Aci blueteam: appuntamento a Monza a settembre per il secondo “GP Travel Club” Appuntamento a Monza, dal 1 al 3 settembre prossimi, per il “GP Travel Club” targato Aci blueteam: per il secondo anno l’evento di punta dell’azienda dedicato ai Top Client si svolgerà in parallelo al Gran Premio d’Italia di Formula 1. Un’occasione di incontro e condivisione che nel 2023 porta con sé due novità: la durata, poiché al posto di tenersi in una sola giornata, come nel 2022, le attività si svolgeranno per tutti e tre i giorni della gara automobilista; la location, una delle storiche torrette a tre piani situata a ridosso della prima variante; uno spazio esclusivo con area esterna dedicata, che sovrasta la pista e ne garantisce una visibilità unica. Il primo giorno del GP Travel Club sarà dedicato allo Staff Aci blueteam, con attività di condivisione interna per poi assistere insieme alle prove libere della competizione. Partner di questa giornata di apertura: Air China, Sabre e Bwh Hotels Italia per i marchi WorldHotels, Best Western e SureStay. Il secondo e terzo giorno saranno, invece, riservati ai Top Client della Travel Management Company, che potranno accedere a servizi esclusivi. Nelle giornate si prevedono momenti di scambio e confronto, per poi immergersi nell’adrenalinica atmosfera delle prove e della gara ufficiale. Silver Sponsor dell’evento saranno: Air France, Klm e Delta Airlines per il sabato 2 settembre e Turkish Airlines la domenica 3; mentre LimoLane, piattaforma di servizio di noleggio auto con conducente, sarà l’unico Golden sponsor, presente in entrambe le due giornate. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 450639 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Chris Thompson lascerà la carica di presidente e ceo di Brand Usa, a partire dal 31 maggio 2024, per dedicarsi alla vita privata. È dunque in corso la ricerca di una nuova figura, che possa costruire sull'eredità di Thompson e continuare a far progredire l'organizzazione. Il board of directors lavorerà a stretto contatto con una società di ricerca esecutiva per individuare un candidato con le competenze, la visione e la passione necessarie per promuovere gli Stati Uniti come destinazione turistica globale. Sotto la guida di Thompson Brand Usa ha raggiunto traguardi notevoli, tra cui l'incremento delle visite internazionali e maggiore consapevolezza a livello globale delle diverse offerte del Paese. La sua dedizione nella promozione di partnership con gli stakeholder del settore, le agenzie governative e le organizzazioni internazionali ha rafforzato la posizione dell'organizzazione come leader globale nel marketing delle destinazioni. "Sotto la guida strategica di Chris, il team di Brand Usa ha mantenuto gli Stati Uniti come la destinazione di viaggio preferita nel mondo - ha dichiarato Todd Davidson, chair of the Brand Usa Board e ceo di Travel Oregon -. L'integrità, la tenacia, la passione di Chris e la sua fiducia nel potere dell’industria dei viaggi e del turismo di portare prosperità a tutti i cittadini, hanno alimentato il progresso del settore negli Stati Uniti e hanno creato una base organizzativa di innovazione, resilienza e fiducia nel futuro. Tutti noi gli auguriamo il meglio per il suo pensionamento". [post_title] => Cambio al vertice di Brand Usa: nel 2024 Thompson lascerà la carica di presidente e ceo [post_date] => 2023-08-01T12:19:32+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1690892372000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 450633 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Appuntamento a Monza, dal 1 al 3 settembre prossimi, per il “GP Travel Club” targato Aci blueteam: per il secondo anno l’evento di punta dell’azienda dedicato ai Top Client si svolgerà in parallelo al Gran Premio d’Italia di Formula 1. Un’occasione di incontro e condivisione che nel 2023 porta con sé due novità: la durata, poiché al posto di tenersi in una sola giornata, come nel 2022, le attività si svolgeranno per tutti e tre i giorni della gara automobilista; la location, una delle storiche torrette a tre piani situata a ridosso della prima variante; uno spazio esclusivo con area esterna dedicata, che sovrasta la pista e ne garantisce una visibilità unica. Il primo giorno del GP Travel Club sarà dedicato allo Staff Aci blueteam, con attività di condivisione interna per poi assistere insieme alle prove libere della competizione. Partner di questa giornata di apertura: Air China, Sabre e Bwh Hotels Italia per i marchi WorldHotels, Best Western e SureStay. Il secondo e terzo giorno saranno, invece, riservati ai Top Client della Travel Management Company, che potranno accedere a servizi esclusivi. Nelle giornate si prevedono momenti di scambio e confronto, per poi immergersi nell’adrenalinica atmosfera delle prove e della gara ufficiale. Silver Sponsor dell’evento saranno: Air France, Klm e Delta Airlines per il sabato 2 settembre e Turkish Airlines la domenica 3; mentre LimoLane, piattaforma di servizio di noleggio auto con conducente, sarà l’unico Golden sponsor, presente in entrambe le due giornate. [post_title] => Aci blueteam: appuntamento a Monza a settembre per il secondo "GP Travel Club" [post_date] => 