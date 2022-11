Baviera Travel Trade Newsletter: informazioni e strumenti per gli operatori Informazione PR Stressati dalle continue richieste e telefonate per avere informazioni? Se la risposta è sì, inscrivetevi alla nostra newsletter dedicata ai professionisti del viaggio. In questo modo riceverete regolarmente, direttamente sulla vostra email, tutte le ultime notizie e informazioni sulla Baviera e la sua offerta turistica. Da noi, esperti della destinazione, informazioni su attrazioni stagionali, celebrità, nuovi alloggi, fatti, cifre e sviluppi, nonché sugli strumenti di vendita più innovativi. Ti garantiamo che iscrivendoti alla nostra Newsletter Trade non ti sfuggirà più nessuna informazione preziosa. Così avrai più tempo da dedicare alle cose belle della tua vita lavorativa! Iscriviti alla newsletter

Travel–Trade Ecco cosa offre la newsletter Travel-Trade: Sempre tutte le ultime notizie per voi come appassionati di viaggi

Consigli da insider di prima mano

Informazioni e ispirazioni, relative all’argomento e organizzate in modo chiaro

Presentazione degli ultimi strumenti di vendita per il vostro lavoro

Registrazione ai nostri workshop ed eventi

Vi piacerebbe essere un insider della Baviera? Cliccate qui per iscrivervi direttamente alla newsletter!

