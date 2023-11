Il 22 e 23 novembre a Firenze c’è BTO, un viaggio nel futuro del turismo Come l’Intelligenza Artificiale cambierà l’esperienza di viaggio e l’organizzazione dei servizi turistici mantenendo centrale il fattore umano? Questo sarà il filo rosso di BTO – Be Travel Onlife 2023, manifestazione leader in Italia dedicata all’innovazione tecnologica nel settore del turismo. Sapiens – Humans meet AI è, infatti, il tema di questa quindicesima edizione: l’appuntamento è alla Stazione Leopolda di Firenze il 22 e 23 novembre. “Dai segnali che arrivano l’intelligenza artificiale la più grande di tutte le evoluzioni del digitale – ha dichiarato Francesco Tapinassi, direttore scientifico di BTO, durante la presentazione alla stampa che si è tenuta a Roma presso Ozio Restaurant dell’Orazio Palace Hotel -. S i sta espandendo con ritmi completamente inattesi, iperveloci, ma anche perchè credo che siamo di fronte davvero ad un cambiamento epocale degli strumenti di conoscenza digitali rispetto a quelli a cui eravamo abituati fino ad oggi. BTO è l’occasione giusta per trovarsi, dialogare, riflettere”. Due giorni di grande vitalità per l’appuntamento toscano. 85 panel, 274 ospiti – di cui 40 internazionali – dialogheranno tra approfondimenti, seminari, workshop, contaminazioni e speech futuristici, per far conoscere le nuove tendenze tecnologiche applicate al travel, declinate nei 4 topic: Destination, Digital Strategy, Food &Wine Tourism e Hospitality curati rispettivamente da Emma Taveri, Giulia Eremita e Rodolfo Baggio, Roberta Milano e Nicola Zoppi. “Si tratta di 4 filoni su cui decliniamo il tema dell’innovazione – continua Tapinassi -. Non esiste una ricetta perfetta per parlare di innovazione turistica, si tratta di un settore economico estremamente variegato all’interno del quale bisogna sensibilizzare competenze molto diverse. Questo è il motivo di un palinsesto estremamente differenziato, che non è la sommatoria di tanti relatori insieme ma ha una sua logica di narrazione ben studiata e articolata, che ci racconta cos’è l’evoluzione attraverso il leitmotiv dell’intelligenza artificiale”. I temi e i protagonisti dell’edizione 2o23 Per quel che riguarda il Digital Strategy si punta tutto su grandi nomi dal forte richiamo in grado di lasciare il segno. C’è Federico Faggin, l’inventore del microchip, per un dialogo sull’intelligenza artificiale con Stefano Quintarelli, padre dello SPID e fondatore di I.NET – il primo Internet Provider professionale italiano. E poi Louis Rosenberg, tecnologo, imprenditore americano, CEO e Chief Scientist di Unanimous AI. Sarà lui a guidarci nel suo keynote attraverso il mondo affascinante dell’intelligenza di sciame, un principio biologico osservato in specie come api e pesci, dove grandi gruppi possono prendere decisioni che beneficiano l’intera popolazione senza un leader centrale. Spazio anche alle piattaforme di prenotazione come Booking.com con l’arrivo di Adrienne Enggist. È lei che si è occupata dell’AI Trip Planner – introdotto in versione beta il 28 giugno sull’app Booking.com e disponibile parzialmente negli USA – e che si basa sulla tecnologia LLM (Large Language Model) dell’API ChatGPT di OpenAI per creare una nuova esperienza interattiva per coloro che vogliono pianificare i propri viaggi. Ma BTO è anche Destination. Con India e Cina si parla di Asia Intelligence insieme a Trip.com Group e Divya Khatri – Strategic Partnerships and Product Management Professional – Make My Trip. Due colossi del turismo che sullo stesso palco avranno modo di far capire il potenziale dell’AI per i nuovi viaggiatori. Un interessante spazio è poi dedicato alla sostenibilità ambientale, sempre al centro delle strategie d’azioni di paesi quali quali Nicaragua, Visit Valencia e Trentino Marketing mentre la Spagna è rappresentata dal Museo del Prado che porterà un’insolita esperienza olfattiva: “quella di poter annusare un dipinto di Brueghel”. In ambito culturale si parlerà anche del Museo Mann di Napoli, primo museo archeologico che ha ideato un videogioco – “Father and Son” – mentre per guardare al futuro ci pensa il progetto Eindhoven365 con il suo direttore Generale Cuno Groenewoud per raggiungere un obiettivo: “la città più umana e innovativa”. Food&Wine e Hospitality Non c’è turismo senza Food & Wine e a BTO se ne parlerà largamente anche sfruttando la tecnologia, con la presenza di IBM Research e il progetto Hypertaste – per la prima volta presentato ad un evento pubblico in Italia. Si tratta di una lingua artificiale capace di degustare il vino come un esperto sommelier. Ma anche Amelia, Digital Twin esperta di di vini e territori, in grado di consigliare i clienti di un ristorante sui migliori abbinamenti con i piatti. E il pubblico potrà metterla alla prova facendole domande. Tra i nomi di punta quello dell’economista Carlo Alberto Carnevale Maffè, Presidente della Fondazione Riccagioia, realtà che vuole essere un Innovation Hub di riferimento nazionale di ricerca e trasferimento di competenze dedicato all’Agritech e Foodtech. Un appuntamento da non perdere è quello Nomisma Wine Monitor, per una fotografia del presente, per capire quali siano le aree di miglioramento più strategiche per l’enoturismo in Italia. Le associazioni di categoria, della filiera turistica, saranno largamente presenti in “Hospitality” per affrontare i problemi attuali e opportunità future legate all’utilizzo dell’intelligenza artificiale. A parlarne Alessandro Nucara di Federalberghi, Corrado Luca Bianca di Assoturismo, Barbara Maria Casillo di Confindustria Alberghi. Da segnalare inoltre il ritorno di PhoCusWright, il più importante ente di ricerca sul turismo mondiale presente alla manifestazione con il suo analista per l’Italia, Giancarlo Carniani, che nella prima giornata presenterà un deck di dati estratti da “Italian Consumer 2023” soffermandosi sulle tendenze che coinvolgono il nostro paese. Spazio poi ad Almawave e The Data Appeal Company che il 23 novembre presentano “Data-driven tourism. Un punto di vista su come bilanciare la qualità della vita dei cittadini con la qualità dell’esperienza dei turisti grazie ai dati e all’intelligenza artificiale”. Condividi