2023-08-01T11:57:39+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1690891059000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 450628 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La prima struttura a 5 stelle debutta nel gruppo Familienhotels Südtirol con l'ingresso del Familiamus, hotel situato a Rio Pusteria, sull’altopiano di Maranza, in una posizione che offre una vista panoramica che spazia dal massiccio dello Sciliar fino alla Rocca dei Baranci. Aperto a dicembre 2022, l'albergo - il ventiquattresimo del gruppo - conta 70 camere familiari eleganti e spaziose con letti oversize e tutti i comfort di un hotel di lusso: Familiamus è un luogo dove bambini e ragazzi possono scoprire i propri talenti, cimentarsi in nuove avventure nella natura e imparare a prendersi cura degli animali, ma soprattutto dove le famiglie possono passare insieme del tempo di qualità tra escursioni nella natura, rafting, lama-trekking, giochi di squadra e attività creative nel Magolix Club e tanto divertimento nelle piscine con scivoli, creando nuovi bellissimi ricordi di cui fare tesoro. La formazione pedagogica del team Familiamus, in linea con gli standard del gruppo Familienhotels Südtirol che specializza gli operatori attraverso corsi ed esperienze mirate, garantisce un’assistenza qualificata e programmi di attività ludico-educative pensate attentamente per essere adatte alle diverse fasce di età. [post_title] => Familienhotels Südtirol: primo 5 stelle del gruppo con l'ingresso del Familiamus di Rio Pusteria [post_date] => 2023-08-01T11:34:58+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1690889698000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 450614 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Una stagione nel segno degli eventi per la Giordania, già meta prediletta delle scelte dei turisti italiani. Due, in particolare, le date da segnare in calendario, quando artisti di fama internazionale si esibiranno in due dei luoghi più famosi e scenografici del Paese: venerdì 15 settembre, con Il Volo che si esibirà al Petra Cultural Village nel sito patrimonio Unesco; a seguire, il gruppo di danza irlandese Riverdance che il 21, 22 e 23 settembre celebrerà il suo 25° anniversario con un'esibizione al Teatro Romano di Amman. Il Petra Cultural Village, situato a Beidha, tre chilometri a nord di Petra, vicino alla Piccola Petra, offre un’ambientazione unica con la sua antica architettura scavata nella roccia e uno splendido ambiente naturale. Mentre il pubblico si immerge in questa straordinaria atmosfera, verrà trasportato in un mondo in cui la musica del trio Il Volo incontra la storia. L’evento fa parte della rassegna "Rose City Nights", una serie di spettacoli culturali e musicali che si svolgono durante tutto l'anno al Petra Cultural Village, organizzato da Petra Development and Tourism Region Authority e Jordan Tourism Board in collaborazione con Friends of Jordan Festivals. Una delle produzioni di intrattenimento dal vivo di maggior successo e durata, Riverdance continua ad affascinare il pubblico di tutto il mondo con la sua miscela di danza tradizionale irlandese e coreografia contemporanea. Lo spettacolo sarà ulteriormente potenziato dalla scenografica ambientazione nel Teatro Romano di Amman, grandioso edificio del II secolo d.C. con seimila posti a sedere, che sorge vicino all’antico foro romano della capitale giordana, ai piedi della Cittadella. L'intenzione è quella di celebrare le immagini e i suoni della Giordania, confezionati in un'esperienza di intrattenimento coinvolgente, per veicolare il Regno Hashemita come destinazione turistica, culturale ed economica di livello internazionale. Inoltre, attraverso questi progetti si sostengono le comunità e si rivitalizzano le economie creando opportunità di lavoro nei luoghi degli eventi e nelle aree circostanti. [post_title] => La Giordania scommette sugli eventi: da Petra ad Amman con Il Volo e Riverdance [post_date] => 2023-08-01T10:47:31+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1690886851000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 450609 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Traffico passeggeri in crescita del 28,3% in Europa nella prima metà del 2023 rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Ed è il traffico internazionale (+32,2%) ad aumentare ad una velocità doppia rispetto a quello domestico (+16,6%), così come rilevato dall'ultimo report targato Aci Europe. Un trend che potrebbe però cambiare direzione, a chiusura della stagione estiva. Il volume dei passeggeri si è attestato al -7,7% nel primo semestre rispetto ai livelli 2019, “in costante miglioramento nel periodo, passando dal -11% di gennaio al -5,9% di giugno”. A giugno, la migliore performance di traffico passeggeri nel mercato Ue+ è stata registrata dagli aeroporti di Grecia (+14,2%), Islanda (+9,3%), Lussemburgo (+8,7%), Portogallo (+8,1%) e Polonia (+6,3%) . Al contrario, gli aeroporti in Finlandia (-32,2%), Slovenia (-31,9%), Germania (-21,7%), Bulgaria (-20,5%) e Svezia (-18,8%) sono rimasti ben al di sotto dei livelli pre-pandemia. Bene la performance dell'Italia Aci Europe evidenzia che tra i mercati più importanti, gli aeroporti italiani (+1,9%) hanno registrato i migliori risultati, seguiti da quelli di Spagna (-2,8%), Regno Unito (-6%) e Francia (-8,3%). Passando al resto d'Europa, la migliore performance di traffico passeggeri nel mese di giugno è stata registrata dagli aeroporti dell'Albania (+114,6%), sostenuti dall'espansione dei vettori ultra low cost – seguiti da quelli dell'Uzbekistan (+91,7%), dell'Armenia (+ 87,6%), e Kazakhstan (+43,6%) “che ha beneficiato del traffico russo che si è allontanato dal mercato UE+”. Allo stesso tempo, gli aeroporti in Turchia (+0,6%) e Russia (+0,4%) hanno registrato una piena ripresa. “Il traffico passeggeri è rimbalzato negli ultimi sei mesi, avvicinandosi sempre di più a una ripresa completa - ha commentato Olivier Jankovec, direttore generale di Aci Europe -. Tuttavia, il 2023 non è il 2019. Le prestazioni variano ampiamente tra i mercati nazionali e i volumi rimangono al di sotto dei livelli pre-pandemia per oltre la metà (52%) degli aeroporti europei. Oltre all'impatto duraturo della guerra in Ucraina su alcuni mercati, ciò è in gran parte dovuto a modelli di ripresa che sono diventati strutturali. Questi includono l'imponente ma selettiva espansione dei vettori ultra-low-cost e il relativo declino dei vettori full-service, nonché l'importanza della domanda leisure e VFR, nonché lo spostamento di una parte del traffico domestico verso altri modi di trasporto trasporto". Finora, la domanda è rimasta "estremamente resiliente di fronte alle persistenti pressioni inflazionistiche e agli aumenti record delle tariffe aeree da inizio anno", ha aggiunto il leader. Ma, guardando avanti e oltre il picco dei mesi estivi, “vediamo significativi rischi al ribasso e molta incertezza". [post_title] => Il traffico passeggeri in Europa cresce a doppia cifra. Le incertezze del futuro [post_date] => 2023-08-01T10:14:34+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1690884874000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 450604 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_400146" align="alignright" width="300"] La Crystal Serenity[/caption] Progetti di espansione per Crystal Cruises che aggiungerà quattro nuove navi alla flotta, che attualmente ne conta due, entro il 2029. A dare l'annuncio è stata la ceo di Abercrombie & Kent Travel Group, Cristina Levis, a bordo di Crystal Serenity, in 'navigazione prova' da Venezia a Marsiglia. Crystal aggiungerà due classiche navi oceaniche e due navi da crociera di spedizione. Levis ha affermato che la società sta lavorando con consulenti, istituti di credito e agenti di credito all'esportazione per firmare un memorandum di accordo con due cantieri navali. "Il nostro obiettivo è avere quattro nuove costruzioni entro la fine del 2029. Ci stiamo dividendo tra le ristrutturazioni e le nuove costruzioni, nell'intento di iniziare la costruzione di una nave da spedizione e di una nave classica entro il secondo trimestre del prossimo anno". Le navi da spedizione ospiteranno circa 220 passeggeri mentre le navi classiche avranno una capacità di 650 ospiti. A&K Travel dopo aver acquisito Crystal Symphony e Crystal Serenity, ha investito in importanti lavori di ristrutturazione per entrambe le navi. L'obiettivo dell'azienda era quello di rinnovarle mantenendo i tratti distintivi di ciò che ha reso gli ospiti fidelizzati a Crystal nel corso degli anni: cucina raffinata, ampie suite con servizio di maggiordomo e una sensazione di casa a bordo. La Crystal Symphony debutterà il prossimo 1° settembre, salpando dal porto di Atene. "Abbiamo ambiziosi piani di crescita per Crystal e siamo orgogliosi di ciò che abbiamo realizzato con il rilancio di Crystal Serenity e Crystal Symphony in poco meno di un anno dall'acquisto del marchio - ha sottolineato Levis -. Ora siamo entusiasti di annunciare formalmente che aumenteremo la nostra flotta e continueremo a offrire le esperienze di crociera più eccezionali del settore". [post_title] => Piani di espansione per Crystal Cruises: quattro nuove navi entro il 2029 [post_date] => 2023-08-01T09:50:37+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1690883437000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 450585 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Jet2.com amplia il network dell'estate 2024 con il lancio di tre nuove rotte tra cui una in Italia e precisamente la Glasgow-Verona; le altre due novità sono previste da Birmingham per Tivat (Montenegro) e Lesbo. In questo modo salgono a oltre 400 le rotte servite da 11 aeroporti del Regno Unito per la summer del prossimo anno, per un totale di più di 17 milioni di posti in vendita. Verona e tutta l'area del lago di Garda saranno raggiungibili da Glasgow con un volo stagionale operativo dall'8 maggio al 25 settembre, con una frequenza alla settimana, il mercoledì. La tratta per Tivat sarà operativa dal 2 maggio al 31 ottobre con un volo settimanale, il giovedì, dal 2 maggio, cui si aggiungerà un altro collegamento (lunedì) dal 1° luglio. Con Birmingham salgono a tre gli aeroporti britannici collegati alla città del Montenegro, insieme a Manchester e Londra Stansted. Infine, il collegamento per Lesbo verrà proposto con un volo settimanale, la domenica, tra il 26 maggio e