Adalte completa l’integrazione con Rsv by Svb Lab In concomitanza con la fusione con Partner Solution, Rsv by Svb Lab ha completato anche la propria integrazione nel sistema Adalte: “Rispetto al passato – spiega il ceo della stessa Adalte, Davide Galleri – i nuovi buyer che cominciano a lavorare con noi hanno tempistiche più pressanti per ciò che riguarda la messa online dei loro prodotti. A questa necessità rispondiamo anche grazie al lavoro svolto dai nostri partner tecnologici ai quali, da questo mese, si aggiunge pure Rsv per il mercato italiano”. “Collaborare con Adalte rappresenta per noi un grande valore aggiunto, soprattutto per la vendita dei tour in tutto il mondo – aggiunge Alessandro Scotto, head of business Strategy di Rsv by Svb Lab -. La loro piattaforma si integra perfettamente con i nostri sistemi di booking engine, semplificando la gestione delle prenotazioni e ottimizzando il lavoro quotidiano dei nostri clienti. Inoltre, questa integrazione arricchisce ulteriormente la nostra piattaforma, che già include diversi motori di prenotazione per servizi turistici come hotel, voli e altri prodotti di viaggio. Grazie a questo ecosistema completo, i nostri partner possono ora offrire un’esperienza di prenotazione ancora più fluida ed efficiente, con un’ampia gamma di soluzioni a portata di mano. Adalte verrà presto integrato anche nel nostro sistema semplificato Allin360: una soluzione pensata per offrire alle agenzie di viaggio un tool completo e performante a un prezzo competitivo. Questo permetterà alle adv di accedere facilmente a un’ampia gamma di tour e pacchetti, mantenendo un’interfaccia intuitiva e una gestione ottimizzata delle prenotazioni”. Condividi

