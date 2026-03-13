Barcellona raddoppia la tassa di soggiorno dal prossimo aprile Dal prossimo aprile Barcellona raddoppierà la tassa di soggiorno, nell’intento di mitigare in qualche modo gli effetti dell’overtourism. La capitale catalana è una delle città più visitate d’Europa e le autorità regionali stanno introducendo le nuove imposte sugli alloggi dopo che il numero complessivo di visitatori nel 2025 è salito a 15,8 milioni. In base alle nuove norme, la tassa di soggiorno per un pernottamento in un appartamento per vacanze a breve termine passerà da 6,25 euro a un massimo di 12,50 euro a notte. Nel caso degli alberghi l’aumento, a seconda della categoria, passerà da 5-7,50 euro a 10-15 euro. I passeggeri delle navi da crociera, tuttavia, continueranno a pagare solo 6 euro a notte. Nel 2024 era stato annunciato che Barcellona aveva in programma di vietare gli appartamenti per vacanze di breve durata entro il 2028 a causa della grave crisi abitativa che la città sta attualmente affrontando. Lo scorso anno Barcellona è stata anche teatro di alcune delle più grandi proteste anti-turismo in Europa. Le entrate aggiuntive che arriveranno dal rialzo della tassa turistica saranno presumibilmente destinate a un “Fondo di reinvestimento turistico” di prossima istituzione. Con un guadagno stimato di circa 100 milioni di euro per la città, il fondo sarà utilizzato per migliorare i trasporti pubblici, la sicurezza e le iniziative di sostenibilità nella città. Secondo il Travel Tomorrow, almeno il 25% del fondo sarà destinato alla conversione degli affitti a breve termine in alloggi permanenti per i residenti. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 509534 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Air Baltic conta sulla disponibilità dell'intera flotta di Airbus A220-300 per quest'anno, dopo aver raggiunto una “svolta” nelle questioni relative alla manutenzione dei motori. La compagnia aerea lettone ha ridotto la sua perdita netta annuale del 40% nel 2025 a 44,3 milioni di euro, ma ha sostenuto costi aggiuntivi poiché ha dovuto ricorrere a capacità di wet lease supplementari a causa dell'indisponibilità di aeromobili per gestire il suo programma estivo nel picco della stagione. Il vettore ha chiuso il 2025 con una flotta di 51 A220-300 alimentati da Pratt & Whitney PW1500G. "Il 2025 è stato un anno di svolta in termini di prestazioni del motore - ha osservato Pauls Calitis, chief operations officer di Air Baltic -. Nel 2025 abbiamo constatato per la prima volta che il tasso di rimozione dei motori o la disponibilità era stabile e in linea con le previsioni e, di conseguenza, nel 2025 abbiamo avuto solo tre aeromobili che sono stati necessari per la stagione estiva da fornitori esterni”. Nel quarto trimestre, il vettore ha registrato una media di quattro aeromobili a terra, rispetto ai 13 dello stesso periodo dell'anno precedente. "Attualmente abbiamo un piccolo surplus di motori disponibili per la nostra flotta e non prevediamo di avere alcuna necessità di capacità esterna per il picco del 2026”. Air Baltic ha già preso in consegna altri due A220 e ne aggiungerà altri tre entro la metà dell'anno, raggiungendo una flotta di 56 Airbus A220. Il nuovo ceo del vettore, Erno Hilden, che ha assunto la guida della compagnia aerea a dicembre, aggiunge: “Prevediamo di poter operare l'intera flotta nel corso del 2026 senza limitazioni significative dovute alla disponibilità dei motori o ad altri motivi”. Hilden afferma inoltre che la compagnia prevede quest'anno di aumentare la capacità di circa il 15-20%, “grazie a un aumento dell'8-10% dei voli di linea e a un sostanziale aumento del 30-40% della capacità Acmi”. [post_title] => Air Baltic: quest'anno l'intera flotta di Airbus A220 sarà operativa [post_date] => 2026-03-13T10:36:33+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1773398193000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 509531 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un’estate all’insegna delle novità quella presentata da Msc Crociere in occasione della 29a edizione di Bmt. Tra i principali annunci il debutto in Alaska, l’introduzione di due nuove destinazioni nel Mediterraneo e una presenza rafforzata nei Caraibi meridionali per l’intero anno. Sul fronte commerciale, la compagnia segnala inoltre la proroga al 31 marzo della promo “Best Holiday” e la nuova promozione “Festa del Papà”, già attiva. «L’industria crocieristica continua a dimostrare segni di salute e di crescita – dichiara Leonardo Massa, vice president Southern Europe, divisione crociere –. Lo scorso anno sono stati quasi 700.000 gli italiani che hanno scelto di trascorrere la loro vacanza in crociera, pari all’1,2% della popolazione». Numeri, secondo Massa, destinati ad una crescita costante, anche in considerazione dell’aumento dell’offerta di Msc con nuove navi, destinazioni e frequenze. «La nostra ambizione è continuare ad arricchire l’offerta con esperienze sempre più varie e capaci di rispondere ai desideri di un pubblico eterogeneo» aggiunge Luca Valentini, direttore commerciale di Msc, che sottolinea come le novità annunciate vadano proprio in questa direzione. Valentini, parlando dello Yacht Club spiega inoltre: «Entro il 2027 l’esclusivo concept di nave nella nave sarà disponibile su tutte le navi della classe Musica, rafforzando ulteriormente la qualità e la varietà della nostra proposta». Debutto in Alaska Tra le novità più attese per la prossima stagione estiva, c’è sicuramente il debutto di Msc Poesia in Alaska, con il suo Yacht Club. Con homeport a Seattle, la nave navigherà dal prossimo 11 maggio e avrà partenze settimanali per l'Alaska e il Canada con crociere di sette notti. Nel Mediterraneo sono 13 le navi dedicate (11 con base nel Centro e Sud Italia) e due le nuove mete proposte: Marmaris, nella costa sud-occidentale della Turchia, raggiunta da Msc Divina e Syros, nelle Cicladi, toccata da Msc Lirica. Sempre nel Mediterraneo è in arrivo i primi di dicembre la nuova ammiraglia World Asia e World Atlantic l’anno successivo. Napoli scalo strategico Napoli resta al centro della strategia firmata Msc, che mantiene anche quest’anno il focus sul capoluogo campano, centrale per lo sviluppo dell’offerta nel Mediterraneo con 6 navi posizionate nell’arco dei dodici mesi: Msc World Europa, Msc Divina, Msc Meraviglia, Msc Magnifica, Msc Splendida e Msc Euribia, le quali effettueranno complessivamente 107 toccate nel porto di Napoli. In Nord Europa saranno invece presenti 4 navi: Msc Magnifica, Msc Preziosa, Msc Virtuosa e Msc Euribia; come anche nei Caraibi, dove tutti gli itinerari faranno tappa ad Ocean Cay, l’isola privata della compagnia. Nel sud dei Caraibi Msc Opera sarà operativa tutto l’anno. La novità include nuovi itinerari dedicati all’inverno 2026/2027 e all’estate 2027, con partenze da La Romana, in Repubblica Dominicana, a partire dal 16 novembre 2026. Per la prima volta, Msc offrirà crociere in quest’area anche nei mesi estivi e rafforzerà