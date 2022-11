Allianz Partners amplia l’accordo con Iberia a livello globale fino a dicembre 2025 Allianz Partners ha esteso la partnership a livello mondiale con Iberia per altri tre anni. In tal modo i passeggeri della compagnia aerea spagnola residenti in tredici mercati europei potranno usufruire di soluzioni assicurative di viaggio; per i residenti di altri Paesi, compresi quelli dell’area America Latina, le soluzioni di protezione di viaggio saranno presto disponibili nel 2023. Tra i vantaggi inclusi rientra la protezione per annullamento viaggio, ritardi, mancate coincidenze, per prestazioni mediche d’emergenza all’estero e per il bagaglio. In alcuni Paesi, i clienti durante il viaggio potranno inoltre usufruire dei servizi di teleconsulto e della copertura per le malattie legate al Covid-19, incluse le prestazioni per emergenze mediche coperte dalla polizza, quarantena personale obbligatoria e negato imbarco per malattia sospetta. Per una maggiore tranquillità, Allianz Partners mette a disposizione dei clienti una linea telefonica di assistenza in viaggio attiva 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. I prodotti e i servizi di copertura del viaggio vengono offerti ai clienti di Iberia in fase di prenotazione del biglietto aereo tramite sito web, App mobile o i call center di Iberia, e sono forniti da Allianz Partners. “L’estensione della nostra storica partnership con Iberia per altri tre anni ci consente di sviluppare per i loro clienti soluzioni di assicurazione viaggio riconosciute a livello globale, con caratteristiche e coperture che garantiscono serenità per la nuova normalità post-pandemica – commenta Jean-Marc Pailhol, chief officer Global Strategic Partnerships and board member di Allianz Partners -. Questo conferma il nostro impegno a supportare, in tutto il mondo, i grandi vettori aerei e rappresenta un altro importante passo nel confermarci partner assicurativo leader per il settore aereo”. “Il nostro obiettivo è quello di offrire un’esperienza olistica ai nostri clienti, che includa tutti i servizi per accompagnarli durante il loro viaggio aereo – aggiunge Ignacio Valeros, director of revenue management di Iberia -, La nostra collaborazione con Allianz Partners consente loro di viaggiare in maniera semplice sapendo che, prima o durante il viaggio, sono protetti da un partner affidabile come Allianz Partners”.

