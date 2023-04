Toscana, con “Mont’Alfonso sotto le stelle” spettacoli ed eventi nelle antiche fortezze Torna a luglio in Garfagnana la quarta edizione di “Mont’Alfonso sotto le stelle”.

«Mont’Alfonso sotto le stelle – commenta il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani – è uno degli esempi più brillanti della vocazione propria della Toscana diffusa all’offerta di grandi eventi e allo stesso tempo di cultura. Giunto alla sua quarta edizione, il Festival propone artisti e protagonisti prestigiosi e richiama pubblico da ogni parte della Toscana e dell’Italia nel suggestivo scenario tra Alpi Apuane e Appennino Tosco-Emiliano, confermandosi uno degli eventi di punta della nostra estate». Il festival in programma dal 20 luglio al 22 agosto 2023 si svolge in antiche fortezze e scenari naturali delle Alpi Apuane e dell’Appennino Tosco-Emiliano. Gianni Morandi, Alice, Edoardo Bennato, 40 Fingers, Max Angioni, Roberto Mercadini, Paolo Hendel, Jonathan Canini e Marco Travaglio sono solo alcuni protagonisti della rassegna. A fare da cornice agli spettacoli sono la Fortezza di Mont’Alfonso e piazza dell’Erbe a Castelnuovo di Garfagnana, la Fortezza delle Verrucole a San Romano in Garfagnana. Un festival da vedere e un territorio da vivere: grazie all’accordo con le associazioni di categoria gli spettatori possono beneficiare di sconti in alberghi, B&B e ristoranti della zona. “Mont’Alfonso sotto le stelle” taglia il nastro in piazza dell’Erbe a Castelnuovo di Garfagnana, con tre appuntamenti a ingresso libero (con prenotazione obbligatoria): giovedì 20 luglio il giornalista e storyteller Federico Buffa ripercorre la vivacità e la sottile ironia di Fosco Maraini, a partire da “Ore giapponesi”, il libro che “gli ha cambiato la vita”. Martedì 25 luglio Paolo Hendel presenta “Viola e il Barone”, reading musicale da testi di Italo Calvino, nel centenario della nascita dello scrittore. Nella terra di Ariosto governatore, non manca una serata dedicata a “Orlando furioso”, sabato 29 luglio con narrazioni e letture di Roberto Mercadini nell’ambito anche di Terre Furiose, programma di eventi celebrativi del cinquecentenario del commissariato di Ariosto in Garfagnana. Giunto alla quarta edizione, il festival “Mont’Alfonso sotto le stelle” nasce dalla sinergia tra Regione Toscana, Toscana Promozione Turistica, Comuni di Castelnuovo di Garfagnana e San Romano in Garfagnana, Unione Comuni della Garfagnana, Parco regionale delle Alpi Apuane, Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano, Studium 1984-Fortezza Verrucole Archeopark, PRG e Amandla Productions con il patrocinio della Provincia di Lucca, con il contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Fondazione Banca del Monte di Lucca. Con il supporto delle associazioni del Gruppo Volontario Comunale di Protezione Civile dei Comuni di Castelnuovo di Garfagnana, del Gruppo Volontari Fortezza delle Verrucole, della Misericordia di Castelnuovo di Garfagnana e degli Autieri d’Italia – Sezione Garfagnana, a cui è affidato anche il punto ristoro della Fortezza di Mont’Alfonso.

