AirPlus: le aziende italiane tornano a viaggiare. In aumento anche la richiesta voli per la Cina Trend positivo per i viaggi d’affari in Italia. Durante il primo trimestre 2023 l’analisi delle transazioni per la biglietteria aerea effettuate tramite le soluzioni di pagamento AirPlus rileva una spesa aumentata del 105% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Con l’allentamento delle restrizioni all’ingresso, i viaggi per la Cina sono tornati a crescere: il gigante asiatico, che prima della pandemia occupava stabilmente il secondo posto tra le destinazioni intercontinentali preferite dopo gli Stati Uniti, è passato dall’ultimo posto dell’anno scorso al 5° posto nei primi 3 mesi del 2023. Città d’elezione è Shanghai. Rimangono invece invariate le mete più popolari: nei primi tre mesi dell’anno, gli Stati Uniti hanno mantenuto il primo posto, seguiti dagli Emirati Arabi Uniti. L’India conferma anche quest’anno la terza posizione. Rispetto all’anno precedente, le aziende hanno prenotato con più anticipo, in media 19,2 giorni prima del viaggio. Questa tendenza va letta anche alla luce della relativa limitata disponibilità di voli sul mercato e della conseguente volontà, da parte delle aziende, di assicurarsi per tempo i biglietti necessari. L’advanced booking è quasi tornato ai livelli pre-Covid, attestandosi a circa 19 giorni prima della partenza. Rispetto ad altri paesi europei, tuttavia, i viaggi d’affari in Italia vengono prenotati con un preavviso molto più breve (advanced booking medio in Europa: 26,5 giorni). Recentemente le tariffe dei biglietti aerei hanno registrato un andamento leggermente diverso rispetto al trimestre precedente, sia per quanto riguarda la business class che per l’economy. Tra gennaio e marzo, un biglietto in Business Class è costato mediamente 3.609 euro, l’1% in più rispetto ai tre mesi precedenti. In classe economica invece, il prezzo è diminuito del 4%, arrivando a 455 euro. Nessuna sorpresa in merito alla durata dei viaggi: rimane costante il periodo di una media di 6 giorni in trasferta, mentre la percentuale di viaggi di un solo giorno è rimasta bassa, intorno al 8%.

