Villa Cordevigo tra outdoor e buon vino, i percorsi proposti dal 5 stelle lusso I percorsi naturalistici vicini a Villa Cordevigo (Cavaion Veronese – Verona), cinque stelle associato a Relais & Châteaux, rappresentano la partenza perfetta per scoprire il territorio del Garda. Cinque stelle lusso, risalente al XVIII secolo, Villa Cordevigo è situata nella prestigiosa tenuta delle famiglie Cristoforetti e Delibori, nella zona del Bardolino.

Pochi chilometri separano Bardolino da Cisano, località di partenza del celebre “Giro dei Vigneti”, adatto a tutti – anche alle famiglie con bambini – alla scoperta di vigneti e di oliveti.

Un percorso ad anello, dove sono possibili diverse tappe, per assaggiare prodotti e degustare i vini tipici: 150 metri di dislivello facilmente pedalabili, in sella a una mountain bike, per gli appassionati, oppure a una e-bike, per gli amatori. Proprio per coloro che prediligono la pedalata assistita, Villa Cordevigo mette a disposizione dei propri ospiti (a prenotazione obbligatoria in struttura) le bici.

Tante sono le azioni che Villa Cordevigo si impegna quotidianamente a mettere in atto con lo scopo di

sensibilizzare gli ospiti al rispetto della natura, attraverso la promozione di atteggiamenti più sostenibili, come racconta Lorenza Delibori, Maître de Maison di Villa Cordevigo: «Il dialogo continuo con la natura rappresenta per l’ospite un’occasione unica per scoprire appieno il territorio e, per la proprietà, un impegno reale e continuo al fine di dare voce e incentivare nuove azioni virtuose sempre più etiche e sostenibili».

E ancora per gli amatori il percorso Calmasino, 11 km alla scoperta dei vini dell’entroterra bardolinese; lungo il percorso è possibile visitare la chiesa di San Francesco, risalente al 1500, continuando in un alternarsi di uliveti, vigne e panoramiche mozzafiato sul Lago di Garda.

Pochi chilometri, poi, separano la Villa da più di 30 percorsi diversi che si snodano nei territori delle vicine

Bardolino, Lazise, Costermano sul Garda e Caprino: itinerari che regalano un susseguirsi di ambienti e

paesaggi differenti, dal fascino senza tempo, mappati grazie al lavoro di Federalberghi Garda Veneto che, con il portale Bike Trekking Lago di Garda (www.bike-trekking-lagodigarda.it), fornisce al mondo del turismo un’offerta speciale per qualità e ricchezza.

Diversi per praticabilità, dislivello e grado di difficoltà, i percorsi sono adatti a chi sceglie di perdersi

nell’entroterra come a chi desidera pedalare guardando la sponda veneta del lago di Garda, per ritornare poi alla pace di Villa Cordevigo, e ripartire il giorno successivo alla scoperta di un nuovo pezzo di territorio. Condividi

\r

Al suo interno, una selezione delle eccellenze e delle produzioni più significative dell’artigianato e dell’enogastronomia ligure e un richiamo ad alcuni personaggi più noti del territorio. I visitatori troveranno infatti ad esempio basilico, sete, filigrana, ceramiche e tessuto jeans, olio e vino. L’installazione, che esordirà appunto a Genova dal 19 al 24 settembre, si sposterà poi in altri luoghi della Liguria.","post_title":"Salone Nautico Genova, la Liguria presente con uno stand dedicato alle eccellenze del territorio","post_date":"2024-09-03T12:03:44+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1725365024000]}]}}