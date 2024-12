Grosseto: evento incoming di Toscana promozione e Travel sul ruolo di adv e to Quale il ruolo degli agenti di viaggi nella definizione di un prodotto incoming? E come costruire un’offerta adeguata a un mercato in costante divenire? Sono alcune delle domande a cui si è provato a dare una risposta in occasione di un’iniziativa organizzata a Grosseto da Toscana Promozione Turistica in collaborazione con Travel Open Day, settore eventi di Travel Quotidiano: il primo evento in regione specificamente dedicato alle adv e ai tour operator del territorio. Sul palco si sono alternati rappresentanti di tutte le principali associazioni di categoria e delle istituzioni locali, nonché gli esponenti di alcune tra i più importanti operatori del settore. Ne è emersa una figura chiave per l’incoming: il professionista dei viaggi organizzati, unico profilo realmente capace di garantire quel valore aggiunto in grado di far uscire il turismo dalle secche della massificazione di prodotto e quindi dai rischi dell’overtourism. Il tutto, a patto naturalmente di riuscire a costruire una reale collaborazione tra tutti gli stakeholder del territorio, dando concretezza al mantra del fare rete. Un’espressione tanto amata a parole quanto poco poi tradotta in azioni concrete ma che mai come nell’incoming è condizione sine qua non di un’offerta di qualità. Investire “Investire sul ruolo di tour operator e agenzie di viaggio è fondamentale oggi, per far sì che il patrimonio di professionalità che hanno da offrire si rafforzi e possa offrire nuove opportunità ai viaggiatori che vorranno scegliere la nostra regione – ha confermato l’assessore a Turismo ed economia della Toscana, Leonardo Marras -. Occorre lavorare per intercettare sempre maggiore valore aggiunto e verticalizzare le esperienze turistiche“. Non si può inoltre dimenticare il fattore innovazione, soprattutto in tema di digitalizzazione: un elemento necessario anche solo semplicemente per iniziare a parlare ai mercati internazionali, ma di cui spesso coloro che ne avrebbero più bisogno, soprattutto le destinazioni secondarie, risultano essere meno provviste. “Quello a cui puntiamo – ha spiegato il direttore di Toscana Promozione Turistica, Francesco Tapinassi – è dare elementi di conoscenza alle agenzie di viaggio quando puntino a incrementare il loro lavoro con l’incoming, affinché lo facciano sfruttando prima di tutto gli strumenti che la regione mette loro a disposizione”. Tre panel La giornata si è quindi declinata in tre panel distinti: il primo ha visto il coinvolgimento del direttore nazionale Fto, Gabriele Milani, dei presidenti di Fiavet e Aidit Toscana, Pier Carlo Testa e Andrea Giannetti, nonché di Federica Bellinazzi di Maavi, di Carlo Gistri di Assoviaggi, e dei presidenti di Federalberghi, Confturismo-Confcommercio Toscana e di Assoturismo-Confesercenti della provincia di Grosseto, Daniele Barbetti e Gianluca Soldateschi. A seguire sono intervenuti la presidente della traveltech Destination Italia, Dina Ravera, il senior account manager di GetYourGuide, Pio Macchiarulo, il ceo e produce manager dell’operatore tedesco specializzato sull’Italia Ottima Reisen, Antonio Giannandrea, il managing director del to incoming Trentino Holidays, Luca Moschini, e il director Italy dell’operatore dedicato al turismo attivo S-Cape Travel, Tullia Caballero. Il pomeriggio, infine, è stato dedicato all’approfondimento delle strategie di promozione e verticalizzazione del prodotto Toscana, a cura dello stesso Tapinassi e di Flavia Cori della Fondazione Sistema Toscana. “Nel nostro paese sono presenti diversi modelli che funzionano molto bene – ha concluso Claudio Dell’Accio, referente sviluppo eventi di Travel Open Day -. Proprio per questo è importante conoscere come alcuni di questi hanno costruito il proprio prodotto destinazione, come lo hanno digitalizzato e quali sono stati gli accordi con i creatori dell’offerta turistica. La presenza delle associazioni di categoria, invece, è servita per stimolare proposte da parte loro sull’incoming e sulla formazione di tour operator e agenzie di viaggio in questo senso”. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 480184 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Cresce la richiesta per l'Egitto a Capodanno, tanto che il gruppo Nicolaus ha deciso di rafforzare il piano trasporti con voli aggiuntivi su Sharm El Sheikh per partenze il 29 dicembre da Milano Malpensa e da Bari. Il mar Rosso si conferma insomma una delle destinazioni cardine nella strategia dell'operatore pugliese, tanto che le previsioni sono di un raddoppio dei volumi anno su anno nella prima parte del 2025. Attualmente il prodotto in esclusiva della compagnia sulla destinazione conta mille camere: 700 Valtur e 300 Nicolaus Club, suddivise tra seu resort unicamente a 4 e 5 stelle. Tra le novità di spicco, il Valtur Marsa Alam Reef Oasis Suakin Resort: una struttura premium che si posiziona come elemento di punta nella proposta per la meta egiziana. La new entry va in particolare a sommarsi nell'area al Valtur Marsa Alam Pickalbatros Portofino e al Nicolaus Club Three Corners Sea Beach Resort. A Sharm, il gruppo attualmente conta invece il Valtur Sharm El Sheik Reef Oasis Blue Bay, il Valtur Sharm El Sheik Albatros Laguna Vista Resort e il Nicolaus Club Sunrise Remal Resort. A conferma del ruolo chiave della destinazione mar Rosso, inoltre, l’importante investimento stanziato dal gruppo per il recente evento a Marsa Alam, che ha visto oltre 100 agenti di viaggio vivere in prima persona la programmazione e l’impostazione del prodotto nel suo insieme, toccando con mano un’offerta unica per completezza e capacità di sorprendere. “Il mar Rosso non è solo una destinazione, ma una promessa di belle esperienze da fare tutto l’anno - spiega la direttrice commerciale, Isabella Candelori -. In questo senso è unica. E ne è la dimostrazione la ripresa che sta facendo registrare, con straordinarie prospettive di crescita per noi dovute alla tipologia di prodotto che proponiamo: il Capodanno ci sta dando grandi soddisfazioni, così come l’avvio del 2025. La new entry Valtur Marsa Alam Reef Oasis Suakin Resort è un vero e proprio colpo di mercato, messo a punto in un momento strategico e anche per questo complesso. Ne siamo davvero orgogliosi e il miglior riscontro possibile è quello delle 100 adv che hanno da poco avuto modo di testarne direttamente la qualità globale ”. [post_title] => Nicolaus rafforza l'offerta voli su Sharm con partenze il 29 dicembre da Malpensa e Bari [post_date] => 2024-12-02T12:57:46+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1733144266000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 480179 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Compie un anno OLM Nature Escape, il primo eco-aparthotel sostenibile, autosufficiente a livello energetico, dell’Alto Adige, a Caminata di Tures (BZ), in Valle Aurina. La struttura, ispirata dal ciclo vitale della natura, è votata all’armonia non solo nelle forme (è circolare con diametro di 110 metri) ma anche nella quiete, nella libertà di movimento e di pensiero. Fuori appare come un’oasi futuristica, ma all’interno si respira il calore della montagna, nell’interpretazione moderna di una malga. La EcoSpa offre una piscina che dall’interno prosegue verso l’esterno, riscaldata per bagni con vista sulle vette; una sala yoga & palestra, una zona relax, il bagno turco e la sauna finlandese panoramica. Uno dei plus di OLM è che il benessere è davvero su misura: oltre che nella spa, ci si può dedicare a un wellness privato nella propria suite, dotata di sauna finlandese, grande vasca romantica, doccia effetto pioggia e regolazione manuale, con la possibilità di avere i massaggi a domicilio. Una soluzione ideale sia per chi cerca la massima privacy e libertà, sia per i genitori che possono dedicarsi al relax monitorando i figli piccoli, che non hanno accesso al centro benessere. 