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 456306 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => "Il 2023 è stato un anno fantastico per i viaggi dagli Usa all'Italia. Proprio per questo motivo, però, si è rivelato a volte complicato trovare disponibilità sufficiente ad accogliere una domanda impetuosa, soprattutto in destinazioni come Roma, Firenze, Venezia, Capri e la costiera amalfitana. Le mete insomma più popolari nell'immaginario a stelle e strisce". Antonio Lucente Stabile spiega in questo modo la ratio del recente fam trip – workshop organizzato a Senigallia insieme al gruppo Travelshow Marketing. "L'idea - prosegue il presidente del gruppo BellaVista Mediterranean Tours, operatore Usa specializzato sulla destinazione Italia - è quella che gli agenti coinvolti possano convincere i clienti a venire qui. D'altronde noi come tour operator non entriamo in contatto diretto con loro. Sono gli adv che parlano con i viaggiatori e che possono indirizzarli. Senigallia e le Marche a oggi sono poco conosciuti negli Usa. Eppure sono una meta perfetta per un mercato come quello statunitense, che è poco interessato al prodotto mare Italia. Oltreoceano sono i Caraibi ad andare per la maggiore. Chi viene qui cerca invece esperienze, cultura ed enogastronomia. Tutti elementi che nelle Marche si possono trovare in abbondanza. A partire per esempio dalla caccia al tartufo, molto apprezzata dagli agenti che hanno avuto l'opportunità di parteciparvi". [post_title] => Fam trip Usa a Senigallia: le Marche, una destinazione perfetta per il mercato a stelle e strisce [post_date] => 2023-11-17T15:39:54+00:00 [category] => Array ( [0] => incoming ) [category_name] => Array ( [0] => Incoming ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1700235594000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 456284 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Come l’Intelligenza Artificiale cambierà l’esperienza di viaggio e l’organizzazione dei servizi turistici mantenendo centrale il fattore umano? Questo sarà il filo rosso di BTO – Be Travel Onlife 2023, manifestazione leader in Italia dedicata all’innovazione tecnologica nel settore del turismo. Sapiens - Humans meet AI è, infatti, il tema di questa quindicesima edizione: l’appuntamento è alla Stazione Leopolda di Firenze il 22 e 23 novembre. “Dai segnali che arrivano l'intelligenza artificiale la più grande di tutte le evoluzioni del digitale - ha dichiarato Francesco Tapinassi, direttore scientifico di BTO, durante la presentazione alla stampa che si è tenuta a Roma presso Ozio Restaurant dell'Orazio Palace Hotel -. S i sta espandendo con ritmi completamente inattesi, iperveloci, ma anche perchè credo che siamo di fronte davvero ad un cambiamento epocale degli strumenti di conoscenza digitali rispetto a quelli a cui eravamo abituati fino ad oggi. BTO è l’occasione giusta per trovarsi, dialogare, riflettere”. Due giorni di grande vitalità per l’appuntamento toscano. 85 panel, 274 ospiti – di cui 40 internazionali – dialogheranno tra approfondimenti, seminari, workshop, contaminazioni e speech futuristici, per far conoscere le nuove tendenze tecnologiche applicate al travel, declinate nei 4 topic: Destination, Digital Strategy, Food &Wine Tourism e Hospitality curati rispettivamente da Emma Taveri, Giulia Eremita e Rodolfo Baggio, Roberta Milano e Nicola Zoppi. "Si tratta di 4 filoni su cui decliniamo il tema dell'innovazione - continua Tapinassi -. Non esiste una ricetta perfetta per parlare di innovazione turistica, si tratta di un settore economico estremamente variegato all'interno del quale bisogna sensibilizzare competenze molto diverse. Questo è il motivo di un palinsesto estremamente differenziato, che non è la sommatoria di tanti relatori insieme ma ha una sua logica di narrazione ben studiata e articolata, che ci racconta cos'è l'evoluzione attraverso il leitmotiv dell'intelligenza artificiale". I temi e i protagonisti dell'edizione 2o23 Per quel che riguarda il Digital Strategy si punta tutto su grandi nomi dal forte richiamo in grado di lasciare il segno. C’è Federico Faggin, l’inventore del microchip, per un dialogo sull’intelligenza artificiale con Stefano Quintarelli, padre dello SPID e fondatore di I.NET – il primo Internet Provider professionale italiano. E poi Louis Rosenberg, tecnologo, imprenditore americano, CEO e Chief Scientist di Unanimous AI. Sarà lui a guidarci nel suo keynote attraverso il mondo affascinante dell’intelligenza di sciame, un principio biologico osservato in specie come api e pesci, dove grandi gruppi possono prendere decisioni che beneficiano l’intera popolazione senza un leader centrale. Spazio anche alle piattaforme di prenotazione come Booking.com con l’arrivo di Adrienne Enggist. È lei che si è occupata dell’AI Trip Planner - introdotto in versione beta il 28 giugno sull’app Booking.com e disponibile parzialmente negli USA - e che si basa sulla tecnologia LLM (Large Language Model) dell'API ChatGPT di OpenAI per creare una nuova esperienza interattiva per coloro che vogliono pianificare i propri viaggi. Ma BTO è anche Destination. Con India e Cina si parla di Asia Intelligence insieme a Trip.com Group e Divya Khatri - Strategic Partnerships and Product Management Professional - Make My Trip. Due colossi del turismo che sullo stesso palco avranno modo di far capire il potenziale dell’AI per i nuovi viaggiatori. Un interessante spazio è poi dedicato alla sostenibilità ambientale, sempre al centro delle strategie d’azioni di paesi quali quali Nicaragua, Visit Valencia e Trentino Marketing mentre la Spagna è rappresentata dal Museo del Prado che porterà un’insolita esperienza olfattiva: “quella di poter annusare un dipinto di Brueghel”. In ambito culturale si parlerà anche del Museo Mann di Napoli, primo museo archeologico che ha ideato un videogioco - “Father and Son” - mentre per guardare al futuro ci pensa il progetto Eindhoven365 con il suo direttore Generale Cuno Groenewoud per raggiungere un obiettivo: "la città più umana e innovativa". Food&Wine e Hospitality Non c’è turismo senza Food & Wine e a BTO se ne parlerà largamente anche sfruttando la tecnologia, con la presenza di IBM Research e il progetto Hypertaste – per la prima volta presentato ad un evento pubblico in Italia. Si tratta di una lingua artificiale capace di degustare il vino come un esperto sommelier. Ma anche Amelia, Digital Twin esperta di di vini e territori, in grado di consigliare i clienti di un ristorante sui migliori abbinamenti con i piatti. E il pubblico potrà metterla alla prova facendole domande. Tra i nomi di punta quello dell’economista Carlo Alberto Carnevale Maffè, Presidente della Fondazione Riccagioia, realtà che vuole essere un Innovation Hub di riferimento nazionale di ricerca e trasferimento di competenze dedicato all’Agritech e Foodtech. Un appuntamento da non perdere è quello Nomisma Wine Monitor, per una fotografia del presente, per capire quali siano le aree di miglioramento più strategiche per l’enoturismo in Italia. Le associazioni di categoria, della filiera turistica, saranno largamente presenti in “Hospitality” per affrontare i problemi attuali e opportunità future legate all’utilizzo dell’intelligenza artificiale. A parlarne Alessandro Nucara di Federalberghi, Corrado Luca Bianca di Assoturismo, Barbara Maria Casillo di Confindustria Alberghi. Da segnalare inoltre il ritorno di PhoCusWright, il più importante ente di ricerca sul turismo mondiale presente alla manifestazione con il suo analista per l’Italia, Giancarlo Carniani, che nella prima giornata presenterà un deck di dati estratti da “Italian Consumer 2023” soffermandosi sulle tendenze che coinvolgono il nostro paese. Spazio poi ad Almawave e The Data Appeal Company che il 23 novembre presentano “Data-driven tourism. Un punto di vista su come bilanciare la qualità della vita dei cittadini con la qualità dell’esperienza dei turisti grazie ai dati e all’intelligenza artificiale”. [post_title] => Il 22 e 23 novembre a Firenze c'è BTO, un viaggio nel futuro del turismo [post_date] => 2023-11-17T15:09:21+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1700233761000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 456279 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sviluppare e rafforzare la rete di 580 hotel e ristoranti lavorando sulla qualità nei 65 Paesi in cui l’associazione è presente, nonché garantire