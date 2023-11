Val d’Ega, tra Carezza e Obereggen servizi ed offerte per famiglie La Val d’Ega, nel cuore delle Dolomiti accoglie le famiglie con tantissime attività. Carezza propone ai suoi piccoli ospiti ben 13 impianti di risalita per 40 km di piste perfettamente preparate (55% blu – 30% rosse – 15% nere), alle quali si aggiungono 1 Snowpark con Family Fun Line & Kids Line, 3 parchi per bambini e 1 miniclub con assistenza ai bambini, la pista da slittino “Hubertus”, quella a tema “Re Laurino” e la funslope leggende “Re Laurino”. Il Kinderpark Scuola di sci Vigo di Fassa e Carezza e il Kinderland Re Laurino sono solo due delle dediche speciali di un comprensorio che si veste a misura di bambino con attrezzature di risalita ad hoc, accessi riservati e appositi dispositivi di traino, una miriade di piste blu, semplici da percorrere e facili da raggiungere, e proposte convenienti sul fronte dello skipass. A Naniland i piccoli fan della neve vengono accompagnati alla Malga Frommer con 4 tappetti magici che consentono anche ai più inesperti di raggiungere le piste sotto l’occhio attento dei maestri. Allo skilift Le Pope, parte poi la funslope delle Leggende, dove vengono illustrate in modo ludico le regole di comportamento FIS per sciatori e snowboarder. Infine, per chi preferisce lanciarsi a tutta velocità ma in piena sicurezza e in posizione seduta sullo slittino, Carezza mette a disposizione la celebre pista Hubertus, lunga 1,2 km. Non da meno è Obereggen, che ai bambini dedica due parchi e 1 Miniclub, 2 piste da slittino e la strepitosa Alpine Coaster. Oltre al Kinderland, che accende la passione per lo sci anche in chi vede la neve per la prima volta, il parco Brunoland, sulla pista Eben, vanta tapis roulant lunghi 30 e 50 metri, una giostra, un gatto delle nevi, una pista da snowtubing, un castello gonfiabile, un tunnel innevato e onde di neve. Se il Miniclub intrattiene bambini a partire dai 3 anni dalle 9:00 alle 16:00, il parco Yeti trasforma i novellini dello sci dai 4 anni in su in piccoli esperti della neve. Dopo il successo del 2022, torna infine la possibilità di avventurarsi anche in inverno sul Sentiero delle Stelle che collega gli Astrovillaggi di S. Valentino in Campo e Collepietra, per immergersi nei segreti del firmamento e dell’universo in un abbraccio di montagne innevate. In queste oasi degli inverni memorabili, non possono mancare le offerte dedicate alle famiglie. Dal 7 al 27 gennaio e dal 2 marzo al 7 aprile, Obereggen For Families. A Obereggen i piccoli sciatori imparano come muoversi sugli sci, si divertono nel Brunoland e in alternativa per un giorno si potranno svagare sulla pista da slittino. Tre funslopes e 2 snow parks per bambini completano l’offerta per tutta la famiglia. L’offerta comprende 6 pernottamenti; 6 giorni di skipass Fiemme-Obereggen per oltre 100 km di piste, gratuito per i bambini sotto gli 8 anni; 6 giorni di noleggio di sci, scarponi, bastoncini e casco per bambini, noleggio gratuito di uno slittino per un giorno e ingresso settimanale gratuito a Brunoland. Prezzo a partire da 1604 euro per famiglia composta da 2 adulti, 1 bambino con meno di 8 anni e un bambino con più di 8 anni. Il comprensorio di Carezza risponde con Week4Kids, dal 10 al 16 marzo 2024. In questa settimana dedicata ai bambini oltre alle lezioni di sci coi maestri, un vasto programma di divertenti attività. Sono compresi nell’offerta 6 pernottamenti per bambini fino a 14 anni compiuti e 5 giorni di corso di sci o snowboard e programma della Scuola di sci Carezza (www.weekforkids.it). Prezzo per bambino a partire da 385 euro servizi inclusi e per due adulti a partire da 571 euro solo pernottamento (Skipass e noleggio sci NON inclusi). Condividi

\r

Carezza propone ai suoi piccoli ospiti ben 13 impianti di risalita per 40 km di piste perfettamente preparate (55% blu - 30% rosse - 15% nere), alle quali si aggiungono 1 Snowpark con Family Fun Line & Kids Line, 3 parchi per bambini e 1 miniclub con assistenza ai bambini, la pista da slittino “Hubertus”, quella a tema “Re Laurino” e la funslope leggende “Re Laurino”. \r