33 le ApartSuite, di cui 25 con sauna finlandese privata (90 gradi), minimal chic, vestite di legno di larice dotate anche di una kitchenette che permette di cucinare in autonomia, magari con i prodotti disponibili allo “shop” di OLM. La prima colazione, compresa nel soggiorno, unisce la tradizione locale con l’utilizzo di prodotti propri o da attività della zona. Ogni settimana, c’è un programma culinario, sempre diverso, che prevede OLM Dinner con menu a più portate, intervallati da APÉRO Dinner (aperitivi lunghi a buffet), e da serate speciali. Bioarchitettura, materiali naturali locali, energia autonoma grazie a pannelli fotovoltaici e alla geotermia, fanno di OLM un innovativo eco-aparthotel sostenibile. A gennaio 2024 ha ottenuto la prestigiosa certificazione GSTC (Global Sustainable Tourism Council – principale organizzazione a livello internazionale per la promozione del turismo sostenibile), e fa parte anche della collezione Ecoluxury, Retreats of the World. [post_title] => Olm Nature Escape, un anno di attività per l'eco-aparthotel sostenibile in Valle Aurina [post_date] => 2024-12-02T12:37:31+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1733143051000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 480174 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Quale il ruolo degli agenti di viaggi nella definizione di un prodotto incoming? E come costruire un’offerta adeguata a un mercato in costante divenire? Sono alcune delle domande a cui si è provato a dare una risposta in occasione di un'iniziativa organizzata a Grosseto da Toscana Promozione Turistica in collaborazione con Travel Open Day, settore eventi di Travel Quotidiano: il primo evento in regione specificamente dedicato alle adv e ai tour operator del territorio. Sul palco si sono alternati rappresentanti di tutte le principali associazioni di categoria e delle istituzioni locali, nonché gli esponenti di alcune tra i più importanti operatori del settore. Ne è emersa una figura chiave per l’incoming: il professionista dei viaggi organizzati, unico profilo realmente capace di garantire quel valore aggiunto in grado di far uscire il turismo dalle secche della massificazione di prodotto e quindi dai rischi dell’overtourism. Il tutto, a patto naturalmente di riuscire a costruire una reale collaborazione tra tutti gli stakeholder del territorio, dando concretezza al mantra del fare rete. Un'espressione tanto amata a parole quanto poco poi tradotta in azioni concrete ma che mai come nell’incoming è condizione sine qua non di un'offerta di qualità. Investire “Investire sul ruolo di tour operator e agenzie di viaggio è fondamentale oggi, per far sì che il patrimonio di professionalità che hanno da offrire si rafforzi e possa offrire nuove opportunità ai viaggiatori che vorranno scegliere la nostra regione - ha confermato l'assessore a Turismo ed economia della Toscana, Leonardo Marras -. Occorre lavorare per intercettare sempre maggiore valore aggiunto e verticalizzare le esperienze turistiche". Non si può inoltre dimenticare il fattore innovazione, soprattutto in tema di digitalizzazione: un elemento necessario anche solo semplicemente per iniziare a parlare ai mercati internazionali, ma di cui spesso coloro che ne avrebbero più bisogno, soprattutto le destinazioni secondarie, risultano essere meno provviste. “Quello a cui puntiamo - ha spiegato il direttore di Toscana Promozione Turistica, Francesco Tapinassi - è dare elementi di conoscenza alle agenzie di viaggio quando puntino a incrementare il loro lavoro con l’incoming, affinché lo facciano sfruttando prima di tutto gli strumenti che la regione mette loro a disposizione”. Tre panel La giornata si è quindi declinata in tre panel distinti: il primo ha visto il coinvolgimento del direttore nazionale Fto, Gabriele Milani, dei presidenti di Fiavet e Aidit Toscana, Pier Carlo Testa e Andrea Giannetti, nonché di Federica Bellinazzi di Maavi, di Carlo Gistri di Assoviaggi, e dei presidenti di Federalberghi, Confturismo-Confcommercio Toscana e di Assoturismo-Confesercenti della provincia di Grosseto, Daniele Barbetti e Gianluca Soldateschi. A seguire sono intervenuti la presidente della traveltech Destination Italia, Dina Ravera, il senior account manager di GetYourGuide, Pio Macchiarulo, il ceo e produce manager dell’operatore tedesco specializzato sull’Italia Ottima Reisen, Antonio Giannandrea, il managing director del to incoming Trentino Holidays, Luca Moschini, e il director Italy dell’operatore dedicato al turismo attivo S-Cape Travel, Tullia Caballero. Il pomeriggio, infine, è stato dedicato all’approfondimento delle strategie di promozione e verticalizzazione del prodotto Toscana, a cura dello stesso Tapinassi e di Flavia Cori della Fondazione Sistema Toscana. "Nel nostro paese sono presenti diversi modelli che funzionano molto bene – ha concluso Claudio Dell’Accio, referente sviluppo eventi di Travel Open Day -. Proprio per questo è importante conoscere come alcuni di questi hanno costruito il proprio prodotto destinazione, come lo hanno digitalizzato e quali sono stati gli accordi con i creatori dell'offerta turistica. La presenza delle associazioni di categoria, invece, è servita per stimolare proposte da parte loro sull’incoming e sulla formazione di tour operator e agenzie di viaggio in questo senso”. [post_title] => Grosseto: evento incoming di Toscana promozione e Travel sul ruolo di adv e to [post_date] => 2024-12-02T11:45:47+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1733139947000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 480157 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Nell’esclusivo salone circolare delle Colonne, nel cuore del quartiere EUR di Roma, in un coinvolgente evento multisensoriale, Courmayeur Mont Blanc presenta le sue proposte invernali per la stagione 2024/2025. La manifestazione viene introdotta da Alessandra Rischio di Aigo Confesercenti. “Non solo sci ma un’esperienza a 360°”, è la sintesi dell’intervento del sindaco