maggiore attenzione ai requisiti e ai risultati raggiunti in materia di sostenibilità. A 12 mesi esatti dalla sua elezione a Venezia, il presidente di Relais & Châteaux, Laurent Gardinier, ha illustrato la strategia che desidera attuare nel prossimo futuro, in occasione del tradizionale congresso internazionale del brand, svoltosi quest'anno a Copenaghen. "La nostra sfida collettiva sarà rendere Relais & Châteaux un punto di riferimento globale per l'ospitalità sostenibile - ha spiegato Gardinier -. Ciascun associato sarà chiamato a seguire un piano di sviluppo sostenibile esigente e onesto, adattato alle proprie attività e al proprio contesto. Con il vicepresidente Mauro Colagreco, a capo anche del nostro gruppo di lavoro World Culinary Council che si è riunito di recente, abbiamo avviato una ricca e affascinante riflessione sul ruolo della cucina sostenibile all’interno delle dimore associate e, più in generale, su come integrarla in un movimento condiviso, globale e universale, in stretta collaborazione con l'Unesco. Insieme abbiamo intrapreso questo nuovo percorso, che culminerà nella stesura del nuovo Manifesto di Relais & Châteaux nel 2024". "Oggi più che mai la nostra rete, e il nostro dna, sono allineati con i principali trend turistici emersi nel post-Covid e legati a un cambio delle abitudini e dei comportamenti che osserviamo nei nostri ospiti e in tutto il mondo, come dimostrano le buone performance complessive delle nostre rispettive attività - ha proseguito Gardinier -. Le tipologie di dimore che fanno parte dell’associazione rispondono alle aspettative degli ospiti attuali e futuri, che cercano un significato quando viaggiano: strutture con un'impronta architettonica equilibrata e storica, a misura d'uomo, radicate nelle loro comunità, con un design unico, gestite da team impegnati, professionali e attenti al loro ambiente, e la cui cucina, dalla più semplice alla più elaborata, rappresenta l'anima dei rispettivi terroir”. [post_title] => Relais & Châteaux, obiettivo sostenibilità. In arrivo un Manifesto ad hoc [post_date] => 2023-11-17T11:29:13+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1700220553000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 456267 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Con l’approssimarsi del mese di dicembre si avvicina la chiusura dell'anno finanziario di Costa Crociere e con esso il momento del nuovo contratto con le adv, attivo dal prossimo 1° del mese: "Stiamo lavorando sugli ultimi dettagli ma i contenuti sono già pronti – rivela il direttore commerciale Italia, Riccardo Fantoni -. La struttura ricalcherà sostanzialmente quella degli ultimi due anni. Le principali novità riguarderanno, sul fronte dei servizi, l’introduzione di miglioramenti volti soprattutto a rendere più contemporanei alcuni tool informatici, tra cui per esempio quello dedicato al digital management per la comunicazione social, che si arricchirà di nuove funzionalità". Sul fronte commerciale, invece, l’impianto commissionale ordinario per le agenzie assumerà un carattere più dinamico, dando la possibilità ai migliori partner di ricevere alcuni riconoscimenti prima della fine dell’anno. Modifiche pure sulle strategie di incentivazione in aggiunta a quella annuale. "Al posto dei tradizionali cinque runner spalmati su 12 mesi - specifica Fantoni - ci riserveremo in particolare una maggiore flessibilità, garantendo sempre la continuità annuale ma con runner variabili che saranno definiti di volta in volta". Nel frattempo, per i consumatori finali, è attiva in questi giorni, e fino al 30 novembre la tradizionale promozione Black Friday: "Un'occasione da cavalcare con una pressione mediatica full-funnel, come si dice in termini di marketing, ossia con campagne su tutti i canali disponibili, televisione inclusa - conclude Fantoni -. La cosa interessante, però, è che il prezzo evidentemente tattico non genera solitamente vendite al ribasso ma permette spesso, una volta attirato il cliente in agenzia, di proporre prodotti di valore, il più delle volte riguardanti pacchetti all inclusive". [post_title] => Incentivi più flessibili tra le novità del nuovo contratto Costa per le adv [post_date] => 2023-11-17T11:12:46+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1700219566000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 456248 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Dieci gli agenti di viaggi coinvolti da King Holidays in un fam trip alle Azzorre in collaborazione con l’ente del turismo e Tap Portugal. Il to capitolino torna a investire fortemente sulla meta atlantica. L’educational, che si è svolto dal 7 al 12 novembre, ha permesso agli adv di riscoprire da vicino la vivibilità e la vivacità delle Azzorre grazie a un programma di viaggio che non si è limitato solo all’immagine classica della destinazione, ma che ha permesso di conoscere anche i suoi volti più inediti. Accanto ai principali highlights dell’isola, il focus del fam-trip sono state le numerose strutture alberghiere che, in seguito a forti investimenti, hanno portato a un notevole potenziamento dell’offerta ricettiva con proprietà anche di alto livello, come i 5 stelle Grand Hotel Açores Atlântico, Octant Ponta Delgada o Verde Mar & Spa. Gli agenti hanno inoltre provato in prima persona le experiences proposte ai clienti: oltre a fare un bagno rilassante nelle piscine termali del giardino botanico Terra Nostra e ad assaggiare il famoso cozido, uno spezzatino di carne e verdure cucinato in modo naturale grazie al calore del sottosuolo, hanno avuto il tempo prima per un’escursione in catamarano dedicata all’osservazione dei cetacei e successivamente per una visita nella zona di Nordeste, considerata l’area più ricca di fiori in tutta Europa. Dopo una sosta al Lagoa do Fogo, uno dei più bei laghi vulcanici dell'isola, l’educational si è concluso a Lisbona, dove il gruppo ha ammirato alcuni quartieri della capitale lusitana, come Belem e le sue famosissime torre di Belem e monumento alle Scoperte, per poi rifarsi il palato con le pastel de nata, piccole tortine di sfoglia cotte al forno e farcite con crema caramellata. “King Holidays – dichiara Roberto Minardi, direttore commerciale King Holidays, che ha personalmente accompagnato il fam trip – punta da sempre tanto sulla qualità degli itinerari quanto sulla formazione degli intermediari. Per questa ragione, pur essendo impegnativi da un punto di vista economico, continuiamo a puntare sugli educational: una risorsa fondamentale per conoscere fino in fondo tutti i segreti e le novità di una destinazione, ideali da proporre sia a chi la visita per la prima volta sia a chi ci è già stato”. E a dimostrazione dell’importanza degli educational, King Holidays ne ha recentemente organizzati altri due, oltre a quello nelle Azzorre: uno si è svolto a settembre in Egitto, a cui hanno partecipato 30 agenti di viaggio, in occasione del lancio della destinazione nella programmazione del to con il progetto Crociera + Cairo in 5 stelle, mentre l’altro è previsto in Marocco dal 23 al 29 novembre, con un programma che include il tour delle Città Imperiali e un’estensione a Tangeri e alla città blu Chefchaouen. [post_title] => King Holidays fa rotta sulle Azzorre: dieci gli adv in fam trip nella meta atlantica [post_date] => 2023-11-17T10:30:22+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1700217022000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 456238 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Delta Air Lines non smette di investire sulle rotte transatlantiche: dal prossimo 22 novembre la compagnia volerà in codeshare con airBaltic, fornendo ai passeggeri collegamenti convenienti e opzioni più flessibili di prenotazione ed emissione di biglietti tra il Nord America e la Lettonia. “Le partnership rafforzate sono parte integrante della nostra strategia a lungo termine per collegare meglio i passeggeri Delta a più parti del mondo - ha affermato Alain Bellemare, president - International di Delta -. Lavorare a stretto contatto con airBaltic rafforzerà ulteriormente il collegamento di Delta con questa vivace regione europea e offrirà ai clienti dei Paesi Baltici un accesso senza uguali alle destinazioni in tutti gli Stati Uniti”. Il codeshare consentirà a Delta di inserire il proprio codice su venti rotte operate da airBaltic verso tre delle principali città della compagnia lettone - Riga, Tallinn e Vilnius. “Si tratta