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 434307 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Nuova partnership tra viaggigiovani.it e viaggiaconcarlo.com, che hanno deciso di condividere il booking, pur lasciando perfettamente integri itinerari, programmazione, stile, modus operandi e, soprattutto, le guide e i referenti locali delle due rispettive realtà. Unico referente anche per la gestione della comunicazione: Open Mind Consulting aggiunge infatti anche Viaggigiovani alla collaborazione che dura già da anni con Viaggiaconcarlo. “Nostro principale obiettivo, fin dalla nostra fondazione, che risale al 2008, è stato quello di trasformare il costo del viaggio in valore aggiunto - spiega il titolare di viaggigiovani.it, Nicola Moltrer -: garantire sempre un plus e assecondare i nostri clienti in ogni necessità”. "Abbiamo portato per anni migliaia di persone nei luoghi più remoti ed estremi della Terra - gli fa eco il titolare di viaggiaconcarlo.com, Carlo Mamberto -, dando loro non solo ricordi da raccontare ma esperienze che in molti casi li hanno trasformati, lasciando tracce profonde in ognuno di essi. È questo il risultato migliore che chi fa il nostro mestiere possa sperare”. Oltre 70 le destinazioni raggiunte tra entrambi i brand, proposte su base individuale e per piccoli gruppi, declinate in ottica green e responsabile, per preservare usi e costumi locali. Importante da sapere: non esiste il concetto di last minute in casa dei due operatori. Perché? Lo spiega Moltrer: “Semplice: anche se non dovessimo vendere tutti i posti dei nostri tour in piccoli gruppi abbiamo deciso di non applicare offerte last minute, pratica ormai oggi molto diffusa, che secondo noi ha portato molti danni al mondo del turismo. Fin dalla nostra nascita abbiamo cercato di educare il cliente a prenotare il viaggio in anticipo e non all’ultimo minuto. La promozione Prenota prima (valida per i nostri tour in piccoli gruppi) ha senso solo se successivamente non ci sono offerte last minute. Altrimenti una perdita d'immagine e serietà sarebbe inevitabile”. “Open Mind Consulting ha stretto un accordo importante con viaggigiovani.it, rinnovando quello già in essere con viaggiaconcarlo.com sulla base non solo di una comunità di intenti ma anche, se non soprattutto, di un concetto di turismo che intende essere nuovo, svincolato da luoghi comuni, da stereotipi ormai sorpassati - aggiunge la titolare di Open Mind Consulting, Angela Marini -. Nei due operatori abbiamo trovato spunti intensi, contenuti, serietà, attenzione all’ambiante. Per questo, con un team di tre persone guidato da Viorica Fait, nostra account manager e con il supporto di Nicole Ferrero, digital strategist dell’agenzia, daremo vita a una comunicazione integrata capace di dare la corretta awareness e il posizionamento che meritano queste due realtà, che poco e nulla hanno di commerciale ma molto di autentico e sincero”. [post_title] => Viaggigiovani.it e viaggiaconcarlo.com condividono il booking; la comunicazione va a Open Mind [post_date] => 2022-11-17T12:49:34+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1668689374000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 434304 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Norwegian debutta in Puglia con il lancio della nuova rotta che collegherà Oslo a Bari, dal prossimo 22 giugno con due frequenze alla settimana, il giovedì e la domenica. Il volo, già in vendita attraverso tutti i canali distributivi della low cost, prevede il seguente operativo: partenza da Oslo alle 5.55 e arrivo a Bari alle 19.05; decollo dalla Puglia alle 19.45 e atterraggio in Norvegia alle 23.00. “Questo nuovo collegamento diretto con la Norvegia - ha dichiarato il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile - ci permette di proseguire l’espansione del mercato scandinavo. Uno scenario già definito nel nostro piano strategico che proprio nei mercati del nord Europa, e in quello scandinavo in particolare, individuava una interessante linea di sviluppo. Con questo nuovo volo, non solo accogliamo al ‘Karol Wojtyla’ una nuova compagnia, tra i principali vettori scandinavi in termini di importanza e capacità di collegamenti aerei, ma soprattutto ampliamo il panel dei vettori che in Aeroporti di Puglia individuano un partner commerciale di prestigio per qualità ed efficienza dei servizi. "La nuova rotta tra Bari ad Oslo, dà vita ad un nuovo mercato incoming che garantendo una connessione diretta siamo certi possa ripetere il successo registrato quest’estate dai collegamenti con Svezia e Danimarca. Peraltro questo nuovo volo, come tutte le novità, potrà incontrare l’interesse per i pugliesi che potranno apprezzare la comodità di raggiungere una nuova e affascinante destinazione. Una nuova grande opportunità per il trasporto aereo in Puglia che, attraverso una crescita esponenziale - come registrato dal rapporto di Bankitalia presentato qualche giorno fa a Bari - è trainante per l’economia pugliese". [post_title] => Norwegian debutta in Puglia con il collegamento diretto Oslo-Bari, dal 22 giugno [post_date] => 2022-11-17T12:42:44+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1668688964000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 434302 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Passa di mano la proprietà del W Rome, primo indirizzo italiano del brand lifestyle-lusso di casa Marriott. La joint venture tra il fondo pensioni Canada Pension Plan Investment Board (Cpp Investments) e la società britannica di hotel management Hamilton - Pyramid Europe lo ha infatti acquisito dai precedenti titolari (King Street Capital Management e Omnam Investment Group) per una cifra complessiva attorno ai 172 milioni di euro. La struttura, riaperta lo scorso aprile dopo un completo restyling, comprende 162 camere, oltre a un bar rooftop, un ristorante, una lounge, vari altri locali f&b, una palestra e spazi meeting. "Roma è da sempre una destinazione top a livello leisure e business - spiega il managing director, head of real estate Europa di Cpp Investments, Andrea Orlandi -. L'acquisizione del W Rome pone perciò la nostra joint venture con Hamilton - Pyramid Europe nelle migliori condizioni per sfruttare tutto l'appeal della città Eterna come destinazione turistica globale". Creata all'inizio di quest'anno la joint venture britannico-canadese è focalizzata nell'acquisizione di strutture ricettive operative nelle più importanti città europee e in selezionate destinazioni resort. Lo scorso agosto, Cpp Investments aveva annunciato un impegno per 475 milioni di euro nella stessa joint venture. L'investimento per W Rome fa parte di tale dotazione. [post_title] => Il W Rome passa nella mani di un fondo pensioni canadese e dei britannici di Hamilton - Pyramid Europe [post_date] => 2022-11-17T12:25:18+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1668687918000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 