la propria presenza in inverno con due navi. Intervenuti durante la conferenza anche Fabio Candiani, direttore vendite e Andrea Guanci, direttore marketing. (Elisa Biagioli) [post_title] => Msc Crociere cresce tra nuove rotte e navi: Alaska al debutto, focus su Napoli [post_date] => 2026-03-13T10:30:53+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1773397853000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 509516 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Gli aeroporti del Nord Sardegna volano verso un'estate da record che vedrà disponibili 6,8 milioni di posti, pari ad una crescita del 9% rispetto al 2025. Il network offrirà 173 collegamenti verso 98 destinazioni, di cui 75 internazionali e 23 domestiche, con 19 nuove rotte e l’ingresso di due nuove compagnie aeree. In questo quadro spicca il primo collegamento diretto tra la Sardegna e gli Stati Uniti, con il volo di Delta Air Lines, che prenderà il via il 21 maggio con la rotta Olbia-New York (quattro frequenze settimanali). Per lo scalo gallurese l’offerta complessiva salirà a 4,8 milioni di posti, +7,2% rispetto all'estate 2025, con un network di 134 collegamenti e 96 destinazioni – 74 internazionali e 22 domestiche – operati da 40 compagnie aeree da e per 26 Paesi. Tra le nuove rotte: Siviglia con Volotea, Eindhoven con Transavia, Berlino e Graz con Eurowings e Londra Stansted con Ba Cityflyer, sussidiaria di British Airways. Particolarmente significativo è l’andamento del mese di aprile, quando l’offerta di voli sarà superiore del 10% rispetto ad aprile 2025, segnale di un progressivo allungamento della stagione verso primavera e autunno. Ryanair attiverà già a metà marzo il collegamento con Cracovia, mentre Lufthansa anticiperà i voli per Monaco e Francoforte. Anticipi anche per easyJet, che opererà cinque rotte in più rispetto allo scorso anno (Edimburgo, Bordeaux, Lione, Nizza e Nantes), oltre ai collegamenti di Sas per Copenaghen, Wizz Air per Varsavia e Ryanair per Dublino e Vienna. Alghero Anche l’aeroporto di Alghero punta a superare la soglia storica dei due milioni di passeggeri, dopo aver chiuso il 2025 con il miglior risultato di sempre: 1.770.493 viaggiatori. L'operativo include 46 collegamenti, di cui 16 nazionali e 30 internazionali, verso 18 Paesi oltre all’Italia, con 10 nuove rotte internazionali e una crescita del 46% dell’offerta internazionale. Tra le principali novità: Transavia debutterà sullo scalo con voli per Amsterdam e Parigi; Wizz Air aprirà quattro nuove rotte da Varsavia, Belgrado, Tirana e Skopje; Ryanair aggiungerà le rotte per Varsavia e Tirana, confermando i voli verso Bruxelles, Francoforte, Monaco, Londra, Cork, Dublino, Katowice, Bratislava, Barcellona, Madrid e Budapest. Volotea rafforzerà il mercato francese con il nuovo collegamento su Lione, confermando Bordeaux e Parigi. Air Europa introdurrà il volo diretto Alghero-Madrid, mentre Air Serbia confermerà il collegamento con Belgrado. Infine, Aeroitalia continuerà a operare la rotta Alghero-Roma in regime di continuità territoriale e inaugurerà da giugno il nuovo volo per Genova. Ita Airways coprirà la tratta Milano Linate sempre in continuità territoriale. Ryanair confermerà i collegamenti per Bari, Bergamo, Bologna, Catania, Milano Malpensa, Napoli, Palermo, Pescara, Pisa e Venezia, mentre Volotea collegherà Alghero con Torino, Verona e Firenze. [post_title] => Aeroporti del Nord Sardegna: decolla un'estate record, con 6,8 mln di posti [post_date] => 2026-03-13T09:35:29+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1773394529000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 509508 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Aeroitalia raddoppia sull'aeroporto di Salerno Costa d'Amalfi e del Cilento con il lancio di quattro nuove rotte estive per Ibiza, Palma di Maiorca, Mykonos e Santorini. I nuovi collegamenti, che saranno attivi da luglio a settembre, si affiancano quindi ai quattro domestici annunciati a fine febbraio per Genova, Milano Malpensa, Torino e Trieste. Tutti i voli saranno operati con Embraer 190 da 100 posti, L'operativo prevede voli per Ibiza dal 1° luglio al 2 settembre, una volta a settimana, il mercoledi; Mykonos sarà servita dal 2 luglio e fino al 6 settembre, il giovedì e la domenica; Palma di Maiorca decollerà il 4 luglio, con voli fino al 5 settembre, il martedì e il sabato; infine Santorini dal 3 luglio al 4 settembre con due frequenze a settimana, il lunedì e venerdì. La novità è stata ufficializzata dalla Gesac in occasione della Borsa Mediterranea del Turismo in corso a Napoli in questi giorni e rappresenta un passo avanti per lo scalo salernitano, sul quale negli scorsi mesi aleggiavano perplessità legate al taglio di alcune rotte. [post_title] => Aeroitalia raddoppia a Salerno con un poker di rotte estive su Spagna e Grecia [post_date] => 2026-03-13T08:49:19+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1773391759000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 509446 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Royal Caribbean presenta il nuovo spettacolo teatrale di America's Got Talent sulla Legend of the Seas. Ad agosto 2026, America's Got Talent Live sulla Legend of the Seas offrirà alle famiglie di tutto il mondo una versione rivisitata dello spettacolo, segnando il debutto in mare dello show. «Noi di Royal Caribbean ridefiniamo costantemente l'intrattenimento dal vivo a ogni livello, dando vita a spettacoli mozzafiato sul palco, in aria, in acqua e sul ghiaccio, e America's Got Talent Live sullaLegend of the Seas è la perfetta espressione di questa visione - ha affermato Christine Coachman, vicepresidente dell'intrattenimento di Royal Caribbean -. Essendo uno dei franchise di intrattenimento più acclamati del panorama televisivo, America's Got Talent riflette perfettamente il nostro impegno a offrire esperienze coinvolgenti e di fama mondiale ». Lo spettacolo Su Legend of the Seas, America's Got Talent Live esalterà tutto ciò che ha reso il franchise Got Talent in tutto il mondo un fenomeno culturale. Il Royal Theater della Legend presenterà una line-up dinamica di numeri unici con artisti provenienti dall'universo Got Talent: da maghi e musicisti ad acrobati e trapezisti. «Siamo entusiasti di portare Got Talent in una nuovissima esperienza in mare, salpando per la prima volta insieme a Royal Caribbean - ha aggiunto Erica Gadecki, vicepresidente esecutivo di Partnership Solutions, Fremantle -. Non vediamo l'ora di presentare a bordo spettacoli provenienti da tutto il mondo su un nuovissimo palcoscenico, creando un'esperienza indimenticabile». Le famiglie saranno con il fiato sospeso con tuffatori da altezze vertiginose, trapezisti, robot e ballerini all’AquaTheater e con spettacoli mozzafiato all'Absolute Zero, la più grande arena di ghiaccio in mare. Gli amanti delle vacanze potranno poi continuare la serata in uno degli oltre 20 bar, lounge e locali con musica dal vivo, tra cui i brani jazz al Lou's, le sfide tra cantanti al Dueling Pianos e le iconiche esperienze culinarie che trasporteranno