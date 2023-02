Amadeus: le nuove quattro Traveler tribes che viaggeranno fra 10 anni Si stima che 474 milioni di turisti hanno viaggiato a livello internazionale tra gennaio e luglio 2022, nel 2021 erano 175: il turismo internazionale è in costante crescita. Ma come viaggeremo nel 2033? Una ricerca globale – Traveler tribes 2033 – la terza di una serie nata nel 2007, identifica quattro tribù di viaggiatori che si svilupperanno nei prossimi 10 anni. Lo fa esaminando le future tendenze evolutive dei viaggi, alle preferenze e alle abitudini emergenti dei viaggiatori, per capire le tendenze Decius Valmorbida, president travel, Amadeus: «Come industria vogliamo costruire esperienze di viaggio che siano di ispirazione. E possiamo farlo solo conoscendo ciò che i viaggiatori desiderano ora e in futuro. Grazie ai progressi della tecnologia siamo in grado di offrire viaggi più personalizzati che soddisfano le esigenze di diversi tipi di viaggiatori». Il report indica da un lato una grande apertura verso le nuove tecnologie e dall’altro la volontà di viaggiare in modo più sostenibile. L’approccio psicografico adottato, che va oltre i vincoli della segmentazione tradizionale, identifica quattro tribù principali di viaggiatori che probabilmente saranno protagoniste nel 2033: cultori di emozioni – questo gruppo ha un approccio “prova e vedi” alla vita e ai viaggi. Il 44% non ha figli e ha un lavoro a medio-alto reddito con opzioni di lavoro flessibili. Sono più propensi ad agire d’istinto e questo li rende gli “anti-pianificatori” del 2033. Creatori di ricordi – questo gruppo l’approccio più tradizionale al viaggio: creare ricordi e visitare luoghi. Il 44% ha un’età pari o superiore ai 42 anni ed è abitudinario nei suoi comportamenti in viaggio. Mettono al primo posto le persone e danno poca importanza alla tecnologia e alla sostenibilità, rassicurati dalle modalità già esistenti. Travel Tech-fluencers – questo gruppo comprende i giovani viaggiatori d’affari. Il 48% del gruppo ha meno di 32. Sono più attenti alle opzioni di sostenibilità che riguardano il loro modo di viaggiare, piuttosto che al luogo in cui soggiorneranno. Esploratori del futuro – le persone di questo gruppo vivono una vita frenetica, sempre alla ricerca della prossima avventura. L’82% di loro ha un’età compresa tra i 23 e i 41 anni. Questo gruppo si lascia influenzare dalle scelte di sostenibilità e utilizzerà la tecnologia. Paco Pérez-Lozao Rüter, president hospitality, Amadeus: «I viaggi parlano dei luoghi in cui soggiorniamo, delle destinazioni che visitiamo, delle esperienze che viviamo. Per molti di noi è importante che, quando viaggiamo, il nostro comportamento abbia un impatto positivo sui luoghi che visitiamo, e questa tendenza è destinata ad aumentare. La sfida del settore è quella di essere in grado di rispondere alle mutevoli preferenze delle persone».