\r

Il Kinderpark Scuola di sci Vigo di Fassa e Carezza e il Kinderland Re Laurino sono solo due delle dediche speciali di un comprensorio che si veste a misura di bambino con attrezzature di risalita ad hoc, accessi riservati e appositi dispositivi di traino, una miriade di piste blu, semplici da percorrere e facili da raggiungere, e proposte convenienti sul fronte dello skipass. \r

\r

A Naniland i piccoli fan della neve vengono accompagnati alla Malga Frommer con 4 tappetti magici che consentono anche ai più inesperti di raggiungere le piste sotto l’occhio attento dei maestri. Allo skilift Le Pope, parte poi la funslope delle Leggende, dove vengono illustrate in modo ludico le regole di comportamento FIS per sciatori e snowboarder. Infine, per chi preferisce lanciarsi a tutta velocità ma in piena sicurezza e in posizione seduta sullo slittino, Carezza mette a disposizione la celebre pista Hubertus, lunga 1,2 km.\r

\r

Non da meno è Obereggen, che ai bambini dedica due parchi e 1 Miniclub, 2 piste da slittino e la strepitosa Alpine Coaster.\r

\r

Oltre al Kinderland, che accende la passione per lo sci anche in chi vede la neve per la prima volta, il parco Brunoland, sulla pista Eben, vanta tapis roulant lunghi 30 e 50 metri, una giostra, un gatto delle nevi, una pista da snowtubing, un castello gonfiabile, un tunnel innevato e onde di neve.\r

\r

Se il Miniclub intrattiene bambini a partire dai 3 anni dalle 9:00 alle 16:00, il parco Yeti trasforma i novellini dello sci dai 4 anni in su in piccoli esperti della neve.\r

\r

Dopo il successo del 2022, torna infine la possibilità di avventurarsi anche in inverno sul Sentiero delle Stelle che collega gli Astrovillaggi di S. Valentino in Campo e Collepietra, per immergersi nei segreti del firmamento e dell'universo in un abbraccio di montagne innevate.\r

\r

In queste oasi degli inverni memorabili, non possono mancare le offerte dedicate alle famiglie.\r

\r

Dal 7 al 27 gennaio e dal 2 marzo al 7 aprile, Obereggen For Families. A Obereggen i piccoli sciatori imparano come muoversi sugli sci, si divertono nel Brunoland e in alternativa per un giorno si potranno svagare sulla pista da slittino. Tre funslopes e 2 snow parks per bambini completano l’offerta per tutta la famiglia. L’offerta comprende 6 pernottamenti; 6 giorni di skipass Fiemme-Obereggen per oltre 100 km di piste, gratuito per i bambini sotto gli 8 anni; 6 giorni di noleggio di sci, scarponi, bastoncini e casco per bambini, noleggio gratuito di uno slittino per un giorno e ingresso settimanale gratuito a Brunoland. Prezzo a partire da 1604 euro per famiglia composta da 2 adulti, 1 bambino con meno di 8 anni e un bambino con più di 8 anni.\r

\r

Il comprensorio di Carezza risponde con Week4Kids, dal 10 al 16 marzo 2024. In questa settimana dedicata ai bambini oltre alle lezioni di sci coi maestri, un vasto programma di divertenti attività. Sono compresi nell’offerta 6 pernottamenti per bambini fino a 14 anni compiuti e 5 giorni di corso di sci o snowboard e programma della Scuola di sci Carezza (www.weekforkids.it). Prezzo per bambino a partire da 385 euro servizi inclusi e per due adulti a partire da 571 euro solo pernottamento (Skipass e noleggio sci NON inclusi).\r

\r

\r

\r

","post_title":"Val d'Ega, tra Carezza e Obereggen servizi ed offerte per famiglie","post_date":"2023-11-23T12:48:38+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1700743718000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"456697","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Una crescita 2022 che è stata sorprendente per l'economia italiana e del turismo in particolare, certamente figlia del periodo segnato dalla pandemia, un 2023 caratterizzato da una parziale frenata della crescita economica, che si confermerà anche per il 2024. Ma, a fronte di un quadro complesso, il sentiment sugli investimenti è migliore rispetto al pre-Covid. E rimane positivo per il 2023. \r

\r

Questo il filo conduttore della relazione targata The European House – Ambrosetti, che ha aperto questa mattina a Milano il 20° Biz Travel Forum organizzato dal Gruppo Uvet.\r

\r

L'analisi sull’andamento dell’economia e della finanza illustrata da Corrado Panzeri, partner - head of the Innovation & Technology Hub, Teha, ha evidenziato come «negli ultimi tre anni ci siamo trovati a fronteggiare ben 17 elementi di crisi che hanno toccato ogni ambito, dalla sanità alle guerre, all’instabilità del sistema finanziario, alla volatilità dei prezzi delle materie prime. \r