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 485946 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_485947" align="alignleft" width="300"] Ilaria Dei con il presidente Eid Nawafleh[/caption] Con sede a Petra dal 1992, Jordan Travel è una dmc affermata e ben conosciuta: "Siamo la vostra famiglia in Giordania. Così ci piace definirci - spiega la manager della dmc, Ilaria Dei -. Siamo molto attenti ai dettagli e alle necessità dei nostri clienti. Ogni viaggiatore ha una storia a sé, un budget e delle aspettative: noi ci occupiamo di approfondire e di individuare le opportunità con una pre-programmazione, al fine di comprendere e soddisfare al meglio le esigenze di ognuno, offrendo ottimi servizi, itinerari di grande interesse e peculiarità". L'aspettativa per il 2025 di Jordan Travel è quella di tornare ai risultati del periodo pre-Covid: "L'andamento di questi primi mesi dell'anno ci fa ben sperare. Confidiamo anche sugli sviluppi al momento positivi della situazione mediorientale. Voglio ribadire che la Giordania, nonostante le tensioni dei territori vicini, è un paese sicuro che offre al visitatore un'esperienza unica e ricca in tutte le sue sfaccettature. Tra le novità, dal prossimo 1° di aprile, lo spettacolo di Petra by night sarà effettuato dalla domenica al giovedì, "praticamente quasi tutti giorni al costo di 30 euro a persona: si potrà ammirare uno spettacolo serale veramente unico nel suo genere - conclude Ilaria Dei -. E' il cuore dell'accordo appena siglato tra la divisione tour operating di CartOrange e il resort a 5 stelle The Residence Maldives, situato a circa 360 chilometri in direzione sud da Male e raggiungibile con un volo di 50 minuti, oltre a meno di dieci minuti di barca. La proprietà dispone di 94 ville, sette ristoranti, due spa by Clarins, un diving center Padi e un kids club. La partnership permetterà inoltre a CartOrtange di offrire servizi ad hoc agli ospiti: all’arrivo sull’isola il check-in personalizzato e una lettera di benvenuto in camera. Previsti poi un cadeau speciale e una Dolphin Cruise gratuita per due persone in qualsiasi momento del soggiorno. In caso di disponibilità, è fra l’altro possibile godere di un upgrade dell’abitazione assegnata: accanto alle beach villas, al The Residence Maldives sono presenti beach pool villas da una o due stanze da letto, così come water e deluxe water pool villas. “L’accordo con il The Residence at Falhumaafushi è strategico per supportare il nostro sviluppo sulla destinazione, oltre a inaugurare la collezione CartOrange Signature caratterizzata da plus e da elementi di personalizzazione - spiega il responsabile tour operator CartOrange, Claudio Asborno -. Le experience CartOrange Signature intendono in particolare rappresentare qualità, rispetto per l'ambiente e il desiderio di trasformare un viaggio in una storia da raccontare. I feedback dei clienti e dei consulenti che hanno già vissuto un'esperienza diretta al Falhumaafushi rafforzano peraltro la nostra convinzione di avere fatto la scelta giusta”. [gallery ids="485905,485906,485907"] [post_title] => L'accordo con il The Residence Maldives segna la nascita della linea CartOrange Signature [post_date] => 2025-03-05T10:42:32+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1741171352000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 485839 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Andres Spitzer è il nuovo chief product officer di Civitatis. Nel suo nuovo ruolo, si concentrerà sull'efficientamento della scalabilità, sull'espansione della crescita b2b e b2c e sul miglioramento dell'esperienza del cliente. Spitzer entra in Civitatis da Amazon, dove ha ricoperto il ruolo di head of product & engineering per Amazon Business, guidando i product manager e supervisionando lo sviluppo strategico del prodotto. Prima di entrare in Amazon, è stato imprenditore, fondando una software house nel 2001 e co-fondando Bluemove, una startup di car-sharing acquisita poi da Europcar nel 2012. La sua nomina arriva in un momento cruciale per Civitatis, a seguito dell'investimento da 50 milioni di dollari da parte di Vitruvian Partners, annunciato a giugno per alimentare l'espansione e l'obiettivo di crescita del 40% delle vendite per il 2025. Sotto la guida di Spitzer, Civitatis mira quindi a sviluppare ulteriormente il suo ecosistema b2b, concentrandosi sul rafforzamento delle partnership con agenzie di viaggio, hotel, affiliati, Ota e rivenditori. Il miglioramento dei canali di distribuzione, come le Api, i pannelli delle agenzie e le integrazioni dirette, sarà un obiettivo chiave per ottimizzare la connettività e l'efficienza operativa. “Il settore delle attività è intrinsecamente complesso e frammentato, con ogni prodotto che presenta sfide operative uniche - sottolinea lo stesso Spitzer -. In Civitatis puntiamo a semplificare questa complessità attraverso tecnologie scalabili, garantendo esperienze senza soluzione di continuità sia per i clienti b2c, sia per i partner b2b". [post_title] => Andres Spitzer nuovo chief product officer di Civitatis [post_date] => 2025-03-04T12:21:22+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1741090882000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 485788 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Appuntamento a Pila l’8 marzo con uno