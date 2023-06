Val d’Ega, itinerari alla scoperta di tradizioni culinarie e luoghi sacri La Val d’Ega (BZ) propone una serie di itinerari misti alla scoperta di testimonianze sacre e prelibatezze culinarie. I prati e i boschi incantevoli del cuore del Patrimonio dell’Umanità UNESCO fanno da cornice a Cappelle segrete e sapori locali, percorsi guidati a metà strada tra spirito e gusto che mirano a puntare i riflettori su testimonianze sacre disseminate lungo i sentieri e presso i masi storici, combinando l’escursione con degustazioni di prodotti tipici del territorio. Il 14 luglio, l’11 e il 25 agosto, si parte con la possibilità di ammirare i tanti tesori preziosi della vecchia e della nuova chiesa parrocchiale di Collepietra. In seguito, si attraversa il Pstosser Bühl, passando per una speciale croce meteorologica e per una terrazza naturale che offre una fantastica vista sullo Sciliar e sul Catinaccio. Dopo una breve escursione, si arriva alla cappella “Weißes Bild” e si prosegue oltre il maso Kummer, fino al punto panoramico “Spitzköfele”, dove è previsto un delizioso picnic con specialità locali. Nei venerdì 30 giugno, 21 luglio, 4 agosto sarà invece la guida escursionistica Helga Tschager a fare da apripista nella camminata da Nova Levante alla cappella Lengeria, fonte di interessanti sorprese. L’itinerario punta poi verso la Malga Hagner, rinomato e premiato caseificio alpino in attività da 15 anni, noto per la qualità naturale dei suoi prodotti e per un meraviglioso panorama su Catinaccio e Latemar. Qui, una merenda a base di formaggi misti offrirà lo spunto per un’introduzione alla storia del caseificio. Della durata di 4/5 ore il tour è proposto al prezzo di 25 euro per gli adulti e di 15 euro per i bambini di età compresa tra i 6 e i 13 anni. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 448630 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La Val d’Ega (BZ) propone una serie di itinerari misti alla scoperta di testimonianze sacre e prelibatezze culinarie. I prati e i boschi incantevoli del cuore del Patrimonio dell’Umanità UNESCO fanno da cornice a Cappelle segrete e sapori locali, percorsi guidati a metà strada tra spirito e gusto che mirano a puntare i riflettori su testimonianze sacre disseminate lungo i sentieri e presso i masi storici, combinando l’escursione con degustazioni di prodotti tipici del territorio. Il 14 luglio, l’11 e il 25 agosto, si parte con la possibilità di ammirare i tanti tesori preziosi della vecchia e della nuova chiesa parrocchiale di Collepietra. In seguito, si attraversa il Pstosser Bühl, passando per una speciale croce meteorologica e per una terrazza naturale che offre una fantastica vista sullo Sciliar e sul Catinaccio. Dopo una breve escursione, si arriva alla cappella "Weißes Bild” e si prosegue oltre il maso Kummer, fino al punto panoramico "Spitzköfele", dove è previsto un delizioso picnic con specialità locali. Nei venerdì 30 giugno, 21 luglio, 4 agosto sarà invece la guida escursionistica Helga Tschager a fare da apripista nella camminata da Nova Levante alla cappella Lengeria, fonte di interessanti sorprese. L'itinerario punta poi verso la Malga Hagner, rinomato e premiato caseificio alpino in attività da 15 anni, noto per la qualità naturale dei suoi prodotti e per un meraviglioso panorama su Catinaccio e Latemar. Qui, una merenda a base di formaggi misti offrirà lo spunto per un'introduzione alla storia del caseificio. Della durata di 4/5 ore il tour è proposto al prezzo di 25 euro per gli adulti e di 15 euro per i bambini di età compresa tra i 6 e i 13 anni. [post_title] => Val d’Ega, itinerari alla scoperta di tradizioni culinarie e luoghi sacri [post_date] => 2023-06-28T15:12:30+00:00 [category] => Array ( [0] => incoming ) [category_name] => Array ( [0] => Incoming ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1687965150000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 448632 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => A Santa Margherita di Belice (AG), piccolo borgo siciliano risorto dal devastante terremoto del 1968, nel magnifico scenario dello storico Palazzo Filangeri-Cutò, ovvero in quel che è la Donnafugata del romanzo “Il Gattopardo”. Attese almeno 15 mila presenze (il 5 agosto alle ore 21) per la consegna del 18° Premio Letterario Internazionale “Giuseppe Tomasi di Lampedusa”, mentre per il ciclo del Festival Gattopardiano arriveranno circa 50mila turisti nei meravigliosi territori della Costa del Mito, 150 chilometri di costa sabbiosa e riserve naturali, su cui si affacciano antichi borghi. La cerimonia del Premio, infatti, è programmata all’interno del Festival Gattopardiano che prenderà il via il 3 agosto tra letture e incontri con gli autori, la musica con noti artisti e l’Orchestra Sinfonica Siciliana, l’alta cucina, il vino delle migliori cantine e l’ottima pasticceria della Sicilia sud-occidentale: saranno presentati il timballo del Principe e il Trionfo di Gola, obbedendo alle citazioni del “Gattopardo”, occasione imperdibile per conoscere le tradizioni e le produzioni dei grani antichi locali, nonché la genuinità delle produzioni agricole autoctone. Siamo nell'intera area dei Sicani, nella terra di Planeta, Settesoli, Feudo Arancio di Cellaro, Barbera, Serra Ferdinandea, Feudi del Pisciotto, Tenuta Stoccatello, Masseria del Carboj, con una DOC di riferimento spinta dal Cavaliere Planeta, tra le più interessanti del panorama enologico. Ma è anche la zona di Menfi, bandiera Blu per il mare pulito e Bandiera Verde per le spiagge a misura di bambino. Il Premio viene istituito nel 2003 per valorizzare e interpretare il legame profondo dell’autore del “Gattopardo” Giuseppe Tomasi, con