Val d’Ega, percorsi ed attività per i piccoli viaggiatori tra leggende di fate e giganti La Val d’Ega, un’area verdissima, a soli 20 minuti da Bolzano, incorniciata dalle dolomiti del Latemar e del Catinaccio, sembra essere popolata da fate, nani e giganti. Insieme a Helga Egger, guida escursionistica, ma, soprattutto, narratrice di emozioni, i bambini vanno alla scoperta dei boschi incantati, passando attraverso il portone delle fate, cercando i nani sotto i massi, ascoltando le leggende della Pietra Blu del Latemar, imparando come i sassi rossi venivano usati nel 1700 dai veneziani per colorare i tessuti di broccato e ascoltando antiche storie racchiuse nei fossili e nelle conchiglie che incontrano lungo il cammino. Ma la Val d’Ega non è solo una terra di leggende, anzi, è una bellissima realtà dedicata al divertimento dei bambini che offre un programma estivo molto ricco. Ogni giorno, i bimbi (con mamma e papà al seguito) e i ragazzi, possono vivere un’avventura sempre diversa. Dalle escursioni in compagnia di lama e alpaca alle avventure a cavallo. Una visita guidata conduce i piccoli a scoprire il bosco delle api a Collepietra e, a casa dell’apicoltore, possono poi osservare da vicino il trambusto di un alveare, grazie all’esposizione del favo e infine degustare il miele. I giovani appassionati di astronomia possono dedicarsi all’esplorazione del sistema solare lungo il Sentiero dei pianeti, a Collepietra, una semplice passeggiata ad anello, adatta a tutte le gambe. Il percorso riporta le distanze del sistema solare in scala 1:1 miliardo. Il Latemar, cornice naturale unica per avventure ed emozioni da vivere in famiglia, offre il Latemarium con una fitta rete di sentieri tematici dedicati a fauna, flora, geologia e agricoltura. Infine, per i più avventurosi il “bosco avventura” di Obereggen regala emozioni adrenalitiche in quattro percorsi di varie difficoltà dove 30 stazioni di abilità attendono di essere conquistate, passando per reti, ponti mobili, altalene, passerelle di legno, tronchi oscillanti, da albero ad albero. Condividi