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 433265 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La Slovenia incanta gli agenti di viaggio che hanno partecipato al Travel Vip Day. La tre giorni organizzata dal gruppo Travel in collaborazione con l'Ente Sloveno per il Turismo in Italia e accolta nella splendida tenuta di Lipica ha ottenuto un ottimo riscontro da parte degli operatori locali e degli agenti di viaggio coinvolti. L'evento ha visto gli agenti immersi in un ricco programma di incontri e occasioni di scoperta del territorio circostante, dalle colline del Carso alla destinazione di Lipica, a soli 15 minuti da Trieste. Numerosi gli appuntamenti organizzati, tra degustazioni, visite guidate, passeggiate, tour nelle scuderie e spettacoli, tra cui quello incredibile dei cavalli Lipizzani. [gallery ids="433274,433271,433272,433273,433275,433276,433277,433278,433279"] "Siamo stati davvero contenti di realizzare un evento in Slovenia dopo tanto tempo - commenta Aljoša Ota, direttore dell'Ente Sloveno per il Turismo in Italia -. Si tratta di una grande opportunità di networking per i nostri espositori dell'industria turistica slovena e i buyer italiani". Uno degli obiettivi delle strategia di promozione dell'ente, infatti, riguarda la valorizzazione dei prodotti turistici che rispondano con forza alla crescente domanda di turismo outdoor ed esperienziale, con un approccio sempre green e sostenibile. Durante il Travel Vip Day, tante situazioni di incontro e meeting, ma anche la possibilità di vivere esperienze autentiche alla scoperta del Carso, confinante con l'Italia e vicina al nostro paese a livello geografico culturale, enogastronomico. Oltre a essere uno dei principali siti d’interesse del Carso, la tenuta di Lipica è anche tra i più importanti monumenti culturali della nazione, con i suoi 300 ettari e oltre 400 anni di storia alle spalle. "La tenuta di di Lipica ricopre un ruolo particolarmente importante per il patrimonio di questo territorio – racconta Aaron Uazeua, business development e sales manager Lipica - poiché qui sorge la scuderia originaria di una delle più antiche razze di cavalli nobili, ovvero il Lipizzano, ed è immersa in un contesto naturalistico unico. Gli agenti di viaggio italiani hanno soggiornato nel nuovo Hotel Maestoso che vanta una ricca gamma di opportunità, con un’offerta MICE dedicata e nuovi prodotti tailor made. La tenuta di Lipica, inoltre, Durante l'evento abbiamo presentato i nostri prodotti e le nostre strategie agli operatori italiani, con la speranza di essere riusciti ad aprire nuovi interessanti canali di vendita". [gallery columns="4" ids="433280,433281,433282,433283,433284,433285,433286,433287,433288,433289,433290,433291"] [post_title] => Grande successo per la Slovenia del Travel Vip Day [post_date] => 2022-10-31T16:46:46+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1667234806000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 433266 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [post_title] => Webinar Vallese: 24 novembre alle 14. Iscriviti! [post_date] => 2022-10-31T16:11:30+00:00 [category] => Array ( [0] => travel-comunica ) [category_name] => Array ( [0] => Travel Comunica ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1667232690000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 433050 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_433049" align="aligncenter" width="378"] Volkacher Mainschleife - Franken © erlebe.bayern - Angelika Jakob[/caption] Stressati dalle continue richieste e telefonate per avere informazioni? Se la risposta è sì, inscrivetevi alla nostra newsletter dedicata ai professionisti del viaggio. In questo modo riceverete regolarmente, direttamente sulla vostra email, tutte le ultime notizie e informazioni sulla Baviera e la sua offerta turistica. Da noi, esperti della destinazione, informazioni su attrazioni stagionali, celebrità, nuovi alloggi, fatti, cifre e sviluppi, nonché sugli strumenti di vendita più innovativi. Ti garantiamo che iscrivendoti alla nostra Newsletter Trade non ti sfuggirà più nessuna informazione preziosa. Così avrai più tempo da dedicare alle cose belle della tua vita lavorativa! Iscriviti alla newsletter Travel--Trade Ecco cosa offre la newsletter Travel-Trade: Sempre tutte le ultime notizie per voi come appassionati di viaggi Consigli da insider di prima mano Informazioni e ispirazioni, relative all'argomento e organizzate in modo chiaro Presentazione degli ultimi strumenti di vendita per il vostro lavoro Registrazione ai nostri workshop ed eventi Vi piacerebbe essere un insider della Baviera? Cliccate qui per iscrivervi direttamente alla newsletter! [caption id="attachment_414267" align="aligncenter" width="498"] ©erlebe.bayern - Peter von Felbert[/caption] [post_title] => Baviera Travel Trade Newsletter: informazioni e strumenti per gli operatori [post_date] => 2022-10-31T12:30:33+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio [1] => informazione-pr ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio [1] => Informazione PR ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1667219433000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 433149 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Finale Ligure nel 2022 ha scelto di presentarsi attraverso la campagna di comunicazione “My Perfect Place”, che ha messo al centro le persone finalesi e le loro storie. Un mensile online, un progetto fotografico e una web serie sono i tre strumenti principali della campagna corale della destinazione turistica. Attraverso le storie di persone vere, impegnate nella cura e nelle azioni rivolte alla tutela del patrimonio, del paesaggio, dell’ambiente e del territorio, Finale ha voluto affermare così il valore intrinseco al proprio prodotto turistico Nel progetto “Persone”, 30 scatti del fotografo Corrado Murlo, specializzato in ritratti e fotografia documentaristica e creativa, raccontano altrettante storie finalesi, per far emergere un’immagine a tratti inconsueta delle persone e del loro legame con il territorio. Ne è scaturita una mostra fotografica, reale, durante tutta la scorsa estate nei Chiostri di Santa Caterina, e virtuale, sempre visibile sul sito web VisitFinaleLigure.it. Agli scatti fotografici si collegano le storie dei protagonisti, pubblicate ogni mese sulla testata online “My Perfect Place”, ma anche la web serie “The Perfect Place”, realizzata da Artescienza per la regia di Samuele Wurtz, di cui si è appena conclusa la prima stagione. La campagna low-budget, che si è articolata principalmente su canali digital, ha saputo raggiungere obiettivi importanti. Sono sicuramente significativi i dati della comunicazione digitale, con la newsletter “My Perfect Place” che registra una media di apertura del 48.9%, il profilo Instagram Visit Finale che ha segnato un incremento del 2.153% nella copertura dei posti e del + 31% nelle visite e la pagina Facebook che ha conquistato +1.146% in copertura, + 417% in like e + 158% in visite. A curare la campagna “My Perfect