Focus sui flussi abbondanti di turisti in alcune aree [post_date] => 2023-04-12T10:14:18+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1681294458000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 443345 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L'Islanda è un paese incredibilmente scenografico che offre alcuni dei paesaggi naturali più mozzafiato al mondo. Dai ghiacciai e le sorgenti termali alle zone di lava rocciosa e le cascate spettacolari, non c'è penuria di incredibili scenari da ammirare quando si guida in Islanda. Tuttavia, il clima unico del paese e il terreno impegnativo possono rendere la guida un po' difficile, soprattutto se non si è familiari con la zona. Se si sta pianificando un viaggio su strada in Islanda, ci sono alcuni importanti consigli che si dovrebbero tenere a mente per assicurarsi di avere un viaggio sicuro e piacevole. Controllare il meteo e le condizioni delle strade prima di partire Il meteo in Islanda può essere estremamente imprevedibile, e le condizioni delle strade possono cambiare rapidamente, specialmente in inverno. Pertanto, è essenziale controllare la previsione del tempo e le condizioni delle strade prima di partire per il viaggio. Il sito web dell'Amministrazione delle Strade e della Costa Islandese fornisce informazioni aggiornate sulle condizioni delle strade, le chiusure e gli avvisi sul meteo. Guidare con prudenza e rispettare i limiti di velocità Le strade islandesi possono essere strette e tortuose, con curve strette e salite ripide. È essenziale guidare con prudenza e rispettare i limiti di velocità, che sono inferiori a quelli di molti altri paesi. L'Islanda ha leggi sul traffico rigide, e le multe per eccesso di velocità possono essere molto costose. Indossare sempre la cintura di sicurezza e assicurarsi che tutti i passeggeri in auto lo facciano. Scegli il veicolo giusto per il tuo viaggio Se hai intenzione di esplorare le zone remote dell'Islanda, è consigliabile noleggiare un SUV o un veicolo 4x4. Le strade F dell'Islanda, che portano all'altopiano, sono accessibili solo con veicoli 4x4 e molte strade sterrate richiedono un veicolo robusto con una buona altezza da terra. Noleggiare un SUV è più costoso rispetto ad una macchina più piccola, ma vale la pena investire per un viaggio più sicuro e confortevole. La Ford Ecosport non è una cattiva scelta per un tale viaggio, nonostante alcuni svantaggi (più informazioni qui). Sii preparato per le emergenze È essenziale essere preparati per le emergenze quando si guida in Islanda. Assicurati di avere abbigliamento caldo, coperte e un kit di pronto soccorso in macchina. Porta sempre con te un telefono completamente carico e assicurati che qualcuno conosca i tuoi piani di viaggio e l'orario di arrivo previsto. È anche una buona idea portare con sé cibo e acqua in caso di ritardi o emergenze impreviste. Rispetta l'ambiente e segui le regole L'ambiente naturale dell'Islanda è fragile e unico, ed è essenziale rispettarlo quando si guida nel paese. Segui le regole e i regolamenti quando visiti le aree protette, come i parchi nazionali e le riserve naturali. Non lasciare rifiuti dietro di te e mantieni la macchina sulle strade e sui sentieri designati per evitare di danneggiare l'ecosistema delicato. Usa cautela quando attraversi i ponti L'Islanda ha molti piccoli ponti che sono larghi solo quanto basta per far passare una macchina alla volta. Quando ti avvicini ad un ponte, rallenta e assicurati che nessun altro veicolo stia arrivando dalla direzione opposta prima di procedere. Sii particolarmente cauto sui ponti che hanno punti ciechi o sono coperti di ghiaccio. Riempire il serbatoio frequentemente Le stazioni di servizio possono essere poche e distanti tra loro in Islanda, specialmente nelle zone remote. È una buona idea riempire il serbatoio del carburante ogni volta che si ha l'opportunità per evitare di rimanere a secco nel bel mezzo del nulla. È possibile controllare la posizione delle stazioni di servizio su una mappa o utilizzare l'app Icelandic Gas Station per trovare quella più vicina. Fare pause e riposare quando necessario Guidare in Islanda può essere stancante, specialmente se si percorrono lunghe distanze o si guida in condizioni meteorologiche difficili. Fate pause ogni poche ore per riposare, allungare le gambe, prendere uno snack o una tazza di caffè. Se siete troppo stanchi per continuare a guidare, trovate un luogo sicuro dove fermarvi e fare un pisolino. È meglio arrivare a destinazione un po' più tardi che rischiare di avere un incidente a causa della stanchezza. Guidare in Islanda può essere un'esperienza incredibile, ma richiede una pianificazione e una preparazione attenta. Controllare le condizioni meteorologiche e stradali, guidare con cautela, scegliere il veicolo giusto, essere preparati per le emergenze e rispettare l'ambiente sono tutti consigli cruciali da tenere a mente quando si intraprende un viaggio su strada in Islanda. Seguendo queste linee guida, potrete godervi un viaggio sicuro e indimenticabile attraverso i paesaggi mozzafiato dell'Islanda. [post_title] => 8 consigli importanti per guidare in Islanda durante un viaggio su strada [post_date] => 2023-04-12T08:00:50+00:00 [category] => Array ( [0] => estero [1] => informazione-pr ) [category_name] => Array ( [0] => Estero [1] => Informazione PR ) [post_tag] => Array ( [0] => guidare-in-islanda [1] => islanda [2] => viaggio-in-auto [3] => viaggio-su-strada ) [post_tag_name] => Array ( [0] => guidare in islanda [1] => Islanda [2] => viaggio in auto [3] => viaggio su strada ) ) [sort] => Array ( [0] => 1681286450000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 443423 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Tutto pronto per la undicesima edizione del Roadshow Francia 2023, l'evento dedicato agli agenti di viaggio, ai tour operator e a tutti i partner della filiera del turismo organizzato. Le tappe previste saranno tre: 18 aprile Roma (Una Hotel Deco), 19 aprile Torino (NH Santo Stefano9, 20 aprile Verona (Villa Quaranta). Per iscriversi, basta andare su francexpert (www.francexpert.it), la piattaforma di formazione professionale e punto di riferimento per gli operatori italiani. Le novità Tante le novità di questa undicesima edizione, i cui contenuti ruotano intorno ai temi della sostenibilità, dei grandi eventi, dei territori e del patrimonio, con un focus sulle attività del turismo green e delle esperienze. I protagonisti Le tendenze 2023 per i viaggi in Francia disegnano un quadro molto positivo, confermato dalla importante presenza e offerta degli espositori francesi nelle tre tappe del Roadshow: dai castelli della Loira, Parigi e l’Ile de France, la Corsica, Nizza, Chambery, Strasburgo, Val Thorens accompagnati da catene alberghiere, ricettivi, Air France ed Air Corsica. [post_title] => Al via il Roadshow Francia leisure & MICE 2023 [post_date] => 2023-04-11T13:25:48+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1681219548000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 443416 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si chiama Mysteries of Carthage and the Moors (i misteri di Cartagine e dei Mori) la crociera inaugurale della Diana, terza nave della flotta Swan Hellenic, che la compagnia cipriota ha preso in consegna lo scorso 31 marzo. Il viaggio di debutto della nuova unità porterà gli ospiti a esplorare alcune delle località più affascinanti del Nord Africa prima di attraversare le colonne d'Ercole verso Siviglia e Lisbona. Dalla capitale portoghese il 25 aprile la Diana partirà quindi per un viaggio di nove notti chiamato Historic Ports of the Western Seaboard (i Porti storici della costa occidentale), durante il quale la nave costeggerà la Spagna, la Francia, il Belgio e i Paesi Bassi fino ad Amsterdam. Qui, il prossimo 4 maggio, avrà luogo la cerimonia di battesimo dell'unità, per la quale è stato scelto un nome tradizionale con un tocco di modernità: madrina d’eccezione dell’evento sarà Valerie Wilson, icona dei viaggi di lusso negli Stati Uniti, che darà il via alla stagione di crociere tra i fiordi scandinavi e nelle regioni artiche. "Siamo lieti di aver preso in consegna questa nuova nave a 5 stelle, bella e versatile commenta il ceo di Swan Hellenic, Andrea Zito -. La Diana è l'unità più grande della nostra flotta ed è la prima a essere dotata di grandi tender, oltre agli Zodiac da spedizione, che offrono agli ospiti un'ampia varietà di esperienze". [post_title] => La Diana, terza nave della flotta Swan Hellenic, debutterà da Palermo il prossimo 16 aprile [post_date] => 2023-04-11T13:07:07+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1681218427000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 443390 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sono state oltre 33 milioni le presenze in Italia, con un impatto economico superiore ai 4 miliardi di euro generato dalla domanda di viaggi in bicicletta, tra cicloturisti puri e turisti in bicicletta. È quanto emerge dal rapporto Viaggiare con la bici 2023, realizzato da Isnart per l’Osservatorio sull’economia del turismo delle Camere di commercio promosso con Legambiente. I dati sono stati presentati al forum del Cicloturismo, evento dedicato agli operatori e alle reti italiane e internazionali all’interno della seconda edizione della fiera del Cicloturismo di Bologna. Nel dettaglio, si stima che in Italia nel 2022 i soli cicloturisti cosiddetti puri, ossia i turisti italiani e stranieri che scelgono l’Italia appositamente per una vacanza in bicicletta, abbiano rappresentato oltre 9 milioni di presenze turistiche, più del doppio rispetto al 2019 (4,4 milioni di presenze): un numero capace di generare un impatto economico stimato in oltre 1 miliardo di euro. Accanto a questi, vi sono quei turisti mossi da altre motivazioni che trascorrono parte della vacanza utilizzando la bicicletta: sempre nello stesso anno si stimano siano stati quasi 24 milioni le presenze turistiche associabili a questo segmento, per una spesa sul territorio pari a quasi 3 miliardi di euro. “Il cicloturismo è una leva sempre più importante della valorizzazione in chiave turistica delle nostre destinazioni – sottolinea il presidente di Isnart, Roberto Di Vincenzo – e perfettamente in linea con le scelte in termini di sostenibilità ambientale che caratterizzano il pnrr. Attraverso questo rapporto, noi monitoriamo già da alcuni anni il fenomeno, consapevoli del grande potenziale in termini di indotto economico, allungamento della stagionalità e riorientamento dei flussi turistici verso borghi e aree interne del Paese che il bike tourism esprime, da Nord a Sud”. Il consolidarsi della domanda sta così premiando gli operatori specializzati, che hanno saputo fiutare la tendenza offrendo prima di altri proposte e servizi di qualità: il 38% delle imprese che operano esclusivamente nel segmento d’offerta legata al cicloturismo ha registrato nell’ultimo anno ricavi in crescita. Il mercato si sta organizzando con proposte di qualità, a partire dall’interesse dei grandi tour operator esteri: non a caso, tra i pacchetti più venduti/prenotati per il 2023 risultano tour cicloturistici non solo di regioni ormai consolidate in questo prodotto, come la Toscana, ma anche di realtà meridionali emergenti, come la Puglia e la Basilicata. Anche i tour operator italiani specializzati sono molto positivi sulle prospettive di ulteriore crescita del mercato per il 2023: ben il 90% prevede un incremento del proprio giro di affari. Sono gli stessi operatori che, mediamente, hanno visto crescere il proprio fatturato fino a quasi triplicarlo nell’ultimo triennio, anche sfruttando, in questo caso positivamente, gli esiti della pandemia. Ma chi è il cicloturista puro? Si tratta di un viaggiatore con un’età media compresa tra i 28 e i 57 anni (nel 71% dei casi), cui si aggiunge un interessante quota di baby boomers (il 17,3% ha tra i 58 e i 72 anni), caratterizzati da una maggiore capacità di spesa rispetto ai più giovani. Anche i cicloturisti stranieri spendono tendenzialmente di più degli italiani, non solo (comprensibilmente) per le spese di viaggio (si parla di una differenza di 143 euro), ma anche per l’alloggio: in media 15 euro in più al giorno a persona. Un cicloturista su tre viaggia inoltre in coppia; uno su cinque da solo o con gli amici. Per l’alloggio si prediligono gli hotel (per il 28%), seguiti da agriturismi (11%) e camping (7%) attrezzati per le vacanze in bicicletta. Il 22% dei cicloturisti indica la presenza di una cornice naturalistica di eccellenza come principale motivazione di scelta della destinazione (segue un 16,5% che sceglie sulla base dell’offerta artistica e culturale e un 15,2% per l’offerta enogastronomica di qualità). Ci sono poi turisti che scelgono di fare vacanze attive e, tra le varie attività sportive, includono l’utilizzo della bicicletta nel corso della villeggiatura. Si tratta prevalentemente di giovani, che preferiscono viaggiare in coppia e sono molto interessati all’offerta di intrattenimento, in particolare agli eventi. Pernottano principalmente in hotel (23,1%), oppure si fanno ospitare da amici e parenti (19,2%) o scelgono il b&b (13%). Le attività svolte nei luoghi di vacanza sono trasversali e vanno dallo shopping (26%) alla cultura (20%). La spesa media pro capite giornaliera del turista con la bicicletta è mediamente più alta del cicloturista puro (74 euro, quattro in più del cicloturista per beni e servizi acquistati sul luogo di vacanza), ma più bassa il per viaggio (131 euro, -32 euro) e l'alloggio (51 euro, -2 euro). In questo caso, gli italiani spendono di più degli stranieri (77 euro al giorno, sette euro in più). Veneto, Trentino-Alto Adige e Toscana da sole attraggono il 47% dei flussi cicloturistici del 2022, ma la domanda si va progressivamente diffondendo in tutto il Paese. Tra il 2019 e il 2022, infatti, i cicloturisti che scelgono le regioni del Sud sono passati dal 7% al 17,4% del totale. In crescita anche il Centro Italia che sale dal 10,9% al 15,8%. Per le regioni del Sud Italia, il cicloturismo rappresenta un’importante occasione per l’allungamento della stagionalità, per contrastare il fenomeno dell’over tourism e un importante volano di potenziale sviluppo in chiave turistica delle aree interne. [post_title] => Isnart - Legambiente: il cicloturismo in Italia vale oltre 4 mld di euro [post_date] => 2023-04-11T10:57:42+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1681210662000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 443373 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ha fatto il proprio debutto a Genova venerdì scorso, dopo la stagione invernale trascorsa nel golfo Arabico, la Toscana, ammiraglia di Costa Crociere: "L'abbiamo voluto portare nella città della Lanterna, proprio nell’anno in cui festeggiamo il nostro settantacinquesimo anniversario - sottolinea il direttore generale della compagnia, Mario Zanetti -. Le prenotazioni degli ultimi tre mesi sono state consistenti. L'occupazione delle navi è in crescita costante, e le vendite per i programmi della prossima estate stanno procedendo molto rapidamente, con un’elevata richiesta di cabine. Uno scenario davvero incoraggiante, se consideriamo anche che la nostra capacità nel Mediterraneo è aumentata rispetto al 2019, mantenendo costante quella in Nord Europa, grazie all’ingresso nella flotta, negli ultimi tre anni, di nuove navi di ultima generazione, come appunto la Toscana e la Smeralda. La Liguria avrà ancora una volta un ruolo strategico nella nostra programmazione, perché tutte e quattro le nostre navi nel Mediterraneo occidentale partiranno proprio da qui”. L’itinerario di Costa Toscana da Genova, di una settimana, comprende in particolare alcune delle più belle località di Italia, Francia e Spagna, con soste a Marsiglia, Barcellona, Cagliari, Napoli e Civitavecchia/Roma. Gli scali complessivi saranno 35, in linea con quelli dello scorso anno, ma con una nave più grande rispetto al 2022, quando a Genova era stata posizionata la Firenze. Grazie anche alla collaborazione con il comune, la Toscana offrirà ai propri ospiti un’ampia proposta di esperienze a terra per scoprire la città e il suo territorio, anche al di fuori delle mete più conosciute. Tra le novità ci sono il giro in e-mountain bike sul sentiero dei forti, percorrendo la cinta muraria più lunga d’Europa, e, da fine aprile, il walking tour Genova Repubblica Marinara, che permette di rivivere i tempi gloriosi della Superba, visitandone alcuni luoghi simbolo, con