degli eventi più suggestivi della stagione invernale: la Fiaccolata di Carnevale che prenderà il via alle 16.00 presso la baita in quota Hermitage, punto di ritrovo dove i partecipanti potranno prepararsi per l'evento mascherato e divertirsi con il dj set di Dea Service. «La Fiaccolata di Carnevale rappresenta uno dei momenti più attesi della nostra stagione invernale - commenta Felice Piccolo, presidente del Consorzio Espace de Pila -. È un'occasione unica per vivere la montagna in modo diverso, unendo la tradizione dello sci alla festa più colorata dell'anno». Durante la giornata, sulle piste, sarà possibile incontrare gli Arlecchini di Gressan e scattare un selfie con loro. A partire dalle ore 14:00 il costo dello skipass sarà di 25 euro. Il momento clou della serata inizierà alle 18.30, quando i maestri delle scuole di sci, Evolution e Pila, in collaborazione con Pila Spa, guideranno i bambini in una discesa che illuminerà le piste con centinaia di fiaccole, creando un serpentone luminoso visibile da tutta la valle. Alle 19,30 partirà la fiaccolata degli adulti. I partecipanti potranno concludere la serata con una cena in quota o nei ristoranti a valle, mentre la cabinovia rimarrà in funzione fino alle 23.00. I festeggiamenti di Carnevale a Pila non si limitano alla fiaccolata dell'8 marzo ma si interessano l'intera settimana in corso. [post_title] => Valle d'Aosta: appuntamento l'8 marzo a Pila per la Fiaccolata di Carnevale [post_date] => 2025-03-04T11:38:28+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1741088308000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 485825 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_485828" align="alignright" width="300"] GNV Matteo Della Valle[/caption] Garantire un’esperienza di viaggio di alto livello in ogni istante del viaggio, a partire dalla prenotazione. Da tempo l’obiettivo di Grandi Navi Veloci è di rinnovare strumenti e servizi per supportare operatori del settore e viaggiatori. Per quanto riguarda il momento della prenotazione il nuovo sistema Gnv booking, grazie a funzionalità all’avanguardia, ottimizza la gestione delle prenotazioni e l’accesso alle informazioni, consentendo una maggiore efficienza. Per il cliente finale invece, da maggio 2024 è attivo il rinnovato programma fedeltà myGNV, che premia la continuità con vantaggi esclusivi. Il nuovo sistema di accumulo punti, applicato ad ogni acquisto di biglietto, permette ora di convertire i punti in un cashback del 20% da utilizzare nel viaggio successivo. Il programma ha riscosso un notevole successo, con un incremento del 69% degli iscritti a fine 2024 rispetto all’anno precedente. «E’un sistema tutto web based – spiega Matteo Della Valle chief commercial officer della compagnia - Ora ha tutte le funzionalità del vecchio e poi saranno apportate modifiche, in base alle richieste delle adv. Tra qualche mese, per esempio, le adv potranno riproteggere direttamente il passeggero; potranno fare allotment dei gruppi. Di volta in volta ci potranno essere variazioni, tutto per migliorare l’esperienza delle agenzie di viaggio». Gli investimenti proseguono a bordo, allo scopo di rinnovare sempre il cuore pulsante del business di Gnv, vale a dire i traghetti. Nello specifico il recente refitting ha interessato Excelsior, Fantastic, Rhapsody e Splendid. Tra le novità, spiccano i totem per ordini e pagamenti automatici con l’obiettivo di facilitare gli acquisti, l’adozione di antenne Starlink per un wi-fi potenziato e la creazione di “la piazza”, un ambiente comune dal sapore Mediterraneo dotato di ledwall e impianto audio capaci di creare un’atmosfera sempre diversa e adatta ad ogni momento della giornata. Inoltre, a bordo di Excellent ed Excelsior c’è ora una SPA completa. «Oltre alla costruzione di nuove navi – aggiunge Della Valle – siamo impegnati sul refitting che comporta un investimento di qualche milione di euro. Tutto per rendere più confortevole ed accogliente l’esperienza a bordo». La compagnia del gruppo Msc registra un buon andamento delle prenotazioni. «La nostra offerta – conclude Della Valle - è caratterizzata da un prodotto innovativo per tutti i target: 5 navi, delle quali 2 andranno in Sardegna e 3 in Marocco; due nuove navi per la Sicilia; l’ammiraglia Suprema per la Tunisia. Sulla Sardegna ogni giorno offriamo 2 mila cabine (+35% sul 2024) e sulla Sicilia il 15% di cabine in più al giorno rispetto all’anno scorso». [post_title] => Grandi Navi Veloci, focus su refitting e digital per rinnovare l’esperienza a bordo [post_date] => 2025-03-04T11:33:49+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1741088029000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 485819 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Esordio europeo per il gruppo maldiviano Atmosphere Core, che annuncia l'apertura di Borgo Monchiero Heritage nel cuore delle Langhe. La proprietà debutterà nel 2026 e nascerà della conversione di un monastero costruito nel 1773, oggi di proprietà di Franco Giampetruzzi e Gian Maria Debenedetti. Sarà la seconda struttura storica dell'offerta Heritage by Atmosphere. Borgo Monchiero diverrà una dimora di charme a tre piani in cima a una collina, con 19 suite e camere e una cappella privata, location ideale per celebrare cerimonie nuziali. Gli ospiti potranno inoltre cenare nel