Place”, commissionata dal Comune di Finale Ligure, è stata l’agenzia di comunicazione savonese Studiowiki, associata a UNA – Aziende della Comunicazione Unite e membro di DE.DE – Destination Design, la rete di imprese assegnataria del servizio di gestione turistica della destinazione Finale Ligure. [post_title] => Finale Ligure, con My Perfect Place le storie e i volti protagonisti della promozione [post_date] => 2022-10-29T10:24:27+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1667039067000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 433193 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Dopo Federalberghi è la volta di Fto. Le partnership di Nexi nel settore turistico aumentano ed Incasso senza Pensieri arriva anche nelle agenzie di viaggio della Fto. In occasione del Ttg Travel Experience di Rimini si è fatto il punto sulla soluzione proposta dalla società che opera nel settore dei pagamenti. Nello specifico anche le adv si potranno dotare di un sistema di gestione automatica e digitale degli incassi e delle prenotazioni che consente di non perdere le eventuali dispute. «E’ un approccio innovativo – spiega Alfredo Passeri, Nexi Payments e-commerce specialist - per questo abbiamo accettato di fare con Federalberghi un percorso impegnativo anche dal punto di vista economico. Per andare incontro alle esigenze degli albergatori abbiamo fatto molti webinar. Il prodotto nel frattempo si è evoluto e la soddisfazione è molto elevata». Fto, i cui associati hanno un peso notevole nel settore, guarda con fiducia al nuovo accordo. «Abbiamo avviato il progetto con Nexi – commenta Gabriele Milani, direttore nazionale Fto – ed abbiamo trovato un azienda disposta ad ascoltare le nostre necessità. Se è vero che 1 consumatore su 2 non è soddisfatto dell’acquisto del viaggio è anche vero che le agenzie chiedono più snellezza e semplicità». Per questo Nexi ha riperso la filosofia di Incasso senza Pensieri e l’ha adattata al caso. «Il nostro obiettivo sarà fare tantissima formazione per confrontarci e sentire i feedback – conclude Milani – Non solo, parleremo con i soci gestionali per adattare il tutto alle piattaforme, in modo da chiudere il cerchio». [post_title] => Incasso senza Pensieri di Nexi per le adv, dopo Federalberghi è la volta di Fto [post_date] => 2022-10-28T15:23:12+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1666970592000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 433204 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Grande successo per il Travel Vip Day che si sta tenendo in questi giorni in Slovenia. Oggi, nella seconda giornata, gli agenti di viaggio partecipanti sono stati coinvolti in un workshop in cui incontrare e conoscere gli operatori sloveni per confrontarsi sulle tante opportunità di turismo offerte dalla destinazione. La giornata seguirà con degustazioni, visita alle scuderie, un coinvolgente spettacolo dei cavalli Lipizzani all'interno della più grande scuderia del mondo di questa razza e una affascinante cena di gala. “La Slovenia è attenta alle nuove istanze del turismo mondiale – spiega Aljoša Ota, direttore dell'Ente Sloveno per il Turismo in Italia - proponendo un’offerta ricca e variegata che va dal turismo balneare a quello termale, rispondendo comunque con forza anche alla crescente domanda di turismo outdoor ed esperienziale, con un approccio sempre green e sostenibile”. Il Travel Open Day vedrà gli agenti immersi in un programma di incontri e occasioni di scoperta del territorio circostante, in particolare della destinazione Lipica, a soli 15 minuti da Trieste, in una tenuta di 300 ettari e oltre 400 anni di storia. “Finalmente abbiamo l'opportunità di presentare i nostri prodotti e le nostre strategie agli operatori italiani in loco - spiega Aaron Uazeua, business development e sales manager Lipica -, sperando di aprire nuovi e interessanti canali di vendita e tornare presto ai numeri precedenti il 2019". Attualmente, considerando il periodo gennaio-agosto, gli arrivi sono al 70% rispetto ai numeri di 3 anni fa, "ma il nostro obiettivo non sono i grandi numeri - precisa Uazeua - ma un turismo di qualità, attento alla sostenibilità, inclusivo e che privilegi le comunità locali, per questo vogliamo lavorare in maniera virtuosa con gli agenti di viaggio italiani". [gallery columns="4" ids="433218,433219,433223,433224,433225,433226,433227,433228,433229,433230,433231,433232,433233,433234,433235,433236"] [post_title] => Travel Vip Day in Slovenia: workshop degli agenti nella tenuta di Lipica [post_date] => 2022-10-28T14:35:52+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1666967752000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 433215 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Riparte il turismo e, con esso, la voglia di shopping tourism in Italia, con Stati Uniti, Germania, Francia e Regno Unito tra i principali mercati internazionali per l’incoming del nostro Paese e una spesa media pro-capite giornaliera di 100 euro. È la fotografia scattata da Risposte Turismo e presentata oggi a Venezia nell’ambito della tappa inaugurale di Shopping Tourism – il forum italiano, appuntamento dedicato agli operatori dello shopping ideato dalla stessa Risposte Turismo e organizzato quest’anno in partnership con il sistema Confcommercio e con Mastercard e Land of Fashion Villages main sponsor. La nuova edizione di Shopping Tourism Italian Monitor contiene quindi un’inedita indagine su un campione rappresentativo di 300 turisti stranieri (provenienti da Stati Uniti, Germania, Francia e Regno Unito), di cui la metà viaggiatori che hanno nello shopping la motivazione prevalente del viaggio. E tra i fattori che influenzano maggiormente la scelta della destinazione spiccano, dopo sconti, saldi e promozioni (60%), l’offerta commerciale della destinazione (34%), i servizi a disposizione (trasporti ma anche app dedicate e mappe, 32%), la vicinanza ad attrazione / luoghi da visitare (29%) e la presenza di produzioni tipiche/prodotti particolari o unici (27%). Tra le prime città menzionate quali mete in cui si sono realizzati i viaggi per shopping figura poi Milano assieme a Londra, New York e Parigi, mentre nelle città top of mind si inseriscono, oltre alle appena citate, anche Los Angeles, Barcellona, Madrid e Roma. Della parte del campione di intervistati riferita a chi dichiara di non aver mai viaggiato con lo shopping quale motivazione principale, il 14% ha indicato nel fare acquisti una delle attività prevalenti nel corso del soggiorno, dimostrando dunque la forza generale del binomio turismo e shopping tra la domanda. Focus Venezia Da un’ulteriore indagine effettuata su oltre 80 negozi a Venezia, tre clienti su quattro sono turisti e i livelli di vendita a fine anno saranno molto simili a quelli del 2019. Tra i viaggiatori stranieri maggiormente presenti nei negozi in città prevalgono gli statunitensi (32%), seguiti da francesi (25%), tedeschi (22%) e inglesi (8%). Inoltre, circa un terzo dei negozi intervistati sottolinea come, rispetto al 2019, le abitudini del