il 6 ottobre. Oltre a questa nuova rotta, viene aggiunto anche un secondo servizio settimanale per Lesbo dall'aeroporto di Londra Stansted. "Oltre a guardare avanti a un'intensa estate 2023 stiamo anche vedendo che molti passeggeri vogliono prenotare in anticipo per la prossima estate, il che è un'ottima notizia - ha osservato Steve Heapy, ceo di Jet2.com e Jet2holidays -. Di conseguenza ci stiamo muovendo per dare ai clienti e alle agenzie di viaggio una scelta ancora più ampia grazie al lancio di queste tre nuove rotte per l'estate 24". [post_title] => Jet2.com collegherà Glasgow a Verona con un volo stagionale nell'estate 2024 [post_date] => 2023-08-01T09:30:27+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1690882227000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 450527 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Club del Sole è sponsor degli Internazionali di tennis San Marino Open 2023, Challenger ATP 125, che prendono il via oggi, 31 luglio per terminare il prossimo 6 agosto. La sponsorship in questa importante manifestazione sportiva rappresenta pienamente la mission del gruppo e il concetto di “Full Life Holidays”, un format completamente innovativo di vacanza esperienziale legata al benessere fisico ed emotivo, dove sport, natura e comfort sono gli elementi distintivi. Lo sport è uno dei pilastri fondamentali dell’esperienza Full Life di Club del Sole: all’interno dei villaggi gli ospiti hanno molteplici occasioni per praticare in attività sportive: da quelle più tradizionali, come il tennis o il beach volley, agli sport di tendenza, come il padel e il pickleball, oppure saltare in sella su di una bicicletta per andare alla scoperta dei dintorni L’evento vedrà sfidarsi sui campi in terra rossa molti giocatori di alto livello, a cominciare dall’azzurro Fabio Fognini, uno dei campioni simbolo del tennis italiano e dal belga David Goffin, ex. n. 7 del mondo. Tra i campioni internazionali ci saranno il francese Alexandre Muller, lo spagnolo Jaume Munar e l’argentino Federico Delbonis. Il torneo avrà anche eco nazionale grazie uno speciale dedicato e alla diretta live dei quarti di finale, semifinali e finale su Sky Sport. Una copertura mediatica di altissimo livello, dunque, che garantirà a tutti i partner una visibilità internazionale. [post_title] => Club del Sole a tutto sport con la sponsorizzazione del San Marino Tennis Open 2023 [post_date] => 2023-07-31T09:50:33+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1690797033000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 450468 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => 'Marocco e Tunisia: il viaggio dei sensi': è questo il secondo itinerario che Costa Crociere dedica nel 2023 ai soci del C|Club, il programma fedeltà della compagnia italiana. Due settimane di viaggio tra colori, sapori e profumi di destinazioni quali Marocco, Tunisia, Italia, Francia, Spagna: partenza dall’Italia sarà il prossimo 23 settembre, da Savona, a bordo di Costa Favolosa, per poi fare rotta a Civitavecchia/Roma, Palermo, Tunisi, Cartagena, Tangeri e Casablanca con sosta di un giorno e mezzo per permettere escursioni a Marrakech, Cadice, Malaga, Barcellona, Marsiglia e rientro a Savona il 7 ottobre. Particolarmente ricco il programma riservato ai soci del C|Club, che include esperienze gastronomiche d’eccellenza, feste a tema, spettacoli unici ed escursioni organizzate appositamente per questo appuntamento. Super ospite d’eccezione sarà Tony Hadley. L’ex leader degli Spandau Ballet si esibirà a bordo per i soci del C|Club; ma anche la chef 6 stelle Michelin Hélène Darroze sarà a bordo, per proporre alcuni Destination Dish mai provati prima. Per un’immersione nella cultura locale, da non perdere i Destination Moments, una serie di eventi e conferenze sulla storia e l'uso delle spezie che rendono il Marocco e la Tunisia così speciali. Oltre al Welcome party e alle divertenti attività ludiche e artistiche, che prevedono anche lezioni di pittura e decorazione tradizionali del luogo, l’equipaggio di Costa Favolosa intratterrà gli ospiti con un Birthday Party dedicato al 75° compleanno di Costa. [post_title] => Costa: ecco 'Marocco e Tunisia: il viaggio dei sensi', seconda crociera C|Club [post_date] => 2023-07-28T09:25:27+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1690536327000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "aci blueteam appuntamento a monza a settembre per il secondo gp travel club" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":87,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":2687,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450639","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Chris Thompson lascerà la carica di presidente e ceo di Brand Usa, a partire dal 31 maggio 2024, per dedicarsi alla vita privata. È dunque in corso la ricerca di una nuova figura, che possa costruire sull'eredità di Thompson e continuare a far progredire l'organizzazione. Il board of directors lavorerà a stretto contatto con una società di ricerca esecutiva per individuare un candidato con le competenze, la visione e la passione necessarie per promuovere gli Stati Uniti come destinazione turistica globale.\r