\r

Il 2020 è stato forse il peggiore anno della nostra storia, guerra esclusa, poi l'Italia ha fatto un rimbalzo significativo e nel 2021 la crescita è andata oltre la media europea; anche il 2022 è stato un altro anno molto positivo, tanto che abbiamo assorbito con tre anni di anticipo il Covid». E a funzionare particolarmente bene è stato «L’export che nel 2022 ha raggiunto il livello più alto di sempre, con i nostri comemrciali tradizionali (Francia, Germania, Usa) e il 2023 sarà ancora migliore, si attesterà attorno ai 660 mld di euro».\r

\r

In questo quadro il turismo è stato protagonista «di un rimbalzo positivo, in estate arrivi totali - stranieri e italiani - allineati al 2019. Considerando un orizzonte ventennale le presenze straniere risultano poco meno che raddoppiate, mentre il turismo italiano si è mantenuto costante». A trainare la crescita le presenze estere: «Durante tutto l'arco dell'anno le presenze degli stranieri sono aumentate del 44% dal 2003 al 2022».\r

\r

Bilancia commerciale del turismo: il saldo è positivo\r

\r

Da qui, i numeri della «bilancia commerciale del turismo che vede un saldo positivo: nel 2022 è stato raggiunto il record, superando quindi i livelli del 2019. Sempre nel 2022 la spesa turistica totale in Italia è stata di 126,4 miliardi di euro, (sommando anche la spesa degli italiani nel nostro Paese), dato significativamente superiore all’anno precedente».\r

\r

In questo contesto risultano buoni anche i numeri dell'occupazione, a livello globlale seppur con qualche situazione negativa.\r

\r

Quella attuale è però una fase diversa: «Il Pil rallenta ovunque, con un tasso di crescita per l'Italia dello 0,7% per il 2023, come pure per il 2024». Siamo di fronte ad un innalzamento del costo del denaro, l’inflazione resta un problema grave, peggiora la condizione di famiglie in povertà assoluta nel Paese. E ancora, il prezzo dell'energia «che è sì meno della metà rispetto ai picchi 2020-22 ma ancora alto rispetto a prima della guerra», i costi dei mutui e il livello dei salari che in Italia non hanno tenuto il passo di cresciuta degli altri paesi, anzi. Non ultimo, «il rallentamento della Germania: le previsioni del Fondo Monetario Internazionale stimano un calo del Pil tedesco nel 2023 del -0,5%, la peggiore tra le grandi economie europee».\r

\r

Nonostante i tanti fattori di rischio, «il sentiment sugli investimenti della business community di Teha Club è migliore rispetto al periodo pre-Covid (per i prossimi sei mesi) - conclude Panzeri -: quasi 7 imprenditori su 10 ritengono che il fatturato della propria impresa aumenterà nel 2023».\r

\r

","post_title":"Ambrosetti, Panzeri: «La parziale frenata del Pil non smorza il sentiment positivo»","post_date":"2023-11-23T12:40:55+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1700743255000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"456614","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_456617\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Nella foto da sinistra: Alessandro Montinelli, Lara Magoni, Antonio Rossi, Massimo Sertori[/caption]\r

\r

Mancano solo 50 giorni all’inizio dell’edizione 2024 dei Winter World Masters Games, il più importante evento al mondo di sport invernali riservato agli atleti ‘Over 30’. Presentati ieri a Milano, alla presenza di Lara Magoni, sottosegretario di Regione Lombardia con delega a giovani e sport e Massimo Sertori, Assessore alla montagna, oltre ai sindaci dei vari comuni che ospiteranno la manifestazione.\r

Nove località per 11 discipline, questa l’offerta dei Winter World Masters Games che si svolgeranno dal 11 al 21 gennaio 2024 tra l’Aprica, Bormio, Chiavenna, Chiesa in Valmalenco, Madesimo, Pellizzano, Ponte di Legno – Tonale, Sondrio, Vermiglio.\r

L’evento è organizzato con il supporto dell’International Masters Games Association con l’obiettivo di adottare la filosofia dello “sport per tutti” della Carta Olimpica. E allo stesso tempo promuovere e far conoscere meglio i luoghi che li ospitano e vivere una settimana di sport e divertimento. Alla scoperta della storia, della cultura, della natura, e dell'enogastronomia dei territori.\r

