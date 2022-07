Ha preso il via la prima edizione de il Simposio degli Dei tra gusto, arte e spettacolo nella Valle dei Templi di Agrigento.

Il luogo è quello delle “Stoài”, un tempo il porticato che circondava le agorà, cioè le piazze, il luogo in cui ci s’incontrava o si svolgevano alcune attività della Polis. Oggi il sito simula l’accesso alla dimora degli Dei, in cui arte, musica, danza, mitologia, cucina, vino, storia e spettacolo si fondono insieme.

Uno spettacolo nello spettacolo ispirato dalla storia della città dei Templi, una storia di più di 2600 anni. Un “divertimento culturale” assicurato con il grande Zeus, sua moglie Era, la bella Afrodite, il pelìde Achille e altri Dei ed Eroi. Ma non solo: un vero Simposio come facevano i Greci, mangiare come loro, sedersi, rilassarsi e poi scoprirsi protagonisti di una performance interattiva, esperienziale, immerso in un paesaggio unico ed eccezionale, in un luogo che esprime e racconta il sapore e l’odore della Sicilia, tra Arte e Mito.

Una volta dentro lo spettatore viene avvolto da un’atmosfera magica e surreale; deliziato da genuini cibi tradizionali, assiste ad uno spettacolo che è un vortice di musica e danza affidato ad artisti capaci di risvegliare le ancestrali emozioni legate alla nostra terra.

La regia è affidata a Marco Savatteri, già noto in tutta Italia per il successo delle albe con il suo “Al passo coi Templi – Il Risveglio degli Dei” replicato in altri siti d’interesse culturali da Selinunte a Venezia.

«Vivrete un’esperienza sinestetica» assicurano Antonio Alba e Simona Frenna, l’uno imprenditore e l’altra attrice, con esperienze nel settore turistico e passione per il teatro. La regia culinaria è affidata, invece, allo chef Rosario Matina, la cui arte culinaria è conosciuta e apprezzata anche all’estero, il quale tra tradizione e innovazione presenterà i suoi piatti in diversi ambientazioni.

Per informazioni su può scrivere a info@stoai.show. Il costo del biglietto a persona è di 75 €