ristorante principale, che offrirà una cucina regionale. Un altro spazio per eventi intimi e privati, nonché piccoli gruppi sarà la sala capitolare sopraelevata. A disposizione pure un lounge bar e una terrazza con vista panoramica su colline e vigneti. L’area termale comprenderà una sauna, terapie a infrarossi e una cisterna in pietra restaurata trasformata in una jacuzzi privata. All'esterno, infine, si troverà un giardino panoramico con piscina, dove sarà anche possibile organizzare feste all'aperto con la famiglia e gli amici. “Mentre continuiamo a crescere e a coltivare relazioni con partner globali volte all'espansione, nell'ultimo anno abbiamo stretto rapporti con diverse aziende europee - spiega il managing director del gruppo Atmosphere Core, Salil Panigrahi -. In Italia, in particolare, l’azienda Bottega ha arricchito recentemente il nostro wine program. Queste importanti collaborazioni hanno portato l'Italia all’interno di Atmosphere Core e viceversa. Ora attendiamo con ansia il lancio della nostra prima destinazione in Europa”. Atmosphere Core vanta attualmente un portfolio di nove resort alle Maldive e una serie di proprietà in pipeline in Sri Lanka e in India. [post_title] => La prima volta di un gruppo maldiviano in Europa. Atmosphere Core apre Borgo Monchiero [post_date] => 2025-03-04T11:08:18+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1741086498000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 485767 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Come anticipato a fine anno, ha aperto i propri battenti il nuovo indirizzi capitolino di Pacini Group: dopo due anni di intensi lavoro The Goethe Hotel nasce dalla completa ristrutturazione di un antico palazzo posto a Passeggiata di Ripetta, tra piazza del Popolo e l’Ara Pacis, la cui proprietà è la compagnia assicuratrice S2C. Ispirato all’eredità intellettuale e artistica di Johann Wolfgang von Goethe, la struttura mira a riportare in vita il fascino dei Grand Tour ottocenteschi, grazie all'0pera del project management team di Pacini Group, in collaborazione con lo studio Chiara Caberlon di Milano e l’architetto Claudia Benzi. Le 27 camere e suite omaggiano dunque i viaggiatori romantici: qui il velluto è predominante, con cromie differenti che si adattano all’ambiente. In ognuna l’ospite troverà uno scrittoio e l’atmosfera giusta per poter vivere il proprio personalissimo grand tour. Nella hall gli ospiti vengono invece accolti dalla Libreria Infinita: una libreria circolare, installazione permanente pensata per rendere omaggio alla cultura e alla curiosità. Lo spazio include anche opere d’arte e oggetti che rimandano a Goethe, tra cui un binocolo dell’Ottocento, una fiaschetta da viaggiatore e quadri che lo ritraggono. Da qui si aprono le aree comuni con salotti conviviali. Tanti sono i dettagli da scoprire come bauli vintage, che diventano minibar o armadi che aprendoli regalano all’ospite scorci di opere d’arte e oggetti che ricordano la wunderkammer. Il ristorante e lounge bar Affinity – Kitchen & Alchemy parla poi di connessioni tra ingredienti, per un viaggio di gusto dedicato alla tradizione italiana, fatta di materie prime e prodotti locali. All’interno del The Goethe Hotel c’è anche una spa con sauna e bagno turco, che attinge il proprio stile di design dall’altra parte del Mediterraneo con atmosfere più esotiche e lontane. The Goethe Hotel è parte del circuito Small Luxury Hotels of the World. [post_title] => Apre a Roma The Goethe Hotel: nuovo indirizzo Pacini Group [post_date] => 2025-03-03T12:27:08+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1741004828000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 485612 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un nuovo marchio upper midscale per destinazioni secondarie e terziarie, pensato soprattutto per progetti di conversione ma adatto anche a operazioni greenfield. L'offerta Hyatt Select includerà soprattutto proprietà di dimensioni comprese tra le 70 e le 200 camere. Stando al gruppo Usa, il brand si baserà su un modello operativo lean, appositamente disegnato per ridurre i costi del lavoro, pur mantenendo adeguati standard di servizio. Gli hotel Hyatt Select offriranno la colazione inclusa nella tariffa camera, un market self-service attivo 24/7 gestito da operatori esterni e stanze tutte dotate di connessione Internet ad alta velocità e spazi di lavoro. Il marchio si focalizzerà inizialmente sul Nord America, per poi espandersi anche in altre aree del mondo. Il suo concept è complementare a quello upper-midscale extended-stay Hyatt Studios, la cui prima proprietà è stata inaugurata a Mobile, Alabama, lo scorso 18 febbraio. [post_title] => Arriva Hyatt Select, nuovo brand upper midscale per destinazioni secondarie e terziarie [post_date] => 2025-02-27T14:20:34+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1740666034000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "adalte completa lintegrazione con rsv by svb lab" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":49,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1125,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"485946","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_485947\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Ilaria Dei con il presidente Eid Nawafleh[/caption]\r

