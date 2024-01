A Milano al via uno workshop ad hoc per prepararsi alle Top 100 Stories Awards dell’Itb Un nuovo workshop in modalità sfida, pensato per guidare le aziende turistiche e le destinazioni a prepararsi alle Top 100 Stories Awards: il premio che si tiene all’Itb Berlino da ben dieci anni tradizionalmente dedicato ai territori, ma da quest’anno aperto anche alle compagnie di tutta la filiera. La 1° edizione del Green Factor Challenge si terrà il prossimo 15 febbraio presso il Meliá InnSide Torre Galfa. “Finora l’Italia non è stata presente a a questa importante competizione. E’ venuto il momento di colmare questo gap”, spiega l’organizzatrice dell’evento, nonché prima rappresentante per l’Italia di Green Destinations, Concetta D’Emma. Il format punta su un team building esperienziale, in cui vi è cooperazione e competizione allo stesso tempo: un mix tra formazione, consulenza, coaching e intrattenimento (edutainment). Grazie a una giuria in presenza e a distanza, verranno infine selezionate le prime tre aziende e tre destinazioni italiane che potranno accedere all’edizione di Berlino 2025, nonché essere menzionate in occasione dell’edizione 2024. Il workshop è aperto a società e professionisti di tutta la filiera turistica (strutture ricettive, ristoranti, to, adv, produttori locali, guide, dive center, compagnie aeree e di crociera, dmo…), nonché naturalmente alle destinazioni. Anche a chi ha già ottenuto altre certificazioni. Per iscriversi e scoprire il programma (in continuo aggiornamento): https://green-factor-challenge.eventbrite.it Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 459975 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L'Italia è l'ottavo paese europeo in cui si sviluppa il brand tedesco del cosiddetto lusso essenziale, Ruby Hotels. La prima apertura sarà a Firenze ed è prevista per l'inizio del terzo trimestre del 2024. In un palazzo storico nel cuore del capoluogo toscano si sta realizzando, insieme al gruppo Gb Holding, un albergo con 118 camere e un Ruby Workspace con una superficie totale di circa 300 mq. L'edificio ottocentesco avrà anche un bar e una caffetteria, una terrazza nel cortile interno e uno spazio di lavoro dedicato. La proprietà si trova in piazza della Libertà, nella parte settentrionale del centro storico della città. Il nuovo Ruby Hotel di Roma aprirà invece nel 2025 e sarà il secondo albergo del gruppo in Italia. Sarà situato in un edificio di ex uffici della polizia con una facciata storica nel centro di Roma, vicino alla Scalinata di Trinità dei Monti. Avrà circa 165 camere, un bar e una caffetteria aperti 24 ore su 24 e una terrazza sul tetto con vista sul centro di Roma. Ruby realizzerà l'hotel insieme a Ece Work & Live come sviluppatore del progetto e investitore. [post_title] => Il brand Ruby Hotels approda in Italia: debutto a Firenze, poi Roma [post_date] => 2024-01-23T15:21:56+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1706023316000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 459957 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Debutto tedesco per il brand lifestyle di casa Minor Hotel: situato nel nel centrale business district della città, l'Avani Frankfurt City Hotel si sviluppa si sette piani ed è dotato di 256 camere e suite. Include inoltre cinque sale riunioni provviste di un'area break condivisa, che possono ospitare fino a 140 persone per workshop, sessioni di formazione, cene e attività di team building. La struttura mira a offrire un’atmosfera vivace, in linea con la rinomata scena musicale elettronica del luogo. L'hotel è infatti un vero e proprio tributo alla città, pioniera della musica techno negli anni '80, quando Francoforte divenne un centro di influenti night club, negozi di dischi, musicisti ed etichette discografiche. Nella hall, in particolare, sono esposte copertine di album e vinili incorniciati dell'epoca che, insieme a un giradischi vintage e a un finto camino, conferiscono un allure nostalgico all'ambiente. [post_title] => Debutto tedesco per il brand lifestyle di casa Minor: apre l'Avani Frankfurt City Hotel [post_date] => 2024-01-23T12:57:52+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1706014672000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 459948 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un nuovo workshop in modalità sfida, pensato per guidare le aziende turistiche e le destinazioni a prepararsi alle Top 100 Stories Awards: il premio che si tiene all'Itb Berlino da ben dieci anni tradizionalmente dedicato ai territori, ma da quest’anno aperto anche alle compagnie di tutta la filiera. La 1° edizione del Green Factor Challenge si terrà il prossimo 15 febbraio presso il Meliá InnSide Torre Galfa. "Finora l'Italia non è stata presente a a questa importante competizione. E' venuto il momento di colmare questo gap", spiega l'organizzatrice dell'evento, nonché prima rappresentante per l'Italia di Green Destinations, Concetta D'Emma. Il format punta su un team building esperienziale, in cui vi è cooperazione e competizione allo stesso tempo: un mix tra formazione, consulenza, coaching e intrattenimento (edutainment). Grazie a una giuria in presenza e a distanza, verranno infine selezionate le prime tre aziende e tre destinazioni italiane che potranno accedere all’edizione di Berlino 2025, nonché essere menzionate in occasione dell’edizione 2024. Il workshop è aperto a società e professionisti di tutta la filiera turistica (strutture ricettive, ristoranti, to, adv, produttori locali, guide, dive center, compagnie aeree e di crociera, dmo...), nonché naturalmente alle destinazioni. Anche a chi ha già ottenuto altre certificazioni. Per iscriversi e scoprire il programma (in continuo aggiornamento): https://green-factor-challenge.eventbrite.it [post_title] => A Milano al via uno workshop ad hoc per prepararsi alle Top 100 Stories Awards dell'Itb [post_date] => 2024-01-23T12:30:35+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1706013035000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 459923 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Inclusione, formazione