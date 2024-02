Ai generativa: Ticketcrociere lancia il “super-Google” dei viaggi per mare Crociere su misura grazie all’intelligenza artificiale. L’Ai generativa debutta nel mondo italiano dei viaggi per mare grazie a Ticketcrociere: il nuovo strumento non permette solo di selezionare le opzioni della prenotazione, ma è anche in grado di consigliare escursioni, ristoranti e attrazioni di bordo, nonché di rispondere a ogni tipo di domanda che riguarda il viaggio: da cosa mettere in valigia a come vestirsi nelle diverse occasioni. Il Gpt messo in pista da Ticketcrociere è già online, risponde in sei diverse lingue, italiano, inglese, francese, spagnolo, tedesco e cinese, e si può adoperare effettuando il login sul sito ufficiale di OpenAi. «Non credo di esagerare se dico che abbiamo realizzato il super-Google delle crociere – commenta Matteo Lorusso, direttore generale di Ticketcrociere -. Questo nuovo strumento è rivoluzionario e surclasserà gli attuali sistemi di ricerca che a oggi vengono utilizzati sul web. La nostra Ai è consultabile da chiunque abbia un account ChatGpt a pagamento e può fornire sia informazioni, sia preventivi, sia portare l’utente alle pagine dei nostri portali web tramite semplici domande; addirittura ci si può conversare come un assistente vocale. E potrà solo migliorare». La sfida tecnologica di Ticketcrociere non finisce qui: «Stiamo già perfezionando e potenziando l’attuale versione; l’obiettivo al quale stiamo lavorando è renderla disponibile direttamente dal sito, nell’area riservata, a tutti i nostri clienti, permettendo loro di avvalersene direttamente, per essere assistiti nelle ricerche della scelta, nella confezione del preventivo e fino all’acquisto del prodotto crociera. Ci faremo carico dei costi, in modo che per l’utente sia un servizio in più a disposizione da utilizzare in maniera gratuita». Condividi