di un risultato storico per airBaltic e per la Lettonia, e ci prepariamo ora ad espandere il nostro network attraverso l’oceano Atlantico - ha aggiunto Martin Gauss, president e ceo di airBaltic -. La collaborazione con Delta, conosciuta per il suo vasto network e per l’infrastruttura di cooperazione internazionale, offre enormi opportunità. Non porterà solo nuovi passeggeri per airBaltic, ma aumenterà anche la visibilità e la connettività globale dei Paesi Baltici”. [post_title] => Delta volerà in codeshare con airBaltic dal prossimo 22 novembre [post_date] => 2023-11-17T09:30:58+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1700213458000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 456235 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => I sindacati di Ita Airways e del gruppo Lufthansa, sostengono "pienamente la partnership industriale e l'ingresso del gruppo Lufthansa in Ita Airways" e chiedono "alla Commissione europea di approvare e sostenere l'operazione in modo tempestivo, al fine di mantenere il primato europeo sulle infrastrutture critiche del trasporto aereo". La presa di posizione dei sindacati delle due compegnie aeree (Filt Cgil, Uiltrasporti, Anpac, Vereinigung cockpit, Aeropers, Aca, Vida, Verdi, Ufo) è stata espressa in una dichiarazione congiunta ripresa dall'Ansa, che evidenzia come il passaggio sia importante anche per la salvaguardia dei posti di lavoro. "Questo sviluppo - precisa la nota diffusa in lingua italiana e in tedesco - è la strada giusta per Ita e arriva al momento giusto per salvaguardare i posti di lavoro e le condizioni di lavoro come personale di terra, di cabina e piloti. È anche un passo fondamentale per mantenere l'aviazione europea forte e affidabile per i cittadini e per l'economia". “Un forte impegno per la crescita di Ita e per la partnership industriale con Lufthansa garantisce un futuro solido per i lavoratori e un’operatività sostenibile per un’infrastruttura fondamentale per l’Italia. Come rappresentanti di tutti i lavoratori – chiosa la nota – continueremo a lavorare insieme per un’Ita forte, un Gruppo Lufthansa forte e un sistema aeronautico europeo forte”. [post_title] => Lufthansa-Ita: i sindacati chiedono all'Ue un via libera 'tempestivo' all'operazione [post_date] => 2023-11-17T09:16:29+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1700212589000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 456229 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Tris di nuove rotte internazionali per l'inverno Ryanair dall'aeroporto di Pisa: Amman, Porto e Tirana, cui si sommano maggiori frequenze verso sei destinazioni tra cui Londra Stansted, Valencia, Berlino e Praga. Durante l'inverno 2023-24 la low cost irlandese opererà dal Galileo Galilei - dove celebra i 50 milioni di passeggeri trasportati - oltre 270 voli settimanali, con 7 aeromobili basati, per un totale di 33 rotte. Ryanair stima di trasportare da e per Pisa 3,5 milioni di passeggeri nell'esercizio 2024, per una crescita del 7% rispetto all'anno precedente. "Ryanair celebra 50 milioni di passeggeri dall’inizio delle operazioni da/per Pisa, traguardo raggiunto mentre la compagnia festeggia il suo venticinquesimo anniversario di attività e dimostriamo ancora una volta il costante impegno verso Pisa e la Regione Toscana" ha commentato Mauro Bolla, head of communication di Ryanair per Albania, Cipro, Grecia, Italia e Romania Per festeggiare l’operativo invernale da Pisa, Ryanair ha lanciato una promozione speciale con tariffe a partire da €19.99 per viaggi compresi tra novembre ’23 e marzo ’24 su Ryanair.com”. “L’annuncio delle 3 nuove rotte invernali verso Amman, Porto e Tirana testimonia ancora una volta il forte commitment di Ryanair sull’aeroporto di Pisa e la stretta collaborazione con Toscana Aeroporti - sottolinea in una nota la società di gestione del Galilei -. Il costante aumento delle destinazioni, infatti, amplia ulteriormente il network di connessioni della nostra Regione con importanti destinazioni internazionali contribuendo a promuovere il turismo e a facilitare gli scambi culturali ed economici”. [post_title] => Tris di nuove destinazioni per l'inverno Ryanair da Pisa: Amman, Porto e Tirana [post_date] => 2023-11-17T08:51:58+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1700211118000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 456220 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un notevole contributo. Definisce così l'apporto di Alpitour ai propri risultati consolidati al 30 settembre la Tamburi Investment Partners. Un giudizio estremamente positivo per il più grande operatore torinese, che nella relazione Tip viene tra l'altro citato nella primissima parte del comunicato. Frutto senz'altro del più che positivo andamento di una realtà "in forte crescita, che nel periodo ha consuntivato, per la prima volta nella sua storia, un primo semestre positivo a livello di ebitda e ha proseguito nel terzo trimestre (chiusosi a luglio) con ottime performance". Ma anche, viene da pensare, di uno sforzo comunicativo volto a presentare al meglio un asset che dallo scorso inizio ottobre è stato messo sul mercato. Le parole lusinghiere sulla più importante realtà del turismo organizzato italiano non finiscono peraltro qui: "I risultati economici raggiunti sino a luglio da Alpitour e gli ottimi dati preconsuntivi, inclusivi del periodo estivo, del quarto trimestre (chiuso al 30 ottobre e quindi non incluso nei risultati al 30 settembre di Tip) sono tali da consentire sia la previsione di un risultato estremamente positivo per l’esercizio in corso, sia una conferma della modifica strutturale, in positivo, grazie anche agli ingenti investimenti effettuati nel triennio precedente, oltre che al trend mondiale del turismo, sui suoi conti economici". In generale, sottolinea quindi il documento, "il gruppo Tip chiude i primi nove mesi del 2023 con un utile consolidato pro forma di 73,6 milioni di euro e con un patrimonio netto che raggiunge gli 1,29 miliardi, dopo distribuzioni di dividendi per 21,7 milioni e ulteriori acquisti di azioni proprie nel periodo per 15,6 milioni". Per quanto riguarda il prossimo futuro, infine, "noi, a meno di un allargamento dei conflitti bellici in essere o di altri eventi catastrofici, continuiamo a non vedere una forte recessione, neanche nella prima metà del 2024. Vediamo piuttosto un effetto rilevante del livello dei tassi di interesse, con banche centrali intenzionate a mantenerli elevati, con paesi costretti a emettere titoli in teoria a qualsiasi costo visto l’indebitamento accumulato e le difficoltà di rifinanziarlo e, non ultimo, con molte aziende nelle condizioni di non poter effettuare rimborsi a causa dell’espansione del circolante, dell’effetto economico dei tassi stessi e di una domanda meno dinamica. Con i tassi di interesse che permarranno più o meno ai livelli attuali per un po’ di tempo è perciò difficile che, in generale, i mercati finanziari crescano molto. Ci sarà però, assai probabilmente, una forte selezione perché chi potrà beneficiare della situazione lo farà. E pertanto le società poco indebitate riprenderanno ad accelerare la crescita, anche a livello di finanza straordinaria, sia per un più agevole accesso al credito, sia per una minore concorrenza da parte di chi faceva della leva finanziaria la principale chiave di sviluppo". [post_title] => Tip: "Notevole il contributo" di Alpitour ai risultati dei primi tre trimestri [post_date] => 2023-11-16T13:13:45+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1700140425000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "22 23 novembre firenze ce bto un viaggio nel futuro del turismo" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":100,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":3304,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"456306","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\"Il 2023 è stato un anno fantastico per i viaggi dagli Usa all'Italia. Proprio per questo motivo, però, si è rivelato a volte complicato trovare disponibilità sufficiente ad accogliere una domanda impetuosa, soprattutto in destinazioni come Roma, Firenze, Venezia, Capri e la costiera amalfitana. Le mete insomma più popolari nell'immaginario a stelle e strisce\". Antonio Lucente Stabile spiega in questo modo la ratio del recente fam trip – workshop organizzato a Senigallia insieme al gruppo Travelshow Marketing.\r