continua e attenzione all'equilibrio vita - lavoro. Si basa su questi tre elementi la policy risorse umane del 25hours Hotel Piazza San Paolino di Firenze. "L'albergo, nell’immaginario collettivo, è un luogo molto formale con codici precisi, dove ci si veste e ci si presenta in un certo modo - commenta Bart Spoorenberg, direttore generale della proprietà fiorentina -. La nostra è una realtà innovativa che ha superato questo concetto, anche per quanto riguarda i dipendenti. Da noi tutti, anche i ragazzi in sala o alla reception, possono portare orecchini audaci, avere tatuaggi o pettinature particolari. Per noi, tutto ciò fa parte di ciò che sono e della loro personalità. Sono lavoratrici e lavoratori bravissimi. E questo è un segnale di inclusione e attenzione alla diversità al quale teniamo moltissimo”. La scelta del brand fondato in Germania nel 2003 è piuttosto quella di puntare su attitudini e capacità, sottolinea Spoorenberg, che possono formarsi e crescere sul campo: "Ciò che è importante sono l’entusiasmo, la passione, e la voglia di fare parte di qualcosa di innovativo". Al 25hours Hotel Piazza San Paolino anche la delicata questione del work-life balance prova a farsi realtà: i dipendenti lavorano realmente otto ore al giorno e le giornate di riposo vengono rispettate, anche in cucina, sottolinea il direttore. E, benché per molti contratti vi siano delle ore straordinarie concordate a forfait, queste vengono raramente utilizzate. Per i dipendenti del 25hours Hotel Piazza San Paolino all’equilibrio tra casa e lavoro si aggiungono inoltre benefit dedicati, come dieci notti con colazione gratuite per soggiornare nei 25hours del mondo, nonché scontistiche sulle tariffe delle strutture Ennismore, la joint venture con Accor di cui il marchio fa parte, prezzi agevolati con molti partner dell’azienda e un bonus nel caso si presenti un amico per una posizione aperta, per la quale quest’ultimo viene poi assunto. Nei due anni di apertura della struttura si è raggiunto un totale di 40 promozioni, mentre è alto il livello di retention dei dipendenti. Nel concreto, l’hotel investe in maniera importante nella formazione, che permette di sviluppare i talenti, ma anche di condividere i propri saperi e imparare cose nuove. Ai propri dipendenti l’hotel propone due giornate di sessioni di training rivolte a 10-15 dipendenti per sessione tre volte l’anno con un esperto su temi legati alle soft skills, come motivazione, time management o il lavoro in squadra. Inoltre, otto volte all’anno viene organizzato un global training in una delle strutture del gruppo, al quale ogni struttura partecipa portando alcuni dipendenti, che possono così conoscere anche le radici del brand e la sua realità internazionale. C’è poi la possibilità di diventare, per chi lo desidera, Multiplier ed essere, passando attraverso un corso dedicato, essi stessi trainer per i colleghi. Workshop ad-hoc con esperti in diverse materie vengono organizzati poi in struttura a seconda delle necessità, come per esempio quella di approfondire l’inglese professionale, o le differenze tra la comunicazione formale e informale. “Si dice spesso che le persone devono poter crescere, ma è anche importante dare loro gli strumenti per farlo. Al 25hours Hotel Piazza San Paolino ci proviamo sempre e i risultati che raggiungiamo sono sicuramente più che positivi”, conclude Spoorenberg. [post_title] => Spoorenberg, 25hours Firenze: il nostro è un modo nuovo di intendere le policy per le risorse umane [post_date] => 2024-01-23T11:38:21+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1706009901000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 459868 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Promuovere, creare momenti di incontro e relazione, vivere la lenta e autentica quotidianità dei borghi sicani. Sono questi gli obiettivi di Sicani Villages, il nuovo network di realtà locali lanciato lo scorso ottobre. Grazie a Pure Sicily, partner capofila del progetto e azienda di servizi turistici, Live Sicani e Val di Kam, punti di connessione tra il viaggiatore e le piccole realtà dell’entroterra siciliano, si può infatti ora accedere a tantissime di queste esperienze, provando in prima persona il vero stile di vita sicano. Il fine settimana alla scoperta del territorio sicano parte quindi dall’arrivo all’aeroporto di Palermo, per poi addentrarsi tra le colline dell’entroterra. Si arriva così alla valle del Platani, che prende il nome dal fiume che la attraversa, per vedere da vicino le tante coltivazioni di alcuni tra i prodotti più simbolici della Sicilia: i pistacchi e le mandorle. Arrivata l’ora del pranzo, in questo viaggio ogni pasto sarà un’avventura nella tradizione culinaria locale. Si possono definire workshop enogastronomici, ma cucinare in famiglia è forse l'espressione che esprime meglio l’esperienza. L'itinerario include anche una visita nei luoghi dell'artigianato sicano. Da non perdere poi il trekking nei sentieri tra le panoramiche colline dei Borghi. Ci si potrà immergere totalmente nella natura e respirare l’aria della campagna siciliana più autentica, e al tramonto, visitare un luogo davvero magico: il teatro Andromeda. A poca distanza, si trovano inoltre i borghi di Castronovo di Sicilia, paese dalle origini antichissime, testimoniate da ritrovamenti archeologici che risalirebbero addirittura all’epoca preistorica, e palazzo Adriano, set naturale del film Oscar Nuovo Cinema Paradiso di Giuseppe Tornatore. Gli amanti del grande cinema potranno vivere un altro movie tour visitando il borgo natale del regista Frank Capra, Bisacquino. Partendo poi da Prizzi, uno dei borghi più alti di Sicilia, caratterizzato da strette viuzze, cortili e ripide scalinate, l’esperienza con Sikani Horse Trek regala indimenticabili passeggiate a cavallo. Ci si muove quindi in direzione Chiusa Sclafani, nota per le architetture religiose con stucchi decorativi di scuola serpottiana e per il suo complesso monumentale della Badia, e ancora verso Giuliana, alla scoperta del suo castello federiciano e delle sue storie: uno dei personaggi maggiormente legati alla fortezza è Eleonora d'Aragona morta proprio a Giuliana nel 1405. Una leggenda narra che il suo