. E così il grande pubblico dei social media, anche solo per pochi minuti, riesce a provare l’emozione dei nostri viaggi". L’iniziativa è stata accolta con grande entusiasmo e ha registrato il sold out in tutte le città proposte. "A breve pianificheremo nuove date in modo da raggiungere tutta la clientela attuale e potenziale in tutto il Paese". Alla base del progetto l'idea che la comunicazione sui social media continui a essere sempre più rilevante nel settore del turismo b2b, ma si scontri con un sovraffollamento di voci, più o meno autorevoli. "La creazione di contenuti video emozionali è necessaria per coinvolgere il pubblico digitale e per trasmettere la passione che anima gli operatori del settore, valorizzando una partnership di lunga data tra agente di viaggio e tour operator. Il grande pubblico li ha da sempre considerati un punto di riferimento per professionalità e affidabilità, ma per restare competitivi sui nuovi mercati digitali e attrarre i viaggiatori Millennials e della Gen-Z è necessario utilizzare nuovi strumenti e nuovi linguaggi". C’è una cosa che accumuna però tutte le fasce generazionali e va al di là degli strumenti e delle forme di comunicazione: "Ed è la ricerca nel viaggio di esperienze uniche e autentiche capaci di creare connessioni emotive - conclude Claudia Spreafico -. Quel senso di empatia e affinità che proviamo quando incontriamo culture diverse, stringiamo amicizie, o ci immergiamo in paesaggi nuovi e inaspettati". [post_title] => Claudia Spreafico, Tour2000AmericaLatina: l'importanza dei micro-influencer [post_date] => 2024-11-26T13:12:30+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1732626750000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 479777 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Incontriamo Alessandro Giuffrè in un elegante spazio di co-working milanese. Segno dei tempi, per una compagnia dell’ospitalità di ultima generazione in forte espansione come Limehome. Il suo impetuoso ritmo di crescita le impedisce infatti di pensare a una sede stabile in un ufficio tradizionale: «Stare qui ci costa di più – ammette il country manager Italia della società tedesca -. Ma per ora è una necessità, perché il nostro staff continua ad aumentare e non possiamo permetterci di fossilizzarci in uno spazio predeterminato». Nato nel 2019, e presente in Italia solo da poco più un anno, il gruppo vanta oggi un portfolio complessivo di circa 8 mila chiavi, di cui 4 mila già operative e altrettante contrattualizzate in pipeline, per circa 280 proprietà tra hotel, rta e serviced apartments inseriti in immobili cielo-terra. «In Italia siamo partiti da poco ma abbiamo già sei strutture operative a Verona, Roma, Milano e Lecce, per un totale di una settantina di chiavi, a cui si aggiungono altre 300 unità abitative in pipeline con apertura prevista tra il 2025 e il 2028. Si tratta di progetti per i quali siamo direttamente impegnati nello sviluppo, a livello consulenziale, mentre l’investimento è a carico della proprietà». Limehome ha infatti un approccio asset-light al mercato, mirando a locare solo immobili cielo-terra o mixed use (con retail al piano terra e due o tre livelli di uffici al massimo) situati nelle aree centrali o semi-centrali delle grandi città, nonché nel cuore delle destinazioni secondarie. I servizi f&b, quando disponibili, sono sempre esternalizzati. «Ma ci piace molto anche sviluppare le economie di vicinato, soprattutto in tema di ristorazione, per cui siamo aperti a partnership ad hoc». I prodotti possono essere sia urban, sia leisure, a patto che le stagionalità siano adeguate. «Cerchiamo destinazioni di almeno 100-150 mila abitanti. In Italia ce ne sono una cinquantina. Di queste ne abbiamo selezionate circa 40 di nostro particolare interesse. Alle proprietà offriamo net yield che vanno dal 6%-6,5% in su». E questo anche grazie a un sistema di gestione high-tech, che consente di rendere variabili molti dei tradizionali costi fissi dell’hotellerie: «L’83% dei nostri ospiti non ha interazione umane ma organizza il proprio soggiorno esclusivamente tramite strumenti digitali. Non solo: possiamo beneficiare anche di sistemi di revenue management in house basati sull’intelligenza artificiale che ci consentono di variare le tariffe in tempo reale, reagendo immediatamente alle variazioni della domanda». In sintesi, conclude Giuffrè, «la nostra idea è quella di creare un’offerta in grado di unire la flessibilità tipica dei portali in stile Airbnb alla consistenza del più tradizionale prodotto di catena». [post_title] => Giuffrè: Limehome ha la flessibilità di Airbnb e la consistenza delle catene [post_date] => 2024-11-26T11:57:31+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1732622251000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 479713 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_479782" align="aligncenter" width="462"] Kanchanaburi[/caption] La provincia di Kanchanaburi, situata nel cuore della Thailandia, è una destinazione che affascina per il suo mix unico di storia drammatica e bellezze naturali mozzafiato. A poco più di due ore da Bangkok, questa regione invita i visitatori a immergersi in un contesto ricco di cultura, tradizioni e paesaggi spettacolari. Conosciuta per il celebre Ponte sul fiume Kwai, reso immortale dal romanzo e dal film omonimi, e per le struggenti memorie della ferrovia della