i luoghi e il paesaggio, fonte di ispirazione di uno dei romanzi più tradotti del ‘900, e che, a sua volta, ispirò il film capolavoro di Luchino Visconti, passato alla memoria per le scene indimenticabili del sontuoso ballo. Il Premio Tomasi e il Festival Gattopardiano sono organizzati dal Comune di Santa Margherita di Belice, guidato dal sindaco Gaspare Viola, e dall’Istituzione Tomasi di Lampedusa, presieduta da Deborah Ciaccio, con il patrocinio della Regione Siciliana, Assessorato regionale del Turismo e in collaborazione, tra gli altri, con la DMO Distretto Turistico Valle dei Templi. Il Premio ha la direzione scientifica di Bernardo Campo, già presidente del Parco archeologico della Valle dei Templi e commissario straordinario della Fondazione Taormina Arte Sicilia.La manifestazione, per la parte letteraria, si avvale della direzione artistica di Antonella Ferrara, presidente del Taobuk di Taormina. [post_title] => Costa del Mito, migliaia di turisti attesi per il Festival Gattopardiano [post_date] => 2023-06-28T15:12:07+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1687965127000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 448635 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L’Hotel Aquadulci di Chia è un piccolo mondo a sé, dove regna la natura: la struttura bassa e in pietra locale sembra volersi nascondere tra le bouganville per non disturbare il meraviglioso paesaggio che si apre a pochi metri. Su Giudeu, in località Spartivento a Chia - a circa 40 minuti da Cagliari - regala acque cristalline dalle sfumature color smeraldo, alte dune di sabbia a lambire la macchia mediterranea e lo spettacolo unico dei fenicotteri rosa. Nel grande giardino punteggiato da palme e olivi, ci si immerge nella grande piscina; nel gazebo in bambù è possibile concedersi rigeneranti massaggi e trattamenti con le essenze bio delle piante autoctone; sorseggiare un aperitivo o un cocktail nella zona lounge all’aperto. A tavola, nel ristorante à la carte Aquadulci, sono protagoniste le materie prime del territorio e le eccellenze dell’isola: dall’aragosta di Sant’Antioco e dal pescato del giorno al prosciutto di Villagrande, dalla bottarga di Cabras ai pomodori Camona di Pula; le paste tradizionali sono fatte a mano, ogni giorno, così come la pasticceria che delizia il palato al momento del dessert e per la ricca prima colazione. Questo è un luogo fatto apposta per chi ama il mare, punto di partenza privilegiato per andare alla scoperta di spiagge e calette nascoste, a piedi o su un’antica goletta a vela. Per i patiti delle vacanze attive non c’è che l’imbarazzo della scelta: l’hotel noleggia biciclette, organizza escursioni in mountain bike, passeggiate a cavallo, corsi di kitesurf e windsurf, tennis e golf nel vicino campo a 18 buche. Prezzi a partire da 79 euro a persona a notte con pernottamento e prima colazione. [post_title] => Hotel Aquadulci, tra mare e dune di sabbia le proposte per una vacanza in libertà [post_date] => 2023-06-28T15:11:47+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1687965107000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 448598 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La Sassonia riserva ai viaggiatori con disabilità motorie e sensoriali un'offerta turistica e un'accoglienza di ampio respiro. Una proposta strutturata che include 483 esperienze culturali e per il tempo libero aderenti al progetto “Senza barriere”, dieci tour operator specializzati nel progettare itinerari su misura e 75 alloggi tra hotel, ostelli, appartamenti vacanze e campeggi. Il Tourismus Marketing Gesellschaft Sachsen mbH (Tmgs) dal 2006 - nell'ambito del progetto "Sassonia senza barriere" - collabora con le città e le regioni sassoni per sviluppare e promuovere offerte turistiche senza barriere. Obiettivo del progetto è fornire descrizioni dettagliate e affidabili delle offerte senza barriere, per avere la fiducia dell’ospite e permettergli di pianificare le propria vacanza individualmente in base alle proprie esigenze. A tale scopo, tutte le strutture e le esperienze culturali e ricreative vengono controllate dal product manager del Tmgs e valutate secondo pari criteri di qualità sassoni. Non si tratta di una certificazione di accessibilità, ma di rendere descrizioni dettagliate delle offerte, visualizzate con pittogrammi che evidenzino in modo facile, ad esempio, gli accessi, i bagni, la disponibilità di ascensori o di offerte speciali come le informazioni in Braille. Con questa grande adesione e partecipazione da parte delle strutture turistiche ogni viaggiatore con difficoltà motorie e sensoriali, con disabilità mentali e di apprendimento, troverà l'offerta adatta a sé. Non mancano le opportunità di godere della natura e degli spazi aperti, così come quelle che vedono protagonisti i parchi di divertimento. Tutte le informazioni qui Inoltre, l'opuscolo "Sassonia senza barriere", disponibile in inglese e pubblicato ogni due anni - può essere ordinato gratuitamente -. elenca tutti gli alloggi che sono stati verificati come privi di barriere architettoniche, nonché le esperienze culturali e ricreative, comprese descrizioni dettagliate e indirizzi. [post_title] => Sassonia senza barriere: centinaia di esperienze e servizi ad hoc per i viaggiatori con disabilità [post_date] => 2023-06-28T10:34:24+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1687948464000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 448621 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ha aperto solo dallo scorso novembre il nuovo Ama Stay di San Vigilio di Marebbe, in Alto Adige, ma per la sua prima estate già lancia un concept inedito, l'Ama Community, in linea peraltro con la propria vocazione originaria di struttura dedicata agli smart worker, ai