gli ospiti nell'epoca d’oro del cinema all'Hollywoodland Supper Club o al Silk Routesdella Royal Railway - Legend Station. La Legend proporrà vacanze di 7 notti nel Mediterraneo occidentale da Barcellona e Roma con tappe in località come la Provenza (Marsiglia), Napoli e Palma di Maiorca. La vacanza IconClass farà poi il suo debutto ai Caraibi a novembre 2026 con vacanze di 6 notti nei Caraibi occidentali e di 8 notti nei Caraibi meridionali da Fort Lauderdale. Ogni vacanza nei Caraibi include una visita a Perfect Day at CocoCay alle Bahamas. [post_title] => Royal Caribbean porta America's Got Talent a bordo di Legend of the Seas [post_date] => 2026-03-12T12:11:51+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1773317511000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 509467 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_500575" align="alignleft" width="300"] Francesca Marino[/caption] Grimaldi Lines è in Bmt con le principali novità della stagione turistica 2026, con particolare attenzione alle promozioni attualmente attive, pensate per favorire la pianificazione del viaggio e accessibili anche attraverso le agenzie di viaggio. «Le prenotazioni anticipate continuano a rappresentare una leva strategica importante per il nostro mercato - commenta Francesca Marino, head of passenger department di Grimaldi Lines -. Per questo proponiamo offerte pensate per accompagnare il viaggiatore nelle diverse fasi dell’anno, consentendo di organizzare la vacanza con anticipo e in modo flessibile, scegliendo tra le numerose destinazioni del nostro network». Per l’alta stagione è attiva Happy Summer, la promozione advanced booking valida fino al 31 marzo che prevede il 20% di sconto per partenze selezionate tra il 1° giugno e il 30 settembre verso Sardegna, Sicilia, Spagna e Grecia. Accanto all’offerta per l’estate, la compagnia propone anche Prenota e Parti, promozione dedicata ai viaggi di primavera e autunno che consente di ottenere uno sconto del 20% prenotando entro il 22 marzo per partenze su linee selezionate entro il 31 maggio oppure tra il 1° ottobre e il 13 dicembre. Il nuovo catalogo La presenza alla fiera napoletana è anche l’occasione per presentare il nuovo catalogo di Grimaldi Lines Tour Operator, che propone numerose soluzioni di vacanza nel Mediterraneo combinando il viaggio via mare con soggiorni in hotel, villaggi e residence selezionati. Si tratta di formule particolarmente apprezzate dalle famiglie e da chi desidera viaggiare con il proprio veicolo e con l’animale domestico al seguito. Confermato anche il calendario dei viaggi a tema sulla rotta Civitavecchia – Barcellona, disponibili in formula hotel on board o nave + hotel, che trasformano la traversata in un’esperienza tematica tra intrattenimento, cultura e benessere. Tra i primi appuntamenti della stagione figurano Pasqua a Barcellona (3–8 aprile) e il viaggio letterario Una nave di libri per Barcellona (21–25 aprile), cui seguono eventi dedicati al ballo e al fitness, come Ballando verso Barcellona con Simone Di Pasquale (30 maggio – 2 giugno) e la Grimaldi Dance Fit cruise (13–16 giugno). Il gruppo è attualmente impegnato nella definizione delle caratteristiche delle nuove navi che entreranno in servizio a partire dal 2028, unità progettate per offrire standard sempre più elevati in termini di comfort, efficienza operativa e sostenibilità ambientale. [post_title] => Grimaldi Lines in Bmt con le promozioni e le novità per il 2026 [post_date] => 2026-03-12T11:58:39+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1773316719000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 509396 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L'ultimo rapporto "Hotel chain Ddevelopment pipelines in Africa" ​​per il 2026 di W Hospitality Group registra un totale di 123.846 camere in 675 hotel e resort attualmente in fase di sviluppo in tutto il continente. Il dato rappresenta una crescita annua del 18,6%, o del 12,2% a parità di strutture. Sebbene la pipeline rifletta una forte espansione complessiva, l'attività di sviluppo si concentra sempre più in un numero limitato di mercati chiave. Come riporta TravelDailyNews, i primi dieci paesi rappresentano il 79% di tutte le camere in pipeline e oltre il 75% delle nuove acquisizioni. L'Egitto è in testa alla pipeline con 45.984 camere distribuite in 185 strutture, che rappresentano oltre un terzo dell'intera pipeline africana e più di quattro volte il numero registrato dal Marocco, al secondo posto, con 10.606 camere in fase di sviluppo. Insieme, Egitto e Marocco rappresentano oltre il 45% del totale delle camere in pipeline, ed entrambi i mercati continuano ad attrarre una quota significativa di nuove acquisizioni. L'Egitto ha registrato 39 nuovi accordi di sviluppo nell'ultimo anno e prevede l'apertura di 33 nuovi hotel nel corso del 2026, rafforzando la sua posizione di mercato di sviluppo alberghiero più attivo del continente. Trevor Ward , amministratore delegato di W Hospitality Group, ha affermato: «I dati mostrano chiaramente che lo sviluppo alberghiero in Africa è trainato da una manciata di mercati ad alte prestazioni, con l'Egitto saldamente in prima linea sia per quanto riguarda le acquisizioni che per le aperture previste». Il rapporto evidenzia inoltre un forte slancio costruttivo nell'Africa orientale, guidato da Etiopia e Kenya, seguiti dalla Tanzania. Questi dati contrastano con i tassi di costruzione più bassi in mercati come Nigeria e Capo Verde. Ward ha aggiunto: «Quest'anno, ciò che risalta è la forza dell'Africa orientale in termini di progetti in corso. Kenya, Etiopia e Tanzania presentano alcuni dei tassi di costruzione più elevati del continente, il che suggerisce che è qui che probabilmente assisteremo all'arrivo di nuova offerta nel breve e medio termine». I gruppi internazionali che investono A livello di operatori, l'attività di sviluppo rimane concentrata su un numero limitato di gruppi alberghieri internazionali. Marriott International è in testa alla pipeline con 31.782 camere, seguito da Hilton e Accor . Insieme a Ihg e Radisson Hotel Group, le cinque maggiori catene alberghiere globali rappresentano circa l'80% di tutti gli hotel e le camere in pipeline in Africa. Il rapporto prevede che più di 65.000 camere potrebbero essere inaugurate in tutto il continente nel corso del 2026 e del 2027. Tuttavia, i tassi di attualizzazione storici indicano che il numero di progetti completati potrebbe essere inferiore a queste proiezioni, riflettendo il divario persistente tra gli sviluppi annunciati e la consegna finale. [post_title] => Sviluppo alberghiero in Africa: la crescita guidata da Egitto e Marocco [post_date] => 2026-03-12T09:19:49+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1773307189000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 509413 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Una nuova analisi dei dati condotta da Oag evidenzia cambiamenti significativi nelle reti internazionali di tre vettori tradizionali statunitensi – American Airlines , Delta Air Lines e United