\r

Alpine skiing, Biathlon, Cross Country, Curling, Figure skating, Ice hockey, Nordic Combined, Skating short track, Ski Jumping, Ski Mountaineering, Ski Orienteering, Snow Run, Snow Volley, Speed Skating: tutte queste discipline vedranno coinvolti non solo migliaia di atleti in gara, ma anche appassionati, famiglie e volontari che animeranno le sedi di questa manifestazione incentrata sullo sport per tutte le età e per la vita.\r

“Sono felice che la Regione Lombardia sia la cornice, insieme al Trentino, dei Winter World Master Games 2024, che vedranno la partecipazione di oltre 3.000 atleti provenienti da tutto il mondo. Un grande evento che ci traghetterà verso le Olimpiadi Milano Cortina 2026 e dunque un’occasione davvero importante perché questa manifestazione non è solamente sinonimo di sport, competizione e sfida, ma anche un percorso di conoscenza dei nostri territori, delle nostre provincie lombarde” ha dichiarato Lara Magoni, sottosegretario di Regione Lombardia con delega a giovani e sport.\r

\r

[caption id=\"attachment_456616\" align=\"alignright\" width=\"225\"] merchandaising Winter World Master Games 2024[/caption]\r

\r

Numerosi gli sponsor e le varie federazioni sportive a sostegno di questa manifestazione che vede per la prima volta un numero significativo di Comuni coinvolti nell’organizzazione.\r

\r

«I Winter World Master Games sono stati fortemente voluti dal Ministero del Turismo e da Regione Lombardia, che hanno da subito riconosciuto il forte potenziale di questa manifestazione promossa dall’Imga (International Master Games Association)» ha sottolineato Alessandro Montinelli, direttore generale del Consorzio Ponte di Legno.\r

\r

Gli atleti che saliranno sul podio dei Master Games verranno premiati con medaglie realizzate in legno di larice proveniente da materiale in eccesso nella lavorazione del legno delle foreste della Valcamonica, ottenendo così la certificazione PEFC Italia. Sono quindi un simbolo di eccellenza sportiva oltre che testimonianza dell’impegno di questi territori verso la sostenibilità.\r

«Questo evento risponde pienamente alle politiche di promozione del territorio avviate da tempo da Regione Lombardia, e in particolar modo ci permette di valorizzare le località di quei territori montani che hanno una importante vocazione turistica, spesso ancora poco inesplorata» ha concluso Massimo Sertori, assessore alla montagna di Regione Lombardia.\r

\r

L’appuntamento per la 4° edizione dei Winter World master games è l’11 gennaio 2024 a Sondrio con la cerimonia di apertura.\r

\r

\r

\r

[gallery ids=\"456630,456631,456629\"]","post_title":"Winter World Master Games 2024, quando lo sport incontra il turismo","post_date":"2023-11-23T09:58:37+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["promozione-del-territorio","sport","sport-invernali"],"post_tag_name":["promozione del territorio","Sport","sport invernali"]},"sort":[1700733517000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"456588","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Thailandia si appresta a rinunciare all'obbligo di visto per i viaggiatori provenienti da un maggior numero di Paesi europei, per incentivare i viaggiatori a soggiorni più lunghi nonché a spendere di più.\r

\r

Secondo quanto anticipato da Prommin Lertsuridej, collaboratore del primo ministro Srettha Thavisin, i soggiorni senza visto potrebbero essere estesi fino a 90 giorni, rispetto agli attuali 30 giorni. Una mossa che servirebbe in parte anche a compensare la carenza di viaggiatori dalla Cina.\r

\r

Secondo i media locali, tra i Paesi che beneficeranno della nuova iniziativa del governo thailandese ci sarebbero Regno Unito, Germania e Paesi scandinavi e si applicherebbe inoltre anche a Kazakistan, Uzbekistan e Turkmenistan.\r

\r

L'Europa rappresenta circa il 20% degli arrivi turistici totali in Thailandia, che in questa prima parte del 2023 ha accolto quasi 3 milioni di turisti cinesi, un numero inferiore di circa un milione rispetto agli obiettivi iniziali.\r

\r

","post_title":"Thailandia: presto l'esenzione dal visto fino a 90 giorni per i viaggiatori europei","post_date":"2023-11-22T10:51:47+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1700650307000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"456551","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Valorizzare, promuovere e sviluppare turismo slow in partnership con le imprese locali, per far vivere al turista, ma anche alle persone del luogo, un’esperienza indimenticabile, in cui la bellezza della natura si fonde con il piacere di vivere appieno ogni istante. E' la missione della rete d'imprese Visit Zoncolan: un consorzio nato nel 2019, ma ufficializzato solo a gennaio 2022, che opera nel territorio attorno al monte omonimo, nelle Alpi Carniche, in Friuli Venezia Giulia, tra i comuni di Comeglians, Ovaro, Paluzza, Ravascletto, Sutrio e Treppo-Ligosullo.\r

