Anche McArthurGlen tra i protagonisti del Travel Hashtag di New York del prossimo 26 settembre Ci sarà anche McArthurGlen tra i protagonisti dell’edizione newyorchese del prossimo 26 settembre di Travel Hashtag: l’evento-conferenza itinerante ideato nel 2019 da Nicola Romanelli per approfondire gli scenari che si delineeranno nel prossimo futuro relativamente all’industria del turismo. L’appuntamento nella Grande mela, patrocinato da Enit sarà interamente dedicato all’incoming Italia. “Il nostro gruppo ha scelto con piacere di supportare questa nuova edizione di Travel Hashtag – spiega Matthias Sinner, head of tourism McArthurGlen –. Il contributo dei viaggi internazionali è determinante per il nostro business e gli Stati Uniti rappresentano un mercato particolarmente interessante. Moda, cucina e arte sono tra le motivazioni che spingono i turisti americani a scegliere il nostro paese. La nostra peculiare prossimità alle principali città d’arte italiane e l’offerta enogastronomica nei centri, recentemente ampliata con il nuovo Eataly di Serravalle, si affiancano alle convenienti opportunità di shopping tax free, rendendoci tra le mete privilegiate da visitatori americani durante i loro tour italiani”. Un nuovo partner di valore dunque per Travel Hashtag nell’ambito dello shopping tourism: segmento dal potenziale particolarmente elevato che genera circa 2 milioni di arrivi nel nostro Paese. Condividi