Airlines – poiché le compagnie aeree stanno adeguando le rotte in risposta alle mutevoli dinamiche geopolitiche, alla forza della valuta e all'evoluzione della domanda di viaggio. L'analisi di Oag, messa a punto da John Grant , analista capo di Oag, sottolinea che, sebbene il mercato dell'aviazione statunitense sia stato storicamente considerato maturo, negli ultimi anni si è assistito a un numero crescente di nuovi servizi internazionali lanciati dai tre vettori, sia su base annuale che stagionale. Come riporta TravelDailyNews, la riduzione di tre mercati da parte di United riflette una serie di fattori. Cuba continua a presentare sfide politiche per le compagnie aeree statunitensi, mentre la Svezia è diventata più complessa dal punto di vista commerciale a seguito dell'ingresso di Sas nell'alleanza SkyTeam. Le nuove destinazioni di Delta combinano opportunità stagionali e strategiche. Malta opererà solo in estate, due destinazioni caraibiche estenderanno i programmi invernali e l'Arabia Saudita riflette i piani per una futura possibile partnership con Riyadh Air , a condizione che la compagnia aerea lanci i suoi voli nel 2026. Le nuove rotte di American Airlines sono principalmente dedicate al turismo. I voli per la Repubblica Ceca e l'Ungheria sono previsti come rotte estive, mentre un nuovo volo per la Nuova Zelanda consiste in un unico volo in concomitanza con l'inizio della programmazione invernale. Le strategie a lungo termine Le tre compagnie aeree stanno inoltre perseguendo diverse strategie internazionali a lungo termine, influenzate dalle consegne di aeromobili e dalle partnership con altri vettori. American Airlines ha concentrato gran parte della sua espansione internazionale sui Caraibi e sull'America Centrale. La compagnia aerea ha aggiunto dieci destinazioni caraibiche, tra cui Bridgetown, Tortola e Anguilla. In America Centrale, le frequenze verso Messico e Costa Rica sono aumentate rispettivamente del 17% e del 33%. La crescita maggiore nella rete American si è verificata sulla tratta Dallas-Fort Worth, dove sono stati aggiunti oltre 1.500 voli dal 2019. Anche Charlotte e Austin Bergstrom hanno ottenuto nuovi servizi per l'America Centrale. American ha anche ampliato le operazioni europee in diversi aeroporti hub. Filadelfia ha registrato la crescita maggiore, con un aumento delle frequenze per Milano, Nizza, Napoli e Copenaghen rispetto all'estate 2025. Per Delta Air Lines, l'Europa è rimasta il fulcro dell'espansione internazionale dal 2019, mentre le frequenze in altre regioni del mondo sono diminuite. La compagnia aerea ha aggiunto circa nove voli giornalieri sulla sua rete europea. Delta ha più che raddoppiato le frequenze per l'Italia, mentre i servizi per la Germania sono stati ridotti di circa il 25%, poiché la ripresa di quel mercato continua a essere più lenta. Quest'estate Delta aumenterà anche le operazioni per la Spagna del 18% con l'aggiunta di un servizio Boston-Madrid che si aggiungerà alle rotte esistenti da Atlanta e New York. United Airlines ha perseguito una strategia di espansione più ampia in diverse regioni internazionali. Le frequenze verso l'Europa sono aumentate del 36%, supportate da nuovi servizi stagionali per Glasgow e Bari, focalizzati sulla domanda di viaggi leisure. Nonostante i continui adeguamenti delle rotte, Manchester è l'unica destinazione che non è tornata nella rete di United dall'estate del 2019, quando era servita quotidianamente da Newark. United ha inoltre ampliato le sue operazioni in Africa e nel Pacifico sud-occidentale. Johannesburg ora opera voli giornalieri, Città del Capo sei volte a settimana, mentre Lagos e Accra operano tutto l'anno. In Australia, United opera oltre 850 voli estivi da San Francisco e Los Angeles, servendo Melbourne, Sydney e Brisbane. Un fattore determinante nell'espansione internazionale di United è stata la crescita della sua flotta di Boeing 787, che ora supera gli 80 velivoli. L'efficienza operativa degli aerei ha migliorato l'economicità delle rotte a lungo raggio con volumi di passeggeri inferiori, consentendo alla compagnia aerea di espandersi in mercati che in precedenza potevano essere considerati difficili dal punto di vista commerciale. [post_title] => I vettori statunitensi rimodellano le rotte: l'analisi di Oag [post_date] => 2026-03-12T09:08:18+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1773306498000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 509409 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_509411" align="aligncenter" width="446"] Sandals Royal Bahamian[/caption] E' online il nuovo Reportage di Travel Quotidiano firmato Sandals Resorts dal titolo "Sandals Royal Bahamian: glamour caraibico e romanticismo a Nassau", che mette in luce tutti gli highlights di Sandals Royal Bahamian alle Bahamas: un resort iconico affacciato su una splendida spiaggia di sabbia bianca, pensato esclusivamente per le coppie. Il Sandals Royal Bahamian, a pochi minuti dall’aeroporto internazionale di Nassau, accoglie gli ospiti con un’atmosfera di evasione immediata: si arriva e ci si ritrova subito immersi nel ritmo rilassato delle Bahamas. Il resort unisce eleganza coloniale britannica e dettagli contemporanei, creando un ambiente raffinato ma informale. Tra gli elementi distintivi spicca la private island di Sandals, raggiungibile in pochi minuti di barca: due spiagge diverse, una più vivace e una dedicata al relax totale, ristoranti fronte mare e bar all’aperto dove il tempo sembra scorrere più lentamente. Anche l’esperienza gastronomica riflette questa varietà: ristoranti à la carte, cucine internazionali, beach grill informali e top-shelf spirits inclusi permettono di scoprire ogni giorno nuovi sapori in un contesto curato ma sempre rilassato. Le camere e suite, luminose ed eleganti, offrono comfort e privacy, con servizi esclusivi come il maggiordomo e accessi privilegiati in alcune categorie. Un soggiorno pensato per trasformare ogni momento in un’esperienza di relax e condivisione. Perfetto per viaggi di nozze e fughe romantiche, Sandals Royal Bahamian rappresenta anche per le agenzie di viaggio una proposta di grande appeal nella fascia premium: un prodotto riconoscibile, in una destinazione iconica, capace di combinare stile, divertimento e relax. Un modo unico di vivere le Bahamas. A ritmo di coppia. Leggi il Reportage [post_title] => Reportage Sandals Royal Bahamian: glamour caraibico e romanticismo a Nassau [post_date] => 2026-03-12T08:38:09+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1773304689000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "barcellona raddoppia la tassa di soggiorno dal prossimo aprile" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":102,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1992,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"509534","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Air Baltic conta sulla disponibilità dell'intera flotta di Airbus A220-300 per quest'anno, dopo aver raggiunto una “svolta” nelle questioni relative alla manutenzione dei motori.\r