Roberto Rota, che, nel rappresentare tutte le possibilità offerte dalla sua cittadina, intende offrire una proposta alternativa alle più famose e frequentate Dolomiti. Montagna più alta d'Europa “Siamo ai piedi della montagna più alta d’Europa, con i più grandi ghiacciai del continente, la Val Veny e la Val Ferret per camminare e ciaspolare, le terme per rilassarsi, il paese pieno di eventi. La festa di inizio inverno, in collaborazione e in diretta Sky, quest’anno partirà il 7 dicembre con la consueta accensione dell’albero di Natale ma, ogni mese, si succederanno diverse iniziative per accogliere i turisti: fra queste, il design weekend a febbraio 2025 ed una serie di proposte per presentare l’enogastronomia del territorio nel mese di marzo 2025”, termina il suo intervento il primo cittadino. Il presidente della società Courmayeur Mont Blanc Funivie Luca Rossi, nella sua presentazione, ricorda come gli impianti gestiti nel comprensorio sciistico passano dai 1200 ai 2750 metri, con la conseguenza di poter mettere a disposizione degli sciatori un’ampia gamme di piste, dalle più facili ed assolate, a quelle destinate agli atleti più esperti. “Quest’anno è previsto un piano di scontistica per accedere agli impianti destinato ai più giovani e alle famiglie”, dichiara il gestore degli impianti a fune valdostano. “Scegliere come meta delle vacanze Courmayeur significa inoltre poter vivere un’esperienza unica e straordinaria”, dichiara infine Maria Lagazzi, la responsabile marketing e comunicazione di Skyway Montebianco, che aggiunge: “Non è una semplice funivia, ma un viaggio unico che dura venti minuti, per salire fino ai 3.466 metri di quota ed avvicinarsi alla vetta d’Europa”. L’esperienza termina affacciandosi a 360° su una terrazza in mezzo ad un panorama meraviglioso, ma, salendo in quota con la funivia, sarà possibile anche godere di sale espositive, ristoranti, sale meeting. E, per chi vorrà, si potrà organizzare anche un matrimonio, sicuramente “il più alto d’Italia”. Marco Micaroni [post_title] => Courmayeur Mont Blanc illustra la stagione invernale 2024/2025 [post_date] => 2024-12-02T10:21:58+00:00 [category] => Array ( [0] => incoming ) [category_name] => Array ( [0] => Incoming ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1733134918000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 480151 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => C.L.Ass. si impegna a sensibilizzare i dirigenti scolastici italiani sull’importanza di un’educazione linguistica di qualità, illustrando tutte le nuove opportunità per approfondire la lingua in un Mondo sempre più tecnologico e globalizzato. Per sottolineare questo obiettivo, C.L.Ass. è supportata da Trinity ViaggiStudio e Pearson, nota casa editrice, nel corso “The New Frontiers of English Education”, che si terrà a Roma il prossimo 10 dicembre 2024. “Vogliamo supportare i dirigenti scolastici nel promuovere un’educazione linguistica che sia non solo al passo con i tempi, ma anche in grado di ispirare gli studenti. Le lingue aprono porte, creano connessioni e costruiscono ponti tra culture diverse, e crediamo fermamente che questa consapevolezza debba partire proprio dagli istituti scolastici” afferma Claudia Randazzo, ceo di Trinity ViaggiStudio. Questo evento formativo, per la prima volta, è dedicato ai Dirigenti Scolastici italiani, figure chiave nel processo di innovazione educativa e nella promozione dello studio delle lingue nelle scuole italiane. Le sfide di oggi Secondo gli ultimi dati sull’educazione linguistica, la conoscenza dell’inglese e di altre lingue straniere è cruciale per accedere a opportunità accademiche e lavorative di rilievo. Nel contesto scolastico, tuttavia, permane la necessità di aggiornare metodi e strategie di insegnamento per renderli più efficaci e coinvolgenti. Il corso “The New Frontiers of English Education” è stato progettato proprio per rispondere a queste esigenze, fornendo ai Dirigenti Scolastici strumenti pratici e metodologici per rafforzare l’insegnamento delle lingue nelle loro scuole. L’obiettivo è creare un ecosistema educativo che valorizzi l’apprendimento linguistico come un pilastro per la formazione dei cittadini di domani. La partecipazione dei dirigenti scolastici a eventi come quello organizzato da C.L.Ass. rappresenta un’opportunità unica per aggiornare le competenze, confrontarsi con esperti del settore e implementare strategie innovative. Trinity ViaggiStudio, attraverso il suo sostegno a iniziative come questa, rinnova il proprio impegno per promuovere un’educazione interculturale e formare studenti pronti ad affrontare le sfide di un mondo globalizzato. Trinity ViaggiStudio Con oltre 25 anni di esperienza, Trinity ViaggiStudio è un partner strategico per le scuole italiane che desiderano offrire ai propri studenti opportunità formative all’estero. I programmi proposti, dalle vacanze studio agli High School Programs, offrono esperienze immersive che vanno oltre lo studio della lingua, integrando cultura, scambio internazionale e sviluppo di soft skills. [post_title] => Studiare le lingue. Trinity ViaggiStudio e C.L.Ass sensibilizzano i dirigenti scolastici [post_date] => 2024-12-02T10:12:14+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1733134334000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 480112 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Turkish Airlines ha inaugurato la sua rotta più lunga con il taglio del nastro dei voli per Sydney, che porta a 351 le destinazioni in sei continenti del network globale. I voli tra Istanbul e Sydney saranno effettuati con gli Airbus A350-900, progettati per il comfort sulle lunghe distanze con 32 flatbed seat in business class e 297 poltrone reclinabili per i viaggiatori in economy. I voli, che saranno operati quattro volte a settimana via Kuala Lumpur, dureranno 19 ore con una rotta di 9.300 miglia. Dopo il lancio del primo volo di Turkish Airlines da Melbourne nel marzo di quest'anno, Sydney diventa la seconda città australiana aggiunta alla rete: il volo inaugurale getta le basi per i futuri piani del vettore turco di introdurre collegamenti diretti e senza scalo da Sydney a Istanbul. “Questa importante occasione segna il percorso di volo più lungo nella storia di Turkish Airlines, con la gradita aggiunta della seconda città australiana al nostro network - ha dichiarato il ceo della compagnia aerea, Bilal Ekşi -. L'arrivo del nostro primo volo da Istanbul a Sydney rappresenta il nostro costante impegno per collegare i viaggiatori di tutto il mondo, fornendo un passaggio senza soluzione di continuità tra l'Europa e l'Australia con il comfort e l'ospitalità di Turkish Airlines. Una volta ottenuto il nostro aeromobile in grado di effettuare il viaggio in una sola tratta, ci auguriamo di espandere ulteriormente la nostra offerta nel prossimo futuro con i primi voli non-stop dell'Australia verso Istanbul.” [post_title] => Turkish Airlines vola da Istanbul a Sydney: è la rotta più lunga del network [post_date] => 