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 460677 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Singapore è la Porta dell’Oriente, una città-stato che si sviluppa su un arcipelago formato da 58 isole, separate dalla Malesia da uno stretto e ad essa collegata da un ponte. Un luogo dove nel corso del tempo la cultura malese, quella cinese e quella indiana hanno incontrato lo stile di vita europeo creando un melting-pot affascinante. Una città che è il quarto centro finanziario del mondo, dove la modernità si confronta con l’architettura e la gastronomia tradizionale. E, soprattutto, un’isola immersa nella natura tropicale, ideale per l’ecotourism. Si raggiunge con Singapore Airlines ed è il luogo ideale dove fare uno stop-over di qualche giorno prima di proseguire un viaggio verso il South Asia, l’Australia (con diversi voli giornalieri verso Sydney, Brisbane, Melbourne, Cairns, Darwin, Adelaide e Perth) o la Nuova Zelanda. La compagnia di bandiera ha il suo hub nella città e fedele al claim: “World class is everything we do” offre un grande comfort al passeggero a bordo dei nuovi Airbus 350 e garantisce 7 voli settimanali dall’aeroporto di Milano e 3 da Roma, che diventeranno 4 a partire dal 3 aprile. «Il nostro obiettivo è quello di continuare ad aumentare la capacità richiesta dalla forte domanda - afferma Dale Woodhouse, general manager Italy della compagnia -. Singapore Airlines risponde così alla crescita costante del leisure travel e al desiderio del viaggiatore di vivere nuove esperienze. A Singapore si respira il profumo dell’Asia, un aroma tropicale unico che non si dimentica più. Singapore è unica; per la difesa dell’ambiente sono stati anche realizzati dei corridoi ecologici che permettono il passaggio della fauna. Specie rare ed esotiche di animali si spostano da una parte all’altra ed è bellissimo osservarle». «Il mio consiglio è quello di fermarsi a Singapore per 3, 4 giorni, perché c’è veramente tanto da scoprire. - prosegue infatti Melissa Thompson, area director Western Europe del Singapore Tourism Board -. La città è un’introduzione al Sud-est dell’Asia: offre una grande diversità culturale e questo le dona un’identità unica. Riserve naturali e giardini coprono il 50% del territorio: a soli 15’ dalla città si possono vedere i coccodrilli. È facile da esplorare, grazie a un’efficiente sistema di trasporti Anche le lingue si incontrano per andare a formare una versione dell’inglese tipica dell’area e chiamata “Senglish”». Singapore è anche gastronomia al top, che passa dai vivaci Hawker centres (oggi patrimonio dell’Unesco) ai 55 ristoranti stellati Michelin. Il suo passato di colonia britannica ne ha fatto un punto di incontro di popoli e tradizioni. Dalla locale Chinatown a Little India, al pittoresco quartiere coloniale di Katong. Senza dimenticare la modernissima Orchard Road, ideale per lo shopping o Marina Bay, l’area bonificata e sottratta al mare per costruire edifici futuristici e l’incredibile Marina Bay Sands, il resort inaugurato nel 2010 e costituito da tre torri sovrastate da una piattaforma con piscine e ristoranti. Tutto questo viene raccontato anche nella campagna “Made in Singapore” lanciata dal Singapore Tourism Board per ispirare i viaggiatori. [gallery ids="460681,460679,460680"] [post_title] => Singapore tutta da scoprire con Singapore Airlines, che aumenta la capacità dall'Italia [post_date] => 2024-02-02T11:38:17+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1706873897000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 460660 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_460662" align="alignleft" width="279"] Elena Carlino[/caption] Business travel 2030. Sfide, opportunità e la trasformazione della gestione dei viaggi d’affari” è la ricerca di proiezione che il Gruppo Gattinoni ha commissionato in esclusiva a travel for business. L’industria del business travel in Italia muove numeri significativi; secondo gli Osservatori Business Travel e Travel Innovation del Politecnico Milano, nel 2023 la spesa delle imprese italiane nel segmento ha superato i 21 miliardi di euro, sorpassando i livelli pre-pandemia. Lo scenario attuale e futuribile del business travel in Italia si compone di fattori interconnessi - tecnologie emergenti, rivoluzione culturale del lavoro, nuova definizione di mobilità, incidenza della componente sostenibilità - che definiranno il modo in cui aziende e dipendenti si sposteranno e lavoreranno nei prossimi anni. Il Gruppo Gattinoni ha sondato necessità, visioni, opportunità e difficoltà dei protagonisti che devono confrontarsi e adeguarsi alle sfidanti evoluzioni del settore. Rosemarie Caglia, ceo Travel for business, dichiara: “I travel manager stanno affrontando sfide in rapida evoluzione con uno spirito flessibile e strategico, cercando di plasmare il futuro dei viaggi aziendali in sintonia con le onde del cambiamento. Dai dati emerge chiaramente che l’intelligenza artificiale sarà un elemento cruciale nella gestione dei futuri travel program. Ma c’è una certezza che brilla come il sole: il Metaverso non sostituisce, almeno per ora, il calore e la ricchezza degli incontri faccia a faccia. Anche sul tema delle priorità, i travel manager hanno le idee chiare: non si tratta di viaggiare meno, ma di viaggiare in modo più efficace e sostenibile. Mettendo al primo posto il ritorno sugli investimenti e la flessibilità, stanno plasmando un approccio strategico che rende ogni viaggio un investimento mirato e sicuro per il successo a lungo termine dell’azienda”. “L'analisi dell'andamento dei business travel rivela una ripresa graduale ma costante del comparto, trainata dall'adozione diffusa di soluzioni ibride e digitali - afferma Elena Carlino direttrice commerciale Gattinoni Business Travel -. Questo equilibrio, tra necessità di viaggio e nuove modalità operative, promuove una trasformazione duratura nel settore, con un'attenzione crescente verso la declinazione della flessibilità lavorativa, nelle sue innovative formule. In questo scenario il ruolo delle agenzie come la nostra sarà sempre più quello di consulenza e supporto per offrire soluzioni tailor made e in grado di rispondere a tutte le esigenze del cliente”. L'IA È emerso che il futuro del travel management sarà plasmato dall'intelligenza artificiale. Il 37% degli intervistati prevede che i tool basati sull’IA forniranno nuove prospettive, quali analisi avanzate, previsioni accurate e ottimizzazione dei costi, e, grazie a questi strumenti, i Travel Manager svilupperanno le proprie competenze, ottimizzando il vantaggio di tali tecnologie. L'IA offrirà, inoltre, l’opportunità di acquisire maggiori consapevolezze in merito a strategie di viaggio e allocazione dei budget. Il 79% prevede che entro il 2030 le grandi aziende faranno un più ampio utilizzo dell'intelligenza artificiale e degli assistenti virtuali per la gestione dei viaggi. Con l'evoluzione della tecnologia, l'integrazione della realtà aumentata, della realtà virtuale e dell’automazione, sta cambiando radicalmente il modo in cui i viaggiatori d'affari individuano e prenotano i propri viaggi. Per il 53% degli intervistati l’entusiasmo per l’innovazione tecnologica si accompagna alla preoccupazione per la protezione dei dati sensibili. Per il 48% di loro, privacy e gestione dei dati sono viste con reticenza dai viaggiatori aziendali, che chiederanno sempre più trasparenza. L'84% dei Travel Manager prevede di affrontare la sicurezza, collaborando con fornitori specializzati per ottenere informazioni sulle minacce globali. Un'ampia percentuale (81%) si concentrerà sulla promozione della formazione sulla sicurezza, organizzando