\r

La compagnia aerea lettone ha ridotto la sua perdita netta annuale del 40% nel 2025 a 44,3 milioni di euro, ma ha sostenuto costi aggiuntivi poiché ha dovuto ricorrere a capacità di wet lease supplementari a causa dell'indisponibilità di aeromobili per gestire il suo programma estivo nel picco della stagione. Il vettore ha chiuso il 2025 con una flotta di 51 A220-300 alimentati da Pratt & Whitney PW1500G.\r

\r

\"Il 2025 è stato un anno di svolta in termini di prestazioni del motore - ha osservato Pauls Calitis, chief operations officer di Air Baltic -. Nel 2025 abbiamo constatato per la prima volta che il tasso di rimozione dei motori o la disponibilità era stabile e in linea con le previsioni e, di conseguenza, nel 2025 abbiamo avuto solo tre aeromobili che sono stati necessari per la stagione estiva da fornitori esterni”.\r

\r

Nel quarto trimestre, il vettore ha registrato una media di quattro aeromobili a terra, rispetto ai 13 dello stesso periodo dell'anno precedente.\r

\r

\"Attualmente abbiamo un piccolo surplus di motori disponibili per la nostra flotta e non prevediamo di avere alcuna necessità di capacità esterna per il picco del 2026”.\r

\r

Air Baltic ha già preso in consegna altri due A220 e ne aggiungerà altri tre entro la metà dell'anno, raggiungendo una flotta di 56 Airbus A220.\r

\r

Il nuovo ceo del vettore, Erno Hilden, che ha assunto la guida della compagnia aerea a dicembre, aggiunge: “Prevediamo di poter operare l'intera flotta nel corso del 2026 senza limitazioni significative dovute alla disponibilità dei motori o ad altri motivi”.\r

\r

Hilden afferma inoltre che la compagnia prevede quest'anno di aumentare la capacità di circa il 15-20%, “grazie a un aumento dell'8-10% dei voli di linea e a un sostanziale aumento del 30-40% della capacità Acmi”.","post_title":"Air Baltic: quest'anno l'intera flotta di Airbus A220 sarà operativa","post_date":"2026-03-13T10:36:33+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1773398193000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"509531","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un’estate all’insegna delle novità quella presentata da Msc Crociere in occasione della 29a edizione di Bmt. Tra i principali annunci il debutto in Alaska, l’introduzione di due nuove destinazioni nel Mediterraneo e una presenza rafforzata nei Caraibi meridionali per l’intero anno. Sul fronte commerciale, la compagnia segnala inoltre la proroga al 31 marzo della promo “Best Holiday” e la nuova promozione “Festa del Papà”, già attiva.\r

\r

«L’industria crocieristica continua a dimostrare segni di salute e di crescita – dichiara Leonardo Massa, vice president Southern Europe, divisione crociere –. Lo scorso anno sono stati quasi 700.000 gli italiani che hanno scelto di trascorrere la loro vacanza in crociera, pari all’1,2% della popolazione». Numeri, secondo Massa, destinati ad una crescita costante, anche in considerazione dell’aumento dell’offerta di Msc con nuove navi, destinazioni e frequenze.\r

\r

«La nostra ambizione è continuare ad arricchire l’offerta con esperienze sempre più varie e capaci di rispondere ai desideri di un pubblico eterogeneo» aggiunge Luca Valentini, direttore commerciale di Msc, che sottolinea come le novità annunciate vadano proprio in questa direzione. Valentini, parlando dello Yacht Club spiega inoltre: «Entro il 2027 l’esclusivo concept di nave nella nave sarà disponibile su tutte le navi della classe Musica, rafforzando ulteriormente la qualità e la varietà della nostra proposta».\r

Debutto in Alaska\r

Tra le novità più attese per la prossima stagione estiva, c’è sicuramente il debutto di Msc Poesia in Alaska, con il suo Yacht Club. Con homeport a Seattle, la nave navigherà dal prossimo 11 maggio e avrà partenze settimanali per l'Alaska e il Canada con crociere di sette notti.\r

\r

Nel Mediterraneo sono 13 le navi dedicate (11 con base nel Centro e Sud Italia) e due le nuove mete proposte: Marmaris, nella costa sud-occidentale della Turchia, raggiunta da Msc Divina e Syros, nelle Cicladi, toccata da Msc Lirica. Sempre nel Mediterraneo è in arrivo i primi di dicembre la nuova ammiraglia World Asia e World Atlantic l’anno successivo.\r

Napoli scalo strategico\r

Napoli resta al centro della strategia firmata Msc, che mantiene anche quest’anno il focus sul capoluogo campano, centrale per lo sviluppo dell’offerta nel Mediterraneo con 6 navi posizionate nell’arco dei dodici mesi: Msc World Europa, Msc Divina, Msc Meraviglia, Msc Magnifica, Msc Splendida e Msc Euribia, le quali effettueranno complessivamente 107 toccate nel porto di Napoli.\r

\r

In Nord Europa saranno invece presenti 4 navi: Msc Magnifica, Msc Preziosa, Msc Virtuosa e Msc Euribia; come anche nei Caraibi, dove tutti gli itinerari faranno tappa ad Ocean Cay, l’isola privata della compagnia. Nel sud dei Caraibi Msc Opera sarà operativa tutto l’anno. La novità include nuovi itinerari dedicati all’inverno 2026/2027 e all’estate 2027, con partenze da La Romana, in Repubblica Dominicana, a partire dal 16 novembre 2026. Per la prima volta, Msc offrirà crociere in quest’area anche nei mesi estivi e rafforzerà la propria presenza in inverno con due navi. Intervenuti durante la conferenza anche Fabio Candiani, direttore vendite e Andrea Guanci, direttore marketing.\r

\r

\r

\r

(Elisa Biagioli)\r

\r

","post_title":"Msc Crociere cresce tra nuove rotte e navi: Alaska al debutto, focus su Napoli","post_date":"2026-03-13T10:30:53+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1773397853000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"509516","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Gli aeroporti del Nord Sardegna volano verso un'estate da record che vedrà disponibili 6,8 milioni di posti, pari ad una crescita del 9% rispetto al 2025.\r