\r

\"L'idea - prosegue il presidente del gruppo BellaVista Mediterranean Tours, operatore Usa specializzato sulla destinazione Italia - è quella che gli agenti coinvolti possano convincere i clienti a venire qui. D'altronde noi come tour operator non entriamo in contatto diretto con loro. Sono gli adv che parlano con i viaggiatori e che possono indirizzarli. Senigallia e le Marche a oggi sono poco conosciuti negli Usa. Eppure sono una meta perfetta per un mercato come quello statunitense, che è poco interessato al prodotto mare Italia. Oltreoceano sono i Caraibi ad andare per la maggiore. Chi viene qui cerca invece esperienze, cultura ed enogastronomia. Tutti elementi che nelle Marche si possono trovare in abbondanza. A partire per esempio dalla caccia al tartufo, molto apprezzata dagli agenti che hanno avuto l'opportunità di parteciparvi\".","post_title":"Fam trip Usa a Senigallia: le Marche, una destinazione perfetta per il mercato a stelle e strisce","post_date":"2023-11-17T15:39:54+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1700235594000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"456284","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Come l’Intelligenza Artificiale cambierà l’esperienza di viaggio e l’organizzazione dei servizi turistici mantenendo centrale il fattore umano?\r

\r

Questo sarà il filo rosso di BTO – Be Travel Onlife 2023, manifestazione leader in Italia dedicata all’innovazione tecnologica nel settore del turismo.\r

\r

Sapiens - Humans meet AI è, infatti, il tema di questa quindicesima edizione: l’appuntamento è alla Stazione Leopolda di Firenze il 22 e 23 novembre.\r

\r

“Dai segnali che arrivano l'intelligenza artificiale la più grande di tutte le evoluzioni del digitale - ha dichiarato Francesco Tapinassi, direttore scientifico di BTO, durante la presentazione alla stampa che si è tenuta a Roma presso Ozio Restaurant dell'Orazio Palace Hotel -. S i sta espandendo con ritmi completamente inattesi, iperveloci, ma anche perchè credo che siamo di fronte davvero ad un cambiamento epocale degli strumenti di conoscenza digitali rispetto a quelli a cui eravamo abituati fino ad oggi. BTO è l’occasione giusta per trovarsi, dialogare, riflettere”.\r

\r

Due giorni di grande vitalità per l’appuntamento toscano. 85 panel, 274 ospiti – di cui 40 internazionali – dialogheranno tra approfondimenti, seminari, workshop, contaminazioni e speech futuristici, per far conoscere le nuove tendenze tecnologiche applicate al travel, declinate nei 4 topic: Destination, Digital Strategy, Food &Wine Tourism e Hospitality curati rispettivamente da Emma Taveri, Giulia Eremita e Rodolfo Baggio, Roberta Milano e Nicola Zoppi.\r

\r

\"Si tratta di 4 filoni su cui decliniamo il tema dell'innovazione - continua Tapinassi -. Non esiste una ricetta perfetta per parlare di innovazione turistica, si tratta di un settore economico estremamente variegato all'interno del quale bisogna sensibilizzare competenze molto diverse. Questo è il motivo di un palinsesto estremamente differenziato, che non è la sommatoria di tanti relatori insieme ma ha una sua logica di narrazione ben studiata e articolata, che ci racconta cos'è l'evoluzione attraverso il leitmotiv dell'intelligenza artificiale\".\r