un accesso esclusivo alle mura del Barbarossa. Inoltre, in occasione dell’arrivo a Genova della Toscana, Costa, grazie al sostegno di Costa Crociere Foundation, ha provveduto a donare circa 900 chili di beni di prima necessità alla comunità di Sant’Egidio della città, con la quale è attivo un programma di supporto iniziato nove anni fa, che ha consentito di offrire quasi 700 mila pasti completi alle persone più bisognose. Nel 2023 gli scali Costa in Liguria saranno circa 200, il 25% in più rispetto al 2022. Oltre alla Toscana da Genova, altre tre navi, la Smeralda, la Diadema e la Fortuna, faranno visita regolarmente a Savona. L’offerta nel Mediterraneo sarà completata dalla Deliziosa, che andrà alla scoperta di Marghera/Venezia, Katakolon/Olimpia (Grecia), Mykonos (Grecia) Santorini (Grecia) e Bari, nonché dalla Pacifica, che visiterà Taranto, nuovo porto di scalo Costa, Catania, Malta, Mykonos e Santorini. Entrambi gli itinerari sono di una settimana. Le crociere in Nord Europa saranno disponibili da maggio a settembre. La Fascinosa proporrà itinerari di 12 giorni verso Capo Nord, o di nove giorni nelle più belle città del Baltico; la Favolosa visiterà l’Islanda, le isole Lofoten, la Groenlandia, una vera e propria novità per questa estate, oppure Gran Bretagna e Irlanda; la Firenze infine proporrà crociere di una settimana nei fiordi norvegesi. [post_title] => Costa torna a Genova con la Toscana. Partenze tutti i venerdì sino a novembre [post_date] => 2023-04-11T10:16:48+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1681208208000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 443359 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => "Proponiamo la Corsica in tutti i momenti dell’anno eccetto nei mesi estivi, perché è più semplice trovare disponibilità ed effettuare le visite previste dal programma". E' il racconto di Franca Scontrino, responsabile del prodotto dell'isola mediterranea, in particolare per la clientela senior, di Praga Viaggi, to basato a Genova che offre partenze verso l’Italia, l’Europa e il mondo, con un’attenzione speciale per i viaggi di nozze. L'operatore ligure ha preso parte al workshop Ci vediamo in Corsica! promosso dalla Camera di commercio e dall’Agence du Tourisme corsi insieme con Atout France, per arricchire la sua offerta incontrando gli operatori locali. "I miei clienti non sono interessati alle vacanze balneari - aggiunge Franca Scontrino - ma piuttosto alla scoperta del territorio e del patrimonio locale. Consigliamo circuiti di tre/quattro notti per assistere agli eventi che si svolgono nelle diverse aree della Corsica, come è avvenuto per le suggestive cerimonie pasquali. Per i collegamenti si viaggia con i traghetti Mobylines in partenza da Genova nei mesi estivi, a partire da maggio, mentre d’inverno le partenze sono programmate da Livorno, con Corsica Ferries. Ogni anno ci fermiamo nei mesi di luglio e agosto. Per noi sono invece ideali il mese di giugno, che è ancora media stagione, e quello di settembre. Sono meno affollati e meno caldi. Per questo proponiamo tour più lunghi, fino a cinque/sette notti, consentendo di scoprire tanti aspetti della Corsica, con il giusto ritmo. La nostra formula di successo sono i tour con visite dei centri storici, degustazioni ed esperienze nella natura". Oltre che con le formule di viaggio già collaudate, Praga Viaggi sta vivendo una ripresa positiva offrendo esperienze che danno maggiore importanza alla natura e alle scoperte all'aria aperta. "Crediamo che la Corsica, tanto amata dalle famiglie che frequentano camping e residence, debba ancora rivelarsi in tutta la sua bellezza alla clientela senior di Praga Viaggi - conclude Franca Scontrino -. Per questo cerchiamo di presentare i vari aspetti dell’isola: da Bonifacio con le sue scogliere, che lasciano tutti a bocca aperta, fino alla zona di Ajaccio, la costa, Propriano... Ovunque si vada c'è una meraviglia da scoprire». [post_title] => Scoprire una Corsica autentica e insolita con Praga Viaggi [post_date] => 2023-04-11T09:52:45+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1681206765000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 443370 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Taglio del nastro a Firenze per la settima base italiana di Volotea, la diciannovesima in Europa. Annunciata lo scorso novembre, dalla nuova base è possibile raggiungere sette destinazioni all’estero e cinque domestiche, per un totale di 12 rotte, 8 delle quali esclusive. La compagnia spagnola è così la prima per numero di tratte in vendita dallo scalo. “Grazie a questo importante investimento, rafforzeremo ulteriormente la connettività a livello locale, offrendo ai nostri passeggeri la possibilità di volare ancora più facilmente e con orari più comodi verso un numero sempre più ampio di destinazioni - ha dichiaratoValeria Rebasti, country manager Italy & Southeastern Europe di Volotea -. A supporto dell’economia del territorio, si concretizzano a Firenze numerose posizioni lavorative tra piloti e personale di bordo, senza dimenticare le ricadute economiche generate dai nuovi flussi turistici in transito dallo scalo". “L’apertura di una base a Firenze conferma la partnership sempre più stretta tra Volotea e Toscana Aeroporti - ha sottolineato Roberto Naldi, amministratore delegato di Toscana Aeroporti -. Un legame nato da diversi anni, prima con l’apertura a Firenze, poi con l’apertura su Pisa e oggi con una base". Il network del vettore da Firenze include quindi: cinque destinazioni in Italia (Bari, Cagliari, Catania, Olbia e Palermo), cinque in Francia (Bordeaux, Lione, Marsiglia, Nantes e Tolosa), una in Germania (Amburgo), e una in Spagna (Bilbao). Per quest'anno la compagnia offrirà dal capoluogo toscano circa 2.100 voli, pari a 324.000 posti in vendita. [post_title] => Volotea: oltre 324.000 posti in vendita per il 2023 dalla nuova base di Firenze [post_date] => 2023-04-11T09:48:28+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1681206508000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 443368 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ci sono anche i tour Experience Messico e Messico Feel tra i nuovi itinerari recentemente annunciati da Latin World. Il primo fa tappa a Città del Messico, Oaxaca e Huatulco. In nove giorni si avrà la possibilità di vivere esperienze particolari come la partecipazione a una cooking class: con lo chef si farà la spesa al mercato locale e poi si imparerà a cucinare piatti della tradizione regionale. Si cenerà sulla terrazza di uno dei più noti ristoranti di Oaxaca, si visiterà una distilleria di mezcal e si soggiornerà in boutique hotel. Si tratta di viaggio di gruppo con guida in lingua italiana, con quote a partire da 3.290 euro a persona, in camera doppia. Partenze garantite per un minimo di due partecipanti. Sistemazione in alberghi 4 stelle o boutique hotel. Per i viaggiatori più esigenti il to di casa Quality Group ha poi disegnato il tour Messico Feel, che prevede sistemazioni in dimore di charme e ristorazione gourmet. L’itinerario tocca Città del Messico, San Miguel de Allende, Guanajuato, Cancún, Mérida, Valladolid e la riviera Maya. Anche in questo caso di parla di un viaggio di gruppo con guida in lingua italiana, con quote a partire da 5.690 euro a persona, in camera doppia, per 12 giorni di itinerario. Partenze garantite per un minimo di due partecipanti. Sistemazione in alberghi di alto livello. [post_title] => Experience Messico e Messico Feel tra le novità Latin World per il paese Centro-americano [post_date] => 2023-04-11T09:36:03+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1681205763000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "toscana montalfonso le stelle spettacoli ed eventi nelle antiche fortezze" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":54,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":2259,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"443459","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Boom di turisti in Liguria per Pasqua ed ottime aspettative anche per prossimi ponti fino all’estate. Gli operatori sono soddisfatti ma anche preoccupati per la concentrazione di flussi abbondanti di turisti in alcune aree del territorio regionale.\r