\r

Il network offrirà 173 collegamenti verso 98 destinazioni, di cui 75 internazionali e 23 domestiche, con 19 nuove rotte e l’ingresso di due nuove compagnie aeree. In questo quadro spicca il primo collegamento diretto tra la Sardegna e gli Stati Uniti, con il volo di Delta Air Lines, che prenderà il via il 21 maggio con la rotta Olbia-New York (quattro frequenze settimanali).\r

\r

Per lo scalo gallurese l’offerta complessiva salirà a 4,8 milioni di posti, +7,2% rispetto all'estate 2025, con un network di 134 collegamenti e 96 destinazioni – 74 internazionali e 22 domestiche – operati da 40 compagnie aeree da e per 26 Paesi.\r

\r

Tra le nuove rotte: Siviglia con Volotea, Eindhoven con Transavia, Berlino e Graz con Eurowings e Londra Stansted con Ba Cityflyer, sussidiaria di British Airways. \r

\r

Particolarmente significativo è l’andamento del mese di aprile, quando l’offerta di voli sarà superiore del 10% rispetto ad aprile 2025, segnale di un progressivo allungamento della stagione verso primavera e autunno. Ryanair attiverà già a metà marzo il collegamento con Cracovia, mentre Lufthansa anticiperà i voli per Monaco e Francoforte. Anticipi anche per easyJet, che opererà cinque rotte in più rispetto allo scorso anno (Edimburgo, Bordeaux, Lione, Nizza e Nantes), oltre ai collegamenti di Sas per Copenaghen, Wizz Air per Varsavia e Ryanair per Dublino e Vienna.\r

Alghero\r

Anche l’aeroporto di Alghero punta a superare la soglia storica dei due milioni di passeggeri, dopo aver chiuso il 2025 con il miglior risultato di sempre: 1.770.493 viaggiatori. L'operativo include 46 collegamenti, di cui 16 nazionali e 30 internazionali, verso 18 Paesi oltre all’Italia, con 10 nuove rotte internazionali e una crescita del 46% dell’offerta internazionale.\r

\r

Tra le principali novità: Transavia debutterà sullo scalo con voli per Amsterdam e Parigi; Wizz Air aprirà quattro nuove rotte da Varsavia, Belgrado, Tirana e Skopje; Ryanair aggiungerà le rotte per Varsavia e Tirana, confermando i voli verso Bruxelles, Francoforte, Monaco, Londra, Cork, Dublino, Katowice, Bratislava, Barcellona, Madrid e Budapest.\r

\r

Volotea rafforzerà il mercato francese con il nuovo collegamento su Lione, confermando Bordeaux e Parigi. Air Europa introdurrà il volo diretto Alghero-Madrid, mentre Air Serbia confermerà il collegamento con Belgrado.\r

\r

Infine, Aeroitalia continuerà a operare la rotta Alghero-Roma in regime di continuità territoriale e inaugurerà da giugno il nuovo volo per Genova. Ita Airways coprirà la tratta Milano Linate sempre in continuità territoriale. Ryanair confermerà i collegamenti per Bari, Bergamo, Bologna, Catania, Milano Malpensa, Napoli, Palermo, Pescara, Pisa e Venezia, mentre Volotea collegherà Alghero con Torino, Verona e Firenze.","post_title":"Aeroporti del Nord Sardegna: decolla un'estate record, con 6,8 mln di posti","post_date":"2026-03-13T09:35:29+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1773394529000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"509508","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Aeroitalia raddoppia sull'aeroporto di Salerno Costa d'Amalfi e del Cilento con il lancio di quattro nuove rotte estive per Ibiza, Palma di Maiorca, Mykonos e Santorini.\r

\r

I nuovi collegamenti, che saranno attivi da luglio a settembre, si affiancano quindi ai quattro domestici annunciati a fine febbraio per Genova, Milano Malpensa, Torino e Trieste. Tutti i voli saranno operati con Embraer 190 da 100 posti, \r

\r

L'operativo prevede voli per Ibiza dal 1° luglio al 2 settembre, una volta a settimana, il mercoledi; Mykonos sarà servita dal 2 luglio e fino al 6 settembre, il giovedì e la domenica; Palma di Maiorca decollerà il 4 luglio, con voli fino al 5 settembre, il martedì e il sabato; infine Santorini dal 3 luglio al 4 settembre con due frequenze a settimana, il lunedì e venerdì.\r

\r

La novità è stata ufficializzata dalla Gesac in occasione della Borsa Mediterranea del Turismo in corso a Napoli in questi giorni e rappresenta un passo avanti per lo scalo salernitano, sul quale negli scorsi mesi aleggiavano perplessità legate al taglio di alcune rotte.","post_title":"Aeroitalia raddoppia a Salerno con un poker di rotte estive su Spagna e Grecia","post_date":"2026-03-13T08:49:19+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1773391759000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"509446","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Royal Caribbean presenta il nuovo spettacolo teatrale di America's Got Talent sulla Legend of the Seas. Ad agosto 2026, America's Got Talent Live sulla Legend of the Seas offrirà alle famiglie di tutto il mondo una versione rivisitata dello spettacolo, segnando il debutto in mare dello show. \r

«Noi di Royal Caribbean ridefiniamo costantemente l'intrattenimento dal vivo a ogni livello, dando vita a spettacoli mozzafiato sul palco, in aria, in acqua e sul ghiaccio, e America's Got Talent Live sullaLegend of the Seas è la perfetta espressione di questa visione - ha affermato Christine Coachman, vicepresidente dell'intrattenimento di Royal Caribbean -. Essendo uno dei franchise di intrattenimento più acclamati del panorama televisivo, America's Got Talent riflette perfettamente il nostro impegno a offrire esperienze coinvolgenti e di fama mondiale ».\r

\r

Lo spettacolo\r

Su Legend of the Seas, America's Got Talent Live esalterà tutto ciò che ha reso il franchise Got Talent in tutto il mondo un fenomeno culturale. Il Royal Theater della Legend presenterà una line-up dinamica di numeri unici con artisti provenienti dall'universo Got Talent: da maghi e musicisti ad acrobati e trapezisti. «Siamo entusiasti di portare Got Talent in una nuovissima esperienza in mare, salpando per la prima volta insieme a Royal Caribbean - ha aggiunto Erica Gadecki, vicepresidente esecutivo di Partnership Solutions, Fremantle -. Non vediamo l'ora di presentare a bordo spettacoli provenienti da tutto il mondo su un nuovissimo palcoscenico, creando un'esperienza indimenticabile». \r

Le famiglie saranno con il fiato sospeso con tuffatori da altezze vertiginose, trapezisti, robot e ballerini all’AquaTheater e con spettacoli mozzafiato all'Absolute Zero, la più grande arena di ghiaccio in mare. Gli amanti delle vacanze potranno poi continuare la serata in uno degli oltre 20 bar, lounge e locali con musica dal vivo, tra cui i brani jazz al Lou's, le sfide tra cantanti al Dueling Pianos e le iconiche esperienze culinarie che trasporteranno gli ospiti nell'epoca d’oro del cinema all'Hollywoodland Supper Club o al Silk Routesdella Royal Railway - Legend Station. \r