sessioni per i dipendenti sui protocolli di sicurezza durante i viaggi aziendali; allo stesso modo, utilizzerà dati e analisi per valutare rischi e adottare misure preventive. Il 71% implementerà politiche aziendali rigorose, incluse scelte di alloggio sicure e protocolli di gestione delle crisi. [post_title] => Ai generativa: Ticketcrociere lancia il "super-Google" dei viaggi per mare [post_date] => 2024-02-02T10:36:28+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1706870188000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 460626 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Riflettori puntati sulle due rotte italiane per Binter che partecipa alla Bit - pad. 4 - stand E01 - proprio per promuovere i collegamenti annuali da Firenze e Venezia verso le isole Canarie. Da Firenze, i voli partono il sabato alle 15:30, mentre da Venezia le partenze sono anch'esse tutti i sabati alle 16:00. I passeggeri godranno del servizio esclusivo tipico dell’offerta di viaggi operati da Binter, con il comfort dell'Embraer E195-E2. L’aereo, a corridoio unico, è il più silenzioso, sostenibile ed efficiente della sua categoria. Si caratterizza per una configurazione in cui l’assenza dei posti centrali assicura più spazio tra le file. Inoltre, distintiva è l’assistenza a bordo di primo livello, che include, ad esempio, un aperitivo gourmet, servito durante il viaggio a tutti i passeggeri. Binter assicura anche collegamenti gratuiti tra le isole dell’arcipelago per i passeggeri che partono dall’Italia. Questo servizio è reso possibile grazie all'ampia rete di connessioni che agevola i trasferimenti interni quotidiani. Altra possibilità, per coloro che desiderano visitare più di un'isola delle Canarie durante il loro viaggio, è quella offerta da Discover, il servizio che consente ai passeggeri di scoprire due isole nello stesso viaggio con un piccolo costo aggiuntivo. E' possibile effettuare la sosta all'andata o al ritorno, con un massimo di sette giorni e al cost di 40 euro in più. Per chi sceglie inoltre di fermarsi a visitare più di due isole nello stesso viaggio, la soluzione è quella dell'Airpass Explorer, con una tariffa speciale di 40 euro per volo più tasse. Attraverso il sito web di Binter, l'utente può acquistare e configurare, con un preavviso minimo di sette giorni dal primo volo, il proprio AirPass Explorer da un minimo di tre voli fino a un massimo di otto, tenendo presente che non è possibile ripetere lo stesso percorso. [post_title] => Binter promuove i voli annuali da Firenze e Venezia per le Canarie [post_date] => 2024-02-02T10:31:47+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1706869907000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 460645 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un mercato in continua evoluzione che negli ultimi due anni ha fatto segnare una domanda in costante crescita. Cresce l'importanza del nostro paese per il tour operator incoming Algeria Dmc, che ha quindi deciso di partecipare alla prossima Bit, in programma a Milano dal 4 al 6 febbraio (pad 4, stand C45). "Quest’anno festeggiamo i 12 anni di attività - spiega il direttore generale dell'operatore con uffici a Marsiglia e ad Algeri, Amine Lagoune -. Siamo orgogliosi di aver raggiunto questo importante traguardo, perché proponiamo viaggi individuali e di gruppo autentici cercando di trasmettere ai clienti emozioni con escursioni e visite uniche a prezzi molto competitivi, mantenendo ottime relazioni con i nostri partner locali, collaboratori e guide poliglotte che introducono i turisti alle ricchezze di questo paese sconosciuto e incantevole". [post_title] => Cresce l'importanza del mercato Italia per il to incoming Algeria Dmc [post_date] => 2024-02-02T10:15:12+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1706868912000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 460640 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sono il Futura Club Cesar Thalasso Aqua Resort di Djerba e due interessanti tour originali le proposte del debutto in Tunisia di Futura Vacanze. La new entry è frutto di un attento lavoro di scouting e negoziazione, che ha portato in casa del to capitolino una struttura molto ambita nell’ambito del tour operating nazionale ed europeo. Il resort va a completare l’offerta estera dell’operatore che, anche grazie alla novità lanciata in autunno, il Futura Club Twiga, situato all’interno del parco marino di Watamu, sta generando ottimi risultati. “L’outgoing è diventato un segmento di primo piano del nostro business, grazie anche a proposte altamente differenzianti come il Futura Club Vila Baleira a Porto Santo o proprio il Twiga, struttura unica per caratteristiche nell’ambito di tutta la destinazione - sottolinea il direttore commerciale, Belinda Coccia -. Con la Tunisia aggiungiamo un tassello importante al medio raggio". Il via alle partenze è in programma a ridosso dell’estate, con la prima settimana in calendario per il 27 maggio. Nutrito il piano voli, prevalentemente operati dalla compagnia Neos, che collegherà l’aeroporto della destinazione con Milano Malpensa, Bergamo, Verona, Roma Fiumicino e Napoli. Tra i plus la posizione strategica nella zona turistica di Midoun, una delle località più rinomate di Djerba a circa 25 chilometri dallo scalo internazionale, ma anche il mare da cartolina e la spiaggia di sabbia candida, la piscina per talassoterapia all’aperto, l’elevato standard del servizio e il format di ospitalità declinato attraverso i due hotel Cesar Thalasso e Aqua Resort, nonché il grande parco di 12 ettari che ospita il complesso. In evidenza anche il centro benessere con sale talassoterapiche, l’offerta sportiva (acquatica e non), le opzioni per il mice con spazi polivalenti e la vicinanza di un campo da golf con 27 buche. Molto ricca la formula all inclusive, a cui si aggiunge il wifi gratuito e ben sei bar attivi tutto il giorno, che vanno a completare l’offerta dei ristoranti a buffet e à la carte, caratterizzati da menù tematici. La famiglia figura tra i target di elezione e vede attive offerte come la proposta Superbimbi con soggiorni gratuiti fino a 12 anni, a fronte di una mini quota volo di 220 euro. Molto competitive, inoltre, le tariffe riservate agli sposi e ai gruppi di amici. Per diversificare le opzioni di soggiorno, Futura Vacanze ha investito anche su due tour che sono parte dei pacchetti di viaggio Le piste berbere e Mare e deserto. La prima ha la durata di otto giorni e prevede tre giorni dedicati all’esplorazione di luoghi magici come, tra gli altri, il lago salato Chott El Jerid; Douz, la porta del deserto; Houmt Souk e la sinagoga El Griba, con esperienze speciali legate alle cene, ai pranzi e alle tradizioni. La seconda si sviluppa su 15 giorni, con cinque giorni pensati per esplorare il Sud-Est della Tunisia con chicche come le oasi di montagna, campi tendati e tramonti tra le dune. Entrambi dedicano una parte del programma alla scoperta delle attrazioni di Djerba. [post_title] => Futura Vacanze approda in Tunisia con il club Cesar Thalasso Aqua Resort di Djerba [post_date] => 2024-02-02T10:00:56+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1706868056000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 460636 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Con oltre 2,3 miliardi di passeggeri gli aeroporti europei nel 2023 hanno raggiunto il 94,6% dei livelli pre-pandemia, in particolare grazie all'aumento del 21% del traffico passeggeri internazionale. L'analisi di Aci Europe evidenzia come Londra Heathrow - con un totale di 79,2 milioni di passeggeri - si sia confermato come l'aeroporto più trafficato