434291 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Allianz Partners ha esteso la partnership a livello mondiale con Iberia per altri tre anni. In tal modo i passeggeri della compagnia aerea spagnola residenti in tredici mercati europei potranno usufruire di soluzioni assicurative di viaggio; per i residenti di altri Paesi, compresi quelli dell'area America Latina, le soluzioni di protezione di viaggio saranno presto disponibili nel 2023. Tra i vantaggi inclusi rientra la protezione per annullamento viaggio, ritardi, mancate coincidenze, per prestazioni mediche d'emergenza all'estero e per il bagaglio. In alcuni Paesi, i clienti durante il viaggio potranno inoltre usufruire dei servizi di teleconsulto e della copertura per le malattie legate al Covid-19, incluse le prestazioni per emergenze mediche coperte dalla polizza, quarantena personale obbligatoria e negato imbarco per malattia sospetta. Per una maggiore tranquillità, Allianz Partners mette a disposizione dei clienti una linea telefonica di assistenza in viaggio attiva 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. I prodotti e i servizi di copertura del viaggio vengono offerti ai clienti di Iberia in fase di prenotazione del biglietto aereo tramite sito web, App mobile o i call center di Iberia, e sono forniti da Allianz Partners. "L'estensione della nostra storica partnership con Iberia per altri tre anni ci consente di sviluppare per i loro clienti soluzioni di assicurazione viaggio riconosciute a livello globale, con caratteristiche e coperture che garantiscono serenità per la nuova normalità post-pandemica - commenta Jean-Marc Pailhol, chief officer Global Strategic Partnerships and board member di Allianz Partners -. Questo conferma il nostro impegno a supportare, in tutto il mondo, i grandi vettori aerei e rappresenta un altro importante passo nel confermarci partner assicurativo leader per il settore aereo". "Il nostro obiettivo è quello di offrire un'esperienza olistica ai nostri clienti, che includa tutti i servizi per accompagnarli durante il loro viaggio aereo - aggiunge Ignacio Valeros, director of revenue management di Iberia -, La nostra collaborazione con Allianz Partners consente loro di viaggiare in maniera semplice sapendo che, prima o durante il viaggio, sono protetti da un partner affidabile come Allianz Partners". [post_title] => Allianz Partners amplia l'accordo con Iberia a livello globale fino a dicembre 2025 [post_date] => 2022-11-17T11:42:48+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1668685368000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 434286 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sarà con ogni probabilità Ivana Jelinic il prossimo amministratore delegato di Enit. In attesa del decreto che ne ratifichi ufficialmente la nomina, previsto entro cinque giorni, il ministro Daniela Santanché ha infatti inviato una lettera alle presidenze di Federturismo Confindustria, Confturismo Confcommercio e Assoturismo Confesercenti, chiedendo loro un parere formale. Dopo aver partecipato, prima apparizione ufficiale, ai lavori della giunta di Federalberghi, la neo responsabile del dicastero del Turismo comincia finalmente a far sentire la sua voce. E la prima mossa è una piacevole sorpresa per il settore. Pur tenendo conto degli inevitabili limiti d'azione (e di budget) che l'ente nazionale di promozione turistica sconta soprattutto nei confronti delle controparti internazionali, la scelta della presidente Fiavet, se formalmente confermata, va senz'altro nella giusta direzione, ponendo alla testa di Enit una personalità allo stesso tempo forte e competente. Interpellata da noi di Travel Quotidiano, Ivana Jelinic ha rimandato qualsiasi commento al momento in cui la sua posizione sarà effettivamente formalizzata. “Carissimi, desidero comunicarvi che è mio intendimento provvedere alla sostituzione dell’amministratore delegato di Enit, nominando la dottoressa Ivana Jelinic - si legge nella nota inviata da Daniela Santanché alle federazioni del turismo -. Al riguardo, vi chiedo di rendere note le eventuali valutazioni di competenza, ai sensi dell’articolo 16 del decreto legge numero 83 del 2014, entro e non oltre cinque giorni dalla presente, al fine di evitare soluzioni di continuità nella gestione dell’ente”. Ivana Jelinic prenderebbe il posto dell'attuale amministratore delegato Roberta Garibaldi nominata a ottobre 2021 su indicazione dell’ex ministro del Turismo Massimo Garavaglia. Rimane invece ancora vacante la carica di presidente, occupata fino allo scorso giugno da Giorgio Palmucci, quando il past president di Confindustria Alberghi divenne consigliere dello stesso dicastero del Turismo. [post_title] => Ivana Jelinic prossimo a.d. di Enit. Una scelta che va nella giusta direzione [post_date] => 2022-11-17T11:29:51+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza [1] => topnews ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza [1] => Top News ) ) [sort] => Array ( [0] => 1668684591000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 434276 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L’Emilia, la Terra dello Slow Mix fra Parma, Piacenza e Reggio Emilia, è un concentrato di iniziative uniche tra corsi di cucina, visite nei luoghi di produzione delle eccellenze della Food Valley, castelli incantati e centri storici. Con Visit Emilia l'offerta spazia nei diversi settori. ­ Corsi di cucina con esperte rezdore emiliane, immersioni gastronomiche nei luoghi in cui nascono le prelibatezze della Food Valley italiana, pedalate nel cuore dei paesaggi che dall’Appennino Tosco Emiliano scendono sinuosi fino al fiume Po o viaggi sulla tracce di castelli incantati. L’Emilia, la Terra della Slow Mix, dove ogni vacanza è unica ed eclettica, è uno stile di vita che si declina in una miriade di esperienze, tutte da sperimentare tra Parma, Piacenza e Reggio Emilia, grazie alle coinvolgenti iniziative degli operatori delle reti di Visit Emilia, Food & Wine, Cultura & Castelli, Terme & outdoor. Per immergersi nello stile emiliano, bisogna cominciare con un tour gastronomico tra Parma e Reggio Emilia. Si inizia con la degustazione del tradizionale Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia Dop e la visita all’acetaia di una delle più prestigiose aziende agricole reggiane, per continuare il viaggio tra le colline parmensi e visitare uno dei produttori del famoso Prosciutto di Parma, per assaporare, infine, un gustoso pranzo a base di salumi tipici emiliani. Nel pomeriggio, l’itinerario prosegue alla scoperta del vino Malvasia, ammirando il Castello di Torrechiara. L’Emilia è la terra delle due ruote, dunque l’esperienza tra Parmigiano Reggiano e Parma in bicicletta è imperdibile. Il tour guidato di mezza giornata comincia in un caseificio per spostarsi nel cuore della città pedalando, con tappa negli orti sociali dove degustare un