2024-12-02T09:15:15+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1733130915000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 480103 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La Louisiana continua a scommettere sul mercato Italia e vede nel 2025 un anno chiave per rafforzare ulteriormente il proprio posizionamento. Le attività di comunicazione già in programma punteranno a differenziare la destinazione dai competitor, aumentando la brand awareness grazie a un mix di strategie digitali, gestione dei profili social ufficiali e collaborazioni con la stampa. Il nuovo anno segnerà anche lo Year of Food e vedrà la creazione di progetti studiati per far conoscere la destinazione ai professionisti del settore turistico. Sarà l’occasione perfetta per promuovere i sapori autentici della destinazione, attraverso esperienze culinarie che spaziano dai piatti della cucina creola ai ristoranti più innovativi. Inoltre, saranno organizzati eventi in diverse località per permettere al pubblico italiano di immergersi sempre di più nell’anima del territorio del Sud degli Stati Uniti. Il 2024 che volge al termine ha segnato il debutto ufficiale di Louisiana Office of Tourism nel nostro paese, grazie a un’efficace strategia di marketing, comunicazione e sviluppo trade realizzata dall’agenzia meneghina Interface Tourism Italy. Durante quest’anno, la destinazione si è presentata attraverso un roadshow che ha toccato diverse città, offrendo un assaggio autentico di tutto ciò che la rende unica nel Sud degli Stati Uniti: gli eventi hanno messo in luce il calore umano, la joie de vivre, la musica travolgente, la gastronomia e le esperienze culturali che definiscono l’essenza della Louisiana. Tra ottobre e novembre, le tappe principali del roadshow hanno visto la partecipazione di quasi 140 persone attraverso incontri dedicati ad agenti di viaggio e consumatori finali. [post_title] => Louisiana 2025: maggiore promozione sul mercato Italia nello Year of Food [post_date] => 2024-12-02T09:00:16+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1733130016000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 480129 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il via libera della Commissione europea alle nozze fra Ita Airways e Lufthansa, l’agognato sì definitivo giunto nella serata di venerdì scorso, sancisce di fatto anche la nascita del più grande gruppo aereo d’Europa. “Dopo Mps anche per Ita vediamo il traguardo. Siamo soddisfatti per questa nuova tappa, ora dobbiamo fare l’ultimo miglio”, ha dichiarato il ministro dell’Economia e delle finanze, Giancarlo Giorgetti. Ultimo miglio che, andando per gradi, include l’iniziale ingresso dei tedeschi nel capitale del vettore italiano con una quota del 41% per 325 milioni di euro, attraverso un aumento di capitale riservato; a tendere, entro il 2033, Lufthansa arriverà al controllo totale di Ita con un investimento complessivo di 829 milioni di euro, compresi ulteriori 100 milioni legati al raggiungimento di specifici obiettivi. In concreto, sarà la prossima assemblea degli azionisti a permettere a Lufthansa il primo aumento di capitale nonché la nomina del nuovo consiglio di amministrazione di Ita che dagli attuali 3 passerà a 5 membri: l’intesa prevede che il dicastero italiano nomini il presidente, mentre i tedeschi sceglieranno l’amministratore delegato (il più volte evocato Joerg Eberhart, ex capo delle strategie del gruppo Lh e presidente di Air Dolomiti). Tra il 2025 e il 2026, Lufthansa avrà la possibilità di salire dal 41 al 90% di Ita sborsando, stavolta versandoli nelle casse del Mef, altri 325 milioni di euro. Ultimo passo nel 2033 quando Lufthansa potrà rilevare dal Mef anche il restante 10% di Ita, spendendo 79 milioni di euro. [post_title] => Ita-Lufthansa, c'è l'ok definitivo dell’Ue: ecco l’iter della nuova era [post_date] => 2024-12-02T08:00:55+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza [1] => topnews ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza [1] => Top News ) ) [sort] => Array ( [0] => 1733126455000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 480093 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Con 176,2 milioni di presenze, pari a oltre un terzo (il 39,4%) del totale nazionale, il Nord-est si conferma anche nel 2023 l'area geografica italiana preferita dai turisti, sia italiani (76 milioni di presenze domestiche, pari al 35,7% del totale delle presenze dei clienti residenti), ma ancor di più stranieri (oltre 100 milioni di presenze di non residenti, pari al 42,8% del totale presenze estere). Questo certifica l'Istat. Il centro si colloca al secondo posto: gli esercizi ricettivi di questa ripartizione hanno registrato circa 109 milioni di presenze, pari al 24,3% del totale nazionale. Rispetto al 2022, i flussi turistici crescono in tutte le ripartizioni, ma i valori più elevati e superiori alla media nazionale (+8,5%) sono al Centro e al Sud (rispettivamente +14,2% e +10,6%). La regione preferita dai turisti è il Veneto (circa 72 milioni di presenze turistiche), seguita dal Trentino-Alto Adige, con la provincia autonoma di Bolzano/Bozen (36,1 milioni di presenze) e la provincia autonoma di Trento (19,1 milioni di presenze), dalla Toscana, dal Lazio e dalla Lombardia (tutte oltre i 40 milioni di presenze turistiche). Anche nel 2023 Roma si conferma la principale destinazione dei flussi turistici in Italia. Con circa 37,3 milioni di presenze, che rappresentano l'8,3% del totale nazionale (5,2% della clientela residente e 11,2% di quella non residente), la Capitale ha recuperato e superato ampiamente i valori registrati nel 2019 (+6,3 milioni di presenze, equivalente a una variazione del 20,3%). Al secondo posto per numero di presenze c'è Venezia (con 12,6 milioni di presenze), seguita da Milano (circa 12,5 milioni). Firenze è il quarto comune più visitato d'Italia con oltre 8,9 milioni di presenze. Tra i primi 10 comuni italiani per presenze quattro sono localizzati in prossimità di Venezia e della sua laguna: Cavallino-Treporti, Jesolo, San Michele al Tagliamento e Caorle. [post_title] => Roma al primo posto per presenze turistiche. Il Veneto svetta fra le regioni [post_date] => 2024-11-29T10:38:48+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1732876728000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "a grosseto il primo evento" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":52,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":3406,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"480184","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Cresce la richiesta per l'Egitto a Capodanno, tanto che il gruppo Nicolaus ha deciso di rafforzare il piano trasporti con voli aggiuntivi su Sharm El Sheikh per partenze il 29 dicembre da Milano Malpensa e da Bari. Il mar Rosso si conferma insomma una delle destinazioni cardine nella strategia dell'operatore pugliese, tanto che le previsioni sono di un raddoppio dei volumi anno su anno nella prima parte del 2025. \r