d'Europa; al secondo posto si è piazzato Istanbul, con 76 milioni, seguito da Parigi Charles de Gaulle (67,4 milioni), Amsterdam Schiphol (61,9 milioni) e Madrid (60,2 milioni). Complessivamente, questi aeroporti hanno aggiunto 58 milioni di passeggeri rispetto al 2022, pur rimanendo un passo indietro rispetto al 2019 (meno 6,5%) "soprattutto a causa della relativa debolezza del mercato asiatico, del lento ritorno dei viaggi d'affari e dello stretto controllo della capacità dei loro vettori hub". Ciò contrasta con gli aeroporti regionali e più piccoli, che "hanno completato la loro ripresa nel 2023", registrando un aumento del traffico passeggeri combinato del 17,6% rispetto al 2022 e del 3% rispetto ai livelli pre-pandemia. Per il 2024 le previsioni di Aci Europe puntano al superamento dei dati pre-Covid, con una crescita del 7,2% del traffico passeggeri rispetto al 2023, il che si tradurrebbe in un aumento dell'1,4% rispetto ai volumi 2019. "Anche il 2023 è stato un anno di ripresa a più velocità e di grandi divergenze per gli aeroporti europei in termini di traffico passeggeri. Mentre molti hanno superato il loro precedente record annuale in termini di volume di passeggeri, il 57% è rimasto ancora al di sotto dei volumi precedenti alla pandemia - ha commentato Olivier Jankovec, direttore generale di Aci Europe -. I conflitti geopolitici hanno contribuito in modo significativo a questa ripresa a più velocità, colpendo soprattutto gli aeroporti di Ucraina, Israele, Finlandia e di altri Paesi dell'Europa orientale. "Guardando al 2024, è probabile che i divari di performance tra gli aeroporti si riducano, ma non si annullino. Le tensioni geopolitiche fanno indubbiamente parte della nostra nuova realtà, così come i cambiamenti strutturali nel mercato dell'aviazione. I grandi punti interrogativi riguarderanno le pressioni sull'offerta e la resistenza della domanda nel settore del tempo libero, con quest'ultima che difficilmente continuerà a sfidare la macroeconomia, ma sarà sempre più legata ad essa. Dobbiamo anche tenere d'occhio le questioni operative, in particolare il controllo delle frontiere con il previsto avvio del Sistema di ingresso-uscita Schengen il prossimo autunno, per il quale devono ancora essere risolte molte questioni in sospeso". [post_title] => Aci Europe: traffico passeggeri proiettato oltre i livelli pre-Covid [post_date] => 2024-02-02T09:45:33+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1706867133000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 460601 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sono ben 12 le compagnie di crociera presenti, molte in esclusiva, nel catalogo Cruise Collection che Gioco Viaggi porterà alla prossima Bit, in programma a Milano dal 4 al 6 febbraio. Si tratta di Cunard, Princess Cruises, Carnival, Holland America Line, Seabourn, Ponant, Windstar Cruises, Star Clippers, Quark Expeditions, Variety Cruises, Lüftner Cruises e Uniworld. Il catalogo 2024/25 propone una selezione dei migliori itinerari delle compagnie in portfolio: viaggi esclusivi alla scoperta di Artide e Antartide, Alaska, Caraibi, Hawaii, Sudamerica, Seychelles, Asia, Giappone, Oceania e Sud Pacifico, ma anche in navigazione sui più suggestivi fiumi in Europa, nel Mediterraneo o incredibili giri del mondo e traversate Atlantiche. Gioco Viaggi porterà in fiera anche l’edizione aggiornata del folder Top Reasons dedicato agli agenti di viaggio: una sorta di manuale, realizzato a supporto del catalogo Cruise Collection, con le caratteristiche di ogni compagnia rappresentata, le destinazioni e i plus che rendono ogni itinerario un’esperienza unica. La Bit sarà pure l'occasione per il lancio di offerte speciali per la promozione di alcune destinazioni tra le quali Alaska e Mediterraneo di Cunard, Mediterraneo e Nord Europa di Holland, Artide di Quark Expeditions, Caraibi di Carnival, Polinesia di Windstar e Mediterraneo di Princess. "Princess e Cunard saranno le grandi protagoniste della nuova stagione 2024 – sottolinea Gigi Torre, presidente di Gioco Viaggi – e presenteranno sul mercato le nuove ammiraglie: la Sun Princess, in assoluto la nave più grande mai costruita fino a oggi in Italia con le sue 175.500 tonnellate, la cui consegna è prevista a metà febbraio; e la Queen Anne, che partirà il 10 maggio da Southampton per il suo viaggio inaugurale a Lisbona con scalo a Madeira, Lanzarote, Gran Canaria, Tenerife e La Coruna, regalando esperienze indimenticabili tra cui la più grande collezione d’arte mai curata in mare. Al nostro stand, avremo in particolare il privilegio di ospitare gli esperti di Cunard, Quark Expeditions, Carnival e Star Clippers: occasione per gli agenti di viaggio che avranno l’opportunità di incontrarli e confrontarsi". Oltre alle crociere, che sono da sempre il core business di Gioco Viaggi, in fiera sarà infine presentata la programmazione tour operator con le nuove edizioni dei cataloghi Corsica e Montagna Collection che, giunti alla terza edizione, propongono contenuti ancora più ricchi per soggiorni, tour con accompagnatore ed esperienze per l’estate 2024. [post_title] => Gioco Viaggi: sono 12 le compagnie di crociere incluse nel nuovo catalogo Cruise Collection [post_date] => 2024-02-01T12:25:18+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1706790318000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 460599 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Aeroitalia collegherà Perugia a Lamezia per tutta l'estate e precisamente dal prossimo 2 giugno e fino al 15 settembre. I voli, già in vendita, sono operati con aeromobili Atr 72-600 in configurazione da 68 posti, due volte alla settimana, il giovedi e la domenica. La nuova rotta è «una mossa strategica per rafforzare la nostra rete di collegamenti durante la peak season - ha dichiarato Gaetano Intrieri, amministratore delegato del vettore - rispondendo così alla crescente domanda di viaggi fra l’ Umbria e la Calabria. Questo servizio non solo migliorerà la connettività tra le due regioni, ma contribuirà anche a stimolare il turismo e l'economia locale». Antonello Marcucci, presidente dell’aeroporto dell’Umbria ha aggiunto: «Il nuovo collegamento di Aeroitalia rappresenta un altro importante tassello per lo sviluppo del nostro netwrork e il soddisfacimento di una richiesta da tempo sentita dalla comunità locale. Questa nuova rotta rappresenta un'opportunità per favorire lo sviluppo economico, turistico e culturale della nostra regione, stimolando ulteriormente la connettività tra il cuore dell'Italia e le meraviglie della Calabria. Ci impegniamo a continuare nel percorso di incremento del traffico, fornendo servizi di alta qualità ai passeggeri e alle compagnie aeree che scelgono di operare presso il nostro scalo». [post_title] => Aeroitalia collegherà quest'estate Perugia a Lamezia, con due voli settimanali [post_date] => 2024-02-01T12:17:02+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1706789822000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "ai generativa ticketcrociere lancia il super google dei viaggi per mare" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":67,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":2654,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460677","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" Singapore è la Porta dell’Oriente, una città-stato che si sviluppa su un arcipelago formato da 58 isole, separate dalla Malesia da uno stretto e ad essa collegata da un ponte. Un luogo dove nel corso del tempo la cultura malese, quella cinese e quella indiana hanno incontrato lo stile di vita europeo creando un melting-pot affascinante.\r