turista siano cambiate: oggi si richiedono prodotti originali o personalizzati creati da artigiani locali e si vuole vivere nuove esperienze come quella di incontrare i produttori, così come si cerca l’ottimizzazione delle spedizioni di acquisti nei luoghi di vendita, sebbene una parte della clientela turistica esprima oggi un minore potere d’acquisto. Per quanto riguarda quindi le vendite ai turisti, nove negozianti su dieci sottolineano ottime prospettive per il 2023. Pur con un 64% di negozi che dispone di servizio e-commerce (prevalentemente tramite proprio sito), oltre sei su dieci puntano ancora sulla vendita in negozio. «Lo shopping tourism in Italia beneficia della ripresa dei viaggi, anche internazionali, con vantaggi per l’offerta commerciale delle destinazioni così come per altre componenti dei sistemi economici locali - ha sottolineato Francesco di Cesare, presidente di Risposte Turismo -. Per sfruttare questa opportunità, gli operatori dovranno dimostrare di essere aggiornati e sensibili rispetto alle richieste e preferenze dei turisti, in particolare di quelli che si muovono proprio per fare acquisti nelle destinazioni visitate, e si aspettano di poter acquisire valore, in termini di conoscenza, informazioni, intrattenimento, dall’esperienza che vivranno. I primi risultati dello Shopping Tourism Italian Monitor hanno evidenziato come, in particolare nelle città meta di consistenti flussi turistici, i titolari di punti vendita, non solo quelli appartenenti a catene e grandi marchi, si stiano attrezzando al meglio per rispondere a queste richieste. Serve però uno sforzo in più, come sistema-destinazione, per inquadrare meglio questo fenomeno, comprenderne le potenzialità e adattare l’intera offerta ricettiva a questo segmento di domanda in crescita». [post_title] => Risposte Turismo: Milano meta preferita dello shopping tourism insieme a Londra, Parigi e New York [post_date] => 2022-10-28T13:21:29+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1666963289000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 433210 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Una serata al Belstay Milano Assago con dj set e musica live, uno spettacolo dal vivo, una sfilata di abiti di Pier Prandini, l’esposizione di quadri firmati Emiliano Cavalli e l’estrazione di soggiorni premio nelle strutture della catena. E' il modo con cui il gruppo alberghiero Belstay Hotels, lanciato lo scorso aprile, ha celebrato il proprio debutto. Una cerimonia a cui hanno partecipato anche agenzie di viaggi, aziende e key account, caratterizzata tra l'altro pure da un focus sulla ristorazione: oltre al buffet si sono infatti degustate le specialità preparate dagli chef che, ispirati e coordinati dallo stellato Andrea Ribaldone, dirigono le cucine delle strutture Belstay. Belstay Milano Assago sorge in prossimità della tangenziale Ovest, a 15 minuti dai Navigli milanesi e a 20 dal polo fieristico Rho Fiera; è un hotel di categoria 4 stelle da 203 camere di cui 92 superior, nove junior suite e 102 standard. Dispone di ristorante e bar, un centro congressi con sala conferenze con capienza massima di 240 persone, un auditorium da 60 posti e una sala polivalente che può ospitare fino a 120 persone. A disposizione anche un piano che ospita dieci salette meeting multifunzionali con luce naturale. Gli ospiti possono usufruire della palestra, una piscina rinnovata, aperta da giugno a settembre, con servizio bar, solarium con ombrelloni, lettini e teli. La struttura di Assago nei mesi estivi di giugno, luglio e agosto ha complessivamente già superato il 60% di occupazione, con un +10% rispetto allo stesso periodo 2019. La clientela leisure ha rappresentato a luglio e agosto il 75% del totale mentre quella business ha prevalso a settembre col 55%. «Il profondo intervento di restyling che abbiamo realizzato, unitamente al nuovo format che abbraccia esigenze sia business sia leisure, ci hanno dato ragione – commenta Roberto Di Tullio, a.d. di Belstay Hotels –. Era una scommessa, seppur ponderata e pianificata nei dettagli. Abbiamo lavorato molto e ora siamo concentrati nel farci conoscere dal segmento mice e business travel. Siamo rodati e ci proponiamo anche per organizzare eventi e cene di Natale delle aziende del territorio; comodamente raggiungibili, abbiamo spazi ampi e modulabili, adatti ad accogliere qualsiasi tipo di ospite». [post_title] => Debutto ufficiale per il gruppo Belstay Hotels con una serata ad Assago, alle porte di Milano [post_date] => 2022-10-28T13:07:55+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1666962475000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 433192 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Novità in arrivo per Club Med, con il colosso cinese Fosun che starebbe studiando soluzioni strategiche per la valorizzazione della compagnia acquisita sette anni orsono. Stando ad alcune indiscrezioni rilanciate dal servizio di intelligence Acuris e riprese dal Sole 24 Ore, la holding controllata da Guo Guanchang avrebbe in particolare sul tavolo una serie di opzioni, tra cui lo sbarco in Borsa tramite la fusione dell'operatore transalpino con una special purpose acquisition company (Spac). Un'operazione che Fosun ha peraltro già portato a termine con successo sul listino di New York, per la controllata del lusso Lanvin, in partnership con la Spac Primavera Capital Acquisition Corp. Ma tra le ipotesi al vaglio si starebbe valutando anche l'entrata nel capitale di alcune private equity che, sempre secondo le indiscrezioni, avrebbero già manifestato il loro interesse. Il 2022 si è aperto positivamente per i resort Club Med, ciononostante la controllante Fosun Tourism Group (anche proprietaria del resort Atlantis Sanya sull'isola di Hainan e di Thomas Cook Travel) ha chiuso il primo semestre con un rosso compreso tra i 150 milioni e i 250 milioni di yuan. Stando a quanto riporta Bloomberg, inoltre, la capogruppo Fosun, zavorrata da un debito che le è recentemente costato il declassamento al rating B2 con outlook negativo da parte di Moody's, si starebbe preparando a cedere asset per 11 miliardi di dollari in dodici mesi. [post_title] => Fosun pensa a nuove strategie per Club Med: in arrivo il ritorno in Borsa? [post_date] => 2022-10-28T12:26:03+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1666959963000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "baviera travel trade newsletter informazioni strumenti preziosi gli operatori del settore" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":57,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":3026,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"433265","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Slovenia incanta gli agenti di viaggio che hanno partecipato al Travel Vip Day. La tre giorni organizzata dal gruppo Travel in collaborazione con l'Ente Sloveno per il Turismo in Italia e accolta nella splendida tenuta di Lipica ha ottenuto un ottimo riscontro da parte degli operatori locali e degli agenti di viaggio coinvolti.\r

