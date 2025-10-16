Alla scoperta di Emilia Romagna e Marche con il fam trip di ItaliAbsolutely Si è concluso con successo il fam trip organizzato da ItaliAbsolutely che ha permesso a 40 buyer provenienti da tutto il mondo di conoscere da vicino i territori di Emilia-Romagna e Marche. Gli ospiti internazionali coinvolti hanno potuto apprezzare in prima persona la bellezza e l’autenticità di alcune località italiane fuori dai circuiti più classici, entrando in contatto diretto con i professionisti del settore che le rappresentano. La varietà dell’offerta territoriale e le sessioni di networking hanno generato interesse e nuove prospettive di collaborazione: «Questo fam trip con ItaliAbsolutely mi ha permesso di conoscere molti posti in cui non ero mai stata. È stato un vero piacere prendere parte a questo tour tra Emilia-Romagna e Marche, ho visto molte cose interessanti che condividerò con i miei clienti una volta tornata, manderò molte persone qui», testimonia Armine Asatryan, di Harmony Travel and More, Los Angeles. «Ho visto molte cose nuove perfettamente inseribili nella mia programmazione. Ho tanti clienti ungheresi interessati a visitare quest’area e ora posso arricchire la mia offerta con tutti i posti che ho scoperto» rivela Péterné Dávid di Grosz Utazás kft, Ungheria, che prosegue «Partecipare ai workshop è stato davvero interessante per noi perché ci ha permesso di stabilire contatti con i professionisti del settore che operano in loco, dai servizi ai ristoranti». Gli ospiti hanno sottolineato la qualità complessiva del programma, esprimendo un’attenzione particolare verso alcune destinazioni visitate, come San Marino, Grotte di Frasassi, Gradara e Pesaro. «Noi abbiamo molte cavità carsiche in Repubblica Ceca, ma le Grotte di Frasassi sono davvero meravigliose: sono diverse, hanno delle formazioni calcaree che, con le loro mille forme, stimolano la fantasia» dichiara Emil Pulka di EMMA Agency. Jenny Rosenius di Tema Toscana, Svezia, rivela: «Gradara mi ha stupita, è un borgo medievale davvero affascinante. La visita al castello è stata magnifica, molto coinvolgente grazie anche agli attori che, nei panni dei personaggi danteschi di Paolo e Francesca, ci hanno sorpreso fra le stanze del castello». «Pesaro è una delle ragioni per cui ho scelto di partecipare a questo tour. È una città incredibile, con spiagge spettacolari, hotel di lusso per famiglie e soluzioni dotate di ogni comfort, anche per i bambini, fattore che io ricerco e apprezzo. Ed io vendo ciò che mi piace». sottolinea Cynthia Espinosa della Cynthia Tours Travel, Madrid. Le tappe del fam trip di ItaliAbsolutely Dopo una serata di benvenuto e networking presso Castello Benelli, con la presentazione del territorio del Distretto Turistico Sicilia Occidentale, nei giorni successivi gli ospiti hanno avuto l’opportunità di confrontarsi con numerosi operatori incoming del settore, visitare alcune strutture del gruppo Ferretti Hotels e partecipare a workshop con DMC italiane e della Regione Emilia-Romagna. Il programma ha incluso occasioni di networking con la partecipazione di Città Metropolitana di Messina al The Regent Boutique Hotel&Spa e di Toscana Promozione Turistica a Villa I Tramonti. Il tour organizzato da APT Servizi Emilia-Romagna, capitanato dal direttore generale Emanuele Burioni, ha compreso la visita del centro storico di Rimini, per molti dei buyer sconosciuto, e si è concluso con pranzo tipico offerto da Collina dei Poeti, tra le colline di Santarcangelo di Romagna: location per matrimoni ed eventi e agriturismo produttore di vino e olio che offre degustazioni, cooking class e visite guidate. Prima di raggiungere le Marche, il tour è proseguito con una visita guidata della Repubblica di San Marino, tra salite, discese e viste panoramiche. Nel caratteristico borgo medievale di Gradara, nelle Marche, i buyer sono stati accolti da Luca Baroni, direttore della rete museale Marche Nord. La visita al castello e alle sue mura ha fatto rivivere, anche grazie alla rievocazione storica, la leggendaria storia d’amore di Paolo e Francesca, resa immortale da Dante nella Divina Commedia. Dopo Gradara è stato il turno della città marittima di Pesaro, valorizzata ulteriormente dal soggiorno presso il Nautilus Family Hotel di Lindbergh Hotels. Nominata Città Creativa Unesco della Musica per il suo ricco patrimonio musicale e per essere città natale del compositore Gioacchino Rossini, la località unisce la tradizione balneare con una forte identità artistica e musicale, ed è anche apprezzata per l’attenzione all’ambiente, con le sue numerose piste ciclabili. Durante il pranzo presso il ristorante Polo, a Pesaro, gli agenti di viaggio hanno avuto l’opportunità di conoscere il presidente dell’Associazione degli Albergatori Pesaresi Marco Filippetti e i proprietari di alcuni hotel della zona che hanno potuto presentare le loro strutture. Tappa conclusiva del fam trip è stata il territorio di Genga e delle Grotte di Frasassi, presentato dalla responsabile marketing Sara Bonacucina. Durante il soggiorno, gli ospiti sono stati accolti presso l’Hotel Le Grotte e l’Hotel Terme di Frasassi, strutture selezionate per coniugare comfort e prossimità alle principali attrazioni del territorio. La visita delle Grotte di Frasassi, tra i complessi carsici più spettacolari al mondo, ha lasciato gli ospiti a bocca aperta. Tra stalattiti e stalagmiti, i buyer hanno potuto conoscere i diversi itinerari disponibili all’interno del sito. Il programma ha incluso anche la visita all’Abbazia di San Vittore delle Chiuse, esempio di architettura romanica benedettina dell’XI secolo e punto di riferimento spirituale e culturale del territorio. Nelle immediate vicinanze, il Museo Speleopaleontologico e Archeologico ha offerto uno sguardo sulle origini geologiche e antropologiche della zona, con reperti e testimonianze uniche. Il gruppo ha raggiunto anche Pierosara, suggestivo borgo panoramico affacciato sulle gole di Frasassi e della Rossa, il Tempio neoclassico del Valadier, incastonato nella roccia, e l’antico eremo di Santa Maria Infra Saxa. A completare l’esperienza, particolarmente apprezzata dai partecipanti, è stata la visita al Museo Arte Storia Territorio di Genga, dove, grazie alla realtà immersiva tramite visori, è stato possibile sorvolare virtualmente i luoghi visitati durante la giornata, offrendo una prospettiva inedita e coinvolgente sull’intera esperienza. Si ringraziano inoltre, in ordine alfabetico: Amare Italia, Arcadia Tour Operator & DMC, Avire Viaggi, Bologna Welcome Incoming Travel Agency, Cesenatico Holidays, Egocentro/Atitur-Firmatour, Fair Winds Tour/Keys of Italy, Giratlantide, Incoming Gradara, Life in Tour by IF Imola Faenza Tourism Company, Modenatur Incoming Tour Operator & DMC, Parma Welcome Travel, Positive Tours, Promhotels Tour Operator Incoming & DMC, Ravenna Incoming & Visitors Bureau, San Marino Welcome DMC, Sognare Insieme Viaggi, Somewhere Tours, Studiowiki e Visit Rimini. Si ringrazia in particolare il servizio transfer GoOpti che ha curato tutti gli spostamenti del fam trip.