\r

\r

\r

\r

\r

I temi e i protagonisti dell'edizione 2o23\r

\r

Per quel che riguarda il Digital Strategy si punta tutto su grandi nomi dal forte richiamo in grado di lasciare il segno. C’è Federico Faggin, l’inventore del microchip, per un dialogo sull’intelligenza artificiale con Stefano Quintarelli, padre dello SPID e fondatore di I.NET – il primo Internet Provider professionale italiano. E poi Louis Rosenberg, tecnologo, imprenditore americano, CEO e Chief Scientist di Unanimous AI. Sarà lui a guidarci nel suo keynote attraverso il mondo affascinante dell’intelligenza di sciame, un principio biologico osservato in specie come api e pesci, dove grandi gruppi possono prendere decisioni che beneficiano l’intera popolazione senza un leader centrale. Spazio anche alle piattaforme di prenotazione come Booking.com con l’arrivo di Adrienne Enggist. È lei che si è occupata dell’AI Trip Planner - introdotto in versione beta il 28 giugno sull’app Booking.com e disponibile parzialmente negli USA - e che si basa sulla tecnologia LLM (Large Language Model) dell'API ChatGPT di OpenAI per creare una nuova esperienza interattiva per coloro che vogliono pianificare i propri viaggi.\r

\r

Ma BTO è anche Destination. Con India e Cina si parla di Asia Intelligence insieme a Trip.com Group e Divya Khatri - Strategic Partnerships and Product Management Professional - Make My Trip. Due colossi del turismo che sullo stesso palco avranno modo di far capire il potenziale dell’AI per i nuovi viaggiatori. Un interessante spazio è poi dedicato alla sostenibilità ambientale, sempre al centro delle strategie d’azioni di paesi quali quali Nicaragua, Visit Valencia e Trentino Marketing mentre la Spagna è rappresentata dal Museo del Prado che porterà un’insolita esperienza olfattiva: “quella di poter annusare un dipinto di Brueghel”.\r

\r

In ambito culturale si parlerà anche del Museo Mann di Napoli, primo museo archeologico che ha ideato un videogioco - “Father and Son” - mentre per guardare al futuro ci pensa il progetto Eindhoven365 con il suo direttore Generale Cuno Groenewoud per raggiungere un obiettivo: \"la città più umana e innovativa\".\r

\r

\r

\r

Food&Wine e Hospitality\r

\r

Non c’è turismo senza Food & Wine e a BTO se ne parlerà largamente anche sfruttando la tecnologia, con la presenza di IBM Research e il progetto Hypertaste – per la prima volta presentato ad un evento pubblico in Italia. Si tratta di una lingua artificiale capace di degustare il vino come un esperto sommelier. Ma anche Amelia, Digital Twin esperta di di vini e territori, in grado di consigliare i clienti di un ristorante sui migliori abbinamenti con i piatti. E il pubblico potrà metterla alla prova facendole domande. Tra i nomi di punta quello dell’economista Carlo Alberto Carnevale Maffè, Presidente della Fondazione Riccagioia, realtà che vuole essere un Innovation Hub di riferimento nazionale di ricerca e trasferimento di competenze dedicato all’Agritech e Foodtech. Un appuntamento da non perdere è quello Nomisma Wine Monitor, per una fotografia del presente, per capire quali siano le aree di miglioramento più strategiche per l’enoturismo in Italia.\r

\r

Le associazioni di categoria, della filiera turistica, saranno largamente presenti in “Hospitality” per affrontare i problemi attuali e opportunità future legate all’utilizzo dell’intelligenza artificiale. A parlarne Alessandro Nucara di Federalberghi, Corrado Luca Bianca di Assoturismo, Barbara Maria Casillo di Confindustria Alberghi.\r

\r

Da segnalare inoltre il ritorno di PhoCusWright, il più importante ente di ricerca sul turismo mondiale presente alla manifestazione con il suo analista per l’Italia, Giancarlo Carniani, che nella prima giornata presenterà un deck di dati estratti da “Italian Consumer 2023” soffermandosi sulle tendenze che coinvolgono il nostro paese. Spazio poi ad Almawave e The Data Appeal Company che il 23 novembre presentano “Data-driven tourism. Un punto di vista su come bilanciare la qualità della vita dei cittadini con la qualità dell’esperienza dei turisti grazie ai dati e all’intelligenza artificiale”.","post_title":"Il 22 e 23 novembre a Firenze c'è BTO, un viaggio nel futuro del turismo","post_date":"2023-11-17T15:09:21+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1700233761000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"456279","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sviluppare e rafforzare la rete di 580 hotel e ristoranti lavorando sulla qualità nei 65 Paesi in cui l’associazione è presente, nonché garantire maggiore attenzione ai requisiti e ai risultati raggiunti in materia di sostenibilità. A 12 mesi esatti dalla sua elezione a Venezia, il presidente di Relais & Châteaux, Laurent Gardinier, ha illustrato la strategia che desidera attuare nel prossimo futuro, in occasione del tradizionale congresso internazionale del brand, svoltosi quest'anno a Copenaghen.\r

\r

\"La nostra sfida collettiva sarà rendere Relais & Châteaux un punto di riferimento globale per l'ospitalità sostenibile - ha spiegato Gardinier -. Ciascun associato sarà chiamato a seguire un piano di sviluppo sostenibile esigente e onesto, adattato alle proprie attività e al proprio contesto. Con il vicepresidente Mauro Colagreco, a capo anche del nostro gruppo di lavoro World Culinary Council che si è riunito di recente, abbiamo avviato una ricca e affascinante riflessione sul ruolo della cucina sostenibile all’interno delle dimore associate e, più in generale, su come integrarla in un movimento condiviso, globale e universale, in stretta collaborazione con l'Unesco. Insieme abbiamo intrapreso questo nuovo percorso, che culminerà nella stesura del nuovo Manifesto di Relais & Châteaux nel 2024\".\r

\r

\"Oggi più che mai la nostra rete, e il nostro dna, sono allineati con i principali trend turistici emersi nel post-Covid e legati a un cambio delle abitudini e dei comportamenti che osserviamo nei nostri ospiti e in tutto il mondo, come dimostrano le buone performance complessive delle nostre rispettive attività - ha proseguito Gardinier -. Le tipologie di dimore che fanno parte dell’associazione rispondono alle aspettative degli ospiti attuali e futuri, che cercano un significato quando viaggiano: strutture con un'impronta architettonica equilibrata e storica, a misura d'uomo, radicate nelle loro comunità, con un design unico, gestite da team impegnati, professionali e attenti al loro ambiente, e la cui cucina, dalla più semplice alla più elaborata, rappresenta l'anima dei rispettivi terroir”.\r

