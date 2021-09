Amadeus: il settore dei viaggi è pronto per adottare l’NDC

Il nuovo report Amadeus, a cui hanno contribuito aziende come Allianz, American Airlines, British Airways, Iata, Qantas, Travix e Volkswagen, rivela che il settore dei viaggi è pronto per NDC e indica il 2021 come l’anno NDC.

I consumatori di oggi hanno nei confronti delle agenzie di viaggio le stesse aspettative che hanno nei confronti di marchi come Amazon, Netflix e Spotify: un’esperienza senza soluzione di continuità, rilevante e personalizzata. Per un settore più flessibile e agile, in grado di soddisfare le mutevoli esigenze dei viaggiatori, New Distribution Capability (NDC) di Iata rappresenta la base per una distribuzione digitale.

Ci sono opinioni contrastanti sull’impatto che la pandemia da Covid-19 sta avendo sul processo NDC. Tuttavia, il nuovo studio di Amadeus fornisce indicazioni sul grado di maturità di questo standard in tutto il settore. Approfondimenti provenienti da compagnie aeree, agenzie di viaggio e aziende, così come gli esperti Amadeus stessi evidenziano che lo sviluppo di NDC ha subito un’accelerazione nel corso degli ultimi 18 mesi, arrivando ad affermare che il 2021 sarà l’anno in cui NDC verrà adottato su larga scala.

Ángel Gallego, executive vice president, Travel Distribution, Amadeus, ha commentato così i risultati emersi nel report: “Se confrontiamo il punto in cui eravamo 18 mesi fa con quello di oggi, è chiaro che nonostante la tensione causata da Covid-19, il settore non ha sacrificato il suo impegno verso NDC. Per quanto riguarda le compagnie aeree, stiamo vedendo nuovi pacchetti di prodotti e prezzi diversificati. Per quanto riguarda gli agenti di viaggi, ogni operatore Amadeus sarà in grado di prenotare il contenuto NDC, insieme alle offerte provenienti da altri canali, entro la fine di quest’anno. Per quanto riguarda la tecnologia, abbiamo continuato a mantenere la nostra promessa di offrire soluzioni scalabili e innovative che includono funzioni vitali come l’assistenza post-booking”.

Le compagnie aeree stanno iniziando a rendere disponibili offerte su misura, così come a sperimentare novità come il ‘continuous pricing’ e nuovi tipi di offerte in bundle. Le agenzie di viaggio di qualsiasi tipo e dimensione si stanno attivando in tutto il mondo, con oltre 2.500 agenzie di viaggio in 50 mercati che sono ora in grado di prenotare e gestire i contenuti delle compagnie aeree tramite NDC grazie alle soluzioni Amadeus. Queste soluzioni sono: Amadeus Selling Platform Connect, Amadeus Travel API e Amadeus cytric Travel & Expense.

La tecnologia che sta alla base di NDC è progredita in modo significativo. Ora gli agenti di viaggio sono in grado di consultare i contenuti NDC e EDIFACT, insieme ai contenuti LCC distribuiti tramite API, il tutto in un unico ambiente Amadeus Travel Platform. È importante notare che il documento sottolinea come i recenti miglioramenti nell’assistenza e nella fase di preparazione dei sistemi di mid e back office delle agenzie di viaggio siano fondamentali per la scalabilità nei prossimi mesi e anni.

Continua Gabriele Rispoli, direttore commerciale di Amadeus Italia: «È incoraggiante constatare come il settore veda sempre più NDC come un fattore chiave per la ripresa e lo sviluppo. Con una moderna distribuzione digitale, i viaggi saranno basati su offerte dinamiche e questo darà un vantaggio competitivo sia alle compagnie aeree che alle agenzie di viaggio disposte ad abbracciare questo cambiamento».

Inoltre, lo studio mette in luce alcune delle barriere che ancora si frappongono all’adozione diffusa di NDC, tra cui la necessità di aggiornare i sistemi delle compagnie aeree, l’adozione di uno standard NDC comune e la trasformazione dei sistemi di mid e back office per gli agenti di viaggio.

Insomma il report invita il settore a dare priorità alla collaborazione e alla sperimentazione per far crescere l’adozione di NDC.