Di Elisa Biagioli Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 499305 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => E c'è anche la firma: Ardian e Finint Infrastrutture hanno siglato l’accordo per l’acquisizione congiunta di Milione Spa, società controllante di Save. Come anticipato la scorsa settimana, le parti hanno confermato l’attuale management alla guida della società e il closing dell’operazione è previsto tra la fine 2025 e l’inizio 2026. L’operazione segna l’avvio della partnership strategica tra Ardian e Finint Infrastrutture, finalizzata a supportare la crescita di Save e del Polo aeroportuale del Nord- Est, oltre che a costruire un operatore strategico per attivare nuove acquisizioni in un’ottica di crescita esterna. Save gestisce gli aeroporti di Venezia - terzo scalo intercontinentale italiano - Verona, Treviso, Brescia e detiene una partecipazione in Charleroi (Belgio). Nel corso del 2024 complessivamente gli aeroporti hanno registrato circa 29 milioni di passeggeri: oltre 18,3 milioni di passeggeri sono transitati per i tre aeroporti veneti del Gruppo con una crescita del 3,1% rispetto all’anno precedente; Charleroi ha totalizzato nello stesso anno 10,5 milioni di passeggeri, in crescita del 12%. Il primo semestre del 2025 ha registrato, per gli aeroporti veneti, un ulteriore aumento del 5,2%. «Questa operazione rappresenta per noi la continuità di un progetto infrastrutturale che, con visione, abbiamo costituito e perseguiamo da venticinque anni e che ha portato con successo alla creazione del Polo aeroportuale del Nord Est, oltre alla partecipazione nell’aeroporto di Charleroi - commenta Enrico Marchi, fondatore di Finanziaria Internazionale Holding e presidente del Gruppo Save -. Nel contempo, la condivisione di ulteriori obiettivi di crescita con un player di elevato standing internazionale come Ardian ci pone nella prospettiva di sviluppo e rinnovata attenzione ai territori dove operiamo e alle comunità sociali ed economiche che su essi insistono. Sono convinto che questa operazione gestita con Finint Infrastrutture Sgr, che si propone come nuovo player nello scenario nazionale ed europeo per gli investimenti in infrastrutture, si inserisca nel più ampio quadro strategico di un settore che richiama la necessità di poter contare su solidi operatori d’investimento». Lo scorso luglio Ardian ha completato l’acquisizione di un’ulteriore 10% in Heathrow Airport, portando la quota complessiva detenuta al 32,6%. In Italia, Ardian è stata azionista indiretto degli aeroporti di Milano Linate, Milano Malpensa, Napoli, Torino e Trieste. [post_title] => Ardiant e Finint firmano l'accordo per l'acquisizione di Save [post_date] => 2025-10-16T09:57:16+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1760608636000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 499199 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La Spezia si sta consolidando sempre più come destinazione turistica. La promozione mirata portata avanti in questi anni sta dando ottimi risultati come confermato dai dati dei flussi turistici disponibili a luglio 2025 confrontati con i dati del 2024, forniti dall’Osservatorio regionale grazie ai quali è possibile fare una prima valutazione, seppure parziale, dell’andamento della stagione turistica. Dai dati disponibili ad oggi si una sostanziale tenuta dei numeri degli arrivi e delle presenze nella orovincia della Spezia, con un lieve calo delle presenze, ma a un sostanziale incremento degli arrivi e delle presenze a livello comunale, con addirittura un aumento del 4% delle presenze registrate fino a luglio. A livello comunale si registrano dati tutti positivi: nel 2025 gli arrivi sono stati 194.945, il +3,38% rispetto al 2024; le presenze si sono attestate a 433.709, il +4,07% rispetto al 2024. Nel territorio comunale si registra un importante aumento del turismo italiano (+11,86) e una sostanziale tenuta del turismo straniero (+1,08) in controtendenza quest’ultimo dato rispetto alla Liguria (-0,93). Più in particolare a livello provinciale si registra una sostanziale tenuta dei flussi: 636.884 arrivi, il +0,51% rispetto al 2024. Hanno valore negativo solo i mesi di marzo e luglio, segno che la destagionalizzazione a livello provinciale e di area vasta comincia a funzionare. In generale si registra un lieve calo dei turisti stranieri su tutta la Liguria (-0,93) dovuto alle incerte e preoccupanti dinamiche internazionali. «Il turismo rappresenta un importante motore dell’economia spezzina - spiega il sindaco della Spezia, Pierluigi Peracchini -. In particolare, offre nuove opportunità alle giovani generazioni, che trovano in questo ambito oggi così fiorente una prospettiva concreta di futuro. Gli arrivi e le presenze registrati confermano il trend positivo che sta vivendo la nostra città: oltre un milione e duecentomila notti trascorse sono la prova che le politiche turistiche stanno dando i risultati sperati. Per questo continuiamo a promuovere La Spezia, a far conoscere le sue bellezze agli esperti del settore di altri Paesi e a presentarla in tutto il mondo, così da mantenere e accrescere questo flusso, offrendo al contempo garanzie ai cittadini. Anche i progetti di destagionalizzazione stanno producendo risultati concreti: stiamo elevando la qualità dell’offerta turistica in ogni periodo dell’anno, con eventi, manifestazioni e iniziative che animano la città e la rendono ancora più attrattiva. A ciò si aggiunge il potenziamento delle campagne di comunicazione e di marketing territoriale». «I dati confermano che La Spezia – aggiunge l’assessore al turismo Maria Grazia Frijia - sta diventando una destinazione turistica sempre più riconosciuta e apprezzata, sia a livello nazionale che internazionale. Il lavoro svolto in questi anni, con una promozione mirata e una visione strategica, sta dando i suoi frutti. La destagionalizzazione è una sfida che stiamo affrontando con determinazione, attraverso progetti innovativi, campagne digitali e iniziative che valorizzano il territorio in ogni periodo dell’anno. Vogliamo che La Spezia sia vissuta e scoperta 365 giorni l’anno, come città accogliente, dinamica e ricca di esperienze autentiche». [post_title] => La Spezia si consolida come destinazione turistica [post_date] => 2025-10-15T12:17:30+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1760530650000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 499183 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => «Il Kenya offre tante opportunità di scoperta ai viaggiatori europei - afferma Elisabeth Odada, marketing manager Europa del Kenya Tourism Board -. Nel 2025 abbiamo avuto 92.000 arrivi dall’Italia e in quest’anno finanziario abbiamo l’ambizioso obiettivo di far crescere del 20% il vostro mercato. La crescita sarà favorita dalla disponibilità dei voli charter operati da Neos, che offrono un buon accesso al Kenya. Watamu è una delle destinazioni più amate dagli italiani e i visitatori possono volare direttamente sulla costa per vivere esperienze di beach&bush: spiaggia e safari. Gli arrivi turistici del 2024 provenivano per il 40% dal mercato africano e per il 20% da quello europeo, con un totale di 2,4 milioni di visitatori - 200.000 dei quali nordamericani - che hanno portato un guadagno record di 452 mld. L’obiettivo del Kenya Tourism Board è raggiungere i 5 mln di visitatori entro il 2027, con un’attenzione particolare alla tecnologia e all’innovazione». Il Kenya è una destinazione unica per il safari: «Un’esperienza che si può vivere già nella città di Nairobi, l'unica al mondo con un parco nazionale di 117km2 al suo interno. Nella nostra capitale si può anche visitare il Centro delle Giraffe o scoprire il lavoro del Sheldrik Wildlife Trust per la riabilitazione degli elefanti e dei rinoceronti. Il Kenya conta 480 km di coste e splendide spiagge. L’acqua è calda e non ci sono squali. Si possono quindi praticare in sicurezza tante attività marine: dalle immersioni allo snorkeling, fino alle crociere a bordo di un dhow tradizionale. Il viaggiatore del dopo-Covid è molto più attivo e vuole vivere avventure. Vuole fare rafting, hiking, trekking e anche rock climbing. In Kenya tutto è possibile: il Mount Kenya, nel National Park, è la seconda montagna più alta dell’Africa e, con i suoi tre picchi, è più scoscesa e impegnativa del Kilimanjaro. Abbiamo anche molte proposte per la bicicletta: nelle città, lungo la costa e nei parchi nazionali come il Masai Mara o l’Hell’s Gate, dove è stato girato il film Tomb Raider con Angelina Jolie. «Per rispondere alle esigenze degli ospiti il Kenya Tourism Board ha identificato circa 66 “Signature Experience” che sono state presentate a Nairobi nell’ambito della Magical Kenia Travel Expo 2025. Dal safari a piedi o in bicicletta sulle tracce dei rinoceronti alla cena in mezzo alle giraffe; dall’esplorazione delle oasi di mangrovie alle giornate trascorse con una famiglia keniota, fino all’esplorazione dei siti archeologici Unesco nel Kenya orientale. Siamo attenti alla conservazione del nostro territorio e vogliamo essere sostenibili, praticare un turismo responsabile valutando l’impatto ambientale» conclude Odada. Anne Kanini, responsabile media del Kenya Tourism Board, presenta uno dei progetti governativi: «Il programma 'One Tourist One Tree' ha l’obiettivo di piantare 1 5miliardi di alberi entro il 2032 e riguarda tutto il paese, insieme con il Kenya Tourism Board». Importante, infine, il posizionamento del Kenya come destinazione mice: «L’industria turistica si sta differenziando. Il mice sarà uno dei canali di sviluppo futuri - sottolinea Kanini - Stiamo aprendo nuovi convention-center come il Kenyatta International e stiamo aumentando il numero di camere disponibili per poter organizzare eventi di ogni dimensione non solo nelle grandi città come Nairobi, Mombasa e Malindi, ma anche nella natura. Luoghi come il parco del Masai Mara o l’esclusiva Watamu possono accogliere fino a 100/150 persone per un meeting. Il Kenya Tourism Board ha un team dedicato al mice che allestisce eventi in location esclusive. Vogliamo che il Kenya diventi una destinazione importante anche per il benessere e la salute, con una particolare attenzione allo yoga. Il prodotto è sempre più definito e la bella Lamu, cittadina a nord della costa del Kenya, organizza ogni anno a fine