spettro si aggiri ancora nel castello, facendo la guardia a un tesoro nascosto. Un viaggio in questa terra non può escludere la visita alla costa Sicana, tra le più belle della Sicilia. L’escursione alla Scala dei Turchi è d’obbligo. La stessa emozione si potrà vivere passeggiando a Capo Bianco, Punta Bianca o passeggiando sulla chilometrica spiaggia della riserva naturale orientata Torre Salsa. [post_title] => La ricetta Sicani Villages per un fine settimana alla scoperta dell'anima di un territorio [post_date] => 2024-01-22T12:25:49+00:00 [category] => Array ( [0] => incoming ) [category_name] => Array ( [0] => Incoming ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1705926349000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 459850 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_441878" align="alignright" width="300"] Francesca Marino[/caption] Ambiziosi obiettivi di crescita per Grimaldi Lines che garantisce un’ampia offerta di collegamenti marittimi e di servizi all’utenza. Le prenotazioni per la stagione estiva 2024 hanno preso il via in maniera vivace grazie anche alle promozioni, in particolare l’offerta New Advanced Booking, che prevede il 20% di sconto (diritti fissi, costi EU ETS e servizi di bordo esclusi) per partenze selezionate dal 6 maggio al 30 settembre da/verso Sardegna, Sicilia e Spagna. Tra i punti di forza della Compagnia non solo una politica tariffaria particolarmente attenta alle esigenze di tutti i target di utenza, ma anche molti plus che caratterizzano l’offerta: il servizio a bordo delle navi, i comodi orari di partenza e arrivo, l’ampio network di collegamenti che raggiunge tutte le destinazioni più richieste sulle sponde del Mediterraneo. «Cresce ogni anno il numero di viaggiatori che scelgono la nave come mezzo di trasporto preferenziale per tutte le destinazioni nazionali e internazionali – commenta Francesca Marino, Head of Passenger Department di Grimaldi Lines – Nell’estate del 2023, che si è conclusa per noi con risultati pienamente soddisfacenti, abbiamo rilevato un grande interesse del mercato nei confronti delle mete più tradizionali, quali Sardegna e Sicilia, e un rinnovato desiderio di viaggiare con auto o moto al seguito per raggiungere le più richieste località balneari di Spagna e Grecia». Per la prossima stagione sono confermate le tratte che uniscono i principali porti del Nord e del Sud Italia alle isole maggiori. La Sardegna è ancora la destinazione di punta, sulla quale Grimaldi Lines opera con l’alta frequenza della linea Livorno-Olbia (e viceversa), con la storica tratta Civitavecchia-Porto Torres (e viceversa), con la stagionale Civitavecchia-Olbia (e viceversa) e con i collegamenti in continuità territoriale da Civitavecchia per Arbatax e Cagliari e da Napoli e Palermo per Cagliari. La Sicilia non è da meno: le navi Grimaldi Lines raggiungono infatti regolarmente il porto di Palermo, partendo da Livorno, Napoli, Salerno e Cagliari. Sulla Spagna opera la tratta Civitavecchia-Porto Torres-Barcellona (e viceversa), mentre la Grecia é comodamente raggiungibile con le linee dai porti di Brindisi e Ancona per Igoumenitsa e Corfù. [post_title] => Grimaldi Lines, crescere garantendo un'ampia gamma di collegamenti e servizi [post_date] => 2024-01-22T11:06:03+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1705921563000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 459832 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si è appena conclusa a Catania la tre giorni di appuntamenti che Go Asia, to di casa Go World, ha organizzato nel Sud Italia, in collaborazione con la Saudi Tourism Authority, per presentare la destinazione e la programmazione 2024. Il roadshow ha toccato le città di Bari, Caserta e Catania e ha visto la partecipazione di oltre 60 agenzie di viaggio partner, curiose di scoprire Tutti i colori dell'Arabia Saudita, destinazione aperta ai turisti italiani dal 2019. A introdurre la meta è stato Alberto Truffa, market manager di Tourism Hub, rappresentante di Saudi Tourism Authority in Italia, che ha portato i partecipanti in un viaggio alla scoperta della grande ricchezza culturale e delle numerose attrazioni turistiche che l'Arabia Saudita ha da offrire: dalle moderne metropoli ai siti storici nel deserto, dagli eventi internazionali e alle bellezze incontaminate della costa. Ha inoltre invitato gli agenti a diventare un Saudi Expert: il programma di formazione online per approfondire la destinazione e offrire esperienze di viaggio uniche e su misura ai loro clienti. Per Go Asia la product manager Chiara Veroli ha presentato la programmazione 2024: “Questo momento di incontro e confronto con gli agenti di viaggio era necessario e si è rivelato prezioso per chiarire domande e curiosità su questa destinazione nuova per il mercato italiano. Condividere le svariate alternative di itinerari e esperienze disponibili è stato fondamentale per focalizzare le numerose opportunità che l’Arabia Saudita offre e permettere agli agenti di proporre la destinazione con consapevolezza e competenza, approfittando degli ottimi collegamenti aerei dagli aeroporti limitrofi”. Il catalogo 2024 Go Asia prevede diversi tour in esclusiva sulla destinazione, tra cui: Alla scoperta dell’Arabia Saudita, partenze speciali con accompagnatore dall’Italia in primavera e in autunno (nove giorni, da 6.510 euro voli inclusi); Tesori dell’Arabia Saudita: Jeddah e AlUla, con partenze ogni domenica (nove giorni, da 3.620 euro); Jeddah Long Weekend, per uno short break nella metropoli sulle sponde del mar Rosso (quattro giorni, da 2.230 euro). [post_title] => Go Asia nel Sud Italia con il workshop "Tutti i colori dell'Arabia Saudita" [post_date] => 2024-01-22T10:10:44+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1705918244000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 459685 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Gli uffici Sand Tour si trasferiscono in Egitto. Almeno fino a domani. E' in corso di svolgimento in questi giorni la seconda convention interna dell'operatore toscano, che per l'occasione ha deciso di trasferire tutto lo staff a Sharm el-Sheikh con un volo charter dedicato. "Un momento di team building e formazione