\r

L'evento ha visto gli agenti immersi in un ricco programma di incontri e occasioni di scoperta del territorio circostante, dalle colline del Carso alla destinazione di Lipica, a soli 15 minuti da Trieste. Numerosi gli appuntamenti organizzati, tra degustazioni, visite guidate, passeggiate, tour nelle scuderie e spettacoli, tra cui quello incredibile dei cavalli Lipizzani.\r

\r

[gallery ids=\"433274,433271,433272,433273,433275,433276,433277,433278,433279\"]\r

\r

\"Siamo stati davvero contenti di realizzare un evento in Slovenia dopo tanto tempo - commenta Aljoša Ota, direttore dell'Ente Sloveno per il Turismo in Italia -. Si tratta di una grande opportunità di networking per i nostri espositori dell'industria turistica slovena e i buyer italiani\". Uno degli obiettivi delle strategia di promozione dell'ente, infatti, riguarda la valorizzazione dei prodotti turistici che rispondano con forza alla crescente domanda di turismo outdoor ed esperienziale, con un approccio sempre green e sostenibile.\r

\r

\r

\r

Durante il Travel Vip Day, tante situazioni di incontro e meeting, ma anche la possibilità di vivere esperienze autentiche alla scoperta del Carso, confinante con l'Italia e vicina al nostro paese a livello geografico culturale, enogastronomico.\r

Oltre a essere uno dei principali siti d’interesse del Carso, la tenuta di Lipica è anche tra i più importanti monumenti culturali della nazione, con i suoi 300 ettari e oltre 400 anni di storia alle spalle.\r

\r

\"La tenuta di di Lipica ricopre un ruolo particolarmente importante per il patrimonio di questo territorio – racconta Aaron Uazeua, business development e sales manager Lipica - poiché qui sorge la scuderia originaria di una delle più antiche razze di cavalli nobili, ovvero il Lipizzano, ed è immersa in un contesto naturalistico unico. Gli agenti di viaggio italiani hanno soggiornato nel nuovo Hotel Maestoso che vanta una ricca gamma di opportunità, con un’offerta MICE dedicata e nuovi prodotti tailor made. La tenuta di Lipica, inoltre, Durante l'evento abbiamo presentato i nostri prodotti e le nostre strategie agli operatori italiani, con la speranza di essere riusciti ad aprire nuovi interessanti canali di vendita\".\r

\r

[gallery columns=\"4\" ids=\"433280,433281,433282,433283,433284,433285,433286,433287,433288,433289,433290,433291\"]\r

\r

","post_title":"Grande successo per la Slovenia del Travel Vip Day","post_date":"2022-10-31T16:46:46+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1667234806000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"433266","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"","post_title":"Webinar Vallese: 24 novembre alle 14. Iscriviti!","post_date":"2022-10-31T16:11:30+00:00","category":["travel-comunica"],"category_name":["Travel Comunica"],"post_tag":[]},"sort":[1667232690000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"433050","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_433049\" align=\"aligncenter\" width=\"378\"] Volkacher Mainschleife - Franken © erlebe.bayern - Angelika Jakob[/caption]\r

\r

\r

\r

Stressati dalle continue richieste e telefonate per avere informazioni?\r

\r

Se la risposta è sì, inscrivetevi alla nostra newsletter dedicata ai professionisti del viaggio. In questo modo riceverete regolarmente, direttamente sulla vostra email, tutte le ultime notizie e informazioni sulla Baviera e la sua offerta turistica.\r

\r

Da noi, esperti della destinazione, informazioni su attrazioni stagionali, celebrità, nuovi alloggi, fatti, cifre e sviluppi, nonché sugli strumenti di vendita più innovativi.\r

\r

Ti garantiamo che iscrivendoti alla nostra Newsletter Trade non ti sfuggirà più nessuna informazione preziosa. Così avrai più tempo da dedicare alle cose belle della tua vita lavorativa!\r

\r

\r

\r

\r

\r

Iscriviti alla newsletter\r

Travel--Trade\r

\r

\r

\r

\r

\r

Ecco cosa offre la newsletter Travel-Trade:\r

\r

\tSempre tutte le ultime notizie per voi come appassionati di viaggi\r

\tConsigli da insider di prima mano\r

\tInformazioni e ispirazioni, relative all'argomento e organizzate in modo chiaro\r

\tPresentazione degli ultimi strumenti di vendita per il vostro lavoro\r

\tRegistrazione ai nostri workshop ed eventi\r

\tVi piacerebbe essere un insider della Baviera? Cliccate qui per iscrivervi direttamente alla newsletter!\r

