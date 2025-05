Il parco acquatico Acquaworld lancia la laguna di 800 mq Blue Paradise L’estate 2025 si annuncia più tropicale e sorprendente che mai con l’apertura di Blue Paradise, la nuova laguna esterna di 800 mq di Acquaworld, l’unico parco acquatico indoor & outdoor d’Italia, situato a pochi minuti da Monza, Milano e Bergamo. Blue Paradise rappresenta la più grande novità dell’anno per Acquaworld e va ad ampliare significativamente l’area Tiki Bay, aumentando così l’estensione della spiaggia con sabbia bianca finissima e incrementando la distesa di ombrelloni in paglia in perfetto stile tropicale. Una vera e propria oasi di relax e benessere, immersa in un’atmosfera esotica, ma a portata di metropolitana. Con questa nuova area, Acquaworld arricchisce ulteriormente la propria offerta: oltre agli iconici acquascivoli per tutte le età, ai playground acquatici per i più piccoli, a punti ristoro tematizzati e le nuove aree picnic dedicate, ora gli ospiti potranno vivere momenti di puro relax rinfrescandosi tra le acque cristalline della nuova laguna oppure godersi le cabanas di paglia private con idromassaggio, o distendendosi su eleganti letti balinesi di coppia, pensati per chi desidera un’esperienza esclusiva e raffinata. Grazie ai continui investimenti, Acquaworld ogni anno diventa il punto di riferimento anche estivo della Lombardia grazie alle numerose attività acquatiche, agli ampissimi spazi e alle attrazioni per tutti i visitatori. “Con Blue Paradise vogliamo offrire ai nostri ospiti un angolo di paradiso tropicale, senza bisogno di salire su un aereo”, dichiara Guido Zucchi, AD di Acquaworld. “È una risposta concreta alla crescente domanda di spazi accoglienti, ampi e di qualità, dove vivere l’estate all’insegna del relax, del divertimento e della bellezza, a pochi minuti da casa.” Acquaworld rafforza il proprio ruolo di destinazione leader per il tempo libero in Lombardia e nel Nord Italia, offrendo un mix unico tra avventura acquatica e benessere esotico Condividi