\r

Con sede a Petra dal 1992, Jordan Travel è una dmc affermata e ben conosciuta: \"Siamo la vostra famiglia in Giordania. Così ci piace definirci - spiega la manager della dmc, Ilaria Dei -. Siamo molto attenti ai dettagli e alle necessità dei nostri clienti. Ogni viaggiatore ha una storia a sé, un budget e delle aspettative: noi ci occupiamo di approfondire e di individuare le opportunità con una pre-programmazione, al fine di comprendere e soddisfare al meglio le esigenze di ognuno, offrendo ottimi servizi, itinerari di grande interesse e peculiarità\".\r

\r

L'aspettativa per il 2025 di Jordan Travel è quella di tornare ai risultati del periodo pre-Covid: \"L'andamento di questi primi mesi dell'anno ci fa ben sperare. Confidiamo anche sugli sviluppi al momento positivi della situazione mediorientale. Voglio ribadire che la Giordania, nonostante le tensioni dei territori vicini, è un paese sicuro che offre al visitatore un'esperienza unica e ricca in tutte le sue sfaccettature.\r

\r

Tra le novità, dal prossimo 1° di aprile, lo spettacolo di Petra by night sarà effettuato dalla domenica al giovedì, \"praticamente quasi tutti giorni al costo di 30 euro a persona: si potrà ammirare uno spettacolo serale veramente unico nel suo genere - conclude Ilaria Dei -. Il percorso, interamente illuminato da candele, inizia dall'entrata principale fino al tesoro, dove si conclude con uno spettacolo di luci e suoni, si apprezza la musica dello strumento tipico Rababa e, in un'atmosfera straordinaria, si può degustare una tazza di tè beduino\".\r

\r

di Quirino Falessi","post_title":"Jordan Travel: nel 2025 torneremo ai livelli pre-Covid","post_date":"2025-03-05T14:23:02+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1741184582000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"485940","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"In concomitanza con la fusione con Partner Solution, Rsv by Svb Lab ha completato anche la propria integrazione nel sistema Adalte: \"Rispetto al passato - spiega il ceo della stessa Adalte, Davide Galleri - i nuovi buyer che cominciano a lavorare con noi hanno tempistiche più pressanti per ciò che riguarda la messa online dei loro prodotti. A questa necessità rispondiamo anche grazie al lavoro svolto dai nostri partner tecnologici ai quali, da questo mese, si aggiunge pure Rsv per il mercato italiano\".\r

\r

“Collaborare con Adalte rappresenta per noi un grande valore aggiunto, soprattutto per la vendita dei tour in tutto il mondo - aggiunge Alessandro Scotto, head of business Strategy di Rsv by Svb Lab -. La loro piattaforma si integra perfettamente con i nostri sistemi di booking engine, semplificando la gestione delle prenotazioni e ottimizzando il lavoro quotidiano dei nostri clienti. Inoltre, questa integrazione arricchisce ulteriormente la nostra piattaforma, che già include diversi motori di prenotazione per servizi turistici come hotel, voli e altri prodotti di viaggio. Grazie a questo ecosistema completo, i nostri partner possono ora offrire un’esperienza di prenotazione ancora più fluida ed efficiente, con un’ampia gamma di soluzioni a portata di mano. Adalte verrà presto integrato anche nel nostro sistema semplificato Allin360: una soluzione pensata per offrire alle agenzie di viaggio un tool completo e performante a un prezzo competitivo. Questo permetterà alle adv di accedere facilmente a un’ampia gamma di tour e pacchetti, mantenendo un’interfaccia intuitiva e una gestione ottimizzata delle prenotazioni\".","post_title":"Adalte completa l'integrazione con Rsv by Svb Lab","post_date":"2025-03-05T12:44:16+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1741178656000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"485891","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Le migliori tariffe sul mercato italiano fino al prossimo 31 ottobre per la struttura maldiviana del gruppo Cenizaro Hotels & Resorts sull’isola di Falhumaafushi. E' il cuore dell'accordo appena siglato tra la divisione tour operating di CartOrange e il resort a 5 stelle The Residence Maldives, situato a circa 360 chilometri in direzione sud da Male e raggiungibile con un volo di 50 minuti, oltre a meno di dieci minuti di barca.\r

\r

La proprietà dispone di 94 ville, sette ristoranti, due spa by Clarins, un diving center Padi e un kids club. La partnership permetterà inoltre a CartOrtange di offrire servizi ad hoc agli ospiti: all’arrivo sull’isola il check-in personalizzato e una lettera di benvenuto in camera. Previsti poi un cadeau speciale e una Dolphin Cruise gratuita per due persone in qualsiasi momento del soggiorno. In caso di disponibilità, è fra l’altro possibile godere di un upgrade dell’abitazione assegnata: accanto alle beach villas, al The Residence Maldives sono presenti beach pool villas da una o due stanze da letto, così come water e deluxe water pool villas.\r