morte, Kanchanaburi è anche un paradiso per gli amanti della natura. Qui, i viaggiatori possono esplorare parchi nazionali incontaminati, ammirare cascate spettacolari e scoprire villaggi remoti immersi nella giungla. Per chi desidera un viaggio autentico e indimenticabile, questa provincia rappresenta una tappa imperdibile nella scoperta della Thailandia. Il ponte sul fiume Kwai: storia e simbolo di resilienza Uno dei luoghi più emblematici di Kanchanaburi è senza dubbio il ponte sul fiume Kwai. Costruito durante la Seconda Guerra Mondiale come parte della ferrovia della morte, il ponte è diventato un simbolo della sofferenza umana e della resilienza. Migliaia di prigionieri di guerra e lavoratori asiatici furono costretti a costruire questa ferrovia, un'impresa devastante che causò innumerevoli perdite di vite. Oggi, il ponte è una meta turistica di grande interesse, dove è possibile passeggiare sulle rotaie e riflettere sulla storia dolorosa che rappresenta. Nei pressi del ponte si trova il Museo della Guerra di JEATH, che offre una visione più approfondita delle difficoltà affrontate durante la costruzione. Per chi vuole approfondire, una visita al cimitero di guerra di Kanchanaburi rappresenta un momento toccante e di grande significato. Le cascate di Erawan: un paradiso naturale A breve distanza dalla città di Kanchanaburi si trova il parco nazionale di Erawan, famoso per le sue cascate omonime. Questo sistema di sette livelli di cascate, ognuno con piscine naturali di acqua cristallina, è una delle meraviglie naturali più spettacolari della Thailandia. Il nome "Erawan" deriva da una creatura mitologica indù, un elefante a tre teste, la cui figura si dice sia richiamata dalla forma della cascata più alta. I visitatori possono seguire sentieri ben segnalati attraverso la foresta per esplorare ogni livello e fare il bagno nelle acque turchesi. La biodiversità del parco è un altro motivo di interesse: con un po' di fortuna, si possono avvistare scimmie, varani e numerosi uccelli esotici. Per chi desidera immergersi nella natura senza rinunciare al comfort, il parco offre anche aree picnic e spazi attrezzati per campeggiare. Le escursioni guidate sono consigliate per comprendere meglio la flora e la fauna locali e per vivere un’esperienza più sicura e completa. La ferrovia della morte: un viaggio nella storia Un altro luogo che racchiude il tragico passato della regione è la ferrovia della morte, costruita per collegare Thailandia e Birmania durante il conflitto mondiale. Il nome stesso evoca le terribili condizioni di lavoro a cui furono sottoposti migliaia di prigionieri e lavoratori locali. Oggi, una parte della ferrovia è ancora funzionante e offre ai visitatori l’opportunità di percorrere uno dei tratti più suggestivi, noto come il "Passo dell’Inferno". Questo viaggio in treno è un’esperienza intensa, che combina paesaggi mozzafiato con un forte significato storico. A fianco della ferrovia si trova il Hellfire Pass Memorial Museum, un sito curato che documenta le condizioni di lavoro e le difficoltà vissute durante la costruzione. Le esposizioni sono interattive e ben organizzate, rendendo la visita interessante e toccante anche per chi non ha familiarità con la storia della guerra. Esplorazioni nella giungla e avventure sostenibili Kanchanaburi non è solo storia, ma anche un luogo ideale per chi cerca avventure all'aria aperta. Escursioni nella giungla, gite in kayak lungo i fiumi e tour in bicicletta attraverso villaggi rurali offrono modi entusiasmanti per scoprire il lato naturale della provincia. Molte agenzie locali organizzano tour sostenibili che permettono di esplorare le comunità locali rispettando l'ambiente. Questo approccio consente ai viaggiatori di vivere esperienze autentiche, come visitare piantagioni di riso o imparare tecniche di artigianato tradizionale. Per chi desidera un’esperienza unica, il soggiorno in una casa galleggiante sul fiume Kwai è una scelta affascinante. Questi alloggi eco-friendly offrono una connessione diretta con la natura, pur garantendo comfort moderni. Molte strutture offrono anche attività come yoga e meditazione, ideali per chi cerca una pausa rigenerante. I viaggi organizzati: la soluzione ideale per scoprire Kanchanaburi Organizzare un viaggio a Kanchanaburi può sembrare impegnativo, ma i tour organizzati in Thailandia rappresentano una soluzione pratica per esplorare la regione senza preoccuparsi della logistica. Molti pacchetti includono trasporto, alloggio e guide esperte che aiutano i visitatori a scoprire i luoghi più importanti e a comprendere il contesto culturale e storico. Questi itinerari ben pianificati offrono una panoramica completa delle attrazioni principali, come il ponte sul fiume Kwai e il parco nazionale di Erawan, ma spesso includono anche esperienze meno conosciute, come la visita a templi nascosti o mercati locali. Scegliere un viaggio organizzato permette di ottimizzare il tempo a disposizione, garantendo un'esperienza ricca e ben bilanciata. Per chi viaggia con la famiglia o in gruppo, questa opzione è particolarmente vantaggiosa, poiché elimina le complessità legate alla pianificazione e offre una maggiore sicurezza durante l’esplorazione. La provincia di Kanchanaburi, con il suo mix di natura e storia, è una destinazione che sa emozionare e ispirare. Attraverso visite ai suoi luoghi iconici e l'esplorazione dei suoi paesaggi