\r

Sotto la guida di Thompson Brand Usa ha raggiunto traguardi notevoli, tra cui l'incremento delle visite internazionali e maggiore consapevolezza a livello globale delle diverse offerte del Paese. La sua dedizione nella promozione di partnership con gli stakeholder del settore, le agenzie governative e le organizzazioni internazionali ha rafforzato la posizione dell'organizzazione come leader globale nel marketing delle destinazioni.\r

\r

\"Sotto la guida strategica di Chris, il team di Brand Usa ha mantenuto gli Stati Uniti come la destinazione di viaggio preferita nel mondo - ha dichiarato Todd Davidson, chair of the Brand Usa Board e ceo di Travel Oregon -. L'integrità, la tenacia, la passione di Chris e la sua fiducia nel potere dell’industria dei viaggi e del turismo di portare prosperità a tutti i cittadini, hanno alimentato il progresso del settore negli Stati Uniti e hanno creato una base organizzativa di innovazione, resilienza e fiducia nel futuro. Tutti noi gli auguriamo il meglio per il suo pensionamento\".\r

","post_title":"Cambio al vertice di Brand Usa: nel 2024 Thompson lascerà la carica di presidente e ceo","post_date":"2023-08-01T12:19:32+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1690892372000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450633","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" Appuntamento a Monza, dal 1 al 3 settembre prossimi, per il “GP Travel Club” targato Aci blueteam: per il secondo anno l’evento di punta dell’azienda dedicato ai Top Client si svolgerà in parallelo al Gran Premio d’Italia di Formula 1.\r

Un’occasione di incontro e condivisione che nel 2023 porta con sé due novità: la durata, poiché al posto di tenersi in una sola giornata, come nel 2022, le attività si svolgeranno per tutti e tre i giorni della gara automobilista; la location, una delle storiche torrette a tre piani situata a ridosso della prima variante; uno spazio esclusivo con area esterna dedicata, che sovrasta la pista e ne garantisce una visibilità unica.\r

Il primo giorno del GP Travel Club sarà dedicato allo Staff Aci blueteam, con attività di condivisione interna per poi assistere insieme alle prove libere della competizione. Partner di questa giornata di apertura: Air China, Sabre e Bwh Hotels Italia per i marchi WorldHotels, Best Western e SureStay. Il secondo e terzo giorno saranno, invece, riservati ai Top Client della Travel Management Company, che potranno accedere a servizi esclusivi. Nelle giornate si prevedono momenti di scambio e confronto, per poi immergersi nell’adrenalinica atmosfera delle prove e della gara ufficiale.\r

Silver Sponsor dell’evento saranno: Air France, Klm e Delta Airlines per il sabato 2 settembre e Turkish Airlines la domenica 3; mentre LimoLane, piattaforma di servizio di noleggio auto con conducente, sarà l’unico Golden sponsor, presente in entrambe le due giornate.","post_title":"Aci blueteam: appuntamento a Monza a settembre per il secondo \"GP Travel Club\"","post_date":"2023-08-01T11:57:39+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1690891059000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450628","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" La prima struttura a 5 stelle debutta nel gruppo Familienhotels Südtirol con l'ingresso del Familiamus, hotel situato a Rio Pusteria, sull’altopiano di Maranza, in una posizione che offre una vista panoramica che spazia dal massiccio dello Sciliar fino alla Rocca dei Baranci.\r