\r

[caption id=\"attachment_414267\" align=\"aligncenter\" width=\"498\"] ©erlebe.bayern - Peter von Felbert[/caption]\r

\r

","post_title":"Baviera Travel Trade Newsletter: informazioni e strumenti per gli operatori","post_date":"2022-10-31T12:30:33+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio","informazione-pr"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio","Informazione PR"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1667219433000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"433149","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Finale Ligure nel 2022 ha scelto di presentarsi attraverso la campagna di comunicazione “My Perfect Place”, che ha messo al centro le persone finalesi e le loro storie.\r

\r

Un mensile online, un progetto fotografico e una web serie sono i tre strumenti principali della campagna corale della destinazione turistica. Attraverso le storie di persone vere, impegnate nella cura e nelle azioni rivolte alla tutela del patrimonio, del paesaggio, dell’ambiente e del territorio, Finale ha voluto affermare così il valore intrinseco al proprio prodotto turistico\r

\r

Nel progetto “Persone”, 30 scatti del fotografo Corrado Murlo, specializzato in ritratti e fotografia documentaristica e creativa, raccontano altrettante storie finalesi, per far emergere un’immagine a tratti inconsueta delle persone e del loro legame con il territorio. Ne è scaturita una mostra fotografica, reale, durante tutta la scorsa estate nei Chiostri di Santa Caterina, e virtuale, sempre visibile sul sito web VisitFinaleLigure.it.\r

\r

Agli scatti fotografici si collegano le storie dei protagonisti, pubblicate ogni mese sulla testata online “My Perfect Place”, ma anche la web serie “The Perfect Place”, realizzata da Artescienza per la regia di Samuele Wurtz, di cui si è appena conclusa la prima stagione.\r

\r

La campagna low-budget, che si è articolata principalmente su canali digital, ha saputo raggiungere obiettivi importanti. Sono sicuramente significativi i dati della comunicazione digitale, con la newsletter “My Perfect Place” che registra una media di apertura del 48.9%, il profilo Instagram Visit Finale che ha segnato un incremento del 2.153% nella copertura dei posti e del + 31% nelle visite e la pagina Facebook che ha conquistato +1.146% in copertura, + 417% in like e + 158% in visite.\r

\r

A curare la campagna “My Perfect Place”, commissionata dal Comune di Finale Ligure, è stata l’agenzia di comunicazione savonese Studiowiki, associata a UNA – Aziende della Comunicazione Unite e membro di DE.DE – Destination Design, la rete di imprese assegnataria del servizio di gestione turistica della destinazione Finale Ligure.\r

\r

","post_title":"Finale Ligure, con My Perfect Place le storie e i volti protagonisti della promozione","post_date":"2022-10-29T10:24:27+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1667039067000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"433193","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dopo Federalberghi è la volta di Fto. Le partnership di Nexi nel settore turistico aumentano ed Incasso senza Pensieri arriva anche nelle agenzie di viaggio della Fto.\r

\r

In occasione del Ttg Travel Experience di Rimini si è fatto il punto sulla soluzione proposta dalla società che opera nel settore dei pagamenti. Nello specifico anche le adv si potranno dotare di un sistema di gestione automatica e digitale degli incassi e delle prenotazioni che consente di non perdere le eventuali dispute.\r

\r

«E’ un approccio innovativo – spiega Alfredo Passeri, Nexi Payments e-commerce specialist -\r

\r

per questo abbiamo accettato di fare con Federalberghi un percorso impegnativo anche dal punto di vista economico. Per andare incontro alle esigenze degli albergatori abbiamo fatto molti webinar. Il prodotto nel frattempo si è evoluto e la soddisfazione è molto elevata».\r

\r

Fto, i cui associati hanno un peso notevole nel settore, guarda con fiducia al nuovo accordo.\r

\r

«Abbiamo avviato il progetto con Nexi – commenta Gabriele Milani, direttore nazionale Fto – ed abbiamo trovato un azienda disposta ad ascoltare le nostre necessità. Se è vero che 1 consumatore su 2 non è soddisfatto dell’acquisto del viaggio è anche vero che le agenzie chiedono più snellezza e semplicità».\r

\r

Per questo Nexi ha riperso la filosofia di Incasso senza Pensieri e l’ha adattata al caso.\r

\r

«Il nostro obiettivo sarà fare tantissima formazione per confrontarci e sentire i feedback – conclude Milani – Non solo, parleremo con i soci gestionali per adattare il tutto alle piattaforme, in modo da chiudere il cerchio».\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Incasso senza Pensieri di Nexi per le adv, dopo Federalberghi è la volta di Fto","post_date":"2022-10-28T15:23:12+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1666970592000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"433204","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Grande successo per il Travel Vip Day che si sta tenendo in questi giorni in Slovenia. Oggi, nella seconda giornata, gli agenti di viaggio partecipanti sono stati coinvolti in un workshop in cui incontrare e conoscere gli operatori sloveni per confrontarsi sulle tante opportunità di turismo offerte dalla destinazione. La giornata seguirà con degustazioni, visita alle scuderie, un coinvolgente spettacolo dei cavalli Lipizzani all'interno della più grande scuderia del mondo di questa razza e una affascinante cena di gala.\r