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 439725 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_284136" align="alignleft" width="274"] Decius Valmorbida[/caption] Si stima che 474 milioni di turisti hanno viaggiato a livello internazionale tra gennaio e luglio 2022, nel 2021 erano 175: il turismo internazionale è in costante crescita. Ma come viaggeremo nel 2033? Una ricerca globale - Traveler tribes 2033 - la terza di una serie nata nel 2007, identifica quattro tribù di viaggiatori che si svilupperanno nei prossimi 10 anni. Lo fa esaminando le future tendenze evolutive dei viaggi, alle preferenze e alle abitudini emergenti dei viaggiatori, per capire le tendenze Decius Valmorbida, president travel, Amadeus: «Come industria vogliamo costruire esperienze di viaggio che siano di ispirazione. E possiamo farlo solo conoscendo ciò che i viaggiatori desiderano ora e in futuro. Grazie ai progressi della tecnologia siamo in grado di offrire viaggi più personalizzati che soddisfano le esigenze di diversi tipi di viaggiatori». Il report indica da un lato una grande apertura verso le nuove tecnologie e dall'altro la volontà di viaggiare in modo più sostenibile. L’approccio psicografico adottato, che va oltre i vincoli della segmentazione tradizionale, identifica quattro tribù principali di viaggiatori che probabilmente saranno protagoniste nel 2033: cultori di emozioni – questo gruppo ha un approccio "prova e vedi" alla vita e ai viaggi. Il 44% non ha figli e ha un lavoro a medio-alto reddito con opzioni di lavoro flessibili. Sono più propensi ad agire d'istinto e questo li rende gli "anti-pianificatori" del 2033. Creatori di ricordi – questo gruppo l’approccio più tradizionale al viaggio: creare ricordi e visitare luoghi. Il 44% ha un'età pari o superiore ai 42 anni ed è abitudinario nei suoi comportamenti in viaggio. Mettono al primo posto le persone e danno poca importanza alla tecnologia e alla sostenibilità, rassicurati dalle modalità già esistenti. Travel Tech-fluencers – questo gruppo comprende i giovani viaggiatori d'affari. Il 48% del gruppo ha meno di 32. Sono più attenti alle opzioni di sostenibilità che riguardano il loro modo di viaggiare, piuttosto che al luogo in cui soggiorneranno. Esploratori del futuro – le persone di questo gruppo vivono una vita frenetica, sempre alla ricerca della prossima avventura. L'82% di loro ha un'età compresa tra i 23 e i 41 anni. Questo gruppo si lascia influenzare dalle scelte di sostenibilità e utilizzerà la tecnologia. Paco Pérez-Lozao Rüter, president hospitality, Amadeus: «I viaggi parlano dei luoghi in cui soggiorniamo, delle destinazioni che visitiamo, delle esperienze che viviamo. Per molti di noi è importante che, quando viaggiamo, il nostro comportamento abbia un impatto positivo sui luoghi che visitiamo, e questa tendenza è destinata ad aumentare. La sfida del settore è quella di essere in grado di rispondere alle mutevoli preferenze delle persone». [post_title] => Amadeus: le nuove quattro Traveler tribes che viaggeranno fra 10 anni [post_date] => 2023-02-17T11:51:28+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1676634688000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 439723 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_335181" align="alignleft" width="300"] L'assessore al turismo della regione Emilia Romagna, Andrea Corsini[/caption] Parte in Emilia-Romagna una maxioperazione per riqualificare le strutture ricettive. Si tratta di 300 milioni di euro, metà concessi da Bei, Banca europea per gli investimenti, e metà messi da quattro istituti di credito, Intesa Sanpaolo, Bnl, Bper e Bcc Banca Iccrea. Per sostenere questa manovra, la regione, attraverso un bando, contribuisce con ulteriori 3 milioni e mezzo nel triennio 2023-25. Il contributo regionale per gli albergatori e dal prossimo anno anche per i gestori di campeggi, si propone di favorire l'accesso ai finanziamenti, ammortizzando i tassi d'interesse, erogato in un'unica soluzione per un importo massimo di 200 mila euro per impresa ed è a fondo perduto. Il tasso Il programma prevede che il tasso applicato dalle banche intermediarie alle imprese sia inferiore al tasso normalmente applicato. I prestiti, della durata da 2 a 12 anni (estesa a 15 anni in caso di investimenti che riguardino il rinnovamento energetico) non possono essere inferiori a 400 mila euro e non possono superare l'importo massimo di 5 milioni di euro. «Un progetto nuovo, uno strumento di agevolazione che consentirà agli albergatori che vorranno partecipare al bando di fare degli investimenti di carattere strutturale per riqualificare i loro alberghi - spiega l'assessore regionale al turismo, Andrea Corsini - una misura importante che di solito viene adottata nelle industrie, e siccome noi riteniamo che il turismo sia un'industria, ha bisogno anche di strumenti di questo tipo». [post_title] => Emilia-Romagna: maxi investimento da 300 milioni di euro [post_date] => 2023-02-17T11:47:02+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1676634422000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 439658 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Tourism Malaysia rinnova il suo impegno sul mercato italiano. Il paese ha partecipato alla Bit per incontrare il trade italiano, che offre una via privilegiata per le attività di promozione e l’occasione per mettere in luce i punti chiave di una strategia che parla di sostenibilità, diversità biologica e culturale. "Stiamo vivendo una forte ripresa sul fronte del turismo. - afferma Azimah Aziz, vicedirettore dell’ente del turismo malesiano per America, Europa e Oceania -, Per il 2022 erano previsti 2 milioni di arrivi in tutta l’Asia, invece sono stati più di 9 milioni. Per noi l’Italia è molto importante: è il sesto mercato europeo. L’anno scorso abbiamo avuto oltre 18.000 turisti italiani. Per il 2023 ne aspettiamo circa 20.000". Un dato importante per un mercato nel quale sono impegnati oltre 3,5 milioni di lavoratori dei 15miloni di malesiani attivi. «Guardiamo con fiducia alla crescita futura, – prosegue Azimah Aziz – sin dal 2016 abbiamo attivato un National Ecotourism Plan che proseguirà fino al 2025 con lo slogan: “Il turismo protegge, preserva e conserva la natura, la cultura e le tradizioni. Ad oggi la ripresa dei collegamenti internazionali ha raggiunto il 60% della capacità rispetto al 2019". Durante il Covid il mondo del turismo si è fermato: due anni di silenzio e di chiusura. Nell’aprile dell’anno scorso il paese ha riaperto i confini usando nuove strategie di crescita. «Per favorire un turismo sostenibile abbiamo ridotto le emissioni di carbonio e controlliamo le presenze turistiche e le immersioni nelle acque trasparenti delle nostre le isole – aggiunge la responsabile di Tourism Malaysia - Vogliamo così preservare la natura, le spiagge, la cultura e il modo di vivere dei locali: nella giungla vivono antiche popolazioni che possono mostrare ai visitatori le loro tradizioni e sviluppare le comunità grazie ai proventi del turismo. Le USP importanti per il mercato italiano sono certamente l’ambiente naturale con la sua incredibile biodiversità, la cultura e le attività legate al cibo e allo shopping: e la Malesia ha veramente tanto da offrire». Le previsioni parlano di un aumento dei collegamenti e, anche se non sono ancora disponibili voli diretti, ci sono connessioni da numerosi aeroporti italiani con Qatar Airways, Emirates, Turkish Airlines ed Etihad. Dallo scorso mese di agosto Malaysia Airlines ha introdotto un secondo volo diretto giornaliero tra Kuala Lumpur e Doha, oltre ai due diretti Kuala Lumpur-Londra. [gallery ids="439660,439661,439662"] [post_title] => La Malesia torna a scommettere sul mercato italiano [post_date] => 2023-02-17T09:15:18+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1676625318000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 439625 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sfruttare il gap di un mercato per l’85% circa dominato da hotel operati con contratti di management o franchising. B&B Hotels sbarca negli Stati Uniti con obiettivi ambiziosi, puntando a superare quota 400 proprietà entro il 2033, per un investimento previsto di 4 miliardi di dollari: “Siamo consapevoli delle barriere d’entrata di un Paese vasto come un continente, dove sono presenti da tempo molti dei più grandi gruppi dell’hotellerie internazionale – racconta il neo ceo e presidente di B&B Hotels Us, Valerio Duchini -. Ma crediamo anche nel nostro modello di business incentrato su una strategia di sviluppo estremamente flessibile, che ci permette di espanderci in molte modalità differenti: dai progetti greenfield alle conversioni di edifici adibiti alle più varie