\r

«Con questa Pasqua - spiega il presidente della Regione Giovanni Toti - abbiamo aperto una stagione primavera-estate che auspichiamo possa essere anche migliore del 2022, quando abbiamo raggiunto il record di presenze turistiche in Liguria. Continueremo ad investire e a lavorare sulla promozione, nella consapevolezza che il turismo costituisce un’asset strategico per l’economia della nostra regione, insieme alla cultura e all’enogastronomia».\r

\r

\r

\r

«Siamo assolutamente soddisfatti – aggiunge l’assessore regionale al Turismo Augusto Sartori – per i numeri di questi tre giorni di festività in cui, complice il bel tempo, abbiamo avuto numeri davvero ottimi soprattutto sulle riviere, con tassi di occupazione delle camere tra il 90% e il 100% e previsioni molto positive anche per i prossimi ponti, con numerose prenotazioni ad esempio per il 1° maggio e il 2 giugno.\r

\r

Ad esempio Sanremo e Bordighera a ponente, il finalese in provincia di Savona, Sestri Levante, Portofino e Santa Margherita nel Golfo del Tigullio così come le Cinque Terre, Porto Venere e il Golfo dei Poeti sono stati presi d’assalto: lavoreremo per risolvere le problematiche determinate ai flussi molto abbondanti di turisti, confrontandoci con tutti gli operatori del settore e con i sindaci».\r

\r

La ricomparsa degli stranieri fa ben sperare che nelle prossime settimane ci sia un pieno recuperao di questo segmento, con il ritorno anche degli americani e dei turisti dall’Oriente che stanno tornando ad affacciarsi in Liguria.\r

\r

«Siamo contenti perché il trend ha confermato le aspettative – aggiunge Alessandro Piana, vicepresidente e assessore al Marketing Territoriale -. Abbiamo lavorato molto dopo la pandemia, soprattutto nell’ultimo anno, per la promozione del nostro territorio a 360° e i nostri sforzi stanno dando i risultati sperati. A livello regionale, quest’anno abbiamo rifinanziato tutte le manifestazioni storiche del territorio e le fiere legate ai nostri prodotti tipici e all’enograstronomia, rispondendo positivamente alle nuove proposte avanzate da amministrazioni locali e consorzi. Nelle prossime settimane, poi, parteciperemo a eventi internazionali per promuovere all’estero il patrimonio agroalimentare regionale».\r

\r

In particolare, nell’imperiese i dati sono stati in linea con la Pasqua 2022, con ottimi tassi di occupazione degli alberghi nelle zone di Sanremo e Bordighera, buoni nel Dianese. Le presenze sono state di italiani, dalle regioni limitrofe ma anche da Roma e da Napoli, e di stranieri, per lo più francesi, tedeschi e svizzeri.\r

\r

Nel savonese, si sono registrati risultati in linea con le aspettative, con tassi di riempimento delle camere vicini al 100% anche grazie al bel tempo. Si registrano, tuttavia, soggiorni più brevi, di una o due notti anziché per l’intero periodo pasquale com’era accaduto nel 2022. Gli operatori hanno già ricevuto richieste per i prossimi ponti di fine aprile e del 1° maggio.\r

\r

Per quanto riguarda il capoluogo, il dato che emerge è di un ottimo riempimento degli alberghi, anche se non il tutto esaurito. Gli albergatori sono ottimisti per le prossime festività di primavera, per cui hanno già ricevuto molte richieste.\r

\r

Bilancio più che positivo da parte degli operatori di Sestri Levante e in tutto il Golfo del Tigullio, molto soddisfatti, grazie a risultati migliori del 2022 e una media del 95% di occupazione delle camere negli alberghi, con punte di tutto esaurito.\r

\r

Alberghi pieni oltre il 90% anche a Santa Margherita e Portofino, con ottime previsioni per i prossimi ponti, in particolare per il mese di maggio in generale, in cui sono attesi i turisti americani. Tutto esaurito anche nelle attività legate alla ristorazione.\r

\r

Ottimi dati anche per Porto Venere, alle Cinque Terre e in tutte le località del Golfo dei Poeti, dove si è registrato il pienone con tutte le strutture sold out. Alta la percentuale di stranieri, principalmente tedeschi, spagnoli, francesi, ma anche olandesi e belgi. Anche in questo caso, gli albergatori hanno già ricevuto richieste per i ponti di fine aprile e di maggio, mese strategico da un lato per le festività in diversi paesi europei tra cui la Germania e per il 70° raduno nazionale dei Bersaglieri alla Spezia dal 22 al 28 maggio.\r

\r

\r

\r

","post_title":"Liguria, primavera verso il tutto esaurito. Focus sui flussi abbondanti di turisti in alcune aree","post_date":"2023-04-12T10:14:18+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1681294458000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"443345","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'Islanda è un paese incredibilmente scenografico che offre alcuni dei paesaggi naturali più mozzafiato al mondo. Dai ghiacciai e le sorgenti termali alle zone di lava rocciosa e le cascate spettacolari, non c'è penuria di incredibili scenari da ammirare quando si guida in Islanda. Tuttavia, il clima unico del paese e il terreno impegnativo possono rendere la guida un po' difficile, soprattutto se non si è familiari con la zona.\r

\r

Se si sta pianificando un viaggio su strada in Islanda, ci sono alcuni importanti consigli che si dovrebbero tenere a mente per assicurarsi di avere un viaggio sicuro e piacevole.\r

Controllare il meteo e le condizioni delle strade prima di partire\r

Il meteo in Islanda può essere estremamente imprevedibile, e le condizioni delle strade possono cambiare rapidamente, specialmente in inverno. Pertanto, è essenziale controllare la previsione del tempo e le condizioni delle strade prima di partire per il viaggio. Il sito web dell'Amministrazione delle Strade e della Costa Islandese fornisce informazioni aggiornate sulle condizioni delle strade, le chiusure e gli avvisi sul meteo.\r

Guidare con prudenza e rispettare i limiti di velocità\r

Le strade islandesi possono essere strette e tortuose, con curve strette e salite ripide. È essenziale guidare con prudenza e rispettare i limiti di velocità, che sono inferiori a quelli di molti altri paesi. L'Islanda ha leggi sul traffico rigide, e le multe per eccesso di velocità possono essere molto costose. Indossare sempre la cintura di sicurezza e assicurarsi che tutti i passeggeri in auto lo facciano.\r

Scegli il veicolo giusto per il tuo viaggio\r

Se hai intenzione di esplorare le zone remote dell'Islanda, è consigliabile noleggiare un SUV o un veicolo 4x4. Le strade F dell'Islanda, che portano all'altopiano, sono accessibili solo con veicoli 4x4 e molte strade sterrate richiedono un veicolo robusto con una buona altezza da terra. Noleggiare un SUV è più costoso rispetto ad una macchina più piccola, ma vale la pena investire per un viaggio più sicuro e confortevole. La Ford Ecosport non è una cattiva scelta per un tale viaggio, nonostante alcuni svantaggi (più informazioni qui).\r

Sii preparato per le emergenze\r

È essenziale essere preparati per le emergenze quando si guida in Islanda. Assicurati di avere abbigliamento caldo, coperte e un kit di pronto soccorso in macchina. Porta sempre con te un telefono completamente carico e assicurati che qualcuno conosca i tuoi piani di viaggio e l'orario di arrivo previsto. È anche una buona idea portare con sé cibo e acqua in caso di ritardi o emergenze impreviste.\r

Rispetta l'ambiente e segui le regole\r

L'ambiente naturale dell'Islanda è fragile e unico, ed è essenziale rispettarlo quando si guida nel paese. Segui le regole e i regolamenti quando visiti le aree protette, come i parchi nazionali e le riserve naturali. Non lasciare rifiuti dietro di te e mantieni la macchina sulle strade e sui sentieri designati per evitare di danneggiare l'ecosistema delicato.\r