Una città che è il quarto centro finanziario del mondo, dove la modernità si confronta con l’architettura e la gastronomia tradizionale. E, soprattutto, un’isola immersa nella natura tropicale, ideale per l’ecotourism. \r

Si raggiunge con Singapore Airlines ed è il luogo ideale dove fare uno stop-over di qualche giorno prima di proseguire un viaggio verso il South Asia, l’Australia (con diversi voli giornalieri verso Sydney, Brisbane, Melbourne, Cairns, Darwin, Adelaide e Perth) o la Nuova Zelanda. La compagnia di bandiera ha il suo hub nella città e fedele al claim: “World class is everything we do” offre un grande comfort al passeggero a bordo dei nuovi Airbus 350 e garantisce 7 voli settimanali dall’aeroporto di Milano e 3 da Roma, che diventeranno 4 a partire dal 3 aprile.\r

«Il nostro obiettivo è quello di continuare ad aumentare la capacità richiesta dalla forte domanda - afferma Dale Woodhouse, general manager Italy della compagnia -. Singapore Airlines risponde così alla crescita costante del leisure travel e al desiderio del viaggiatore di vivere nuove esperienze. A Singapore si respira il profumo dell’Asia, un aroma tropicale unico che non si dimentica più. Singapore è unica; per la difesa dell’ambiente sono stati anche realizzati dei corridoi ecologici che permettono il passaggio della fauna. Specie rare ed esotiche di animali si spostano da una parte all’altra ed è bellissimo osservarle».\r

«Il mio consiglio è quello di fermarsi a Singapore per 3, 4 giorni, perché c’è veramente tanto da scoprire. - prosegue infatti Melissa Thompson, area director Western Europe del Singapore Tourism Board -. La città è un’introduzione al Sud-est dell’Asia: offre una grande diversità culturale e questo le dona un’identità unica. Riserve naturali e giardini coprono il 50% del territorio: a soli 15’ dalla città si possono vedere i coccodrilli. È facile da esplorare, grazie a un’efficiente sistema di trasporti Anche le lingue si incontrano per andare a formare una versione dell’inglese tipica dell’area e chiamata “Senglish”».\r

Singapore è anche gastronomia al top, che passa dai vivaci Hawker centres (oggi patrimonio dell’Unesco) ai 55 ristoranti stellati Michelin. Il suo passato di colonia britannica ne ha fatto un punto di incontro di popoli e tradizioni. Dalla locale Chinatown a Little India, al pittoresco quartiere coloniale di Katong. Senza dimenticare la modernissima Orchard Road, ideale per lo shopping o Marina Bay, l’area bonificata e sottratta al mare per costruire edifici futuristici e l’incredibile Marina Bay Sands, il resort inaugurato nel 2010 e costituito da tre torri sovrastate da una piattaforma con piscine e ristoranti. Tutto questo viene raccontato anche nella campagna “Made in Singapore” lanciata dal Singapore Tourism Board per ispirare i viaggiatori.\r

[gallery ids=\"460681,460679,460680\"]","post_title":"Singapore tutta da scoprire con Singapore Airlines, che aumenta la capacità dall'Italia","post_date":"2024-02-02T11:38:17+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1706873897000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460660","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_460662\" align=\"alignleft\" width=\"279\"] Elena Carlino[/caption]\r

\r

Business travel 2030. Sfide, opportunità e la trasformazione della gestione dei viaggi d’affari” è la ricerca di proiezione che il Gruppo Gattinoni ha commissionato in esclusiva a travel for business.\r

\r

L’industria del business travel in Italia muove numeri significativi; secondo gli Osservatori Business Travel e Travel Innovation del Politecnico Milano, nel 2023 la spesa delle imprese italiane nel segmento ha superato i 21 miliardi di euro, sorpassando i livelli pre-pandemia.\r

\r

Lo scenario attuale e futuribile del business travel in Italia si compone di fattori interconnessi - tecnologie emergenti, rivoluzione culturale del lavoro, nuova definizione di mobilità, incidenza della componente sostenibilità - che definiranno il modo in cui aziende e dipendenti si sposteranno e lavoreranno nei prossimi anni. Il Gruppo Gattinoni ha sondato necessità, visioni, opportunità e difficoltà dei protagonisti che devono confrontarsi e adeguarsi alle sfidanti evoluzioni del settore.\r

\r

Rosemarie Caglia, ceo Travel for business, dichiara: “I travel manager stanno affrontando sfide in rapida evoluzione con uno spirito flessibile e strategico, cercando di plasmare il futuro dei viaggi aziendali in sintonia con le onde del cambiamento. Dai dati emerge chiaramente che l’intelligenza artificiale sarà un elemento cruciale nella gestione dei futuri travel program.\r

\r

Ma c’è una certezza che brilla come il sole: il Metaverso non sostituisce, almeno per ora, il calore e la ricchezza degli incontri faccia a faccia. Anche sul tema delle priorità, i travel manager hanno le idee chiare: non si tratta di viaggiare meno, ma di viaggiare in modo più efficace e sostenibile. Mettendo al primo posto il ritorno sugli investimenti e la flessibilità, stanno plasmando un approccio strategico che rende ogni viaggio un investimento mirato e sicuro per il successo a lungo termine dell’azienda”.\r

\r

“L'analisi dell'andamento dei business travel rivela una ripresa graduale ma costante del comparto, trainata dall'adozione diffusa di soluzioni ibride e digitali - afferma Elena Carlino direttrice commerciale Gattinoni Business Travel -. Questo equilibrio, tra necessità di viaggio e nuove modalità operative, promuove una trasformazione duratura nel settore, con un'attenzione crescente verso la declinazione della flessibilità lavorativa, nelle sue innovative formule. In questo scenario il ruolo delle agenzie come la nostra sarà sempre più quello di consulenza e supporto per offrire soluzioni tailor made e in grado di rispondere a tutte le esigenze del cliente”.\r