\r

Attualmente il prodotto in esclusiva della compagnia sulla destinazione conta mille camere: 700 Valtur e 300 Nicolaus Club, suddivise tra seu resort unicamente a 4 e 5 stelle. Tra le novità di spicco, il Valtur Marsa Alam Reef Oasis Suakin Resort: una struttura premium che si posiziona come elemento di punta nella proposta per la meta egiziana. La new entry va in particolare a sommarsi nell'area al Valtur Marsa Alam Pickalbatros Portofino e al Nicolaus Club Three Corners Sea Beach Resort. A Sharm, il gruppo attualmente conta invece il Valtur Sharm El Sheik Reef Oasis Blue Bay, il Valtur Sharm El Sheik Albatros Laguna Vista Resort e il Nicolaus Club Sunrise Remal Resort.\r

\r

A conferma del ruolo chiave della destinazione mar Rosso, inoltre, l’importante investimento stanziato dal gruppo per il recente evento a Marsa Alam, che ha visto oltre 100 agenti di viaggio vivere in prima persona la programmazione e l’impostazione del prodotto nel suo insieme, toccando con mano un’offerta unica per completezza e capacità di sorprendere. “Il mar Rosso non è solo una destinazione, ma una promessa di belle esperienze da fare tutto l’anno - spiega la direttrice commerciale, Isabella Candelori -. In questo senso è unica. E ne è la dimostrazione la ripresa che sta facendo registrare, con straordinarie prospettive di crescita per noi dovute alla tipologia di prodotto che proponiamo: il Capodanno ci sta dando grandi soddisfazioni, così come l’avvio del 2025. La new entry Valtur Marsa Alam Reef Oasis Suakin Resort è un vero e proprio colpo di mercato, messo a punto in un momento strategico e anche per questo complesso. Ne siamo davvero orgogliosi e il miglior riscontro possibile è quello delle 100 adv che hanno da poco avuto modo di testarne direttamente la qualità globale ”.","post_title":"Nicolaus rafforza l'offerta voli su Sharm con partenze il 29 dicembre da Malpensa e Bari","post_date":"2024-12-02T12:57:46+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1733144266000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"480179","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Compie un anno OLM Nature Escape, il primo eco-aparthotel sostenibile, autosufficiente a livello energetico, dell’Alto Adige, a Caminata di Tures (BZ), in Valle Aurina.\r

\r

La struttura, ispirata dal ciclo vitale della natura, è votata all’armonia non solo nelle forme (è circolare con diametro di 110 metri) ma anche nella quiete, nella libertà di movimento e di pensiero. Fuori appare come un’oasi futuristica, ma all’interno si respira il calore della montagna, nell’interpretazione moderna di una malga. \r

\r

La EcoSpa offre una piscina che dall’interno prosegue verso l’esterno, riscaldata per bagni con vista sulle vette; una sala yoga & palestra, una zona relax, il bagno turco e la sauna finlandese panoramica. Uno dei plus di OLM è che il benessere è davvero su misura: oltre che nella spa, ci si può dedicare a un wellness privato nella propria suite, dotata di sauna finlandese, grande vasca romantica, doccia effetto pioggia e regolazione manuale, con la possibilità di avere i massaggi a domicilio. Una soluzione ideale sia per chi cerca la massima privacy e libertà, sia per i genitori che possono dedicarsi al relax monitorando i figli piccoli, che non hanno accesso al centro benessere.\r

\r

33 le ApartSuite, di cui 25 con sauna finlandese privata (90 gradi), minimal chic, vestite di legno di larice dotate anche di una kitchenette che permette di cucinare in autonomia, magari con i prodotti disponibili allo “shop” di OLM. \r

\r

La prima colazione, compresa nel soggiorno, unisce la tradizione locale con l’utilizzo di prodotti propri o da attività della zona. Ogni settimana, c’è un programma culinario, sempre diverso, che prevede OLM Dinner con menu a più portate, intervallati da APÉRO Dinner (aperitivi lunghi a buffet), e da serate speciali. \r