nomadi digitali e agli amanti della vacanza nella natura. "Il nostro obiettivo è quello di creare uno scambio tra i nostri ospiti, la comunità locale e il nostro team, sia in loco, sia in forma digitale", spiega il direttore generale di Ama Stay, Markus Promberger. Tra tavoli comuni, spazi di coworking e bar e ristorante aperti al pubblico, il team della proprietà altoatesina ha quindi dato vita a spazi condivisi che hanno il preciso scopo di favorire l’incontro in modo sereno e spontaneo. "La struttura è progettata in modo tale da creare luoghi d'incontro naturali. In questo modo, la popolazione locale entra in contatto con gli ospiti e il nostro team internazionale. Questo rispecchia la nostra filosofia", prosegue Promberger. Le persone che soggiornano nel workation residence hanno così la possibilità di fare ogni giorno conoscenze proficue e stimolanti, in grado da una parte di dare una marcia in più ai loro progetti lavorativi, dall’altra di far nascere amicizie sincere e durature. Non solo di ambienti fisici, però, è costituita l’Ama Community: sebbene ancora in fase iniziale, è in programma uno spazio digitale concepito per coltivare e mantenere i rapporti nati tra le mura di Ama Stay, in modo che quanto emerso durante la permanenza possa essere, nel tempo, realizzato in modo agevolato ed efficace. Questa rete sarà sostenuta e incentivata da una serie di attività organizzate dalla struttura e rese fruibili in forma di workshop, gli Ama Community Days, ed eventi ad hoc allestiti per gli ospiti e per le persone interessate nei dintorni. [post_title] => Ama Stay lancia il concept Ama Community, per favorire le relazioni tra ospiti, staff e locali [post_date] => 2023-06-28T10:16:31+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1687947391000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 448618 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si chiama Regeneration Kilimanjaro ed è un viaggio di 11 giorni in Tanzania, per raggiungere la vetta del monte omonimo attraverso la Machame Route, la via più spettacolare e allo stesso tempo meno frequentata. La partenza Kel 12 in calendario per il prossimo 27 agosto prevede anche la presenza, in qualità di accompagnatrice, della regista Guia Zupponi, che per prima ha immaginato questo itinerario: una rotta disegnata sulla scorta del suo ultimo film – documentario Soul Travel, girato in seguito ai due incendi avvenuti sul Kilimanjaro, nel 2020 e 2021. Durante il tour che prevede un massimo di 14 partecipanti, la regista presenterà quindi la propria pellicola, creando una connessione tra il viaggio fisico e quello interiore, alla scoperta del Kilimanjaro. “Il rimboschimento del Kilimanjaro è un’esperienza che giustifica il viaggio, coinvolgendo i viaggiatori, anche i più giovani, in un esempio positivo di come dalla teoria si possa passare alla pratica - spiega la stessa Guia Zupponi -. RgFilm Productions, produzione cinematografica di cui faccio parte, ha tra gli altri l’obiettivo di sensibilizzare il pubblico su tematiche ambientali, legate al rispetto della biodiversità”. L’itinerario Regeneration Kilimanjaro prevede sei giorni di trekking, muovendosi su un percorso sicuro che prevede un minimo di allenamento da parte dei partecipanti, chiamati a vivere l’experience di un’autentica spedizione. L’organizzazione comprende la presenza di una guida locale, dei portatori e di un cuoco, oltre all’esperto della destinazione Kel 12. Inoltre, non essendoci rifugi lungo l’ascensione verso la cima, cena e pernottamento saranno organizzati sotto le stelle, in tenda igloo. “Con il progetto Regeneration, promuoviamo un turismo rigenerativo, sensibilizzando i viaggiatori circa l’urgenza delle tematiche ambientali, per stimolare, attraverso il racconto delle specificità dei luoghi da parte degli accompagnatori e grazie a gesti concreti, un approccio positivo nei confronti delle destinazioni visitate", conclude la product manager Kel 12, Francesca Serafin. [post_title] => Kel 12 insieme alla regista Guia Zupponi per un tour rigenerativo sulla vetta del Kilimanjaro [post_date] => 2023-06-28T09:48:44+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1687945724000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 448594 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => In Toscana, in Valdichiana Senese, la scoperta archeologica del Santuario Ritrovato di San Casciano dei Bagni ha avuto dell’incredibile e ha confermato che, un tempo, gli etruschi e i romani frequentavano la zona per via dell’acqua e dei suoi benefici. Un tesoro di inestimabile valore e fattura, ricchissimo, composto di monete, ex voto, statue bronzee che, riemerse dal fango e restaurate, oggi sono davanti agli occhi di tutti, per la prima volta al Palazzo del Quirinale, fino al 25 ottobre. La mostra “Gli Dei ritornano – i bronzi di San Casciano dei Bagni" (chiusa dal 26 luglio al 2 settembre) voluta fortemente dalla Presidenza della Repubblica Italiana e dal Ministero dei Beni Culturali è un’occasione da cogliere al volo per comprendere di più di quella che è stata definita la più grande scoperta dopo i bronzi di Riace. Per ammirare questo tesoro occorre necessariamente prenotare sul sito del Quirinale ma una volta muniti di biglietto con Valdichiana Living c'è di più: la visita guidata gratuita allo scavo di San Casciano dei Bagni, dove tutto è iniziato, e alle Stanze Cassianensi, il piccolo museo allestito nella sede del Comune del borgo toscano. Il tour operator della Valdichiana Senese, infatti, ha ideato un pacchetto che a partire da 189 euro a persona, coniuga archeologia e i benefici dell'acqua termale. Nella proposta è incluso oltre che il soggiorno di una notte, in trattamento BB anche l’ingresso con aperitivo al rinomato centro termale