\r

La Legend proporrà vacanze di 7 notti nel Mediterraneo occidentale da Barcellona e Roma con tappe in località come la Provenza (Marsiglia), Napoli e Palma di Maiorca. La vacanza IconClass farà poi il suo debutto ai Caraibi a novembre 2026 con vacanze di 6 notti nei Caraibi occidentali e di 8 notti nei Caraibi meridionali da Fort Lauderdale. Ogni vacanza nei Caraibi include una visita a Perfect Day at CocoCay alle Bahamas.","post_title":"Royal Caribbean porta America's Got Talent a bordo di Legend of the Seas","post_date":"2026-03-12T12:11:51+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1773317511000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"509467","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_500575\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Francesca Marino[/caption]\r

\r

Grimaldi Lines è in Bmt con le principali novità della stagione turistica 2026, con particolare attenzione alle promozioni attualmente attive, pensate per favorire la pianificazione del viaggio e accessibili anche attraverso le agenzie di viaggio.\r

\r

«Le prenotazioni anticipate continuano a rappresentare una leva strategica importante per il nostro mercato - commenta Francesca Marino, head of passenger department di Grimaldi Lines -. Per questo proponiamo offerte pensate per accompagnare il viaggiatore nelle diverse fasi dell’anno, consentendo di organizzare la vacanza con anticipo e in modo flessibile, scegliendo tra le numerose destinazioni del nostro network».\r

\r

Per l’alta stagione è attiva Happy Summer, la promozione advanced booking valida fino al 31 marzo che prevede il 20% di sconto per partenze selezionate tra il 1° giugno e il 30 settembre verso Sardegna, Sicilia, Spagna e Grecia.\r

\r

Accanto all’offerta per l’estate, la compagnia propone anche Prenota e Parti, promozione dedicata ai viaggi di primavera e autunno che consente di ottenere uno sconto del 20% prenotando entro il 22 marzo per partenze su linee selezionate entro il 31 maggio oppure tra il 1° ottobre e il 13 dicembre.\r

Il nuovo catalogo\r

La presenza alla fiera napoletana è anche l’occasione per presentare il nuovo catalogo di Grimaldi Lines Tour Operator, che propone numerose soluzioni di vacanza nel Mediterraneo combinando il viaggio via mare con soggiorni in hotel, villaggi e residence selezionati. Si tratta di formule particolarmente apprezzate dalle famiglie e da chi desidera viaggiare con il proprio veicolo e con l’animale domestico al seguito.\r

\r

Confermato anche il calendario dei viaggi a tema sulla rotta Civitavecchia – Barcellona, disponibili in formula hotel on board o nave + hotel, che trasformano la traversata in un’esperienza tematica tra intrattenimento, cultura e benessere. Tra i primi appuntamenti della stagione figurano Pasqua a Barcellona (3–8 aprile) e il viaggio letterario Una nave di libri per Barcellona (21–25 aprile), cui seguono eventi dedicati al ballo e al fitness, come Ballando verso Barcellona con Simone Di Pasquale (30 maggio – 2 giugno) e la Grimaldi Dance Fit cruise (13–16 giugno).\r

\r

Il gruppo è attualmente impegnato nella definizione delle caratteristiche delle nuove navi che entreranno in servizio a partire dal 2028, unità progettate per offrire standard sempre più elevati in termini di comfort, efficienza operativa e sostenibilità ambientale.","post_title":"Grimaldi Lines in Bmt con le promozioni e le novità per il 2026","post_date":"2026-03-12T11:58:39+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1773316719000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"509396","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'ultimo rapporto \"Hotel chain Ddevelopment pipelines in Africa\" ​​per il 2026 di W Hospitality Group registra un totale di 123.846 camere in 675 hotel e resort attualmente in fase di sviluppo in tutto il continente. Il dato rappresenta una crescita annua del 18,6%, o del 12,2% a parità di strutture.\r

Sebbene la pipeline rifletta una forte espansione complessiva, l'attività di sviluppo si concentra sempre più in un numero limitato di mercati chiave. Come riporta TravelDailyNews, i primi dieci paesi rappresentano il 79% di tutte le camere in pipeline e oltre il 75% delle nuove acquisizioni.\r

\r

L'Egitto è in testa alla pipeline con 45.984 camere distribuite in 185 strutture, che rappresentano oltre un terzo dell'intera pipeline africana e più di quattro volte il numero registrato dal Marocco, al secondo posto, con 10.606 camere in fase di sviluppo. Insieme, Egitto e Marocco rappresentano oltre il 45% del totale delle camere in pipeline, ed entrambi i mercati continuano ad attrarre una quota significativa di nuove acquisizioni.\r

\r

L'Egitto ha registrato 39 nuovi accordi di sviluppo nell'ultimo anno e prevede l'apertura di 33 nuovi hotel nel corso del 2026, rafforzando la sua posizione di mercato di sviluppo alberghiero più attivo del continente.\r

\r

Trevor Ward , amministratore delegato di W Hospitality Group, ha affermato: «I dati mostrano chiaramente che lo sviluppo alberghiero in Africa è trainato da una manciata di mercati ad alte prestazioni, con l'Egitto saldamente in prima linea sia per quanto riguarda le acquisizioni che per le aperture previste».\r

\r

Il rapporto evidenzia inoltre un forte slancio costruttivo nell'Africa orientale, guidato da Etiopia e Kenya, seguiti dalla Tanzania.\r

\r

Questi dati contrastano con i tassi di costruzione più bassi in mercati come Nigeria e Capo Verde. \r

\r

Ward ha aggiunto: «Quest'anno, ciò che risalta è la forza dell'Africa orientale in termini di progetti in corso. Kenya, Etiopia e Tanzania presentano alcuni dei tassi di costruzione più elevati del continente, il che suggerisce che è qui che probabilmente assisteremo all'arrivo di nuova offerta nel breve e medio termine».\r

I gruppi internazionali che investono\r

A livello di operatori, l'attività di sviluppo rimane concentrata su un numero limitato di gruppi alberghieri internazionali. Marriott International è in testa alla pipeline con 31.782 camere, seguito da Hilton e Accor . Insieme a Ihg e Radisson Hotel Group, le cinque maggiori catene alberghiere globali rappresentano circa l'80% di tutti gli hotel e le camere in pipeline in Africa. Il rapporto prevede che più di 65.000 camere potrebbero essere inaugurate in tutto il continente nel corso del 2026 e del 2027. Tuttavia, i tassi di attualizzazione storici indicano che il numero di progetti completati potrebbe essere inferiore a queste proiezioni, riflettendo il divario persistente tra gli sviluppi annunciati e la consegna finale.\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Sviluppo alberghiero in Africa: la crescita guidata da Egitto e Marocco","post_date":"2026-03-12T09:19:49+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1773307189000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"509413","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