funzioni, fino al rebranding di hotel già operativi. E questo sia in destinazioni primarie, sia in quelle secondarie, in centro città o in periferia. A noi basta che esistano potenzialità di business sostenibili. Possiamo aprire ovunque”. Non solo: stando sempre a Duchini, la gestione diretta delle strutture garantita dal modello B&B Hotels (tipicamente per acquisizione o tramite affitti di vent’anni rinnovabili cinque più cinque) garantirebbe livelli di qualità superiori rispetto al modello franchising o management. Anche solo perché la potenza di fuoco di un gruppo internazionale è incomparabilmente più elevata rispetto a quella di qualsiasi piccolo o medio proprietario alberghiero, quando si tratta di rinnovare gli asset immobiliari per farli rimanere al passo con le evoluzioni della domanda. Il posizionamento dell’offerta B&B negli Usa si situerà prevalentemente tra i segmenti midscale e upper midscale (revpar medio negli Usa: 53 e 70 dollari risp. Fonte: B&B), senza disdegnare qualche puntata a livello economy (revpar 40 dollari). Al momento sarebbe stata già firmata una struttura a Orlando, con altri 20 alberghi già in pipeline in Florida. L’altro Stato su cui si concentreranno inizialmente le attenzioni del gruppo è il Texas: “Si tratta di territori in cui il pil locale è cresciuto a ritmi superiori alla media nazionale, ma ovviamente i nostri piani di medio – lungo periodo riguardano tutto il Nord America, Canada incluso. E non escludiamo neppure operazioni di merger & acquisition”, rivela sempre Duchini. Molte delle operazioni riguarderanno peraltro rebranding di strutture già esistenti. L’idea è quella di raggiungere quota 50-70 alberghi entro tre anni, “ma l’unico limite è il cielo”, sottolinea Duchini. A livello di fatturati, conclude quindi l’a.d. Usa, “se in Italia il giro d’affari annuo medio di un nostro hotel si aggira sul milione di euro, negli Stati Uniti si parla di 2 anche 2,5 milioni di dollari. Il calcolo dei nostri obiettivi minimi nel triennio è perciò presto fatto (oltre i 100 milioni di dollari, ndr)”. La società americana del gruppo è già stata creata lo scorso settembre. A livello di team executive, l’office manager è Elaine Power, mentre Robert Hazard è il senior vice president development & asset manager. [post_title] => B&B Hotels sbarca in America. A Valerio Duchini la guida degli uffici Usa [post_date] => 2023-02-16T13:11:42+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1676553102000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 439556 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => "La qualità dell’offerta commerciale passa attraverso la varietà. In termini di destinazioni, frequenze e orari: tutto contribuisce ad intercettare il maggior numero di fasce di mercato": questo il 'mantra' di Andrea Tucci, vice president Aviation Business Development di Sea, per affrontare la stagione 2023. Un'estate che vede ricomposto il quadro operativo di Milano Malpensa. In un 2022 dai risultati altalenanti in realtà "già in settembre e ottobre avevamo recuperato addirittura il 97% del traffico pre-Covid, pur scontando ancora la mancanza di alcuni mercati fondamentali, come quello asiatico. Dati che confermano l’interesse elevato verso la catchment area di Milano. Successivamente, le preoccupazioni legate a costi del petrolio, potenziali nuove ondate di pandemia e crisi internazionali hanno rappresentato un forte freno in vista dell'inverno rispetto al trend estivo. Siamo tornati al 90% di capacità posti, ma poi la domanda ha tenuto, con una conseguente nuova corsa dei vettori per immettere capacità: questo febbraio siamo al 92-93% ma per l’estate - considerando quel che oggi è in vendita - siamo al 100% del 2019". La speranza? "Che la domanda si mantenga elevata, così da spingere i vettori ad aggiugnere ulteriore capacità". Intanto la summer porta con sè un recupero al 113% per il segmento di traffico domestico, del 104% a livello europeo, del 103% sul corto raggio extra Ue e dell'83% per il traffico di lungo raggio. "Siamo ottimisti", conferma Tucci, malgrado sia inevitabile pensare al caos che l'accelerazione della domanda aveva causato negli scali europei proprio durante l'estate 2022: "Sicuramente è importante leggere bene la crescita affinché le nostre infrastrutture siano pronte a reagire". Tucci sottolinea come sia stato profuso tutto l'impegno per agevolare la ripartenza limitando i disservizi: "Basti pensare anche alla recente introduzione di una macchina Eds-Cb che impiega una tecnologia Tac consentendo di effettuare i controlli senza la necessità di separare dal bagaglio a mano device elettronici e liquidi. Siamo pronti, ma dobbiamo ricordare che parliamo di un sistema altamente interconnesso e se c'è un ritardo a Londra, questo si ripercuoterà sull'operatività dello scalo in Italia...". Alle porte la "sfida legata alla riapertura del Terminal 2, il prossimo 31 maggio, dove tornerà easyJet con la sua flotta" mentre Ryanair e Wizz Air resteranno al Terminal 1. Proprio le low cost "hanno rappresentato un supporto al sistema nel momento di maggiore incertezza: sono stati i primi a togliere le macchine ma anche i primi a riaccenderle. Tanto da essere arrivati a pesare per il 57% su Malpensa, ma per l’estate dovremo tornare al 50%". E sempre alle compagnie a basso costo va riconosciuto il merito di aver consentito una "diversificazione del nostro portafoglio e delle modalità di viaggio". [post_title] => Tucci, Sea: "Il recupero della capacità per l’estate è già al 100%" [post_date] => 2023-02-16T10:57:31+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1676545051000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 439561 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_439563" align="alignleft" width="300"] Massarotto e Albéri[/caption] Nell’ambito della Bit Gattinoni Travell ha promosso in modo inedito la destinazione Giappone, appoggiandosi alla competenza di Marco Massarotto. Massarotto, presidente della dmc Nippon Conciérge, è stato conquistato anni fa dalla bellezza e dalla cultura del Giappone. «Oggi accompagniamo il viaggiatore selezionando le esperienze più esclusive. Lavoriamo con i nostri clienti per progettare un viaggio unico in linea con il loro stile». I tour, in partenza il 16 luglio e il 12 agosto prossimi, seguono lo stesso itinerario, ma declinano in modo diverso l’esperienza di incontro con il paese del Sol Levante. Gruppi di 12 persone al massimo visiteranno i grandi centri culturali come Tokyo, Kyoto, Hiroshima e Osaka e scopriranno realtà non sempre presenti nei tour classici, ma capaci di rivelare tutti i risvolti della grande cultura giapponese. Introdotto da Alberto Albéri - to manager di Gattinoni Travel Experience - Marco Massarotto, che è da 11 anni impegnato nel narrare la cultura giapponese in Italia, ne sottolinea l’attenzione estrema al visitatore, quell’ospitalità caratterizzata dall’”omotenashi”, che è ben rappresentata dal “fermatore di valigie”: un impiegato dell’areoporto che, indossando i guanti, impedisce alle valigie di urtare il metallo dei nastri del baggage-claim. I 2 itinerari del portfolio Gattinoni, “Japan Gourmet” e “Smart Japan”, permetteranno di vivere esperienze enogastronomiche uniche ed esclusive in un percorso culturale e di scoperta della tradizione locale. I tour sono organizzati per poter vivere esperienze di un paio d’ore al giorno, dando poi al viaggiatore la possibilità di muoversi liberamente per il resto della giornata. Magari dialogando con un monaco zen che guiderà in una meditazione volta a raggiungere l’armonia. Quell’armonia che si vive anche nei giardini giapponesi, dove la bellezza è soprattutto nella varietà delle piante e dei loro colori. Il fascino del Giappone è anche nei templi e nei loro giardini, dove vivono decine di daini in libertà. O nel curioso mangiare su tavoli di legno sospesi sulle acque dei fiumi per godere il fresco nei caldi mesi che vanno da maggio a settembre. E, per scoprire le tante sfaccettature di questo mondo lontano, presto sarà pronto un nuovo itinerario legato alla natura e al turismo sostenibile. [post_title] => Gattinoni Travel rivela il Giappone insieme con Nippon Conciérge [post_date] => 2023-02-16T10:23:23+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1676543003000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 439582 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Riutilizzare i fondi spesi per la continuità territoriale ("un sistema obsoleto") ed eliminare la tassa addizionale per i Comuni, che frena la competitività degli aeroporti: questa la ricetta di Eddie Wilson, ceo di Ryanair (nella foto) per stimolare la crescita del traffico aereo verso la Sardegna. La low cost ha presentato gli