Usa cautela quando attraversi i ponti\r

L'Islanda ha molti piccoli ponti che sono larghi solo quanto basta per far passare una macchina alla volta. Quando ti avvicini ad un ponte, rallenta e assicurati che nessun altro veicolo stia arrivando dalla direzione opposta prima di procedere. Sii particolarmente cauto sui ponti che hanno punti ciechi o sono coperti di ghiaccio.\r

Riempire il serbatoio frequentemente\r

Le stazioni di servizio possono essere poche e distanti tra loro in Islanda, specialmente nelle zone remote. È una buona idea riempire il serbatoio del carburante ogni volta che si ha l'opportunità per evitare di rimanere a secco nel bel mezzo del nulla. È possibile controllare la posizione delle stazioni di servizio su una mappa o utilizzare l'app Icelandic Gas Station per trovare quella più vicina.\r

Fare pause e riposare quando necessario\r

Guidare in Islanda può essere stancante, specialmente se si percorrono lunghe distanze o si guida in condizioni meteorologiche difficili. Fate pause ogni poche ore per riposare, allungare le gambe, prendere uno snack o una tazza di caffè. Se siete troppo stanchi per continuare a guidare, trovate un luogo sicuro dove fermarvi e fare un pisolino. È meglio arrivare a destinazione un po' più tardi che rischiare di avere un incidente a causa della stanchezza.\r

\r

Guidare in Islanda può essere un'esperienza incredibile, ma richiede una pianificazione e una preparazione attenta. Controllare le condizioni meteorologiche e stradali, guidare con cautela, scegliere il veicolo giusto, essere preparati per le emergenze e rispettare l'ambiente sono tutti consigli cruciali da tenere a mente quando si intraprende un viaggio su strada in Islanda. Seguendo queste linee guida, potrete godervi un viaggio sicuro e indimenticabile attraverso i paesaggi mozzafiato dell'Islanda.","post_title":"8 consigli importanti per guidare in Islanda durante un viaggio su strada","post_date":"2023-04-12T08:00:50+00:00","category":["estero","informazione-pr"],"category_name":["Estero","Informazione PR"],"post_tag":["guidare-in-islanda","islanda","viaggio-in-auto","viaggio-su-strada"],"post_tag_name":["guidare in islanda","Islanda","viaggio in auto","viaggio su strada"]},"sort":[1681286450000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"443423","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Tutto pronto per la undicesima edizione del Roadshow Francia 2023, l'evento dedicato agli agenti di viaggio, ai tour operator e a tutti i partner della filiera del turismo organizzato.\r

\r

Le tappe previste saranno tre: 18 aprile Roma (Una Hotel Deco), 19 aprile Torino (NH Santo Stefano9, 20 aprile Verona (Villa Quaranta).\r

\r

Per iscriversi, basta andare su francexpert (www.francexpert.it), la piattaforma di formazione professionale e punto di riferimento per gli operatori italiani.\r

\r

\r

Le novità\r

\r

Tante le novità di questa undicesima edizione, i cui contenuti ruotano intorno ai temi della sostenibilità, dei grandi eventi, dei territori e del patrimonio, con un focus sulle attività del turismo green e delle esperienze.\r

\r

\r

I protagonisti\r

\r

Le tendenze 2023 per i viaggi in Francia disegnano un quadro molto positivo, confermato dalla importante presenza e offerta degli espositori francesi nelle tre tappe del Roadshow: dai castelli della Loira, Parigi e l’Ile de France, la Corsica, Nizza, Chambery, Strasburgo, Val Thorens accompagnati da catene alberghiere, ricettivi, Air France ed Air Corsica.\r

\r

","post_title":"Al via il Roadshow Francia leisure & MICE 2023","post_date":"2023-04-11T13:25:48+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1681219548000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"443416","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si chiama Mysteries of Carthage and the Moors (i misteri di Cartagine e dei Mori) la crociera inaugurale della Diana, terza nave della flotta Swan Hellenic, che la compagnia cipriota ha preso in consegna lo scorso 31 marzo. Il viaggio di debutto della nuova unità porterà gli ospiti a esplorare alcune delle località più affascinanti del Nord Africa prima di attraversare le colonne d'Ercole verso Siviglia e Lisbona. Dalla capitale portoghese il 25 aprile la Diana partirà quindi per un viaggio di nove notti chiamato Historic Ports of the Western Seaboard (i Porti storici della costa occidentale), durante il quale la nave costeggerà la Spagna, la Francia, il Belgio e i Paesi Bassi fino ad Amsterdam.\r

\r

Qui, il prossimo 4 maggio, avrà luogo la cerimonia di battesimo dell'unità, per la quale è stato scelto un nome tradizionale con un tocco di modernità: madrina d’eccezione dell’evento sarà Valerie Wilson, icona dei viaggi di lusso negli Stati Uniti, che darà il via alla stagione di crociere tra i fiordi scandinavi e nelle regioni artiche. \"Siamo lieti di aver preso in consegna questa nuova nave a 5 stelle, bella e versatile commenta il ceo di Swan Hellenic, Andrea Zito -. La Diana è l'unità più grande della nostra flotta ed è la prima a essere dotata di grandi tender, oltre agli Zodiac da spedizione, che offrono agli ospiti un'ampia varietà di esperienze\".","post_title":"La Diana, terza nave della flotta Swan Hellenic, debutterà da Palermo il prossimo 16 aprile","post_date":"2023-04-11T13:07:07+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1681218427000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"443390","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sono state oltre 33 milioni le presenze in Italia, con un impatto economico superiore ai 4 miliardi di euro generato dalla domanda di viaggi in bicicletta, tra cicloturisti puri e turisti in bicicletta. È quanto emerge dal rapporto Viaggiare con la bici 2023, realizzato da Isnart per l’Osservatorio sull’economia del turismo delle Camere di commercio promosso con Legambiente. I dati sono stati presentati al forum del Cicloturismo, evento dedicato agli operatori e alle reti italiane e internazionali all’interno della seconda edizione della fiera del Cicloturismo di Bologna.\r

\r

Nel dettaglio, si stima che in Italia nel 2022 i soli cicloturisti cosiddetti puri, ossia i turisti italiani e stranieri che scelgono l’Italia appositamente per una vacanza in bicicletta, abbiano rappresentato oltre 9 milioni di presenze turistiche, più del doppio rispetto al 2019 (4,4 milioni di presenze): un numero capace di generare un impatto economico stimato in oltre 1 miliardo di euro. Accanto a questi, vi sono quei turisti mossi da altre motivazioni che trascorrono parte della vacanza utilizzando la bicicletta: sempre nello stesso anno si stimano siano stati quasi 24 milioni le presenze turistiche associabili a questo segmento, per una spesa sul territorio pari a quasi 3 miliardi di euro.\r