dedicata a tutti i i reparti dell'azienda: dalla forza vendite al booking, passando per amministrazione, prodotto e operativo Crediamo infatti molto nella formazione, quale mezzo per trasmettere alla nostra forza vendite la passione che abbiamo dentro per questo lavoro", spiega il direttore prodotto, Dario Dell’Aversana. Il viaggio in Egitto fa peraltro da preludio a un 2024 di grandi novità per Sand Tour, che si appresta a lanciare un’inedita organizzazione di prodotto in tre linee distinte: "I nomi dei cluster li sveleremo in occasione della Bit e del Travel Open Village Evolution del Gruppo Travel, in programma al Meliá Milano dal 4 al 5 febbraio – prosegue Dell’Aversana -: saranno dedicati rispettivamente alla proposta italiana, ai tour e alle strutture luxury. E per ogni linea prevediamo attività sales ad hoc riservate alle nostre agenzie partner". Sempre sul fronte commerciale, Sand Tour ha inoltre inaugurato l’anno con una squadra rafforzata, composta oggi da cinque promotori in grado di coprire una buona parte della Penisola: «Simo presenti in Piemonte, Liguria, Lombardia, Triveneto, Emilia Romagna, Marche, Toscana, Lazio e Campania. Entriamo in agenzia e ci presentiamo con la modalità fresca che ci contraddistingue: un travel book al posto del catalogo; un semplice strumento per aiutare le adv a scegliere il prodotto migliore per loro». Ma le iniziative del 2024 non finiscono qui: «Includono anche un bellissimo educational Zanzibar più Kenya, in calendario a marzo per scoprire i nostri due villaggi in Africa, i Casa Sand Waridi Beach e Lion Beach. Senza dimenticare, inoltre, i tanti road show in programma in tutte le città italiane». È insomma un momento di grande fermento in casa Sand Tour, che segue un 2023 record: più 30% sul fatturato di 12 mesi prima e più 15% sui livelli da primato raggiunti nell’anno pre-Covid 2019. «Siamo davvero soddisfatti di questi risultati, che premiano l'impegno di uno staff giovane e brillante e la nostra collaborazione con partner e agenzie storiche in tutta Italia – conclude Dell’Aversana -. Nonostante un ultimo trimestre difficile per le difficoltà di Egitto e Giordania, che rappresentano una bella fetta del nostro mercato, abbiamo chiuso l’anno con uno spirito positivo. Traino conclusivo del 2023 è stata proprio l'Africa, dove i nostri due villaggi hanno registrato il tutto esaurito e un gradimento davvero alto. Ora sta fortunatamente ripartendo anche il Medioriente in vista della primavera: si registrano infatti già buone vendite in advance booking sia per il mar Rosso, sia per la Giordania». [post_title] => Sand Tour si trasferisce a Sharm: tutto lo staff del to in Egitto per la convention 2024 [post_date] => 2024-01-22T09:15:28+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1705914928000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 459735 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Brussels Airlines alza il sipario sulle nuove uniformi per il personale di cabina e delle operazioni a terra. La compagnia aerea ha scelto Gabrielle Szwarcenberg, giovane designer dell'Accademia Reale di Belle Arti di Anversa, e diversi altri marchi belgi affermati, per evidenziare ancora una volta la sua 'Belgitude'. Materiali innovativi, come uva e cactus, rendono l'uniforme più sostenibile. Anche la guida allo stile che la accompagna è stata completamente rivista per diventare molto più inclusiva. Le divise saranno introdotte a bordo e in aeroporto dal prossimo 1° marzo e saranno indossate da oltre 2.600 dipendenti. Protagonisti i colori blu scuro con dettagli champagne. La nuova palette di colori e le nuove stampe sono state progettate per allinearsi perfettamente con il nuovo marchio Brussels Airlines, introdotto nel novembre 2021. La collezione si ispira alle uniformi glamour delle compagnie aeree degli anni Sessanta, dando vita a silhouette contemporanee ma senza tempo, da cui l'introduzione del dolcevita e dell'abito A-line. L'intero processo di progettazione è durato due anni. Con sondaggi, workshop e sessioni di progettazione, l'uniforme è stata creata in stretta collaborazione con i dipendenti in prima linea. Tra i vari modelli, i dipendenti hanno potuto scegliere il look finale. Insieme alla nuova uniforme, Brussels Airlines ha anche aggiornato la sua guida allo stile, con nuove linee guida che dovrebbero contribuire a un maggiore benessere sul lavoro di tutti i membri del personale in uniforme. Le linee guida per capelli, trucco e gioielli non saranno più diverse per uomini e donne. Inoltre, il trucco diventa facoltativo per tutti e quindi non più obbligatorio per le donne. Non c'è differenza di genere nemmeno per quanto riguarda l'acconciatura dei capelli, che devono essere legati o raccolti in uno chignon non appena toccano le spalle: si tratta di un'istruzione legata alla sicurezza. Infine, ora si possono mostrare anche i tatuaggi, purché rispettino alcune regole, come la posizione, la dimensione e ciò che rappresentano. [gallery ids="459738,459741,459740"] [post_title] => Brussels Airlines svela le nuove divise, che saranno indossate dal 1° marzo [post_date] => 2024-01-19T10:22:24+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1705659744000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "a milano al via uno workshop ad hoc per prepararsi alle top 100 stories awards dellitb" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":85,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1230,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"459975","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'Italia è l'ottavo paese europeo in cui si sviluppa il brand tedesco del cosiddetto lusso essenziale, Ruby Hotels. La prima apertura sarà a Firenze ed è prevista per l'inizio del terzo trimestre del 2024. In un palazzo storico nel cuore del capoluogo toscano si sta realizzando, insieme al gruppo Gb Holding, un albergo con 118 camere e un Ruby Workspace con una superficie totale di circa 300 mq. L'edificio ottocentesco avrà anche un bar e una caffetteria, una terrazza nel cortile interno e uno spazio di lavoro dedicato. La proprietà si trova in piazza della Libertà, nella parte settentrionale del centro storico della città.\r