operativi da Cagliari e Alghero, che consolidano e ampliano l'offerta dall'Isola per l'estate 2023. Da Elmas Ryanair opererà 2 nuove rotte (per un totale di 39) verso Göteborg e Genova, nonché maggiori frequenze su oltre 10 rotte già esistenti, tra cui Bologna, Pisa, Milano e Roma; tre i B737 basati sullo scalo mentre in termini di capacità offerta l'aumento rispetto all'estate 2022 è del +10%, addirittura +70% sul 2019. Obiettivo trasportare circa 2,4 milioni di passeggeri all'anno. Anche da Alghero sono due le nuove rotte estive, per Billund e Venezia, mentre sale il numero delle frequenze verso Bari, Bratislava e Milano. Complessivamente lo scalo avrà un network di 22 rotte, +130% di crescita rispetto al periodo pre-Covid con un target di 850.000 passeggeri all'anno. "Stiamo sollecitando il Governo italiano e la giunta regionale per eliminare immediatamente l'eccessiva tassa di € 6,50 per ogni passeggero in partenza e a ridisegnare l'obsoleto sistema delle rotte in continuità territoriale - ha dichiarato Wilson -. Ciò consentirà a Ryanair di fornire fino a 1 milione di turisti in entrata aggiuntivi all'anno (+50% di crescita) generando oltre 1 miliardo di euro in più di spesa per il turismo in Sardegna nei prossimi 5 anni con più connettività, turismo nazionale e internazionale tutto l'anno dai principali mercati in entrata come Germania, Francia, Regno Unito, Paesi nordici, supportando al contempo 1.500 posti di lavoro aggiuntivi in l'isola". [post_title] => Ryanair amplia l'offerta da Cagliari e Alghero. Wilson: "La continuità è un sistema obsoleto" [post_date] => 2023-02-16T08:54:24+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1676537664000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 439566 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Volotea ed Eurowings hanno siglato un protocollo d’intesa che porterà ad un accordo di vendita reciproco su oltre 140 rotte chiave operate da entrambe le compagnie, più di 100 da Eurowings e circa 40 da Volotea, senza alcuna sovrapposizione. Questi collegamenti comprenderanno 8 nuove rotte gestite da Volotea da/per la Germania, connettendo direttamente Berlino, Düsseldorf, Stoccarda e Amburgo con le sue basi di Bordeaux, Lione e Nantes e Firenze e Verona (e precisamente Verona-Berlino, operativa dal 26 maggio e Firenze-Amburgo, attiva dal 10 ottobre). Queste nuove rotte avranno 2 frequenze settimanali con una capacità di circa 60.000 posti. I numeri uno delle due compagnie aeree - il presidente di Volotea Carlos Muñoz e il ceo di Eurowings Jens Bischof - sottolineano più volte che in vista non c'è alcuna fusione. "Ci siamo già affermati nell'Europa settentrionale e orientale con la recente apertura delle nostre basi a Praga e Stoccolma e, il nostro next step è espandere le opzioni di prenotazione verso l'Europa meridionale - afferma Bischof -. La partnership commerciale reciproca prevista con Volotea ci consentirebbe di offrire ai nostri clienti tante nuove destinazioni in Francia e in Italia, nonché una migliore connettività all'interno dell'Europa meridionale". "Siamo lieti di iniziare le nostre attività commerciali in Germania con un forte partner di distribuzione e un importante player in questo Paese - aggiunge Munoz -.. L’accordo strategico previsto con Eurowings è unico e significativo e comprende più di 140 rotte, senza sovrapposizioni, segnando il potenziale per una partnership più forte e a lungo termine. Con 8 nuove destinazioni, potremo inoltre presentare la nostra offerta distintiva anche al pubblico tedesco". I biglietti per le nuove rotte sono già in vendita sul sito di Volotea e, una volta che i due vettori avranno raggiunto un accordo vincolante sulla cooperazione commerciale, i biglietti saranno venduti anche sul sito web di Eurowings nonché attraverso tutti i canali di distribuzione (data prevista per la fine di aprile). [post_title] => Volotea decolla con Eurowings: accordo di vendita reciproco su 140 rotte [post_date] => 2023-02-16T08:45:55+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1676537155000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 439551 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La tecnologia applicata al settore dei viaggi in un mix chiave che influenzerà gli scenari del futuro del turismo. Investire in questa direzione oggi è una priorità. Marco Franzese sales manager, corporation di Amadeus come vi siano tre macro aree d’intervento nel travel e nel corporate travel: “l’accelerazione nella trasformazione digitale che vedrà una corsa all’innovazione di tutte le aziende, l’esperienza che il nuovo corporate travel richiede nel nuovo ambito di lavoro dai diversi strumenti di viaggio tra cui le piattaforme zoom per i meeting, la sostenibilità, cambiata all’approccio con le nuove generazioni, nuova tipologia di offerta legata alla nuova mobilità e a una nuova sensibilità legata ai costi. - e prosegue - Non siamo ancora al passo con gli standard, la trasformazione digitale è ancora in itinere. L’ecosistema del viaggio è vasto e complesso, si parla di coworking, di transfer, di visita al museo per il giorno extra viaggio. Il viaggio corporate deve includere tutto e oggi è possibile grazie all’ecosistema tecnologico, nostro grande partner”. Nasce quindi l’esigenza di introdurre anche un change management e un social capital come insieme delle nostre relazioni per costruire il prodotto turistico. E la travel tecnology chiama in campo vari attori che partecipino all’ecosistema del viaggio. Il viaggiatore durante il viaggio è in una situazione di vulnerabilità, non essendo a casa propria. Un’intelligence accurata e tempestiva basata sulla tecnologia entra a supporto del viaggiatore. E così che si parla di “permacrisi”, una crisi permanente pre travel propedeutica a prevenire la crisi eventuale su l’on travel. International Sos partecipa negli aspetti della sicurezza e sanità del travel corporate. “Nell’intelligence si fa moltissimo ricorso alla tecnologia e soprattutto in quelle aree del mondo che vivono situazioni delicate. - afferma Franco Fantozzi senior security advisor - Lo scopo è quello di fornire al nostro viaggiatore strumenti tecnologici, app, tools per essere assistito con affidabilità. Viviamo anche in un’incertezza informativa. Ma la tecnologia ha una rete informativa di più fonti. Il viaggiatore deve essere preparato, formato e tutelato prima della partenza”. Andrea Faliva country manager Italia di BizAway spiega che la tecnologia ci consente di fornire un servizio molto più efficiente, flessibile, semplice, veloce e a costi inferiori. Tariffe “La tariffa flessibile sembra sia diventata una necessità, non più un’opzione che però implica un pari aumento dei costi. Un’altra sfida di oggi è anche il contenimento dei costi. Il saving non è più solo ricerca della tariffa migliore ma è la capacità di saper vendere i costi aggiuntivi. Questo richiede un ulteriore flusso di dati. In questo contesto le aziende devono contare inoltre su policy più snelle, tenendo presente che anche queste ormai hanno breve durata ed ocorre essere pronti a saper leggere per tempo impatti come costo carburante e costo energetico. La tecnologia deve poter consentire all’azienda di fare un’analisi puntuale. Il viaggio del futuro sarà sempre più consapevole”. E Gabriele Graziani country manager Italia di Rate Hawak aggiunge ulteriori elementi all’analisi: “Qualche anno fa avere accesso alla tariffa più competitiva significava recuperare la vendita. Oggi gli ambiti sfidanti sono l’ottimizzazione del tempo, la riduzione dei rischi, l’accesso e la valorizzazione del prodotto. I l tempo di una prenotazione è molto limitato e il primo ambito sfidante è la capacità di mettere tutto il prodotto possibile insieme e cercare di erogarlo in un’unica soluzione con tutte le diverse combinazioni. In base alle richieste del viaggiatore, che sono molteplici, poterle smaltire. La tecnologia poi ci aiuta a calcolare i valori di rischio in ambito di pre viaggio e nel back office nel gestionale. Il pagamento, infine, non deve essere un problema, la tecnologia in questo caso è un valore aggiunto. L’operatore online deve fornire quante più soluzioni possibili”. [post_title] => Travel tecnolology: il successo parte da un viaggio seamless [post_date] => 2023-02-15T15:09:23+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1676473763000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "amadeus 2" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":28,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1073,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"439725","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_284136\" align=\"alignleft\" width=\"274\"] Decius Valmorbida[/caption]\r