incontaminati, ogni viaggiatore potrà portare a casa ricordi indelebili di un angolo unico della Thailandia. i.pr. [post_title] => Alla scoperta di Kanchanaburi: storia e natura nel cuore della Thailandia [post_date] => 2024-11-26T11:29:47+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1732620587000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 479728 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sono aperte le vendite per i 12 resort Bluserena in in Sardegna, Puglia, Calabria, Sicilia e Abruzzo, in vista delle vacanze 2025. E fino al 5 dicembre è possibile approfittare della promozione Black Friday, con sconti fino al 20% su tutte le prenotazioni per l’estate, con in più la possibilità di cancellare sino a 30 giorni prima della partenza. La nuova stagione promette anche di essere ricca di novità. A partire dal restyling di alcune strutture: al sardo Calaserena Resort sono in arrivo otto nuove suite oltre a 40 camere comunicanti, ideali per le famiglie. Il Serenè Resort in Calabria nella prossima estate potrà contare sul rinnovamento delle attrezzature della sua spiaggia e del bar. Il Granserena Hotel, posizionato direttamente sul mare in Puglia, vedrà il completamento del restyling delle camere. Pure il Serena Majestic Hotel Residence in Abruzzo sarà protagonista di importanti lavori di ammodernamento che riguarderanno tra gli altri l’anfiteatro, alcuni spazi mice e la terrazza esterna del ristorante al primo piano. Ma le novità non finiscono qui: nei resort Bluserena sono in programma anche nuove attività per i più piccoli: il Serenino Club (tre-cinque anni) introduce il Discovery Picnic, un’avventura nella natura con picnic all’aperto e laboratori green. I piccoli artisti si divertiranno con il Serenella Clay Art, creando capolavori in argilla, e con il laboratorio Serenella Cupcake, dove indosseranno grembiuli e cappelli da chef per preparare dei cupcake. I servizi del Serenino saranno disponibili pure all'Alborèa Ecolodge Resort, il 5 stelle di Bluserena all'Ethra Reserve in Puglia. Anche i bambini più grandi del Serenino Più (sei-nove anni) potranno divertirsi al Discovery Picnic, così come creando slime appiccicosi nel laboratorio Serenella Slime o esplorando il mondo delle bolle di sapone al Serenella Bubble. Non mancheranno inoltre le attività sportive. Un'ulteriore novità speciale 2025 è Una notte da pirati, durante la quale ragazzi e ragazze (10-13 anni) vivranno un’avventura sotto le stelle, trasformandosi in pirati e passando la notte in tenda. Inoltre, al Serenè Resort e al Torreserena Resort potranno cimentarsi nel parco avventura, affrontando percorsi sospesi tra gli alberi in massima sicurezza. Per i teenager, infine, il SerenHappy (14-17 anni) porta una novità unica: l’Explorer lunch, un picnic all’aperto dove socializzare, divertirsi e scoprire la natura, trasformando il pranzo in un momento speciale di condivisione. [post_title] => Bluserena apre le vendite 2025: Black Friday sino al dicembre [post_date] => 2024-11-26T10:01:29+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1732615289000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 479730 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ita-Lufthansa. E' atteso al massimo entro giovedì, 28 novembre, il verdetto di Bruxelles in merito al pacchetto di rimedi salva-concorrenza che il ministero dell’Economia italiano e Lufthansa hanno inviato all'Ue, ultimo atto richiesto per ottenere il via libera definitivo all’operazione Ita Airways. Lo riferisce oggi il Corriere.it, citando fonti europee: un passo quanto mai atteso, che finalmente consentirà a Mef e Lufthansa di portare avanti un percorso che potrebbe poi concludersi a metà gennaio 2025. Il closing, l’allargamento del cda di Italia Trasporto Aereo (la società oggi al 100% pubblica che controlla Ita) da tre a cinque membri con le due aggiunte tedesche e il versamento da parte del gruppo tedesco nelle casse di Ita di 325 milioni di euro per il 41% del capitale. Al vaglio dell'Antitrust europeo, in queste ore, i rimedi proposti dal duo Ita-Lufthansa a garanzia della concorrenza che vertono, come ormai ben noto, sull'elevata concentrazione di attività a Milano Linate, sul rischio monopolio su dieci voli brevi tra l’Italia e l’Europa centrale e su tre rotte intercontinentali tra Roma Fiumicino e Nord America. [post_title] => Ita-Lufthansa: sale l'attesa per il verdetto finale dell'Antitrust Ue [post_date] => 2024-11-26T09:58:46+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1732615126000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "biztravel bene limosani e lo piano il resto brevi cenni sulluniverso" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":76,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":2109,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"480026","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"BizTravel Forum 2024. Iniziamo da chi ha parlato di cose che ci interessano. Emiliana Limosani di Ita e Serafino Lo Piano di Trenitalia (non metto le cariche perché sono così articolate e lunghe che ci vuole un mezzo paragrafo. Anzi un consiglio: accorciatele, per favore. Stanno prendendo il posto dei cognomi nobiliari, tipo: contessa Serbelloni Mazzanti Viendalmare). I loro interventi hanno puntato sull'integrazione aereo-treno. E questo è sicuramente un passo interessante verso nuove soluzioni turistiche. \r

