Al Travel Open Day di Torino, workshop e Torneo di Bowling Bowling King Funmily. Lavorare sarà un divertimento! Un nuovo evento speciale attende gli agenti di viaggio di Torino e provincia al Travel Open Day del 24 gennaio 2023 che si terrà presso il. Lavorare sarà un divertimento! Oltre ad incontrare gli operatori turistici che presenteranno le loro novità, glia genti di viaggio avranno l’occasione di assistere alla conferenza di MSC Crociere e partecipare al TORNEO TOD DI BOWLING. I primi tre agenti di viaggio che raggiungeranno il punteggio maggiore saranno premiati e saliranno sul podio ufficiale sul quale sono stati premiati grandi nomi del bowling internazionale, tra cui Marco Reviglio, campione mondiale di bowling. Parteciperanno: Cabo Verde Time, Ota Viaggi, Viaggi Oggi, Beachcomber Resorts&Hotels, Msc Crociere, GNV, Snav, Monte Generoso, Maestro Turismo, Lab Travel, Euphemia, Mapotravel, Felix Hotels, Grotte di Frasassi, Global Assistance, Nitrodi Viaggi, Daylight Tour, Il Tempo Ritrovato. L’evento si aprirà alle 9:00 con gli accrediti, alle 9:30 si terrà la conferenza di Msc Crociere, il workshop si svolgerà dalle 10:30 alle 13:30 mentre dalle 13:30 alle 14:45 si pranzerà per poi continuare gli incontri alle 14:45. Alle 16:00 gli operatori e gli agenti di viaggio si cimenteranno nel Torneo TOD di Bowling. Iscriviti all’evento