\r

Il nuovo Ruby Hotel di Roma aprirà invece nel 2025 e sarà il secondo albergo del gruppo in Italia. Sarà situato in un edificio di ex uffici della polizia con una facciata storica nel centro di Roma, vicino alla Scalinata di Trinità dei Monti. Avrà circa 165 camere, un bar e una caffetteria aperti 24 ore su 24 e una terrazza sul tetto con vista sul centro di Roma. Ruby realizzerà l'hotel insieme a Ece Work & Live come sviluppatore del progetto e investitore.","post_title":"Il brand Ruby Hotels approda in Italia: debutto a Firenze, poi Roma","post_date":"2024-01-23T15:21:56+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1706023316000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"459957","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Debutto tedesco per il brand lifestyle di casa Minor Hotel: situato nel nel centrale business district della città, l'Avani Frankfurt City Hotel si sviluppa si sette piani ed è dotato di 256 camere e suite. Include inoltre cinque sale riunioni provviste di un'area break condivisa, che possono ospitare fino a 140 persone per workshop, sessioni di formazione, cene e attività di team building.\r

\r

La struttura mira a offrire un’atmosfera vivace, in linea con la rinomata scena musicale elettronica del luogo. L'hotel è infatti un vero e proprio tributo alla città, pioniera della musica techno negli anni '80, quando Francoforte divenne un centro di influenti night club, negozi di dischi, musicisti ed etichette discografiche. Nella hall, in particolare, sono esposte copertine di album e vinili incorniciati dell'epoca che, insieme a un giradischi vintage e a un finto camino, conferiscono un allure nostalgico all'ambiente.","post_title":"Debutto tedesco per il brand lifestyle di casa Minor: apre l'Avani Frankfurt City Hotel","post_date":"2024-01-23T12:57:52+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1706014672000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"459948","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un nuovo workshop in modalità sfida, pensato per guidare le aziende turistiche e le destinazioni a prepararsi alle Top 100 Stories Awards: il premio che si tiene all'Itb Berlino da ben dieci anni tradizionalmente dedicato ai territori, ma da quest’anno aperto anche alle compagnie di tutta la filiera. La 1° edizione del Green Factor Challenge si terrà il prossimo 15 febbraio presso il Meliá InnSide Torre Galfa. \"Finora l'Italia non è stata presente a a questa importante competizione. E' venuto il momento di colmare questo gap\", spiega l'organizzatrice dell'evento, nonché prima rappresentante per l'Italia di Green Destinations, Concetta D'Emma.\r

\r

Il format punta su un team building esperienziale, in cui vi è cooperazione e competizione allo stesso tempo: un mix tra formazione, consulenza, coaching e intrattenimento (edutainment). Grazie a una giuria in presenza e a distanza, verranno infine selezionate le prime tre aziende e tre destinazioni italiane che potranno accedere all’edizione di Berlino 2025, nonché essere menzionate in occasione dell’edizione 2024. Il workshop è aperto a società e professionisti di tutta la filiera turistica (strutture ricettive, ristoranti, to, adv, produttori locali, guide, dive center, compagnie aeree e di crociera, dmo...), nonché naturalmente alle destinazioni. Anche a chi ha già ottenuto altre certificazioni. Per iscriversi e scoprire il programma (in continuo aggiornamento): https://green-factor-challenge.eventbrite.it ","post_title":"A Milano al via uno workshop ad hoc per prepararsi alle Top 100 Stories Awards dell'Itb","post_date":"2024-01-23T12:30:35+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1706013035000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"459923","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Inclusione, formazione continua e attenzione all'equilibrio vita - lavoro. Si basa su questi tre elementi la policy risorse umane del 25hours Hotel Piazza San Paolino di Firenze. \"L'albergo, nell’immaginario collettivo, è un luogo molto formale con codici precisi, dove ci si veste e ci si presenta in un certo modo - commenta Bart Spoorenberg, direttore generale della proprietà fiorentina -. La nostra è una realtà innovativa che ha superato questo concetto, anche per quanto riguarda i dipendenti. Da noi tutti, anche i ragazzi in sala o alla reception, possono portare orecchini audaci, avere tatuaggi o pettinature particolari. Per noi, tutto ciò fa parte di ciò che sono e della loro personalità. Sono lavoratrici e lavoratori bravissimi. E questo è un segnale di inclusione e attenzione alla diversità al quale teniamo moltissimo”. La scelta del brand fondato in Germania nel 2003 è piuttosto quella di puntare su attitudini e capacità, sottolinea Spoorenberg, che possono formarsi e crescere sul campo: \"Ciò che è importante sono l’entusiasmo, la passione, e la voglia di fare parte di qualcosa di innovativo\".\r