\r

Se ci ricordiamo bene questa vicinanza in passato era vista come il fumo negli occhi. Anzi c'era una furiosa concorrenza fra il treno e l'aereo. Questa la dice lunga sulla poca lucidità di alcuni manager dell'epoca. E' naturale che con l'integrazione dei due mezzi si dà un colpo di vigore all'intero sistema dei trasporti in Italia. L'integrazione Ita-Trenitalia è sicuramente un punto di forza.\r

Catastrofi e geopolitica\r

Sul resto del panel meglio lasciare stare. Il padrone di casa, Luca Patanè, punta sempre al meglio ma non si accorge che il meglio molto spesso non è in sintonia con la platea, con coloro che ascoltano. Valerio De Molli, di Ambrosetti. ha fatto un lungo elenco di catastrofi e di vantaggi del nostro tempo. Una cosa abbastanza lunga e del tutto scollegata con il settore.\r

\r

Il giornalista geopolitico Dario Fabbri, dal canto suo si è esercitato in una spiegazione veloce (sic) (aveva un altro evento) dell'attuale situazione politica mondiale. Il fatto che l'abbia fatto velocemente ci dice dell'impatto e dell'interesse della sua relazione.\r

\r

Insomma come si diceva una volta: brevi cenni dell'universo. Ma qui noi più modestamente ci accontenteremmo di brevi cenni di mercato o di indicatori specifici. Magari la prossima volta.\r

\r

Giuseppe Aloe","post_title":"BizTravel: bene Limosani e Lo Piano. Il resto: “brevi cenni sull'universo”","post_date":"2024-11-28T14:47:44+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1732805264000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"479845","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Liguria è presente alla VII edizione della Borsa Internazionale del Turismo Esperienziale (Bitest) in corso a Venezia.\r

\r

Lo stand della Liguria è un concentrato di quello che caratterizza il territorio da Ponente a Levante, per accompagnare i visitatori in un viaggio simbolico: dall’olio dell’Imperiese al cuore di Genova, città d’arte, fino alla cultura enogastronomica, e non solo, delle Cinque Terre.\r

\r

L'offerta regionale è molto ampia. Dal lato 'active', per chi vuole tenersi in movimento anche in vacanza, a quello più creativo delle 'arts & movies'. Non mancano 'regeneration', per chi vede nella vacanza l’occasione perfetta per riconnettersi con sé stesso, e 'family', pensato per chi desidera un’esperienza a misura di grandi e piccoli, senza trascurare le mille avventure che si possono vivere nei borghi dell’entroterra e nelle località marittime.\r

\r

In primo piano ovviamente il pesto, la salsa simbolo della tradizione ligure con i suoi ingredienti principali: Basilico Genovese Dop, Olio Dop Riviera Ligure e i vini Dop/Igp, che caratterizzano la cucina locale.\r

\r

Con oltre 100 buyer internazionali e 4mila appuntamenti, l’edizione di quest’anno rappresenta un’opportunità per la Liguria di farsi conoscere come meta privilegiata per chi desidera un turismo sostenibile e immersivo.\r

\r

\r

\r

","post_title":"Liguria, alla Bitesp 2024 con tutte le sfaccettature dell'offerta regionale","post_date":"2024-11-28T08:43:50+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1732783430000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"479903","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Gattinoni Travel sviluppa costantemente progetti mirati a incentivare l’afflusso di potenziali clienti nelle agenzie del network. In occasione delle settimane di shopping che precedono il Natale, l’azienda propone due iniziative pensate per coinvolgere il pubblico e promuovere la conclusione delle prenotazioni direttamente presso le agenzie affiliate.\r

Gattinoni Travel crea un calendario dell’Avvento, in formato digitale: “Natale senza confini. Un abbraccio che unisce il mondo” è il nome dell’operazione, che prende avvio il 1° dicembre.\r

Sulla piattaforma https://game.gattinoni.it alcune caselle presenteranno contenuti editoriali quali usanze natalizie nel mondo, ricette e curiosità, mentre altre conterranno premi: gadget, promocode, travel card e altre sorprese.\r

Le persone dovranno registrarsi per giocare e, nel caso di vincita, saranno indirizzate all’agenzia Gattinoni più vicina per ritirare il premio.\r

Strumento\r

L’idea è stata di creare uno strumento divertente e interattivo per generare un nuovo bacino di contatti e portare in agenzia persone, magari alla loro prima volta. Attraverso l’attività di gaming le persone viaggeranno virtualmente e poi potranno farlo anche nella realtà.\r