\r

Aperto a dicembre 2022, l'albergo - il ventiquattresimo del gruppo - conta 70 camere familiari eleganti e spaziose con letti oversize e tutti i comfort di un hotel di lusso: Familiamus è un luogo dove bambini e ragazzi possono scoprire i propri talenti, cimentarsi in nuove avventure nella natura e imparare a prendersi cura degli animali, ma soprattutto dove le famiglie possono passare insieme del tempo di qualità tra escursioni nella natura, rafting, lama-trekking, giochi di squadra e attività creative nel Magolix Club e tanto divertimento nelle piscine con scivoli, creando nuovi bellissimi ricordi di cui fare tesoro.\r

\r

La formazione pedagogica del team Familiamus, in linea con gli standard del gruppo Familienhotels Südtirol che specializza gli operatori attraverso corsi ed esperienze mirate, garantisce un’assistenza qualificata e programmi di attività ludico-educative pensate attentamente per essere adatte alle diverse fasce di età.\r

","post_title":"Familienhotels Südtirol: primo 5 stelle del gruppo con l'ingresso del Familiamus di Rio Pusteria","post_date":"2023-08-01T11:34:58+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1690889698000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450614","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Una stagione nel segno degli eventi per la Giordania, già meta prediletta delle scelte dei turisti italiani. Due, in particolare, le date da segnare in calendario, quando artisti di fama internazionale si esibiranno in due dei luoghi più famosi e scenografici del Paese: venerdì 15 settembre, con Il Volo che si esibirà al Petra Cultural Village nel sito patrimonio Unesco; a seguire, il gruppo di danza irlandese Riverdance che il 21, 22 e 23 settembre celebrerà il suo 25° anniversario con un'esibizione al Teatro Romano di Amman.\r

\r

Il Petra Cultural Village, situato a Beidha, tre chilometri a nord di Petra, vicino alla Piccola Petra, offre un’ambientazione unica con la sua antica architettura scavata nella roccia e uno splendido ambiente naturale. Mentre il pubblico si immerge in questa straordinaria atmosfera, verrà trasportato in un mondo in cui la musica del trio Il Volo incontra la storia. L’evento fa parte della rassegna \"Rose City Nights\", una serie di spettacoli culturali e musicali che si svolgono durante tutto l'anno al Petra Cultural Village, organizzato da Petra Development and Tourism Region Authority e Jordan Tourism Board in collaborazione con Friends of Jordan Festivals.\r

\r

Una delle produzioni di intrattenimento dal vivo di maggior successo e durata, Riverdance continua ad affascinare il pubblico di tutto il mondo con la sua miscela di danza tradizionale irlandese e coreografia contemporanea. Lo spettacolo sarà ulteriormente potenziato dalla scenografica ambientazione nel Teatro Romano di Amman, grandioso edificio del II secolo d.C. con seimila posti a sedere, che sorge vicino all’antico foro romano della capitale giordana, ai piedi della Cittadella.\r

\r

L'intenzione è quella di celebrare le immagini e i suoni della Giordania, confezionati in un'esperienza di intrattenimento coinvolgente, per veicolare il Regno Hashemita come destinazione turistica, culturale ed economica di livello internazionale. Inoltre, attraverso questi progetti si sostengono le comunità e si rivitalizzano le economie creando opportunità di lavoro nei luoghi degli eventi e nelle aree circostanti.","post_title":"La Giordania scommette sugli eventi: da Petra ad Amman con Il Volo e Riverdance","post_date":"2023-08-01T10:47:31+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1690886851000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450609","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Traffico passeggeri in crescita del 28,3% in Europa nella prima metà del 2023 rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Ed è il traffico internazionale (+32,2%) ad aumentare ad una velocità doppia rispetto a quello domestico (+16,6%), così come rilevato dall'ultimo report targato Aci Europe. Un trend che potrebbe però cambiare direzione, a chiusura della stagione estiva.\r

\r

Il volume dei passeggeri si è attestato al -7,7% nel primo semestre rispetto ai livelli 2019, “in costante miglioramento nel periodo, passando dal -11% di gennaio al -5,9% di giugno”. A giugno, la migliore performance di traffico passeggeri nel mercato Ue+ è stata registrata dagli aeroporti di Grecia (+14,2%), Islanda (+9,3%), Lussemburgo (+8,7%), Portogallo (+8,1%) e Polonia (+6,3%) . Al contrario, gli aeroporti in Finlandia (-32,2%), Slovenia (-31,9%), Germania (-21,7%), Bulgaria (-20,5%) e Svezia (-18,8%) sono rimasti ben al di sotto dei livelli pre-pandemia.\r

\r

Bene la performance dell'Italia\r

Aci Europe evidenzia che tra i mercati più importanti, gli aeroporti italiani (+1,9%) hanno registrato i migliori risultati, seguiti da quelli di Spagna (-2,8%), Regno Unito (-6%) e Francia (-8,3%). Passando al resto d'Europa, la migliore performance di traffico passeggeri nel mese di giugno è stata registrata dagli aeroporti dell'Albania (+114,6%), sostenuti dall'espansione dei vettori ultra low cost – seguiti da quelli dell'Uzbekistan (+91,7%), dell'Armenia (+ 87,6%), e Kazakhstan (+43,6%) “che ha beneficiato del traffico russo che si è allontanato dal mercato UE+”. Allo stesso tempo, gli aeroporti in Turchia (+0,6%) e Russia (+0,4%) hanno registrato una piena ripresa.\r