cestino di prodotti tipici o fermarsi in una storica salumeria del centro parmense. Per un viaggio alla scoperta della Bassa Reggiana sotto lo sguardo del Po, si parte con una guida da Reggio Emilia per raggiungere Gualtieri con la sua splendida piazza rinascimentale, e proseguire a Brescello, set cinematografico a cielo aperto, in cui rivivere le storie di Don Camillo e Peppone, fra leggende e tradizioni sussurrate dal Grande Fiume. Gli amanti dei borghi, trovano nelle visite guidate nel cuore medioevale di Castell’Arquato la possibilità di rivivere i tempi di dame e cavalieri, scoprendo scorci magici e romantici fra la Chiesa Collegiata e la Rocca Viscontea. Gli appassionati di vini devono raggiungere i Colli Piacentini fra panorami dominati da pregiati vigneti e cantine. Il tour con degustazione tra le cantine del Piacentino riserva assaggi di diversi vini tipici con abbinamenti di prodotti gastronomici emiliani. Nel territorio di Piacenza, da non perdere, inoltre, le esperienze nei salumifici alla scoperta dei famosi salumi Dop piacentini, la Coppa, la Pancetta e il Salame, vincitori di numerosi premi e riconoscimenti. ­ [post_title] => Visit Emilia, esperienze e tour gastronomici tra Parma, Piacenza e Reggio Emilia [post_date] => 2022-11-17T11:14:44+00:00 [category] => Array ( [0] => incoming ) [category_name] => Array ( [0] => Incoming ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1668683684000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 434279 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => A dispetto di molti studi che indicano il 2024 come l’anno della ripresa del traffico aereo, Vietnam Airlines registra già dati più performanti rispetto al pre-pandemia. A conferma di ciò, Stefano Gaggianesi, general sales agent del vettore, ha dichiarato: “Dopo la riapertura del Vietnam ai turisti nel marzo 2022, il numero di biglietti emessi sul mercato italiano è addirittura superiore agli anni pre-covid”. Membro dell'alleanza SkyTeam, la compagnia vietnamita serve 94 rotte, tra cui 22 nazionali e 29 internazionali, con più di 400 voli giornalieri. Dall'Italia, Vietnam Airlines collega Hanoi e Ho Chi Minh City via Parigi, Francoforte e Londra, con un'offerta di 27 voli settimanali diretti. Gli aeroporti di partenza dall'Italia sono Milano, Roma, Venezia, Bologna, Torino, Firenze e Napoli tramite accordi di avvicinamento con Ita, Air France, British Airways e Lufthansa. Tutti i voli intercontinentali dall'Europa sono operati da Airbus 350-900 XWB e Boeing 787-9 Dreamliner di ultima generazione. Eletto da Skytrax compagnia a 4 stelle per il terzo anno consecutivo per la qualità del suo servizio e la modernità degli aeromobili, il vettore offre anche un'ampia rete di collegamenti con coincidenze verso Cambogia, Laos, tutta l’Asia e Australia. “L’obiettivo nel breve-medio termine della compagnia è quello di ricevere le 5 stelle SkyTrax e di diventare una compagnia aerea leader in tutta l’Asia” ha precisato Gaggianesi. Vietnam Airlines, rappresentata in Italia da Mst Gsa, lavora con i principali tour operator specializzati sul sud est asiatico che utilizzano gli aeroporti vietnamiti come gateway per creare itinerari che toccano vari paesi della regione. Da rilevare inoltre, la possibilità di usufruire di tariffe vantaggiose per tutti i voli domestici in Vietnam e Indocina, se acquistati congiuntamente ai voli intercontinentali. [post_title] => Vietnam Airlines vola alto: i biglietti emessi superano già i livelli pre-pandemia [post_date] => 2022-11-17T11:13:27+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1668683607000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 434267 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Saudia aprirà il prossimo 7 dicembre la nuova rotta da Neom a Londra Heathrow, che diverrà così la seconda destinazione internazionale - dopo Dubai - collegata alla megalopoli dell'Arabia Saudita, progetto da 500 miliardi di dollari, nel nord-ovest del Paese. Londra sarà servita con un volo diretto alla settimana, operato da Boeing 787-9. La rotta, lunga 3.956 km, prevede un tempo di volo in direzione ovest di circa 5 ore e 40 minuti. Il collegamento da Neom a Dubai è stato inaugurato la scorsa estate e attualmente i voli sono effettuati una volta alla settimana con Airbus A320. Saudia è oggi l'unico vettore a offrire un servizio commerciale da Neom Bay, avendo lanciato per la prima volta i voli nazionali dall'aeroporto nell'ottobre 2019. I piani per la costruzione di Neom rientra nel più ampio progetto della Saudi Vision 2030, un piano per ridurre la dipendenza dal petrolio e diversificare l'economia del Paese. Oltre al nuovo servizio per Londra Heathrow, la scorsa settimana Saudia ha confermato l'intenzione di riprendere i voli per Parigi Charles de Gaulle da AlUla, con voli bisettimanali, dal 4 dicembre al 12 marzo 2023. [post_title] => Saudia: Londra è la seconda destinazione internazionale collegata a Neom [post_date] => 2022-11-17T09:40:19+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1668678019000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 434264 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Lauda Europe, compagnia aerea del gruppo Ryanair, seleziona nuovi assistenti di volo a Torino, nelle giornate del 19 e 20 novembre prossimi. Come riferito dall'Ansa, è possibile partecipare agli Open Days in varie località italiane, tra cui il capoluogo piemontese. I candidati si potranno presentare presso le location per accedere alle selezioni. Ad attenderli ci sarà la head of Inflight di Lauda Europe Ltd, Maria Cristina Civiletti. Sono previste due sessioni giornaliere, una alle 10 e una alle 16 Le selezioni in Italia rientrano nel recruitment programme 2022, per il quale Lauda Europe ha programmato giornate di reclutamento per nuovi assistenti di volo con base a Palma di Maiorca, Vienna o Zagabria, in vista delle prossime assunzioni. [post_title] => Ryanair seleziona assistenti di volo a Torino per gli equipaggi di Lauda Europe [post_date] => 2022-11-17T09:27:07+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1668677227000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "allianz partners amplia laccordo con iberia a livello globale fino a dicembre 2025" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":100,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":7249,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"434307","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nuova partnership tra viaggigiovani.it e viaggiaconcarlo.com, che hanno deciso di condividere il booking, pur lasciando perfettamente integri itinerari, programmazione, stile, modus operandi e, soprattutto, le guide e i referenti locali delle due rispettive realtà. Unico referente anche per la gestione della comunicazione: Open Mind Consulting aggiunge infatti anche Viaggigiovani alla collaborazione che dura già da anni con Viaggiaconcarlo.\r