ottobre il Lamu Yoga Festival, un evento immersivo supportato dal Kenya Tourism Board che porta grandi numeri e garantisce all’Africa un ruolo importante sulla mappa globale del wellness. Nel corso dell’anno ci sono altri due festival dello yoga a Kilifi, sulla costa, che è diventata il luogo di riferimento per tutte queste manifestazioni. Un altro importante obbiettivo è lo sviluppo del turismo crocieristico». (Chiara Ambrosioni) [post_title] => Kenya Tourism Board: focus sul mercato europeo e sullo sviluppo mice e wellness [post_date] => 2025-10-15T10:53:30+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1760525610000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 499105 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => I Territori francesi d'oltremare sono stati al centro del workshop organizzato a Parigi da Atout France, che ha riunito alcuno die principali operatori presenti sull'area. «Il workshop è stato l’occasione per rivedere alcuni partner storici e per conoscere alberghi di Martinica e Guadalupe che non abbiamo ancora in programmazione e potrebbero essere delle novità da inserire sul catalogo del 2026. Abbiamo incontrato i nostri partner di due destinazioni da esplorare, per le quali c’è una domanda significativa del mercato italiano. - ha affermato Valeria De Bonis, che si occupa dell'area dei Caraibi per America World -. Le due isole offrono un mare meraviglioso e, soprattutto, sono adatte a un viaggiatore che ama esplorare i luoghi che visita. Per farlo nel modo migliore e scoprire l’entroterra, consigliamo di noleggiare un'auto. Guadalupe è in parte coperta dalla foresta e ha una zona vulcanica selvaggia, molto bella da vedere. Poi ci sono i villaggi, i mercati … sono isole vivaci e la popolazione è accogliente. In queste destinazioni il turismo è più easy: non ci sono grandi resort di lusso come in altre isole dei Caraibi, ma è proprio questo che le caratterizza. America World tratta con piccoli alberghi di charme e abbiamo anche un contratto con i resort Club Med, che sono stati i primi a nascere sulle isole e sono stati edificati su due delle spiagge più belle. Proponiamo quindi pacchetti, anche abbinati a un tour o a un viaggio negli Stati Uniti - prosegue De Bonis -. La combinazione classica è il tour organizzato: un self drive negli Stati Uniti e poi il soggiorno mare. Invece, nel periodo invernale è richiesto il solo mare, quindi proponiamo pacchetti con il volo, l'hotel e il noleggio dell'auto. Ci appoggiamo anche a un corrispondente in loco che si occupa dei nostri clienti, organizza i trasferimenti, propone le escursioni. Le connessioni sono comode. Si arriva da qualsiasi aeroporto italiano via Parigi con Air France e con Air Caraïbes. Non è neppure necessario cambiare aeroporto a Parigi, quindi non ci sono notti di transito. Martinica e Guadalupe sono tra le isole più comode da raggiungere». Il bello delle esperienze Anche Carla De Negri, pm de I Viaggi dell'Airone, si è detta soddisfatta di aver rivisto partner storici di destinazioni come Martinica, Guadalupe, La Reunion e la Nuova Caledonia. «Abbiamo messo a punto nuovi prodotti che privilegiano l'esperienza e si arricchiscono di attività come il turismo enogastronomico offerto dalle destinazioni. Voliamo con Air France e questo ci consente di avere collegamenti da tutte le città italiane a tariffe speciali: sono già pronte le offerte per il prossimo Capodanno, con posti garantiti per Martinica e Guadalupe. Non si tratta solo di un prodotto mare, ma di un’offerta legata alla natura, con itinerari e percorsi di trekking volti a scoprire le isole da nuovi punti di vista. Le destinazioni d’oltremare, che sono in continuo sviluppo, sono adatte a un viaggiatore appassionato e vanno quindi raccontate nel modo giusto. Negli incontri come il workshop French Overseas Territories emergono sempre grandi novità. L’evoluzione dell’offerta luxury consente di offrire a un nuovo target un prodotto che fino ad oggi era legato al mondo dei viaggi di nozze e familiari. I clienti in Italia stanno aumentando e sono più scrupolosi e attenti; vogliono soprattutto vivere un’esperienza di scoperta in libertà e sicurezza». (Chiara Ambrosioni) [post_title] => French Overseas Territories: America World e I Viaggi dell’Airone ci credono [post_date] => 2025-10-14T12:11:03+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1760443863000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 499058 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => The Begin Hotels, la collezione di alberghi creata dall’imprenditore marchigiano Guido Guidi, festeggia i 10 anni di vita e guarda al futuro con un piano di crescita ambizioso e mirato. L’occasione per parlarne è stata la serata di celebrazione del decennale organizzata presso il Seebay Hotel di Portonovo, a cui hanno partecipato le autorità locali e i principali partner del gruppo. Immerso nel parco naturale della baia di Portonovo, a pochi chilometri da Ancona, il Seebay è stato il primo albergo della collezione, a cui hanno fatto seguito le acquisizioni (in alcuni casi in proprietà, in altri in gestione) del Seeport Hotel affacciato sul porto di Ancona, di un albergo a Ferrara, di una struttura in Salento, di tre strutture a Trieste, e, da ultimo, di un albergo a San Martino di Castrozza. Come il fondatore e presidente Piero Guidi ha ribadito nel corso della serata: «The Begin Hotels non è una catena ma una “collezione” di alberghi, ognuno dotato della sua propria anima, collegata al luogo in cui si trova e all’ambiente con cui interagisce». Boutique hotel (in media, fra le 50 e le 70 stanze) fortemente radicati nel loro territorio, insomma, che rifuggono dalla standardizzazione. Attività di scouting Le acquisizioni inanellate nei primi 10 anni di attività sono state il frutto di un accurato scouting effettuato a livello nazionale, in cui Guidi è stato affiancato da Loredana Pistonesi, chief financial officer del gruppo. Le località in cui si trovano gli alberghi (Ancona e il Conero, Trieste, Ferrara, San Martino di Castrozza) rivelano la scelta di posizionarsi nei “secondary markets”, scegliendo destinazioni fuori dai sentieri più battuti, ma ricche di interesse e di “carattere”, e puntando a creare dei cluster territoriali di prodotto che abbinano strutture potenzialmente complementari. Senza snaturarsi, ora il gruppo punta ad allungare il passo, con l’obiettivo di crescere ulteriormente: il primo passo sarà l’apertura a Catania, in programma nei primi mesi del 2026, del primo 5 stelle della collezione, ricavato da una dimora d’epoca in pieno centro storico: «Proporremo una visione attualizzata del lusso, che non è più opulenza, ma piuttosto un microcosmo protetto» ha sottolineato Guidi. Per attuare i nuovi piani di sviluppo, il gruppo ha rafforzato il management: dal primo ottobre, al presidente Guidi si affianca come nuova group general manager la romana Arianna Savona, che ha alle spalle una pluridecennale esperienza nel settore dell’ospitalità internazionale. Fra le sue mission, quella di riorganizzare il commerciale, concentrandosi di più anche sui mercati internazionali, per far crescere gli arrivi dall’estero. [post_title] => The Begin Hotels festeggia 10 anni e punta a crescere [post_date] => 2025-10-14T11:33:55+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1760441635000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 499115 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_499118" align="alignleft" width="300"] Saverio Mucci[/caption] Nell’estate 2025, la spesa turistica ha segnato un incremento del 5,8% rispetto all’estate precedente, con una crescita marcata del turismo internazionale (+9,5%). Stabile invece la componente domestica. L'analisi stilata dall'osservatorio di Mastercard ha l'obiettivo di permettere ai territori di riconoscere le reali potenzialità del proprio comparto turistico e calibrare investimenti, promozione e servizi. Grazie alla sua capillare presenza nei circuiti di pagamento di ogni settore merceologico, Mastercard è infatti in grado di elaborare analisi predittive estremamente dettagliate, che aiutano enti pubblici, dmo, amministrazioni locali e organizzatori di eventi a prendere decisioni più consapevoli. «Da un paio d'anni abbiamo avviato un osservatorio che condividiamo con i nostri clienti - spiega Saverio Mucci, government lead di Mastercard per l’Italia -. L'obiettivo è aiutare territori grandi e piccoli a comprendere meglio l’evoluzione dell’offerta e costruire strategie turistiche sempre più allineate alla domanda. Ogni dato va letto e interpretato alla luce delle specifiche esigenze». Le analisi Le analisi si concentrano su diversi aspetti: Paesi di provenienza dei turisti, livelli e tipologie di spesa, periodi e stagioni con maggiore afflusso, impatti economici di eventi e iniziative locali. L’approccio analitico di Mastercard troverà presto spazio anche in settori complementari al turismo, come porti, aeroporti e stazioni, con l’obiettivo di suggerire interventi concreti per migliorare l’esperienza dei viaggiatori e ottimizzare la mobilità. «Collaboriamo con regioni come Veneto ed Emilia-Romagna, oltre che con Destination Verona Garda e con numerosi comuni e dmo. Ora stiamo ampliando il progetto con verticali specifici per i trasporti. È una formula che funziona e che ci permette di essere un punto di riferimento per chi vuole costruire il turismo del futuro». [post_title] => Il turismo del futuro: Mastercard traccia la via [post_date] => 2025-10-14T10:35:37+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1760438137000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 499111 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Argentina e Patagonia cilena al centro dell’attenzione di Tour2000AmericaLatina, che ha organizzato un viaggio riservato agli dieci adv del network Gattinoni che comprendeva anche la crociera Australis. «Accompagnare le agenzie Gattinoni in questo fam trip è stata un’importante occasione di condivisione: la crociera Australis in Patagonia è un’esperienza che lascia senza fiato e che deve essere vissuta per poter essere raccontata con autenticità ai clienti», ha commentato Bruno Normanno, direttore commerciale di Tour2000AmericaLatina. Le tappe Il tour è partito da Buenos Aires con la scoperta dei luoghi più iconici della capitale argentina. L’avventura