\r

“L’accordo con il The Residence at Falhumaafushi è strategico per supportare il nostro sviluppo sulla destinazione, oltre a inaugurare la collezione CartOrange Signature caratterizzata da plus e da elementi di personalizzazione - spiega il responsabile tour operator CartOrange, Claudio Asborno -. Le experience CartOrange Signature intendono in particolare rappresentare qualità, rispetto per l'ambiente e il desiderio di trasformare un viaggio in una storia da raccontare. I feedback dei clienti e dei consulenti che hanno già vissuto un'esperienza diretta al Falhumaafushi rafforzano peraltro la nostra convinzione di avere fatto la scelta giusta”.\r

\r

[gallery ids=\"485905,485906,485907\"]","post_title":"L'accordo con il The Residence Maldives segna la nascita della linea CartOrange Signature","post_date":"2025-03-05T10:42:32+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1741171352000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"485839","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Andres Spitzer è il nuovo chief product officer di Civitatis. Nel suo nuovo ruolo, si concentrerà sull'efficientamento della scalabilità, sull'espansione della crescita b2b e b2c e sul miglioramento dell'esperienza del cliente. Spitzer entra in Civitatis da Amazon, dove ha ricoperto il ruolo di head of product & engineering per Amazon Business, guidando i product manager e supervisionando lo sviluppo strategico del prodotto. Prima di entrare in Amazon, è stato imprenditore, fondando una software house nel 2001 e co-fondando Bluemove, una startup di car-sharing acquisita poi da Europcar nel 2012.\r

\r

La sua nomina arriva in un momento cruciale per Civitatis, a seguito dell'investimento da 50 milioni di dollari da parte di Vitruvian Partners, annunciato a giugno per alimentare l'espansione e l'obiettivo di crescita del 40% delle vendite per il 2025. Sotto la guida di Spitzer, Civitatis mira quindi a sviluppare ulteriormente il suo ecosistema b2b, concentrandosi sul rafforzamento delle partnership con agenzie di viaggio, hotel, affiliati, Ota e rivenditori. Il miglioramento dei canali di distribuzione, come le Api, i pannelli delle agenzie e le integrazioni dirette, sarà un obiettivo chiave per ottimizzare la connettività e l'efficienza operativa.\r

\r

“Il settore delle attività è intrinsecamente complesso e frammentato, con ogni prodotto che presenta sfide operative uniche - sottolinea lo stesso Spitzer -. In Civitatis puntiamo a semplificare questa complessità attraverso tecnologie scalabili, garantendo esperienze senza soluzione di continuità sia per i clienti b2c, sia per i partner b2b\".","post_title":"Andres Spitzer nuovo chief product officer di Civitatis","post_date":"2025-03-04T12:21:22+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1741090882000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"485788","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Appuntamento a Pila l’8 marzo con uno degli eventi più suggestivi della stagione invernale: la Fiaccolata di Carnevale che prenderà il via alle 16.00 presso la baita in quota Hermitage, punto di ritrovo dove i partecipanti potranno prepararsi per l'evento mascherato e divertirsi con il dj set di Dea Service.\r

\r

«La Fiaccolata di Carnevale rappresenta uno dei momenti più attesi della nostra stagione invernale - commenta Felice Piccolo, presidente del Consorzio Espace de Pila -. È un'occasione unica per vivere la montagna in modo diverso, unendo la tradizione dello sci alla festa più colorata dell'anno».\r

\r

Durante la giornata, sulle piste, sarà possibile incontrare gli Arlecchini di Gressan e scattare un selfie con loro. A partire dalle ore 14:00 il costo dello skipass sarà di 25 euro. Il momento clou della serata inizierà alle 18.30, quando i maestri delle scuole di sci, Evolution e Pila, in collaborazione con Pila Spa, guideranno i bambini in una discesa che illuminerà le piste con centinaia di fiaccole, creando un serpentone luminoso visibile da tutta la valle. Alle 19,30 partirà la fiaccolata degli adulti.\r

\r

I partecipanti potranno concludere la serata con una cena in quota o nei ristoranti a valle, mentre la cabinovia rimarrà in funzione fino alle 23.00.\r

\r

I festeggiamenti di Carnevale a Pila non si limitano alla fiaccolata dell'8 marzo ma si interessano l'intera settimana in corso.","post_title":"Valle d'Aosta: appuntamento l'8 marzo a Pila per la Fiaccolata di Carnevale","post_date":"2025-03-04T11:38:28+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1741088308000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"485825","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_485828\" align=\"alignright\" width=\"300\"] GNV Matteo Della Valle[/caption]\r

