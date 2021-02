Bill Gates: ripresa del turismo internazionale nel 2022 a causa dell’iniqua fornitura di vaccini Bill Gates, che di previsioni che capisce parecchio, prevede che bisognerà aspettare “fino a un po ‘di tempo nell’anno 2022” affinché i turisti possano muoversi per il mondo come facevano prima della pandemia. In un incontro con Clubhouse raccolta da NewsWeek, il fondatore di Microsoft ha spiegato che «nei viaggi globali, bisognerà prestare attenzione fino al 2022 a causa della mancanza di equità nella fornitura di vaccini». Per il sempolice fatto che, a differenza di paesi come gli Stati Uniti, dove «la situazione dell’offerta è molto buona», il vaccino sta arrivando con il contagocce alle nazioni con meno risorse, il che è un ostacolo alla completa ripresa dei viaggi internazionali.