\r

“Nostro principale obiettivo, fin dalla nostra fondazione, che risale al 2008, è stato quello di trasformare il costo del viaggio in valore aggiunto - spiega il titolare di viaggigiovani.it, Nicola Moltrer -: garantire sempre un plus e assecondare i nostri clienti in ogni necessità”. \"Abbiamo portato per anni migliaia di persone nei luoghi più remoti ed estremi della Terra - gli fa eco il titolare di viaggiaconcarlo.com, Carlo Mamberto -, dando loro non solo ricordi da raccontare ma esperienze che in molti casi li hanno trasformati, lasciando tracce profonde in ognuno di essi. È questo il risultato migliore che chi fa il nostro mestiere possa sperare”.\r

\r

Oltre 70 le destinazioni raggiunte tra entrambi i brand, proposte su base individuale e per piccoli gruppi, declinate in ottica green e responsabile, per preservare usi e costumi locali. Importante da sapere: non esiste il concetto di last minute in casa dei due operatori. Perché? Lo spiega Moltrer: “Semplice: anche se non dovessimo vendere tutti i posti dei nostri tour in piccoli gruppi abbiamo deciso di non applicare offerte last minute, pratica ormai oggi molto diffusa, che secondo noi ha portato molti danni al mondo del turismo. Fin dalla nostra nascita abbiamo cercato di educare il cliente a prenotare il viaggio in anticipo e non all’ultimo minuto. La promozione Prenota prima (valida per i nostri tour in piccoli gruppi) ha senso solo se successivamente non ci sono offerte last minute. Altrimenti una perdita d'immagine e serietà sarebbe inevitabile”.\r

\r

“Open Mind Consulting ha stretto un accordo importante con viaggigiovani.it, rinnovando quello già in essere con viaggiaconcarlo.com sulla base non solo di una comunità di intenti ma anche, se non soprattutto, di un concetto di turismo che intende essere nuovo, svincolato da luoghi comuni, da stereotipi ormai sorpassati - aggiunge la titolare di Open Mind Consulting, Angela Marini -. Nei due operatori abbiamo trovato spunti intensi, contenuti, serietà, attenzione all’ambiante. Per questo, con un team di tre persone guidato da Viorica Fait, nostra account manager e con il supporto di Nicole Ferrero, digital strategist dell’agenzia, daremo vita a una comunicazione integrata capace di dare la corretta awareness e il posizionamento che meritano queste due realtà, che poco e nulla hanno di commerciale ma molto di autentico e sincero”.","post_title":"Viaggigiovani.it e viaggiaconcarlo.com condividono il booking; la comunicazione va a Open Mind","post_date":"2022-11-17T12:49:34+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1668689374000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"434304","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Norwegian debutta in Puglia con il lancio della nuova rotta che collegherà Oslo a Bari, dal prossimo 22 giugno con due frequenze alla settimana, il giovedì e la domenica.\r

\r

Il volo, già in vendita attraverso tutti i canali distributivi della low cost, prevede il seguente operativo: partenza da Oslo alle 5.55 e arrivo a Bari alle 19.05; decollo dalla Puglia alle 19.45 e atterraggio in Norvegia alle 23.00.\r

\r

“Questo nuovo collegamento diretto con la Norvegia - ha dichiarato il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile - ci permette di proseguire l’espansione del mercato scandinavo. Uno scenario già definito nel nostro piano strategico che proprio nei mercati del nord Europa, e in quello scandinavo in particolare, individuava una interessante linea di sviluppo. Con questo nuovo volo, non solo accogliamo al ‘Karol Wojtyla’ una nuova compagnia, tra i principali vettori scandinavi in termini di importanza e capacità di collegamenti aerei, ma soprattutto ampliamo il panel dei vettori che in Aeroporti di Puglia individuano un partner commerciale di prestigio per qualità ed efficienza dei servizi.\r