è proseguita a El Calafate, nel cuore del parconazionale Los Glaciares, con l’incontro ravvicinato al maestoso ghiacciaio Perito Moreno, ammirato sia a piedi sia in minicrociera. Attraversato il passo di Cerro Castillo, il gruppo è giunto a Punta Arenas per imbarcarsi sulla m/n Australis e vivere una crociera di cinque giorni e quattro notti alla scoperta della Patagonia australe. Durante la navigazione, gli highlights sono stati il passaggio verso Capo Horn, il trekking naturalistico sull’isola Magdalena fino al canale di Beagle con i suoi cinque ghiacciai. Indimenticabile anche l’avvicinamento al ghiacciaio Pia, esplorato con gli zodiac per osservare da vicino la potenza e la bellezza della natura incontaminata. Il viaggio ha poi toccato Ushuaia, la città più a sud del mondo, per concludersi con un ritorno a Buenos Aires, dove uno spettacolo di tango ha regalato il gran finale. [post_title] => Tour2000AmericaLatina, con le adv alla scoperta di Argentina e Patagonia [post_date] => 2025-10-14T10:25:53+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1760437553000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 499069 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il Kenya presentato dal Kenya Tourism Board è una terra ricca e sorprendente dal punto di vista umano e naturale. Tanti i percorsi di scoperta che vanno dalla coinvolgente esperienza del safari nei parchi nazionali, alle attività marine da vivere in spiagge indimenticabili nuotando con i delfini, all'incontro con la cultura e la storia e, ancora, alla possibilità di sperimentare esperienze immersive di wellness con focus sullo yoga, celebrato oggi in Kenya in diversi festival. Importante anche il ruolo della tecnologia e del mice, che testimoniano una costante evoluzione dell'offerta turistica del paese. Un percorso di incontro con il fascino del Kenya è quello che porta alla riserva del Masai Mara. Si parte da Nairobi a bordo di piccoli aeromobili da 14 persone e si arriva in 45’, volando per 300km. Il Masai Mara è la più importante area faunistica del Kenya meridionale e si estende oggi per oltre 1500km2. Prende il nome dai Masai, la tribù di pastori seminomadi che da sempre abitano queste terre. La vasta area, nata come riserva naturale nel 1961, è nota per la sua fauna selvatica e proprio per la cultura Masai. La riserva è divisa in zone private e governative e si estende anche nella vicina Tanzania dove prende il nome di Serengeti. Tra i due territori si muovono sia le specie animali che i nuclei familiari dei Masai. Ogni anno, nel mese di luglio, la riserva è teatro dell’incredibile Grande Migrazione: oltre un milione di gnu si spostano tra Kenya e Tanzania. È una delle Sette Meraviglie Naturali dell'Africa. Nell’area del Masai Mara si trovano oltre 300 campi tendati e lodge da cui partire per vivere l’affascinante esperienza del safari. Uno di questi è il Mara lntrepids Camp: una location nel cuore della savana che è parte degli Heritage Hotels, che offrono la più completa esperienza “beach & busch” nell’Africa orientale. Il Mara Intrepids è composto da 30 tende di diverse dimensioni, dotate di ogni comfort e distribuite nella vegetazione. Ci sono poi la piscina, il bar, il ristorante e un negozio. «La sicurezza è garantita da una doppia recinzione presidiata, quindi gli ospiti possono muoversi in tranquillità all'interno del camp. - afferma Gregorio Wabuge, general manager dell'Intrepid Camp - Abbiamo turisti provenienti da tutti i continenti: il 30% viene dall' America, il 25% circa dall' Asia e il 20% dall'Europa. Siamo orgogliosi della nostra offerta a bambini e ragazzi: abbiamo un'area dedicata ai più giovani con un centro informativo e tante attività. Al Mara Intrepids non ci sono limiti di età: tutti i bambini possono partecipare ai safari perché non ci sono pericoli». L'attenzione alla sostenibilità è garantita dalla campagna One Tourist One Tree: ogni ospite interra la propria pianta e viene poi informato sulla sua crescita. Alla fine dell'anno il numero delle piantumazioni viene riferito al ministero. «Far sentire l'ospite parte della destinazione aiuta a preservare la natura. - sottolinea Wabuge - Nel nostro camp ci impegniamo in modo attivo per l'ambiente con diverse iniziative». Usciti dal Mara Intrepids si parte per il safari e per incontrare tutte le specie animali; i Big Five - leone, elefante, rinoceronte, bufalo e leopardo - ma anche giraffe, zebre, gazzelle, ippopotami, le iene, lo struzzo e il facocero. Ci sono più di 600 specie di uccelli che rendono questa terra un luogo incantato per il bird-watching. La savana si estende a perdita d'occhio e tutte le specie abitano qui, a poca distanza l'una dall'altra. Gli animali sono territoriali quindi, anche nel territorio brullo e uniforme del parco, i driver sanno esattamente dove e quando trovarli. A bordo di grosse jeep si percorre il territorio. I passaggi possono essere accidentati, tra attraversamento di fiumi, salite e discese e anche variazioni meteorologiche, per cui è bene portare con sé capi caldi e impermeabili. Gli abili driver come Samson del Mara Intrepids Camp garantiscono la sicurezza e, soprattutto, raccontano la meravigliosa natura del Masai Mara e dei suoi abitanti. Nel corso della giornata si fanno diversi safari e l'incontro con gli animali è davvero emozionante. Sono tante le jeep che si muovono sul territorio e quando si "trova" un leone, un elefante o un giaguaro, accorrono numerose per ammirarlo, in un curioso traffico. Il driver capace si muove in modo strategico e sa bene come sorprendere i suoi ospiti. È importante essere pazienti e lasciarsi affascinare dalla leonessa che allatta il suo cucciolo, dal maestoso incedere degli elefanti, dalla velocità inaspettata degli ippopotami e anche dallo sguardo fiero del leone. L'esperienza d'incontro con il territorio è resa completa dalla visita al villaggio dei Masai, che vivono ancora secondo la tradizione in corone di case di fango, al cui interno si trovano anche i magri animali. Coperti da mantelli colorati e ricchi monili accolgono i visitatori raccontando la loro storia e le loro usanze, quindi iniziano a cantare e a presentare la danza del salto. I guerrieri, a turno, saltano. Chi arriva più in alto avrà un ruolo più importante nel villaggio. Chiara Ambrosioni [gallery ids="499076,499075,499079,499078,499077,499072"] [post_title] => Kenya: il paesaggio maestoso del Masai Mara, da vivere in safari avventurosi [post_date] => 2025-10-14T09:56:11+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1760435771000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 499091 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_499098" align="alignleft" width="300"] Ada Miraglia[/caption] Bilancio positivo per CdsHotels, che si prepara a chiudere un anno finanziario in crescita dell'11% quanto a fatturato rispetto al 2024. «Il 2025 ha confermato la capacità del nostro gruppo di adattarsi alle esigenze di un mercato sempre più fluido - spiega Ada Miraglia, direttore commerciale -. La componente internazionale continua a crescere: francesi e svizzeri hanno conquistato il primo posto tra i nostri ospiti dall’estero, seguiti da tedeschi e inglesi. Ma la vera novità è stata la domanda americana, che in Sicilia, grazie anche all’onda lunga del successo televisivo di White Lotus, ha spinto in particolare il Baia Taormina». diversi i motivi all'origine della crescita: in primo piano la risposta all'early booking, che ha portato anche gli italiani a prenotare in anticipo. Inoltre, si è notata una tendenza alla destagionalizzazione, con flussi crescenti nei mesi di coda, da aprile a giugno e da settembre ai primi di novembre, e una tendenza a spezzare le ferie in più periodi. Infine, un mix tra prenotazioni last minute, che hanno premiato le strutture della Hotel Collection, e pianificazione familiare, che ha sostenuto i villaggi. Il mercato domestico ha continuato a mostrare il dinamismo del dopo pandemia. Le famiglie hanno approfittato delle promozioni invernali, mentre le coppie hanno scelto soggiorni brevi distribuiti lungo tutta l’estate. «Il risultato – osserva Miraglia – è un calendario più equilibrato, che ci permette di iniziare a livellare i prezzi durante la stagione e ridurre i picchi concentrati nei soli mesi di luglio e agosto». Mice, booking sotto data Il 2025 ha confermato anche la ripresa del segmento Mice che a lungo aveva mostrato incertezza. Oggi le aziende tornano a scegliere il Sud Italia come scenario per i loro appuntamenti, pur con una nuova modalità: prenotazioni sotto data, spesso last minute, a dimostrazione di una maggiore prudenza nei budget e nella pianificazione. «Il settore MICE è tornato a essere strategico – spiega Ada Miraglia –. Sempre più aziende vogliono unire lavoro ed esperienza, scegliendo location che offrono servizi congressuali ma anche proposte legate al benessere e alla scoperta del territorio». Il 2025 ha segnato anche la necessità di affrontare un tema comune all’intero settore: il reperimento del personale. «Nonostante un reparto hr con cinque addetti e l’adesione al contratto nazionale che garantisce tutele e benefit, continuiamo a incontrare difficoltà in due aree specifiche: la ristorazione, per i ruoli più faticosi come cucina, sala e plonge, e la manutenzione tecnica, dove servono competenze sempre più rare. Al contrario, per altri reparti non abbiamo avuto criticità, anzi resta molto alta la domanda di profili manageriali e di ricevimento». [post_title] => CdsHotels, la clientela internazionale traina l'estate [post_date] => 2025-10-14T09:52:35+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1760435555000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "alla scoperta emilia romagna marche fam trip italiabsolutely" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":69,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1390,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"499305","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E c'è anche la firma: Ardian e Finint Infrastrutture hanno siglato l’accordo per l’acquisizione congiunta di Milione Spa, società controllante di Save. Come anticipato la scorsa settimana, le parti hanno confermato l’attuale management alla guida della società e il closing dell’operazione è previsto tra la fine 2025 e l’inizio 2026. \r

