Airbnb cerca di far fronte alle limitazioni che coinvolgono grandi città Solo un mese fa New York ha assestato un duro colpo ad Airbnb dopo l’approvazione di un provvedimento che limita al massimo gli affitti a breve termine. Ora Airbnb sta lavorando per garantire che questa iniziativa non serva da esempio per altre grandi destinazioni. La piattaforma si aggrappa a Bruxelles che, pur essendo favorevole alla regolamentazione delle case turismo, ha anche corretto le misure proposte da alcune regioni. Ma la verità è che sempre più paesi stanno cercando di ridurre la presenza di Airbnb. In Italia, Venezia ha già imposto restrizioni sugli affitti a breve termine, mentre il governo nazionale sta già lavorando a una legge per regolamentare gli appartamenti turistici, e Roma e Milano stanno procedendo in modo indipendente. Alcuni casi Da parte sua, Amsterdam ha limitato a trenta notti all’anno il numero di alloggi che i proprietari possono affittare. Qualcosa di simile accade a Londra, anche se con maggiore flessibilità (90 notti all’anno). Allo stesso modo, il Portogallo non concederà più licenze agli alloggi e le riesaminerà ogni cinque anni. Intanto la Spagna sembra non reagire. Solo il Barcellona sembra essere un po’ pesante con il divieto di affittare stanze private per brevi periodi e con la presenza di un team specializzato che individua le offerte illegali. Condividi