\r

","post_title":"Relais & Châteaux, obiettivo sostenibilità. In arrivo un Manifesto ad hoc","post_date":"2023-11-17T11:29:13+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1700220553000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"456267","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Con l’approssimarsi del mese di dicembre si avvicina la chiusura dell'anno finanziario di Costa Crociere e con esso il momento del nuovo contratto con le adv, attivo dal prossimo 1° del mese: \"Stiamo lavorando sugli ultimi dettagli ma i contenuti sono già pronti – rivela il direttore commerciale Italia, Riccardo Fantoni -. La struttura ricalcherà sostanzialmente quella degli ultimi due anni. Le principali novità riguarderanno, sul fronte dei servizi, l’introduzione di miglioramenti volti soprattutto a rendere più contemporanei alcuni tool informatici, tra cui per esempio quello dedicato al digital management per la comunicazione social, che si arricchirà di nuove funzionalità\".\r

\r

Sul fronte commerciale, invece, l’impianto commissionale ordinario per le agenzie assumerà un carattere più dinamico, dando la possibilità ai migliori partner di ricevere alcuni riconoscimenti prima della fine dell’anno. Modifiche pure sulle strategie di incentivazione in aggiunta a quella annuale. \"Al posto dei tradizionali cinque runner spalmati su 12 mesi - specifica Fantoni - ci riserveremo in particolare una maggiore flessibilità, garantendo sempre la continuità annuale ma con runner variabili che saranno definiti di volta in volta\".\r

\r

Nel frattempo, per i consumatori finali, è attiva in questi giorni, e fino al 30 novembre la tradizionale promozione Black Friday: \"Un'occasione da cavalcare con una pressione mediatica full-funnel, come si dice in termini di marketing, ossia con campagne su tutti i canali disponibili, televisione inclusa - conclude Fantoni -. La cosa interessante, però, è che il prezzo evidentemente tattico non genera solitamente vendite al ribasso ma permette spesso, una volta attirato il cliente in agenzia, di proporre prodotti di valore, il più delle volte riguardanti pacchetti all inclusive\".","post_title":"Incentivi più flessibili tra le novità del nuovo contratto Costa per le adv","post_date":"2023-11-17T11:12:46+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1700219566000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"456248","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dieci gli agenti di viaggi coinvolti da King Holidays in un fam trip alle Azzorre in collaborazione con l’ente del turismo e Tap Portugal. Il to capitolino torna a investire fortemente sulla meta atlantica. L’educational, che si è svolto dal 7 al 12 novembre, ha permesso agli adv di riscoprire da vicino la vivibilità e la vivacità delle Azzorre grazie a un programma di viaggio che non si è limitato solo all’immagine classica della destinazione, ma che ha permesso di conoscere anche i suoi volti più inediti. Accanto ai principali highlights dell’isola, il focus del fam-trip sono state le numerose strutture alberghiere che, in seguito a forti investimenti, hanno portato a un notevole potenziamento dell’offerta ricettiva con proprietà anche di alto livello, come i 5 stelle Grand Hotel Açores Atlântico, Octant Ponta Delgada o Verde Mar & Spa.\r

\r

Gli agenti hanno inoltre provato in prima persona le experiences proposte ai clienti: oltre a fare un bagno rilassante nelle piscine termali del giardino botanico Terra Nostra e ad assaggiare il famoso cozido, uno spezzatino di carne e verdure cucinato in modo naturale grazie al calore del sottosuolo, hanno avuto il tempo prima per un’escursione in catamarano dedicata all’osservazione dei cetacei e successivamente per una visita nella zona di Nordeste, considerata l’area più ricca di fiori in tutta Europa. Dopo una sosta al Lagoa do Fogo, uno dei più bei laghi vulcanici dell'isola, l’educational si è concluso a Lisbona, dove il gruppo ha ammirato alcuni quartieri della capitale lusitana, come Belem e le sue famosissime torre di Belem e monumento alle Scoperte, per poi rifarsi il palato con le pastel de nata, piccole tortine di sfoglia cotte al forno e farcite con crema caramellata.\r

\r

“King Holidays – dichiara Roberto Minardi, direttore commerciale King Holidays, che ha personalmente accompagnato il fam trip – punta da sempre tanto sulla qualità degli itinerari quanto sulla formazione degli intermediari. Per questa ragione, pur essendo impegnativi da un punto di vista economico, continuiamo a puntare sugli educational: una risorsa fondamentale per conoscere fino in fondo tutti i segreti e le novità di una destinazione, ideali da proporre sia a chi la visita per la prima volta sia a chi ci è già stato”.\r

\r

E a dimostrazione dell’importanza degli educational, King Holidays ne ha recentemente organizzati altri due, oltre a quello nelle Azzorre: uno si è svolto a settembre in Egitto, a cui hanno partecipato 30 agenti di viaggio, in occasione del lancio della destinazione nella programmazione del to con il progetto Crociera + Cairo in 5 stelle, mentre l’altro è previsto in Marocco dal 23 al 29 novembre, con un programma che include il tour delle Città Imperiali e un’estensione a Tangeri e alla città blu Chefchaouen.","post_title":"King Holidays fa rotta sulle Azzorre: dieci gli adv in fam trip nella meta atlantica","post_date":"2023-11-17T10:30:22+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1700217022000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"456238","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" Delta Air Lines non smette di investire sulle rotte transatlantiche: dal prossimo 22 novembre la compagnia volerà in codeshare con airBaltic, fornendo ai passeggeri collegamenti convenienti e opzioni più flessibili di prenotazione ed emissione di biglietti tra il Nord America e la Lettonia.\r

\r

“Le partnership rafforzate sono parte integrante della nostra strategia a lungo termine per collegare meglio i passeggeri Delta a più parti del mondo - ha affermato Alain Bellemare, president - International di Delta -. Lavorare a stretto contatto con airBaltic rafforzerà ulteriormente il collegamento di Delta con questa vivace regione europea e offrirà ai clienti dei Paesi Baltici un accesso senza uguali alle destinazioni in tutti gli Stati Uniti”.\r

\r

Il codeshare consentirà a Delta di inserire il proprio codice su venti rotte operate da airBaltic verso tre delle principali città della compagnia lettone - Riga, Tallinn e Vilnius.\r

\r

“Si tratta di un risultato storico per airBaltic e per la Lettonia, e ci prepariamo ora ad espandere il nostro network attraverso l’oceano Atlantico - ha aggiunto Martin Gauss, president e ceo di airBaltic -. La collaborazione con Delta, conosciuta per il suo vasto network e per l’infrastruttura di cooperazione internazionale, offre enormi opportunità. Non porterà solo nuovi passeggeri per airBaltic, ma aumenterà anche la visibilità e la connettività globale dei Paesi Baltici”.","post_title":"Delta volerà in codeshare con airBaltic dal prossimo 22 novembre","post_date":"2023-11-17T09:30:58+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1700213458000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"456235","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"I sindacati di Ita Airways e del gruppo Lufthansa, sostengono \"pienamente la partnership industriale e l'ingresso del gruppo Lufthansa in Ita Airways\" e chiedono \"alla Commissione europea di approvare e sostenere l'operazione in modo tempestivo, al fine di mantenere il primato europeo sulle infrastrutture critiche del trasporto aereo\".\r