\r

L’operazione segna l’avvio della partnership strategica tra Ardian e Finint Infrastrutture, finalizzata a supportare la crescita di Save e del Polo aeroportuale del Nord- Est, oltre che a costruire un operatore strategico per attivare nuove acquisizioni in un’ottica di crescita esterna.\r

\r

Save gestisce gli aeroporti di Venezia - terzo scalo intercontinentale italiano - Verona, Treviso, Brescia e detiene una partecipazione in Charleroi (Belgio). Nel corso del 2024 complessivamente gli aeroporti hanno registrato circa 29 milioni di passeggeri: oltre 18,3 milioni di passeggeri sono transitati per i tre aeroporti veneti del Gruppo con una crescita del 3,1% rispetto all’anno precedente; Charleroi ha totalizzato nello stesso anno 10,5 milioni di passeggeri, in crescita del 12%. Il primo semestre del 2025 ha registrato, per gli aeroporti veneti, un ulteriore aumento del 5,2%.\r

\r

«Questa operazione rappresenta per noi la continuità di un progetto infrastrutturale che, con visione, abbiamo costituito e perseguiamo da venticinque anni e che ha portato con successo alla creazione del Polo aeroportuale del Nord Est, oltre alla partecipazione nell’aeroporto di Charleroi - commenta Enrico Marchi, fondatore di Finanziaria Internazionale Holding e presidente del Gruppo Save -. Nel contempo, la condivisione di ulteriori obiettivi di crescita con un player di elevato standing internazionale come Ardian ci pone nella prospettiva di sviluppo e rinnovata attenzione ai territori dove operiamo e alle comunità sociali ed economiche che su essi insistono. Sono convinto che questa operazione gestita con Finint Infrastrutture Sgr, che si propone come nuovo player nello scenario nazionale ed europeo per gli investimenti in infrastrutture, si inserisca nel più ampio quadro strategico di un settore che richiama la necessità di poter contare su solidi operatori d’investimento».\r

\r

Lo scorso luglio Ardian ha completato l’acquisizione di un’ulteriore 10% in Heathrow Airport, portando la quota complessiva detenuta al 32,6%. In Italia, Ardian è stata azionista indiretto degli aeroporti di Milano Linate, Milano Malpensa, Napoli, Torino e Trieste.\r

\r

","post_title":"Ardiant e Finint firmano l'accordo per l'acquisizione di Save","post_date":"2025-10-16T09:57:16+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1760608636000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"499199","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Spezia si sta consolidando sempre più come destinazione turistica. La promozione mirata portata avanti in questi anni sta dando ottimi risultati come confermato dai dati dei flussi turistici disponibili a luglio 2025 confrontati con i dati del 2024, forniti dall’Osservatorio regionale grazie ai quali è possibile fare una prima valutazione, seppure parziale, dell’andamento della stagione turistica.\r

\r

Dai dati disponibili ad oggi si una sostanziale tenuta dei numeri degli arrivi e delle presenze nella orovincia della Spezia, con un lieve calo delle presenze, ma a un sostanziale incremento degli arrivi e delle presenze a livello comunale, con addirittura un aumento del 4% delle presenze registrate fino a luglio.\r

\r

A livello comunale si registrano dati tutti positivi: nel 2025 gli arrivi sono stati 194.945, il +3,38% rispetto al 2024; le presenze si sono attestate a 433.709, il +4,07% rispetto al 2024.\r

\r

Nel territorio comunale si registra un importante aumento del turismo italiano (+11,86) e una sostanziale tenuta del turismo straniero (+1,08) in controtendenza quest’ultimo dato rispetto alla Liguria (-0,93).\r

\r

Più in particolare a livello provinciale si registra una sostanziale tenuta dei flussi: 636.884 arrivi, il +0,51% rispetto al 2024. Hanno valore negativo solo i mesi di marzo e luglio, segno che la destagionalizzazione a livello provinciale e di area vasta comincia a funzionare.\r

\r

In generale si registra un lieve calo dei turisti stranieri su tutta la Liguria (-0,93) dovuto alle incerte e preoccupanti dinamiche internazionali.\r

\r

«Il turismo rappresenta un importante motore dell’economia spezzina - spiega il sindaco della Spezia, Pierluigi Peracchini -. In particolare, offre nuove opportunità alle giovani generazioni, che trovano in questo ambito oggi così fiorente una prospettiva concreta di futuro. Gli arrivi e le presenze registrati confermano il trend positivo che sta vivendo la nostra città: oltre un milione e duecentomila notti trascorse sono la prova che le politiche turistiche stanno dando i risultati sperati. Per questo continuiamo a promuovere La Spezia, a far conoscere le sue bellezze agli esperti del settore di altri Paesi e a presentarla in tutto il mondo, così da mantenere e accrescere questo flusso, offrendo al contempo garanzie ai cittadini. Anche i progetti di destagionalizzazione stanno producendo risultati concreti: stiamo elevando la qualità dell’offerta turistica in ogni periodo dell’anno, con eventi, manifestazioni e iniziative che animano la città e la rendono ancora più attrattiva. A ciò si aggiunge il potenziamento delle campagne di comunicazione e di marketing territoriale».\r