\r

“La Slovenia è attenta alle nuove istanze del turismo mondiale – spiega Aljoša Ota, direttore dell'Ente Sloveno per il Turismo in Italia - proponendo un’offerta ricca e variegata che va dal turismo balneare a quello termale, rispondendo comunque con forza anche alla crescente domanda di turismo outdoor ed esperienziale, con un approccio sempre green e sostenibile”.\r

\r

Il Travel Open Day vedrà gli agenti immersi in un programma di incontri e occasioni di scoperta del territorio circostante, in particolare della destinazione Lipica, a soli 15 minuti da Trieste, in una tenuta di 300 ettari e oltre 400 anni di storia.\r

\r

“Finalmente abbiamo l'opportunità di presentare i nostri prodotti e le nostre strategie agli operatori italiani in loco - spiega Aaron Uazeua, business development e sales manager Lipica -, sperando di aprire nuovi e interessanti canali di vendita e tornare presto ai numeri precedenti il 2019\".\r

\r

Attualmente, considerando il periodo gennaio-agosto, gli arrivi sono al 70% rispetto ai numeri di 3 anni fa, \"ma il nostro obiettivo non sono i grandi numeri - precisa Uazeua - ma un turismo di qualità, attento alla sostenibilità, inclusivo e che privilegi le comunità locali, per questo vogliamo lavorare in maniera virtuosa con gli agenti di viaggio italiani\".\r

\r

[gallery columns=\"4\" ids=\"433218,433219,433223,433224,433225,433226,433227,433228,433229,433230,433231,433232,433233,433234,433235,433236\"]","post_title":"Travel Vip Day in Slovenia: workshop degli agenti nella tenuta di Lipica","post_date":"2022-10-28T14:35:52+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1666967752000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"433215","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Riparte il turismo e, con esso, la voglia di shopping tourism in Italia, con Stati Uniti, Germania, Francia e Regno Unito tra i principali mercati internazionali per l’incoming del nostro Paese e una spesa media pro-capite giornaliera di 100 euro. È la fotografia scattata da Risposte Turismo e presentata oggi a Venezia nell’ambito della tappa inaugurale di Shopping Tourism – il forum italiano, appuntamento dedicato agli operatori dello shopping ideato dalla stessa Risposte Turismo e organizzato quest’anno in partnership con il sistema Confcommercio e con Mastercard e Land of Fashion Villages main sponsor.\r

\r

La nuova edizione di Shopping Tourism Italian Monitor contiene quindi un’inedita indagine su un campione rappresentativo di 300 turisti stranieri (provenienti da Stati Uniti, Germania, Francia e Regno Unito), di cui la metà viaggiatori che hanno nello shopping la motivazione prevalente del viaggio. E tra i fattori che influenzano maggiormente la scelta della destinazione spiccano, dopo sconti, saldi e promozioni (60%), l’offerta commerciale della destinazione (34%), i servizi a disposizione (trasporti ma anche app dedicate e mappe, 32%), la vicinanza ad attrazione / luoghi da visitare (29%) e la presenza di produzioni tipiche/prodotti particolari o unici (27%). Tra le prime città menzionate quali mete in cui si sono realizzati i viaggi per shopping figura poi Milano assieme a Londra, New York e Parigi, mentre nelle città top of mind si inseriscono, oltre alle appena citate, anche Los Angeles, Barcellona, Madrid e Roma. Della parte del campione di intervistati riferita a chi dichiara di non aver mai viaggiato con lo shopping quale motivazione principale, il 14% ha indicato nel fare acquisti una delle attività prevalenti nel corso del soggiorno, dimostrando dunque la forza generale del binomio turismo e shopping tra la domanda.\r

\r

Focus Venezia\r

\r

Da un’ulteriore indagine effettuata su oltre 80 negozi a Venezia, tre clienti su quattro sono turisti e i livelli di vendita a fine anno saranno molto simili a quelli del 2019. Tra i viaggiatori stranieri maggiormente presenti nei negozi in città prevalgono gli statunitensi (32%), seguiti da francesi (25%), tedeschi (22%) e inglesi (8%). Inoltre, circa un terzo dei negozi intervistati sottolinea come, rispetto al 2019, le abitudini del turista siano cambiate: oggi si richiedono prodotti originali o personalizzati creati da artigiani locali e si vuole vivere nuove esperienze come quella di incontrare i produttori, così come si cerca l’ottimizzazione delle spedizioni di acquisti nei luoghi di vendita, sebbene una parte della clientela turistica esprima oggi un minore potere d’acquisto. Per quanto riguarda quindi le vendite ai turisti, nove negozianti su dieci sottolineano ottime prospettive per il 2023. Pur con un 64% di negozi che dispone di servizio e-commerce (prevalentemente tramite proprio sito), oltre sei su dieci puntano ancora sulla vendita in negozio.\r