\r

Si stima che 474 milioni di turisti hanno viaggiato a livello internazionale tra gennaio e luglio 2022, nel 2021 erano 175: il turismo internazionale è in costante crescita.\r

\r

Ma come viaggeremo nel 2033? Una ricerca globale - Traveler tribes 2033 - la terza di una serie nata nel 2007, identifica quattro tribù di viaggiatori che si svilupperanno nei prossimi 10 anni. Lo fa esaminando le future tendenze evolutive dei viaggi, alle preferenze e alle abitudini emergenti dei viaggiatori, per capire le tendenze\r

\r

Decius Valmorbida, president travel, Amadeus: «Come industria vogliamo costruire esperienze di viaggio che siano di ispirazione. E possiamo farlo solo conoscendo ciò che i viaggiatori desiderano ora e in futuro. Grazie ai progressi della tecnologia siamo in grado di offrire viaggi più personalizzati che soddisfano le esigenze di diversi tipi di viaggiatori».\r

\r

Il report indica da un lato una grande apertura verso le nuove tecnologie e dall'altro la volontà di viaggiare in modo più sostenibile. \r

\r

L’approccio psicografico adottato, che va oltre i vincoli della segmentazione tradizionale, identifica quattro tribù principali di viaggiatori che probabilmente saranno protagoniste nel 2033: cultori di emozioni – questo gruppo ha un approccio \"prova e vedi\" alla vita e ai viaggi. Il 44% non ha figli e ha un lavoro a medio-alto reddito con opzioni di lavoro flessibili. Sono più propensi ad agire d'istinto e questo li rende gli \"anti-pianificatori\" del 2033.\r

\r

Creatori di ricordi – questo gruppo l’approccio più tradizionale al viaggio: creare ricordi e visitare luoghi. Il 44% ha un'età pari o superiore ai 42 anni ed è abitudinario nei suoi comportamenti in viaggio. Mettono al primo posto le persone e danno poca importanza alla tecnologia e alla sostenibilità, rassicurati dalle modalità già esistenti.\r

\r

Travel Tech-fluencers – questo gruppo comprende i giovani viaggiatori d'affari. Il 48% del gruppo ha meno di 32. Sono più attenti alle opzioni di sostenibilità che riguardano il loro modo di viaggiare, piuttosto che al luogo in cui soggiorneranno.\r

\r

Esploratori del futuro – le persone di questo gruppo vivono una vita frenetica, sempre alla ricerca della prossima avventura. L'82% di loro ha un'età compresa tra i 23 e i 41 anni. Questo gruppo si lascia influenzare dalle scelte di sostenibilità e utilizzerà la tecnologia.\r

\r

Paco Pérez-Lozao Rüter, president hospitality, Amadeus: «I viaggi parlano dei luoghi in cui soggiorniamo, delle destinazioni che visitiamo, delle esperienze che viviamo. Per molti di noi è importante che, quando viaggiamo, il nostro comportamento abbia un impatto positivo sui luoghi che visitiamo, e questa tendenza è destinata ad aumentare. La sfida del settore è quella di essere in grado di rispondere alle mutevoli preferenze delle persone».\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Amadeus: le nuove quattro Traveler tribes che viaggeranno fra 10 anni","post_date":"2023-02-17T11:51:28+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1676634688000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"439723","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_335181\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] L'assessore al turismo della regione Emilia Romagna, Andrea Corsini[/caption]\r

\r

Parte in Emilia-Romagna una maxioperazione per riqualificare le strutture ricettive. Si tratta di 300 milioni di euro, metà concessi da Bei, Banca europea per gli investimenti, e metà messi da quattro istituti di credito, Intesa Sanpaolo, Bnl, Bper e Bcc Banca Iccrea.\r

\r

Per sostenere questa manovra, la regione, attraverso un bando, contribuisce con ulteriori 3 milioni e mezzo nel triennio 2023-25. Il contributo regionale per gli albergatori e dal prossimo anno anche per i gestori di campeggi, si propone di favorire l'accesso ai finanziamenti, ammortizzando i tassi d'interesse, erogato in un'unica soluzione per un importo massimo di 200 mila euro per impresa ed è a fondo perduto.\r

Il tasso\r

Il programma prevede che il tasso applicato dalle banche intermediarie alle imprese sia inferiore al tasso normalmente applicato. I prestiti, della durata da 2 a 12 anni (estesa a 15 anni in caso di investimenti che riguardino il rinnovamento energetico) non possono essere inferiori a 400 mila euro e non possono superare l'importo massimo di 5 milioni di euro.\r

\r

«Un progetto nuovo, uno strumento di agevolazione che consentirà agli albergatori che vorranno partecipare al bando di fare degli investimenti di carattere strutturale per riqualificare i loro alberghi - spiega l'assessore regionale al turismo, Andrea Corsini - una misura importante che di solito viene adottata nelle industrie, e siccome noi riteniamo che il turismo sia un'industria, ha bisogno anche di strumenti di questo tipo».","post_title":"Emilia-Romagna: maxi investimento da 300 milioni di euro","post_date":"2023-02-17T11:47:02+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1676634422000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"439658","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Tourism Malaysia rinnova il suo impegno sul mercato italiano. Il paese ha partecipato alla Bit per incontrare il trade italiano, che offre una via privilegiata per le attività di promozione e l’occasione per mettere in luce i punti chiave di una strategia che parla di sostenibilità, diversità biologica e culturale.\r