\r

\"La nuova rotta tra Bari ad Oslo, dà vita ad un nuovo mercato incoming che garantendo una connessione diretta siamo certi possa ripetere il successo registrato quest’estate dai collegamenti con Svezia e Danimarca. Peraltro questo nuovo volo, come tutte le novità, potrà incontrare l’interesse per i pugliesi che potranno apprezzare la comodità di raggiungere una nuova e affascinante destinazione. Una nuova grande opportunità per il trasporto aereo in Puglia che, attraverso una crescita esponenziale - come registrato dal rapporto di Bankitalia presentato qualche giorno fa a Bari - è trainante per l’economia pugliese\".\r

\r

","post_title":"Norwegian debutta in Puglia con il collegamento diretto Oslo-Bari, dal 22 giugno","post_date":"2022-11-17T12:42:44+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1668688964000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"434302","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Passa di mano la proprietà del W Rome, primo indirizzo italiano del brand lifestyle-lusso di casa Marriott. La joint venture tra il fondo pensioni Canada Pension Plan Investment Board (Cpp Investments) e la società britannica di hotel management Hamilton - Pyramid Europe lo ha infatti acquisito dai precedenti titolari (King Street Capital Management e Omnam Investment Group) per una cifra complessiva attorno ai 172 milioni di euro. La struttura, riaperta lo scorso aprile dopo un completo restyling, comprende 162 camere, oltre a un bar rooftop, un ristorante, una lounge, vari altri locali f&b, una palestra e spazi meeting.\r

\r

\"Roma è da sempre una destinazione top a livello leisure e business - spiega il managing director, head of real estate Europa di Cpp Investments, Andrea Orlandi -. L'acquisizione del W Rome pone perciò la nostra joint venture con Hamilton - Pyramid Europe nelle migliori condizioni per sfruttare tutto l'appeal della città Eterna come destinazione turistica globale\".\r

\r

Creata all'inizio di quest'anno la joint venture britannico-canadese è focalizzata nell'acquisizione di strutture ricettive operative nelle più importanti città europee e in selezionate destinazioni resort. Lo scorso agosto, Cpp Investments aveva annunciato un impegno per 475 milioni di euro nella stessa joint venture. L'investimento per W Rome fa parte di tale dotazione.","post_title":"Il W Rome passa nella mani di un fondo pensioni canadese e dei britannici di Hamilton - Pyramid Europe","post_date":"2022-11-17T12:25:18+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1668687918000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"434291","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Allianz Partners ha esteso la partnership a livello mondiale con Iberia per altri tre anni. In tal modo i passeggeri della compagnia aerea spagnola residenti in tredici mercati europei potranno usufruire di soluzioni assicurative di viaggio; per i residenti di altri Paesi, compresi quelli dell'area America Latina, le soluzioni di protezione di viaggio saranno presto disponibili nel 2023. Tra i vantaggi inclusi rientra la protezione per annullamento viaggio, ritardi, mancate coincidenze, per prestazioni mediche d'emergenza all'estero e per il bagaglio.\r

In alcuni Paesi, i clienti durante il viaggio potranno inoltre usufruire dei servizi di teleconsulto e della copertura per le malattie legate al Covid-19, incluse le prestazioni per emergenze mediche coperte dalla polizza, quarantena personale obbligatoria e negato imbarco per malattia sospetta. Per una maggiore tranquillità, Allianz Partners mette a disposizione dei clienti una linea telefonica di assistenza in viaggio attiva 24 ore su 24 e 7 giorni su 7.\r

I prodotti e i servizi di copertura del viaggio vengono offerti ai clienti di Iberia in fase di prenotazione del biglietto aereo tramite sito web, App mobile o i call center di Iberia, e sono forniti da Allianz Partners.\r

\"L'estensione della nostra storica partnership con Iberia per altri tre anni ci consente di sviluppare per i loro clienti soluzioni di assicurazione viaggio riconosciute a livello globale, con caratteristiche e coperture che garantiscono serenità per la nuova normalità post-pandemica - commenta Jean-Marc Pailhol, chief officer Global Strategic Partnerships and board member di Allianz Partners -. Questo conferma il nostro impegno a supportare, in tutto il mondo, i grandi vettori aerei e rappresenta un altro importante passo nel confermarci partner assicurativo leader per il settore aereo\".\r

\"Il nostro obiettivo è quello di offrire un'esperienza olistica ai nostri clienti, che includa tutti i servizi per accompagnarli durante il loro viaggio aereo - aggiunge Ignacio Valeros, director of revenue management di Iberia -, La nostra collaborazione con Allianz Partners consente loro di viaggiare in maniera semplice sapendo che, prima o durante il viaggio, sono protetti da un partner affidabile come Allianz Partners\".\r