\r

“Il traffico passeggeri è rimbalzato negli ultimi sei mesi, avvicinandosi sempre di più a una ripresa completa - ha commentato Olivier Jankovec, direttore generale di Aci Europe -. Tuttavia, il 2023 non è il 2019. Le prestazioni variano ampiamente tra i mercati nazionali e i volumi rimangono al di sotto dei livelli pre-pandemia per oltre la metà (52%) degli aeroporti europei. Oltre all'impatto duraturo della guerra in Ucraina su alcuni mercati, ciò è in gran parte dovuto a modelli di ripresa che sono diventati strutturali. Questi includono l'imponente ma selettiva espansione dei vettori ultra-low-cost e il relativo declino dei vettori full-service, nonché l'importanza della domanda leisure e VFR, nonché lo spostamento di una parte del traffico domestico verso altri modi di trasporto trasporto\".\r

\r

Finora, la domanda è rimasta \"estremamente resiliente di fronte alle persistenti pressioni inflazionistiche e agli aumenti record delle tariffe aeree da inizio anno\", ha aggiunto il leader. Ma, guardando avanti e oltre il picco dei mesi estivi, “vediamo significativi rischi al ribasso e molta incertezza\".","post_title":"Il traffico passeggeri in Europa cresce a doppia cifra. Le incertezze del futuro","post_date":"2023-08-01T10:14:34+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1690884874000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450604","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_400146\" align=\"alignright\" width=\"300\"] La Crystal Serenity[/caption]\r

\r

Progetti di espansione per Crystal Cruises che aggiungerà quattro nuove navi alla flotta, che attualmente ne conta due, entro il 2029. A dare l'annuncio è stata la ceo di Abercrombie & Kent Travel Group, Cristina Levis, a bordo di Crystal Serenity, in 'navigazione prova' da Venezia a Marsiglia.\r

\r

Crystal aggiungerà due classiche navi oceaniche e due navi da crociera di spedizione. Levis ha affermato che la società sta lavorando con consulenti, istituti di credito e agenti di credito all'esportazione per firmare un memorandum di accordo con due cantieri navali. \"Il nostro obiettivo è avere quattro nuove costruzioni entro la fine del 2029. Ci stiamo dividendo tra le ristrutturazioni e le nuove costruzioni, nell'intento di iniziare la costruzione di una nave da spedizione e di una nave classica entro il secondo trimestre del prossimo anno\".\r

\r

Le navi da spedizione ospiteranno circa 220 passeggeri mentre le navi classiche avranno una capacità di 650 ospiti. \r

\r

A&K Travel dopo aver acquisito Crystal Symphony e Crystal Serenity, ha investito in importanti lavori di ristrutturazione per entrambe le navi. L'obiettivo dell'azienda era quello di rinnovarle mantenendo i tratti distintivi di ciò che ha reso gli ospiti fidelizzati a Crystal nel corso degli anni: cucina raffinata, ampie suite con servizio di maggiordomo e una sensazione di casa a bordo.\r

\r

La Crystal Symphony debutterà il prossimo 1° settembre, salpando dal porto di Atene. \"Abbiamo ambiziosi piani di crescita per Crystal e siamo orgogliosi di ciò che abbiamo realizzato con il rilancio di Crystal Serenity e Crystal Symphony in poco meno di un anno dall'acquisto del marchio - ha sottolineato Levis -. Ora siamo entusiasti di annunciare formalmente che aumenteremo la nostra flotta e continueremo a offrire le esperienze di crociera più eccezionali del settore\".","post_title":"Piani di espansione per Crystal Cruises: quattro nuove navi entro il 2029","post_date":"2023-08-01T09:50:37+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1690883437000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450585","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Jet2.com amplia il network dell'estate 2024 con il lancio di tre nuove rotte tra cui una in Italia e precisamente la Glasgow-Verona; le altre due novità sono previste da Birmingham per Tivat (Montenegro) e Lesbo.\r

\r

In questo modo salgono a oltre 400 le rotte servite da 11 aeroporti del Regno Unito per la summer del prossimo anno, per un totale di più di 17 milioni di posti in vendita.\r

\r

Verona e tutta l'area del lago di Garda saranno raggiungibili da Glasgow con un volo stagionale operativo dall'8 maggio al 25 settembre, con una frequenza alla settimana, il mercoledì.\r