\r

L’obiettivo è quello di sostenere il turismo, l’economia locale e le tradizioni del territorio. Vi fanno parte hotel, alberghi diffusi, agriturismi, camping, ristoranti, osterie, aziende agricole e artigianali, botteghe, negozi sportivi e produttori locali: piccole realtà che lavorano insieme per offrire pacchetti turistici completi promuovendo l’intera area del comprensorio dello Zoncolan come una destinazione ideale per gli amanti della natura, dello sport all’aria aperta, della storia, della cultura, delle tradizioni e dell’enogastronomia; tutti valori di cui questa zona è ricca.\r

\r

A oggi Visit Zoncolan conta 37 soci e quattro associati. E’ previsto un ulteriore ampliamento nel prossimo triennio. “Il nostro obiettivo principale è quello di promuovere un turismo sostenibile e di qualità, che rispetti l’ambiente e contribuisca allo sviluppo economico e sociale della comunità locale - spiega il presidente Silvio Ortis -. La collaborazione tra le diverse aziende consente di offrire servizi integrati ai visitatori, garantendo al contempo un beneficio reciproco per le imprese coinvolte”.\r

\r

Attraverso la rete, è possibile prenotare soggiorni in hotel o alberghi diffusi, gustare la cucina locale nei ristoranti convenzionati, partecipare a escursioni guidate e attività sportive, acquistare prodotti tipici, oggetti artigianali in legno (dall’oggettistica alla borsa di design), prodotti derivati dalla lavorazione di erbe officiali, formaggi di malga e del caseificio di valle e prelibatezze come i tipici cjarsòns, nonché pregiate birre artigianali. Le escursioni (che sono organizzate in tutta la Carnia per dare la possibilità ai turisti di godere della bellezza e dei panorami delle Alpi nel loro complesso) vengono programmate assieme a una serie di piacevoli attività per grandi e piccoli secondo un calendario mensile, ma possono anche essere richieste su misura individualmente o per piccoli gruppi. “Siamo molto soddisfatti del riscontro avuto la scorsa estate dalle nostre attività - aggiunge Ortis -. Abbiamo infatti registrato molto interesse e un crescente desiderio di vivere esperienze coinvolgenti nella natura, sia da parte delle famiglie, sia degli appassionati di slow tourism.”\r

\r

","post_title":"Cresce la rete d'imprese Visit Zoncolan per la valorizzazione delle Alpi Carniche","post_date":"2023-11-22T10:07:38+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1700647658000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"456520","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Aprirà il prossimo Natale il nuovo 5 stelle della bergamasca: situato a Clusone, in val Seriana, e circondato da un parco di 26 mila metri quadrati, il Collina Luxury Resort sarà costituito da cinque chalet in legno con jacuzzi, che includeranno tre junior suite e sei suite di superficie compresa tra i 30 e i 50 metri quadrati, nonché una penthouse di 120 mq, per 24 posti letto complessivi. A completare l'offerta un ristorante gourmet chiamato Beides, un bar, una cantina a vista, una piscina scoperta e una indoor, una sala fitness, uno spazio meeting, un centro benessere con linea di prodotti propri, nonché parcheggi coperti e una piazzola di atterraggio per elicotteri.\r

\r

La proprietà della struttura è riconducibile all'imprenditore locale Luciano Verzeroli, originario di Parre e titolare della Vemec di Ardesio, azienda specializzata nella progettazione, sviluppo e realizzazione di componenti per macchine operanti in diversi settori industriali. Direttore della struttura, sia operativo sia commerciale, sarà invece Alessandro Urru.\r

\r

Il complesso sarà il secondo hotel a 5 stelle della provincia di Bergamo. A Brusaporto è infatti presente l’hotel La Dimora da dieci camere. Nel 2020 ha inoltre chiuso il relais San Lorenzo da 30 stanze localizzato nella città alta del capoluogo. A sei anni dalla sua inaugurazione, la struttura aveva infatti sospeso le proprie attività durante il primo lockdown di marzo 2020, con la prospettiva di una riapertura a settembre, ma poi era arrivata la decisione dei gestori di non riaprire. Sempre a Bergamo è però in pipeline un’altra struttura a 5 stelle: il Villa Sasetta da 60 camere, più un ristorante gourmet.","post_title":"Cresce l'offerta a 5 stelle della bergamasca: a Natale apre il Collina Luxury Relais","post_date":"2023-11-21T13:07:10+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1700572030000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"456493","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"A ciascuno il suo Natale: così Zurigo accoglie i visitatori nel segno delle feste, già dal penultimo giovedì di novembre, con proposte in grado di soddisfare i gusti di tutti i viaggiatori, che vogliono godersi un Natale “su misura”. \r