Fonteverde Spa. [post_title] => Valdichiana Living, dopo la mostra al Quirinale la visita agli scavi di San Casciano dei Bagni [post_date] => 2023-06-28T09:15:59+00:00 [category] => Array ( [0] => incoming ) [category_name] => Array ( [0] => Incoming ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1687943759000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 448542 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Due novità greche in casa Curio Cullection. L'upscale soft brand brand del gruppo Hilton si espande infatti sulle isole di Creta e Rodi. Situato vicino alla località pittoresca di Lindos, il Lindian Village Rhodes Beach Resort, Curio Collection by Hilton dispone in particolare di 188 camere e suite dal design accogliente e minimal. I colori della terra e le texture naturali mirano a creare un flusso armonioso tra la natura circostante e l’atmosfera rilassata degli interni. Ogni suite è inoltre dotata di una piscina privata, veranda o Jacuzzi. Otto poi i locali f&b presenti, mentre la Calli Spa valorizza i benefici ringiovanenti delle erbe, degli olii essenziali e dei minerali autoctoni, attraverso una selezione di trattamenti curativi e terapeutici. Gli ospiti possono inoltre praticare yoga all'aperto, giocare a tennis nel campo del resort o rilassarsi a bordo di una delle due piscine d'acqua dolce, oppure sulla spiaggia. Il Domes Aulūs Elounda, Curio Collection by Hilton è invece un resort adults only di 183 camere situato nella città cretese omonima. A disposizione pure una spiaggia privata, due piscine affacciate sulla scogliera e un bar a bordo piscina, la Soma Spa e la palestra firmata Domes, nonché un’ampia offerta di esperienze culinarie, uno spazio dedicato allo shopping con boutique all'aperto e un cinema. [post_title] => Due new entry greche per Curio Collection che si espande a Creta e Rodi [post_date] => 2023-06-27T11:49:47+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1687866587000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 448538 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Una testimonianza forte di fede e di legame inesauribile alla natura e alla storia plurisecolare del territorio umbro. È stata presentata presso la sede della regione Umbria a Perugia la Credenziale del Pellegrino della Via di San Francesco, nell’edizione speciale che celebra il grande Centenario francescano scandito in quattro anniversari che ricorrono nel triennio 2023-2026: 1223-2023, l’ottavo centenario della Regola francescana e del Natale di Greccio; 1224-2024: l’ottavo centenario dell’impressione delle Stimmate, sul monte della Verna; 1225-2025: l’ottavo centenario del Cantico delle creature; 1226-2026: l’ottavo centenario della Pasqua di Francesco, il suo passaggio alla vita eterna, avvenuto la sera del 3 ottobre 1226 ad Assisi. La Via di Francesco negli anni si è confermata tra i primi cammini in termini di flussi a livello nazionale, con più di 8 mila pellegrini che lo hanno percorso nel 2022. Secondo le evidenze rilevate dalla Statio Peregrinorum, l’ufficio della basilica di San Francesco, i pellegrini, provenienti da 57 nazioni del mondo, che lo scorso anno hanno raggiunto a piedi la stessa basilica di San Francesco di Assisi, hanno in particolare superato quota 4 mila (+26% rispetto al 2021). Tra i cammini francescani, il più frequentato è stato proprio la Via di Francesco, con una percentuale dell'82,72% di pellegrini (73,76% nel 2021). Una proposta, quella della Via di Francesco, che potrà consolidarsi anche grazie ad alcuni stanziamenti già stabiliti: l’Umbria è stata infatti individuata regione capofila per il Cammino di San Francesco, con l’assegnazione di risorse per oltre 5 milioni di euro per l’attuazione per interventi a favore dei cammini religiosi (di San Francesco, di San Benedetto e della via Lauretana). Un ulteriore fondo, pari a 6 milioni di euro, è stato inoltre di recente messo a disposizione della regione Umbria per finanziare i Cammini nel territorio del cratere nell’ambito degli investimenti previsti dal Piano Nazionale complementare per le aree Sisma. In tale contesto, la Credenziale rappresenta l’attestazione dell’esperienza di viaggio del pellegrino, che lo distingue da ogni altro viaggiatore. Su di essa, a ogni tappa, si appongono le date e i timbri dei luoghi di ospitalità. “Accoglienza è la grande ricompensa di un pellegrinaggio, in particolare per la maggioranza dei pellegrini che arrivano ad Assisi - sottolinea fra Rafael Pinheiro Normando dell'Ordine dei frati minori conventuali -. Essere accolto è segno di rispetto e di maturità, perché si vede nell’altro un’opportunità di condividere qualcosa, di costruire un rapporto, di crescere nella nostra umanità fragile”. [post_title] => Turismo religioso: una nuova Credenziale del Pellegrino per il grande Centenario sulla Via di Francesco [post_date] => 2023-06-27T11:38:26+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1687865906000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "val dega itinerari alla scoperta tradizioni culinarie luoghi sacri" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":48,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1966,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"448630","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Val d’Ega (BZ) propone una serie di itinerari misti alla scoperta di testimonianze sacre e prelibatezze culinarie. I prati e i boschi incantevoli del cuore del Patrimonio dell’Umanità UNESCO fanno da cornice a Cappelle segrete e sapori locali, percorsi guidati a metà strada tra spirito e gusto che mirano a puntare i riflettori su testimonianze sacre disseminate lungo i sentieri e presso i masi storici, combinando l’escursione con degustazioni di prodotti tipici del territorio.\r

