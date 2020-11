Affitti brevi in affanno. Lo dicono i dati Otex, il primo Osservatorio sul turismo residenziale Perdite di ricavi anno su anno comprese tra il -65% e il -73% nelle principali città italiane. E’ il trend di settembre registrato da Otex: il primo osservatorio sul turismo residenziale extralberghiero in Italia è stato promosso da Property Managers Italia, l’associazione nazionale che rappresenta quasi un migliaio di aziende, con più di 60 mila alloggi dislocati in tutta Italia, nonché da Full Price, agenzia italiana di gestione dinamica delle tariffe per le locazioni brevi. “Una perdita media simile a questa di settembre – spiega Marco Nicosia, fondatore di Full Price e data analyst di Otex – la registriamo anche nei mesi da aprile a giugno di quest’anno. Dalla fine di luglio e per tutto agosto la perdita è stata minore, ma dopo siamo sprofondati di nuovo nel trend che ci portiamo dietro dall’inizio della pandemia”. “Sentivamo la necessità di far nascere un osservatorio – è invece il commento di Stefano Bettanin, presidente di Property Managers Italia, sulla nuova iniziativa -. Uno strumento cioè che, grazie al nostro Centro studi, ai nostri analisti e presto anche in collaborazione con università e centri di ricerca, si ponesse l’obiettivo di analizzare il mercato e far capire realmente la portata del turismo residenziale sull’economia italiana, evidenziando quanto questo settore sia stato colpito dalla crisi Covid, ma quanto rappresenti allo stesso tempo un’opportunità per tutto il sistema Italia”.