In una città illuminata da 12.000 cristalli led bianchi, blu e rossi - le luminarie “Lucy” - gli amanti dei mercatini di Natale possono scegliere tra sei alternative, compreso il più recente nel nuovo quartiere di Europaalle. \r

Per i romantici e le famiglie si comincia da Babbo Natale in persona che trasporta per le strade di Zurigo i bambini a bordo del “Märlitram” rosso mentre giovanissimi cantanti riempiono di note armoniche le vie del centro con i canti natalizi dell’originale e suggestivo Singing Christmas Tree. Piste da pattinaggio su ghiaccio, corse in slittino, cioccolata calda, biscotti artigianali e molto altro ancora addolciscono ancor di più la stagione preferita dai più piccoli.\r

Per i modaioli e gli amanti dello shopping, siamo nella metropoli delle boutique, dove appassionati di moda e fashionistas trovano un concentrato di tutto ciò che si possa desiderare. Nella lussuosa Bahnhofstrasse, si susseguono sia i negozi con i brand più famosi del mondo sia i grandi magazzini Jelmoli e Globus. Nel centro storico graziose boutique propongono pezzi unici, mentre il quartiere di Zürich-West, il triangolo nei pressi del Kanzleiareal (Tribeka) e il quartiere di Europaalle ospitano soprattutto prodotti di design zurighese e artigianato locale. \r

I più golosi troveranno soddisfazione nella metropoli gastronomica più ricca della Svizzera e tra le più rinomate del centro Europa. Buongustai e foodies possono mixare un giro in città durante l’Avvento ad un tour gastronomico di Zurigo. Che si tratti di un ristorante blasonato, di un food truck internazionale o di uno spontaneo punto di ristoro pop-up, a Zurigo c’è sempre tempo per una buona pausa ristoratrice potendo variare tra l’assaggio di prodotti tipici locali e svizzeri alle proposte internazionali più ricercate.\r

Nel periodo dell’Avvento l’offerta turistica di Zurigo e molto traversale e può soddisfare i gusti di tanti, il tutto in attesa dei momenti clou di Natale e Capodanno, con il più grande spettacolo di fuochi d’artificio della Svizzera organizzato direttamente sul lago dagli albergatori zurighesi.\r

I visitatori possono approfittare anche di pacchetti speciali per raggiungere la città in treno: acquistando la Promo 2x1 Mercatini si viaggia in due, pagando un solo biglietto di 1° o 2° classe, dal 20 novembre al 20 dicembre da Milano a Zurigo e tante altre località.","post_title":"Zurigo si veste a festa e propone un Natale su misura per ogni tipologia di turista","post_date":"2023-11-21T11:25:26+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1700565926000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"456453","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Grande successo il 17 novembre alla Spezia per il Travel Open Day Hospitality, organizzato dal Gruppo Travel con il patrocinio di Comune della Spezia ed il supporto delle Associazioni di categoria Confcommercio, Confindustria, Confesercenti, CNA e Confartigianato e dell’Istituto Alberghiero Casini.\r

\r

Il nuovo format di incontri b2b tra ricettivo e fornitori di servizi per l’ospitalità provenienti da tutta Italia è stato lanciato a marzo 2023 e ha coinvolto in diverse tappe italiane il mondo del settore alberghiero ed extralberghiero tra workshop e formazione.\r

\r

«Iniziativa importante per tutto il settore turistico – spiega il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini - ma soprattutto in questo momento di grande crescita è un segnale per dare servizi di qualità e per far si che il turista di ogni struttura si senta a casa e ben accolto. Sono fondamentali questi momenti di scambio, confronto e opportunità per far in modo che questo nostro territorio venga sempre più apprezzato e richiesto.\r

\r

Quest’anno abbiamo registrato oltre un milione di presenze e per questo è sempre più importante fare squadra e rete fra tutti gli operatori del settore e tra chi offre servizi necessari a migliorare l’offerta qualitativa delle nostre strutture».\r

\r

\r

\r

I fornitori di servizi al settore dell’ospitalità come Blastness hanno potuto avviare nuovi contatti. In particolare Blastness offre tecnologie, servizi, consulenza, formazione e supporto per lo sviluppo del business di strutture ricettive indipendenti in un contesto di crescente digitalizzazione della vendita di camere. Non solo, ma sviluppa le marginalità dei propri clienti attraverso lo sviluppo del fatturato e l’ottimizzazione del revenue management.\r