\r

Il 14 luglio, l’11 e il 25 agosto, si parte con la possibilità di ammirare i tanti tesori preziosi della vecchia e della nuova chiesa parrocchiale di Collepietra. In seguito, si attraversa il Pstosser Bühl, passando per una speciale croce meteorologica e per una terrazza naturale che offre una fantastica vista sullo Sciliar e sul Catinaccio. Dopo una breve escursione, si arriva alla cappella \"Weißes Bild” e si prosegue oltre il maso Kummer, fino al punto panoramico \"Spitzköfele\", dove è previsto un delizioso picnic con specialità locali.\r

\r

Nei venerdì 30 giugno, 21 luglio, 4 agosto sarà invece la guida escursionistica Helga Tschager a fare da apripista nella camminata da Nova Levante alla cappella Lengeria, fonte di interessanti sorprese. L'itinerario punta poi verso la Malga Hagner, rinomato e premiato caseificio alpino in attività da 15 anni, noto per la qualità naturale dei suoi prodotti e per un meraviglioso panorama su Catinaccio e Latemar. Qui, una merenda a base di formaggi misti offrirà lo spunto per un'introduzione alla storia del caseificio.\r

\r

Della durata di 4/5 ore il tour è proposto al prezzo di 25 euro per gli adulti e di 15 euro per i bambini di età compresa tra i 6 e i 13 anni.","post_title":"Val d’Ega, itinerari alla scoperta di tradizioni culinarie e luoghi sacri","post_date":"2023-06-28T15:12:30+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1687965150000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"448632","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"A Santa Margherita di Belice (AG), piccolo borgo siciliano risorto dal devastante terremoto del 1968, nel magnifico scenario dello storico Palazzo Filangeri-Cutò, ovvero in quel che è la Donnafugata del romanzo “Il Gattopardo”. Attese almeno 15 mila presenze (il 5 agosto alle ore 21) per la consegna del 18° Premio Letterario Internazionale “Giuseppe Tomasi di Lampedusa”, mentre per il ciclo del Festival Gattopardiano arriveranno circa 50mila turisti nei meravigliosi territori della Costa del Mito, 150 chilometri di costa sabbiosa e riserve naturali, su cui si affacciano antichi borghi.\r

\r

La cerimonia del Premio, infatti, è programmata all’interno del Festival Gattopardiano che prenderà il via il 3 agosto tra letture e incontri con gli autori, la musica con noti artisti e l’Orchestra Sinfonica Siciliana, l’alta cucina, il vino delle migliori cantine e l’ottima pasticceria della Sicilia sud-occidentale: saranno presentati il timballo del Principe e il Trionfo di Gola, obbedendo alle citazioni del “Gattopardo”, occasione imperdibile per conoscere le tradizioni e le produzioni dei grani antichi locali, nonché la genuinità delle produzioni agricole autoctone.\r

\r

Siamo nell'intera area dei Sicani, nella terra di Planeta, Settesoli, Feudo Arancio di Cellaro, Barbera, Serra Ferdinandea, Feudi del Pisciotto, Tenuta Stoccatello, Masseria del Carboj, con una DOC di riferimento spinta dal Cavaliere Planeta, tra le più interessanti del panorama enologico. Ma è anche la zona di Menfi, bandiera Blu per il mare pulito e Bandiera Verde per le spiagge a misura di bambino.\r

\r

Il Premio viene istituito nel 2003 per valorizzare e interpretare il legame profondo dell’autore del “Gattopardo” Giuseppe Tomasi, con i luoghi e il paesaggio, fonte di ispirazione di uno dei romanzi più tradotti del ‘900, e che, a sua volta, ispirò il film capolavoro di Luchino Visconti, passato alla memoria per le scene indimenticabili del sontuoso ballo.\r