\r

Garantire un’esperienza di viaggio di alto livello in ogni istante del viaggio, a partire dalla prenotazione.\r

\r

Da tempo l’obiettivo di Grandi Navi Veloci è di rinnovare strumenti e servizi per supportare operatori del settore e viaggiatori.\r

\r

Per quanto riguarda il momento della prenotazione il nuovo sistema Gnv booking, grazie a funzionalità all’avanguardia, ottimizza la gestione delle prenotazioni e l’accesso alle informazioni, consentendo una maggiore efficienza.\r

\r

Per il cliente finale invece, da maggio 2024 è attivo il rinnovato programma fedeltà myGNV, che premia la continuità con vantaggi esclusivi. Il nuovo sistema di accumulo punti, applicato ad ogni acquisto di biglietto, permette ora di convertire i punti in un cashback del 20% da utilizzare nel viaggio successivo. Il programma ha riscosso un notevole successo, con un incremento del 69% degli iscritti a fine 2024 rispetto all’anno precedente.\r

\r

«E’un sistema tutto web based – spiega Matteo Della Valle chief commercial officer della compagnia - Ora ha tutte le funzionalità del vecchio e poi saranno apportate modifiche, in base alle richieste delle adv. Tra qualche mese, per esempio, le adv potranno riproteggere direttamente il passeggero; potranno fare allotment dei gruppi. Di volta in volta ci potranno essere variazioni, tutto per migliorare l’esperienza delle agenzie di viaggio».\r

\r

Gli investimenti proseguono a bordo, allo scopo di rinnovare sempre il cuore pulsante del business di Gnv, vale a dire i traghetti. Nello specifico il recente refitting ha interessato Excelsior, Fantastic, Rhapsody e Splendid.\r

\r

Tra le novità, spiccano i totem per ordini e pagamenti automatici con l’obiettivo di facilitare gli acquisti, l’adozione di antenne Starlink per un wi-fi potenziato e la creazione di “la piazza”, un ambiente comune dal sapore Mediterraneo dotato di ledwall e impianto audio capaci di creare un’atmosfera sempre diversa e adatta ad ogni momento della giornata. Inoltre, a bordo di Excellent ed Excelsior c’è ora una SPA completa.\r

\r

«Oltre alla costruzione di nuove navi – aggiunge Della Valle – siamo impegnati sul refitting che comporta un investimento di qualche milione di euro. Tutto per rendere più confortevole ed accogliente l’esperienza a bordo».\r

\r

La compagnia del gruppo Msc registra un buon andamento delle prenotazioni. «La nostra offerta – conclude Della Valle - è caratterizzata da un prodotto innovativo per tutti i target: 5 navi, delle quali 2 andranno in Sardegna e 3 in Marocco; due nuove navi per la Sicilia; l’ammiraglia Suprema per la Tunisia. Sulla Sardegna ogni giorno offriamo 2 mila cabine (+35% sul 2024) e sulla Sicilia il 15% di cabine in più al giorno rispetto all’anno scorso».\r

\r

\r

\r

","post_title":"Grandi Navi Veloci, focus su refitting e digital per rinnovare l’esperienza a bordo","post_date":"2025-03-04T11:33:49+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1741088029000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"485819","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Esordio europeo per il gruppo maldiviano Atmosphere Core, che annuncia l'apertura di Borgo Monchiero Heritage nel cuore delle Langhe. La proprietà debutterà nel 2026 e nascerà della conversione di un monastero costruito nel 1773, oggi di proprietà di Franco Giampetruzzi e Gian Maria Debenedetti. Sarà la seconda struttura storica dell'offerta Heritage by Atmosphere.\r

\r

Borgo Monchiero diverrà una dimora di charme a tre piani in cima a una collina, con 19 suite e camere e una cappella privata, location ideale per celebrare cerimonie nuziali. Gli ospiti potranno inoltre cenare nel ristorante principale, che offrirà una cucina regionale. Un altro spazio per eventi intimi e privati, nonché piccoli gruppi sarà la sala capitolare sopraelevata. A disposizione pure un lounge bar e una terrazza con vista panoramica su colline e vigneti. L’area termale comprenderà una sauna, terapie a infrarossi e una cisterna in pietra restaurata trasformata in una jacuzzi privata. All'esterno, infine, si troverà un giardino panoramico con piscina, dove sarà anche possibile organizzare feste all'aperto con la famiglia e gli amici.\r