\r

«Il Bilancio è sicuramente positivo per le ultime tre tappe del TOD Hospitality, Alassio, Pisa e La Spezia – aggiunge Thomas Capellazzi, Account Manager Blastness – E’ emersa l’esigenza di conoscere in che modo poter sfruttare al meglio le tecnologie e come poterle utilizzare per ottimizzare il lavoro. C’è molto interesse anche da parte delle strutture extralberghiere che vogliono organizzarsi al meglio per affrontare il mercato».\r

\r

Per le giovani realtà come E-ssence il Tod Hospitality della Spezia è stata l’occasione per entrare in relazione con il ricettivo del territorio e capire le esigenze di un’area che sta crescendo e deve fare i conti con le nuove esigenze della clientela. E-ssence offre un servizio di electric boat sharing. Entro il 2024 E-ssence conta di raggiungere le 15 unità di proprietà.\r

\r

\r

\r

«Tramite la nostra App si potranno localizzare – commenta Leonardo Caiazza, Chief executive Officier E-ssence - prenotare e attivare le nostre e-boats e quelle dei nostri partner. Eliminiamo il passaggio fisico da Hub di noleggio, non serve la patente nautica e tutto è a portata di un click. La nostra flotta è a zero emissioni e acceleriamo l'elettrificazione delle coste con e-dock fast charge. Sulla App sono a disposizione Percorsi Suggeriti, servizio meteo integrato, istruzioni di uso/guida e nozioni sul codice nautico per navigare in sicurezza. Dall’App si localizzano i mezzi, si prenota e si paga».\r

\r

Tra gli espositori anche ITS 4 KIDS che nasce come portale e community nel 2013 e si evolve come Società che promuove, forma e fa crescere con una strategia a 360 gradi le strutture ricettive che si rivolgono alle famiglie.\r

\r

«Dalla Community nata per aiutare le famiglie a trovare la struttura più adatta – sottolinea Maria Vitali, ceo e founder Its 4 Kids – abbiamo sviluppato tutte le strategie per sviluppare l’attività delle strutture ricettive. Gli Eventi come i Tod-Ho funzionano perché avviano lo scambio ed il confronto tra chi fornisce i servizi e l’ospitalità. Per vincere la sfida bisogna fare rete: dal confronto nasce qualcosa che poi si sviluppa nel tempo. Costruisci relazioni che nel futuro vanno coltivate. La collaborazione con il Gruppo Travel è passata anche tramite Start Up Turismo: la chiave dell’innovazione è fondamentale e consente di stimolare il pubblico degli albergatori che si sentono spinti a credere nel valore dei nuovi servizi a disposizione».\r

\r

Il Turismo alla Spezia è in forte rilancio: l’Amministrazione locale e le Associazioni di Categoria come Confcommercio, Confindustria, Confartigianato, CNA e Confesercenti, puntano su iniziative ed eventi allo scopo di offrire al territorio nuovi servizi che rafforzino l’offerta e l’accoglienza.\r

\r

«Dobbiamo puntare sui servizi ma anche su un’offerta più ampia di strutture alberghiere – continua Maria Grazia Frijia, assessore al Turismo della Spezia – Il TodHo è per noi un progetto pilota che vogliamo far crescere, fondamentale per il confronto tra strutture e fornitori. Nel 2024 insieme alle Associazioni punteremo sull’enogastronomia. E’ fondamentale lavorare sempre in sinergia, per questo abbiamo creato un Modello Spezia nel quale vogliamo coinvolgere i comuni, inclusi quelli dell’Alta Toscana, nella firma di un protocollo».\r

\r

Il Gruppo Travel nel corso del TodHo alla Spezia ha coinvolto l’Istituto Alberghiero Casini, nello specifico alcuni ragazzi della 4 E indirizzo Accoglienza.\r

\r

«E’ stato interessante toccare con mano l’organizzazione dell’ evento organizzato da Travel Quotidiano, per noi nuovo – spiegano i ragazzi dell’Istituto Casini – Abbiamo accolto e registrato i partecipanti al Work Shop ma abbiamo anche interagito con i fornitori e gli albergatori in modo da capire meglio le dinamiche del settore. Non solo, ma abbiamo conosciuto il sindaco della nostra città e gli assessori Frijia e Gagliardi».\r

\r

","post_title":"La Spezia, il Tod-Hospitality come confronto tra fornitori e ricettivo","post_date":"2023-11-21T10:52:15+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1700563935000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"456341","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L’Oman ha una storia millenaria ed è noto per essere una destinazione accogliente e un paradiso naturale con strutture di altissimo livello, perfetto per gli odierni trendsetter, i cosiddetti experience seeker, alla ricerca di nuove esperienze di viaggio in contesti fuori dal comune, densi di cultura. Dalle spedizioni nel deserto, alle immersioni, fino ai tour culturali, il sultanato dell'Oman offre una vasta gamma di attività per questo tipo di viaggiatori.\r