","post_title":"Allianz Partners amplia l'accordo con Iberia a livello globale fino a dicembre 2025","post_date":"2022-11-17T11:42:48+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1668685368000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"434286","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sarà con ogni probabilità Ivana Jelinic il prossimo amministratore delegato di Enit. In attesa del decreto che ne ratifichi ufficialmente la nomina, previsto entro cinque giorni, il ministro Daniela Santanché ha infatti inviato una lettera alle presidenze di Federturismo Confindustria, Confturismo Confcommercio e Assoturismo Confesercenti, chiedendo loro un parere formale. Dopo aver partecipato, prima apparizione ufficiale, ai lavori della giunta di Federalberghi, la neo responsabile del dicastero del Turismo comincia finalmente a far sentire la sua voce. E la prima mossa è una piacevole sorpresa per il settore. Pur tenendo conto degli inevitabili limiti d'azione (e di budget) che l'ente nazionale di promozione turistica sconta soprattutto nei confronti delle controparti internazionali, la scelta della presidente Fiavet, se formalmente confermata, va senz'altro nella giusta direzione, ponendo alla testa di Enit una personalità allo stesso tempo forte e competente. Interpellata da noi di Travel Quotidiano, Ivana Jelinic ha rimandato qualsiasi commento al momento in cui la sua posizione sarà effettivamente formalizzata.\r

\r

“Carissimi, desidero comunicarvi che è mio intendimento provvedere alla sostituzione dell’amministratore delegato di Enit, nominando la dottoressa Ivana Jelinic - si legge nella nota inviata da Daniela Santanché alle federazioni del turismo -. Al riguardo, vi chiedo di rendere note le eventuali valutazioni di competenza, ai sensi dell’articolo 16 del decreto legge numero 83 del 2014, entro e non oltre cinque giorni dalla presente, al fine di evitare soluzioni di continuità nella gestione dell’ente”. Ivana Jelinic prenderebbe il posto dell'attuale amministratore delegato Roberta Garibaldi nominata a ottobre 2021 su indicazione dell’ex ministro del Turismo Massimo Garavaglia. Rimane invece ancora vacante la carica di presidente, occupata fino allo scorso giugno da Giorgio Palmucci, quando il past president di Confindustria Alberghi divenne consigliere dello stesso dicastero del Turismo.","post_title":"Ivana Jelinic prossimo a.d. di Enit. Una scelta che va nella giusta direzione","post_date":"2022-11-17T11:29:51+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["in-evidenza","topnews"],"post_tag_name":["In evidenza","Top News"]},"sort":[1668684591000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"434276","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L’Emilia, la Terra dello Slow Mix fra Parma, Piacenza e Reggio Emilia, è un concentrato di iniziative uniche tra corsi di cucina, visite nei luoghi di produzione delle eccellenze della Food Valley, castelli incantati e centri storici. Con Visit Emilia l'offerta spazia nei diversi settori.\r

­\r

Corsi di cucina con esperte rezdore emiliane, immersioni gastronomiche nei luoghi in cui nascono le prelibatezze della Food Valley italiana, pedalate nel cuore dei paesaggi che dall’Appennino Tosco Emiliano scendono sinuosi fino al fiume Po o viaggi sulla tracce di castelli incantati. L’Emilia, la Terra della Slow Mix, dove ogni vacanza è unica ed eclettica, è uno stile di vita che si declina in una miriade di esperienze, tutte da sperimentare tra Parma, Piacenza e Reggio Emilia, grazie alle coinvolgenti iniziative degli operatori delle reti di Visit Emilia, Food & Wine, Cultura & Castelli, Terme & outdoor.\r

\r

Per immergersi nello stile emiliano, bisogna cominciare con un tour gastronomico tra Parma e Reggio Emilia. Si inizia con la degustazione del tradizionale Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia Dop e la visita all’acetaia di una delle più prestigiose aziende agricole reggiane, per continuare il viaggio tra le colline parmensi e visitare uno dei produttori del famoso Prosciutto di Parma, per assaporare, infine, un gustoso pranzo a base di salumi tipici emiliani. Nel pomeriggio, l’itinerario prosegue alla scoperta del vino Malvasia, ammirando il Castello di Torrechiara.\r

\r

L’Emilia è la terra delle due ruote, dunque l’esperienza tra Parmigiano Reggiano e Parma in bicicletta è imperdibile. Il tour guidato di mezza giornata comincia in un caseificio per spostarsi nel cuore della città pedalando, con tappa negli orti sociali dove degustare un cestino di prodotti tipici o fermarsi in una storica salumeria del centro parmense. \r

\r

Per un viaggio alla scoperta della Bassa Reggiana sotto lo sguardo del Po, si parte con una guida da Reggio Emilia per raggiungere Gualtieri con la sua splendida piazza rinascimentale, e proseguire a Brescello, set cinematografico a cielo aperto, in cui rivivere le storie di Don Camillo e Peppone, fra leggende e tradizioni sussurrate dal Grande Fiume.\r

\r

Gli amanti dei borghi, trovano nelle visite guidate nel cuore medioevale di Castell’Arquato la possibilità di rivivere i tempi di dame e cavalieri, scoprendo scorci magici e romantici fra la Chiesa Collegiata e la Rocca Viscontea.\r

\r

Gli appassionati di vini devono raggiungere i Colli Piacentini fra panorami dominati da pregiati vigneti e cantine. Il tour con degustazione tra le cantine del Piacentino riserva assaggi di diversi vini tipici con abbinamenti di prodotti gastronomici emiliani. Nel territorio di Piacenza, da non perdere, inoltre, le esperienze nei salumifici alla scoperta dei famosi salumi Dop piacentini, la Coppa, la Pancetta e il Salame, vincitori di numerosi premi e riconoscimenti.\r