\r

“Mentre continuiamo a crescere e a coltivare relazioni con partner globali volte all'espansione, nell'ultimo anno abbiamo stretto rapporti con diverse aziende europee - spiega il managing director del gruppo Atmosphere Core, Salil Panigrahi -. In Italia, in particolare, l’azienda Bottega ha arricchito recentemente il nostro wine program. Queste importanti collaborazioni hanno portato l'Italia all’interno di Atmosphere Core e viceversa. Ora attendiamo con ansia il lancio della nostra prima destinazione in Europa”. Atmosphere Core vanta attualmente un portfolio di nove resort alle Maldive e una serie di proprietà in pipeline in Sri Lanka e in India.","post_title":"La prima volta di un gruppo maldiviano in Europa. Atmosphere Core apre Borgo Monchiero","post_date":"2025-03-04T11:08:18+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1741086498000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"485767","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Come anticipato a fine anno, ha aperto i propri battenti il nuovo indirizzi capitolino di Pacini Group: dopo due anni di intensi lavoro The Goethe Hotel nasce dalla completa ristrutturazione di un antico palazzo posto a Passeggiata di Ripetta, tra piazza del Popolo e l’Ara Pacis, la cui proprietà è la compagnia assicuratrice S2C.\r

\r

Ispirato all’eredità intellettuale e artistica di Johann Wolfgang von Goethe, la struttura mira a riportare in vita il fascino dei Grand Tour ottocenteschi, grazie all'0pera del project management team di Pacini Group, in collaborazione con lo studio Chiara Caberlon di Milano e l’architetto Claudia Benzi.\r

\r

Le 27 camere e suite omaggiano dunque i viaggiatori romantici: qui il velluto è predominante, con cromie differenti che si adattano all’ambiente. In ognuna l’ospite troverà uno scrittoio e l’atmosfera giusta per poter vivere il proprio personalissimo grand tour.\r

\r

Nella hall gli ospiti vengono invece accolti dalla Libreria Infinita: una libreria circolare, installazione permanente pensata per rendere omaggio alla cultura e alla curiosità. Lo spazio include anche opere d’arte e oggetti che rimandano a Goethe, tra cui un binocolo dell’Ottocento, una fiaschetta da viaggiatore e quadri che lo ritraggono.\r

\r

Da qui si aprono le aree comuni con salotti conviviali. Tanti sono i dettagli da scoprire come bauli vintage, che diventano minibar o armadi che aprendoli regalano all’ospite scorci di opere d’arte e oggetti che ricordano la wunderkammer.\r

\r

Il ristorante e lounge bar Affinity – Kitchen & Alchemy parla poi di connessioni tra ingredienti, per un viaggio di gusto dedicato alla tradizione italiana, fatta di materie prime e prodotti locali. All’interno del The Goethe Hotel c’è anche una spa con sauna e bagno turco, che attinge il proprio stile di design dall’altra parte del Mediterraneo con atmosfere più esotiche e lontane. The Goethe Hotel è parte del circuito Small Luxury Hotels of the World.","post_title":"Apre a Roma The Goethe Hotel: nuovo indirizzo Pacini Group","post_date":"2025-03-03T12:27:08+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1741004828000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"485612","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un nuovo marchio upper midscale per destinazioni secondarie e terziarie, pensato soprattutto per progetti di conversione ma adatto anche a operazioni greenfield. L'offerta Hyatt Select includerà soprattutto proprietà di dimensioni comprese tra le 70 e le 200 camere. Stando al gruppo Usa, il brand si baserà su un modello operativo lean, appositamente disegnato per ridurre i costi del lavoro, pur mantenendo adeguati standard di servizio.\r

\r

Gli hotel Hyatt Select offriranno la colazione inclusa nella tariffa camera, un market self-service attivo 24/7 gestito da operatori esterni e stanze tutte dotate di connessione Internet ad alta velocità e spazi di lavoro. Il marchio si focalizzerà inizialmente sul Nord America, per poi espandersi anche in altre aree del mondo. Il suo concept è complementare a quello upper-midscale extended-stay Hyatt Studios, la cui prima proprietà è stata inaugurata a Mobile, Alabama, lo scorso 18 febbraio.","post_title":"Arriva Hyatt Select, nuovo brand upper midscale per destinazioni secondarie e terziarie","post_date":"2025-02-27T14:20:34+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1740666034000]}]}}