\r

Al 25hours Hotel Piazza San Paolino anche la delicata questione del work-life balance prova a farsi realtà: i dipendenti lavorano realmente otto ore al giorno e le giornate di riposo vengono rispettate, anche in cucina, sottolinea il direttore. E, benché per molti contratti vi siano delle ore straordinarie concordate a forfait, queste vengono raramente utilizzate. Per i dipendenti del 25hours Hotel Piazza San Paolino all’equilibrio tra casa e lavoro si aggiungono inoltre benefit dedicati, come dieci notti con colazione gratuite per soggiornare nei 25hours del mondo, nonché scontistiche sulle tariffe delle strutture Ennismore, la joint venture con Accor di cui il marchio fa parte, prezzi agevolati con molti partner dell’azienda e un bonus nel caso si presenti un amico per una posizione aperta, per la quale quest’ultimo viene poi assunto.\r

\r

Nei due anni di apertura della struttura si è raggiunto un totale di 40 promozioni, mentre è alto il livello di retention dei dipendenti. Nel concreto, l’hotel investe in maniera importante nella formazione, che permette di sviluppare i talenti, ma anche di condividere i propri saperi e imparare cose nuove. Ai propri dipendenti l’hotel propone due giornate di sessioni di training rivolte a 10-15 dipendenti per sessione tre volte l’anno con un esperto su temi legati alle soft skills, come motivazione, time management o il lavoro in squadra. Inoltre, otto volte all’anno viene organizzato un global training in una delle strutture del gruppo, al quale ogni struttura partecipa portando alcuni dipendenti, che possono così conoscere anche le radici del brand e la sua realità internazionale. C’è poi la possibilità di diventare, per chi lo desidera, Multiplier ed essere, passando attraverso un corso dedicato, essi stessi trainer per i colleghi. Workshop ad-hoc con esperti in diverse materie vengono organizzati poi in struttura a seconda delle necessità, come per esempio quella di approfondire l’inglese professionale, o le differenze tra la comunicazione formale e informale. “Si dice spesso che le persone devono poter crescere, ma è anche importante dare loro gli strumenti per farlo. Al 25hours Hotel Piazza San Paolino ci proviamo sempre e i risultati che raggiungiamo sono sicuramente più che positivi”, conclude Spoorenberg.","post_title":"Spoorenberg, 25hours Firenze: il nostro è un modo nuovo di intendere le policy per le risorse umane","post_date":"2024-01-23T11:38:21+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1706009901000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"459868","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Promuovere, creare momenti di incontro e relazione, vivere la lenta e autentica quotidianità dei borghi sicani. Sono questi gli obiettivi di Sicani Villages, il nuovo network di realtà locali lanciato lo scorso ottobre. Grazie a Pure Sicily, partner capofila del progetto e azienda di servizi turistici, Live Sicani e Val di Kam, punti di connessione tra il viaggiatore e le piccole realtà dell’entroterra siciliano, si può infatti ora accedere a tantissime di queste esperienze, provando in prima persona il vero stile di vita sicano.\r

\r

Il fine settimana alla scoperta del territorio sicano parte quindi dall’arrivo all’aeroporto di Palermo, per poi addentrarsi tra le colline dell’entroterra. Si arriva così alla valle del Platani, che prende il nome dal fiume che la attraversa, per vedere da vicino le tante coltivazioni di alcuni tra i prodotti più simbolici della Sicilia: i pistacchi e le mandorle. Arrivata l’ora del pranzo, in questo viaggio ogni pasto sarà un’avventura nella tradizione culinaria locale. Si possono definire workshop enogastronomici, ma cucinare in famiglia è forse l'espressione che esprime meglio l’esperienza.\r

\r

L'itinerario include anche una visita nei luoghi dell'artigianato sicano. Da non perdere poi il trekking nei sentieri tra le panoramiche colline dei Borghi. Ci si potrà immergere totalmente nella natura e respirare l’aria della campagna siciliana più autentica, e al tramonto, visitare un luogo davvero magico: il teatro Andromeda. A poca distanza, si trovano inoltre i borghi di Castronovo di Sicilia, paese dalle origini antichissime, testimoniate da ritrovamenti archeologici che risalirebbero addirittura all’epoca preistorica, e palazzo Adriano, set naturale del film Oscar Nuovo Cinema Paradiso di Giuseppe Tornatore. Gli amanti del grande cinema potranno vivere un altro movie tour visitando il borgo natale del regista Frank Capra, Bisacquino.\r

\r

Partendo poi da Prizzi, uno dei borghi più alti di Sicilia, caratterizzato da strette viuzze, cortili e ripide scalinate, l’esperienza con Sikani Horse Trek regala indimenticabili passeggiate a cavallo. Ci si muove quindi in direzione Chiusa Sclafani, nota per le architetture religiose con stucchi decorativi di scuola serpottiana e per il suo complesso monumentale della Badia, e ancora verso Giuliana, alla scoperta del suo castello federiciano e delle sue storie: uno dei personaggi maggiormente legati alla fortezza è Eleonora d'Aragona morta proprio a Giuliana nel 1405. Una leggenda narra che il suo spettro si aggiri ancora nel castello, facendo la guardia a un tesoro nascosto. Un viaggio in questa terra non può escludere la visita alla costa Sicana, tra le più belle della Sicilia. L’escursione alla Scala dei Turchi è d’obbligo. La stessa emozione si potrà vivere passeggiando a Capo Bianco, Punta Bianca o passeggiando sulla chilometrica spiaggia della riserva naturale orientata Torre Salsa.\r