\r

«I dati confermano che La Spezia – aggiunge l’assessore al turismo Maria Grazia Frijia - sta diventando una destinazione turistica sempre più riconosciuta e apprezzata, sia a livello nazionale che internazionale. Il lavoro svolto in questi anni, con una promozione mirata e una visione strategica, sta dando i suoi frutti. La destagionalizzazione è una sfida che stiamo affrontando con determinazione, attraverso progetti innovativi, campagne digitali e iniziative che valorizzano il territorio in ogni periodo dell’anno. Vogliamo che La Spezia sia vissuta e scoperta 365 giorni l’anno, come città accogliente, dinamica e ricca di esperienze autentiche».\r

\r

","post_title":"La Spezia si consolida come destinazione turistica","post_date":"2025-10-15T12:17:30+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1760530650000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"499183","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"«Il Kenya offre tante opportunità di scoperta ai viaggiatori europei - afferma Elisabeth Odada, marketing manager Europa del Kenya Tourism Board -. Nel 2025 abbiamo avuto 92.000 arrivi dall’Italia e in quest’anno finanziario abbiamo l’ambizioso obiettivo di far crescere del 20% il vostro mercato. La crescita sarà favorita dalla disponibilità dei voli charter operati da Neos, che offrono un buon accesso al Kenya.\r

\r

Watamu è una delle destinazioni più amate dagli italiani e i visitatori possono volare direttamente sulla costa per vivere esperienze di beach&bush: spiaggia e safari. Gli arrivi turistici del 2024 provenivano per il 40% dal mercato africano e per il 20% da quello europeo, con un totale di 2,4 milioni di visitatori - 200.000 dei quali nordamericani - che hanno portato un guadagno record di 452 mld. L’obiettivo del Kenya Tourism Board è raggiungere i 5 mln di visitatori entro il 2027, con un’attenzione particolare alla tecnologia e all’innovazione».\r

\r

Il Kenya è una destinazione unica per il safari: «Un’esperienza che si può vivere già nella città di Nairobi, l'unica al mondo con un parco nazionale di 117km2 al suo interno. Nella nostra capitale si può anche visitare il Centro delle Giraffe o scoprire il lavoro del Sheldrik Wildlife Trust per la riabilitazione degli elefanti e dei rinoceronti. Il Kenya conta 480 km di coste e splendide spiagge. L’acqua è calda e non ci sono squali. Si possono quindi praticare in sicurezza tante attività marine: dalle immersioni allo snorkeling, fino alle crociere a bordo di un dhow tradizionale. Il viaggiatore del dopo-Covid è molto più attivo e vuole vivere avventure. Vuole fare rafting, hiking, trekking e anche rock climbing. In Kenya tutto è possibile: il Mount Kenya, nel National Park, è la seconda montagna più alta dell’Africa e, con i suoi tre picchi, è più scoscesa e impegnativa del Kilimanjaro. Abbiamo anche molte proposte per la bicicletta: nelle città, lungo la costa e nei parchi nazionali come il Masai Mara o l’Hell’s Gate, dove è stato girato il film Tomb Raider con Angelina Jolie.\r

\r

«Per rispondere alle esigenze degli ospiti il Kenya Tourism Board ha identificato circa 66 “Signature Experience” che sono state presentate a Nairobi nell’ambito della Magical Kenia Travel Expo 2025. Dal safari a piedi o in bicicletta sulle tracce dei rinoceronti alla cena in mezzo alle giraffe; dall’esplorazione delle oasi di mangrovie alle giornate trascorse con una famiglia keniota, fino all’esplorazione dei siti archeologici Unesco nel Kenya orientale. Siamo attenti alla conservazione del nostro territorio e vogliamo essere sostenibili, praticare un turismo responsabile valutando l’impatto ambientale» conclude Odada.\r

\r

Anne Kanini, responsabile media del Kenya Tourism Board, presenta uno dei progetti governativi: «Il programma 'One Tourist One Tree' ha l’obiettivo di piantare 1 5miliardi di alberi entro il 2032 e riguarda tutto il paese, insieme con il Kenya Tourism Board». Importante, infine, il posizionamento del Kenya come destinazione mice: «L’industria turistica si sta differenziando. Il mice sarà uno dei canali di sviluppo futuri - sottolinea Kanini - Stiamo aprendo nuovi convention-center come il Kenyatta International e stiamo aumentando il numero di camere disponibili per poter organizzare eventi di ogni dimensione non solo nelle grandi città come Nairobi, Mombasa e Malindi, ma anche nella natura. Luoghi come il parco del Masai Mara o l’esclusiva Watamu possono accogliere fino a 100/150 persone per un meeting. Il Kenya Tourism Board ha un team dedicato al mice che allestisce eventi in location esclusive.\r

\r

Vogliamo che il Kenya diventi una destinazione importante anche per il benessere e la salute, con una particolare attenzione allo yoga. Il prodotto è sempre più definito e la bella Lamu, cittadina a nord della costa del Kenya, organizza ogni anno a fine ottobre il Lamu Yoga Festival, un evento immersivo supportato dal Kenya Tourism Board che porta grandi numeri e garantisce all’Africa un ruolo importante sulla mappa globale del wellness. Nel corso dell’anno ci sono altri due festival dello yoga a Kilifi, sulla costa, che è diventata il luogo di riferimento per tutte queste manifestazioni. Un altro importante obbiettivo è lo sviluppo del turismo crocieristico».\r

(Chiara Ambrosioni)","post_title":"Kenya Tourism Board: focus sul mercato europeo e sullo sviluppo mice e wellness","post_date":"2025-10-15T10:53:30+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1760525610000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"499105","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"I Territori francesi d'oltremare sono stati al centro del workshop organizzato a Parigi da Atout France, che ha riunito alcuno die principali operatori presenti sull'area.\r

\r

«Il workshop è stato l’occasione per rivedere alcuni partner storici e per conoscere alberghi di Martinica e Guadalupe che non abbiamo ancora in programmazione e potrebbero essere delle novità da inserire sul catalogo del 2026. Abbiamo incontrato i nostri partner di due destinazioni da esplorare, per le quali c’è una domanda significativa del mercato italiano. - ha affermato Valeria De Bonis, che si occupa dell'area dei Caraibi per America World -. Le due isole offrono un mare meraviglioso e, soprattutto, sono adatte a un viaggiatore che ama esplorare i luoghi che visita. Per farlo nel modo migliore e scoprire l’entroterra, consigliamo di noleggiare un'auto. Guadalupe è in parte coperta dalla foresta e ha una zona vulcanica selvaggia, molto bella da vedere. Poi ci sono i villaggi, i mercati … sono isole vivaci e la popolazione è accogliente. In queste destinazioni il turismo è più easy: non ci sono grandi resort di lusso come in altre isole dei Caraibi, ma è proprio questo che le caratterizza. America World tratta con piccoli alberghi di charme e abbiamo anche un contratto con i resort Club Med, che sono stati i primi a nascere sulle isole e sono stati edificati su due delle spiagge più belle. Proponiamo quindi pacchetti, anche abbinati a un tour o a un viaggio negli Stati Uniti - prosegue De Bonis -. La combinazione classica è il tour organizzato: un self drive negli Stati Uniti e poi il soggiorno mare. Invece, nel periodo invernale è richiesto il solo mare, quindi proponiamo pacchetti con il volo, l'hotel e il noleggio dell'auto. Ci appoggiamo anche a un corrispondente in loco che si occupa dei nostri clienti, organizza i trasferimenti, propone le escursioni. Le connessioni sono comode. Si arriva da qualsiasi aeroporto italiano via Parigi con Air France e con Air Caraïbes. Non è neppure necessario cambiare aeroporto a Parigi, quindi non ci sono notti di transito. Martinica e Guadalupe sono tra le isole più comode da raggiungere».\r