Una tipologia dei premi in palio è rappresentata dalla Gattinoni Travel Card, strumento già noto alle agenzie dei network Gattinoni che sotto Natale diventa anche un ottimo regalo.\r

Chi regala sceglie l’importo da caricare, chi riceve ha 12 mesi di tempo dall’attivazione per usufruirne, in totale libertà.\r

Non ci sono vincoli di nessun tipo, può essere spesa per trasporti, hotel, tour, in Italia e in qualunque parte del mondo; sarà il destinatario del regalo a decidere dove e quando.\r

\r

Viaggio\r

Nei desiderata delle persone il viaggio è sempre ai primi posti; regalare una parte della quota, da utilizzare a piacimento, risulta un’opportunità di grande appeal. Le Gattinoni Travel Store – agenzie di proprietà – avranno anche un espositore dedicato, che mette in risalto il packaging della card, capace di conquistare anche i più indecisi.\r

A supporto del lancio della Travel Card, Gattinoni ha sviluppato uno spot radiofonico, che verrà veicolato nella web radio Gattinoni e un piano integrato che collegherà tutti i touch point dell’azienda, dal sito web ai canali social, alle vetrine delle agenzie Travel Store e Travel Point, per uniformare la comunicazione e presidiare il periodo che precede le festività.","post_title":"Gattinoni Travel: due iniziative natalizie per rafforzare i clienti nelle agenzie del network","post_date":"2024-11-27T11:38:57+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1732707537000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"479895","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"«Il mare per noi è fonte di ricchezza e posti di lavoro. Questa è la prima volta che viene disciplinato il turismo subacqueo, finora c'erano leggi regionali, e questo non facilitava i nostri turisti». Lo ha detto il ministro del turismo, Daniela Santanchè, nel corso della conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri.\r

\r

«Sappiamo che il turismo subacqueo è in crescita - ha aggiunto -. Questo ddl ci permette di fare una mappatura degli itinerari per il turismo subacqueo, e quindi di essere più appealing, più sexy sulla nostra offerta turistica\".\r

Segmento in crescita\r

«Il mare e il turismo sono due settori comunicanti, stanno sempre insieme - ha proseguito Santanchè -. Vorrei dare solo un dato, per quanto riguarda l'economia blu: il turismo genera, secondo i dati, il 29% del valore aggiunto e il 40% degli occupati. Noi siamo certi che con questo ddl che valorizza la risorsa mare di poter offrire ai nostri turisti delle offerte più importanti e di fare gemellaggi con altre nazioni per metterci insieme e capire quali sono i siti che hanno più valore da un punto di vista subacqueo».\r

\r

Siamo d'accordo con tutto con il ministro. Ci aspettiamo che ora disciplini anche il turismo fuori dall'acqua. Non sarebbe male.\r

\r

Ga","post_title":"Santanchè: «Disciplinato il turismo subacqueo». Ora tutto il resto","post_date":"2024-11-27T11:04:26+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1732705466000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"479812","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' la nuova tendenza social media marketing del momento nel turismo: meno influencer generalisti e più contenuti autentici realizzati da insider, punti di riferimento per il pubblico a cui si rivolgono. Sono i cosiddetti micro-influencer, che magari non possono esibire i numeri roboanti dei \"colleghi\" più famosi, ma i cui contributi sono particolarmente considerati da parte del loro pubblico di riferimento.\r

\r

Ne è convinta Natalie Heatlie, la social media manager di Hays Travel, il più grande network di agenti di viaggi indipendenti britannico. Ma anche un operatore italianissimo come Tour2000AmericaLatina sta puntando da qualche tempo sui micro-influencer. Lo testimonia l'ultimo roadshow ibrido Get Travel with Us, che ha visto gli adv diventare protagonisti del racconti di itinerari classici e avventurosi in tutti i Paesi dell'America Latina.\r

\r

Tutto merito di Claudia Spreafico che del nuovo concept formativo itinerante è creatrice e convinta assertrice: \"Get Travel with Us si inserisce nel piano strategico di marketing di Tour2000AmericaLatina - spiega la responsabile comunicazione e marketing dell'operatore marchigiano, nonché fondatrice di Ruby Image & Communication -. Abbiamo scelto di dare voce e un volto sui social media a chi ogni giorno in agenzia racconta i nostri viaggi ai clienti finali. Come? Nel modo più naturale possibile: alle loro scrivanie in una giornata di lavoro come tante altre. Abbiamo preferito l’intelligenza umana a quella artificiale. Siamo riusciti a trasmettere in questi brevi video, tra sorrisi e racconti delle loro esperienze di viaggio, tutta la loro e nostra professionalità e passione per le esperienze in America Latina. E così il grande pubblico dei social media, anche solo per pochi minuti, riesce a provare l’emozione dei nostri viaggi\".\r