\r

\"Stiamo vivendo una forte ripresa sul fronte del turismo. - afferma Azimah Aziz, vicedirettore dell’ente del turismo malesiano per America, Europa e Oceania -, Per il 2022 erano previsti 2 milioni di arrivi in tutta l’Asia, invece sono stati più di 9 milioni. Per noi l’Italia è molto importante: è il sesto mercato europeo. L’anno scorso abbiamo avuto oltre 18.000 turisti italiani. Per il 2023 ne aspettiamo circa 20.000\". Un dato importante per un mercato nel quale sono impegnati oltre 3,5 milioni di lavoratori dei 15miloni di malesiani attivi. «Guardiamo con fiducia alla crescita futura, – prosegue Azimah Aziz – sin dal 2016 abbiamo attivato un National Ecotourism Plan che proseguirà fino al 2025 con lo slogan: “Il turismo protegge, preserva e conserva la natura, la cultura e le tradizioni. Ad oggi la ripresa dei collegamenti internazionali ha raggiunto il 60% della capacità rispetto al 2019\".\r

\r

Durante il Covid il mondo del turismo si è fermato: due anni di silenzio e di chiusura. Nell’aprile dell’anno scorso il paese ha riaperto i confini usando nuove strategie di crescita. «Per favorire un turismo sostenibile abbiamo ridotto le emissioni di carbonio e controlliamo le presenze turistiche e le immersioni nelle acque trasparenti delle nostre le isole – aggiunge la responsabile di Tourism Malaysia - Vogliamo così preservare la natura, le spiagge, la cultura e il modo di vivere dei locali: nella giungla vivono antiche popolazioni che possono mostrare ai visitatori le loro tradizioni e sviluppare le comunità grazie ai proventi del turismo. Le USP importanti per il mercato italiano sono certamente l’ambiente naturale con la sua incredibile biodiversità, la cultura e le attività legate al cibo e allo shopping: e la Malesia ha veramente tanto da offrire». Le previsioni parlano di un aumento dei collegamenti e, anche se non sono ancora disponibili voli diretti, ci sono connessioni da numerosi aeroporti italiani con Qatar Airways, Emirates, Turkish Airlines ed Etihad. Dallo scorso mese di agosto Malaysia Airlines ha introdotto un secondo volo diretto giornaliero tra Kuala Lumpur e Doha, oltre ai due diretti Kuala Lumpur-Londra.\r

\r

[gallery ids=\"439660,439661,439662\"]\r

\r

","post_title":"La Malesia torna a scommettere sul mercato italiano","post_date":"2023-02-17T09:15:18+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1676625318000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"439625","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sfruttare il gap di un mercato per l’85% circa dominato da hotel operati con contratti di management o franchising. B&B Hotels sbarca negli Stati Uniti con obiettivi ambiziosi, puntando a superare quota 400 proprietà entro il 2033, per un investimento previsto di 4 miliardi di dollari: “Siamo consapevoli delle barriere d’entrata di un Paese vasto come un continente, dove sono presenti da tempo molti dei più grandi gruppi dell’hotellerie internazionale – racconta il neo ceo e presidente di B&B Hotels Us, Valerio Duchini -. Ma crediamo anche nel nostro modello di business incentrato su una strategia di sviluppo estremamente flessibile, che ci permette di espanderci in molte modalità differenti: dai progetti greenfield alle conversioni di edifici adibiti alle più varie funzioni, fino al rebranding di hotel già operativi. E questo sia in destinazioni primarie, sia in quelle secondarie, in centro città o in periferia. A noi basta che esistano potenzialità di business sostenibili. Possiamo aprire ovunque”.\r

\r

Non solo: stando sempre a Duchini, la gestione diretta delle strutture garantita dal modello B&B Hotels (tipicamente per acquisizione o tramite affitti di vent’anni rinnovabili cinque più cinque) garantirebbe livelli di qualità superiori rispetto al modello franchising o management. Anche solo perché la potenza di fuoco di un gruppo internazionale è incomparabilmente più elevata rispetto a quella di qualsiasi piccolo o medio proprietario alberghiero, quando si tratta di rinnovare gli asset immobiliari per farli rimanere al passo con le evoluzioni della domanda.\r

\r

Il posizionamento dell’offerta B&B negli Usa si situerà prevalentemente tra i segmenti midscale e upper midscale (revpar medio negli Usa: 53 e 70 dollari risp. Fonte: B&B), senza disdegnare qualche puntata a livello economy (revpar 40 dollari). Al momento sarebbe stata già firmata una struttura a Orlando, con altri 20 alberghi già in pipeline in Florida. L’altro Stato su cui si concentreranno inizialmente le attenzioni del gruppo è il Texas: “Si tratta di territori in cui il pil locale è cresciuto a ritmi superiori alla media nazionale, ma ovviamente i nostri piani di medio – lungo periodo riguardano tutto il Nord America, Canada incluso. E non escludiamo neppure operazioni di merger & acquisition”, rivela sempre Duchini.\r

\r

Molte delle operazioni riguarderanno peraltro rebranding di strutture già esistenti. L’idea è quella di raggiungere quota 50-70 alberghi entro tre anni, “ma l’unico limite è il cielo”, sottolinea Duchini. A livello di fatturati, conclude quindi l’a.d. Usa, “se in Italia il giro d’affari annuo medio di un nostro hotel si aggira sul milione di euro, negli Stati Uniti si parla di 2 anche 2,5 milioni di dollari. Il calcolo dei nostri obiettivi minimi nel triennio è perciò presto fatto (oltre i 100 milioni di dollari, ndr)”.\r

\r

La società americana del gruppo è già stata creata lo scorso settembre. A livello di team executive, l’office manager è Elaine Power, mentre Robert Hazard è il senior vice president development & asset manager.","post_title":"B&B Hotels sbarca in America. A Valerio Duchini la guida degli uffici Usa","post_date":"2023-02-16T13:11:42+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1676553102000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"439556","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\"La qualità dell’offerta commerciale passa attraverso la varietà. In termini di destinazioni, frequenze e orari: tutto contribuisce ad intercettare il maggior numero di fasce di mercato\": questo il 'mantra' di Andrea Tucci, vice president Aviation Business Development di Sea, per affrontare la stagione 2023. Un'estate che vede ricomposto il quadro operativo di Milano Malpensa.\r

\r

In un 2022 dai risultati altalenanti in realtà \"già in settembre e ottobre avevamo recuperato addirittura il 97% del traffico pre-Covid, pur scontando ancora la mancanza di alcuni mercati fondamentali, come quello asiatico. Dati che confermano l’interesse elevato verso la catchment area di Milano. Successivamente, le preoccupazioni legate a costi del petrolio, potenziali nuove ondate di pandemia e crisi internazionali hanno rappresentato un forte freno in vista dell'inverno rispetto al trend estivo. Siamo tornati al 90% di capacità posti, ma poi la domanda ha tenuto, con una conseguente nuova corsa dei vettori per immettere capacità: questo febbraio siamo al 92-93% ma per l’estate - considerando quel che oggi è in vendita - siamo al 100% del 2019\". La speranza? \"Che la domanda si mantenga elevata, così da spingere i vettori ad aggiugnere ulteriore capacità\". \r