L'IA\r

È emerso che il futuro del travel management sarà plasmato dall'intelligenza artificiale. Il 37% degli intervistati prevede che i tool basati sull’IA forniranno nuove prospettive, quali analisi avanzate, previsioni accurate e ottimizzazione dei costi, e, grazie a questi strumenti, i Travel Manager svilupperanno le proprie competenze, ottimizzando il vantaggio di tali tecnologie. L'IA offrirà, inoltre, l’opportunità di acquisire maggiori consapevolezze in merito a strategie di viaggio e allocazione dei budget. Il 79% prevede che entro il 2030 le grandi aziende faranno un più ampio utilizzo dell'intelligenza artificiale e degli assistenti virtuali per la gestione dei viaggi.\r

\r

Con l'evoluzione della tecnologia, l'integrazione della realtà aumentata, della realtà virtuale e dell’automazione, sta cambiando radicalmente il modo in cui i viaggiatori d'affari individuano e prenotano i propri viaggi. Per il 53% degli intervistati l’entusiasmo per l’innovazione tecnologica si accompagna alla preoccupazione per la protezione dei dati sensibili. Per il 48% di loro, privacy e gestione dei dati sono viste con reticenza dai viaggiatori aziendali, che chiederanno sempre più trasparenza.\r

\r

L'84% dei Travel Manager prevede di affrontare la sicurezza, collaborando con fornitori specializzati per ottenere informazioni sulle minacce globali. Un'ampia percentuale (81%) si concentrerà sulla promozione della formazione sulla sicurezza, organizzando sessioni per i dipendenti sui protocolli di sicurezza durante i viaggi aziendali; allo stesso modo, utilizzerà dati e analisi per valutare rischi e adottare misure preventive. Il 71% implementerà politiche aziendali rigorose, incluse scelte di alloggio sicure e protocolli di gestione delle crisi.","post_title":"Gattinoni: una ricerca che proietta il business travel nel futuro","post_date":"2024-02-02T10:53:49+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1706871229000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460651","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Crociere su misura grazie all’intelligenza artificiale. L'Ai generativa debutta nel mondo italiano dei viaggi per mare grazie a Ticketcrociere: il nuovo strumento non permette solo di selezionare le opzioni della prenotazione, ma è anche in grado di consigliare escursioni, ristoranti e attrazioni di bordo, nonché di rispondere a ogni tipo di domanda che riguarda il viaggio: da cosa mettere in valigia a come vestirsi nelle diverse occasioni.\r

\r

Il Gpt messo in pista da Ticketcrociere è già online, risponde in sei diverse lingue, italiano, inglese, francese, spagnolo, tedesco e cinese, e si può adoperare effettuando il login sul sito ufficiale di OpenAi. «Non credo di esagerare se dico che abbiamo realizzato il super-Google delle crociere - commenta Matteo Lorusso, direttore generale di Ticketcrociere -. Questo nuovo strumento è rivoluzionario e surclasserà gli attuali sistemi di ricerca che a oggi vengono utilizzati sul web. La nostra Ai è consultabile da chiunque abbia un account ChatGpt a pagamento e può fornire sia informazioni, sia preventivi, sia portare l'utente alle pagine dei nostri portali web tramite semplici domande; addirittura ci si può conversare come un assistente vocale. E potrà solo migliorare».\r

\r

La sfida tecnologica di Ticketcrociere non finisce qui: «Stiamo già perfezionando e potenziando l'attuale versione; l’obiettivo al quale stiamo lavorando è renderla disponibile direttamente dal sito, nell’area riservata, a tutti i nostri clienti, permettendo loro di avvalersene direttamente, per essere assistiti nelle ricerche della scelta, nella confezione del preventivo e fino all'acquisto del prodotto crociera. Ci faremo carico dei costi, in modo che per l’utente sia un servizio in più a disposizione da utilizzare in maniera gratuita».","post_title":"Ai generativa: Ticketcrociere lancia il \"super-Google\" dei viaggi per mare","post_date":"2024-02-02T10:36:28+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1706870188000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460626","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Riflettori puntati sulle due rotte italiane per Binter che partecipa alla Bit - pad. 4 - stand E01 - proprio per promuovere i collegamenti annuali da Firenze e Venezia verso le isole Canarie.\r

\r

Da Firenze, i voli partono il sabato alle 15:30, mentre da Venezia le partenze sono anch'esse tutti i sabati alle 16:00. I passeggeri godranno del servizio esclusivo tipico dell’offerta di viaggi operati da Binter, con il comfort dell'Embraer E195-E2. L’aereo, a corridoio unico, è il più silenzioso, sostenibile ed efficiente della sua categoria. Si caratterizza per una configurazione in cui l’assenza dei posti centrali assicura più spazio tra le file. Inoltre, distintiva è l’assistenza a bordo di primo livello, che include, ad esempio, un aperitivo gourmet, servito durante il viaggio a tutti i passeggeri.\r

\r

Binter assicura anche collegamenti gratuiti tra le isole dell’arcipelago per i passeggeri che partono dall’Italia. Questo servizio è reso possibile grazie all'ampia rete di connessioni che agevola i trasferimenti interni quotidiani.\r

\r

Altra possibilità, per coloro che desiderano visitare più di un'isola delle Canarie durante il loro viaggio, è quella offerta da Discover, il servizio che consente ai passeggeri di scoprire due isole nello stesso viaggio con un piccolo costo aggiuntivo. E' possibile effettuare la sosta all'andata o al ritorno, con un massimo di sette giorni e al cost di 40 euro in più.\r

\r

Per chi sceglie inoltre di fermarsi a visitare più di due isole nello stesso viaggio, la soluzione è quella dell'Airpass Explorer, con una tariffa speciale di 40 euro per volo più tasse.\r

\r

Attraverso il sito web di Binter, l'utente può acquistare e configurare, con un preavviso minimo di sette giorni dal primo volo, il proprio AirPass Explorer da un minimo di tre voli fino a un massimo di otto, tenendo presente che non è possibile ripetere lo stesso percorso.\r