\r

L’iniziativa è stata accolta con grande entusiasmo e ha registrato il sold out in tutte le città proposte. \"A breve pianificheremo nuove date in modo da raggiungere tutta la clientela attuale e potenziale in tutto il Paese\". Alla base del progetto l'idea che la comunicazione sui social media continui a essere sempre più rilevante nel settore del turismo b2b, ma si scontri con un sovraffollamento di voci, più o meno autorevoli. \"La creazione di contenuti video emozionali è necessaria per coinvolgere il pubblico digitale e per trasmettere la passione che anima gli operatori del settore, valorizzando una partnership di lunga data tra agente di viaggio e tour operator. Il grande pubblico li ha da sempre considerati un punto di riferimento per professionalità e affidabilità, ma per restare competitivi sui nuovi mercati digitali e attrarre i viaggiatori Millennials e della Gen-Z è necessario utilizzare nuovi strumenti e nuovi linguaggi\".\r

\r

C’è una cosa che accumuna però tutte le fasce generazionali e va al di là degli strumenti e delle forme di comunicazione: \"Ed è la ricerca nel viaggio di esperienze uniche e autentiche capaci di creare connessioni emotive - conclude Claudia Spreafico -. Quel senso di empatia e affinità che proviamo quando incontriamo culture diverse, stringiamo amicizie, o ci immergiamo in paesaggi nuovi e inaspettati\".","post_title":"Claudia Spreafico, Tour2000AmericaLatina: l'importanza dei micro-influencer","post_date":"2024-11-26T13:12:30+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1732626750000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"479777","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Incontriamo Alessandro Giuffrè in un elegante spazio di co-working milanese. Segno dei tempi, per una compagnia dell’ospitalità di ultima generazione in forte espansione come Limehome. Il suo impetuoso ritmo di crescita le impedisce infatti di pensare a una sede stabile in un ufficio tradizionale: «Stare qui ci costa di più – ammette il country manager Italia della società tedesca -. Ma per ora è una necessità, perché il nostro staff continua ad aumentare e non possiamo permetterci di fossilizzarci in uno spazio predeterminato».\r

\r

Nato nel 2019, e presente in Italia solo da poco più un anno, il gruppo vanta oggi un portfolio complessivo di circa 8 mila chiavi, di cui 4 mila già operative e altrettante contrattualizzate in pipeline, per circa 280 proprietà tra hotel, rta e serviced apartments inseriti in immobili cielo-terra. «In Italia siamo partiti da poco ma abbiamo già sei strutture operative a Verona, Roma, Milano e Lecce, per un totale di una settantina di chiavi, a cui si aggiungono altre 300 unità abitative in pipeline con apertura prevista tra il 2025 e il 2028. Si tratta di progetti per i quali siamo direttamente impegnati nello sviluppo, a livello consulenziale, mentre l’investimento è a carico della proprietà».\r

\r

Limehome ha infatti un approccio asset-light al mercato, mirando a locare solo immobili cielo-terra o mixed use (con retail al piano terra e due o tre livelli di uffici al massimo) situati nelle aree centrali o semi-centrali delle grandi città, nonché nel cuore delle destinazioni secondarie. I servizi f&b, quando disponibili, sono sempre esternalizzati. «Ma ci piace molto anche sviluppare le economie di vicinato, soprattutto in tema di ristorazione, per cui siamo aperti a partnership ad hoc».\r

\r

I prodotti possono essere sia urban, sia leisure, a patto che le stagionalità siano adeguate. «Cerchiamo destinazioni di almeno 100-150 mila abitanti. In Italia ce ne sono una cinquantina. Di queste ne abbiamo selezionate circa 40 di nostro particolare interesse. Alle proprietà offriamo net yield che vanno dal 6%-6,5% in su».\r

\r

E questo anche grazie a un sistema di gestione high-tech, che consente di rendere variabili molti dei tradizionali costi fissi dell’hotellerie: «L’83% dei nostri ospiti non ha interazione umane ma organizza il proprio soggiorno esclusivamente tramite strumenti digitali. Non solo: possiamo beneficiare anche di sistemi di revenue management in house basati sull’intelligenza artificiale che ci consentono di variare le tariffe in tempo reale, reagendo immediatamente alle variazioni della domanda».\r

\r

In sintesi, conclude Giuffrè, «la nostra idea è quella di creare un’offerta in grado di unire la flessibilità tipica dei portali in stile Airbnb alla consistenza del più tradizionale prodotto di catena».\r

\r

","post_title":"Giuffrè: Limehome ha la flessibilità di Airbnb e la consistenza delle catene","post_date":"2024-11-26T11:57:31+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1732622251000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"479713","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_479782\" align=\"aligncenter\" width=\"462\"] Kanchanaburi[/caption]\r

\r

La provincia di Kanchanaburi, situata nel cuore della Thailandia, è una destinazione che affascina per il suo mix unico di storia drammatica e bellezze naturali mozzafiato. A poco più di due ore da Bangkok, questa regione invita i visitatori a immergersi in un contesto ricco di cultura, tradizioni e paesaggi spettacolari. Conosciuta per il celebre Ponte sul fiume Kwai, reso immortale dal romanzo e dal film omonimi, e per le struggenti memorie della ferrovia della morte, Kanchanaburi è anche un paradiso per gli amanti della natura. Qui, i viaggiatori possono esplorare parchi nazionali incontaminati, ammirare cascate spettacolari e scoprire villaggi remoti immersi nella giungla. Per chi desidera un viaggio autentico e indimenticabile, questa provincia rappresenta una tappa imperdibile nella scoperta della Thailandia.\r

