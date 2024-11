Val d’Ega, tra sport ed enogastronomia gli eventi dell’inverno 24/25 La vacanza nei comprensori di Carezza e Obereggen in Val d’Ega non è semplicemente una vacanza sugli sci, ma un programma che, dallo sport all’enogastronomia, fino ad un suggestivo mercatino di Natale, esplora la montagna in tutte le proprie declinazioni. Il Santuario della Madonna di Pietralba, considerato il Duomo delle Dolomiti, sarà teatro di un piccolo, delizioso Mercatino di Natale. Nei weekend dal 23 novembre al 24 dicembre 2024 e tutti i giorni dal 24 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025, dalle 10.30 alle 19, 8 bancarelle saranno immerse nella suggestiva atmosfera del famoso e maestoso santuario incorniciato dalle Dolomiti. Tra gli appuntamenti da non perdere l’Aperitivo lungo al rifugio Oberholz, situato a 2096 metri d’altezza e raggiungibile con l’omonima storica seggiovia, aperta appositamente dalle ore 18:00, con ultimo ritorno alle ore 23:30. Il 3 e il 17 gennaio, il 7 e il 21 febbraio, il 7 e il 21 marzo e l’8 e il 18 aprile del 2025, sarà quindi possibile salire senza attrezzatura e gustare cocktail ad hoc, varianti di spritz e finger food a un passo dalle stelle, osservando l’imbrunire e la notte calare sulle vette dalle grandi vetrate di una location d’eccezione. Il buono di 30 euro da acquistare presso l’ufficio skipass comprende l’aperitivo e la corsa in seggiovia andata e ritorno. Il 12 dicembre 2024 Carezza Dolomites ospita sulla pista Pra di Tori la VISA FIS Alpine Wordlcup di Snowboard, con i migliori atleti di numerose nazioni a sfidarsi in emozionanti gare parallele. Lunedì 16 dicembre 2024 fa invece tappa a Obereggen, sulla pista Maierl (pendenza massima fino al 55%), la Coppa Europa di sci, che costituisce come di consueto un preludio al tradizionale slalom di Coppa del Mondo in Italia, quest’anno previsto il 22 dicembre in Alta Badia. Infine, il 15 e 16 gennaio 2025, la FIS Coppa del Mondo di Telemark porta sulla suggestiva pista Masaré, proprio sotto il Rosengarten, un’emozionante gara sprint in due giorni, con specialità spettacolari come slalom gigante, salto, giro a 360 gradi e cross-country. Alle 21:30 di giovedì 2 gennaio nei pressi della Malga Frommer e di mercoledì 15 gennaio, 12 febbraio e 12 marzo 2025 sulla pista Pra di Tori, la Val d’Ega mette l’abito da sera per Carezza Snow Night: quello che va in scena è un vero e proprio spettacolo che illumina letteralmente tutti i modi di fare sport e divertirsi sulla neve, dal “leggendario” show dei maestri di sci, ispirato a Re Laurino, alle dimostrazioni di freestyle e di telemark classico e moderno. Servizio navetta gratuito da Nova Levante e Tires, con prenotazione nelle associazioni turistiche. Condividi