\r

\r

\r

","post_title":"Binter promuove i voli annuali da Firenze e Venezia per le Canarie","post_date":"2024-02-02T10:31:47+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1706869907000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460645","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un mercato in continua evoluzione che negli ultimi due anni ha fatto segnare una domanda in costante crescita. Cresce l'importanza del nostro paese per il tour operator incoming Algeria Dmc, che ha quindi deciso di partecipare alla prossima Bit, in programma a Milano dal 4 al 6 febbraio (pad 4, stand C45).\r

\r

\"Quest’anno festeggiamo i 12 anni di attività - spiega il direttore generale dell'operatore con uffici a Marsiglia e ad Algeri, Amine Lagoune -. Siamo orgogliosi di aver raggiunto questo importante traguardo, perché proponiamo viaggi individuali e di gruppo autentici cercando di trasmettere ai clienti emozioni con escursioni e visite uniche a prezzi molto competitivi, mantenendo ottime relazioni con i nostri partner locali, collaboratori e guide poliglotte che introducono i turisti alle ricchezze di questo paese sconosciuto e incantevole\".","post_title":"Cresce l'importanza del mercato Italia per il to incoming Algeria Dmc","post_date":"2024-02-02T10:15:12+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1706868912000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460640","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sono il Futura Club Cesar Thalasso Aqua Resort di Djerba e due interessanti tour originali le proposte del debutto in Tunisia di Futura Vacanze. La new entry è frutto di un attento lavoro di scouting e negoziazione, che ha portato in casa del to capitolino una struttura molto ambita nell’ambito del tour operating nazionale ed europeo. Il resort va a completare l’offerta estera dell’operatore che, anche grazie alla novità lanciata in autunno, il Futura Club Twiga, situato all’interno del parco marino di Watamu, sta generando ottimi risultati. “L’outgoing è diventato un segmento di primo piano del nostro business, grazie anche a proposte altamente differenzianti come il Futura Club Vila Baleira a Porto Santo o proprio il Twiga, struttura unica per caratteristiche nell’ambito di tutta la destinazione - sottolinea il direttore commerciale, Belinda Coccia -. Con la Tunisia aggiungiamo un tassello importante al medio raggio\".\r

\r

Il via alle partenze è in programma a ridosso dell’estate, con la prima settimana in calendario per il 27 maggio. Nutrito il piano voli, prevalentemente operati dalla compagnia Neos, che collegherà l’aeroporto della destinazione con Milano Malpensa, Bergamo, Verona, Roma Fiumicino e Napoli. Tra i plus la posizione strategica nella zona turistica di Midoun, una delle località più rinomate di Djerba a circa 25 chilometri dallo scalo internazionale, ma anche il mare da cartolina e la spiaggia di sabbia candida, la piscina per talassoterapia all’aperto, l’elevato standard del servizio e il format di ospitalità declinato attraverso i due hotel Cesar Thalasso e Aqua Resort, nonché il grande parco di 12 ettari che ospita il complesso. In evidenza anche il centro benessere con sale talassoterapiche, l’offerta sportiva (acquatica e non), le opzioni per il mice con spazi polivalenti e la vicinanza di un campo da golf con 27 buche. Molto ricca la formula all inclusive, a cui si aggiunge il wifi gratuito e ben sei bar attivi tutto il giorno, che vanno a completare l’offerta dei ristoranti a buffet e à la carte, caratterizzati da menù tematici. La famiglia figura tra i target di elezione e vede attive offerte come la proposta Superbimbi con soggiorni gratuiti fino a 12 anni, a fronte di una mini quota volo di 220 euro. Molto competitive, inoltre, le tariffe riservate agli sposi e ai gruppi di amici.\r

\r

Per diversificare le opzioni di soggiorno, Futura Vacanze ha investito anche su due tour che sono parte dei pacchetti di viaggio Le piste berbere e Mare e deserto. La prima ha la durata di otto giorni e prevede tre giorni dedicati all’esplorazione di luoghi magici come, tra gli altri, il lago salato Chott El Jerid; Douz, la porta del deserto; Houmt Souk e la sinagoga El Griba, con esperienze speciali legate alle cene, ai pranzi e alle tradizioni. La seconda si sviluppa su 15 giorni, con cinque giorni pensati per esplorare il Sud-Est della Tunisia con chicche come le oasi di montagna, campi tendati e tramonti tra le dune. Entrambi dedicano una parte del programma alla scoperta delle attrazioni di Djerba.","post_title":"Futura Vacanze approda in Tunisia con il club Cesar Thalasso Aqua Resort di Djerba","post_date":"2024-02-02T10:00:56+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1706868056000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460636","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Con oltre 2,3 miliardi di passeggeri gli aeroporti europei nel 2023 hanno raggiunto il 94,6% dei livelli pre-pandemia, in particolare grazie all'aumento del 21% del traffico passeggeri internazionale.\r

\r

L'analisi di Aci Europe evidenzia come Londra Heathrow - con un totale di 79,2 milioni di passeggeri - si sia confermato come l'aeroporto più trafficato d'Europa; al secondo posto si è piazzato Istanbul, con 76 milioni, seguito da Parigi Charles de Gaulle (67,4 milioni), Amsterdam Schiphol (61,9 milioni) e Madrid (60,2 milioni).\r

Complessivamente, questi aeroporti hanno aggiunto 58 milioni di passeggeri rispetto al 2022, pur rimanendo un passo indietro rispetto al 2019 (meno 6,5%) \"soprattutto a causa della relativa debolezza del mercato asiatico, del lento ritorno dei viaggi d'affari e dello stretto controllo della capacità dei loro vettori hub\".\r

\r

Ciò contrasta con gli aeroporti regionali e più piccoli, che \"hanno completato la loro ripresa nel 2023\", registrando un aumento del traffico passeggeri combinato del 17,6% rispetto al 2022 e del 3% rispetto ai livelli pre-pandemia.\r

\r

Per il 2024 le previsioni di Aci Europe puntano al superamento dei dati pre-Covid, con una crescita del 7,2% del traffico passeggeri rispetto al 2023, il che si tradurrebbe in un aumento dell'1,4% rispetto ai volumi 2019.\r