\r

La presa di posizione dei sindacati delle due compegnie aeree (Filt Cgil, Uiltrasporti, Anpac, Vereinigung cockpit, Aeropers, Aca, Vida, Verdi, Ufo) è stata espressa in una dichiarazione congiunta ripresa dall'Ansa, che evidenzia come il passaggio sia importante anche per la salvaguardia dei posti di lavoro. \r

\r

\"Questo sviluppo - precisa la nota diffusa in lingua italiana e in tedesco - è la strada giusta per Ita e arriva al momento giusto per salvaguardare i posti di lavoro e le condizioni di lavoro come personale di terra, di cabina e piloti. È anche un passo fondamentale per mantenere l'aviazione europea forte e affidabile per i cittadini e per l'economia\".\r

\r

“Un forte impegno per la crescita di Ita e per la partnership industriale con Lufthansa garantisce un futuro solido per i lavoratori e un’operatività sostenibile per un’infrastruttura fondamentale per l’Italia. Come rappresentanti di tutti i lavoratori – chiosa la nota – continueremo a lavorare insieme per un’Ita forte, un Gruppo Lufthansa forte e un sistema aeronautico europeo forte”.","post_title":"Lufthansa-Ita: i sindacati chiedono all'Ue un via libera 'tempestivo' all'operazione","post_date":"2023-11-17T09:16:29+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1700212589000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"456229","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Tris di nuove rotte internazionali per l'inverno Ryanair dall'aeroporto di Pisa: Amman, Porto e Tirana, cui si sommano maggiori frequenze verso sei destinazioni tra cui Londra Stansted, Valencia, Berlino e Praga.\r

Durante l'inverno 2023-24 la low cost irlandese opererà dal Galileo Galilei - dove celebra i 50 milioni di passeggeri trasportati - oltre 270 voli settimanali, con 7 aeromobili basati, per un totale di 33 rotte. Ryanair stima di trasportare da e per Pisa 3,5 milioni di passeggeri nell'esercizio 2024, per una crescita del 7% rispetto all'anno precedente. \r

\r

\"Ryanair celebra 50 milioni di passeggeri dall’inizio delle operazioni da/per Pisa, traguardo raggiunto mentre la compagnia festeggia il suo venticinquesimo anniversario di attività e dimostriamo ancora una volta il costante impegno verso Pisa e la Regione Toscana\" ha commentato Mauro Bolla, head of communication di Ryanair per Albania, Cipro, Grecia, Italia e Romania\r

\r

Per festeggiare l’operativo invernale da Pisa, Ryanair ha lanciato una promozione speciale con tariffe a partire da €19.99 per viaggi compresi tra novembre ’23 e marzo ’24 su Ryanair.com”.\r

“L’annuncio delle 3 nuove rotte invernali verso Amman, Porto e Tirana testimonia ancora una volta il forte commitment di Ryanair sull’aeroporto di Pisa e la stretta collaborazione con Toscana Aeroporti - sottolinea in una nota la società di gestione del Galilei -. Il costante aumento delle destinazioni, infatti, amplia ulteriormente il network di connessioni della nostra Regione con importanti destinazioni internazionali contribuendo a promuovere il turismo e a facilitare gli scambi culturali ed economici”.","post_title":"Tris di nuove destinazioni per l'inverno Ryanair da Pisa: Amman, Porto e Tirana","post_date":"2023-11-17T08:51:58+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1700211118000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"456220","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un notevole contributo. Definisce così l'apporto di Alpitour ai propri risultati consolidati al 30 settembre la Tamburi Investment Partners. Un giudizio estremamente positivo per il più grande operatore torinese, che nella relazione Tip viene tra l'altro citato nella primissima parte del comunicato. Frutto senz'altro del più che positivo andamento di una realtà \"in forte crescita, che nel periodo ha consuntivato, per la prima volta nella sua storia, un primo semestre positivo a livello di ebitda e ha proseguito nel terzo trimestre (chiusosi a luglio) con ottime performance\". Ma anche, viene da pensare, di uno sforzo comunicativo volto a presentare al meglio un asset che dallo scorso inizio ottobre è stato messo sul mercato.\r

\r

Le parole lusinghiere sulla più importante realtà del turismo organizzato italiano non finiscono peraltro qui: \"I risultati economici raggiunti sino a luglio da Alpitour e gli ottimi dati preconsuntivi, inclusivi del periodo estivo, del quarto trimestre (chiuso al 30 ottobre e quindi non incluso nei risultati al 30 settembre di Tip) sono tali da consentire sia la previsione di un risultato estremamente positivo per l’esercizio in corso, sia una conferma della modifica strutturale, in positivo, grazie anche agli ingenti investimenti effettuati nel triennio precedente, oltre che al trend mondiale del turismo, sui suoi conti economici\".\r

\r

In generale, sottolinea quindi il documento, \"il gruppo Tip chiude i primi nove mesi del 2023 con un utile consolidato pro forma di 73,6 milioni di euro e con un patrimonio netto che raggiunge gli 1,29 miliardi, dopo distribuzioni di dividendi per 21,7 milioni e ulteriori acquisti di azioni proprie nel periodo per 15,6 milioni\".\r

\r

Per quanto riguarda il prossimo futuro, infine, \"noi, a meno di un allargamento dei conflitti bellici in essere o di altri eventi catastrofici, continuiamo a non vedere una forte recessione, neanche nella prima metà del 2024. Vediamo piuttosto un effetto rilevante del livello dei tassi di interesse, con banche centrali intenzionate a mantenerli elevati, con paesi costretti a emettere titoli in teoria a qualsiasi costo visto l’indebitamento accumulato e le difficoltà di rifinanziarlo e, non ultimo, con molte aziende nelle condizioni di non poter effettuare rimborsi a causa dell’espansione del circolante, dell’effetto economico dei tassi stessi e di una domanda meno dinamica. Con i tassi di interesse che permarranno più o meno ai livelli attuali per un po’ di tempo è perciò difficile che, in generale, i mercati finanziari crescano molto. Ci sarà però, assai probabilmente, una forte selezione perché chi potrà beneficiare della situazione lo farà. E pertanto le società poco indebitate riprenderanno ad accelerare la crescita, anche a livello di finanza straordinaria, sia per un più agevole accesso al credito, sia per una minore concorrenza da parte di chi faceva della leva finanziaria la principale chiave di sviluppo\".\r

\r

","post_title":"Tip: \"Notevole il contributo\" di Alpitour ai risultati dei primi tre trimestri","post_date":"2023-11-16T13:13:45+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1700140425000]}]}}