\r

“Il cicloturismo è una leva sempre più importante della valorizzazione in chiave turistica delle nostre destinazioni – sottolinea il presidente di Isnart, Roberto Di Vincenzo – e perfettamente in linea con le scelte in termini di sostenibilità ambientale che caratterizzano il pnrr. Attraverso questo rapporto, noi monitoriamo già da alcuni anni il fenomeno, consapevoli del grande potenziale in termini di indotto economico, allungamento della stagionalità e riorientamento dei flussi turistici verso borghi e aree interne del Paese che il bike tourism esprime, da Nord a Sud”.\r

\r

Il consolidarsi della domanda sta così premiando gli operatori specializzati, che hanno saputo fiutare la tendenza offrendo prima di altri proposte e servizi di qualità: il 38% delle imprese che operano esclusivamente nel segmento d’offerta legata al cicloturismo ha registrato nell’ultimo anno ricavi in crescita. Il mercato si sta organizzando con proposte di qualità, a partire dall’interesse dei grandi tour operator esteri: non a caso, tra i pacchetti più venduti/prenotati per il 2023 risultano tour cicloturistici non solo di regioni ormai consolidate in questo prodotto, come la Toscana, ma anche di realtà meridionali emergenti, come la Puglia e la Basilicata. Anche i tour operator italiani specializzati sono molto positivi sulle prospettive di ulteriore crescita del mercato per il 2023: ben il 90% prevede un incremento del proprio giro di affari. Sono gli stessi operatori che, mediamente, hanno visto crescere il proprio fatturato fino a quasi triplicarlo nell’ultimo triennio, anche sfruttando, in questo caso positivamente, gli esiti della pandemia.\r

\r

Ma chi è il cicloturista puro? Si tratta di un viaggiatore con un’età media compresa tra i 28 e i 57 anni (nel 71% dei casi), cui si aggiunge un interessante quota di baby boomers (il 17,3% ha tra i 58 e i 72 anni), caratterizzati da una maggiore capacità di spesa rispetto ai più giovani. Anche i cicloturisti stranieri spendono tendenzialmente di più degli italiani, non solo (comprensibilmente) per le spese di viaggio (si parla di una differenza di 143 euro), ma anche per l’alloggio: in media 15 euro in più al giorno a persona. Un cicloturista su tre viaggia inoltre in coppia; uno su cinque da solo o con gli amici. Per l’alloggio si prediligono gli hotel (per il 28%), seguiti da agriturismi (11%) e camping (7%) attrezzati per le vacanze in bicicletta. Il 22% dei cicloturisti indica la presenza di una cornice naturalistica di eccellenza come principale motivazione di scelta della destinazione (segue un 16,5% che sceglie sulla base dell’offerta artistica e culturale e un 15,2% per l’offerta enogastronomica di qualità).\r

\r

Ci sono poi turisti che scelgono di fare vacanze attive e, tra le varie attività sportive, includono l’utilizzo della bicicletta nel corso della villeggiatura. Si tratta prevalentemente di giovani, che preferiscono viaggiare in coppia e sono molto interessati all’offerta di intrattenimento, in particolare agli eventi. Pernottano principalmente in hotel (23,1%), oppure si fanno ospitare da amici e parenti (19,2%) o scelgono il b&b (13%). Le attività svolte nei luoghi di vacanza sono trasversali e vanno dallo shopping (26%) alla cultura (20%).\r

La spesa media pro capite giornaliera del turista con la bicicletta è mediamente più alta del cicloturista puro (74 euro, quattro in più del cicloturista per beni e servizi acquistati sul luogo di vacanza), ma più bassa il per viaggio (131 euro, -32 euro) e l'alloggio (51 euro, -2 euro). In questo caso, gli italiani spendono di più degli stranieri (77 euro al giorno, sette euro in più).\r

\r

Veneto, Trentino-Alto Adige e Toscana da sole attraggono il 47% dei flussi cicloturistici del 2022, ma la domanda si va progressivamente diffondendo in tutto il Paese. Tra il 2019 e il 2022, infatti, i cicloturisti che scelgono le regioni del Sud sono passati dal 7% al 17,4% del totale. In crescita anche il Centro Italia che sale dal 10,9% al 15,8%. Per le regioni del Sud Italia, il cicloturismo rappresenta un’importante occasione per l’allungamento della stagionalità, per contrastare il fenomeno dell’over tourism e un importante volano di potenziale sviluppo in chiave turistica delle aree interne.","post_title":"Isnart - Legambiente: il cicloturismo in Italia vale oltre 4 mld di euro","post_date":"2023-04-11T10:57:42+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1681210662000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"443373","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ha fatto il proprio debutto a Genova venerdì scorso, dopo la stagione invernale trascorsa nel golfo Arabico, la Toscana, ammiraglia di Costa Crociere: \"L'abbiamo voluto portare nella città della Lanterna, proprio nell’anno in cui festeggiamo il nostro settantacinquesimo anniversario - sottolinea il direttore generale della compagnia, Mario Zanetti -. Le prenotazioni degli ultimi tre mesi sono state consistenti. L'occupazione delle navi è in crescita costante, e le vendite per i programmi della prossima estate stanno procedendo molto rapidamente, con un’elevata richiesta di cabine. Uno scenario davvero incoraggiante, se consideriamo anche che la nostra capacità nel Mediterraneo è aumentata rispetto al 2019, mantenendo costante quella in Nord Europa, grazie all’ingresso nella flotta, negli ultimi tre anni, di nuove navi di ultima generazione, come appunto la Toscana e la Smeralda. La Liguria avrà ancora una volta un ruolo strategico nella nostra programmazione, perché tutte e quattro le nostre navi nel Mediterraneo occidentale partiranno proprio da qui”.\r

\r

L’itinerario di Costa Toscana da Genova, di una settimana, comprende in particolare alcune delle più belle località di Italia, Francia e Spagna, con soste a Marsiglia, Barcellona, Cagliari, Napoli e Civitavecchia/Roma. Gli scali complessivi saranno 35, in linea con quelli dello scorso anno, ma con una nave più grande rispetto al 2022, quando a Genova era stata posizionata la Firenze. Grazie anche alla collaborazione con il comune, la Toscana offrirà ai propri ospiti un’ampia proposta di esperienze a terra per scoprire la città e il suo territorio, anche al di fuori delle mete più conosciute. Tra le novità ci sono il giro in e-mountain bike sul sentiero dei forti, percorrendo la cinta muraria più lunga d’Europa, e, da fine aprile, il walking tour Genova Repubblica Marinara, che permette di rivivere i tempi gloriosi della Superba, visitandone alcuni luoghi simbolo, con un accesso esclusivo alle mura del Barbarossa. Inoltre, in occasione dell’arrivo a Genova della Toscana, Costa, grazie al sostegno di Costa Crociere Foundation, ha provveduto a donare circa 900 chili di beni di prima necessità alla comunità di Sant’Egidio della città, con la quale è attivo un programma di supporto iniziato nove anni fa, che ha consentito di offrire quasi 700 mila pasti completi alle persone più bisognose.\r