\r

Bioarchitettura, materiali naturali locali, energia autonoma grazie a pannelli fotovoltaici e alla geotermia, fanno di OLM un innovativo eco-aparthotel sostenibile. A gennaio 2024 ha ottenuto la prestigiosa certificazione GSTC (Global Sustainable Tourism Council – principale organizzazione a livello internazionale per la promozione del turismo sostenibile), e fa parte anche della collezione Ecoluxury, Retreats of the World.\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Olm Nature Escape, un anno di attività per l'eco-aparthotel sostenibile in Valle Aurina","post_date":"2024-12-02T12:37:31+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1733143051000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"480174","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Quale il ruolo degli agenti di viaggi nella definizione di un prodotto incoming? E come costruire un’offerta adeguata a un mercato in costante divenire? Sono alcune delle domande a cui si è provato a dare una risposta in occasione di un'iniziativa organizzata a Grosseto da Toscana Promozione Turistica in collaborazione con Travel Open Day, settore eventi di Travel Quotidiano: il primo evento in regione specificamente dedicato alle adv e ai tour operator del territorio.\r

\r

Sul palco si sono alternati rappresentanti di tutte le principali associazioni di categoria e delle istituzioni locali, nonché gli esponenti di alcune tra i più importanti operatori del settore. Ne è emersa una figura chiave per l’incoming: il professionista dei viaggi organizzati, unico profilo realmente capace di garantire quel valore aggiunto in grado di far uscire il turismo dalle secche della massificazione di prodotto e quindi dai rischi dell’overtourism.\r

\r

Il tutto, a patto naturalmente di riuscire a costruire una reale collaborazione tra tutti gli stakeholder del territorio, dando concretezza al mantra del fare rete. Un'espressione tanto amata a parole quanto poco poi tradotta in azioni concrete ma che mai come nell’incoming è condizione sine qua non di un'offerta di qualità.\r

Investire\r

“Investire sul ruolo di tour operator e agenzie di viaggio è fondamentale oggi, per far sì che il patrimonio di professionalità che hanno da offrire si rafforzi e possa offrire nuove opportunità ai viaggiatori che vorranno scegliere la nostra regione - ha confermato l'assessore a Turismo ed economia della Toscana, Leonardo Marras -. Occorre lavorare per intercettare sempre maggiore valore aggiunto e verticalizzare le esperienze turistiche\".\r

\r

Non si può inoltre dimenticare il fattore innovazione, soprattutto in tema di digitalizzazione: un elemento necessario anche solo semplicemente per iniziare a parlare ai mercati internazionali, ma di cui spesso coloro che ne avrebbero più bisogno, soprattutto le destinazioni secondarie, risultano essere meno provviste.\r

\r

“Quello a cui puntiamo - ha spiegato il direttore di Toscana Promozione Turistica, Francesco Tapinassi - è dare elementi di conoscenza alle agenzie di viaggio quando puntino a incrementare il loro lavoro con l’incoming, affinché lo facciano sfruttando prima di tutto gli strumenti che la regione mette loro a disposizione”.\r

Tre panel\r

La giornata si è quindi declinata in tre panel distinti: il primo ha visto il coinvolgimento del direttore nazionale Fto, Gabriele Milani, dei presidenti di Fiavet e Aidit Toscana, Pier Carlo Testa e Andrea Giannetti, nonché di Federica Bellinazzi di Maavi, di Carlo Gistri di Assoviaggi, e dei presidenti di Federalberghi, Confturismo-Confcommercio Toscana e di Assoturismo-Confesercenti della provincia di Grosseto, Daniele Barbetti e Gianluca Soldateschi.\r

\r

A seguire sono intervenuti la presidente della traveltech Destination Italia, Dina Ravera, il senior account manager di GetYourGuide, Pio Macchiarulo, il ceo e produce manager dell’operatore tedesco specializzato sull’Italia Ottima Reisen, Antonio Giannandrea, il managing director del to incoming Trentino Holidays, Luca Moschini, e il director Italy dell’operatore dedicato al turismo attivo S-Cape Travel, Tullia Caballero.\r

\r

Il pomeriggio, infine, è stato dedicato all’approfondimento delle strategie di promozione e verticalizzazione del prodotto Toscana, a cura dello stesso Tapinassi e di Flavia Cori della Fondazione Sistema Toscana. \r

\r

\"Nel nostro paese sono presenti diversi modelli che funzionano molto bene – ha concluso Claudio Dell’Accio, referente sviluppo eventi di Travel Open Day -. Proprio per questo è importante conoscere come alcuni di questi hanno costruito il proprio prodotto destinazione, come lo hanno digitalizzato e quali sono stati gli accordi con i creatori dell'offerta turistica. La presenza delle associazioni di categoria, invece, è servita per stimolare proposte da parte loro sull’incoming e sulla formazione di tour operator e agenzie di viaggio in questo senso”.","post_title":"Grosseto: evento incoming di Toscana promozione e Travel sul ruolo di adv e to","post_date":"2024-12-02T11:45:47+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1733139947000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"480157","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nell’esclusivo salone circolare delle Colonne, nel cuore del quartiere EUR di Roma, in un coinvolgente evento multisensoriale, Courmayeur Mont Blanc presenta le sue proposte invernali per la stagione 2024/2025.\r

\r

La manifestazione viene introdotta da Alessandra Rischio di Aigo Confesercenti. “Non solo sci ma un’esperienza a 360°”, è la sintesi dell’intervento del sindaco Roberto Rota, che, nel rappresentare tutte le possibilità offerte dalla sua cittadina, intende offrire una proposta alternativa alle più famose e frequentate Dolomiti.\r

Montagna più alta d'Europa\r

“Siamo ai piedi della montagna più alta d’Europa, con i più grandi ghiacciai del continente, la Val Veny e la Val Ferret per camminare e ciaspolare, le terme per rilassarsi, il paese pieno di eventi. La festa di inizio inverno, in collaborazione e in diretta Sky, quest’anno partirà il 7 dicembre con la consueta accensione dell’albero di Natale ma, ogni mese, si succederanno diverse iniziative per accogliere i turisti: fra queste, il design weekend a febbraio 2025 ed una serie di proposte per presentare l’enogastronomia del territorio nel mese di marzo 2025”, termina il suo intervento il primo cittadino.\r