\r

­","post_title":"Visit Emilia, esperienze e tour gastronomici tra Parma, Piacenza e Reggio Emilia","post_date":"2022-11-17T11:14:44+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1668683684000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"434279","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"A dispetto di molti studi che indicano il 2024 come l’anno della ripresa del traffico aereo, Vietnam Airlines registra già dati più performanti rispetto al pre-pandemia. A conferma di ciò, Stefano Gaggianesi, general sales agent del vettore, ha dichiarato: “Dopo la riapertura del Vietnam ai turisti nel marzo 2022, il numero di biglietti emessi sul mercato italiano è addirittura superiore agli anni pre-covid”.\r

\r

Membro dell'alleanza SkyTeam, la compagnia vietnamita serve 94 rotte, tra cui 22 nazionali e 29 internazionali, con più di 400 voli giornalieri.\r

\r

Dall'Italia, Vietnam Airlines collega Hanoi e Ho Chi Minh City via Parigi, Francoforte e Londra, con un'offerta di 27 voli settimanali diretti. Gli aeroporti di partenza dall'Italia sono Milano, Roma, Venezia, Bologna, Torino, Firenze e Napoli tramite accordi di avvicinamento con Ita, Air France, British Airways e Lufthansa.\r

\r

Tutti i voli intercontinentali dall'Europa sono operati da Airbus 350-900 XWB e Boeing 787-9 Dreamliner di ultima generazione. Eletto da Skytrax compagnia a 4 stelle per il terzo anno consecutivo per la qualità del suo servizio e la modernità degli aeromobili, il vettore offre anche un'ampia rete di collegamenti con coincidenze verso Cambogia, Laos, tutta l’Asia e Australia.\r

\r

“L’obiettivo nel breve-medio termine della compagnia è quello di ricevere le 5 stelle SkyTrax e di diventare una compagnia aerea leader in tutta l’Asia” ha precisato Gaggianesi. Vietnam Airlines, rappresentata in Italia da Mst Gsa, lavora con i principali tour operator specializzati sul sud est asiatico che utilizzano gli aeroporti vietnamiti come gateway per creare itinerari che toccano vari paesi della regione.\r

\r

Da rilevare inoltre, la possibilità di usufruire di tariffe vantaggiose per tutti i voli domestici in Vietnam e Indocina, se acquistati congiuntamente ai voli intercontinentali.","post_title":"Vietnam Airlines vola alto: i biglietti emessi superano già i livelli pre-pandemia","post_date":"2022-11-17T11:13:27+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1668683607000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"434267","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Saudia aprirà il prossimo 7 dicembre la nuova rotta da Neom a Londra Heathrow, che diverrà così la seconda destinazione internazionale - dopo Dubai - collegata alla megalopoli dell'Arabia Saudita, progetto da 500 miliardi di dollari, nel nord-ovest del Paese. Londra sarà servita con un volo diretto alla settimana, operato da Boeing 787-9. La rotta, lunga 3.956 km, prevede un tempo di volo in direzione ovest di circa 5 ore e 40 minuti.\r

\r

Il collegamento da Neom a Dubai è stato inaugurato la scorsa estate e attualmente i voli sono effettuati una volta alla settimana con Airbus A320.\r

\r

Saudia è oggi l'unico vettore a offrire un servizio commerciale da Neom Bay, avendo lanciato per la prima volta i voli nazionali dall'aeroporto nell'ottobre 2019. I piani per la costruzione di Neom rientra nel più ampio progetto della Saudi Vision 2030, un piano per ridurre la dipendenza dal petrolio e diversificare l'economia del Paese.\r

\r

Oltre al nuovo servizio per Londra Heathrow, la scorsa settimana Saudia ha confermato l'intenzione di riprendere i voli per Parigi Charles de Gaulle da AlUla, con voli bisettimanali, dal 4 dicembre al 12 marzo 2023.","post_title":"Saudia: Londra è la seconda destinazione internazionale collegata a Neom","post_date":"2022-11-17T09:40:19+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1668678019000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"434264","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Lauda Europe, compagnia aerea del gruppo Ryanair, seleziona nuovi assistenti di volo a Torino, nelle giornate del 19 e 20 novembre prossimi. Come riferito dall'Ansa, è possibile partecipare agli Open Days in varie località italiane, tra cui il capoluogo piemontese. I candidati si potranno presentare presso le location per accedere alle selezioni. Ad attenderli ci sarà la head of Inflight di Lauda Europe Ltd, Maria Cristina Civiletti. Sono previste due sessioni giornaliere, una alle 10 e una alle 16\r

\r

Le selezioni in Italia rientrano nel recruitment programme 2022, per il quale Lauda Europe ha programmato giornate di reclutamento per nuovi assistenti di volo con base a Palma di Maiorca, Vienna o Zagabria, in vista delle prossime assunzioni.","post_title":"Ryanair seleziona assistenti di volo a Torino per gli equipaggi di Lauda Europe","post_date":"2022-11-17T09:27:07+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1668677227000]}]}}