\r

Nel 2023 gli scali Costa in Liguria saranno circa 200, il 25% in più rispetto al 2022. Oltre alla Toscana da Genova, altre tre navi, la Smeralda, la Diadema e la Fortuna, faranno visita regolarmente a Savona. L’offerta nel Mediterraneo sarà completata dalla Deliziosa, che andrà alla scoperta di Marghera/Venezia, Katakolon/Olimpia (Grecia), Mykonos (Grecia) Santorini (Grecia) e Bari, nonché dalla Pacifica, che visiterà Taranto, nuovo porto di scalo Costa, Catania, Malta, Mykonos e Santorini. Entrambi gli itinerari sono di una settimana.\r

\r

Le crociere in Nord Europa saranno disponibili da maggio a settembre. La Fascinosa proporrà itinerari di 12 giorni verso Capo Nord, o di nove giorni nelle più belle città del Baltico; la Favolosa visiterà l’Islanda, le isole Lofoten, la Groenlandia, una vera e propria novità per questa estate, oppure Gran Bretagna e Irlanda; la Firenze infine proporrà crociere di una settimana nei fiordi norvegesi.","post_title":"Costa torna a Genova con la Toscana. Partenze tutti i venerdì sino a novembre","post_date":"2023-04-11T10:16:48+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1681208208000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"443359","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

\"Proponiamo la Corsica in tutti i momenti dell’anno eccetto nei mesi estivi, perché è più semplice trovare disponibilità ed effettuare le visite previste dal programma\". E' il racconto di Franca Scontrino, responsabile del prodotto dell'isola mediterranea, in particolare per la clientela senior, di Praga Viaggi, to basato a Genova che offre partenze verso l’Italia, l’Europa e il mondo, con un’attenzione speciale per i viaggi di nozze. L'operatore ligure ha preso parte al workshop Ci vediamo in Corsica! promosso dalla Camera di commercio e dall’Agence du Tourisme corsi insieme con Atout France, per arricchire la sua offerta incontrando gli operatori locali.\r

\r

\"I miei clienti non sono interessati alle vacanze balneari - aggiunge Franca Scontrino - ma piuttosto alla scoperta del territorio e del patrimonio locale. Consigliamo circuiti di tre/quattro notti per assistere agli eventi che si svolgono nelle diverse aree della Corsica, come è avvenuto per le suggestive cerimonie pasquali. Per i collegamenti si viaggia con i traghetti Mobylines in partenza da Genova nei mesi estivi, a partire da maggio, mentre d’inverno le partenze sono programmate da Livorno, con Corsica Ferries. Ogni anno ci fermiamo nei mesi di luglio e agosto. Per noi sono invece ideali il mese di giugno, che è ancora media stagione, e quello di settembre. Sono meno affollati e meno caldi. Per questo proponiamo tour più lunghi, fino a cinque/sette notti, consentendo di scoprire tanti aspetti della Corsica, con il giusto ritmo. La nostra formula di successo sono i tour con visite dei centri storici, degustazioni ed esperienze nella natura\".\r

\r

Oltre che con le formule di viaggio già collaudate, Praga Viaggi sta vivendo una ripresa positiva offrendo esperienze che danno maggiore importanza alla natura e alle scoperte all'aria aperta. \"Crediamo che la Corsica, tanto amata dalle famiglie che frequentano camping e residence, debba ancora rivelarsi in tutta la sua bellezza alla clientela senior di Praga Viaggi - conclude Franca Scontrino -. Per questo cerchiamo di presentare i vari aspetti dell’isola: da Bonifacio con le sue scogliere, che lasciano tutti a bocca aperta, fino alla zona di Ajaccio, la costa, Propriano... Ovunque si vada c'è una meraviglia da scoprire».\r

\r

","post_title":"Scoprire una Corsica autentica e insolita con Praga Viaggi","post_date":"2023-04-11T09:52:45+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1681206765000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"443370","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Taglio del nastro a Firenze per la settima base italiana di Volotea, la diciannovesima in Europa. Annunciata lo scorso novembre, dalla nuova base è possibile raggiungere sette destinazioni all’estero e cinque domestiche, per un totale di 12 rotte, 8 delle quali esclusive. La compagnia spagnola è così la prima per numero di tratte in vendita dallo scalo. \r

“Grazie a questo importante investimento, rafforzeremo ulteriormente la connettività a livello locale, offrendo ai nostri passeggeri la possibilità di volare ancora più facilmente e con orari più comodi verso un numero sempre più ampio di destinazioni - ha dichiaratoValeria Rebasti, country manager Italy & Southeastern Europe di Volotea -. A supporto dell’economia del territorio, si concretizzano a Firenze numerose posizioni lavorative tra piloti e personale di bordo, senza dimenticare le ricadute economiche generate dai nuovi flussi turistici in transito dallo scalo\".\r

“L’apertura di una base a Firenze conferma la partnership sempre più stretta tra Volotea e Toscana Aeroporti - ha sottolineato Roberto Naldi, amministratore delegato di Toscana Aeroporti -. Un legame nato da diversi anni, prima con l’apertura a Firenze, poi con l’apertura su Pisa e oggi con una base\".\r

Il network del vettore da Firenze include quindi: cinque destinazioni in Italia (Bari, Cagliari, Catania, Olbia e Palermo), cinque in Francia (Bordeaux, Lione, Marsiglia, Nantes e Tolosa), una in Germania (Amburgo), e una in Spagna (Bilbao). Per quest'anno la compagnia offrirà dal capoluogo toscano circa 2.100 voli, pari a 324.000 posti in vendita. ","post_title":"Volotea: oltre 324.000 posti in vendita per il 2023 dalla nuova base di Firenze","post_date":"2023-04-11T09:48:28+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1681206508000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"443368","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ci sono anche i tour Experience Messico e Messico Feel tra i nuovi itinerari recentemente annunciati da Latin World. Il primo fa tappa a Città del Messico, Oaxaca e Huatulco. In nove giorni si avrà la possibilità di vivere esperienze particolari come la partecipazione a una cooking class: con lo chef si farà la spesa al mercato locale e poi si imparerà a cucinare piatti della tradizione regionale. Si cenerà sulla terrazza di uno dei più noti ristoranti di Oaxaca, si visiterà una distilleria di mezcal e si soggiornerà in boutique hotel. Si tratta di viaggio di gruppo con guida in lingua italiana, con quote a partire da 3.290 euro a persona, in camera doppia. Partenze garantite per un minimo di due partecipanti. Sistemazione in alberghi 4 stelle o boutique hotel.\r

\r

Per i viaggiatori più esigenti il to di casa Quality Group ha poi disegnato il tour Messico Feel, che prevede sistemazioni in dimore di charme e ristorazione gourmet. L’itinerario tocca Città del Messico, San Miguel de Allende, Guanajuato, Cancún, Mérida, Valladolid e la riviera Maya. Anche in questo caso di parla di un viaggio di gruppo con guida in lingua italiana, con quote a partire da 5.690 euro a persona, in camera doppia, per 12 giorni di itinerario. Partenze garantite per un minimo di due partecipanti. Sistemazione in alberghi di alto livello.","post_title":"Experience Messico e Messico Feel tra le novità Latin World per il paese Centro-americano","post_date":"2023-04-11T09:36:03+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1681205763000]}]}}