\r

Il Premio Tomasi e il Festival Gattopardiano sono organizzati dal Comune di Santa Margherita di Belice, guidato dal sindaco Gaspare Viola, e dall’Istituzione Tomasi di Lampedusa, presieduta da Deborah Ciaccio, con il patrocinio della Regione Siciliana, Assessorato regionale del Turismo e in collaborazione, tra gli altri, con la DMO Distretto Turistico Valle dei Templi. Il Premio ha la direzione scientifica di Bernardo Campo, già presidente del Parco archeologico della Valle dei Templi e commissario straordinario della Fondazione Taormina Arte Sicilia.La manifestazione, per la parte letteraria, si avvale della direzione artistica di Antonella Ferrara, presidente del Taobuk di Taormina.","post_title":"Costa del Mito, migliaia di turisti attesi per il Festival Gattopardiano","post_date":"2023-06-28T15:12:07+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1687965127000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"448635","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L’Hotel Aquadulci di Chia è un piccolo mondo a sé, dove regna la natura: la struttura bassa e in pietra locale sembra volersi nascondere tra le bouganville per non disturbare il meraviglioso paesaggio che si apre a pochi metri. Su Giudeu, in località Spartivento a Chia - a circa 40 minuti da Cagliari - regala acque cristalline dalle sfumature color smeraldo, alte dune di sabbia a lambire la macchia mediterranea e lo spettacolo unico dei fenicotteri rosa.\r

\r

Nel grande giardino punteggiato da palme e olivi, ci si immerge nella grande piscina; nel gazebo in bambù è possibile concedersi rigeneranti massaggi e trattamenti con le essenze bio delle piante autoctone; sorseggiare un aperitivo o un cocktail nella zona lounge all’aperto.\r

\r

A tavola, nel ristorante à la carte Aquadulci, sono protagoniste le materie prime del territorio e le eccellenze dell’isola: dall’aragosta di Sant’Antioco e dal pescato del giorno al prosciutto di Villagrande, dalla bottarga di Cabras ai pomodori Camona di Pula; le paste tradizionali sono fatte a mano, ogni giorno, così come la pasticceria che delizia il palato al momento del dessert e per la ricca prima colazione. Questo è un luogo fatto apposta per chi ama il mare, punto di partenza privilegiato per andare alla scoperta di spiagge e calette nascoste, a piedi o su un’antica goletta a vela. Per i patiti delle vacanze attive non c’è che l’imbarazzo della scelta: l’hotel noleggia biciclette, organizza escursioni in mountain bike, passeggiate a cavallo, corsi di kitesurf e windsurf, tennis e golf nel vicino campo a 18 buche. \r

\r

Prezzi a partire da 79 euro a persona a notte con pernottamento e prima colazione. \r

\r

\r

\r

","post_title":"Hotel Aquadulci, tra mare e dune di sabbia le proposte per una vacanza in libertà","post_date":"2023-06-28T15:11:47+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1687965107000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"448598","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Sassonia riserva ai viaggiatori con disabilità motorie e sensoriali un'offerta turistica e un'accoglienza di ampio respiro. Una proposta strutturata che include 483 esperienze culturali e per il tempo libero aderenti al progetto “Senza barriere”, dieci tour operator specializzati nel progettare itinerari su misura e 75 alloggi tra hotel, ostelli, appartamenti vacanze e campeggi.\r

\r

Il Tourismus Marketing Gesellschaft Sachsen mbH (Tmgs) dal 2006 - nell'ambito del progetto \"Sassonia senza barriere\" - collabora con le città e le regioni sassoni per sviluppare e promuovere offerte turistiche senza barriere. Obiettivo del progetto è fornire descrizioni dettagliate e affidabili delle offerte senza barriere, per avere la fiducia dell’ospite e permettergli di pianificare le propria vacanza individualmente in base alle proprie esigenze. A tale scopo, tutte le strutture e le esperienze culturali e ricreative vengono controllate dal product manager del Tmgs e valutate secondo pari criteri di qualità sassoni. Non si tratta di una certificazione di accessibilità, ma di rendere descrizioni dettagliate delle offerte, visualizzate con pittogrammi che evidenzino in modo facile, ad esempio, gli accessi, i bagni, la disponibilità di ascensori o di offerte speciali come le informazioni in Braille. \r

\r

Con questa grande adesione e partecipazione da parte delle strutture turistiche ogni viaggiatore con difficoltà motorie e sensoriali, con disabilità mentali e di apprendimento, troverà l'offerta adatta a sé. Non mancano le opportunità di godere della natura e degli spazi aperti, così come quelle che vedono protagonisti i parchi di divertimento. Tutte le informazioni qui Inoltre, l'opuscolo \"Sassonia senza barriere\", disponibile in inglese e pubblicato ogni due anni - può essere ordinato gratuitamente -. elenca tutti gli alloggi che sono stati verificati come privi di barriere architettoniche, nonché le esperienze culturali e ricreative, comprese descrizioni dettagliate e indirizzi.","post_title":"Sassonia senza barriere: centinaia di esperienze e servizi ad hoc per i viaggiatori con disabilità","post_date":"2023-06-28T10:34:24+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1687948464000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"448621","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ha aperto solo dallo scorso novembre il nuovo Ama Stay di San Vigilio di Marebbe, in Alto Adige, ma per la sua prima estate già lancia un concept inedito, l'Ama Community, in linea peraltro con la propria vocazione originaria di struttura dedicata agli smart worker, ai nomadi digitali e agli amanti della vacanza nella natura. \"Il nostro obiettivo è quello di creare uno scambio tra i nostri ospiti, la comunità locale e il nostro team, sia in loco, sia in forma digitale\", spiega il direttore generale di Ama Stay, Markus Promberger.\r