\r

Il ponte sul fiume Kwai: storia e simbolo di resilienza\r

Uno dei luoghi più emblematici di Kanchanaburi è senza dubbio il ponte sul fiume Kwai. Costruito durante la Seconda Guerra Mondiale come parte della ferrovia della morte, il ponte è diventato un simbolo della sofferenza umana e della resilienza. Migliaia di prigionieri di guerra e lavoratori asiatici furono costretti a costruire questa ferrovia, un'impresa devastante che causò innumerevoli perdite di vite. Oggi, il ponte è una meta turistica di grande interesse, dove è possibile passeggiare sulle rotaie e riflettere sulla storia dolorosa che rappresenta. Nei pressi del ponte si trova il Museo della Guerra di JEATH, che offre una visione più approfondita delle difficoltà affrontate durante la costruzione. Per chi vuole approfondire, una visita al cimitero di guerra di Kanchanaburi rappresenta un momento toccante e di grande significato.\r

\r

Le cascate di Erawan: un paradiso naturale\r

A breve distanza dalla città di Kanchanaburi si trova il parco nazionale di Erawan, famoso per le sue cascate omonime. Questo sistema di sette livelli di cascate, ognuno con piscine naturali di acqua cristallina, è una delle meraviglie naturali più spettacolari della Thailandia. Il nome \"Erawan\" deriva da una creatura mitologica indù, un elefante a tre teste, la cui figura si dice sia richiamata dalla forma della cascata più alta. I visitatori possono seguire sentieri ben segnalati attraverso la foresta per esplorare ogni livello e fare il bagno nelle acque turchesi. La biodiversità del parco è un altro motivo di interesse: con un po' di fortuna, si possono avvistare scimmie, varani e numerosi uccelli esotici.\r

\r

Per chi desidera immergersi nella natura senza rinunciare al comfort, il parco offre anche aree picnic e spazi attrezzati per campeggiare. Le escursioni guidate sono consigliate per comprendere meglio la flora e la fauna locali e per vivere un’esperienza più sicura e completa.\r

\r

La ferrovia della morte: un viaggio nella storia\r

Un altro luogo che racchiude il tragico passato della regione è la ferrovia della morte, costruita per collegare Thailandia e Birmania durante il conflitto mondiale. Il nome stesso evoca le terribili condizioni di lavoro a cui furono sottoposti migliaia di prigionieri e lavoratori locali. Oggi, una parte della ferrovia è ancora funzionante e offre ai visitatori l’opportunità di percorrere uno dei tratti più suggestivi, noto come il \"Passo dell’Inferno\". Questo viaggio in treno è un’esperienza intensa, che combina paesaggi mozzafiato con un forte significato storico.\r

\r

A fianco della ferrovia si trova il Hellfire Pass Memorial Museum, un sito curato che documenta le condizioni di lavoro e le difficoltà vissute durante la costruzione. Le esposizioni sono interattive e ben organizzate, rendendo la visita interessante e toccante anche per chi non ha familiarità con la storia della guerra.\r

\r

Esplorazioni nella giungla e avventure sostenibili\r

Kanchanaburi non è solo storia, ma anche un luogo ideale per chi cerca avventure all'aria aperta. Escursioni nella giungla, gite in kayak lungo i fiumi e tour in bicicletta attraverso villaggi rurali offrono modi entusiasmanti per scoprire il lato naturale della provincia. Molte agenzie locali organizzano tour sostenibili che permettono di esplorare le comunità locali rispettando l'ambiente. Questo approccio consente ai viaggiatori di vivere esperienze autentiche, come visitare piantagioni di riso o imparare tecniche di artigianato tradizionale.\r

\r

Per chi desidera un’esperienza unica, il soggiorno in una casa galleggiante sul fiume Kwai è una scelta affascinante. Questi alloggi eco-friendly offrono una connessione diretta con la natura, pur garantendo comfort moderni. Molte strutture offrono anche attività come yoga e meditazione, ideali per chi cerca una pausa rigenerante.\r

\r

I viaggi organizzati: la soluzione ideale per scoprire Kanchanaburi\r

Organizzare un viaggio a Kanchanaburi può sembrare impegnativo, ma i tour organizzati in Thailandia rappresentano una soluzione pratica per esplorare la regione senza preoccuparsi della logistica. Molti pacchetti includono trasporto, alloggio e guide esperte che aiutano i visitatori a scoprire i luoghi più importanti e a comprendere il contesto culturale e storico. Questi itinerari ben pianificati offrono una panoramica completa delle attrazioni principali, come il ponte sul fiume Kwai e il parco nazionale di Erawan, ma spesso includono anche esperienze meno conosciute, come la visita a templi nascosti o mercati locali.\r