\r

Intanto la summer porta con sè un recupero al 113% per il segmento di traffico domestico, del 104% a livello europeo, del 103% sul corto raggio extra Ue e dell'83% per il traffico di lungo raggio. \"Siamo ottimisti\", conferma Tucci, malgrado sia inevitabile pensare al caos che l'accelerazione della domanda aveva causato negli scali europei proprio durante l'estate 2022: \"Sicuramente è importante leggere bene la crescita affinché le nostre infrastrutture siano pronte a reagire\". Tucci sottolinea come sia stato profuso tutto l'impegno per agevolare la ripartenza limitando i disservizi: \"Basti pensare anche alla recente introduzione di una macchina Eds-Cb che impiega una tecnologia Tac consentendo di effettuare i controlli senza la necessità di separare dal bagaglio a mano device elettronici e liquidi. Siamo pronti, ma dobbiamo ricordare che parliamo di un sistema altamente interconnesso e se c'è un ritardo a Londra, questo si ripercuoterà sull'operatività dello scalo in Italia...\". \r

\r

Alle porte la \"sfida legata alla riapertura del Terminal 2, il prossimo 31 maggio, dove tornerà easyJet con la sua flotta\" mentre Ryanair e Wizz Air resteranno al Terminal 1. Proprio le low cost \"hanno rappresentato un supporto al sistema nel momento di maggiore incertezza: sono stati i primi a togliere le macchine ma anche i primi a riaccenderle. Tanto da essere arrivati a pesare per il 57% su Malpensa, ma per l’estate dovremo tornare al 50%\". E sempre alle compagnie a basso costo va riconosciuto il merito di aver consentito una \"diversificazione del nostro portafoglio e delle modalità di viaggio\".\r

\r

","post_title":"Tucci, Sea: \"Il recupero della capacità per l’estate è già al 100%\"","post_date":"2023-02-16T10:57:31+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1676545051000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"439561","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_439563\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Massarotto e Albéri[/caption]\r

\r

Nell’ambito della Bit Gattinoni Travell ha promosso in modo inedito la destinazione Giappone, appoggiandosi alla competenza di Marco Massarotto. Massarotto, presidente della dmc Nippon Conciérge, è stato conquistato anni fa dalla bellezza e dalla cultura del Giappone.\r

\r

«Oggi accompagniamo il viaggiatore selezionando le esperienze più esclusive. Lavoriamo con i nostri clienti per progettare un viaggio unico in linea con il loro stile».\r

\r

I tour, in partenza il 16 luglio e il 12 agosto prossimi, seguono lo stesso itinerario, ma declinano in modo diverso l’esperienza di incontro con il paese del Sol Levante. Gruppi di 12 persone al massimo visiteranno i grandi centri culturali come Tokyo, Kyoto, Hiroshima e Osaka e scopriranno realtà non sempre presenti nei tour classici, ma capaci di rivelare tutti i risvolti della grande cultura giapponese.\r

\r

Introdotto da Alberto Albéri - to manager di Gattinoni Travel Experience - Marco Massarotto, che è da 11 anni impegnato nel narrare la cultura giapponese in Italia, ne sottolinea l’attenzione estrema al visitatore, quell’ospitalità caratterizzata dall’”omotenashi”, che è ben rappresentata dal “fermatore di valigie”: un impiegato dell’areoporto che, indossando i guanti, impedisce alle valigie di urtare il metallo dei nastri del baggage-claim.\r

\r

I 2 itinerari del portfolio Gattinoni, “Japan Gourmet” e “Smart Japan”, permetteranno di vivere esperienze enogastronomiche uniche ed esclusive in un percorso culturale e di scoperta della tradizione locale. I tour sono organizzati per poter vivere esperienze di un paio d’ore al giorno, dando poi al viaggiatore la possibilità di muoversi liberamente per il resto della giornata. Magari dialogando con un monaco zen che guiderà in una meditazione volta a raggiungere l’armonia.\r

\r

Quell’armonia che si vive anche nei giardini giapponesi, dove la bellezza è soprattutto nella varietà delle piante e dei loro colori. Il fascino del Giappone è anche nei templi e nei loro giardini, dove vivono decine di daini in libertà. O nel curioso mangiare su tavoli di legno sospesi sulle acque dei fiumi per godere il fresco nei caldi mesi che vanno da maggio a settembre. E, per scoprire le tante sfaccettature di questo mondo lontano, presto sarà pronto un nuovo itinerario legato alla natura e al turismo sostenibile. ","post_title":"Gattinoni Travel rivela il Giappone insieme con Nippon Conciérge","post_date":"2023-02-16T10:23:23+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1676543003000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"439582","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Riutilizzare i fondi spesi per la continuità territoriale (\"un sistema obsoleto\") ed eliminare la tassa addizionale per i Comuni, che frena la competitività degli aeroporti: questa la ricetta di Eddie Wilson, ceo di Ryanair (nella foto) per stimolare la crescita del traffico aereo verso la Sardegna. \r

\r

La low cost ha presentato gli operativi da Cagliari e Alghero, che consolidano e ampliano l'offerta dall'Isola per l'estate 2023. Da Elmas Ryanair opererà 2 nuove rotte (per un totale di 39) verso Göteborg e Genova, nonché maggiori frequenze su oltre 10 rotte già esistenti, tra cui Bologna, Pisa, Milano e Roma; tre i B737 basati sullo scalo mentre in termini di capacità offerta l'aumento rispetto all'estate 2022 è del +10%, addirittura +70% sul 2019. Obiettivo trasportare circa 2,4 milioni di passeggeri all'anno.\r

\r

Anche da Alghero sono due le nuove rotte estive, per Billund e Venezia, mentre sale il numero delle frequenze verso Bari, Bratislava e Milano. Complessivamente lo scalo avrà un network di 22 rotte, +130% di crescita rispetto al periodo pre-Covid con un target di 850.000 passeggeri all'anno.\r