\r

«Lo shopping tourism in Italia beneficia della ripresa dei viaggi, anche internazionali, con vantaggi per l’offerta commerciale delle destinazioni così come per altre componenti dei sistemi economici locali - ha sottolineato Francesco di Cesare, presidente di Risposte Turismo -. Per sfruttare questa opportunità, gli operatori dovranno dimostrare di essere aggiornati e sensibili rispetto alle richieste e preferenze dei turisti, in particolare di quelli che si muovono proprio per fare acquisti nelle destinazioni visitate, e si aspettano di poter acquisire valore, in termini di conoscenza, informazioni, intrattenimento, dall’esperienza che vivranno. I primi risultati dello Shopping Tourism Italian Monitor hanno evidenziato come, in particolare nelle città meta di consistenti flussi turistici, i titolari di punti vendita, non solo quelli appartenenti a catene e grandi marchi, si stiano attrezzando al meglio per rispondere a queste richieste. Serve però uno sforzo in più, come sistema-destinazione, per inquadrare meglio questo fenomeno, comprenderne le potenzialità e adattare l’intera offerta ricettiva a questo segmento di domanda in crescita».","post_title":"Risposte Turismo: Milano meta preferita dello shopping tourism insieme a Londra, Parigi e New York","post_date":"2022-10-28T13:21:29+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1666963289000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"433210","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Una serata al Belstay Milano Assago con dj set e musica live, uno spettacolo dal vivo, una sfilata di abiti di Pier Prandini, l’esposizione di quadri firmati Emiliano Cavalli e l’estrazione di soggiorni premio nelle strutture della catena. E' il modo con cui il gruppo alberghiero Belstay Hotels, lanciato lo scorso aprile, ha celebrato il proprio debutto. Una cerimonia a cui hanno partecipato anche agenzie di viaggi, aziende e key account, caratterizzata tra l'altro pure da un focus sulla ristorazione: oltre al buffet si sono infatti degustate le specialità preparate dagli chef che, ispirati e coordinati dallo stellato Andrea Ribaldone, dirigono le cucine delle strutture Belstay.\r

\r

Belstay Milano Assago sorge in prossimità della tangenziale Ovest, a 15 minuti dai Navigli milanesi e a 20 dal polo fieristico Rho Fiera; è un hotel di categoria 4 stelle da 203 camere di cui 92 superior, nove junior suite e 102 standard. Dispone di ristorante e bar, un centro congressi con sala conferenze con capienza massima di 240 persone, un auditorium da 60 posti e una sala polivalente che può ospitare fino a 120 persone. A disposizione anche un piano che ospita dieci salette meeting multifunzionali con luce naturale. Gli ospiti possono usufruire della palestra, una piscina rinnovata, aperta da giugno a settembre, con servizio bar, solarium con ombrelloni, lettini e teli. La struttura di Assago nei mesi estivi di giugno, luglio e agosto ha complessivamente già superato il 60% di occupazione, con un +10% rispetto allo stesso periodo 2019. La clientela leisure ha rappresentato a luglio e agosto il 75% del totale mentre quella business ha prevalso a settembre col 55%.\r

\r

«Il profondo intervento di restyling che abbiamo realizzato, unitamente al nuovo format che abbraccia esigenze sia business sia leisure, ci hanno dato ragione – commenta Roberto Di Tullio, a.d. di Belstay Hotels –. Era una scommessa, seppur ponderata e pianificata nei dettagli. Abbiamo lavorato molto e ora siamo concentrati nel farci conoscere dal segmento mice e business travel. Siamo rodati e ci proponiamo anche per organizzare eventi e cene di Natale delle aziende del territorio; comodamente raggiungibili, abbiamo spazi ampi e modulabili, adatti ad accogliere qualsiasi tipo di ospite».","post_title":"Debutto ufficiale per il gruppo Belstay Hotels con una serata ad Assago, alle porte di Milano","post_date":"2022-10-28T13:07:55+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1666962475000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"433192","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Novità in arrivo per Club Med, con il colosso cinese Fosun che starebbe studiando soluzioni strategiche per la valorizzazione della compagnia acquisita sette anni orsono. Stando ad alcune indiscrezioni rilanciate dal servizio di intelligence Acuris e riprese dal Sole 24 Ore, la holding controllata da Guo Guanchang avrebbe in particolare sul tavolo una serie di opzioni, tra cui lo sbarco in Borsa tramite la fusione dell'operatore transalpino con una special purpose acquisition company (Spac). Un'operazione che Fosun ha peraltro già portato a termine con successo sul listino di New York, per la controllata del lusso Lanvin, in partnership con la Spac Primavera Capital Acquisition Corp. Ma tra le ipotesi al vaglio si starebbe valutando anche l'entrata nel capitale di alcune private equity che, sempre secondo le indiscrezioni, avrebbero già manifestato il loro interesse.\r

\r

Il 2022 si è aperto positivamente per i resort Club Med, ciononostante la controllante Fosun Tourism Group (anche proprietaria del resort Atlantis Sanya sull'isola di Hainan e di Thomas Cook Travel) ha chiuso il primo semestre con un rosso compreso tra i 150 milioni e i 250 milioni di yuan. Stando a quanto riporta Bloomberg, inoltre, la capogruppo Fosun, zavorrata da un debito che le è recentemente costato il declassamento al rating B2 con outlook negativo da parte di Moody's, si starebbe preparando a cedere asset per 11 miliardi di dollari in dodici mesi.\r

\r

","post_title":"Fosun pensa a nuove strategie per Club Med: in arrivo il ritorno in Borsa?","post_date":"2022-10-28T12:26:03+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1666959963000]}]}}