\r

\"Anche il 2023 è stato un anno di ripresa a più velocità e di grandi divergenze per gli aeroporti europei in termini di traffico passeggeri. Mentre molti hanno superato il loro precedente record annuale in termini di volume di passeggeri, il 57% è rimasto ancora al di sotto dei volumi precedenti alla pandemia - ha commentato Olivier Jankovec, direttore generale di Aci Europe -. I conflitti geopolitici hanno contribuito in modo significativo a questa ripresa a più velocità, colpendo soprattutto gli aeroporti di Ucraina, Israele, Finlandia e di altri Paesi dell'Europa orientale.\r

\r

\r

\r

\"Guardando al 2024, è probabile che i divari di performance tra gli aeroporti si riducano, ma non si annullino. Le tensioni geopolitiche fanno indubbiamente parte della nostra nuova realtà, così come i cambiamenti strutturali nel mercato dell'aviazione. I grandi punti interrogativi riguarderanno le pressioni sull'offerta e la resistenza della domanda nel settore del tempo libero, con quest'ultima che difficilmente continuerà a sfidare la macroeconomia, ma sarà sempre più legata ad essa. Dobbiamo anche tenere d'occhio le questioni operative, in particolare il controllo delle frontiere con il previsto avvio del Sistema di ingresso-uscita Schengen il prossimo autunno, per il quale devono ancora essere risolte molte questioni in sospeso\".","post_title":"Aci Europe: traffico passeggeri proiettato oltre i livelli pre-Covid","post_date":"2024-02-02T09:45:33+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1706867133000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460601","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sono ben 12 le compagnie di crociera presenti, molte in esclusiva, nel catalogo Cruise Collection che Gioco Viaggi porterà alla prossima Bit, in programma a Milano dal 4 al 6 febbraio. Si tratta di Cunard, Princess Cruises, Carnival, Holland America Line, Seabourn, Ponant, Windstar Cruises, Star Clippers, Quark Expeditions, Variety Cruises, Lüftner Cruises e Uniworld.\r

\r

Il catalogo 2024/25 propone una selezione dei migliori itinerari delle compagnie in portfolio: viaggi esclusivi alla scoperta di Artide e Antartide, Alaska, Caraibi, Hawaii, Sudamerica, Seychelles, Asia, Giappone, Oceania e Sud Pacifico, ma anche in navigazione sui più suggestivi fiumi in Europa, nel Mediterraneo o incredibili giri del mondo e traversate Atlantiche.\r

\r

Gioco Viaggi porterà in fiera anche l’edizione aggiornata del folder Top Reasons dedicato agli agenti di viaggio: una sorta di manuale, realizzato a supporto del catalogo Cruise Collection, con le caratteristiche di ogni compagnia rappresentata, le destinazioni e i plus che rendono ogni itinerario un’esperienza unica. La Bit sarà pure l'occasione per il lancio di offerte speciali per la promozione di alcune destinazioni tra le quali Alaska e Mediterraneo di Cunard, Mediterraneo e Nord Europa di Holland, Artide di Quark Expeditions, Caraibi di Carnival, Polinesia di Windstar e Mediterraneo di Princess.\r

\r

\"Princess e Cunard saranno le grandi protagoniste della nuova stagione 2024 – sottolinea Gigi Torre, presidente di Gioco Viaggi – e presenteranno sul mercato le nuove ammiraglie: la Sun Princess, in assoluto la nave più grande mai costruita fino a oggi in Italia con le sue 175.500 tonnellate, la cui consegna è prevista a metà febbraio; e la Queen Anne, che partirà il 10 maggio da Southampton per il suo viaggio inaugurale a Lisbona con scalo a Madeira, Lanzarote, Gran Canaria, Tenerife e La Coruna, regalando esperienze indimenticabili tra cui la più grande collezione d’arte mai curata in mare. Al nostro stand, avremo in particolare il privilegio di ospitare gli esperti di Cunard, Quark Expeditions, Carnival e Star Clippers: occasione per gli agenti di viaggio che avranno l’opportunità di incontrarli e confrontarsi\".\r

\r

Oltre alle crociere, che sono da sempre il core business di Gioco Viaggi, in fiera sarà infine presentata la programmazione tour operator con le nuove edizioni dei cataloghi Corsica e Montagna Collection che, giunti alla terza edizione, propongono contenuti ancora più ricchi per soggiorni, tour con accompagnatore ed esperienze per l’estate 2024.\r

\r

","post_title":"Gioco Viaggi: sono 12 le compagnie di crociere incluse nel nuovo catalogo Cruise Collection","post_date":"2024-02-01T12:25:18+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1706790318000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460599","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

\r

\r

\r

Aeroitalia collegherà Perugia a Lamezia per tutta l'estate e precisamente dal prossimo 2 giugno e fino al 15 settembre. I voli, già in vendita, sono operati con aeromobili Atr 72-600 in configurazione da 68 posti, due volte alla settimana, il giovedi e la domenica.\r

\r

La nuova rotta è «una mossa strategica per rafforzare la nostra rete di collegamenti durante la peak season - ha dichiarato Gaetano Intrieri, amministratore delegato del vettore - rispondendo così alla crescente domanda di viaggi fra l’ Umbria e la Calabria. Questo servizio non solo migliorerà la connettività tra le due regioni, ma contribuirà anche a stimolare il turismo e l'economia locale».\r

\r

Antonello Marcucci, presidente dell’aeroporto dell’Umbria ha aggiunto: «Il nuovo collegamento di Aeroitalia rappresenta un altro importante tassello per lo sviluppo del nostro netwrork e il soddisfacimento di una richiesta da tempo sentita dalla comunità locale. Questa nuova rotta rappresenta un'opportunità per favorire lo sviluppo economico, turistico e culturale della nostra regione, stimolando ulteriormente la connettività tra il cuore dell'Italia e le meraviglie della Calabria. Ci impegniamo a continuare nel percorso di incremento del traffico, fornendo servizi di alta qualità ai passeggeri e alle compagnie aeree che scelgono di operare presso il nostro scalo».\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Aeroitalia collegherà quest'estate Perugia a Lamezia, con due voli settimanali","post_date":"2024-02-01T12:17:02+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1706789822000]}]}}