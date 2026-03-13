AmaWaterways lancia City Escapes: soste più lunghe nelle città europee AmaWaterways ha presentato City Escapes, una collezione di crociere fluviali che prevede soste prolungate nelle città lungo i fiumi Senna, Reno e Danubio. Gli itinerari saranno disponibili nei mesi di novembre e dicembre. Una caratteristica fondamentale della collezione è la possibilità di trascorrere 24 ore o più in città come Parigi, Amsterdam, Vienna, Strasburgo e Budapest, consentendo ai passeggeri di godersi destinazioni iconiche senza fretta. Stagionalità allungata Catherine Powell, ceo di AmaWaterways, ha osservato che la creazione di City Escapes avviene in un momento in cui la compagnia ha esteso le proprie attività a quasi 11 mesi all’anno. Powell ha affermato che concentrarsi su soggiorni più lunghi nelle città è ideale per le crociere di novembre e dicembre, consentendo agli ospiti di esplorare ulteriormente le città quando non sono «invase dai turisti». Gli itinerari City Escapes, come riporta TravelWeekly, sono stati adattati da altre crociere AmaWaterways e saranno lanciati quest’anno per poi essere ampliati nel 2027, ha dichiarato la compagnia. Ad esempio, i passeggeri delle crociere sulla Senna avranno più tempo a disposizione a Parigi, Rouen e in Normandia. Nelle crociere sul Reno, invece, gli ospiti potranno soggiornare più a lungo a Breisach, Strasburgo, Heidelberg, Colonia e Amsterdam. Ogni giornata prevede visite guidate da persone del luogo e tempo libero per esplorare in autonomia. Gli ospiti possono scegliere una delle due opzioni, oppure una combinazione delle due, a seconda dei propri gusti. Condividi