\r

Il presidente della società Courmayeur Mont Blanc Funivie Luca Rossi, nella sua presentazione, ricorda come gli impianti gestiti nel comprensorio sciistico passano dai 1200 ai 2750 metri, con la conseguenza di poter mettere a disposizione degli sciatori un’ampia gamme di piste, dalle più facili ed assolate, a quelle destinate agli atleti più esperti. “Quest’anno è previsto un piano di scontistica per accedere agli impianti destinato ai più giovani e alle famiglie”, dichiara il gestore degli impianti a fune valdostano.\r

\r

“Scegliere come meta delle vacanze Courmayeur significa inoltre poter vivere un’esperienza unica e straordinaria”, dichiara infine Maria Lagazzi, la responsabile marketing e comunicazione di Skyway Montebianco, che aggiunge: “Non è una semplice funivia, ma un viaggio unico che dura venti minuti, per salire fino ai 3.466 metri di quota ed avvicinarsi alla vetta d’Europa”.\r

\r

L’esperienza termina affacciandosi a 360° su una terrazza in mezzo ad un panorama meraviglioso, ma, salendo in quota con la funivia, sarà possibile anche godere di sale espositive, ristoranti, sale meeting.\r

\r

E, per chi vorrà, si potrà organizzare anche un matrimonio, sicuramente “il più alto d’Italia”.\r

\r

Marco Micaroni","post_title":"Courmayeur Mont Blanc illustra la stagione invernale 2024/2025","post_date":"2024-12-02T10:21:58+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1733134918000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"480151","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"C.L.Ass. si impegna a sensibilizzare i dirigenti scolastici italiani sull’importanza di un’educazione linguistica di qualità, illustrando tutte le nuove opportunità per approfondire la lingua in un Mondo sempre più tecnologico e globalizzato. Per sottolineare questo obiettivo, C.L.Ass. è supportata da Trinity ViaggiStudio e Pearson, nota casa editrice, nel corso “The New Frontiers of English Education”, che si terrà a Roma il prossimo 10 dicembre 2024. \r

“Vogliamo supportare i dirigenti scolastici nel promuovere un’educazione linguistica che sia non solo al passo con i tempi, ma anche in grado di ispirare gli studenti. Le lingue aprono porte, creano connessioni e costruiscono ponti tra culture diverse, e crediamo fermamente che questa consapevolezza debba partire proprio dagli istituti scolastici” afferma Claudia Randazzo, ceo di Trinity ViaggiStudio.\r

Questo evento formativo, per la prima volta, è dedicato ai Dirigenti Scolastici italiani, figure chiave nel processo di innovazione educativa e nella promozione dello studio delle lingue nelle scuole italiane.\r

\r

Le sfide di oggi \r

Secondo gli ultimi dati sull’educazione linguistica, la conoscenza dell’inglese e di altre lingue straniere è cruciale per accedere a opportunità accademiche e lavorative di rilievo. Nel contesto scolastico, tuttavia, permane la necessità di aggiornare metodi e strategie di insegnamento per renderli più efficaci e coinvolgenti.\r

Il corso “The New Frontiers of English Education” è stato progettato proprio per rispondere a queste esigenze, fornendo ai Dirigenti Scolastici strumenti pratici e metodologici per rafforzare l’insegnamento delle lingue nelle loro scuole. L’obiettivo è creare un ecosistema educativo che valorizzi l’apprendimento linguistico come un pilastro per la formazione dei cittadini di domani.\r

La partecipazione dei dirigenti scolastici a eventi come quello organizzato da C.L.Ass. rappresenta un’opportunità unica per aggiornare le competenze, confrontarsi con esperti del settore e implementare strategie innovative. Trinity ViaggiStudio, attraverso il suo sostegno a iniziative come questa, rinnova il proprio impegno per promuovere un’educazione interculturale e formare studenti pronti ad affrontare le sfide di un mondo globalizzato.\r

\r

Trinity ViaggiStudio\r

Con oltre 25 anni di esperienza, Trinity ViaggiStudio è un partner strategico per le scuole italiane che desiderano offrire ai propri studenti opportunità formative all’estero. I programmi proposti, dalle vacanze studio agli High School Programs, offrono esperienze immersive che vanno oltre lo studio della lingua, integrando cultura, scambio internazionale e sviluppo di soft skills.","post_title":"Studiare le lingue. Trinity ViaggiStudio e C.L.Ass sensibilizzano i dirigenti scolastici","post_date":"2024-12-02T10:12:14+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1733134334000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"480112","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Turkish Airlines ha inaugurato la sua rotta più lunga con il taglio del nastro dei voli per Sydney, che porta a 351 le destinazioni in sei continenti del network globale.\r

I voli tra Istanbul e Sydney saranno effettuati con gli Airbus A350-900, progettati per il comfort sulle lunghe distanze con 32 flatbed seat in business class e 297 poltrone reclinabili per i viaggiatori in economy. I voli, che saranno operati quattro volte a settimana via Kuala Lumpur, dureranno 19 ore con una rotta di 9.300 miglia.\r

\r

Dopo il lancio del primo volo di Turkish Airlines da Melbourne nel marzo di quest'anno, Sydney diventa la seconda città australiana aggiunta alla rete: il volo inaugurale getta le basi per i futuri piani del vettore turco di introdurre collegamenti diretti e senza scalo da Sydney a Istanbul.\r

\r

“Questa importante occasione segna il percorso di volo più lungo nella storia di Turkish Airlines, con la gradita aggiunta della seconda città australiana al nostro network - ha dichiarato il ceo della compagnia aerea, Bilal Ekşi -. L'arrivo del nostro primo volo da Istanbul a Sydney rappresenta il nostro costante impegno per collegare i viaggiatori di tutto il mondo, fornendo un passaggio senza soluzione di continuità tra l'Europa e l'Australia con il comfort e l'ospitalità di Turkish Airlines. Una volta ottenuto il nostro aeromobile in grado di effettuare il viaggio in una sola tratta, ci auguriamo di espandere ulteriormente la nostra offerta nel prossimo futuro con i primi voli non-stop dell'Australia verso Istanbul.”","post_title":"Turkish Airlines vola da Istanbul a Sydney: è la rotta più lunga del network","post_date":"2024-12-02T09:15:15+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1733130915000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"480103","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Louisiana continua a scommettere sul mercato Italia e vede nel 2025 un anno chiave per rafforzare ulteriormente il proprio posizionamento.\r