\r

","post_title":"La ricetta Sicani Villages per un fine settimana alla scoperta dell'anima di un territorio","post_date":"2024-01-22T12:25:49+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1705926349000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"459850","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_441878\" align=\"alignright\" width=\"300\"] Francesca Marino[/caption]\r

\r

Ambiziosi obiettivi di crescita per Grimaldi Lines che garantisce un’ampia offerta di collegamenti marittimi e di servizi all’utenza.\r

\r

Le prenotazioni per la stagione estiva 2024 hanno preso il via in maniera vivace grazie anche alle promozioni, in particolare l’offerta New Advanced Booking, che prevede il 20% di sconto (diritti fissi, costi EU ETS e servizi di bordo esclusi) per partenze selezionate dal 6 maggio al 30 settembre da/verso Sardegna, Sicilia e Spagna.\r

\r

Tra i punti di forza della Compagnia non solo una politica tariffaria particolarmente attenta alle esigenze di tutti i target di utenza, ma anche molti plus che caratterizzano l’offerta: il servizio a bordo delle navi, i comodi orari di partenza e arrivo, l’ampio network di collegamenti che raggiunge tutte le destinazioni più richieste sulle sponde del Mediterraneo.\r

\r

«Cresce ogni anno il numero di viaggiatori che scelgono la nave come mezzo di trasporto preferenziale per tutte le destinazioni nazionali e internazionali – commenta Francesca Marino, Head of Passenger Department di Grimaldi Lines – Nell’estate del 2023, che si è conclusa per noi con risultati pienamente soddisfacenti, abbiamo rilevato un grande interesse del mercato nei confronti delle mete più tradizionali, quali Sardegna e Sicilia, e un rinnovato desiderio di viaggiare con auto o moto al seguito per raggiungere le più richieste località balneari di Spagna e Grecia».\r

\r

Per la prossima stagione sono confermate le tratte che uniscono i principali porti del Nord e del Sud Italia alle isole maggiori. La Sardegna è ancora la destinazione di punta, sulla quale Grimaldi Lines opera con l’alta frequenza della linea Livorno-Olbia (e viceversa), con la storica tratta Civitavecchia-Porto Torres (e viceversa), con la stagionale Civitavecchia-Olbia (e viceversa) e con i collegamenti in continuità territoriale da Civitavecchia per Arbatax e Cagliari e da Napoli e Palermo per Cagliari. La Sicilia non è da meno: le navi Grimaldi Lines raggiungono infatti regolarmente il porto di Palermo, partendo da Livorno, Napoli, Salerno e Cagliari. Sulla Spagna opera la tratta Civitavecchia-Porto Torres-Barcellona (e viceversa), mentre la Grecia é comodamente raggiungibile con le linee dai porti di Brindisi e Ancona per Igoumenitsa e Corfù.","post_title":"Grimaldi Lines, crescere garantendo un'ampia gamma di collegamenti e servizi","post_date":"2024-01-22T11:06:03+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1705921563000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"459832","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si è appena conclusa a Catania la tre giorni di appuntamenti che Go Asia, to di casa Go World, ha organizzato nel Sud Italia, in collaborazione con la Saudi Tourism Authority, per presentare la destinazione e la programmazione 2024. Il roadshow ha toccato le città di Bari, Caserta e Catania e ha visto la partecipazione di oltre 60 agenzie di viaggio partner, curiose di scoprire Tutti i colori dell'Arabia Saudita, destinazione aperta ai turisti italiani dal 2019.\r

\r

A introdurre la meta è stato Alberto Truffa, market manager di Tourism Hub, rappresentante di Saudi Tourism Authority in Italia, che ha portato i partecipanti in un viaggio alla scoperta della grande ricchezza culturale e delle numerose attrazioni turistiche che l'Arabia Saudita ha da offrire: dalle moderne metropoli ai siti storici nel deserto, dagli eventi internazionali e alle bellezze incontaminate della costa. Ha inoltre invitato gli agenti a diventare un Saudi Expert: il programma di formazione online per approfondire la destinazione e offrire esperienze di viaggio uniche e su misura ai loro clienti.\r

\r

Per Go Asia la product manager Chiara Veroli ha presentato la programmazione 2024: “Questo momento di incontro e confronto con gli agenti di viaggio era necessario e si è rivelato prezioso per chiarire domande e curiosità su questa destinazione nuova per il mercato italiano. Condividere le svariate alternative di itinerari e esperienze disponibili è stato fondamentale per focalizzare le numerose opportunità che l’Arabia Saudita offre e permettere agli agenti di proporre la destinazione con consapevolezza e competenza, approfittando degli ottimi collegamenti aerei dagli aeroporti limitrofi”.\r

\r

Il catalogo 2024 Go Asia prevede diversi tour in esclusiva sulla destinazione, tra cui: Alla scoperta dell’Arabia Saudita, partenze speciali con accompagnatore dall’Italia in primavera e in autunno (nove giorni, da 6.510 euro voli inclusi); Tesori dell’Arabia Saudita: Jeddah e AlUla, con partenze ogni domenica (nove giorni, da 3.620 euro); Jeddah Long Weekend, per uno short break nella metropoli sulle sponde del mar Rosso (quattro giorni, da 2.230 euro).\r