\r

La tratta per Tivat sarà operativa dal 2 maggio al 31 ottobre con un volo settimanale, il giovedì, dal 2 maggio, cui si aggiungerà un altro collegamento (lunedì) dal 1° luglio. Con Birmingham salgono a tre gli aeroporti britannici collegati alla città del Montenegro, insieme a Manchester e Londra Stansted.\r

\r

Infine, il collegamento per Lesbo verrà proposto con un volo settimanale, la domenica, tra il 26 maggio e il 6 ottobre. Oltre a questa nuova rotta, viene aggiunto anche un secondo servizio settimanale per Lesbo dall'aeroporto di Londra Stansted.\r

\r

\"Oltre a guardare avanti a un'intensa estate 2023 stiamo anche vedendo che molti passeggeri vogliono prenotare in anticipo per la prossima estate, il che è un'ottima notizia - ha osservato Steve Heapy, ceo di Jet2.com e Jet2holidays -. Di conseguenza ci stiamo muovendo per dare ai clienti e alle agenzie di viaggio una scelta ancora più ampia grazie al lancio di queste tre nuove rotte per l'estate 24\".","post_title":"Jet2.com collegherà Glasgow a Verona con un volo stagionale nell'estate 2024","post_date":"2023-08-01T09:30:27+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1690882227000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450527","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" Club del Sole è sponsor degli Internazionali di tennis San Marino Open 2023, Challenger ATP 125, che prendono il via oggi, 31 luglio per terminare il prossimo 6 agosto. \r

\r

La sponsorship in questa importante manifestazione sportiva rappresenta pienamente la mission del gruppo e il concetto di “Full Life Holidays”, un format completamente innovativo di vacanza esperienziale legata al benessere fisico ed emotivo, dove sport, natura e comfort sono gli elementi distintivi.\r

\r

Lo sport è uno dei pilastri fondamentali dell’esperienza Full Life di Club del Sole: all’interno dei villaggi gli ospiti hanno molteplici occasioni per praticare in attività sportive: da quelle più tradizionali, come il tennis o il beach volley, agli sport di tendenza, come il padel e il pickleball, oppure saltare in sella su di una bicicletta per andare alla scoperta dei dintorni\r

\r

L’evento vedrà sfidarsi sui campi in terra rossa molti giocatori di alto livello, a cominciare dall’azzurro Fabio Fognini, uno dei campioni simbolo del tennis italiano e dal belga David Goffin, ex. n. 7 del mondo. Tra i campioni internazionali ci saranno il francese Alexandre Muller, lo spagnolo Jaume Munar e l’argentino Federico Delbonis.\r

\r

Il torneo avrà anche eco nazionale grazie uno speciale dedicato e alla diretta live dei quarti di finale, semifinali e finale su Sky Sport. Una copertura mediatica di altissimo livello, dunque, che garantirà a tutti i partner una visibilità internazionale.","post_title":"Club del Sole a tutto sport con la sponsorizzazione del San Marino Tennis Open 2023","post_date":"2023-07-31T09:50:33+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1690797033000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450468","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"'Marocco e Tunisia: il viaggio dei sensi': è questo il secondo itinerario che Costa Crociere dedica nel 2023 ai soci del C|Club, il programma fedeltà della compagnia italiana. Due settimane di viaggio tra colori, sapori e profumi di destinazioni quali Marocco, Tunisia, Italia, Francia, Spagna: partenza dall’Italia sarà il prossimo 23 settembre, da Savona, a bordo di Costa Favolosa, per poi fare rotta a Civitavecchia/Roma, Palermo, Tunisi, Cartagena, Tangeri e Casablanca con sosta di un giorno e mezzo per permettere escursioni a Marrakech, Cadice, Malaga, Barcellona, Marsiglia e rientro a Savona il 7 ottobre.\r

Particolarmente ricco il programma riservato ai soci del C|Club, che include esperienze gastronomiche d’eccellenza, feste a tema, spettacoli unici ed escursioni organizzate appositamente per questo appuntamento. Super ospite d’eccezione sarà Tony Hadley. L’ex leader degli Spandau Ballet si esibirà a bordo per i soci del C|Club; ma anche la chef 6 stelle Michelin Hélène Darroze sarà a bordo, per proporre alcuni Destination Dish mai provati prima.\r

Per un’immersione nella cultura locale, da non perdere i Destination Moments, una serie di eventi e conferenze sulla storia e l'uso delle spezie che rendono il Marocco e la Tunisia così speciali.\r

Oltre al Welcome party e alle divertenti attività ludiche e artistiche, che prevedono anche lezioni di pittura e decorazione tradizionali del luogo, l’equipaggio di Costa Favolosa intratterrà gli ospiti con un Birthday Party dedicato al 75° compleanno di Costa. ","post_title":"Costa: ecco 'Marocco e Tunisia: il viaggio dei sensi', seconda crociera C|Club","post_date":"2023-07-28T09:25:27+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1690536327000]}]}}