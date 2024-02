Forum del Cicloturismo, al via a Bologna il 5 aprile

Torna a Bologna il 5 aprile il Forum del Cicloturismo, la giornata della Fiera del Cicloturismo dedicata agli operatori interessati ai viaggi in bicicletta che vogliono migliorarsi, fare rete e creare nuovi modelli di business. L’evento racchiude momenti di formazione, laboratori, best practice momenti di confronto e networking.

“Con il Forum del Cicloturismo vogliamo creare una piattaforma per l’incontro di tutti coloro che operano professionalmente in questo settore o che vogliono farlo. Il cicloturismo si basa su reti di operatori, reti infrastrutturali e reti di conoscenza: questo è il luogo che abbiamo immaginato per crearle”, commenta Pinar Pinzuti, direttrice della Fiera del Cicloturismo e membro del consiglio di EuroVelo.

Con oltre 33 milioni di presenze in Italia e un impatto economico superiore ai 4 miliardi di euro nel 2022, il cicloturismo si conferma uno dei settore con il maggiore tasso di crescita in tutta Europa. Accanto alla capacità del viaggio in bicicletta di rispondere alla ormai consolidata domanda di chi cerca una vacanza attiva, c’è la soddisfazione di quegli operatori specializzati che hanno saputo fiutare la tendenza offrendo, prima di altri, proposte e servizi di qualità.

Il programma del Forum del Cicloturismo prevede: una giornata di formazione dedicata agli hotel che vogliono aumentare la propria attrattività nei confronti di chi pedala, a guide e aspiranti guide cicloturistiche, a coloro che vogliono avviare un noleggio di biciclette e a chi vuole creare pacchetti turistici a pedali, la presentazione del 4° rapporto ISNART sul cicloturismo, un panel per la condivisione di best practice in cui realtà nazionali e internazionali presenti alla Fiera del Cicloturismo presenteranno i casi che maggiormente hanno determinato il successo delle destinazioni nei confronti dei turisti in bicicletta e una formazione per i giornalisti.

Tra i casi di successo nel cicloturismo menzioniamo la Catalogna dove i percorsi in bicicletta sono stati trainanti a livello turistico in Costa Brava e dei Pirenei di Girona e come leva di destagionalizzazione importante per il Catalan Tourist Board. In Italia, spicca la ciclovia Alpe Adria in Friuli ha portato la Regione ad ampliare la propria offerta di infrastrutture ciclabili in modo da coprire tutto il territorio regionale. Gran Canaria, riconosciuta dagli Oscar Italiani del Cicloturismo come migliore destinazione straniera nel 2023, è una delle destinazioni preferite in Europa e in Italia ed ha investito in numerosi bike hotel, un’associazione espressamente dedicata, Gran Canaria Tri Bike & Run, e 28 aziende che si dedicano al noleggio bici su tutto il territorio insulare.

In Romagna invece il BRN Village è il primo villaggio in Italia dedicato al ciclismo, un Bike Park di 70 mila metri quadrati realizzato negli spazi dell’ex zuccherificio di Forlimpopoli e che, nei primi 6 mesi del 2023 ha registrato più di 200.000 visitatori.