\r

","post_title":"Go Asia nel Sud Italia con il workshop \"Tutti i colori dell'Arabia Saudita\"","post_date":"2024-01-22T10:10:44+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1705918244000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"459685","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Gli uffici Sand Tour si trasferiscono in Egitto. Almeno fino a domani. E' in corso di svolgimento in questi giorni la seconda convention interna dell'operatore toscano, che per l'occasione ha deciso di trasferire tutto lo staff a Sharm el-Sheikh con un volo charter dedicato. \"Un momento di team building e formazione dedicata a tutti i i reparti dell'azienda: dalla forza vendite al booking, passando per amministrazione, prodotto e operativo Crediamo infatti molto nella formazione, quale mezzo per trasmettere alla nostra forza vendite la passione che abbiamo dentro per questo lavoro\", spiega il direttore prodotto, Dario Dell’Aversana.\r

\r

Il viaggio in Egitto fa peraltro da preludio a un 2024 di grandi novità per Sand Tour, che si appresta a lanciare un’inedita organizzazione di prodotto in tre linee distinte: \"I nomi dei cluster li sveleremo in occasione della Bit e del Travel Open Village Evolution del Gruppo Travel, in programma al Meliá Milano dal 4 al 5 febbraio – prosegue Dell’Aversana -: saranno dedicati rispettivamente alla proposta italiana, ai tour e alle strutture luxury. E per ogni linea prevediamo attività sales ad hoc riservate alle nostre agenzie partner\".\r

\r

Sempre sul fronte commerciale, Sand Tour ha inoltre inaugurato l’anno con una squadra rafforzata, composta oggi da cinque promotori in grado di coprire una buona parte della Penisola: «Simo presenti in Piemonte, Liguria, Lombardia, Triveneto, Emilia Romagna, Marche, Toscana, Lazio e Campania. Entriamo in agenzia e ci presentiamo con la modalità fresca che ci contraddistingue: un travel book al posto del catalogo; un semplice strumento per aiutare le adv a scegliere il prodotto migliore per loro». Ma le iniziative del 2024 non finiscono qui: «Includono anche un bellissimo educational Zanzibar più Kenya, in calendario a marzo per scoprire i nostri due villaggi in Africa, i Casa Sand Waridi Beach e Lion Beach. Senza dimenticare, inoltre, i tanti road show in programma in tutte le città italiane».\r

\r

È insomma un momento di grande fermento in casa Sand Tour, che segue un 2023 record: più 30% sul fatturato di 12 mesi prima e più 15% sui livelli da primato raggiunti nell’anno pre-Covid 2019. «Siamo davvero soddisfatti di questi risultati, che premiano l'impegno di uno staff giovane e brillante e la nostra collaborazione con partner e agenzie storiche in tutta Italia – conclude Dell’Aversana -. Nonostante un ultimo trimestre difficile per le difficoltà di Egitto e Giordania, che rappresentano una bella fetta del nostro mercato, abbiamo chiuso l’anno con uno spirito positivo. Traino conclusivo del 2023 è stata proprio l'Africa, dove i nostri due villaggi hanno registrato il tutto esaurito e un gradimento davvero alto. Ora sta fortunatamente ripartendo anche il Medioriente in vista della primavera: si registrano infatti già buone vendite in advance booking sia per il mar Rosso, sia per la Giordania».","post_title":"Sand Tour si trasferisce a Sharm: tutto lo staff del to in Egitto per la convention 2024","post_date":"2024-01-22T09:15:28+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1705914928000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"459735","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Brussels Airlines alza il sipario sulle nuove uniformi per il personale di cabina e delle operazioni a terra. \r

\r

La compagnia aerea ha scelto Gabrielle Szwarcenberg, giovane designer dell'Accademia Reale di Belle Arti di Anversa, e diversi altri marchi belgi affermati, per evidenziare ancora una volta la sua 'Belgitude'. Materiali innovativi, come uva e cactus, rendono l'uniforme più sostenibile. Anche la guida allo stile che la accompagna è stata completamente rivista per diventare molto più inclusiva.\r

\r

Le divise saranno introdotte a bordo e in aeroporto dal prossimo 1° marzo e saranno indossate da oltre 2.600 dipendenti. Protagonisti i colori blu scuro con dettagli champagne. La nuova palette di colori e le nuove stampe sono state progettate per allinearsi perfettamente con il nuovo marchio Brussels Airlines, introdotto nel novembre 2021. La collezione si ispira alle uniformi glamour delle compagnie aeree degli anni Sessanta, dando vita a silhouette contemporanee ma senza tempo, da cui l'introduzione del dolcevita e dell'abito A-line.\r

\r

L'intero processo di progettazione è durato due anni. Con sondaggi, workshop e sessioni di progettazione, l'uniforme è stata creata in stretta collaborazione con i dipendenti in prima linea. Tra i vari modelli, i dipendenti hanno potuto scegliere il look finale.\r

\r

Insieme alla nuova uniforme, Brussels Airlines ha anche aggiornato la sua guida allo stile, con nuove linee guida che dovrebbero contribuire a un maggiore benessere sul lavoro di tutti i membri del personale in uniforme.\r

\r

Le linee guida per capelli, trucco e gioielli non saranno più diverse per uomini e donne. Inoltre, il trucco diventa facoltativo per tutti e quindi non più obbligatorio per le donne. Non c'è differenza di genere nemmeno per quanto riguarda l'acconciatura dei capelli, che devono essere legati o raccolti in uno chignon non appena toccano le spalle: si tratta di un'istruzione legata alla sicurezza.\r

\r

Infine, ora si possono mostrare anche i tatuaggi, purché rispettino alcune regole, come la posizione, la dimensione e ciò che rappresentano.\r

\r

[gallery ids=\"459738,459741,459740\"]","post_title":"Brussels Airlines svela le nuove divise, che saranno indossate dal 1° marzo","post_date":"2024-01-19T10:22:24+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1705659744000]}]}}