Il bello delle esperienze\r

Anche Carla De Negri, pm de I Viaggi dell'Airone, si è detta soddisfatta di aver rivisto partner storici di destinazioni come Martinica, Guadalupe, La Reunion e la Nuova Caledonia. «Abbiamo messo a punto nuovi prodotti che privilegiano l'esperienza e si arricchiscono di attività come il turismo enogastronomico offerto dalle destinazioni. Voliamo con Air France e questo ci consente di avere collegamenti da tutte le città italiane a tariffe speciali: sono già pronte le offerte per il prossimo Capodanno, con posti garantiti per Martinica e Guadalupe. Non si tratta solo di un prodotto mare, ma di un’offerta legata alla natura, con itinerari e percorsi di trekking volti a scoprire le isole da nuovi punti di vista. Le destinazioni d’oltremare, che sono in continuo sviluppo, sono adatte a un viaggiatore appassionato e vanno quindi raccontate nel modo giusto. Negli incontri come il workshop French Overseas Territories emergono sempre grandi novità. L’evoluzione dell’offerta luxury consente di offrire a un nuovo target un prodotto che fino ad oggi era legato al mondo dei viaggi di nozze e familiari. I clienti in Italia stanno aumentando e sono più scrupolosi e attenti; vogliono soprattutto vivere un’esperienza di scoperta in libertà e sicurezza».\r

(Chiara Ambrosioni)","post_title":"French Overseas Territories: America World e I Viaggi dell’Airone ci credono","post_date":"2025-10-14T12:11:03+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1760443863000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"499058","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"The Begin Hotels, la collezione di alberghi creata dall’imprenditore marchigiano Guido Guidi, festeggia i 10 anni di vita e guarda al futuro con un piano di crescita ambizioso e mirato.\r

\r

L’occasione per parlarne è stata la serata di celebrazione del decennale organizzata presso il Seebay Hotel di Portonovo, a cui hanno partecipato le autorità locali e i principali partner del gruppo. Immerso nel parco naturale della baia di Portonovo, a pochi chilometri da Ancona, il Seebay è stato il primo albergo della collezione, a cui hanno fatto seguito le acquisizioni (in alcuni casi in proprietà, in altri in gestione) del Seeport Hotel affacciato sul porto di Ancona, di un albergo a Ferrara, di una struttura in Salento, di tre strutture a Trieste, e, da ultimo, di un albergo a San Martino di Castrozza.\r

\r

Come il fondatore e presidente Piero Guidi ha ribadito nel corso della serata: «The Begin Hotels non è una catena ma una “collezione” di alberghi, ognuno dotato della sua propria anima, collegata al luogo in cui si trova e all’ambiente con cui interagisce». Boutique hotel (in media, fra le 50 e le 70 stanze) fortemente radicati nel loro territorio, insomma, che rifuggono dalla standardizzazione.\r

Attività di scouting\r

Le acquisizioni inanellate nei primi 10 anni di attività sono state il frutto di un accurato scouting effettuato a livello nazionale, in cui Guidi è stato affiancato da Loredana Pistonesi, chief financial officer del gruppo. Le località in cui si trovano gli alberghi (Ancona e il Conero, Trieste, Ferrara, San Martino di Castrozza) rivelano la scelta di posizionarsi nei “secondary markets”, scegliendo destinazioni fuori dai sentieri più battuti, ma ricche di interesse e di “carattere”, e puntando a creare dei cluster territoriali di prodotto che abbinano strutture potenzialmente complementari.\r

\r

Senza snaturarsi, ora il gruppo punta ad allungare il passo, con l’obiettivo di crescere ulteriormente: il primo passo sarà l’apertura a Catania, in programma nei primi mesi del 2026, del primo 5 stelle della collezione, ricavato da una dimora d’epoca in pieno centro storico: «Proporremo una visione attualizzata del lusso, che non è più opulenza, ma piuttosto un microcosmo protetto» ha sottolineato Guidi.\r

\r

Per attuare i nuovi piani di sviluppo, il gruppo ha rafforzato il management: dal primo ottobre, al presidente Guidi si affianca come nuova group general manager la romana Arianna Savona, che ha alle spalle una pluridecennale esperienza nel settore dell’ospitalità internazionale. Fra le sue mission, quella di riorganizzare il commerciale, concentrandosi di più anche sui mercati internazionali, per far crescere gli arrivi dall’estero.\r

\r

\r

\r

","post_title":"The Begin Hotels festeggia 10 anni e punta a crescere","post_date":"2025-10-14T11:33:55+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1760441635000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"499115","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_499118\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Saverio Mucci[/caption]\r

\r

Nell’estate 2025, la spesa turistica ha segnato un incremento del 5,8% rispetto all’estate precedente, con una crescita marcata del turismo internazionale (+9,5%). Stabile invece la componente domestica. L'analisi stilata dall'osservatorio di Mastercard ha l'obiettivo di permettere ai territori di riconoscere le reali potenzialità del proprio comparto turistico e calibrare investimenti, promozione e servizi.\r

\r

Grazie alla sua capillare presenza nei circuiti di pagamento di ogni settore merceologico, Mastercard è infatti in grado di elaborare analisi predittive estremamente dettagliate, che aiutano enti pubblici, dmo, amministrazioni locali e organizzatori di eventi a prendere decisioni più consapevoli.\r

\r

«Da un paio d'anni abbiamo avviato un osservatorio che condividiamo con i nostri clienti - spiega Saverio Mucci, government lead di Mastercard per l’Italia -. L'obiettivo è aiutare territori grandi e piccoli a comprendere meglio l’evoluzione dell’offerta e costruire strategie turistiche sempre più allineate alla domanda. Ogni dato va letto e interpretato alla luce delle specifiche esigenze».\r

Le analisi\r

Le analisi si concentrano su diversi aspetti: Paesi di provenienza dei turisti, livelli e tipologie di spesa, periodi e stagioni con maggiore afflusso, impatti economici di eventi e iniziative locali.\r

\r

L’approccio analitico di Mastercard troverà presto spazio anche in settori complementari al turismo, come porti, aeroporti e stazioni, con l’obiettivo di suggerire interventi concreti per migliorare l’esperienza dei viaggiatori e ottimizzare la mobilità.\r

\r

«Collaboriamo con regioni come Veneto ed Emilia-Romagna, oltre che con Destination Verona Garda e con numerosi comuni e dmo. Ora stiamo ampliando il progetto con verticali specifici per i trasporti. È una formula che funziona e che ci permette di essere un punto di riferimento per chi vuole costruire il turismo del futuro».","post_title":"Il turismo del futuro: Mastercard traccia la via","post_date":"2025-10-14T10:35:37+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1760438137000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"499111","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Argentina e Patagonia cilena al centro dell’attenzione di Tour2000AmericaLatina, che ha organizzato un viaggio riservato agli dieci adv del network Gattinoni che comprendeva anche la crociera Australis.\r

\r

«Accompagnare le agenzie Gattinoni in questo fam trip è stata un’importante occasione di condivisione: la crociera Australis in Patagonia è un’esperienza che lascia senza fiato e che deve essere vissuta per poter essere raccontata con autenticità ai clienti», ha commentato Bruno Normanno, direttore commerciale di Tour2000AmericaLatina.\r

Le tappe\r

Il tour è partito da Buenos Aires con la scoperta dei luoghi più iconici della capitale argentina. L’avventura è proseguita a El Calafate, nel cuore del parconazionale Los Glaciares, con l’incontro ravvicinato al maestoso ghiacciaio Perito Moreno, ammirato sia a piedi sia in minicrociera. Attraversato il passo di Cerro Castillo, il gruppo è giunto a Punta Arenas per imbarcarsi sulla m/n Australis e vivere una crociera di cinque giorni e quattro notti alla scoperta della Patagonia australe.\r

\r

Durante la navigazione, gli highlights sono stati il passaggio verso Capo Horn, il trekking naturalistico sull’isola Magdalena fino al canale di Beagle con i suoi cinque ghiacciai. Indimenticabile anche l’avvicinamento al ghiacciaio Pia, esplorato con gli zodiac per osservare da vicino la potenza e la bellezza della natura incontaminata.\r

\r

Il viaggio ha poi toccato Ushuaia, la città più a sud del mondo, per concludersi con un ritorno a Buenos Aires, dove uno spettacolo di tango ha regalato il gran finale.\r