\r

\"Stiamo sollecitando il Governo italiano e la giunta regionale per eliminare immediatamente l'eccessiva tassa di € 6,50 per ogni passeggero in partenza e a ridisegnare l'obsoleto sistema delle rotte in continuità territoriale - ha dichiarato Wilson -. Ciò consentirà a Ryanair di fornire fino a 1 milione di turisti in entrata aggiuntivi all'anno (+50% di crescita) generando oltre 1 miliardo di euro in più di spesa per il turismo in Sardegna nei prossimi 5 anni con più connettività, turismo nazionale e internazionale tutto l'anno dai principali mercati in entrata come Germania, Francia, Regno Unito, Paesi nordici, supportando al contempo 1.500 posti di lavoro aggiuntivi in l'isola\".","post_title":"Ryanair amplia l'offerta da Cagliari e Alghero. Wilson: \"La continuità è un sistema obsoleto\"","post_date":"2023-02-16T08:54:24+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1676537664000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"439566","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Volotea ed Eurowings hanno siglato un protocollo d’intesa che porterà ad un accordo di vendita reciproco su oltre 140 rotte chiave operate da entrambe le compagnie, più di 100 da Eurowings e circa 40 da Volotea, senza alcuna sovrapposizione. Questi collegamenti comprenderanno 8 nuove rotte gestite da Volotea da/per la Germania, connettendo direttamente Berlino, Düsseldorf, Stoccarda e Amburgo con le sue basi di Bordeaux, Lione e Nantes e Firenze e Verona (e precisamente Verona-Berlino, operativa dal 26 maggio e Firenze-Amburgo, attiva dal 10 ottobre). Queste nuove rotte avranno 2 frequenze settimanali con una capacità di circa 60.000 posti.\r

\r

I numeri uno delle due compagnie aeree - il presidente di Volotea Carlos Muñoz e il ceo di Eurowings Jens Bischof - sottolineano più volte che in vista non c'è alcuna fusione. \"Ci siamo già affermati nell'Europa settentrionale e orientale con la recente apertura delle nostre basi a Praga e Stoccolma e, il nostro next step è espandere le opzioni di prenotazione verso l'Europa meridionale - afferma Bischof -. La partnership commerciale reciproca prevista con Volotea ci consentirebbe di offrire ai nostri clienti tante nuove destinazioni in Francia e in Italia, nonché una migliore connettività all'interno dell'Europa meridionale\".\r

\r

\"Siamo lieti di iniziare le nostre attività commerciali in Germania con un forte partner di distribuzione e un importante player in questo Paese - aggiunge Munoz -.. L’accordo strategico previsto con Eurowings è unico e significativo e comprende più di 140 rotte, senza sovrapposizioni, segnando il potenziale per una partnership più forte e a lungo termine. Con 8 nuove destinazioni, potremo inoltre presentare la nostra offerta distintiva anche al pubblico tedesco\".\r

\r

I biglietti per le nuove rotte sono già in vendita sul sito di Volotea e, una volta che i due vettori avranno raggiunto un accordo vincolante sulla cooperazione commerciale, i biglietti saranno venduti anche sul sito web di Eurowings nonché attraverso tutti i canali di distribuzione (data prevista per la fine di aprile).\r

\r

\r

\r

","post_title":"Volotea decolla con Eurowings: accordo di vendita reciproco su 140 rotte","post_date":"2023-02-16T08:45:55+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1676537155000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"439551","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La tecnologia applicata al settore dei viaggi in un mix chiave che influenzerà gli scenari del futuro del turismo. Investire in questa direzione oggi è una priorità.\r

Marco Franzese sales manager, corporation di Amadeus come vi siano tre macro aree d’intervento nel travel e nel corporate travel: “l’accelerazione nella trasformazione digitale che vedrà una corsa all’innovazione di tutte le aziende, l’esperienza che il nuovo corporate travel richiede nel nuovo ambito di lavoro dai diversi strumenti di viaggio tra cui le piattaforme zoom per i meeting, la sostenibilità, cambiata all’approccio con le nuove generazioni, nuova tipologia di offerta legata alla nuova mobilità e a una nuova sensibilità legata ai costi. - e prosegue - Non siamo ancora al passo con gli standard, la trasformazione digitale è ancora in itinere. L’ecosistema del viaggio è vasto e complesso, si parla di coworking, di transfer, di visita al museo per il giorno extra viaggio. Il viaggio corporate deve includere tutto e oggi è possibile grazie all’ecosistema tecnologico, nostro grande partner”.\r

Nasce quindi l’esigenza di introdurre anche un change management e un social capital come insieme delle nostre relazioni per costruire il prodotto turistico. E la travel tecnology chiama in campo vari attori che partecipino all’ecosistema del viaggio. Il viaggiatore durante il viaggio è in una situazione di vulnerabilità, non essendo a casa propria. Un’intelligence accurata e tempestiva basata sulla tecnologia entra a supporto del viaggiatore. E così che si parla di “permacrisi”, una crisi permanente pre travel propedeutica a prevenire la crisi eventuale su l’on travel.\r

International Sos partecipa negli aspetti della sicurezza e sanità del travel corporate. “Nell’intelligence si fa moltissimo ricorso alla tecnologia e soprattutto in quelle aree del mondo che vivono situazioni delicate. - afferma Franco Fantozzi senior security advisor - Lo scopo è quello di fornire al nostro viaggiatore strumenti tecnologici, app, tools per essere assistito con affidabilità. Viviamo anche in un’incertezza informativa. Ma la tecnologia ha una rete informativa di più fonti. Il viaggiatore deve essere preparato, formato e tutelato prima della partenza”.\r

Andrea Faliva country manager Italia di BizAway spiega che la tecnologia ci consente di fornire un servizio molto più efficiente, flessibile, semplice, veloce e a costi inferiori.\r

\r

Tariffe\r

“La tariffa flessibile sembra sia diventata una necessità, non più un’opzione che però implica un pari aumento dei costi. Un’altra sfida di oggi è anche il contenimento dei costi. Il saving non è più solo ricerca della tariffa migliore ma è la capacità di saper vendere i costi aggiuntivi. Questo richiede un ulteriore flusso di dati. In questo contesto le aziende devono contare inoltre su policy più snelle, tenendo presente che anche queste ormai hanno breve durata ed ocorre essere pronti a saper leggere per tempo impatti come costo carburante e costo energetico. La tecnologia deve poter consentire all’azienda di fare un’analisi puntuale. Il viaggio del futuro sarà sempre più consapevole”.\r

E Gabriele Graziani country manager Italia di Rate Hawak aggiunge ulteriori elementi all’analisi: “Qualche anno fa avere accesso alla tariffa più competitiva significava recuperare la vendita. Oggi gli ambiti sfidanti sono l’ottimizzazione del tempo, la riduzione dei rischi, l’accesso e la valorizzazione del prodotto. I\r

l tempo di una prenotazione è molto limitato e il primo ambito sfidante è la capacità di mettere tutto il prodotto possibile insieme e cercare di erogarlo in un’unica soluzione con tutte le diverse combinazioni. In base alle richieste del viaggiatore, che sono molteplici, poterle smaltire. La tecnologia poi ci aiuta a calcolare i valori di rischio in ambito di pre viaggio e nel back office nel gestionale. Il pagamento, infine, non deve essere un problema, la tecnologia in questo caso è un valore aggiunto. L’operatore online deve fornire quante più soluzioni possibili”.","post_title":"Travel tecnolology: il successo parte da un viaggio seamless","post_date":"2023-02-15T15:09:23+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1676473763000]}]}}