\r

Tra tavoli comuni, spazi di coworking e bar e ristorante aperti al pubblico, il team della proprietà altoatesina ha quindi dato vita a spazi condivisi che hanno il preciso scopo di favorire l’incontro in modo sereno e spontaneo. \"La struttura è progettata in modo tale da creare luoghi d'incontro naturali. In questo modo, la popolazione locale entra in contatto con gli ospiti e il nostro team internazionale. Questo rispecchia la nostra filosofia\", prosegue Promberger.\r

\r

Le persone che soggiornano nel workation residence hanno così la possibilità di fare ogni giorno conoscenze proficue e stimolanti, in grado da una parte di dare una marcia in più ai loro progetti lavorativi, dall’altra di far nascere amicizie sincere e durature. Non solo di ambienti fisici, però, è costituita l’Ama Community: sebbene ancora in fase iniziale, è in programma uno spazio digitale concepito per coltivare e mantenere i rapporti nati tra le mura di Ama Stay, in modo che quanto emerso durante la permanenza possa essere, nel tempo, realizzato in modo agevolato ed efficace. Questa rete sarà sostenuta e incentivata da una serie di attività organizzate dalla struttura e rese fruibili in forma di workshop, gli Ama Community Days, ed eventi ad hoc allestiti per gli ospiti e per le persone interessate nei dintorni.","post_title":"Ama Stay lancia il concept Ama Community, per favorire le relazioni tra ospiti, staff e locali","post_date":"2023-06-28T10:16:31+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1687947391000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"448618","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si chiama Regeneration Kilimanjaro ed è un viaggio di 11 giorni in Tanzania, per raggiungere la vetta del monte omonimo attraverso la Machame Route, la via più spettacolare e allo stesso tempo meno frequentata. La partenza Kel 12 in calendario per il prossimo 27 agosto prevede anche la presenza, in qualità di accompagnatrice, della regista Guia Zupponi, che per prima ha immaginato questo itinerario: una rotta disegnata sulla scorta del suo ultimo film – documentario Soul Travel, girato in seguito ai due incendi avvenuti sul Kilimanjaro, nel 2020 e 2021.\r

\r

Durante il tour che prevede un massimo di 14 partecipanti, la regista presenterà quindi la propria pellicola, creando una connessione tra il viaggio fisico e quello interiore, alla scoperta del Kilimanjaro. “Il rimboschimento del Kilimanjaro è un’esperienza che giustifica il viaggio, coinvolgendo i viaggiatori, anche i più giovani, in un esempio positivo di come dalla teoria si possa passare alla pratica - spiega la stessa Guia Zupponi -. RgFilm Productions, produzione cinematografica di cui faccio parte, ha tra gli altri l’obiettivo di sensibilizzare il pubblico su tematiche ambientali, legate al rispetto della biodiversità”.\r

\r

L’itinerario Regeneration Kilimanjaro prevede sei giorni di trekking, muovendosi su un percorso sicuro che prevede un minimo di allenamento da parte dei partecipanti, chiamati a vivere l’experience di un’autentica spedizione. L’organizzazione comprende la presenza di una guida locale, dei portatori e di un cuoco, oltre all’esperto della destinazione Kel 12. Inoltre, non essendoci rifugi lungo l’ascensione verso la cima, cena e pernottamento saranno organizzati sotto le stelle, in tenda igloo. “Con il progetto Regeneration, promuoviamo un turismo rigenerativo, sensibilizzando i viaggiatori circa l’urgenza delle tematiche ambientali, per stimolare, attraverso il racconto delle specificità dei luoghi da parte degli accompagnatori e grazie a gesti concreti, un approccio positivo nei confronti delle destinazioni visitate\", conclude la product manager Kel 12, Francesca Serafin.\r

\r

","post_title":"Kel 12 insieme alla regista Guia Zupponi per un tour rigenerativo sulla vetta del Kilimanjaro","post_date":"2023-06-28T09:48:44+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1687945724000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"448594","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" \r

\r

In Toscana, in Valdichiana Senese, la scoperta archeologica del Santuario Ritrovato di San Casciano dei Bagni ha avuto dell’incredibile e ha confermato che, un tempo, gli etruschi e i romani frequentavano la zona per via dell’acqua e dei suoi benefici. Un tesoro di inestimabile valore e fattura, ricchissimo, composto di monete, ex voto, statue bronzee che, riemerse dal fango e restaurate, oggi sono davanti agli occhi di tutti, per la prima volta al Palazzo del Quirinale, fino al 25 ottobre.\r

\r

La mostra “Gli Dei ritornano – i bronzi di San Casciano dei Bagni\" (chiusa dal 26 luglio al 2 settembre) voluta fortemente dalla Presidenza della Repubblica Italiana e dal Ministero dei Beni Culturali è un’occasione da cogliere al volo per comprendere di più di quella che è stata definita la più grande scoperta dopo i bronzi di Riace. Per ammirare questo tesoro occorre necessariamente prenotare sul sito del Quirinale ma una volta muniti di biglietto con Valdichiana Living c'è di più: la visita guidata gratuita allo scavo di San Casciano dei Bagni, dove tutto è iniziato, e alle Stanze Cassianensi, il piccolo museo allestito nella sede del Comune del borgo toscano.\r