\r

Scegliere un viaggio organizzato permette di ottimizzare il tempo a disposizione, garantendo un'esperienza ricca e ben bilanciata. Per chi viaggia con la famiglia o in gruppo, questa opzione è particolarmente vantaggiosa, poiché elimina le complessità legate alla pianificazione e offre una maggiore sicurezza durante l’esplorazione.\r

\r

La provincia di Kanchanaburi, con il suo mix di natura e storia, è una destinazione che sa emozionare e ispirare. Attraverso visite ai suoi luoghi iconici e l'esplorazione dei suoi paesaggi incontaminati, ogni viaggiatore potrà portare a casa ricordi indelebili di un angolo unico della Thailandia.\r

\r

\r

\r

i.pr.","post_title":"Alla scoperta di Kanchanaburi: storia e natura nel cuore della Thailandia","post_date":"2024-11-26T11:29:47+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1732620587000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"479728","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sono aperte le vendite per i 12 resort Bluserena in in Sardegna, Puglia, Calabria, Sicilia e Abruzzo, in vista delle vacanze 2025. E fino al 5 dicembre è possibile approfittare della promozione Black Friday, con sconti fino al 20% su tutte le prenotazioni per l’estate, con in più la possibilità di cancellare sino a 30 giorni prima della partenza.\r

\r

La nuova stagione promette anche di essere ricca di novità. A partire dal restyling di alcune strutture: al sardo Calaserena Resort sono in arrivo otto nuove suite oltre a 40 camere comunicanti, ideali per le famiglie. Il Serenè Resort in Calabria nella prossima estate potrà contare sul rinnovamento delle attrezzature della sua spiaggia e del bar. Il Granserena Hotel, posizionato direttamente sul mare in Puglia, vedrà il completamento del restyling delle camere. Pure il Serena Majestic Hotel Residence in Abruzzo sarà protagonista di importanti lavori di ammodernamento che riguarderanno tra gli altri l’anfiteatro, alcuni spazi mice e la terrazza esterna del ristorante al primo piano.\r

\r

Ma le novità non finiscono qui: nei resort Bluserena sono in programma anche nuove attività per i più piccoli: il Serenino Club (tre-cinque anni) introduce il Discovery Picnic, un’avventura nella natura con picnic all’aperto e laboratori green. I piccoli artisti si divertiranno con il Serenella Clay Art, creando capolavori in argilla, e con il laboratorio Serenella Cupcake, dove indosseranno grembiuli e cappelli da chef per preparare dei cupcake. I servizi del Serenino saranno disponibili pure all'Alborèa Ecolodge Resort, il 5 stelle di Bluserena all'Ethra Reserve in Puglia.\r

\r

Anche i bambini più grandi del Serenino Più (sei-nove anni) potranno divertirsi al Discovery Picnic, così come creando slime appiccicosi nel laboratorio Serenella Slime o esplorando il mondo delle bolle di sapone al Serenella Bubble. Non mancheranno inoltre le attività sportive. Un'ulteriore novità speciale 2025 è Una notte da pirati, durante la quale ragazzi e ragazze (10-13 anni) vivranno un’avventura sotto le stelle, trasformandosi in pirati e passando la notte in tenda. Inoltre, al Serenè Resort e al Torreserena Resort potranno cimentarsi nel parco avventura, affrontando percorsi sospesi tra gli alberi in massima sicurezza. Per i teenager, infine, il SerenHappy (14-17 anni) porta una novità unica: l’Explorer lunch, un picnic all’aperto dove socializzare, divertirsi e scoprire la natura, trasformando il pranzo in un momento speciale di condivisione.","post_title":"Bluserena apre le vendite 2025: Black Friday sino al dicembre","post_date":"2024-11-26T10:01:29+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1732615289000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"479730","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ita-Lufthansa. E' atteso al massimo entro giovedì, 28 novembre, il verdetto di Bruxelles in merito al pacchetto di rimedi salva-concorrenza che il ministero dell’Economia italiano e Lufthansa hanno inviato all'Ue, ultimo atto richiesto per ottenere il via libera definitivo all’operazione Ita Airways.\r

\r

Lo riferisce oggi il Corriere.it, citando fonti europee: un passo quanto mai atteso, che finalmente consentirà a Mef e Lufthansa di portare avanti un percorso che potrebbe poi concludersi a metà gennaio 2025.\r

\r

Il closing, l’allargamento del cda di Italia Trasporto Aereo (la società oggi al 100% pubblica che controlla Ita) da tre a cinque membri con le due aggiunte tedesche e il versamento da parte del gruppo tedesco nelle casse di Ita di 325 milioni di euro per il 41% del capitale.\r

\r

Al vaglio dell'Antitrust europeo, in queste ore, i rimedi proposti dal duo Ita-Lufthansa a garanzia della concorrenza che vertono, come ormai ben noto, sull'elevata concentrazione di attività a Milano Linate, sul rischio monopolio su dieci voli brevi tra l’Italia e l’Europa centrale e su tre rotte intercontinentali tra Roma Fiumicino e Nord America.\r

","post_title":"Ita-Lufthansa: sale l'attesa per il verdetto finale dell'Antitrust Ue","post_date":"2024-11-26T09:58:46+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1732615126000]}]}}