Una nuova analisi dei dati condotta da Oag evidenzia cambiamenti significativi nelle reti internazionali di tre vettori tradizionali statunitensi – American Airlines , Delta Air Lines e United Airlines – poiché le compagnie aeree stanno adeguando le rotte in risposta alle mutevoli dinamiche geopolitiche, alla forza della valuta e all'evoluzione della domanda di viaggio.\r

\r

\r

L'analisi di Oag, messa a punto da John Grant , analista capo di Oag, sottolinea che, sebbene il mercato dell'aviazione statunitense sia stato storicamente considerato maturo, negli ultimi anni si è assistito a un numero crescente di nuovi servizi internazionali lanciati dai tre vettori, sia su base annuale che stagionale.\r

\r

\r

\r

Come riporta TravelDailyNews, la riduzione di tre mercati da parte di United riflette una serie di fattori. Cuba continua a presentare sfide politiche per le compagnie aeree statunitensi, mentre la Svezia è diventata più complessa dal punto di vista commerciale a seguito dell'ingresso di Sas nell'alleanza SkyTeam.\r

\r

Le nuove destinazioni di Delta combinano opportunità stagionali e strategiche. Malta opererà solo in estate, due destinazioni caraibiche estenderanno i programmi invernali e l'Arabia Saudita riflette i piani per una futura possibile partnership con Riyadh Air , a condizione che la compagnia aerea lanci i suoi voli nel 2026.\r

\r

Le nuove rotte di American Airlines sono principalmente dedicate al turismo. I voli per la Repubblica Ceca e l'Ungheria sono previsti come rotte estive, mentre un nuovo volo per la Nuova Zelanda consiste in un unico volo in concomitanza con l'inizio della programmazione invernale.\r

Le strategie a lungo termine\r

Le tre compagnie aeree stanno inoltre perseguendo diverse strategie internazionali a lungo termine, influenzate dalle consegne di aeromobili e dalle partnership con altri vettori. American Airlines ha concentrato gran parte della sua espansione internazionale sui Caraibi e sull'America Centrale. La compagnia aerea ha aggiunto dieci destinazioni caraibiche, tra cui Bridgetown, Tortola e Anguilla. In America Centrale, le frequenze verso Messico e Costa Rica sono aumentate rispettivamente del 17% e del 33%. La crescita maggiore nella rete American si è verificata sulla tratta Dallas-Fort Worth, dove sono stati aggiunti oltre 1.500 voli dal 2019. Anche Charlotte e Austin Bergstrom hanno ottenuto nuovi servizi per l'America Centrale. American ha anche ampliato le operazioni europee in diversi aeroporti hub. Filadelfia ha registrato la crescita maggiore, con un aumento delle frequenze per Milano, Nizza, Napoli e Copenaghen rispetto all'estate 2025.\r

\r

Per Delta Air Lines, l'Europa è rimasta il fulcro dell'espansione internazionale dal 2019, mentre le frequenze in altre regioni del mondo sono diminuite. La compagnia aerea ha aggiunto circa nove voli giornalieri sulla sua rete europea. Delta ha più che raddoppiato le frequenze per l'Italia, mentre i servizi per la Germania sono stati ridotti di circa il 25%, poiché la ripresa di quel mercato continua a essere più lenta. Quest'estate Delta aumenterà anche le operazioni per la Spagna del 18% con l'aggiunta di un servizio Boston-Madrid che si aggiungerà alle rotte esistenti da Atlanta e New York.\r

\r

United Airlines ha perseguito una strategia di espansione più ampia in diverse regioni internazionali. Le frequenze verso l'Europa sono aumentate del 36%, supportate da nuovi servizi stagionali per Glasgow e Bari, focalizzati sulla domanda di viaggi leisure. Nonostante i continui adeguamenti delle rotte, Manchester è l'unica destinazione che non è tornata nella rete di United dall'estate del 2019, quando era servita quotidianamente da Newark. United ha inoltre ampliato le sue operazioni in Africa e nel Pacifico sud-occidentale. Johannesburg ora opera voli giornalieri, Città del Capo sei volte a settimana, mentre Lagos e Accra operano tutto l'anno. In Australia, United opera oltre 850 voli estivi da San Francisco e Los Angeles, servendo Melbourne, Sydney e Brisbane. Un fattore determinante nell'espansione internazionale di United è stata la crescita della sua flotta di Boeing 787, che ora supera gli 80 velivoli. L'efficienza operativa degli aerei ha migliorato l'economicità delle rotte a lungo raggio con volumi di passeggeri inferiori, consentendo alla compagnia aerea di espandersi in mercati che in precedenza potevano essere considerati difficili dal punto di vista commerciale.\r

\r

\r

\r

","post_title":"I vettori statunitensi rimodellano le rotte: l'analisi di Oag","post_date":"2026-03-12T09:08:18+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1773306498000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"509409","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

[caption id=\"attachment_509411\" align=\"aligncenter\" width=\"446\"] Sandals Royal Bahamian[/caption]\r

E' online il nuovo Reportage di Travel Quotidiano firmato Sandals Resorts dal titolo \"Sandals Royal Bahamian: glamour caraibico e romanticismo a Nassau\", che mette in luce tutti gli highlights di Sandals Royal Bahamian alle Bahamas: un resort iconico affacciato su una splendida spiaggia di sabbia bianca, pensato esclusivamente per le coppie. Il Sandals Royal Bahamian, a pochi minuti dall’aeroporto internazionale di Nassau, accoglie gli ospiti con un’atmosfera di evasione immediata: si arriva e ci si ritrova subito immersi nel ritmo rilassato delle Bahamas.\r

Il resort unisce eleganza coloniale britannica e dettagli contemporanei, creando un ambiente raffinato ma informale. Tra gli elementi distintivi spicca la private island di Sandals, raggiungibile in pochi minuti di barca: due spiagge diverse, una più vivace e una dedicata al relax totale, ristoranti fronte mare e bar all’aperto dove il tempo sembra scorrere più lentamente.\r

Anche l’esperienza gastronomica riflette questa varietà: ristoranti à la carte, cucine internazionali, beach grill informali e top-shelf spirits inclusi permettono di scoprire ogni giorno nuovi sapori in un contesto curato ma sempre rilassato.\r

Le camere e suite, luminose ed eleganti, offrono comfort e privacy, con servizi esclusivi come il maggiordomo e accessi privilegiati in alcune categorie. Un soggiorno pensato per trasformare ogni momento in un’esperienza di relax e condivisione.\r

Perfetto per viaggi di nozze e fughe romantiche, Sandals Royal Bahamian rappresenta anche per le agenzie di viaggio una proposta di grande appeal nella fascia premium: un prodotto riconoscibile, in una destinazione iconica, capace di combinare stile, divertimento e relax.\r

Un modo unico di vivere le Bahamas. A ritmo di coppia.\r

Leggi il Reportage\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Reportage Sandals Royal Bahamian: glamour caraibico e romanticismo a Nassau","post_date":"2026-03-12T08:38:09+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1773304689000]}]}}