\r

","post_title":"Tour2000AmericaLatina, con le adv alla scoperta di Argentina e Patagonia","post_date":"2025-10-14T10:25:53+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1760437553000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"499069","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il Kenya presentato dal Kenya Tourism Board è una terra ricca e sorprendente dal punto di vista umano e naturale. Tanti i percorsi di scoperta che vanno dalla coinvolgente esperienza del safari nei parchi nazionali, alle attività marine da vivere in spiagge indimenticabili nuotando con i delfini, all'incontro con la cultura e la storia e, ancora, alla possibilità di sperimentare esperienze immersive di wellness con focus sullo yoga, celebrato oggi in Kenya in diversi festival. Importante anche il ruolo della tecnologia e del mice, che testimoniano una costante evoluzione dell'offerta turistica del paese.\r

\r

Un percorso di incontro con il fascino del Kenya è quello che porta alla riserva del Masai Mara. Si parte da Nairobi a bordo di piccoli aeromobili da 14 persone e si arriva in 45’, volando per 300km. Il Masai Mara è la più importante area faunistica del Kenya meridionale e si estende oggi per oltre 1500km2. Prende il nome dai Masai, la tribù di pastori seminomadi che da sempre abitano queste terre. La vasta area, nata come riserva naturale nel 1961, è nota per la sua fauna selvatica e proprio per la cultura Masai. La riserva è divisa in zone private e governative e si estende anche nella vicina Tanzania dove prende il nome di Serengeti. Tra i due territori si muovono sia le specie animali che i nuclei familiari dei Masai. Ogni anno, nel mese di luglio, la riserva è teatro dell’incredibile Grande Migrazione: oltre un milione di gnu si spostano tra Kenya e Tanzania. È una delle Sette Meraviglie Naturali dell'Africa. Nell’area del Masai Mara si trovano oltre 300 campi tendati e lodge da cui partire per vivere l’affascinante esperienza del safari. Uno di questi è il Mara lntrepids Camp: una location nel cuore della savana che è parte degli Heritage Hotels, che offrono la più completa esperienza “beach & busch” nell’Africa orientale. Il Mara Intrepids è composto da 30 tende di diverse dimensioni, dotate di ogni comfort e distribuite nella vegetazione. Ci sono poi la piscina, il bar, il ristorante e un negozio.\r

\r

«La sicurezza è garantita da una doppia recinzione presidiata, quindi gli ospiti possono muoversi in tranquillità all'interno del camp. - afferma Gregorio Wabuge, general manager dell'Intrepid Camp - Abbiamo turisti provenienti da tutti i continenti: il 30% viene dall' America, il 25% circa dall' Asia e il 20% dall'Europa. Siamo orgogliosi della nostra offerta a bambini e ragazzi: abbiamo un'area dedicata ai più giovani con un centro informativo e tante attività. Al Mara Intrepids non ci sono limiti di età: tutti i bambini possono partecipare ai safari perché non ci sono pericoli».\r

\r

L'attenzione alla sostenibilità è garantita dalla campagna One Tourist One Tree: ogni ospite interra la propria pianta e viene poi informato sulla sua crescita. Alla fine dell'anno il numero delle piantumazioni viene riferito al ministero. «Far sentire l'ospite parte della destinazione aiuta a preservare la natura. - sottolinea Wabuge - Nel nostro camp ci impegniamo in modo attivo per l'ambiente con diverse iniziative». Usciti dal Mara Intrepids si parte per il safari e per incontrare tutte le specie animali; i Big Five - leone, elefante, rinoceronte, bufalo e leopardo - ma anche giraffe, zebre, gazzelle, ippopotami, le iene, lo struzzo e il facocero. Ci sono più di 600 specie di uccelli che rendono questa terra un luogo incantato per il bird-watching. La savana si estende a perdita d'occhio e tutte le specie abitano qui, a poca distanza l'una dall'altra. Gli animali sono territoriali quindi, anche nel territorio brullo e uniforme del parco, i driver sanno esattamente dove e quando trovarli. A bordo di grosse jeep si percorre il territorio.\r

\r

I passaggi possono essere accidentati, tra attraversamento di fiumi, salite e discese e anche variazioni meteorologiche, per cui è bene portare con sé capi caldi e impermeabili. Gli abili driver come Samson del Mara Intrepids Camp garantiscono la sicurezza e, soprattutto, raccontano la meravigliosa natura del Masai Mara e dei suoi abitanti. Nel corso della giornata si fanno diversi safari e l'incontro con gli animali è davvero emozionante. Sono tante le jeep che si muovono sul territorio e quando si \"trova\" un leone, un elefante o un giaguaro, accorrono numerose per ammirarlo, in un curioso traffico. Il driver capace si muove in modo strategico e sa bene come sorprendere i suoi ospiti. È importante essere pazienti e lasciarsi affascinare dalla leonessa che allatta il suo cucciolo, dal maestoso incedere degli elefanti, dalla velocità inaspettata degli ippopotami e anche dallo sguardo fiero del leone.\r

\r

L'esperienza d'incontro con il territorio è resa completa dalla visita al villaggio dei Masai, che vivono ancora secondo la tradizione in corone di case di fango, al cui interno si trovano anche i magri animali. Coperti da mantelli colorati e ricchi monili accolgono i visitatori raccontando la loro storia e le loro usanze, quindi iniziano a cantare e a presentare la danza del salto. I guerrieri, a turno, saltano. Chi arriva più in alto avrà un ruolo più importante nel villaggio.\r

Chiara Ambrosioni\r

\r

[gallery ids=\"499076,499075,499079,499078,499077,499072\"]","post_title":"Kenya: il paesaggio maestoso del Masai Mara, da vivere in safari avventurosi","post_date":"2025-10-14T09:56:11+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1760435771000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"499091","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_499098\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Ada Miraglia[/caption]\r

\r

Bilancio positivo per CdsHotels, che si prepara a chiudere un anno finanziario in crescita dell'11% quanto a fatturato rispetto al 2024.\r

\r

«Il 2025 ha confermato la capacità del nostro gruppo di adattarsi alle esigenze di un mercato sempre più fluido - spiega Ada Miraglia, direttore commerciale -. La componente internazionale continua a crescere: francesi e svizzeri hanno conquistato il primo posto tra i nostri ospiti dall’estero, seguiti da tedeschi e inglesi. Ma la vera novità è stata la domanda americana, che in Sicilia, grazie anche all’onda lunga del successo televisivo di White Lotus, ha spinto in particolare il Baia Taormina».\r

\r

diversi i motivi all'origine della crescita: in primo piano la risposta all'early booking, che ha portato anche gli italiani a prenotare in anticipo. Inoltre, si è notata una tendenza alla destagionalizzazione, con flussi crescenti nei mesi di coda, da aprile a giugno e da settembre ai primi di novembre, e una tendenza a spezzare le ferie in più periodi. Infine, un mix tra prenotazioni last minute, che hanno premiato le strutture della Hotel Collection, e pianificazione familiare, che ha sostenuto i villaggi.\r

\r

Il mercato domestico ha continuato a mostrare il dinamismo del dopo pandemia. Le famiglie hanno approfittato delle promozioni invernali, mentre le coppie hanno scelto soggiorni brevi distribuiti lungo tutta l’estate. «Il risultato – osserva Miraglia – è un calendario più equilibrato, che ci permette di iniziare a livellare i prezzi durante la stagione e ridurre i picchi concentrati nei soli mesi di luglio e agosto».\r

Mice, booking sotto data\r

Il 2025 ha confermato anche la ripresa del segmento Mice che a lungo aveva mostrato incertezza. Oggi le aziende tornano a scegliere il Sud Italia come scenario per i loro appuntamenti, pur con una nuova modalità: prenotazioni sotto data, spesso last minute, a dimostrazione di una maggiore prudenza nei budget e nella pianificazione.\r

\r

«Il settore MICE è tornato a essere strategico – spiega Ada Miraglia –. Sempre più aziende vogliono unire lavoro ed esperienza, scegliendo location che offrono servizi congressuali ma anche proposte legate al benessere e alla scoperta del territorio».\r

\r

Il 2025 ha segnato anche la necessità di affrontare un tema comune all’intero settore: il reperimento del personale. «Nonostante un reparto hr con cinque addetti e l’adesione al contratto nazionale che garantisce tutele e benefit, continuiamo a incontrare difficoltà in due aree specifiche: la ristorazione, per i ruoli più faticosi come cucina, sala e plonge, e la manutenzione tecnica, dove servono competenze sempre più rare. Al contrario, per altri reparti non abbiamo avuto criticità, anzi resta molto alta la domanda di profili manageriali e di ricevimento».","post_title":"CdsHotels, la clientela internazionale traina l'estate","post_date":"2025-10-14T09:52:35+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1760435555000]}]}}