Le attività di comunicazione già in programma punteranno a differenziare la destinazione dai competitor, aumentando la brand awareness grazie a un mix di strategie digitali, gestione dei profili social ufficiali e collaborazioni con la stampa.\r

Il nuovo anno segnerà anche lo Year of Food e vedrà la creazione di progetti studiati per far conoscere la destinazione ai professionisti del settore turistico. Sarà l’occasione perfetta per promuovere i sapori autentici della destinazione, attraverso esperienze culinarie che spaziano dai piatti della cucina creola ai ristoranti più innovativi. Inoltre, saranno organizzati eventi in diverse località per permettere al pubblico italiano di immergersi sempre di più nell’anima del territorio del Sud degli Stati Uniti.\r

Il 2024 che volge al termine ha segnato il debutto ufficiale di Louisiana Office of Tourism nel nostro paese, grazie a un’efficace strategia di marketing, comunicazione e sviluppo trade realizzata dall’agenzia meneghina Interface Tourism Italy.\r

Durante quest’anno, la destinazione si è presentata attraverso un roadshow che ha toccato diverse città, offrendo un assaggio autentico di tutto ciò che la rende unica nel Sud degli Stati Uniti: gli eventi hanno messo in luce il calore umano, la joie de vivre, la musica travolgente, la gastronomia e le esperienze culturali che definiscono l’essenza della Louisiana.\r

Tra ottobre e novembre, le tappe principali del roadshow hanno visto la partecipazione di quasi 140 persone attraverso incontri dedicati ad agenti di viaggio e consumatori finali. \r

\r

","post_title":"Louisiana 2025: maggiore promozione sul mercato Italia nello Year of Food","post_date":"2024-12-02T09:00:16+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1733130016000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"480129","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il via libera della Commissione europea alle nozze fra Ita Airways e Lufthansa, l’agognato sì definitivo giunto nella serata di venerdì scorso, sancisce di fatto anche la nascita del più grande gruppo aereo d’Europa.\r

\r

“Dopo Mps anche per Ita vediamo il traguardo. Siamo soddisfatti per questa nuova tappa, ora dobbiamo fare l’ultimo miglio”, ha dichiarato il ministro dell’Economia e delle finanze, Giancarlo Giorgetti.\r

\r

Ultimo miglio che, andando per gradi, include l’iniziale ingresso dei tedeschi nel capitale del vettore italiano con una quota del 41% per 325 milioni di euro, attraverso un aumento di capitale riservato; a tendere, entro il 2033, Lufthansa arriverà al controllo totale di Ita con un investimento complessivo di 829 milioni di euro, compresi ulteriori 100 milioni legati al raggiungimento di specifici obiettivi.\r

\r

In concreto, sarà la prossima assemblea degli azionisti a permettere a Lufthansa il primo aumento di capitale nonché la nomina del nuovo consiglio di amministrazione di Ita che dagli attuali 3 passerà a 5 membri: l’intesa prevede che il dicastero italiano nomini il presidente, mentre i tedeschi sceglieranno l’amministratore delegato (il più volte evocato Joerg Eberhart, ex capo delle strategie del gruppo Lh e presidente di Air Dolomiti).\r

\r

Tra il 2025 e il 2026, Lufthansa avrà la possibilità di salire dal 41 al 90% di Ita sborsando, stavolta versandoli nelle casse del Mef, altri 325 milioni di euro.\r

\r

Ultimo passo nel 2033 quando Lufthansa potrà rilevare dal Mef anche il restante 10% di Ita, spendendo 79 milioni di euro.","post_title":"Ita-Lufthansa, c'è l'ok definitivo dell’Ue: ecco l’iter della nuova era","post_date":"2024-12-02T08:00:55+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza","topnews"],"post_tag_name":["In evidenza","Top News"]},"sort":[1733126455000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"480093","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Con 176,2 milioni di presenze, pari a oltre un terzo (il 39,4%) del totale nazionale, il Nord-est si conferma anche nel 2023 l'area geografica italiana preferita dai turisti, sia italiani (76 milioni di presenze domestiche, pari al 35,7% del totale delle presenze dei clienti residenti), ma ancor di più stranieri (oltre 100 milioni di presenze di non residenti, pari al 42,8% del totale presenze estere). Questo certifica l'Istat.\r

Il centro si colloca al secondo posto: gli esercizi ricettivi di questa ripartizione hanno registrato circa 109 milioni di presenze, pari al 24,3% del totale nazionale. Rispetto al 2022, i flussi turistici crescono in tutte le ripartizioni, ma i valori più elevati e superiori alla media nazionale (+8,5%) sono al Centro e al Sud (rispettivamente +14,2% e +10,6%). \r

La regione preferita dai turisti è il Veneto (circa 72 milioni di presenze turistiche), seguita dal Trentino-Alto Adige, con la provincia autonoma di Bolzano/Bozen (36,1 milioni di presenze) e la provincia autonoma di Trento (19,1 milioni di presenze), dalla Toscana, dal Lazio e dalla Lombardia (tutte oltre i 40 milioni di presenze turistiche).\r

Anche nel 2023 Roma si conferma la principale destinazione dei flussi turistici in Italia. Con circa 37,3 milioni di presenze, che rappresentano l'8,3% del totale nazionale (5,2% della clientela residente e 11,2% di quella non residente), la Capitale ha recuperato e superato ampiamente i valori registrati nel 2019 (+6,3 milioni di presenze, equivalente a una variazione del 20,3%).\r

Al secondo posto per numero di presenze c'è Venezia (con 12,6 milioni di presenze), seguita da Milano (circa 12,5 milioni). Firenze è il quarto comune più visitato d'Italia con oltre 8,9 milioni di presenze. Tra i primi 10 comuni italiani per presenze quattro sono localizzati in prossimità di Venezia e della sua laguna: Cavallino-Treporti, Jesolo, San Michele al Tagliamento e Caorle.","post_title":"Roma al primo posto per presenze turistiche. Il Veneto svetta fra le regioni","post_date":"2024-11-29T10:38:48+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1732876728000]}]}}