\r

Il tour operator della Valdichiana Senese, infatti, ha ideato un pacchetto che a partire da 189 euro a persona, coniuga archeologia e i benefici dell'acqua termale. \r

Nella proposta è incluso oltre che il soggiorno di una notte, in trattamento BB anche l’ingresso con aperitivo al rinomato centro termale Fonteverde Spa.","post_title":"Valdichiana Living, dopo la mostra al Quirinale la visita agli scavi di San Casciano dei Bagni","post_date":"2023-06-28T09:15:59+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1687943759000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"448542","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Due novità greche in casa Curio Cullection. L'upscale soft brand brand del gruppo Hilton si espande infatti sulle isole di Creta e Rodi. Situato vicino alla località pittoresca di Lindos, il Lindian Village Rhodes Beach Resort, Curio Collection by Hilton dispone in particolare di 188 camere e suite dal design accogliente e minimal. I colori della terra e le texture naturali mirano a creare un flusso armonioso tra la natura circostante e l’atmosfera rilassata degli interni. Ogni suite è inoltre dotata di una piscina privata, veranda o Jacuzzi. Otto poi i locali f&b presenti, mentre la Calli Spa valorizza i benefici ringiovanenti delle erbe, degli olii essenziali e dei minerali autoctoni, attraverso una selezione di trattamenti curativi e terapeutici. Gli ospiti possono inoltre praticare yoga all'aperto, giocare a tennis nel campo del resort o rilassarsi a bordo di una delle due piscine d'acqua dolce, oppure sulla spiaggia.\r

\r

Il Domes Aulūs Elounda, Curio Collection by Hilton è invece un resort adults only di 183 camere situato nella città cretese omonima. A disposizione pure una spiaggia privata, due piscine affacciate sulla scogliera e un bar a bordo piscina, la Soma Spa e la palestra firmata Domes, nonché un’ampia offerta di esperienze culinarie, uno spazio dedicato allo shopping con boutique all'aperto e un cinema.","post_title":"Due new entry greche per Curio Collection che si espande a Creta e Rodi","post_date":"2023-06-27T11:49:47+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1687866587000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"448538","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Una testimonianza forte di fede e di legame inesauribile alla natura e alla storia plurisecolare del territorio umbro. È stata presentata presso la sede della regione Umbria a Perugia la Credenziale del Pellegrino della Via di San Francesco, nell’edizione speciale che celebra il grande Centenario francescano scandito in quattro anniversari che ricorrono nel triennio 2023-2026: 1223-2023, l’ottavo centenario della Regola francescana e del Natale di Greccio; 1224-2024: l’ottavo centenario dell’impressione delle Stimmate, sul monte della Verna; 1225-2025: l’ottavo centenario del Cantico delle creature; 1226-2026: l’ottavo centenario della Pasqua di Francesco, il suo passaggio alla vita eterna, avvenuto la sera del 3 ottobre 1226 ad Assisi.\r

\r

La Via di Francesco negli anni si è confermata tra i primi cammini in termini di flussi a livello nazionale, con più di 8 mila pellegrini che lo hanno percorso nel 2022. Secondo le evidenze rilevate dalla Statio Peregrinorum, l’ufficio della basilica di San Francesco, i pellegrini, provenienti da 57 nazioni del mondo, che lo scorso anno hanno raggiunto a piedi la stessa basilica di San Francesco di Assisi, hanno in particolare superato quota 4 mila (+26% rispetto al 2021). Tra i cammini francescani, il più frequentato è stato proprio la Via di Francesco, con una percentuale dell'82,72% di pellegrini (73,76% nel 2021). Una proposta, quella della Via di Francesco, che potrà consolidarsi anche grazie ad alcuni stanziamenti già stabiliti: l’Umbria è stata infatti individuata regione capofila per il Cammino di San Francesco, con l’assegnazione di risorse per oltre 5 milioni di euro per l’attuazione per interventi a favore dei cammini religiosi (di San Francesco, di San Benedetto e della via Lauretana). Un ulteriore fondo, pari a 6 milioni di euro, è stato inoltre di recente messo a disposizione della regione Umbria per finanziare i Cammini nel territorio del cratere nell’ambito degli investimenti previsti dal Piano Nazionale complementare per le aree Sisma.\r

\r

In tale contesto, la Credenziale rappresenta l’attestazione dell’esperienza di viaggio del pellegrino, che lo distingue da ogni altro viaggiatore. Su di essa, a ogni tappa, si appongono le date e i timbri dei luoghi di ospitalità. “Accoglienza è la grande ricompensa di un pellegrinaggio, in particolare per la maggioranza dei pellegrini che arrivano ad Assisi - sottolinea fra Rafael Pinheiro Normando dell'Ordine dei frati minori conventuali -. Essere accolto è segno di rispetto e di maturità, perché si vede nell’altro un’opportunità di condividere qualcosa, di costruire un rapporto, di crescere nella nostra umanità fragile”.","post_title":"Turismo religioso: una nuova Credenziale del Pellegrino per il grande Centenario sulla Via di Francesco","post_date":"2023-06-27T11:38:26+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1687865906000]}]}}