Negli ultimi anni il governo del Paese sta investendo moltissimo nel turismo, con l'obiettivo di rendere questo settore un'importante fonte di reddito. In occasione del roadshow italiano che si è tenuto a Milano nei giorni scorsi, il direttore generale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo dell’Oman, Haitham Mohammed Al Ghassani, ha presentato il progetto vision 2040.\r

\r

“La vision 2040 è un grande progetto del Ministero che punta a rendere il Paese una destinazione aspirazionale: la presenza di spicco a Itb 2024 e gli eventi di levatura mondiale sono solo alcuni dei modi per far scoprire il Sultanato e le sue esperienze uniche. Siamo certi che il successo di questi eventi stimolerà il turismo europeo verso il nostro Paese, rendendo sempre più reale l'obiettivo della vision 2040\" ha dichiarato Al Ghassani.\r

\r

Non solo quindi comunicazione, con il nuovo brand Oman Experience e la campagna di marketing digitale \"Oman, a gift for life\", ma anche eventi internazionali e nuove aperture. \r

Il Sultanato è dunque ormai sempre più sotto i riflettori, grazie anche agli importanti appuntamenti che ospiterà nei prossimi mesi: Himam Trail Run Race (23-25 novembre), Oman Desert Marathon (19-23 gennaio 2024), Al Mouj Muscat Marathon (26-24 gennaio), FIH Hockey5s World Cup (24-31 gennaio), Iron Man 70.3 (17 febbraio, Muscat) e XTERRA Oman (2-3 marzo, Musandam) solo per citarne alcuni.\r

\r

L’obiettivo dunque è quello di diversificare il prodotto turistico in termini geografici, di tematiche e di target. In particolare, i viaggiatori affluent avranno a disposizione nuove strutture alberghiere di alto livello. Nei prossimi mesi infatti in Oman si terranno alcune nuove aperture molto attese, per un totale di quasi 1.500 nuove camere: The St. Regis Al Mouj Muscat, il Nikki Beach Resort & Spa Muscat apriranno nel 2024; Envi lodge sarà inaugurato nell'area di Al Jabal Al Akdhar nel 2025. In cantiere anche il Four Seasons Muscat e il Mandarin Oriental Residences a Muscat.\r

Negli ultimi anni inoltre sono arrivate nel Paese alcune delle principali catene alberghiere internazionali. Tra queste, Kempinski con un hotel nella zona di Al Mouj a Muscat, il primo Jumeirah in Oman a Muscat, e la riapertura, dopo la ristrutturazione, dell’hotel Sheraton nella capitale. Nella regione del Dhofar è stato recentemente inaugurato Alila Hinu Bay, hotel raffinato e attentamente disegnato per un soggiorno all'insegna della mindfulness, a contatto con la natura, la cultura tradizionale e la comunità locale. È stato inaugurato anche Aloft Muscat, parte di Marriott International, per i viaggiatori \"always on\" di nuova generazione. Tra i futuri sviluppi invece sono previsti un Eco-resort a Khasab (Musandam), un resort per lo sport e il benessere a Saham (Al Batinah Nord), un resort di montagna a Rustaq (Al Batinah Sud), un altro per famiglie a Jabal Shams, un resort e centro avventura ad Al Hamra, un centro visitatori a Jabel Al Akdar (Al Dakhiliyah). \r

\r

Per arrivare agli obietti di vision 2040, l’Oman punta già da adesso sulla cultura. E infatti pochi mesi fa è stato inaugurato a Nizwa l'Oman Across Ages Museum, un punto di riferimento educativo e culturale per i locali e i visitatori. Mentre a Seeb si sta sviluppando l'ambizioso progetto dell'Oman Botanic Garden, la cui apertura è prevista entro la fine del 2024.\r

\r

\"Il roadshow del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo è, da sempre, un momento cruciale per sviluppare i rapporti tra gli hotel e le aziende turistiche omanite e il travel trade italiano, per incentivare i nostri sforzi nel fornire la migliore offerta turistica possibile ai turisti che visitano l'Oman da qualsiasi parte del mondo\" ha concluso il direttore generale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo.\r

\r

[gallery ids=\"456355,456357,456354,456353,456356,456358\"]","post_title":"Oman: grandi eventi e nuove strutture, verso il 2040","post_date":"2023-11-21T09:45:04+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":["emirati-arabi","oman"],"post_tag_name":["Emirati Arabi","Oman"]},"sort":[1700559904000]}]}}